Экспериментальные сборки ALT Linux для процессоров Loongarch64 и смартфона Pinephone Pro

линк на хабр с комментом кидался, кину основное: "Я не думаю, что китайцы это сделали по причине архиважности для своей секьюрити, или там из-за возмущения нападением России на Украину. Скорее всего если они будут продавать лунгсоны в Россию, они тупо налетят на нарушение американских санкций как лицензиаты американской компании. Я написал ниже: В статье нет ключевого факта - который и объясняет всю эту историю - архитектура LongArch вырощена не с нуля, а на основе MIPS64 от американской компании MIPS Technologies, у которой китайцы легально купили архитектурную лицензию 10 лет назад (после еще 10 лет нелегального использования). Я в то время работал в MIPS, то есть я знаю историю из первоисточника - вице-президента, который делал эту сделку. То что архитектура сильно изменилась и ввели кучу новых инструкций - это все очень хорошо, но с юридической точки зрения та лицензия наверняка до сих пор работает, посему Loongson налетит на американские санкции если будет продавать процессоры в Россию." Какой понт пилить на Loongarch64 и Pinephone Pro, если их не поставят? Где Байкал в архитектурах?

