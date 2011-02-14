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Выпуск дистрибутива Альт Сервер виртуализации 9.1

21.10.2020 22:57

Доступен выпуск ОС Альт Сервер виртуализации 9.1 на основе Девятой платформы ALT (p9 Vaccinium). Наиболее значимым изменением стала высокая степень готовности к работе сразу после установки - в первом выпуске (9.0) все необходимые средства имелись, но настраивать их предлагалось вручную даже в типовых случаях. Как и в выпуске 9.0, предложены варианты для 64-битных систем x86, ARMv8, Power8/9.

Изменения в новой версии:

  • Обновлённая пакетная база.
  • Добавлены DRBD9 и LINSTOR, а также поддержка LINSTOR в PVE и OpenNebula.
  • PVE обновлено до версии 6.2. Также обеспечена работа PVE на серверах Huawei Taishan c архитектурой ARM64.
  • OpenNebula обновлена до 5.10.
  • Улучшения в установщике ОС, направленные на обеспечение работы PVE сразу после установки:
    • с пакетом corosync больше не устанавливается конфигурация по умолчанию, которая приводила к проблемам инсталляции PVE;
    • включены сервисы, обеспечивающие работу PVE, после установки возможно сразу подключиться к web-интерфейсу PVE;
    • в инсталлятор добавлено создание пустого сетевого моста vmbr0 при установке PVE; выбор, какой физический сетевой интерфейс добавить в этот мост, оставлен администратору. Это позволило получить работающие сервисы PVE, включая web-интерфейс, при первой загрузке после установки (даже с пустым мостом vmbr0).

Дистрибутив предлагает четыре основных типа установки:

  • Базовый гипервизор. Включает в себя поддержку виртуализации KVM на уровне ядра Linux, утилиты запуска виртуальных машин qemu и унифицированный интерфейс создания и настройки виртуального окружения libvirt. Устанавливается на отдельно стоящий сервер или группу независимых серверов. Для управления используются интерфейс командной строки virsh или графическое приложение virt-manager на рабочей станции администратора.
  • Кластер серверов виртуализации на основе проекта PVE (для x86_64 и aarch64, но не ppc64le). Устанавливается на группу серверов (до 32 узлов). Предназначено для управления виртуальным окружением KVM и контейнерами LXC, виртуальным сетевым окружением и хранилищем данных. Для управления используется интерфейс командной строки, а также веб-интерфейс. Возможна интеграция с корпоративными системами аутентификации (AD, LDAP и другие на основе PAM).
  • Облачная виртуализация уровня предприятия на основе проекта OpenNebula. Для использования необходим один или три и более серверов управления (могут быть виртуальными) и группа серверов для запуска виртуальных окружений KVM или контейнеров LXC. Возможна интеграция с корпоративными системами аутентификации.
  • Контейнерная виртуализация. К использования предлагаются Docker, Podman или LXC/LXD. Для построения кластера и управления контейнерами возможно использование Kubernetes.

Версии на день выпуска:

  • Linux 5.4.68
  • glibc 2.27
  • openssl 1.1.1g
  • qemu 4.2.1
  • libivrt 5.10
  • PVE 6.2
  • OpenNebula 5.10
  • Docker 19.03
  • Podman 2.0.6
  • LXC 4.0
  • LXD 4.0 и 3.0
  • sssd 2.2
  • freeipa-client 4.8
  • dhcp-server 4.4
  • bind 9.11
  • haproxy 2.0
  • mariadb 10
  • apache 2.4
  • openvswitch 2.12.0
  • dpdk-18.11.8
  • ceph 14.2.11

Установочные образы доступны для загрузки (яндекс-зеркало). Свободно использовать загруженную версию могут физические лица, в том числе – индивидуальные предприниматели. Коммерческие и государственные организации могут скачивать и тестировать дистрибутив. Для постоянной работы с «Альт Сервер Виртуализации» в корпоративной инфраструктуре юридическим лицам необходимо приобретать лицензии или заключать лицензионные договоры в письменной форме.

Срок поддержки в части обновлений по безопасности (если иное не предусмотрено условиями поставки) - до 31 декабря 2023 года.

Разработчикам предлагается принять участие в совершенствовании репозитория «Сизиф» и его стабильных веток; также есть возможность воспользоваться для своих целей инфраструктурой разработки, сборки и поддержания жизненного цикла, с помощью которой развиваются ОС Альт. Эти технологии и инструменты созданы и совершенствуются специалистами из ALT Linux Team.

