The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск Phosh 0.29, GNOME-окружения для смартфонов

07.07.2023 22:22

Состоялся релиз Phosh 0.29.0, экранной оболочки для мобильных устройств, основанной на технологиях GNOME и библиотеке GTK. Окружение изначально развивалось компанией Purism в качестве аналога GNOME Shell для смартфона Librem 5, но затем вошло в число неофициальных проектов GNOME и используется в postmarketOS, Mobian, некоторых прошивках для устройств Pine64 и редакции Fedora для смартфонов. Phosh использует композитный сервер Phoc, работающий поверх Wayland, а также собственную экранную клавиатуру squeekboard. Наработки проекта распространяются под лицензией GPLv3+.

В новом выпуске:

  • В выпадающей панели улучшен интерфейс для выбора звуковых устройств и обеспечен показа детальной информации об устройствах.

  • Включена анимация при автоматической установке режима HighContrast.
  • Обеспечено исключение области экрана, используемой под фронтальную камеру.
  • Добавлена возможность вывода на экран блокировки системы уведомления об активном исходящем звонке.

  • На экране блокировки системы предоставлена возможность расширения вертикального пространства блока уведомлений для отображения дополнительных элементов.

  • Разрешено размещение в системном меню кнопки для перехода в спящий режим.
  • Реализован эффект затухания системных модальных диалогов.
  • В конфигураторе реализована новая панель с параметрами датчиков.
  • В композитном сервере Phoc решены проблемы с отрисовкой в ландшафтном режиме.


  1. Главная ссылка к новости (https://social.librem.one/@agx...)
  2. OpenNews: Доступен postmarketOS 23.06, Linux-дистрибутив для смартфонов и мобильных устройств
  3. OpenNews: В Fedora Linux 38 начнут формироваться сборки на базе пользовательской оболочки Phosh
  4. OpenNews: Выпуск Phosh 0.22, GNOME-окружения для смартфонов. Сборки Fedora для мобильных устройств
  5. OpenNews: Прогресс в создании варианта GNOME Shell для мобильных устройств
  6. OpenNews: Продолжение развития GNOME Shell для мобильных устройств
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59402-phosh
Ключевые слова: phosh, gnome, mobile
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (20) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Avririon (ok), 23:26, 07/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    В утиль.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 23:31, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Прошу обосновать
     
     
  • 3.16, Аноним (16), 01:39, 08/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ваш дизайн гвно!
     

  • 1.2, Аноним (2), 23:28, 07/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Круто. Низачем нидлякого нипочему вышло ничто. Я рад.
     
  • 1.3, Аноним (3), 23:30, 07/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Маргинальный телефон даже среди маргиналов, хипстеров и прочих фриков.
    А иметь "смартфон" в котором из приложений только браузер, камера, калькулятор и SSH клиент ну такое себе.
     
     
  • 2.6, th3m3 (ok), 23:36, 07/07/2023 Скрыто модератором
    		• –2 +/
     
  • 2.7, Аноним (7), 23:49, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не могу представить, что ещё может понадобиться в смартфоне сегодня. Ну, может быть, часы с будильником, всё остальное давно в браузере.
     
     
  • 3.11, Аноним (3), 00:02, 08/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В 99% случаев UI/UX в нативном приложении будет намного полезнее. То что делается в 2 клика в любом банке,
    на сайте будет куча хлама и та же процедура займет больше времени. Про мессенджеры даже не начал, какое убогое
    поделие веб версии популярных болталок, если она вообще есть.
     
     
  • 4.12, Аноним (12), 00:11, 08/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Деньги в банке принадлежат кому угодно но только не тебе. Если несколько лет тому назад читать про отсутствие банковского приложения на Линукс телефонах было смешно читать, то в 2023 году уже даже не смешно.
     
     
  • 5.13, Аноним (3), 00:23, 08/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если у тебя в деревне можно обойтись налом и брать в ларьке бухлишко, то нормальные люди едут по городам/странам
    и платят как принято в 2023 а не таскают с собой фантики.
     
  • 4.17, Аноним (16), 01:40, 08/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Куда ты так торопишься в банке? У тебя что сделка каждый 15 секунд?
     
  • 2.8, Аноним (12), 23:53, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты так говоришь, будто это что-то плохое
     
  • 2.9, Аноним (12), 23:54, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никто не мешает сделать свой телефон.
     

  • 1.5, Аноним (12), 23:35, 07/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Срочно всем делать свои дистрибутивы на сабже!
     
  • 1.10, Аноним (12), 23:55, 07/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >и редакции Fedora для смартфонов.

    Кто-нибудь знает как это работает?

     
     
  • 2.14, Аноним (14), 01:04, 08/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    никак
     

  • 1.15, Chromium (ok), 01:36, 08/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Только не говорите опять, что PHOSH придумал 13-летний индийский школьник Рудра Сарасват.
     
     
  • 2.19, Аноним (16), 01:44, 08/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет там рулит старикашка Гвидо Гюнтер.
     

  • 1.18, Аноним (18), 01:41, 08/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Где можно купить телефон с Phosh 0.29.0?
     
     
  • 2.20, Аноним (16), 01:46, 08/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На сайте Librem 5
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2023 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру