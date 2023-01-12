The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск дистрибутива Альт Образование 10.1

12.01.2023 21:06

Опубликовано обновление продукта Альт Образование 10.1 на основе Деcятой платформы ALT (p10 Aronia). Сборки подготовлены для платформ x86_64, AArch64, i586. Дистрибутив предназначен для образовательных учреждений и внесён в Единый реестр российских программ и баз данных. Продукт поставляется в рамках Лицензионного договора, который предоставляет возможность свободного использования физическими лицами, но юридическим лицам допускается только тестирование, а для использования требуется приобрести коммерческую лицензию или заключить лицензионный договор в письменной форме.

Новшества Альт Образование 10.1:

  • Добавлена поддержка российских удостоверяющих центров (УЦ) (пакет ca-certificates-digital.gov.ru).
  • Система программирования PascalABC.NET дополнена графической средой.
  • Пользователям 32-битной версии предложен веб-браузер Mozilla Firefox, в остальные версии включён Chromium.
  • Добавлена поддержка установки системы при помощи утилиты Ventoy.
  • Появилась возможность создавать подразделы файловой системы BTRFS при установке. Файловая система постоянно использует метод «copy-on-write» для всех файлов, что влияет на отказоустойчивость и простоту администрирования. Плюсом к безопасности в случае использования BTRFS является создание точки восстановления перед обновлением системы.
  • LiveCD представлен как отдельный образ для ознакомления, но не поддерживает установку.
  • Обновления в проекте групповых политик:
    • Добавлена поддержка настройки общих каталогов (network shares) для компьютеров.
    • В новом выпуске инструмента gpupdate поддерживаются применения для компьютера всех политик web-браузеров Mozilla Firefox и Chromium. Добавлены механизмы применения политик скриптов - logon/logoff/startup/shutdown; механизмы применения параметров системных настроек (preferences): операции с файлами (Files), каталогами (Folders), файлами конфигураций (Ini-files).
    • Добавлено новое действие для обновления статуса сервисов в gpupdate-setup - ключ update запускает все необходимые службы при обновлении задействованного gpupdate.
    • Периодичность запуска gpupdate теперь настроена через таймер: в релизе 0.9.11.2 для Systemd появился системный таймер gpupdate.timer и пользовательский таймер gpupdate-user.timer для мониторинга и контроля времени выполнения службы gpupdate.service.
  • В файловом менеджере Xfce — Thunar, — появился вызов поиска файлов.
  • Исправлена проблема запуска графических приложений после смены имени компьютера (пакет xauthority-hostname-updater).
  • Система устанавливается с двумя ядрами (std-def — 5.10 и un-def — 5.15). Для нового оборудования при установке на EFI есть возможность выбрать ядро.
  • Wine 7.19 поддерживает одновременный запуск как 32-битных, так и 64-битных исполняемых файлов Windows из одного профиля.
  • Добавлены пакеты: alterator-zram-swap (для настройки подкачки в оперативной памяти), eiciel (графическое средство управления ACL файлов и каталогов), packagekit (универсальный способ управления пакетами).

Пользователи дистрибутивов «Альт», построенных на Десятой платформе, не обнаружат проблем совместимости при переходе на 10.1. Для новых корпоративных пользователей предусмотрена возможность получения тестовых версий, а частным пользователям традиционно предлагается бесплатно скачать нужную версию ОС «Альт» с сайта «Базальт СПО» или с сайта загрузки getalt.ru.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.basealt.ru/about/n...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Альт Рабочая станция К 10.1
  3. OpenNews: Выпуск Simply Linux и Альт Сервер Виртуализации на 10-й Платформе ALT
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутивов Альт Сервер, Альт Рабочая станция и Альт Образование 10.0
  5. OpenNews: Десятая платформа ALT
  6. OpenNews: Выпуск дистрибутива Simply Linux 9.1
Автор новости: Мария Фоканова
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58470-altlinux
Ключевые слова: altlinux
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


 Добавить комментарий
Имя:
E-Mail:
Текст:

Спонсоры:
PostgresPro
Inferno Solutions
Hosting by Hoster.ru
Хостинг:

Закладки на сайте
Проследить за страницей 		Created 1996-2022 by Maxim Chirkov
Добавить, Поддержать, Вебмастеру