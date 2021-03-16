Выпуск дистрибутива Альт Рабочая станция К 9.1

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|1.1, Аноним (1), 20:06, 16/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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> веб-браузер по умолчанию -- chromium-gost вместо firefox-esr
ай, как же так, Михаил?..
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|3.38, Аноним (-), 22:24, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Он проприетарный компилер без обиняков сватает. Какой уж там к чертям манифест. Скурвился человек, увы.
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|4.46, Michael Shigorin (ok), 22:58, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Он проприетарный компилер без обиняков сватает.
> Какой уж там к чертям манифест.
> Скурвился человек, увы.
Мне действительно менее противна комбинация "наше железо с закрытым компилятором", чем "чужое насквозь дырявое железо с открытым компилятором".
При этом то, что от меня зависит для возможности открытия платформы "Эльбрус" и компилятора lcc -- делаю, считая, что им это может пойти на пользу.
Впрочем, и Вас понимаю и не сужу.
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|2.40, Lime (?), 22:42, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Михаил, почему ваш Alt так ужасно выглядит по умолчанию? Неужели за 15 лет контора не в состоянии запилить нормальную тему для домашней версии?
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|3.54, Michael Shigorin (ok), 23:46, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Михаил, почему ваш Alt так ужасно выглядит по умолчанию?
> Неужели за 15 лет контора не в состоянии запилить нормальную тему
> для домашней версии?
Ну покажите мастеркласс :-)
Можно просто рацпредложением -- "на вашем месте я бы..."
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|2.45, Michael Shigorin (ok), 22:55, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> веб-браузер по умолчанию -- chromium-gost вместо firefox-esr
> ай, как же так, Михаил?..
zerg@ вообще-то Сергей, а не Михаил :-) А у меня на e2k нет ни гостового хромиума, ни обезгугленного -- вообще никакого (нативно).
Собственно, и KDE5 покамест брыкается, хотя и я особо не настаивал.
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|2.9, анон (?), 20:23, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>собственная разработка
Как и макось
Как и редхат
Как и по китая
Как и все прочие
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|2.22, Аноним (22), 21:20, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да че-то и не видно их в реестре. За что деньги платить непонятно...
Кентавр удалили, альт удалили. Вместо него какой-то базальт. С тем же успехом можно и тартеркит поставить... А че название немного другое только.
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|3.55, Michael Shigorin (ok), 23:54, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Да че-то и не видно их в реестре.
По ссылке:
--- Базальт Рабочая станция
Альтернативные наименования: Basealt Workstation
Альт Рабочая станция
ALT Workstation
Класс ПО: Операционные системы
Сайт производителя: http://basealt.ru/pages/basealtdesktop8.html
Дата регистрации: 5 Сентября 2016
Рег. номер ПО: 1292
Дата решения уполномоченного органа: 6 Сентября 2016
Решение уполномоченного органа: Приказ Минкомсвязи России от 06.09.2016 №426
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Вариант с KDE -- это тоже Рабочая станция, в реестр входит.
> Кентавр удалили, альт удалили. Вместо него какой-то базальт.
Там чуть иначе: ООО "Альт Линукс" на сейчас не ведёт хоздеятельности, а в ООО "Базальт СПО" не сразу сообразили, что даже если торговая марка Альт Линукс осталась за старой конторой -- то можно применить торговую марку Альт примерно тем же макаром.
Вот и Рабочую станцию регистрировали ещё под исходным названием.
> С тем же успехом можно и тартеркит поставить...
> А че название немного другое только.
Ну между ними много чего другого, но "тортеркит" как-то даже слишком почётно звучит, как мне кажется :-)
Так-то стартеркиты, разумеется, можно ставить и дорабатывать под себя тоже можно, они как сборники идут вообще под GPL -- просто мы и партнёры не оказываем по ним поддержку (хотя договориться можно и о таком, наверное). Ну и кому важно наличие в реестре Минкомсвязи -- тоже ни разу не бесплатное, между прочим -- тем они не помогают.
В любом случае и стартовые наборы, и официальные дистрибутивы альта основываются на одной и той же стабильной ветке репозитория -- сейчас это http://altlinux.org/branches/p9
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|1.3, Аноним (3), 20:07, 16/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> веб-браузер по умолчанию -- chromium-gost вместо firefox-esr
Одобрямс. Ждем, когда и мейнстримные дистры откажутся от телеметробраузера-мимикрирующего-под-дохрена-прайваси-бравзира.
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|2.7, Аноним (6), 20:22, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Chromium с гуглозондами. Ungoogled без них. Интересно как с этим в gost версии.
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|3.10, Леголас (ok), 20:26, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> Интересно как с этим в gost версии
там ещё сверху добавлено от Большого Брата
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|3.11, Аноним (11), 20:28, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Скорее всего добавлены яндекс зонды (в дополнение, не вместо), и теперь нужен unyandexed.
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|3.29, Annoynymous (ok), 21:27, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Кстати, ungoogled-chromium в репозитории альта отсутствует.
А было бы логично для отечественной-то конторы иметь ungoogled-chromium-gost.
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|4.56, Michael Shigorin (ok), 23:55, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Кстати, ungoogled-chromium в репозитории альта отсутствует.
> А было бы логично для отечественной-то конторы иметь
> ungoogled-chromium-gost.
