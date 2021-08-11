Десятая платформа ALT

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|1.5, Аноним (5), 21:09, 11/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Рекомендуем проводить массовое обновление строго после успешной пробной проверки.
После такого предупреждения, даже страшно обновляться стало.
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|2.9, Annoynymous (ok), 21:15, 11/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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То есть обычно вы массово обновляете дистрибутивы без проверки?
Вот сейчас реально страшно стало.
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|1.8, Аноним (8), 21:13, 11/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Как линукс может быть закрытым? Если разработчкики не отдают исходники, на них нужно пожаловаться в FSF.
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|1.12, Ильяс (?), 21:23, 11/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Почему ещё даже 9 версия не имеет сертификата ФСТЭК? Нам запрещают даже с 8-ки уходить...
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|2.20, aen (??), 21:50, 11/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это не так.
Название у сертифицированного продукта фиксировано. Нынешний Альт 8сп с сертификатом ФСТЭК основан на c9f1, а этот репозиторий - на Девятой платформе.
Репозиторий c9f1 опубликован, посмотрите.
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|3.31, Annoynymous (ok), 22:31, 11/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Это не так.
> Название у сертифицированного продукта фиксировано. Нынешний Альт 8сп с сертификатом ФСТЭК
> основан на c9f1, а этот репозиторий - на Девятой платформе.
> Репозиторий c9f1 опубликован, посмотрите.
Может, тогда надо было назвать продукт просто Альт СП и не вводить покупателей в заблуждение?
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|3.96, d (??), 00:57, 12/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Как вы там живёте с такими названиями и терминами? За 10 лет я так и не понял, из чего состоит весь этот альт.
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|2.23, Абвгдейка (?), 22:14, 11/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ничем не лучше.
Коммерческое использование без лицухи запрещено, исключая стартеркиты и Симпли.
На этом идея Альт где-то серьезно применять завершается.
Никому ты не объяснишь, что давайте альт за деньги, когда за углом как миниммум не хуже и за бесплатно с поддержкой от 5 лет.
Деньги умеют считать не только в аль-линуксе.
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|3.32, Annoynymous (ok), 22:32, 11/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> как миниммум не хуже и за бесплатно с поддержкой от 5 лет.
Это где это за бесплатно с поддержкой от 5 лет?
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|2.26, Абвгдейка (?), 22:23, 11/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Думаю и задачи у них нет добиваться множества инсталляций.
Основная цель это продаться крупным конторам(желательно госам со стабильными бюджетами) в количестве от ста до тысяч лицух, а потом сидеть на поддержке и потирать зевая пузо.
Это типа как инвестиция, думаю их главный на альт так и смотрит, как на инвестицию, а не как на технологию которая что-то там можеть улучшить.
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|4.51, Абвгдейка (?), 22:55, 11/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Выскажись, я не против.
И это не бред, а субъективное мнение, да, оно основано на недостаточности данных.
Так я и не писал, что близко знаю руководителей альта и они со мной лично поделились.
А лицензионные ограничения говорят сами за себя на что нацелен продукт.
Возможно у тебя есть другие объяснение, но другой мотивации не вижу.
Никто не говорит, что это плохо или хорошо, не нужно обижаться.
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|5.53, Michael Shigorin (ok), 23:14, 11/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Выскажись, я не против. И это не бред, а субъективное мнение
Моё субъективное мнение вполне может оказаться объективным бредом (до сих пор кому-то здесь благодарен за тычок носом в воспоминания Дятлова).
> да, оно основано на недостаточности данных.
За спрос не бьют. :-)
> Так я и не писал, что близко знаю руководителей альта и они
> со мной лично поделились.
Так вот aen@ в обсуждении -- можете взять и спросить его как зам. директора по разработке (который в трудные времена заначками дыры в конторе затыкал, такие вот бывали "инвестиции"; куда более обеспеченные люди в подобных случаях просто всё бросали).
> А лицензионные ограничения говорят сами за себя на что нацелен продукт.
> Возможно у тебя есть другие объяснение, но другой мотивации не вижу.
> Никто не говорит, что это плохо или хорошо, не нужно обижаться.
