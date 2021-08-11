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Десятая платформа ALT

11.08.2021 19:07

Объявлен выпуск Десятой платформы ALT (p10) - новой стабильной ветки репозиториев ALT, основанных на репозитории свободных программ Сизиф (Sisyphus). Платформа предназначена для разработки, тестирования, распространения, обновления и поддержки комплексных решений всех уровней - от встроенных устройств до серверов предприятий и датацентров; создана и развивается командой ALT Linux Team, поддерживается компанией Базальт СПО.

ALT p10 содержит репозитории пакетов и инфраструктуру для работы с восемью архитектурами:

  • пятью основными (синхронная сборка, открытые репозитории): 64-битные x86_64, aarch64 (ARMv8), ppc64le (Power8/9) и 32-битные i586 и armh (armv7hf);
  • тремя закрытыми (отдельная сборка, образы и репозитории доступны владельцам оборудования по запросу): e2k (Эльбрус-4С), e2kv4 (Эльбрус-8С/1С+), e2kv5 (Эльбрус-8СВ).

Для 32-битной архитектуры mipsel ветка p10 не создается, поддержка в p9 осуществляется в заявленные сроки. Для архитектур e2k ответвление варианта для p10_e2k намечено на сентябрь 2021 года. В середине 2022 года планируется отделение ветки p10 для архитектуры riscv64. Сборка для всех архитектур производится нативно, без кросс-компиляции.

Десятая платформа предоставляет пользователям и разработчикам возможность использования российских систем Байкал-М, Эльбрус, Элвис и совместимых, широкого спектра оборудования мировых производителей, в том числе мощных серверов POWER8/9 производства IBM/Yadro, ARMv8 производства Huawei, а также разнообразных одноплатных систем ARMv7 и ARMv8, включая распространённые Raspberry Pi 2/3/4.

Особое внимание уделено свободным решениям, позволяющим корпоративным пользователям осуществить миграцию с проприетарной инфраструктуры, обеспечить преемственность единой службы каталогов предприятий и организаций, обеспечить удалённую работу современными средствами.

Что нового

  • Ядра реального времени: для архитектуры x86_64 собраны два realtime-ядра Linux: Xenomai и Real Time Linux (PREEMPT_RT).
  • OpenUDS VDI: многоплатформенный брокер подключений для создания и управления виртуальными рабочими местами и приложениями. Пользователь VDI через браузер выбирает шаблон и с помощью клиента (RDP, X2Go) подключается к своему рабочему столу на терминальном сервере или в виртуальной машине в облаке OpenNebula.
  • Расширение набора групповых политик: поддерживается параметры gsettings для управления рабочими средами MATE и Xfce.
  • Центр администрирования Active Directory: admс - графическое приложение для управления пользователями, группами и групповыми политиками AD, аналогичное RSAT под Windows.
  • Расширение платформы deploy, предназначенной для разворачивания и настройки ролей (например, PostgreSQL или Moodle). Добавлены следующие роли: apache, mariadb, mediawiki, moodle, nextcloud; при этом для ролей mediawiki, moodle и nextcloud можно изменять пароль администратора, не заботясь о внутренней реализации в том или ином веб-приложении.
  • Добавлен alterator-multiseat -- модуль настройки многотерминального режима.
  • Поддержка устройств на базе процессоров Байкал-М -- платы tf307-mb на процессоре Байкал-М (BE-M1000) с ревизиями S-D и MB-A0 с SDK-M-5.2, а также платы Lagrange LGB-01B (mini-ITX).

Версии

  • ядра Linux 5.10 LTS, 5.12 и linux-rt 5.10;
  • GCC 10.3.1, glibc 2.32, llvm 12.0, systemd 249.1, selinux 3.2;
  • python 3.9.6, perl 5.34, php 8.0, Rust 1.53, dotnet 6.0;
  • samba 4.14 c dc, openUDS 3.0;
  • GNOME 40.3, KDE 5.84, Xfce 4.16, MATE 1.24;
  • Chromium-gost 92;
  • Firefox 90;
  • LibreOffice 7.2.

Дополнительная информация по версиям содержится на вики и на pkgs.org; в августе 2021 года также можно ориентироваться на данные Repology и DistroWatch по Sisyphus. Состав и версии других пакетов также можно посмотреть на сайте packages.altlinux.org. Для догоняющих архитектур наличие и версии пакетов могут различаться.

