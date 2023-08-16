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Доступен проприетарный дистрибутив Альт СП 10, соответствующий требованиям ФСТЭК

16.08.2023 10:51

Компания «Базальт СПО» выпустила российскую операционную систему Альт СП 10, построенную на 10-й платформе стабильной ветки независимого репозитория «Сизиф». Альт СП соответствует требованиям ФСТЭК России по защите средств виртуализации и контейнеризации. Дистрибутив подготовлен для архитектур x86_64 (AMD, Intel) и AArch64 (ARMv8) в трёх вариантах поставки (рабочая станция, сервер и рабочая станция + сервер), но не доступен публично (ознакомительный экземпляр можно получить только после отдельного запроса).

Сертификация Альт СП проводилась в соответствии с документами «Требования по безопасности информации к средствам виртуализации» (приказ ФСТЭК России от 27 октября 2022 г. № 187) и «Требования по безопасности информации к средствам контейнеризации» (приказ ФСТЭК России от 4 июля 2022 г. № 118). Сертификат № 3866, выданный ФСТЭК России в 2018 году операционной системе «Альт СП» и действующий до 10 августа 2023 года, переоформлен до 2028 года.

Главные отличия ОС «Альт СП» 10:

  • Добавлены инструменты для проверки целостности виртуальных машин и контейнеров с механизмами блокировки запуска скомпрометированных образов;
  • Добавлен механизм проверки контейнеров, образов виртуальных машин и отдельных пакетов на уязвимости; проверка ведётся как по международной базе уязвимостей (CVE), так и по базе уязвимостей ФСТЭК России (BDU);
  • Контейнеризация, в соответствии с новыми требованиями ФСТЭК России, реализована на основе podman и работает в непривилегированном режиме (rootless). Для удобства использования, настройки безопасности собраны в отдельный пакет;
  • В состав дистрибутива сервера включен комплект контейнеров для локального разворачивания kubernetes, который в защищённой конфигурации так же, как и podman, работает в непривилегированном режиме. Обновления по безопасности будут предоставляться через Реестр контейнеров;
  • Для построения полноценной виртуальной инфраструктуры в дистрибутив включен PVE (система виртуализации с открытым исходным кодом на основе Proxmox);
  • В качестве средства резервного копирования в образе доступен Proxmox Backup Server, сочетающийся с PVE;
  • Добавлены клиенты удаленного/терминального доступа;
  • Предоставлено полноценное решение виртуальной инфраструктуры рабочих столов (VDI);
  • Обновлён Samba-сервер и механизм применения групповых политик, добавлены собственные графические инструменты управления объектами LDAP и редактирования политик.
  • Версии пакетов на момент релиза: ядро Linux 6.1 (un-def), qemu 8.0, libvirt 9.3, proxmox 7.4, PBS 2.2.6, ceph 16.2, Glusterfs 9.3, podman 4.4.4, kubernetes 1.26, cri-o 1.26, OpenUDS 3.5, Samba 4.16.9, gpupdate 0.9.12.2, ADMC 0.12.0, GPUI 0.2.17.


  1. Главная ссылка к новости (https://altsp.su/polzovatelyam...)
  2. OpenNews: Девятое обновление стартовых наборов ALT p10
  3. OpenNews: Новый выпуск Simply Linux RV для устройств на базе архитектуры RISC-V
  4. OpenNews: Выпуск Альт Сервер 10.1
  5. OpenNews: Выпуск Альт Рабочая станция 10.1
  6. OpenNews: Выпуск дистрибутивов Альт Сервер, Альт Рабочая станция и Альт Образование 10.0
Автор новости: Katebasealt
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59611-altlinux
Ключевые слова: altlinux, basealt
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (51) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:09, 16/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Проприетарный дистрибутив на базе ядра Linux? Это как?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 12:13, 16/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +12 +/
    Все вопросы, по письменному запросу
     
  • 2.9, Аноним (9), 12:16, 16/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    ты можешь требовать сорсы только если ты получил (купил) софт, но перед продажей тебя проверят и если ты неблагонадёжный васян, который явно потом всё выложит - не продадут

    наше оружие - божье слово и доброта (доверие)

     
     
  • 3.15, Аноним (15), 12:28, 16/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >ты можешь требовать сорсы только если ты получил (купил) софт,

    т.е. в первую очередь у нас вопросы к лицензии GLP? Не такая она и свободная при детальном рассмотрении.