Досадно то, когда люди берутся _утверждать_ о том, чего не понимают или вовсе не знают.
Лицензионные ограничения по _коммерческим_ выпускам нацелены на то, чтобы была возможность продолжать их поддерживать и развивать: сейчас мы можем активно набирать людей и предлагать вариант заниматься любимым делом, да ещё и семью тем кормить, а не от неё вечера отрывать. Любителей феррарей в коллективе не наблюдается, но и на условия никто не жалуется вроде.
А поскольку прекрасно помним, кому обязаны возможностью эти выпуски делать -- всё так же публикуем и исходники (как srpms, так и гиты в форме gears), и баги, и сводки, и собственные наработки.
Те же регулярки и стартеркиты тоже вовсе не случайно идут именно под GPL как составные произведения -- и в них многое сделано, чтобы заточить под себя лично или своё предприятие, а при желании и сопровождать далее, понравившуюся сборку было достаточно легко (обратите внимание на http://altlinux.org/starterkits/builder и .disk/profile.tgz в каждой исошке).
А база у них -- общая: стабильная ветка (у которых общая база -- сизиф).
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|6.66, Абвгдейка (?), 23:39, 11/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>> Досадно
Это твое личное неконструктивное переживание, которое меня никак не затрагивает. Ты сам согласился на него.
>> Лицензионные ограничения по _коммерческим_ выпускам нацелены на то, чтобы ..
Значит удел альта оставаться маргинальной ос в случае, если ставка на продавливание через кабинеты не оправдается.
Никто не знает что такое альт и узнавать его сразу занося деньги желающих особо нет, тем более на фоне альтернативных дистров.
Это простая психология покупателя.
Вполне может быть, что в эрефийских реалиях по другому не выжить, ну ок, имеем то, что иммем - убунты, дебианы, центосы и бсд, т.е. ОС, которые не накладывают ограничений и каким-то чудесным образом живут и процветают.
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|7.71, Аноним (55), 23:50, 11/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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у альта травма со времен школьного проекта
> убунты, дебианы, центосы и бсд, т.е. ОС, которые не накладывают ограничений и каким-то чудесным образом живут и процветают
Копека-ось по факту померла. Убунта без дебиана не жизнеспособна. бсд живет, но явно не процветает.
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|9.79, Аноним (55), 00:02, 12/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
копейку выбирали из-за стабильности и предсказуемости, а что там с этими клонами... текст свёрнут, показать
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|2.29, Вы забыли заполнить поле Нейм (?), 22:29, 11/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Гост шифрование из коробки(в дебиане/убунте есть пакет), альт одобрен министерством распила.
Когда нужно ставить госпараше то можно выбрать и альт, но как показывает практика астра куда менее навасяненый дистр и похож на голый дебиан. Кто выбирает альт действительно загадка, подозреваю вся контора живет на откатах.
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|3.37, Абвгдейка (?), 22:35, 11/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тоже работаю с госами в том числе, пару раз встречал астру у них.
А так убунта, да центос в основном.
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|2.44, Michael Shigorin (ok), 22:47, 11/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Мне, например, Ubuntu ещё в нулевых не приглянулась своей "пластиковой вежливостью" -- что позже вылезло боком тамошнему сообществу, фига в кармане всё-таки не работает; а RHEL попросту не понадобился, RHL был уже достаточно дубовый, чтобы не захотелось смотреть дальше. Впрочем, об этом всём как-то писал на http://wiki.opennet.ru/DistroImhoMike
А сейчас мне это всё просто никак бы не помогло работать на своём "Эльбрусе" в нативном режиме -- ни каноникал, ни редхат, полагаю, не собираются проводить портирование на нашу архитектуру; мне же было надо -- и вот, пишу с альта на эльбрусе, как обычно :-)
В целом для ответа на вопрос нужны или Ваши критерии, или какие-нибудь примеры -- в вакууме сравнивать было бы глупо, у каждого из этих трёх вариантов есть свои увесистые плюсы и минусы.