Обновление

Обновление с версий 9.x коммерческих продуктов будет возможно в рамках договора после выхода версий 10.0 соответствующих продуктов. Перед обновлением до Десятой платформы ранее установленной системы следует обязательно ознакомиться с описанием. Рекомендуем проводить массовое обновление строго после успешной пробной проверки.

Доступны стартовые наборы и шаблоны для различных архитектур и систем контейнеризации/облакообразования (dockerhub, linuxcontainers); новые дистрибутивные продукты для различных категорий пользователей ожидаются осенью 2021 года.

  1. Главная ссылка к новости (http://basealt.ru/about/news/a...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Simply Linux 9.1
  3. OpenNews: Девятая платформа ALT
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива Альт Рабочая станция К 9.1
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива Альт Сервер виртуализации 9.1
  6. OpenNews: Выпуск дистрибутивов Альт Рабочая станция, Альт Сервер и Альт Образование 9.1
Автор новости: Michael Shigorin
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55623-altlinux
Ключевые слова: altlinux
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Обсуждение (90) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, anonymouse (?), 21:02, 11/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Rust в репозитрие есть?
     
     
  • 2.2, anonymouse (?), 21:03, 11/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Есть.
     
     
  • 3.10, анонимус (??), 21:17, 11/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Ты уверен?
     
     
  • 4.36, Michael Shigorin (ok), 22:34, 11/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    http://ftp.altlinux.org/pub/distributions/ALTLinux/p10/branch/files/SRPMS/rus
     

  • 1.5, Аноним (5), 21:09, 11/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Рекомендуем проводить массовое обновление строго после успешной пробной проверки.

    После такого предупреждения, даже страшно обновляться стало.

     
     
  • 2.9, Annoynymous (ok), 21:15, 11/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    То есть обычно вы массово обновляете дистрибутивы без проверки?

    Вот сейчас реально страшно стало.

     
     
  • 3.17, InuYasha (??), 21:44, 11/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а "они" на АЭС что-ли? или другой критичной инфраструктуре? )
     
     
  • 4.38, Michael Shigorin (ok), 22:36, 11/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вспомнилось: http://lists.altlinux.org/pipermail/community/2008-February/626910.html :-)
     
     
  • 5.52, Аноним (52), 23:10, 11/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Михаил:
    https://www.cnews.ru/news/top/2021-07-19_glavnyj_razrabotchik_rossijskih
     
     
  • 6.56, Michael Shigorin (ok), 23:17, 11/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, я в курсе -- это по сути IBM и их местные иноагенты, включая Массуха.
     
     
  • 7.59, Аноним (52), 23:21, 11/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    what ?
     
     
  • 8.61, Аноним (61), 23:27, 11/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С добрым утром Впервые общаешься с Михаилом ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.93, ананим.orig (?), 00:47, 12/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    как то не культурно получилось - вопрос задан по английски, ответ по русски или... текст свёрнут, показать
     
  • 3.72, Аноним (5), 23:52, 11/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто не рискует, тот не ждёт ебилдов
     
     
  • 4.94, ананим.orig (?), 00:48, 12/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    кто рискует - тоже.
    сам их пишет.
     
  • 2.16, InuYasha (??), 21:42, 11/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Здесь это резонная реклмендация. А Убунту и Шиndows это ультиматум.
     

  • 1.6, Аноним (6), 21:10, 11/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    LibreOffice 7.2 нуну, точно Альт 10 для тестирования
     
     
  • 2.39, Michael Shigorin (ok), 22:38, 11/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Рядышком в репозитории LibreOffice и LibreOffice-still.
     

  • 1.8, Аноним (8), 21:13, 11/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как линукс может быть закрытым? Если разработчкики не отдают исходники, на них нужно пожаловаться в FSF.
     
     
  • 2.41, Michael Shigorin (ok), 22:39, 11/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Вы б, газели, не галдели,
    а зашли б на ftp-ли:
    http://ftp.altlinux.org/pub/distributions/ALTLinux/p10/branch/files/SRPMS/
     

  • 1.11, mos87 (ok), 21:18, 11/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Всегда бы так, Михаил.
    А не это вот всё.
     
