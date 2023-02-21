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Выпуск Альт Сервер 10.1

21.02.2023 21:51

Состоялся релиз дистрибутива Альт Сервер 10.1, построенного на 10 платформе ALT (ветка p10 Aronia). Дистрибутив поставляется в рамках Лицензионного договора, который предоставляет возможность свободного использования физическими лицами, но юридическим лицам допускается только тестирование, а для использования требуется приобрести коммерческую лицензию или заключить лицензионный договор в письменной форме. Установочные образы подготовлены для архитектур x86_64, AArch64 и «Эльбрус».

Новые возможности и инструменты:

  • Добавлен сертификат Минцифры России (ca-certificates-digital.gov.ru 1.0).
  • Уделено внимание поддержке Microsoft AD и единым групповым политикам. ОС «Альт Сервер» используется в альтернативном решении компании «Базальт СПО» по реализации доменной инфраструктуры Active Directory под Linux. Обновлён контроллер домена Samba DC 4.16 и инструменты управления групповыми политиками - gpupdate 0.9.12.2, admc 0.11.2, gpui 0.2.17. К другим admx-шаблонам в образе добавлен пакет admx-msi-setup для загрузки на контроллер домена групповых политик Microsoft.
  • Добавлен текстовый режим работы загрузчика GRUB. Стало удобней устанавливать систему на сервер без видеокарты благодаря отдельному пункту в меню загрузчика.
  • При установке системы предоставлена возможность создания разделов с NTFS.
  • Разрешено использование кириллицы в именах или паролях пользователей; Улучшено переключение и расположение индикатора раскладки клавиатуры (greeter).
  • Добавлены virt-manager 3.2 для создания виртуальных машин, сервер удаленного подключения tigervnc 1.10 и система мониторинга Zabbix 6.0.
  • Добавлен инструмент системного администратора Epm (eepm-yum).
  • Вместо пакетов wine-vanilla задействована сборка Wine 7.22 для дистрибутивов «Альт».
  • Добавлен sssd-ldap 2.8.

Улучшения и изменения:

  • В дистрибутиве собраны пакеты актуальных версий для системного окружения на базе ядра Linux 5.10. Добавлено ядро 5.15. PHP 7 заменён на PHP 8. В дистрибутив включены пакеты c PostgreSQL 14 в вариантах с патчами 1С и без них.
  • В образ добавлены пакеты с модулями для соответствующих ядер, чтобы не зависеть от сетевого репозитория при установке дополнительных драйверов. При загрузке установщика в режиме Legacy используется grub-pc 2.06. Таким образом, и в Legacy, и в UEFI используется GRUB.
  • Функциональность, аналогичная alt-p10-builder, достигается выбором в установщике опции «Сборщик пакетов» - в образ будет установлен пакет builder-useradd 1.5.
  • Внесены корректирующие изменения с целью ускорить процесс установки в минимальном профиле. В установщик в группу «Серверные приложения» добавлен пункт меню «Поддержка токенов» (isbc-pkcs11 4.9, opensc, pcsc-tools, openssl, pam_pkcs11). Удалены пункты установщика «Mediawiki» и «ALT Domain Server (ldap kerberos)».
  • Настроена работа multipath (0.9) по умолчанию аналогично Серверу Виртуализации. Обновлён брокер подключений и туннель для создания и управления виртуальными рабочими местами OpenUDS 3.5.0.
  • Предусмотрено создание SWAP-раздела по умолчанию. Образ поддерживает возможность создания Btrfs-раздела (btrfs-progs 5.19) на этапе установки.
  • Образ AArch64 содержит модуль ядра xor-neon, что позволяет установить систему на RAID4/5/6 для повышения отказоустойчивости и производительности.
  • В AArch64 для работы в сети интернет выбран web-браузер Chromium 107.0. Jitsi Meet несовместим с AArch64.
  • Для настройки серверов HAProxy установлен haproxy 2.6 и keepalived 2.2.
  • Рабочая среда MATE обновлена до версии 1.26, а LibreOffice обновлён до версии 7.4.
  • Для определения сканеров (Samsung ProXpress M3870FD, Pantum M7100DN, Samsung ProXpress M3870FD, Pantum M7100DN, Oki MB472, Kyocera ECOSYS-M2040dn, Brother MFC L2720DW) установлен sane-airscan.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.basealt.ru/about/n...)
  2. OpenNews: Выпуск Simply Linux 10.1 для RISC-V
  3. OpenNews: Выпуск Альт Сервер Виртуализации 10.1
  4. OpenNews: Выпуск Альт Рабочая станция 10.1
  5. OpenNews: Десятая платформа ALT
Автор новости: Мария Фоканова
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58685-altlinux
Ключевые слова: altlinux
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Обсуждение (10) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:02, 21/02/2023 [ответить]  
    		• +2 +/
    Как же я не люблю маркетологов альта - все названия начиная с сизифа и кончая сервером - редкостная глупость. Особенно сизиф - явно кто-то сам себе умным казался.
     
     
  • 2.3, тоже Аноним (ok), 23:11, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Еще, небось, и очки надел, гнида образованная.
     
  • 2.5, kusb (?), 23:41, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    А мне сизиф кажется нормальным. Что не так? Труд упаковщика как он есть, особенно если патчи не в хоботе программ, а каждый раз применять их.
    И если у вас в так называемом продакшене есть дистрибутив с этим словом - что-то не совсем так, наверное.

    И сервер тоже. Ну сервер и сервер.
    Windows Server тоже не катит?

     
  • 2.8, Аноним (8), 00:44, 22/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот козлины. Надо же самому себе глупым казаться.
     

  • 1.2, Golangdev (?), 23:03, 21/02/2023 [ответить]  
    		• +/
    > В дистрибутив включены пакеты c PostgreSQL 14 в вариантах с патчами 1С и без них

    вот это не гуд. патчи нужно возвращать в апстрим, а не мусолить в дистрибутивах десятилетиями

     
     
  • 2.4, Утилизатор пюрешки (?), 23:22, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так не принимают наверняка такую местячковую штуку
     
     
  • 3.7, Golangdev (?), 00:23, 22/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Значит нужно исправить "Один Эс" так, чтобы он работал с нормальным, ванильным Постгрестом.
    Что за мода - напилить говнопатчей под говно-продукт, и носиться с ними.
    Плохо, очень плохо.
     
  • 3.9, Аноним (8), 00:45, 22/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надо заставить принять. Где это видано, своим продуктом распоряжаться? Твой труд принадлежит сообществу, так Столлман завещал.
     
     
  • 4.10, Golangdev (?), 01:23, 22/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не "заставить", а потрудиться оформить в соотвествии, написать тесты, документацию, глядишь и примут.
     

  • 1.6, Блюдонос (?), 00:00, 22/02/2023 [ответить]  
    		• –1 +/
    Фух, сертификаты минцифпы на месте, я-то уж боялся что реально фичей собственных завезли в релиз.
     
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