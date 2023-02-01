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Выпуск Альт Рабочая станция 10.1

01.02.2023 11:07

Доступно обновление операционной системы «Альт Рабочая станция» 10.1 на 10 платформе ALT (ветка p10 Aronia). Сборка подготовлена для архитектур x86_64, AArch64, i586 и «Эльбрус». Дистрибутив внесён в Единый реестр российских программ и баз данных. Продукт поставляется в рамках Лицензионного договора, который предоставляет возможность свободного использования физическими лицами, но юридическим лицам допускается только тестирование, а для использования требуется приобрести коммерческую лицензию или заключить лицензионный договор в письменной форме.

Новшества 10.1

  • Предусмотрен удобный интерфейс разбивки диска, который позволяет минимизировать ошибки на этом этапе установки.
  • LiveCD использует тот же набор приложений для сканирования, что и основной образ.
  • В репозиторий добавлен Flatpak 1.14.
  • Редакторы из раздела «Обработка графики» (GIMP, Inkscape) теперь устанавливаются по умолчанию.
  • Добавлен прокси-сервер wine-cpcsp_proxy 0.6 для использования CryptoPro. Все требуемое для КриптоПро (включая инфраструктуру поддержки карт Рутокен S и Рутокен ЭЦП) устанавливается пакетом cryptopro-preinstall 4.0.
  • Добавлен модуль Альтератора «Настройка ограничений» для участников домена - alterator-limits.
  • Получение билетов Kerberos доступно из панели управления через отдельное приложение (апплет krb5-ticket-watcher 1.0).

Решение компании «Базальт СПО» в рамках реализации доменной инфраструктуры Active Directory под Linux предлагает использовать сценарии плавного и постепенного перевода предприятия на Samba Active Directory, что даёт возможность сохранить сложившуюся годами доменную инфраструктуру. Компания также ведет разработку дальнейшей интеграции с FreeIPA. В образ добавлен модуль редактирования групповых политик GPUI в версии 0.2.17.

Обновление приложения Samba 4.16, инструмента применения групповых политик gpupdate 0.9.12 расширило возможности централизованного управления пользователями и ИТ-инфраструктурой предприятия при совместном использовании ОС «Альт» и Windows. Стали доступны механизмы применения: скриптов; групповых политик браузеров Firefox, Chrome и Yandex для компьютера; polkit-политик; параметров предпочтения групповой политики - операции с файлами (Files), каталогами (Folders), файлами конфигураций (Ini-files), сетевыми дисками (Drive maps) и сетевыми папками (Network shares).

Новые версии приложений (на архитектуре «Эльбрус» версии ПО могут отличаться):

  • Дистрибутив собран на базе ядра Linux std-def-5.10. При этом для x86_64 и AArch64 при установке доступны 2 ядра на выбор.
  • Рабочая среда MATE 1.26 c поддержкой Wayland, улучшениями текстового редактора Pluma, файлового менеджера Caja, с поддержкой шифрованных rar-архивов в Engrampa.
  • Офисный пакет LibreOffice 7.3.
  • Веб-браузер Firefox ESR 102.6.
  • Wine 7.22.1.
  • Клиент брокера подключений для создания и управления виртуальными рабочими местами OpenUDS 3.5.
  • Appinstall 1.3.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.altlinux.org/pip...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Альт Образование 10.1
  3. OpenNews: Седьмое обновление стартовых наборов ALT p10
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива Альт Рабочая станция К 10.1
  5. OpenNews: Выпуск Simply Linux и Альт Сервер Виртуализации на 10-й Платформе ALT
Автор новости: Мария Фоканова
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58581-altlinux
Ключевые слова: altlinux
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (24) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:47, 01/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Какой-то сборник антиквариата. У меня в Ubuntu 22.04 софт и то новее.
     
     
  • 2.3, Michael Shigorin (ok), 13:03, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это стабильная ветка 2021 года, если что -- наслаждающимся версиманией показан сизиф (или sid).

    PS: о том, что такие предъявы приличные люди конкретизируют -- всё-таки напомню.

     
     
  • 3.12, Олег (??), 13:47, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    К вам уже дошел запрет на докер? Или предписания не было?
     