     
  • 2.57, Michael Shigorin (ok), 23:18, 11/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну в этот раз и так с интервалом в два года, а не в три. :)
     

  • 1.12, Ильяс (?), 21:23, 11/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Почему ещё даже 9 версия не имеет сертификата ФСТЭК? Нам запрещают даже с 8-ки уходить...
     
     
  • 2.20, aen (??), 21:50, 11/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это не так.
    Название у сертифицированного продукта фиксировано. Нынешний Альт 8сп с сертификатом ФСТЭК основан на c9f1, а этот репозиторий - на Девятой платформе.
    Репозиторий c9f1 опубликован, посмотрите.
     
     
  • 3.31, Annoynymous (ok), 22:31, 11/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Это не так.
    > Название у сертифицированного продукта фиксировано. Нынешний Альт 8сп с сертификатом ФСТЭК
    > основан на c9f1, а этот репозиторий - на Девятой платформе.
    > Репозиторий c9f1 опубликован, посмотрите.

    Может, тогда надо было назвать продукт просто Альт СП и не вводить покупателей в заблуждение?

     
     
  • 4.73, aen (??), 23:52, 11/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да. Надо было.
     
  • 3.96, d (??), 00:57, 12/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как вы там живёте с такими названиями и терминами? За 10 лет я так и не понял, из чего состоит весь этот альт.
     

  • 1.13, Разбойник (?), 21:26, 11/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чем оно лучше Ubuntu/RHEL?
     
     
  • 2.15, user90 (?), 21:30, 11/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    > Ubuntu/RHEL

    или крестик сними..

     
  • 2.23, Абвгдейка (?), 22:14, 11/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ничем не лучше.
    Коммерческое использование без лицухи запрещено, исключая стартеркиты и Симпли.
    На этом идея Альт где-то серьезно применять завершается.
    Никому ты не объяснишь, что давайте альт за деньги, когда за углом как миниммум не хуже и за бесплатно с поддержкой от 5 лет.
    Деньги умеют считать не только в аль-линуксе.
     
     
  • 3.32, Annoynymous (ok), 22:32, 11/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > как миниммум не хуже и за бесплатно с поддержкой от 5 лет.

    Это где это за бесплатно с поддержкой от 5 лет?


     
     
  • 4.55, Аноним (55), 23:17, 11/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у дебиана около 5 лет получается
     
  • 2.26, Абвгдейка (?), 22:23, 11/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Думаю и задачи у них нет добиваться множества инсталляций.
    Основная цель это продаться крупным конторам(желательно госам со стабильными бюджетами) в количестве от ста до тысяч лицух, а потом сидеть на поддержке и потирать зевая пузо.
    Это типа как инвестиция, думаю их главный на альт так и смотрит, как на инвестицию, а не как на технологию которая что-то там можеть улучшить.
     
     
  • 3.45, Michael Shigorin (ok), 22:48, 11/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А можно я за Вас тоже выскажусь каким-нибудь подобным бредом?
    Или неуместно так делать?
     
     
  • 4.51, Абвгдейка (?), 22:55, 11/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Выскажись, я не против.
    И это не бред, а субъективное мнение, да, оно основано на недостаточности данных.
    Так я и не писал, что близко знаю руководителей альта и они со мной лично поделились.
    А лицензионные ограничения говорят сами за себя на что нацелен продукт.
    Возможно у тебя есть другие объяснение, но другой мотивации не вижу.
    Никто не говорит, что это плохо или хорошо, не нужно обижаться.
     
     
  • 5.53, Michael Shigorin (ok), 23:14, 11/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Выскажись, я не против.  И это не бред, а субъективное мнение

    Моё субъективное мнение вполне может оказаться объективным бредом (до сих пор кому-то здесь благодарен за тычок носом в воспоминания Дятлова).

    > да, оно основано на недостаточности данных.

    За спрос не бьют. :-)

    > Так я и не писал, что близко знаю руководителей альта и они
    > со мной лично поделились.

    Так вот aen@ в обсуждении -- можете взять и спросить его как зам. директора по разработке (который в трудные времена заначками дыры в конторе затыкал, такие вот бывали "инвестиции"; куда более обеспеченные люди в подобных случаях просто всё бросали).

    > А лицензионные ограничения говорят сами за себя на что нацелен продукт.
    > Возможно у тебя есть другие объяснение, но другой мотивации не вижу.
    > Никто не говорит, что это плохо или хорошо, не нужно обижаться.