  1. Главная ссылка к новости (http://www.basealt.ru/about/ne...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутивов Альт Рабочая станция, Альт Сервер и Альт Образование 9.1
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива Simply Linux 9
  4. OpenNews: Девятая платформа ALT
  5. OpenNews: Для платформы Эльбрус представлен новый дистрибутив АЛЬТ
Автор новости: Michael Shigorin
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53940-altlinux
Ключевые слова: altlinux, basealt
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (16) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Far (ok), 23:57, 21/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Не понял, они Proxmox завернули в свой инсталятор?))
     
     
  • 2.3, Annoynymous (ok), 00:23, 22/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они Proxmox переписали для работы на базе альта вместо дебиана. Там та ещё лапша из перловых скриптов, на самом деле.
     
     
  • 3.4, Far (ok), 00:37, 22/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    То есть, сначала наворотили что попало, а потом мужественно кинулись адаптировать работающий "из коробки" софт?
     
     
  • 4.8, Michael Shigorin (ok), 01:00, 22/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нет.  Сперва сделали фундамент, затем начали городить фасад.  Вы бы иначе делали?
     

  • 1.2, Annoynymous (ok), 00:23, 22/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Также обеспечена работа PVE на серверах Huawei Taishan c архитектурой ARM64.

    Это сами сделали или апстрим?

     
     
  • 2.9, Michael Shigorin (ok), 01:03, 22/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > > Также обеспечена работа PVE на серверах Huawei Taishan
    > > c архитектурой ARM64.
    > Это сами сделали или апстрим?

    Надо shrek@ спросить, но если бы обеспечил апстрим (т.е. фича новой версии PVE) -- то в особенности именно альтового выпуска включать бы не было смысла, там и так много чего хорошего делают.[CODE]$ rpm -qp --changelog pve-* | grep -i aarch64
    - fixed mini-journalreader on aarch64
    - fixed creation/launch of VM on aarch64 (closes: #37441)
    - fixed aarch64 VM parameters
    - added build for aarch64[/CODE]PS: s/версии/& PVE/

     
  • 2.15, б.б. (?), 02:08, 22/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и что на них крутить? linux for arm?
     

  • 1.5, Аноним (5), 00:47, 22/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У меня глупый вопрос. А разве ИП не является собственно юридическим лицом? Если является, то выходит, что любой, кто свяжется с альтами, рискует влипнуть в статьи УК РФ с такой лицензионной политикой 9 платформы?
     
     
  • 2.10, Michael Shigorin (ok), 01:04, 22/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А разве ИП не является собственно юридическим лицом?

    Формулировку специально выверяли, насколько мимо меня пролетало.

    > Если является, то выходит, что любой, кто свяжется с альтами,
    > рискует влипнуть в статьи УК РФ с такой лицензионной политикой 9 платформы?

    Рискует-то любой, но от нас это не зависит (и нашей целью не является).

    PS: в смысле свяжется ли, не свяжется -- не в том дело. :)

     

  • 1.6, Аноним (6), 00:48, 22/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ого как ИП заюзаю для тестов )
     
     
  • 2.12, Michael Shigorin (ok), 01:11, 22/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так написано, что ИП могут просто брать и юзать, будучи просто людьми. :)
     

  • 1.7, Аноним (5), 00:53, 22/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Где на сайте базальта написано, что его могут использовпть в том числе ИП? Текст новости за официальную инфу не считается.
     
     
  • 2.11, Michael Shigorin (ok), 01:10, 22/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Где на сайте базальта написано, что его могут использовпть в том числе ИП?
    > Текст новости за официальную инфу не считается.

    Ну почитайте вместе с юристом http://ftp.altlinux.org/pub/distributions/ALTLinux/p9/images/server-v/license -- "не считается" так "не считается" (это из салочек терминология?), хотя я так понимаю, что даже суды в спорных моментах могут принимать во внимание зафиксированные выражения мотивации участников (но опять же -- сам ни разу не юрист и становиться таковым не собираюсь).

    А текст новости в первоисточнике -- http://www.basealt.ru/about/news/archive/view/novaja-versija-os-alt-server-vi -- вполне себе официальная информация, Смирнов её видел и одобрил.

     

  • 1.13, Аноним (13), 01:36, 22/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Если использовать ALT в качестве гипервизоре KVM,
     
  • 1.14, Аноним (13), 01:38, 22/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Если использовать ALT в качестве гипервизоре KVM, то какой продукт можно использовать в качестве средства резервного копирования виртуальных машин, желательнос инкрементом и GUI ?
     
  • 1.16, б.б. (?), 02:10, 22/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    круто, что pve можно поставить на десктоп (я как-то просто pve ставил - вайфая нет, нвидии нет, ати нет, населена виртуалками)... но я ниасилил, в отличие от самого pve. на 18-й команде из вики - руки устали.

    но всё равно, перспектива радует, когда-нибудь с этим разберусь...

     
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