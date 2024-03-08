Выпуск Phosh 0.37, GNOME-окружения для смартфонов

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|1.1, Аноним (-), 22:55, 08/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Выглядит шикарно.
Почти как лучшее ДЕ для десктопа - Гном, только лучше)
Ну и использование на Librem и Pine64 тоже говорит о высоком уровне качества.
Они бы какой-то шлак для своих девайсов не брали бы.
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|2.3, Skullnet (ok), 23:14, 08/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Почти как лучшее ДЕ для десктопа - Гном, только лучше)
Гном на десктопе - это моветон. Насколько он нужен на мобилках, хз - вроде ради мобилок его и изуродовали.
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|3.10, Аноним (-), 00:07, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Угу, настолько моветон, что аж на втором месте по распространнености.
gamingonlinux.com/users/statistics/
В два+ раза опережая ближайших конкурентов.
Верю, верю..
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|5.13, Аноним (-), 00:42, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хм.. ну, можешь перейти на винду, там думаю и с дровами и с приложениями попроще.
Лучшая десктопная ось, после макоси.
Я ж тебя не заставляю пользоваться гномом, можешь сидеть в кедах или вообще какую-то маргинальщину типа тринитиДЕ поставить.
Или даже антикс)
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|1.4, cheburnator9000 (ok), 23:19, 08/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Даже если я установлю это на свой телефон через какой-нибудь постмаркетОС или еще как, есть ли там такие программы как Telegram, Signal, Google Duo?
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|3.9, cheburnator9000 (ok), 23:37, 08/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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то что многомиллионные(ардные) компании пишут годами я должен написать единолично с дыркой в кармане за свой счет сам?
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