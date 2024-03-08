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Выпуск Phosh 0.37, GNOME-окружения для смартфонов

08.03.2024 22:28

Опубликован релиз Phosh 0.37, экранной оболочки для мобильных устройств, основанной на технологиях GNOME и библиотеке GTK. Окружение изначально развивалось компанией Purism в качестве аналога GNOME Shell для смартфона Librem 5, но затем вошло в число неофициальных проектов GNOME и используется в postmarketOS, Mobian, некоторых прошивках для устройств Pine64 и редакции Fedora для смартфонов. Phosh использует композитный сервер Phoc, работающий поверх Wayland, а также собственную экранную клавиатуру squeekboard. Наработки проекта распространяются под лицензией GPLv3+.

В новом выпуске:
  • Добавлена возможность выбора беспроводной сети через выпадающую панель быстрых настроек.
  • Добавлена возможность реализации новых быстрых настроек при помощи плагинов.
  • В плагинах разрешено использование некоторых внутренних компонентов Phosh.
  • Обеспечена загрузка фоновых изображений в асинхронном режиме.
  • Добавлены быстрые настройки для блокировки вызова хранителя экрана и перехода в спящий режим во время определённой активности.
  • В композитном сервере Phoc задействовано расширение wlr_render_pass и Wayland-протокол fractional-scale-v1 (дробное масштабирование), разрешена настройка параметров масштабирования вывода.
  • Экранная клавиатура squeekboard обновлена до версии 1.23.0.
  • В конфигураторе phosh-mobile-settings улучшена компоновка списка избранных приложений, улучшен выбор звукового файла при настройке обратной связи, предоставлена возможность добавления фильтра списка приложений.
  • В gmobile, обработчиках для работы GNOME на мобильных устройствах, добавлена поддержка устройств:
    • Daria Bond
    • Gigaset GS5
    • Gigaset GX4
    • Google Pixel 6
    • Google Pixel 6 Pro
    • Motorola ThinkPhone
    • Volla Phone 22
    • Volla Phone X23
    • Xiaomi POCO M2 Pro
    • Xiaomi Redmi 7
    • Xiaomi Redmi 9C
    • Xiaomi Redmi 9C NFC
    • Xiaomi Redmi Note 7
    • Xiaomi Redmi Note 9 Pro
    • Xiaomi Redmi Note 9 Pro Max
    • Xiaomi Redmi Note 9S
  • Обновлены версии зависимостей: wlroots 0.17.1, GNOME 45, feedbackd 0.2.1, feedbackd-device-themes 0.1.0, callaudiod 0.1.7, wys 0.1.12, mmsd-tng 2.5.0.


  1. Главная ссылка к новости (https://phosh.mobi/releases/re...)
  2. OpenNews: Доступен postmarketOS 23.12, Linux-дистрибутив для смартфонов и мобильных устройств
  3. OpenNews: Экспериментальные сборки ALT Linux для процессоров Loongarch64 и смартфона Pinephone Pro
  4. OpenNews: Релиз дистрибутива Fedora Linux 39
  5. OpenNews: Выпуск Phosh 0.29, GNOME-окружения для смартфонов
  6. OpenNews: В Fedora Linux 38 начнут формироваться сборки на базе пользовательской оболочки Phosh
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60755-phosh
Ключевые слова: phosh, gnome
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (-), 22:55, 08/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Выглядит шикарно.
    Почти как лучшее ДЕ для десктопа - Гном, только лучше)
    Ну и использование на Librem и Pine64 тоже говорит о высоком уровне качества.
    Они бы какой-то шлак для своих девайсов не брали бы.
     
     
  • 2.3, Skullnet (ok), 23:14, 08/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Почти как лучшее ДЕ для десктопа - Гном, только лучше)

    Гном на десктопе - это моветон. Насколько он нужен на мобилках, хз - вроде ради мобилок его и изуродовали.

     
     
  • 3.10, Аноним (-), 00:07, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Угу, настолько моветон, что аж на втором месте по распространнености.
    gamingonlinux.com/users/statistics/
    В два+ раза опережая ближайших конкурентов.
    Верю, верю..
     
     
  • 4.12, Аноним (12), 00:24, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Винда на первом по распространенности. Всё ещё моветон.
     
     
  • 5.13, Аноним (-), 00:42, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хм.. ну, можешь перейти на винду, там думаю и с дровами и с приложениями попроще.
    Лучшая десктопная ось, после макоси.

    Я ж тебя не заставляю пользоваться гномом, можешь сидеть в кедах или вообще какую-то маргинальщину типа тринитиДЕ поставить.
    Или даже антикс)

     
  • 2.8, мимо (?), 23:22, 08/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ЖЫР вытекает из монитора.
     

  • 1.2, Аноним (2), 23:04, 08/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Daria Bond

    чо за устройство такое?

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 23:20, 08/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://multiways.io/en/page/4/products
     

  • 1.4, cheburnator9000 (ok), 23:19, 08/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Даже если я установлю это на свой телефон через какой-нибудь постмаркетОС или еще как, есть ли там такие программы как Telegram, Signal, Google Duo?
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 23:22, 08/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    дык напиши
     
     
  • 3.9, cheburnator9000 (ok), 23:37, 08/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    то что многомиллионные(ардные) компании пишут годами я должен написать единолично с дыркой в кармане за свой счет сам?
     
     
  • 4.11, Сын Швондика (?), 00:20, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да. Задавай еще вопросы, если будут.
     
  • 2.14, Аноним (14), 01:01, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Погуглил за тебя
    https://wiki.postmarketos.org/wiki/Telegram_Desktop
     

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