По альту они частично документированы здесь:
http://altlinux.org/features
http://altlinux.org/bugs
http://altlinux.org/problems
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|3.80, Аноним (80), 00:04, 12/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>"Эльбрусе" в нативном режиме -- ни каноникал, ни редхат, полагаю, не собираются
Конечно, документации нет, а по фоткам же систему команд и архитектурные особенности самого компа не отреверсишь же. Да и зачем оно нам? Эльбрус просто так и не купить.
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|4.83, пох. (?), 00:10, 12/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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это роисся, тут можно купить не только ель-брус, но и его разработчиков, оптом и в розницу. И вместе с разработкой. Зачем, вот в чем ведь вопрос...
Ну заплатил ты миллиард $$ чтоб работать на _собственном_ (а не как у Михаила) ель-брусе. И вот - нахрена?
Эх, был бы у меня миллиард...
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|5.88, Аноним (80), 00:25, 12/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Может бай-кал можно будет купить по вменяемой цене, там хотя бы арм и компиляторы есть.
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|3.91, Док (?), 00:36, 12/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да, наши программеры молодцы. Было бы время переписал бы и добавил кучу сервисов на Го если бы еще знать как их потом пиарить чтоб не померли на гитхабе)
Собираюсь на Альт перейти с убунты которая достала ерунду обновлять каждый день и Солярис второй системой тк по ощущениям плавнее линукса и ресурсов меньше жрет
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|1.14, user90 (?), 21:28, 11/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Йузеры-то есть, жЫвы? Я интересуюсь :) А то фиг знает, на какое бобло оно пилится, поди угадай))
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|1.22, Microsoft AltLinux (?), 22:11, 11/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Михаил,
а что будет делать Alt, в случае если корпорации попытаются использовать опенсорсные проекты для политического давления?
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|2.27, llolik (ok), 22:24, 11/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Хотя бы тем, что Астра - это Debian (как-минимум в открытой версии с частью пакетов из Ubuntu (и даже из Webupd8) с собственным FlyDE), а Альт - полностью самостоятельный дистр.
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|2.34, Annoynymous (ok), 22:33, 11/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Чем оно лучше astra linux?
У астры почти все компоненты, которые отличают её от дебиана — несвободные.
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|2.35, аноним45 (?), 22:34, 11/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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В астре очень мало пакетов. В коммон можно подключить репы дэбиан 9. Пакеты старючие, часто конфликтуют с репами астры. Получается странный гибрид.
В альте много пакетов и все репы свои.
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|2.46, Michael Shigorin (ok), 22:50, 11/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Тем, что у нас специалисты есть; у них знаю разве что pavlinux, а в остальном -- цельнодраный дебиан + fly + parsec (плюс потерявшие берега продажники, давно ходящие под букетом статей).
Но мне кажется, что лучше взять да сравнить самостоятельно на своих задачах.
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|1.33, Rev (?), 22:32, 11/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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А Сизиф почему? Разработчики сразу решили, что это бесполезная херня?
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|1.48, Аноним (48), 22:52, 11/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
Круто же что есть поддержка у Эльбрусов Когда выбора нет и есть только Эльбрус ... большой текст свёрнут, показать
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|4.70, aen (??), 23:48, 11/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Если в конторе нет требований по импортозамещению, связанных с вхождением в реестр Минцифры, то можно.
В реестре только платное. При этом есть льготы для учебных заведений.
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|1.81, Аноним (81), 00:06, 12/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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И все же, почему вы не хотите сделать нормальную установку драйвера nvidia с помощью одной команды, как это сделано везде?
Тут предлагается аж 3 действия отдельных https://www.altlinux.org/Nvidia
Лень оформить нормальный пакет, не хватает квалификации, в чем причина?
И очень странное решение устанавливать сразу все версии драйвера.
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|1.87, Аноним (87), 00:21, 12/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Купленным вчера релизам 9 ветки оставалось жить 2 года?
А вообще вроде нужные вещи добавили и они будут только в 10 релизе за бабки опять? Или бесплатное обновление год дается?
Эти виртуальные столы в облаке как работают? Деплоится виртуалка и потом уничтожается? Так прямо из интернета безопасно заходить?
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