     
  • 4.25, анон (?), 15:03, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть удобный chroot, если страшно, что ПО, сертифицированное кгб, сбежит внутрь, то берется виртуалка. Назовите хоть одну причину использовать докер тем же госам или частникам?
     
  • 3.17, Аноним (17), 14:07, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вот так годами пользуешься старьём, мечтаешь, что, ну, хотя бы баги то исправили уже. А нет, баги исправляют в кровоточащем конце и когда ты столкнёшься с очередными багами в копролитах никто не предскажет. К тому же, баги копролитов которые вообще-то исправлены несколько лет назад, тщательно сохраняются, это же "основа стабильности", поэтому исправлений ждать не приходится.
     
  • 3.32, Аноним (-), 15:55, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >PS: о том, что такие предъявы приличные люди конкретизируют -- всё-таки напомню.
    >предъявы приличные люди конкретизируют
    >приличные люди конкретизируют
    >предъявы

    Ну вы поняли.

     
  • 2.15, Кир (?), 13:56, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Повторюсь: Ну как же, тащу майору надо время на внедрение анальных зондов.. Дело небыстрое.
    Уважаемый модератор, вам не лень фигней страдать?
     
     
  • 3.16, Аноним (16), 14:03, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Уважаемый модератор, вам не лень фигней страдать?

    в госконторах так положено

     
  • 3.24, ihatenpm (?), 15:00, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Я хоть предпочитаю Федору, если что, но я не знаю что хуже, воображаемый анальный зонд или buttplug. Неужели непонятно, что если кому-то надо, в твою комнату не спрашивая мамку просто зайдут и всё?
     
  • 2.23, ihatenpm (?), 14:58, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > У меня в Ubuntu 22.04

    потому что убанта это debian unstable, завернутая для инфантилов "слишкоммногокнопочеквкде".

     

  • 1.9, Аноним (9), 13:23, 01/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    А почему у вас Mate и LibreOffice не отечественной разработки? Ведь это явная компроментация системы!
     
  • 1.11, Люлька (?), 13:41, 01/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ощущение, что кроме версий пакетов и обоев, в этом дистрибутиве ничего не меняют :\
     
     
  • 2.14, Michael Shigorin (ok), 13:52, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Даже пол? :)
     
     
  • 3.18, Люлька (?), 14:29, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Серьёзно, напрашивается аналогия с Автовазом, пока иностранец не пришёл, всё "Калины" выпускали. Простите, ну вот не ассоциируется он с современным, продвинутым дистром, не чета какому-нибудь Редхату, то ли пиара не хватает, то ли сам продукт не очень... архаично всё выглядит, а читая новости, ощущение, будто кроме версий пакетов ничего не меняется. Зачем что-то менять, работает же...  
     
     
  • 4.20, BorichL (ok), 14:52, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Ой, а когда иносранец пришёл Автоваз сразу лидером автостроения стал? Не, просто начал выпускать румынские Калины, окончательно забив на разработку. Так что лучше точно не стало.

    Кому надо модно-молодёжно-свежевысрано - ставят Федору и прочую хипстоту для бесплатного бэта-тестинга для локалхостеров. А организациям работать надо, а не глюки ловить.

     
     
  • 5.26, Люлька (?), 15:05, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Ой, а когда иносранец пришёл Автоваз сразу лидером автостроения стал? Не, просто
    > начал выпускать румынские Калины, окончательно забив на разработку. Так что лучше
    > точно не стало.
    > Кому надо модно-молодёжно-свежевысрано - ставят Федору и прочую хипстоту для бесплатного
    > бэта-тестинга для локалхостеров. А организациям работать надо, а не глюки ловить.

    Когда пришёл иностранец, первое что он сделал, он навел порядок, я говорю про Бу, нашего Андерсона... именно при нём появились Весты, Ларгусы, ИксРэи... отрицать этого надеюсь не станете?  Наши почему-то не чесались, то ли не умели, то ли не хотели... https://dzen.ru/a/YR4VX_yXZheVSB45
    Да и Автоваз, это так, просто аналогия, можете привести любую другую, суть в том, что пока не пнули, пока современные стандарты не внедрили, чесаться не начали... с этим надеюсь не будете спорить?

