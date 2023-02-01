Выпуск Альт Рабочая станция 10.1

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|1.1, Аноним (1), 12:47, 01/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Какой-то сборник антиквариата. У меня в Ubuntu 22.04 софт и то новее.
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|2.3, Michael Shigorin (ok), 13:03, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это стабильная ветка 2021 года, если что -- наслаждающимся версиманией показан сизиф (или sid).
PS: о том, что такие предъявы приличные люди конкретизируют -- всё-таки напомню.
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|3.12, Олег (??), 13:47, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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К вам уже дошел запрет на докер? Или предписания не было?
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|4.25, анон (?), 15:03, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Есть удобный chroot, если страшно, что ПО, сертифицированное кгб, сбежит внутрь, то берется виртуалка. Назовите хоть одну причину использовать докер тем же госам или частникам?
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|3.17, Аноним (17), 14:07, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вот так годами пользуешься старьём, мечтаешь, что, ну, хотя бы баги то исправили уже. А нет, баги исправляют в кровоточащем конце и когда ты столкнёшься с очередными багами в копролитах никто не предскажет. К тому же, баги копролитов которые вообще-то исправлены несколько лет назад, тщательно сохраняются, это же "основа стабильности", поэтому исправлений ждать не приходится.
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|3.32, Аноним (-), 15:55, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>PS: о том, что такие предъявы приличные люди конкретизируют -- всё-таки напомню.
>предъявы приличные люди конкретизируют
>приличные люди конкретизируют
>предъявы
Ну вы поняли.
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|2.15, Кир (?), 13:56, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Повторюсь: Ну как же, тащу майору надо время на внедрение анальных зондов.. Дело небыстрое.
Уважаемый модератор, вам не лень фигней страдать?
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|3.16, Аноним (16), 14:03, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Уважаемый модератор, вам не лень фигней страдать?
в госконторах так положено
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|3.24, ihatenpm (?), 15:00, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Я хоть предпочитаю Федору, если что, но я не знаю что хуже, воображаемый анальный зонд или buttplug. Неужели непонятно, что если кому-то надо, в твою комнату не спрашивая мамку просто зайдут и всё?
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|2.23, ihatenpm (?), 14:58, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> У меня в Ubuntu 22.04
потому что убанта это debian unstable, завернутая для инфантилов "слишкоммногокнопочеквкде".
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|1.9, Аноним (9), 13:23, 01/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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А почему у вас Mate и LibreOffice не отечественной разработки? Ведь это явная компроментация системы!
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|1.11, Люлька (?), 13:41, 01/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Ощущение, что кроме версий пакетов и обоев, в этом дистрибутиве ничего не меняют :\
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|3.18, Люлька (?), 14:29, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Серьёзно, напрашивается аналогия с Автовазом, пока иностранец не пришёл, всё "Калины" выпускали. Простите, ну вот не ассоциируется он с современным, продвинутым дистром, не чета какому-нибудь Редхату, то ли пиара не хватает, то ли сам продукт не очень... архаично всё выглядит, а читая новости, ощущение, будто кроме версий пакетов ничего не меняется. Зачем что-то менять, работает же...
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|4.20, BorichL (ok), 14:52, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Ой, а когда иносранец пришёл Автоваз сразу лидером автостроения стал? Не, просто начал выпускать румынские Калины, окончательно забив на разработку. Так что лучше точно не стало.
Кому надо модно-молодёжно-свежевысрано - ставят Федору и прочую хипстоту для бесплатного бэта-тестинга для локалхостеров. А организациям работать надо, а не глюки ловить.
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|5.26, Люлька (?), 15:05, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ой, а когда иносранец пришёл Автоваз сразу лидером автостроения стал? Не, просто
> начал выпускать румынские Калины, окончательно забив на разработку. Так что лучше
> точно не стало.
> Кому надо модно-молодёжно-свежевысрано - ставят Федору и прочую хипстоту для бесплатного
> бэта-тестинга для локалхостеров. А организациям работать надо, а не глюки ловить.
