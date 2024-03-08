Выпуск Phosh 0.37, GNOME-окружения для смартфонов

Опубликован релиз Phosh 0.37, экранной оболочки для мобильных устройств, основанной на технологиях GNOME и библиотеке GTK. Окружение изначально развивалось компанией Purism в качестве аналога GNOME Shell для смартфона Librem 5, но затем вошло в число неофициальных проектов GNOME и используется в postmarketOS, Mobian, некоторых прошивках для устройств Pine64 и редакции Fedora для смартфонов. Phosh использует композитный сервер Phoc, работающий поверх Wayland, а также собственную экранную клавиатуру squeekboard. Наработки проекта распространяются под лицензией GPLv3+. В новом выпуске: Добавлена возможность выбора беспроводной сети через выпадающую панель быстрых настроек.

Добавлена возможность реализации новых быстрых настроек при помощи плагинов.

В плагинах разрешено использование некоторых внутренних компонентов Phosh.

Обеспечена загрузка фоновых изображений в асинхронном режиме.

Добавлены быстрые настройки для блокировки вызова хранителя экрана и перехода в спящий режим во время определённой активности.

В композитном сервере Phoc задействовано расширение wlr_render_pass и Wayland-протокол fractional-scale-v1 (дробное масштабирование), разрешена настройка параметров масштабирования вывода.

Экранная клавиатура squeekboard обновлена до версии 1.23.0.

В конфигураторе phosh-mobile-settings улучшена компоновка списка избранных приложений, улучшен выбор звукового файла при настройке обратной связи, предоставлена возможность добавления фильтра списка приложений.

В gmobile, обработчиках для работы GNOME на мобильных устройствах, добавлена поддержка устройств: Daria Bond Gigaset GS5 Gigaset GX4 Google Pixel 6 Google Pixel 6 Pro Motorola ThinkPhone Volla Phone 22 Volla Phone X23 Xiaomi POCO M2 Pro Xiaomi Redmi 7 Xiaomi Redmi 9C Xiaomi Redmi 9C NFC Xiaomi Redmi Note 7 Xiaomi Redmi Note 9 Pro Xiaomi Redmi Note 9 Pro Max Xiaomi Redmi Note 9S

Обновлены версии зависимостей: wlroots 0.17.1, GNOME 45, feedbackd 0.2.1, feedbackd-device-themes 0.1.0, callaudiod 0.1.7, wys 0.1.12, mmsd-tng 2.5.0.