    По дистру: элементарно, взять тот же Альтератор, как выглядел куском говна, так и выглядит, за столько лет неужели нельзя как-то обновить его UI, привести к современному виду, чтобы хотя бы размеры шрифтов не гуляли с гтк софтом. не нуачо, работает же...  

     
     
  • 6.30, Аноним (30), 15:29, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Весты, Ларгусы, ИксРэи

    Две последних это рено/дача. Просто ахренительное достижение поставить на конвейер зарубежную модель! Ведь до этого ни у кого такого не получалось! Ага!
    Веста это разработка до Бу, едиственное ее допилили под новые задачи и поставили на конвейер.
    И даже тут не за что плюсик ставить - это последняя оригинальная ТАЗо-разработка.
    Все. Привет! Своих конструкторов разгоняем. В0 ж*ите большой ложкой!
    Кстати, как там с этими моделями в салонах страны?
    На ТАЗе остались одни калины и нивы - остальные разработки Бу как раз и по*ерил...


     
     
  • 7.31, Люлька (?), 15:55, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А было что из нашего ставить кроме Ларгусов(вполне локализованных)? Гранты, Приоры...? Где же наши модели, которые можно быстро поставить на конвеер, которые отработаны и для которых есть все комплектующие, чтобы вытянуть предприятие из жопы, дать людям работу, а АЗ прибыль? Я кроме картинок и опытных образцов особо ничего не видел. Многие модели не вытягивали в силу отсутствия средств, а то что получалось на выходе было как правило не очень(вспомните ту же "Надежду", идёя хорошая, прям отличная, но реализация...), а всё из-за отсутствия средств. Прибыль, ключевое слово, задача руководителя обеспечить работу и прибыль предприятия, и если это можно сделать за счет существующих и отработанных моделей, пусть даже импортных, наверно так и нужно делать, как считаете или в руководстве дураки сидят?
    Посмотрите на Ниву 4х4, блин, за столько лет движок с коробкой заменить не могут, да даже элементарно салон обновить, торпеду, карты дверей, центральный туннель... (то что есть сейчас, прям плакать хочется).
    Ездит же чё... вот и с дистром такая же аналогия, запускаешь, ощущение, будто на 10 лет назад попал, хоть бы тему какую фирменную с iconset-ом сделали, что-ли... А то смотришь новость, только пакеты обновляют...

     
  • 4.21, ihatenpm (?), 14:52, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > пока иностранец не пришёл, всё "Калины" выпускали

    а если посмотреть во времена, когда тебя еще не было, хотя бы в 90-е, то можно посмотреть кто выкачивал соки из автоваза и какому международному "объединению людей" он принадлежал и служил.

     
  • 4.22, ihatenpm (?), 14:56, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    > архаично всё выглядит

    тебе, девочка, лучше тикток посмотреть, там современный кривляющийся жопоногодрыг не утомляет видосиками дольше 5 секунд.

     
     
  • 5.28, Люлька (?), 15:08, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> архаично всё выглядит
    > тебе, девочка, лучше тикток посмотреть, там современный кривляющийся жопоногодрыг не утомляет
    > видосиками дольше 5 секунд.

    Исчезни, убогий...

     
  • 4.27, анон (?), 15:06, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тебе привести аналогию, когда в Тольятти пришел иностранец? Че ж вы все только себе удобные примеры тащите, а бревно в глазу игнорируете.
     
     
  • 5.29, Люлька (?), 15:15, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Тебе привести аналогию, когда в Тольятти пришел иностранец? Че ж вы все
    > только себе удобные примеры тащите, а бревно в глазу игнорируете.

    Иностранцы бывают разные, в те "темные" времена, все старались только урвать, иностранцы в том числе. Я привел пример, когда иностранца специально наняли, он пришёл, внедрил современные стандарты, оптимизировал производство и стало лучше... такая вот у меня аналогия нарисовалась.

     
  • 3.19, Аноним (9), 14:47, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А что, ты таки поменял?
     

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