Когда пришёл иностранец, первое что он сделал, он навел порядок, я говорю про Бу, нашего Андерсона... именно при нём появились Весты, Ларгусы, ИксРэи... отрицать этого надеюсь не станете? Наши почему-то не чесались, то ли не умели, то ли не хотели... https://dzen.ru/a/YR4VX_yXZheVSB45
Да и Автоваз, это так, просто аналогия, можете привести любую другую, суть в том, что пока не пнули, пока современные стандарты не внедрили, чесаться не начали... с этим надеюсь не будете спорить?
По дистру: элементарно, взять тот же Альтератор, как выглядел куском говна, так и выглядит, за столько лет неужели нельзя как-то обновить его UI, привести к современному виду, чтобы хотя бы размеры шрифтов не гуляли с гтк софтом. не нуачо, работает же...
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|6.30, Аноним (30), 15:29, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Весты, Ларгусы, ИксРэи
Две последних это рено/дача. Просто ахренительное достижение поставить на конвейер зарубежную модель! Ведь до этого ни у кого такого не получалось! Ага!
Веста это разработка до Бу, едиственное ее допилили под новые задачи и поставили на конвейер.
И даже тут не за что плюсик ставить - это последняя оригинальная ТАЗо-разработка.
Все. Привет! Своих конструкторов разгоняем. В0 ж*ите большой ложкой!
Кстати, как там с этими моделями в салонах страны?
На ТАЗе остались одни калины и нивы - остальные разработки Бу как раз и по*ерил...
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|7.31, Люлька (?), 15:55, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А было что из нашего ставить кроме Ларгусов(вполне локализованных)? Гранты, Приоры...? Где же наши модели, которые можно быстро поставить на конвеер, которые отработаны и для которых есть все комплектующие, чтобы вытянуть предприятие из жопы, дать людям работу, а АЗ прибыль? Я кроме картинок и опытных образцов особо ничего не видел. Многие модели не вытягивали в силу отсутствия средств, а то что получалось на выходе было как правило не очень(вспомните ту же "Надежду", идёя хорошая, прям отличная, но реализация...), а всё из-за отсутствия средств. Прибыль, ключевое слово, задача руководителя обеспечить работу и прибыль предприятия, и если это можно сделать за счет существующих и отработанных моделей, пусть даже импортных, наверно так и нужно делать, как считаете или в руководстве дураки сидят?
Посмотрите на Ниву 4х4, блин, за столько лет движок с коробкой заменить не могут, да даже элементарно салон обновить, торпеду, карты дверей, центральный туннель... (то что есть сейчас, прям плакать хочется).
Ездит же чё... вот и с дистром такая же аналогия, запускаешь, ощущение, будто на 10 лет назад попал, хоть бы тему какую фирменную с iconset-ом сделали, что-ли... А то смотришь новость, только пакеты обновляют...
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|4.21, ihatenpm (?), 14:52, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> пока иностранец не пришёл, всё "Калины" выпускали
а если посмотреть во времена, когда тебя еще не было, хотя бы в 90-е, то можно посмотреть кто выкачивал соки из автоваза и какому международному "объединению людей" он принадлежал и служил.
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|4.22, ihatenpm (?), 14:56, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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> архаично всё выглядит
тебе, девочка, лучше тикток посмотреть, там современный кривляющийся жопоногодрыг не утомляет видосиками дольше 5 секунд.
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|5.28, Люлька (?), 15:08, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> архаично всё выглядит
> тебе, девочка, лучше тикток посмотреть, там современный кривляющийся жопоногодрыг не утомляет
> видосиками дольше 5 секунд.
Исчезни, убогий...
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|4.27, анон (?), 15:06, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тебе привести аналогию, когда в Тольятти пришел иностранец? Че ж вы все только себе удобные примеры тащите, а бревно в глазу игнорируете.
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|5.29, Люлька (?), 15:15, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Тебе привести аналогию, когда в Тольятти пришел иностранец? Че ж вы все
> только себе удобные примеры тащите, а бревно в глазу игнорируете.
Иностранцы бывают разные, в те "темные" времена, все старались только урвать, иностранцы в том числе. Я привел пример, когда иностранца специально наняли, он пришёл, внедрил современные стандарты, оптимизировал производство и стало лучше... такая вот у меня аналогия нарисовалась.
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