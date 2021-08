Десятая платформа ALT

3.45 , Michael Shigorin ( ok ), 22:48, 11/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А можно я за Вас тоже выскажусь каким-нибудь подобным бредом?

Или неуместно так делать?

4.51 , Абвгдейка ( ? ), 22:55, 11/08/2021
Выскажись, я не против.

И это не бред, а субъективное мнение, да, оно основано на недостаточности данных.

Так я и не писал, что близко знаю руководителей альта и они со мной лично поделились.

А лицензионные ограничения говорят сами за себя на что нацелен продукт.

Возможно у тебя есть другие объяснение, но другой мотивации не вижу.

Никто не говорит, что это плохо или хорошо, не нужно обижаться.

5.53 , Michael Shigorin ( ok ), 23:14, 11/08/2021
> Выскажись, я не против. И это не бред, а субъективное мнение Моё субъективное мнение вполне может оказаться объективным бредом (до сих пор кому-то здесь благодарен за тычок носом в воспоминания Дятлова). > да, оно основано на недостаточности данных. За спрос не бьют. :-) > Так я и не писал, что близко знаю руководителей альта и они

> со мной лично поделились. Так вот aen@ в обсуждении -- можете взять и спросить его как зам. директора по разработке (который в трудные времена заначками дыры в конторе затыкал, такие вот бывали "инвестиции"; куда более обеспеченные люди в подобных случаях просто всё бросали). > А лицензионные ограничения говорят сами за себя на что нацелен продукт.

> Возможно у тебя есть другие объяснение, но другой мотивации не вижу.

Лицензионные ограничения по _коммерческим_ выпускам нацелены на то, чтобы была возможность продолжать их поддерживать и развивать: сейчас мы можем активно набирать людей и предлагать вариант заниматься любимым делом, да ещё и семью тем кормить, а не от неё вечера отрывать. Любителей феррарей в коллективе не наблюдается, но и на условия никто не жалуется вроде. А поскольку прекрасно помним, кому обязаны возможностью эти выпуски делать -- всё так же публикуем и исходники (как srpms, так и гиты в форме gears), и баги, и сводки, и собственные наработки. Те же регулярки и стартеркиты тоже вовсе не случайно идут именно под GPL как составные произведения -- и в них многое сделано, чтобы заточить под себя лично или своё предприятие, а при желании и сопровождать далее, понравившуюся сборку было достаточно легко (обратите внимание на http://altlinux.org/starterkits/builder и .disk/profile.tgz в каждой исошке). А база у них -- общая: стабильная ветка (у которых общая база -- сизиф).

6.66 , Абвгдейка ( ? ), 23:39, 11/08/2021
>> Досадно Это твое личное неконструктивное переживание, которое меня никак не затрагивает. Ты сам согласился на него. >> Лицензионные ограничения по _коммерческим_ выпускам нацелены на то, чтобы .. Значит удел альта оставаться маргинальной ос в случае, если ставка на продавливание через кабинеты не оправдается.

Никто не знает что такое альт и узнавать его сразу занося деньги желающих особо нет, тем более на фоне альтернативных дистров.

Это простая психология покупателя.

Вполне может быть, что в эрефийских реалиях по другому не выжить, ну ок, имеем то, что иммем - убунты, дебианы, центосы и бсд, т.е. ОС, которые не накладывают ограничений и каким-то чудесным образом живут и процветают.

7.71 , Аноним ( 55 ), 23:50, 11/08/2021
у альта травма со времен школьного проекта > убунты, дебианы, центосы и бсд, т.е. ОС, которые не накладывают ограничений и каким-то чудесным образом живут и процветают Копека-ось по факту померла. Убунта без дебиана не жизнеспособна. бсд живет, но явно не процветает.

8.76 , Абвгдейка ( ? ), 23:54, 11/08/2021
Копейка умерла, но сразу реинкарнировалась в нескольких ипостасях Дебиан это це...
9.79 , Аноним ( 55 ), 00:02, 12/08/2021
копейку выбирали из-за стабильности и предсказуемости, а что там с этими клонами...
10.90 , Абвгдейка ( ? ), 00:32, 12/08/2021
Ничего с клонами не будет, как и до момента пока редхат не прибрал к рукам центо...
11.92 , Аноним ( 55 ), 00:43, 12/08/2021
деньги готов поставить копейку-ось ставили не домашние юзеры на свой локалхост ...
7.77 , Michael Shigorin ( ok ), 00:00, 12/08/2021
Вы продолжаете вообще ничего не понимать в том, что пытаетесь утверждать. Говорить без толку, увы.

8.85 , Абвгдейка ( ? ), 00:14, 12/08/2021
Ты для меня тоже не авторитет, больше похоже на то, что ты и сам не понимаешь, р...