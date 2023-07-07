Выпуск Phosh 0.29, GNOME-окружения для смартфонов

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|1.3, Аноним (3), 23:30, 07/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Маргинальный телефон даже среди маргиналов, хипстеров и прочих фриков.
А иметь "смартфон" в котором из приложений только браузер, камера, калькулятор и SSH клиент ну такое себе.
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|2.7, Аноним (7), 23:49, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не могу представить, что ещё может понадобиться в смартфоне сегодня. Ну, может быть, часы с будильником, всё остальное давно в браузере.
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|3.11, Аноним (3), 00:02, 08/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В 99% случаев UI/UX в нативном приложении будет намного полезнее. То что делается в 2 клика в любом банке,
на сайте будет куча хлама и та же процедура займет больше времени. Про мессенджеры даже не начал, какое убогое
поделие веб версии популярных болталок, если она вообще есть.
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|4.12, Аноним (12), 00:11, 08/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Деньги в банке принадлежат кому угодно но только не тебе. Если несколько лет тому назад читать про отсутствие банковского приложения на Линукс телефонах было смешно читать, то в 2023 году уже даже не смешно.
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|5.13, Аноним (3), 00:23, 08/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если у тебя в деревне можно обойтись налом и брать в ларьке бухлишко, то нормальные люди едут по городам/странам
и платят как принято в 2023 а не таскают с собой фантики.
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|4.17, Аноним (16), 01:40, 08/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Куда ты так торопишься в банке? У тебя что сделка каждый 15 секунд?
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|1.15, Chromium (ok), 01:36, 08/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Только не говорите опять, что PHOSH придумал 13-летний индийский школьник Рудра Сарасват.
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