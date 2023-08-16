Доступен проприетарный дистрибутив Альт СП 10, соответствующий требованиям ФСТЭК

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|2.9, Аноним (9), 12:16, 16/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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ты можешь требовать сорсы только если ты получил (купил) софт, но перед продажей тебя проверят и если ты неблагонадёжный васян, который явно потом всё выложит - не продадут
наше оружие - божье слово и доброта (доверие)
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|3.15, Аноним (15), 12:28, 16/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>ты можешь требовать сорсы только если ты получил (купил) софт,
т.е. в первую очередь у нас вопросы к лицензии GLP? Не такая она и свободная при детальном рассмотрении.
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|4.18, Аноним (9), 12:30, 16/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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иначе бы ты имел право требовать сорсы от гугла, который модифицировал линукс под себя, но никому не распространяет
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|5.30, Аноним (15), 12:56, 16/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Надо иметь право требовать сорцы у кого угодно. Даже у тех не умеет писать код. Иначе какая это свобода. Свобода сначала купить а потом просить. Я раньше Ричарда Столлмана называл леваком, а он правак, да ещё и алчный.
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|7.54, Аноним (15), 13:53, 16/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А вот это хороший вопрос. Является ли код ДНК противопригарным или свободным? Имею ли права государства собирать образцы биоматериалов и изучать или я могу запретить это? А что на счет форков дэ-эн-ки? Если я своё ДНК закрою под проприетарной лицензией, а жена откроет, то что с лицензиями днк детей?
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|6.64, Аноним. (?), 14:30, 16/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А жаль, что Столлман не хочет сказать, что он коммунист. Это бы многие вещи поставило на свои места. Ну не работает его любимый ранний капитализм. Слишком быстро его сменяет тот, который с звериным оскалом.
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|7.68, Аноним (68), 15:30, 16/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Он прямо говорил, что он - антикоммунист
Он считает "коммунист" оскорблением(и правильно делать)
Он против грабежа, против запрета частной собственности, против массовых убийств
Уж извини, но он за свободу
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|5.32, Аноним (32), 12:56, 16/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Просто ты не читал гпл. Гугл тебе не предоставляет своё модифицированное ядро и в своём праве не делиться доработками. Если бы это была лицензия агплв3 у ядра, тогда да, но корпы боятся её как огня и этого бы никогда не случилось.
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|6.33, Аноним (9), 12:58, 16/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> но никому не распространяет
а я что написал? ты не то что гпл, ты пост из двух строк прочесть не можешь
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|7.48, Аноним (32), 13:28, 16/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Там всё же на другом языке написано, сравнение изначально некорректное. Если ты понимаешь юридический текст на английском языке, это вовсе не гарантирует, что ты поймёшь косноязычного анонима из интернета, пишущего на другом языке.
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|5.58, Всем Анонимам Аноним (?), 14:16, 16/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Например, cgroups?
Ага, прямо неизветно чтобы Гугл когда-либо что-нибудь в open-source открывал. Ну просто нету от них нигде ничего включая коммиты в ядро.
Очень популярно ругать гугл нынче. Сам то, видимо, просто рекордсмен по коммитам.
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|6.66, Аноним (-), 14:37, 16/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Гугл открывает, но то, что самому пилить лень, а не тот код, который ему доход приносит. Лицензия, придуманная бомжегуру ему это разрешает.
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|2.12, Admino (ok), 12:23, 16/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Мне вот интересно, а заголовок про проприетарный — это прямо так написала Катя из Базальта, или это уже местные модераторы придумали.
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|4.53, llolik (ok), 13:53, 16/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Разные условия, у нас импортозамещение:
В плане ответа на вопрос ТС это что-то меняет?
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|3.57, Аноним (15), 13:58, 16/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Тогда почему этот ваш ЛИнукс называют свободнымам?
Свободная это Винда. Я её беру и свободно скачиваю и бесплатно устанавливаю, даже использую бесплатно и даже обновления и те бесплатно.
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|1.3, Admino (ok), 12:11, 16/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Альт СП соответствует требованиям ФСТЭК России по защите средств виртуализации и контейнеризации.
Я правильно понимаю, что это первый дистрибутив, содержащий сертифицированные средства виртуализации и контейнеризации?
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|3.7, Admino (ok), 12:14, 16/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Не знаю, вот и спрашиваю. Кто успел первым?
Не то, чтобы это было важно, просто интересно.
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|4.13, mos87 (ok), 12:26, 16/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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qemu/libvirt у них "защищенные" (с вкоряченным в них местным selinux)
насчет сертификации не знаю.
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|1.6, Admino (ok), 12:13, 16/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Сертификат № 3866, выданный ФСТЭК России в 2018 году операционной системе «Альт СП» и действующий до 10 августа 2023 года, переоформлен до 2028 года.
Кстати, в сертификате (pdf лежит на сайте altsp) до сих пор написано Альт 8 СП, никаких Альт СП или Альт СП 10.
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|1.11, Аноним (11), 12:20, 16/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Все требования безопасности, которые на бумаге в виде глупой бюрократии, ломаются простым, но надежным до боли фактом - железо не наше.
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|2.21, Аноним (32), 12:41, 16/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Особенно забавно, когда бумажка есть, а дырищи столетней давности никто не залатывает. И кто-то же всерьёз считает, что бумажки надёжнее свежего кода.
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|1.28, Аноним (34), 12:55, 16/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Дистрибутив подготовлен для архитектур x86_64 (AMD, Intel) и AArch64 (ARMv8)
Ель-Бруса в этом списке нет.
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