Выпуск дистрибутива Альт Сервер виртуализации 9.1

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|2.3, Annoynymous (ok), 00:23, 22/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Они Proxmox переписали для работы на базе альта вместо дебиана. Там та ещё лапша из перловых скриптов, на самом деле.
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|3.4, Far (ok), 00:37, 22/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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То есть, сначала наворотили что попало, а потом мужественно кинулись адаптировать работающий "из коробки" софт?
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|1.2, Annoynymous (ok), 00:23, 22/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Также обеспечена работа PVE на серверах Huawei Taishan c архитектурой ARM64.
Это сами сделали или апстрим?
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|2.9, Michael Shigorin (ok), 01:03, 22/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> > Также обеспечена работа PVE на серверах Huawei Taishan
> > c архитектурой ARM64.
> Это сами сделали или апстрим?
Надо shrek@ спросить, но если бы обеспечил апстрим (т.е. фича новой версии PVE) -- то в особенности именно альтового выпуска включать бы не было смысла, там и так много чего хорошего делают.[CODE]$ rpm -qp --changelog pve-* | grep -i aarch64
- fixed mini-journalreader on aarch64
- fixed creation/launch of VM on aarch64 (closes: #37441)
- fixed aarch64 VM parameters
- added build for aarch64[/CODE]PS: s/версии/& PVE/
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|1.5, Аноним (5), 00:47, 22/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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У меня глупый вопрос. А разве ИП не является собственно юридическим лицом? Если является, то выходит, что любой, кто свяжется с альтами, рискует влипнуть в статьи УК РФ с такой лицензионной политикой 9 платформы?
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|2.10, Michael Shigorin (ok), 01:04, 22/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А разве ИП не является собственно юридическим лицом?
Формулировку специально выверяли, насколько мимо меня пролетало.
> Если является, то выходит, что любой, кто свяжется с альтами,
> рискует влипнуть в статьи УК РФ с такой лицензионной политикой 9 платформы?
Рискует-то любой, но от нас это не зависит (и нашей целью не является).
PS: в смысле свяжется ли, не свяжется -- не в том дело. :)
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|1.7, Аноним (5), 00:53, 22/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Где на сайте базальта написано, что его могут использовпть в том числе ИП? Текст новости за официальную инфу не считается.
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|1.14, Аноним (13), 01:38, 22/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Если использовать ALT в качестве гипервизоре KVM, то какой продукт можно использовать в качестве средства резервного копирования виртуальных машин, желательнос инкрементом и GUI ?
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|1.16, б.б. (?), 02:10, 22/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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круто, что pve можно поставить на десктоп (я как-то просто pve ставил - вайфая нет, нвидии нет, ати нет, населена виртуалками)... но я ниасилил, в отличие от самого pve. на 18-й команде из вики - руки устали.
но всё равно, перспектива радует, когда-нибудь с этим разберусь...
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