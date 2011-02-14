Выпуск дистрибутива Альт Сервер виртуализации 9.1

Доступен выпуск ОС Альт Сервер виртуализации 9.1 на основе Девятой платформы ALT (p9 Vaccinium). Наиболее значимым изменением стала высокая степень готовности к работе сразу после установки - в первом выпуске (9.0) все необходимые средства имелись, но настраивать их предлагалось вручную даже в типовых случаях. Как и в выпуске 9.0, предложены варианты для 64-битных систем x86, ARMv8, Power8/9. Изменения в новой версии: Обновлённая пакетная база.

Добавлены DRBD9 и LINSTOR, а также поддержка LINSTOR в PVE и OpenNebula.

PVE обновлено до версии 6.2. Также обеспечена работа PVE на серверах Huawei Taishan c архитектурой ARM64.

OpenNebula обновлена до 5.10.

Улучшения в установщике ОС, направленные на обеспечение работы PVE сразу после установки: с пакетом corosync больше не устанавливается конфигурация по умолчанию, которая приводила к проблемам инсталляции PVE; включены сервисы, обеспечивающие работу PVE, после установки возможно сразу подключиться к web-интерфейсу PVE; в инсталлятор добавлено создание пустого сетевого моста vmbr0 при установке PVE; выбор, какой физический сетевой интерфейс добавить в этот мост, оставлен администратору. Это позволило получить работающие сервисы PVE, включая web-интерфейс, при первой загрузке после установки (даже с пустым мостом vmbr0).

Дистрибутив предлагает четыре основных типа установки: Базовый гипервизор. Включает в себя поддержку виртуализации KVM на уровне ядра Linux, утилиты запуска виртуальных машин qemu и унифицированный интерфейс создания и настройки виртуального окружения libvirt. Устанавливается на отдельно стоящий сервер или группу независимых серверов. Для управления используются интерфейс командной строки virsh или графическое приложение virt-manager на рабочей станции администратора.

Кластер серверов виртуализации на основе проекта PVE (для x86_64 и aarch64, но не ppc64le). Устанавливается на группу серверов (до 32 узлов). Предназначено для управления виртуальным окружением KVM и контейнерами LXC, виртуальным сетевым окружением и хранилищем данных. Для управления используется интерфейс командной строки, а также веб-интерфейс. Возможна интеграция с корпоративными системами аутентификации (AD, LDAP и другие на основе PAM).

Облачная виртуализация уровня предприятия на основе проекта OpenNebula. Для использования необходим один или три и более серверов управления (могут быть виртуальными) и группа серверов для запуска виртуальных окружений KVM или контейнеров LXC. Возможна интеграция с корпоративными системами аутентификации.

Контейнерная виртуализация. К использования предлагаются Docker, Podman или LXC/LXD. Для построения кластера и управления контейнерами возможно использование Kubernetes. Версии на день выпуска: Linux 5.4.68

glibc 2.27

openssl 1.1.1g

qemu 4.2.1

libivrt 5.10

PVE 6.2

OpenNebula 5.10

Docker 19.03

Podman 2.0.6

LXC 4.0

LXD 4.0 и 3.0

sssd 2.2

freeipa-client 4.8

dhcp-server 4.4

bind 9.11

haproxy 2.0

mariadb 10

apache 2.4

openvswitch 2.12.0

dpdk-18.11.8

ceph 14.2.11 Установочные образы доступны для загрузки (яндекс-зеркало). Свободно использовать загруженную версию могут физические лица, в том числе – индивидуальные предприниматели. Коммерческие и государственные организации могут скачивать и тестировать дистрибутив. Для постоянной работы с «Альт Сервер Виртуализации» в корпоративной инфраструктуре юридическим лицам необходимо приобретать лицензии или заключать лицензионные договоры в письменной форме. Срок поддержки в части обновлений по безопасности (если иное не предусмотрено условиями поставки) - до 31 декабря 2023 года. Разработчикам предлагается принять участие в совершенствовании репозитория «Сизиф» и его стабильных веток; также есть возможность воспользоваться для своих целей инфраструктурой разработки, сборки и поддержания жизненного цикла, с помощью которой развиваются ОС Альт. Эти технологии и инструменты созданы и совершенствуются специалистами из ALT Linux Team.



