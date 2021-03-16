Выпуск дистрибутива Альт Рабочая станция К 9.1

> Да че-то и не видно их в реестре. По ссылке: --- Базальт Рабочая станция

Альтернативные наименования: Basealt Workstation

Альт Рабочая станция

ALT Workstation

Класс ПО: Операционные системы

Сайт производителя: http://basealt.ru/pages/basealtdesktop8.html

Дата регистрации: 5 Сентября 2016

Рег. номер ПО: 1292

Дата решения уполномоченного органа: 6 Сентября 2016

Решение уполномоченного органа: Приказ Минкомсвязи России от 06.09.2016 №426

--- Вариант с KDE -- это тоже Рабочая станция, в реестр входит. > Кентавр удалили, альт удалили. Вместо него какой-то базальт. Там чуть иначе: ООО "Альт Линукс" на сейчас не ведёт хоздеятельности, а в ООО "Базальт СПО" не сразу сообразили, что даже если торговая марка Альт Линукс осталась за старой конторой -- то можно применить торговую марку Альт примерно тем же макаром. Вот и Рабочую станцию регистрировали ещё под исходным названием. > С тем же успехом можно и тартеркит поставить...

> А че название немного другое только. Ну между ними много чего другого, но "тортеркит" как-то даже слишком почётно звучит, как мне кажется :-) Так-то стартеркиты, разумеется, можно ставить и дорабатывать под себя тоже можно, они как сборники идут вообще под GPL -- просто мы и партнёры не оказываем по ним поддержку (хотя договориться можно и о таком, наверное). Ну и кому важно наличие в реестре Минкомсвязи -- тоже ни разу не бесплатное, между прочим -- тем они не помогают. В любом случае и стартовые наборы, и официальные дистрибутивы альта основываются на одной и той же стабильной ветке репозитория -- сейчас это http://altlinux.org/branches/p9