    Досадно то, когда люди берутся _утверждать_ о том, чего не понимают или вовсе не знают.

    Лицензионные ограничения по _коммерческим_ выпускам нацелены на то, чтобы была возможность продолжать их поддерживать и развивать: сейчас мы можем активно набирать людей и предлагать вариант заниматься любимым делом, да ещё и семью тем кормить, а не от неё вечера отрывать.  Любителей феррарей в коллективе не наблюдается, но и на условия никто не жалуется вроде.

    А поскольку прекрасно помним, кому обязаны возможностью эти выпуски делать -- всё так же публикуем и исходники (как srpms, так и гиты в форме gears), и баги, и сводки, и собственные наработки.

    Те же регулярки и стартеркиты тоже вовсе не случайно идут именно под GPL как составные произведения -- и в них многое сделано, чтобы заточить под себя лично или своё предприятие, а при желании и сопровождать далее, понравившуюся сборку было достаточно легко (обратите внимание на http://altlinux.org/starterkits/builder и .disk/profile.tgz в каждой исошке).

    А база у них -- общая: стабильная ветка (у которых общая база -- сизиф).

     
     
  • 6.66, Абвгдейка (?), 23:39, 11/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >> Досадно

    Это твое личное неконструктивное переживание, которое меня никак не затрагивает. Ты сам согласился на него.

    >> Лицензионные ограничения по _коммерческим_ выпускам нацелены на то, чтобы ..

    Значит удел альта оставаться маргинальной ос в случае, если ставка на продавливание через кабинеты не оправдается.
    Никто не знает что такое альт и узнавать его сразу занося деньги желающих особо нет, тем более на фоне альтернативных дистров.
    Это простая психология покупателя.
    Вполне может быть, что в эрефийских реалиях по другому не выжить, ну ок, имеем то, что иммем - убунты, дебианы, центосы и бсд, т.е. ОС, которые не накладывают ограничений и каким-то чудесным образом живут и процветают.


     
     
  • 7.71, Аноним (55), 23:50, 11/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у альта травма со времен школьного проекта

    > убунты, дебианы, центосы и бсд, т.е. ОС, которые не накладывают ограничений и каким-то чудесным образом живут и процветают

    Копека-ось по факту померла. Убунта без дебиана не жизнеспособна. бсд живет, но явно не процветает.

     
     
  • 8.76, Абвгдейка (?), 23:54, 11/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Копейка умерла, но сразу реинкарнировалась в нескольких ипостасях Дебиан это це... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.79, Аноним (55), 00:02, 12/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    копейку выбирали из-за стабильности и предсказуемости, а что там с этими клонами... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.90, Абвгдейка (?), 00:32, 12/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ничего с клонами не будет, как и до момента пока редхат не прибрал к рукам центо... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.92, Аноним (55), 00:43, 12/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    деньги готов поставить копейку-ось ставили не домашние юзеры на свой локалхост ... текст свёрнут, показать
     
  • 7.77, Michael Shigorin (ok), 00:00, 12/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вы продолжаете вообще ничего не понимать в том, что пытаетесь утверждать.

    Говорить без толку, увы.

     
     
  • 8.85, Абвгдейка (?), 00:14, 12/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты для меня тоже не авторитет, больше похоже на то, что ты и сам не понимаешь, р... текст свёрнут, показать
     
  • 2.29, Вы забыли заполнить поле Нейм (?), 22:29, 11/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Гост шифрование из коробки(в дебиане/убунте есть пакет), альт одобрен министерством распила.
    Когда нужно ставить госпараше то можно выбрать и альт, но как показывает практика астра куда менее навасяненый дистр и похож на голый дебиан. Кто выбирает альт действительно загадка, подозреваю вся контора живет на откатах.
     
     
  • 3.37, Абвгдейка (?), 22:35, 11/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тоже работаю с госами в том числе, пару раз встречал астру у них.
    А так убунта, да центос в основном.
     
