Выпуск дистрибутива Альт Сервер виртуализации 9.1

> > Также обеспечена работа PVE на серверах Huawei Taishan

> > c архитектурой ARM64.

> Это сами сделали или апстрим? Надо shrek@ спросить, но если бы обеспечил апстрим (т.е. фича новой версии PVE) -- то в особенности именно альтового выпуска включать бы не было смысла, там и так много чего хорошего делают.[CODE]$ rpm -qp --changelog pve-* | grep -i aarch64

- fixed mini-journalreader on aarch64

- fixed creation/launch of VM on aarch64 (closes: #37441)

- fixed aarch64 VM parameters

- added build for aarch64[/CODE]PS: s/версии/& PVE/