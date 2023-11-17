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Экспериментальные сборки ALT Linux для процессоров Loongarch64 и смартфона Pinephone Pro

17.11.2023 09:28

После 9 месяцев разработки началось тестирование экспериментальных сборок ALT Linux для китайских процессоров с архитектурой Loongarch64, реализующей RISC ISA, похожий на MIPS и RISC-V. Для загрузки доступны варианты с пользовательскими окружениями Xfce и GNOME, собранные на базе репозитория Сизиф. В состав входит типовой набор пользовательских приложений, включая LibreOffice, Firefox и GIMP. Отмечается, что "Альт" стал первым российским дистрибутивом, начавшим формирование сборок для Loongarch64. Из глобальных проектов порт для Loongarch недавно был принят в состав Debian GNU/Linux.

Для ускорения подготовки порта в ALT Linux разработчиками был задействован процесс догоняющей сборки пакетов, позволяющий автоматизировать сборку для новых платформ, используя информацию о появлении новых версий в основном репозитории. Изначально примерно 6 месяцев было потрачено на ручное портирование тысячи базовых пакетов для Loongarch64, после чего был настроен автоматизированный процесс сборки, позволивший довести число доступных пакетов до 17 тысяч (91.7% от всего репозитория Сизиф). Кроме Loongarch64, дистрибутив ALT Linux собирается для 5 первичных (i586, x86_64, aarch64, armh, ppc64le) и 3 неосновных (Эльбрус, mipsel, riscv64) платформ.

Дополнительно можно отметить публикацию экспериментальных сборок ALT Mobile для мобильных устройств. Сборки поставляются с графической оболочной Phosh, основанной на технологиях GNOME и использующей композитный сервер Phoc, работающий поверх Wayland. Для загрузки подготовлены образы для QEMU (x86_64, ARM64 и RISC-V), а также образ прошивки для смартфона Pinephone Pro. В состав входят такие программы, как Telegram Desktop, Chatty, Firefox, Сhromium, Megapixels, Clapper, MPV, Amberol, Evince, Foliate, GNOME Сalculator, GNOME Sound Recorder, GNOME Software, GNOME Сontrol Сenter, Phosh Mobile Settings, ALT Tweaks, GNOME Calls и GNOME Maps, адаптированные для работы с небольшими сенсорными экранами.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.basealt.ru/about/n...)
  2. OpenNews: Выпуск Phosh 0.29, GNOME-окружения для смартфонов
  3. OpenNews: Отечественная мобильная платформа РЕД ОС М, построенная на кодовой базе Android из репозитория AOSP
  4. OpenNews: Представлена операционная система РОСА Мобайл на базе KDE Plasma Mobile
  5. OpenNews: Десятое обновление стартовых наборов ALT p10
  6. OpenNews: Выпуск Альт Сервер 10.1
Лицензия: CC BY 3.0
Наводку на новость прислал Katebasealt
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60125-altlinux
Ключевые слова: altlinux
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Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Дмитрий (??), 09:35, 17/11/2023 [ответить]  
    		• –4 +/
    Выглядит конечно немного юродиво, но если по дизайну будут допиливать, то получится годнота
     
  • 1.2, Аноним (2), 09:44, 17/11/2023 [ответить]  
    		• +3 +/
    >Китай запретил поставлять в РФ процессоры Loongson на собственной архитектуре LoongArch.

    https://habr.com/ru/news/705098/

     
     
  • 2.4, нах. (?), 09:47, 17/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ты не понимаешь... Поставлять будет альт - в китай!

    А чо, неплохая идея... и счет в китайском банке не заблокируют.

     
  • 2.5, Аноним (5), 09:53, 17/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    линк на хабр с комментом кидался, кину основное:

    "Я не думаю, что китайцы это сделали по причине архиважности для своей секьюрити, или там из-за возмущения нападением России на Украину. Скорее всего если они будут продавать лунгсоны в Россию, они тупо налетят на нарушение американских санкций как лицензиаты американской компании. Я написал ниже:

    В статье нет ключевого факта - который и объясняет всю эту историю - архитектура LongArch вырощена не с нуля, а на основе MIPS64 от американской компании MIPS Technologies, у которой китайцы легально купили архитектурную лицензию 10 лет назад (после еще 10 лет нелегального использования). Я в то время работал в MIPS, то есть я знаю историю из первоисточника - вице-президента, который делал эту сделку.

    То что архитектура сильно изменилась и ввели кучу новых инструкций - это все очень хорошо, но с юридической точки зрения та лицензия наверняка до сих пор работает, посему Loongson налетит на американские санкции если будет продавать процессоры в Россию."

    Какой понт пилить на Loongarch64 и Pinephone Pro, если их не поставят? Где Байкал в архитектурах?

     
     
  • 3.6, Аноним (6), 10:05, 17/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скорее всего пройдёт ещё год, и забьют на санкции. Сейчас всё так: куда-то двигаться надо, но без того, чтобы всё поломать, и с места не сдвинешься. Слишком увязли в болоте. И экономические и политические верхи слишком стремились к стабильности в последние два десятилетия.
     

  • 1.3, Аноним (3), 09:45, 17/11/2023 [ответить]  
    		• +/
    Неплохо, видно что работают. А не как некоторые просто чужие репозитории копируют и шильдик сверху.
     
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