     
     
  • 4.18, Аноним (9), 12:30, 16/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    иначе бы ты имел право требовать сорсы от гугла, который модифицировал линукс под себя, но никому не распространяет
     
     
  • 5.30, Аноним (15), 12:56, 16/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Надо иметь право требовать сорцы у кого угодно. Даже у тех не умеет писать код. Иначе какая это свобода. Свобода сначала купить а потом просить. Я раньше Ричарда Столлмана называл леваком, а он правак, да ещё и алчный.
     
     
  • 6.35, Бог 8470324657642 (?), 13:00, 16/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    пожалуйста, предоставьте свой ДНК в письменном виде, у вас явно где-то закралась ошибка.
     
     
  • 7.54, Аноним (15), 13:53, 16/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вот это хороший вопрос. Является ли код ДНК противопригарным или свободным? Имею ли права государства собирать образцы биоматериалов и изучать или я могу запретить это? А что на счет форков дэ-эн-ки? Если я своё ДНК закрою под проприетарной лицензией, а жена откроет, то что с лицензиями днк детей?
     
  • 6.64, Аноним. (?), 14:30, 16/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А жаль, что Столлман не хочет сказать, что он коммунист. Это бы многие вещи поставило на свои места. Ну не работает его любимый ранний капитализм. Слишком быстро его сменяет тот, который с звериным оскалом.
     
     
  • 7.68, Аноним (68), 15:30, 16/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Он прямо говорил, что он - антикоммунист
    Он считает "коммунист" оскорблением(и правильно делать)
    Он против грабежа, против запрета частной собственности, против массовых убийств
    Уж извини, но он за свободу
     
     
  • 8.69, Аноним (69), 15:41, 16/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Коммунисты тоже за свободу За свободу от вас ... текст свёрнут, показать
     
  • 5.32, Аноним (32), 12:56, 16/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Просто ты не читал гпл. Гугл тебе не предоставляет своё модифицированное ядро и в своём праве не делиться доработками. Если бы это была лицензия агплв3 у ядра, тогда да, но корпы боятся её как огня и этого бы никогда не случилось.
     
     
  • 6.33, Аноним (9), 12:58, 16/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > но никому не распространяет

    а я что написал? ты не то что гпл, ты пост из двух строк прочесть не можешь

     
     
  • 7.48, Аноним (32), 13:28, 16/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там всё же на другом языке написано, сравнение изначально некорректное. Если ты понимаешь юридический текст на английском языке, это вовсе не гарантирует, что ты поймёшь косноязычного анонима из интернета, пишущего на другом языке.
     
  • 5.58, Всем Анонимам Аноним (?), 14:16, 16/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Например, cgroups?


    Ага, прямо неизветно чтобы Гугл когда-либо что-нибудь в open-source открывал. Ну просто нету от них нигде ничего включая коммиты в ядро.

    Очень популярно ругать гугл нынче. Сам то, видимо, просто рекордсмен по коммитам.

     
     
  • 6.66, Аноним (-), 14:37, 16/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гугл открывает, но то, что самому пилить лень, а не тот код, который ему доход приносит. Лицензия, придуманная бомжегуру ему это разрешает.
     
  • 4.70, Аноним (-), 15:43, 16/08/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 3.71, mikhailnov (ok), 15:54, 16/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Исходники-то лежат на git.altlinux.org, packages.altlinux.org, ветка c10f1
     
  • 2.12, Admino (ok), 12:23, 16/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Мне вот интересно, а заголовок про проприетарный — это прямо так написала Катя из Базальта, или это уже местные модераторы придумали.
     
     
  • 3.61, Всем Анонимам Аноним (?), 14:20, 16/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вы можете ссылку на его полные исходники дать?

     
  • 2.27, llolik (ok), 12:53, 16/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как RHEL или SUSE, например.
     
     
  • 3.44, Аноним (44), 13:24, 16/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Разные условия, у нас импортозамещение:
    https://servernews.ru/1080635/
     
     
  • 4.53, llolik (ok), 13:53, 16/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Разные условия, у нас импортозамещение:

    В плане ответа на вопрос ТС это что-то меняет?

