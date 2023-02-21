Выпуск Альт Сервер 10.1

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|1.1, Аноним (1), 23:02, 21/02/2023 [ответить]
|+2 +/–
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Как же я не люблю маркетологов альта - все названия начиная с сизифа и кончая сервером - редкостная глупость. Особенно сизиф - явно кто-то сам себе умным казался.
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|2.5, kusb (?), 23:41, 21/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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А мне сизиф кажется нормальным. Что не так? Труд упаковщика как он есть, особенно если патчи не в хоботе программ, а каждый раз применять их.
И если у вас в так называемом продакшене есть дистрибутив с этим словом - что-то не совсем так, наверное.
И сервер тоже. Ну сервер и сервер.
Windows Server тоже не катит?
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|1.2, Golangdev (?), 23:03, 21/02/2023 [ответить]
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> В дистрибутив включены пакеты c PostgreSQL 14 в вариантах с патчами 1С и без них
вот это не гуд. патчи нужно возвращать в апстрим, а не мусолить в дистрибутивах десятилетиями
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|3.7, Golangdev (?), 00:23, 22/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Значит нужно исправить "Один Эс" так, чтобы он работал с нормальным, ванильным Постгрестом.
Что за мода - напилить говнопатчей под говно-продукт, и носиться с ними.
Плохо, очень плохо.
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|3.9, Аноним (8), 00:45, 22/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Надо заставить принять. Где это видано, своим продуктом распоряжаться? Твой труд принадлежит сообществу, так Столлман завещал.
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|4.10, Golangdev (?), 01:23, 22/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не "заставить", а потрудиться оформить в соотвествии, написать тесты, документацию, глядишь и примут.
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|1.6, Блюдонос (?), 00:00, 22/02/2023 [ответить]
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Фух, сертификаты минцифпы на месте, я-то уж боялся что реально фичей собственных завезли в релиз.
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