Выпуск Альт Рабочая станция 10.1

2.14 , Michael Shigorin ( ok ), 13:52, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Даже пол? :)

3.18 , Люлька ( ? ), 14:29, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Серьёзно, напрашивается аналогия с Автовазом, пока иностранец не пришёл, всё "Калины" выпускали. Простите, ну вот не ассоциируется он с современным, продвинутым дистром, не чета какому-нибудь Редхату, то ли пиара не хватает, то ли сам продукт не очень... архаично всё выглядит, а читая новости, ощущение, будто кроме версий пакетов ничего не меняется. Зачем что-то менять, работает же...

4.20 , BorichL ( ok ), 14:52, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Ой, а когда иносранец пришёл Автоваз сразу лидером автостроения стал? Не, просто начал выпускать румынские Калины, окончательно забив на разработку. Так что лучше точно не стало. Кому надо модно-молодёжно-свежевысрано - ставят Федору и прочую хипстоту для бесплатного бэта-тестинга для локалхостеров. А организациям работать надо, а не глюки ловить.

5.26 , Люлька ( ? ), 15:05, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Ой, а когда иносранец пришёл Автоваз сразу лидером автостроения стал? Не, просто

> начал выпускать румынские Калины, окончательно забив на разработку. Так что лучше

> точно не стало.

> Кому надо модно-молодёжно-свежевысрано - ставят Федору и прочую хипстоту для бесплатного

> бэта-тестинга для локалхостеров. А организациям работать надо, а не глюки ловить. Когда пришёл иностранец, первое что он сделал, он навел порядок, я говорю про Бу, нашего Андерсона... именно при нём появились Весты, Ларгусы, ИксРэи... отрицать этого надеюсь не станете? Наши почему-то не чесались, то ли не умели, то ли не хотели... https://dzen.ru/a/YR4VX_yXZheVSB45

Да и Автоваз, это так, просто аналогия, можете привести любую другую, суть в том, что пока не пнули, пока современные стандарты не внедрили, чесаться не начали... с этим надеюсь не будете спорить? По дистру: элементарно, взять тот же Альтератор, как выглядел куском говна, так и выглядит, за столько лет неужели нельзя как-то обновить его UI, привести к современному виду, чтобы хотя бы размеры шрифтов не гуляли с гтк софтом. не нуачо, работает же...

6.30 , Аноним ( 30 ), 15:29, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Весты, Ларгусы, ИксРэи Две последних это рено/дача. Просто ахренительное достижение поставить на конвейер зарубежную модель! Ведь до этого ни у кого такого не получалось! Ага!

Веста это разработка до Бу, едиственное ее допилили под новые задачи и поставили на конвейер.

И даже тут не за что плюсик ставить - это последняя оригинальная ТАЗо-разработка.

Все. Привет! Своих конструкторов разгоняем. В0 ж*ите большой ложкой!

Кстати, как там с этими моделями в салонах страны?

На ТАЗе остались одни калины и нивы - остальные разработки Бу как раз и по*ерил...

7.31 , Люлька ( ? ), 15:55, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А было что из нашего ставить кроме Ларгусов(вполне локализованных)? Гранты, Приоры...? Где же наши модели, которые можно быстро поставить на конвеер, которые отработаны и для которых есть все комплектующие, чтобы вытянуть предприятие из жопы, дать людям работу, а АЗ прибыль? Я кроме картинок и опытных образцов особо ничего не видел. Многие модели не вытягивали в силу отсутствия средств, а то что получалось на выходе было как правило не очень(вспомните ту же "Надежду", идёя хорошая, прям отличная, но реализация...), а всё из-за отсутствия средств. Прибыль, ключевое слово, задача руководителя обеспечить работу и прибыль предприятия, и если это можно сделать за счет существующих и отработанных моделей, пусть даже импортных, наверно так и нужно делать, как считаете или в руководстве дураки сидят?

Посмотрите на Ниву 4х4, блин, за столько лет движок с коробкой заменить не могут, да даже элементарно салон обновить, торпеду, карты дверей, центральный туннель... (то что есть сейчас, прям плакать хочется).

Ездит же чё... вот и с дистром такая же аналогия, запускаешь, ощущение, будто на 10 лет назад попал, хоть бы тему какую фирменную с iconset-ом сделали, что-ли... А то смотришь новость, только пакеты обновляют... 4.21 , ihatenpm ( ? ), 14:52, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > пока иностранец не пришёл, всё "Калины" выпускали а если посмотреть во времена, когда тебя еще не было, хотя бы в 90-е, то можно посмотреть кто выкачивал соки из автоваза и какому международному "объединению людей" он принадлежал и служил.

4.22 , ihatenpm ( ? ), 14:56, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – > архаично всё выглядит тебе, девочка, лучше тикток посмотреть, там современный кривляющийся жопоногодрыг не утомляет видосиками дольше 5 секунд.

5.28 , Люлька ( ? ), 15:08, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> архаично всё выглядит

> тебе, девочка, лучше тикток посмотреть, там современный кривляющийся жопоногодрыг не утомляет

> видосиками дольше 5 секунд. Исчезни, убогий...

4.27 , анон ( ? ), 15:06, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Тебе привести аналогию, когда в Тольятти пришел иностранец? Че ж вы все только себе удобные примеры тащите, а бревно в глазу игнорируете.

5.29 , Люлька ( ? ), 15:15, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Тебе привести аналогию, когда в Тольятти пришел иностранец? Че ж вы все

> только себе удобные примеры тащите, а бревно в глазу игнорируете. Иностранцы бывают разные, в те "темные" времена, все старались только урвать, иностранцы в том числе. Я привел пример, когда иностранца специально наняли, он пришёл, внедрил современные стандарты, оптимизировал производство и стало лучше... такая вот у меня аналогия нарисовалась.

3.19 , Аноним ( 9 ), 14:47, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – А что, ты таки поменял?