  • 2.44, Michael Shigorin (ok), 22:47, 11/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Мне, например, Ubuntu ещё в нулевых не приглянулась своей "пластиковой вежливостью" -- что позже вылезло боком тамошнему сообществу, фига в кармане всё-таки не работает; а RHEL попросту не понадобился, RHL был уже достаточно дубовый, чтобы не захотелось смотреть дальше.  Впрочем, об этом всём как-то писал на http://wiki.opennet.ru/DistroImhoMike

    А сейчас мне это всё просто никак бы не помогло работать на своём "Эльбрусе" в нативном режиме -- ни каноникал, ни редхат, полагаю, не собираются проводить портирование на нашу архитектуру; мне же было надо -- и вот, пишу с альта на эльбрусе, как обычно :-)

    В целом для ответа на вопрос нужны или Ваши критерии, или какие-нибудь примеры -- в вакууме сравнивать было бы глупо, у каждого из этих трёх вариантов есть свои увесистые плюсы и минусы.

    По альту они частично документированы здесь:
    http://altlinux.org/features
    http://altlinux.org/bugs
    http://altlinux.org/problems

     
     
  • 3.80, Аноним (80), 00:04, 12/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >"Эльбрусе" в нативном режиме -- ни каноникал, ни редхат, полагаю, не собираются

    Конечно, документации нет, а по фоткам же систему команд и архитектурные особенности самого компа не отреверсишь же. Да и зачем оно нам? Эльбрус просто так и не купить.

     
     
  • 4.83, пох. (?), 00:10, 12/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    это роисся, тут можно купить не только ель-брус, но и его разработчиков, оптом и в розницу. И вместе с разработкой. Зачем, вот в чем ведь вопрос...

    Ну заплатил ты миллиард $$ чтоб работать на _собственном_ (а не как у Михаила) ель-брусе. И вот - нахрена?

    Эх, был бы у меня миллиард...

     
     
  • 5.88, Аноним (80), 00:25, 12/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может бай-кал можно будет купить по вменяемой цене, там хотя бы арм и компиляторы есть.
     
  • 3.91, Док (?), 00:36, 12/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, наши программеры молодцы. Было бы время переписал бы и добавил кучу сервисов на Го если бы еще знать как их потом пиарить чтоб не померли на гитхабе)
    Собираюсь на Альт перейти с убунты которая достала ерунду обновлять каждый день и Солярис второй системой тк по ощущениям плавнее линукса и ресурсов меньше жрет
     

  • 1.14, user90 (?), 21:28, 11/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Йузеры-то есть, жЫвы? Я интересуюсь :) А то фиг знает, на какое бобло оно пилится, поди угадай))
     
     
  • 2.21, vladimir (??), 22:00, 11/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Второе десятилетие. И не жалуюсь.
     

  • 1.18, Аноним (18), 21:47, 11/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Сизифов труд! Совпадение ? Не думаю.
     
  • 1.19, Аноним (19), 21:48, 11/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Господи, платформеры. И тут у них платформа.
     
  • 1.22, Microsoft AltLinux (?), 22:11, 11/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Михаил,

    а что будет делать Alt, в случае если корпорации попытаются использовать опенсорсные проекты для политического давления?

     
  • 1.24, Хан (?), 22:15, 11/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Шигорин твой выход!
     
  • 1.25, Аноним (25), 22:20, 11/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чем оно лучше astra linux?
     
     
  • 2.27, llolik (ok), 22:24, 11/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Хотя бы тем, что Астра - это Debian (как-минимум в открытой версии с частью пакетов из Ubuntu (и даже из Webupd8) с собственным FlyDE), а Альт - полностью самостоятельный дистр.
     
     
  • 3.30, Вы забыли заполнить поле Нейм (?), 22:30, 11/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    > а Альт - полностью самостоятельный дистр.

    Это скорее недостаток.

     
     
  • 4.74, Аноним (5), 23:52, 11/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Обоснуй почему
     
     
  • 5.82, Аноним (80), 00:06, 12/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    rpmapt или как он там у них называется?
     
     
  • 6.86, Аноним (55), 00:18, 12/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и что? оно нормально работает
     
  • 2.28, Кися (?), 22:26, 11/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ничем, госуха выбирает Astra
     
     
  • 3.47, Michael Shigorin (ok), 22:51, 11/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ...потом приходит к нам, уже понимая, почём фунт лиха...
     
  • 2.34, Annoynymous (ok), 22:33, 11/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Чем оно лучше astra linux?

    У астры почти все компоненты, которые отличают её от дебиана — несвободные.

