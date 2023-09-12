Десятое обновление стартовых наборов ALT p10

Опубликован десятый выпуск стартовых наборов на Десятой платформе ALT. Сборки на базе стабильного репозитория предназначены для опытных пользователей. Большинство стартеркитов представляют собой live-сборки, которые отличаются доступными для операционных систем ALT графическими окружениями рабочего стола и оконными менеджерами (DE/WM). При необходимости систему можно установить с помощью этих live-сборок. Следующее плановое обновление намечено на 12 декабря 2023 года. Стартеркиты доступны для архитектур x86_64, i586 и aarch64. Сборки основаны на ядрах Linux версии 5.10.194/6.1.51; в некоторых образах применены различные варианты. Для разных архитектур варианты сборки ядра также указаны отдельно. Изменения в десятом выпуске: В сборках для архитектур x86_64 и aarch64 (кроме xfce-sysv) задействовано ядро Linux 6.1.51 (un-def).

Для инициализации ядра и запуска операционной системы в iso-образах теперь используется загрузчик grub-pc (GRand Unified Bootloader). Для образов xfce-sysv и gnustep-sysv по-прежнему применяется isolinux.

Образ jeos-systemd.img для архитектуры x86_64 загружается как в режиме Legacy, так и в UEFI-режимах.

До 1,5 Гб сокращён размер стартеркита alt-p10-gnome (alt-p10-gnome3).

В iso-образы для архитектуры x86_64 добавлены инструмент управления загрузкой вручную UEFI Shell и программа для тестирования оперативной памяти Memtest86+ для UEFI (требуется отключение Secure Boot).

Для aarch64 включён графический экран загрузки Plymouth.

В образ xfce-sysv добавлены пакеты xinput, trafshow и 7-zip.



