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Десятое обновление стартовых наборов ALT p10

12.09.2023 17:24

Опубликован десятый выпуск стартовых наборов на Десятой платформе ALT. Сборки на базе стабильного репозитория предназначены для опытных пользователей. Большинство стартеркитов представляют собой live-сборки, которые отличаются доступными для операционных систем ALT графическими окружениями рабочего стола и оконными менеджерами (DE/WM). При необходимости систему можно установить с помощью этих live-сборок. Следующее плановое обновление намечено на 12 декабря 2023 года.

Стартеркиты доступны для архитектур x86_64, i586 и aarch64. Сборки основаны на ядрах Linux версии 5.10.194/6.1.51; в некоторых образах применены различные варианты. Для разных архитектур варианты сборки ядра также указаны отдельно.

Изменения в десятом выпуске:

  • В сборках для архитектур x86_64 и aarch64 (кроме xfce-sysv) задействовано ядро Linux 6.1.51 (un-def).
  • Для инициализации ядра и запуска операционной системы в iso-образах теперь используется загрузчик grub-pc (GRand Unified Bootloader). Для образов xfce-sysv и gnustep-sysv по-прежнему применяется isolinux.
  • Образ jeos-systemd.img для архитектуры x86_64 загружается как в режиме Legacy, так и в UEFI-режимах.
  • До 1,5 Гб сокращён размер стартеркита alt-p10-gnome (alt-p10-gnome3).
  • В iso-образы для архитектуры x86_64 добавлены инструмент управления загрузкой вручную UEFI Shell и программа для тестирования оперативной памяти Memtest86+ для UEFI (требуется отключение Secure Boot).
  • Для aarch64 включён графический экран загрузки Plymouth.
  • В образ xfce-sysv добавлены пакеты xinput, trafshow и 7-zip.


  1. Главная ссылка к новости (https://forum.altlinux.org/ind...)
  2. OpenNews: Доступен дистрибутив Альт СП 10, соответствующий требованиям ФСТЭК
  3. OpenNews: Девятое обновление стартовых наборов ALT p10
  4. OpenNews: Новый выпуск Simply Linux RV для устройств на базе архитектуры RISC-V
  5. OpenNews: Выпуск Альт Сервер 10.1
  6. OpenNews: Выпуск Альт Рабочая станция 10.1
Автор новости: Мария Фоканова
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59745-altlinux
Ключевые слова: altlinux
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