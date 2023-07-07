Выпуск Phosh 0.29, GNOME-окружения для смартфонов

2.6 , th3m3 ( ok ), 23:36, 07/07/2023 Скрыто модератором –2 + / – 2.7 , Аноним ( 7 ), 23:49, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не могу представить, что ещё может понадобиться в смартфоне сегодня. Ну, может быть, часы с будильником, всё остальное давно в браузере.

3.11 , Аноним ( 3 ), 00:02, 08/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В 99% случаев UI/UX в нативном приложении будет намного полезнее. То что делается в 2 клика в любом банке,

на сайте будет куча хлама и та же процедура займет больше времени. Про мессенджеры даже не начал, какое убогое

поделие веб версии популярных болталок, если она вообще есть.

4.12 , Аноним ( 12 ), 00:11, 08/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Деньги в банке принадлежат кому угодно но только не тебе. Если несколько лет тому назад читать про отсутствие банковского приложения на Линукс телефонах было смешно читать, то в 2023 году уже даже не смешно.

5.13 , Аноним ( 3 ), 00:23, 08/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Если у тебя в деревне можно обойтись налом и брать в ларьке бухлишко, то нормальные люди едут по городам/странам

и платят как принято в 2023 а не таскают с собой фантики.

4.17 , Аноним ( 16 ), 01:40, 08/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Куда ты так торопишься в банке? У тебя что сделка каждый 15 секунд?

2.8 , Аноним ( 12 ), 23:53, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ты так говоришь, будто это что-то плохое

2.9 , Аноним ( 12 ), 23:54, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Никто не мешает сделать свой телефон.