     
  • 2.31, Бог 8470324657642 (?), 12:56, 16/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Проприетарный дистрибутив на базе ядра Linux? Это как?

    возможно это тебя немного успокоит
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Red_Hat_Enterprise_Linux
    "Другие особенности дистрибутива:
    ...
    - Платный доступ к бинарным пакетам обновлений (исходные коды доступны только подписчикам)"

     
     
  • 3.57, Аноним (15), 13:58, 16/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Тогда почему этот ваш ЛИнукс называют свободнымам?
    Свободная это Винда. Я её беру и свободно скачиваю и бесплатно устанавливаю, даже использую бесплатно и даже обновления и те бесплатно.
     
     
  • 4.67, Аноним (-), 14:39, 16/08/2023 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
  • 2.39, Аноним (39), 13:09, 16/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну ты ещё в суд подай
     

  • 1.3, Admino (ok), 12:11, 16/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Альт СП соответствует требованиям ФСТЭК России по защите средств виртуализации и контейнеризации.

    Я правильно понимаю, что это первый дистрибутив, содержащий сертифицированные средства виртуализации и контейнеризации?

     
     
  • 2.5, ryoken (ok), 12:13, 16/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Астре этого нет?
     
     
  • 3.7, Admino (ok), 12:14, 16/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Не знаю, вот и спрашиваю. Кто успел первым?

    Не то, чтобы это было важно, просто интересно.

     
     
  • 4.13, mos87 (ok), 12:26, 16/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    qemu/libvirt у них "защищенные" (с вкоряченным в них местным selinux)

    насчет сертификации не знаю.

     
  • 4.16, Аноним (16), 12:29, 16/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Астре виртуализация сертифицирована, Альт не первый
     

  • 1.6, Admino (ok), 12:13, 16/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Сертификат № 3866, выданный ФСТЭК России в 2018 году операционной системе «Альт СП» и действующий до 10 августа 2023 года, переоформлен до 2028 года.

    Кстати, в сертификате (pdf лежит на сайте altsp) до сих пор написано Альт 8 СП, никаких Альт СП или Альт СП 10.

     
  • 1.10, Аноним (32), 12:18, 16/08/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +7 +/
     
     
  • 2.19, anonimoused (?), 12:39, 16/08/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 3.34, Аноним (34), 12:59, 16/08/2023 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
     
  • 4.46, anonimoused (?), 13:26, 16/08/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.25, Аноним (25), 12:45, 16/08/2023 Скрыто модератором
    		• +3 +/
     
     
  • 3.42, Аноним (42), 13:19, 16/08/2023 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
     
  • 4.65, тоже Аноним (ok), 14:33, 16/08/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 3.51, Анонимно4567 (?), 13:47, 16/08/2023 Скрыто модератором
    		• +2 +/
     
  • 3.62, Аноним. (?), 14:22, 16/08/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.52, pofigist (?), 13:48, 16/08/2023 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     

     ....ответы скрыты модератором (9)

  • 1.11, Аноним (11), 12:20, 16/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Все требования безопасности, которые на бумаге в виде глупой бюрократии, ломаются простым, но надежным до боли фактом - железо не наше.
     
     
  • 2.20, anonimoused (?), 12:41, 16/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    железо как раз наше)
     
  • 2.21, Аноним (32), 12:41, 16/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Особенно забавно, когда бумажка есть, а дырищи столетней давности никто не залатывает. И кто-то же всерьёз считает, что бумажки надёжнее свежего кода.
     

  • 1.26, Аноним (-), 12:46, 16/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А что там в качестве виртуальных машин?
     
  • 1.28, Аноним (34), 12:55, 16/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Дистрибутив подготовлен для архитектур x86_64 (AMD, Intel) и AArch64 (ARMv8)

    Ель-Бруса в этом списке нет.

     
     
  • 2.45, муу (?), 13:25, 16/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    логично, в списке не должно быть то, чего нет
     

  • 1.59, Всем Анонимам Аноним (?), 14:17, 16/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А какой номер приказа по Реестру контейнеров с их списком?
     
  • 1.72, Аноним (-), 15:58, 16/08/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     

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