     
  • 2.35, аноним45 (?), 22:34, 11/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    В астре очень мало пакетов. В коммон можно подключить репы дэбиан 9. Пакеты старючие, часто конфликтуют с репами астры. Получается странный гибрид.
    В альте много пакетов и все репы свои.
     
  • 2.46, Michael Shigorin (ok), 22:50, 11/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Тем, что у нас специалисты есть; у них знаю разве что pavlinux, а в остальном -- цельнодраный дебиан + fly + parsec (плюс потерявшие берега продажники, давно ходящие под букетом статей).

    Но мне кажется, что лучше взять да сравнить самостоятельно на своих задачах.

     

  • 1.33, Rev (?), 22:32, 11/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А Сизиф почему? Разработчики сразу решили, что это бесполезная херня?
     
  • 1.42, жорик (?), 22:40, 11/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >GNOME 40.3, KDE 5.84, Xfce 4.16, MATE 1.24;

    блоатед. где ratpoison?

     
     
  • 2.49, Michael Shigorin (ok), 22:53, 11/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    http://ftp.altlinux.org/pub/distributions/ALTLinux/p10/branch/files/SRPMS/rat
     

  • 1.43, Anonymoustus (ok), 22:42, 11/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Readme на тему захвата мира сионистами есть в репозиториях?
     
     
  • 2.50, Michael Shigorin (ok), 22:54, 11/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вроде не было, разве что горы: http://packages.altlinux.org/wallpapers-mike ;-)
     

  • 1.48, Аноним (48), 22:52, 11/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Круто же что есть поддержка у Эльбрусов Когда выбора нет и есть только Эльбрус ... большой текст свёрнут, показать
     
  • 1.54, муу (?), 23:16, 11/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    -Вы линуксов даёте?
    -Продаём
    -Нeнужнoе
     
     
  • 2.58, Michael Shigorin (ok), 23:19, 11/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Таки http://altlinux.org/starterkits и прекратите уже мне себе отказывать!
     
     
  • 3.63, муу (?), 23:34, 11/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а мне в контору на сервера можно?
     
     
  • 4.64, Аноним (55), 23:39, 11/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    разрешаю!
     
  • 4.70, aen (??), 23:48, 11/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/

    Если в конторе нет требований по импортозамещению, связанных с вхождением в реестр Минцифры, то можно.

    В реестре только платное. При этом есть льготы для учебных заведений.

     
     
  • 5.75, Аноним (55), 23:53, 11/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В реестре только платное

    там же есть Calculate

     
  • 4.78, Michael Shigorin (ok), 00:02, 12/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > а мне в контору на сервера можно?

    Разрешаю.

     

  • 1.60, Аноним (60), 23:26, 11/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Есть куда бежать с этой вашей ЦентНеДоОСи
     
     
  • 2.84, пох. (?), 00:12, 12/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет.
     

  • 1.62, Аноним (60), 23:28, 11/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Про Астру уже спросили. А чем этот дистр лучше РОСЫ?
     
     
  • 2.67, Аноним (55), 23:39, 11/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    а покойниках либо хорошо, либо ничего... помолчим...
     

  • 1.81, Аноним (81), 00:06, 12/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    И все же, почему вы не хотите сделать нормальную установку драйвера nvidia с помощью одной команды, как это сделано везде?

    Тут предлагается аж 3 действия отдельных https://www.altlinux.org/Nvidia

    Лень оформить нормальный пакет, не хватает квалификации, в чем причина?

    И очень странное решение устанавливать сразу все версии драйвера.

     
  • 1.87, Аноним (87), 00:21, 12/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Купленным вчера релизам 9 ветки оставалось жить 2 года?

    А вообще вроде нужные вещи добавили и они будут только в 10 релизе за бабки опять? Или бесплатное обновление год дается?
    Эти виртуальные столы в облаке как работают? Деплоится виртуалка и потом уничтожается? Так прямо из интернета безопасно заходить?

     
  • 1.89, Док (?), 00:31, 12/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Отличная платформа. Собираюсь на нее перейти с тупой убунты
     
     
  • 2.97, Аноним (-), 00:57, 12/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > с тупой убунты

    похоже, это не про убунту, а про тебя

     

  • 1.95, vz_2 (?), 00:57, 12/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Поздравляю. Но есть ли образ netinstall?
     

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