Угу, только пока никто не взялся. Насколько понимаю, апстриму ungoogled-chromium тоже бы поддержка не помешала...
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|2.24, Аноним (22), 21:21, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Хромиум гост хорошо поддерживается? на сайте крипто про писали, что это демо технологий (и все должны покупать спутник)
Хотя он работает в принципе у меня.
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|3.62, Аноним (60), 00:03, 17/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А теория плоской Земли! Кстати, с теоремой Пифагора согласуется идеально.
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|2.57, Michael Shigorin (ok), 23:57, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А почему софт такой старый? Мне не нравится 😒
Недоумеваю, почему смайлик такой старорежимно-монохромный. Может, пора уже телефон наконец обновить, а не ходить с древнючим позапрошлогодним?
PS: :)
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|1.12, Аноним (11), 20:30, 16/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Версия кутей какая-то странная, впрочем, она во всех дистрах какая-то странная.
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|2.15, Аноним (11), 20:33, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Хотя и кеды позапрошлогодние тоже странно, как ими вообще можно пользоваться не последней версией? С такими то багами. Про остальное не знаю.
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|4.20, Аноним (11), 21:05, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> вот уж от роллинга Кед ещё больше багов будет
У кед проблемы не от новых версий, у кед проблемы от годами не исправляемых багов. С роллингом кед есть проблемы примерно никогда -- лично я могу припомнить только баги из-за старых версий.
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|5.30, Аноным (ok), 21:28, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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>> вот уж от роллинга Кед ещё больше багов будет
> У кед проблемы не от новых версий, у кед проблемы от годами
> не исправляемых багов. С роллингом кед есть проблемы примерно никогда --
> лично я могу припомнить только баги из-за старых версий.
Про Крысу тоже самое говорят, Гном сам баг сплошной... Использовать нечего, кроме Винды и Мака, да
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|6.63, Аноним (11), 00:03, 17/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Использовать нечего, кроме Винды и Мака, да
так эти вообще обновлять противопоказано, какая тут связь?
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|1.16, aaa (??), 20:41, 16/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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a mesa почему 20.1 5-месячной давности, а не 20.3.4 (выпущена 7 недель назад) или 20.1.0 (выпущена 5 дней назад)???
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|2.59, Michael Shigorin (ok), 00:01, 17/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> a mesa почему 20.1 5-месячной давности, а не 20.3.4 (выпущена 7 недель
> назад) или 20.1.0 (выпущена 5 дней назад)???
Потому что так решил майнтейнер Mesa -- в стабильной ветке сейчас 20.1, при этом в сизифе была и 20.3.4, а сейчас 21.0.0 (пришла день-в-день): http://packages.altlinux.org/ru/sisyphus/srpms/Mesa/4:21.0.0-alt1/changelogs
Я как раз тут вчера копошился с 20.3.4 на e2k, допинаю (пока с патчами на libdrm подзастрял) -- проверю на RX 580, как оно. Народ из портирующих игрушки говорит, вроде там ACO довели.
PS re #28: не выйдет, конкретно на Mesa ACL жёсткий:[CODE]$ ssh build.alt acl sisyphus Mesa show
Mesa shrek[/CODE]
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|1.19, Аноним (19), 21:04, 16/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> a mesa почему 20.1 5-месячной давности, а не 20.3.4 (выпущена 7 недель назад) или 20.1.0 (выпущена 5 дней назад)???
Потому что ты Альт не делаешь.
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|1.27, Аноним (22), 21:24, 16/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Так и не понял что там за мутные рассуждения обоснованности требований лицензии...
Можно купить 1 экземплярна фирму на все компы чтоль? Или заключение письменного договора предпологает получение гибких индивидульных условий, а не по 4 тыщи за лицензию?
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|2.34, Аноним (34), 22:11, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вроде 1 лицензия на 1 компьютер идёт. И можно скидку получить, если оптом закупаться. Если, конечно, не ошибаюсь.
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|3.41, НеАноним (?), 22:45, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И в правду, купил лицензию с фстэк и фсб, поставил на компы. Ведь формально закон соблюдается.
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|2.68, Michael Shigorin (ok), 00:55, 17/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Так и не понял что там за мутные рассуждения обоснованности
> требований лицензии... Можно купить 1 экземпляр на фирму
> на все компы чтоль?
Как было раньше (для седьмого альта) -- то да; проблема с этим, описанная по ссылке, была в том, что закупка _двух_ экземпляров бюджетным предприятием _должна_ автоматически квалифицироваться как растрата средств, поскольку юридически достаточно одного.
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|2.43, msgod (ok), 22:47, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Глупый убунтенышь не додумался заглянуть в /usr/share/pictures/ ?
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|1.36, asand3r (ok), 22:11, 16/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Без шуток, Альт вообще используется где-нибудь? Ради чего он пилится? Ни разу его вживую не видел, даже у нас в, госах, Астра, но не Альт.
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|4.67, Старший аноним (?), 00:51, 17/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Что тебя так удивило? Люди адаптировали дистриб к потребностям школы, снабдили дистриб специализированными программами для школьников, создали инструкции по использованию, осуществляют поддержку.
Я так понимаю что конкретно ты работаешь за еду на работодателя, раз такие глупые вопросы задаешь.
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