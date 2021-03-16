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Выпуск дистрибутива Альт Рабочая станция К 9.1

16.03.2021 17:41

Доступен выпуск дистрибутива Альт Рабочая станция К 9.1, оснащённого графическим окружением на основе KDE Plasma и предназначенного для корпоративных рабочих мест и персонального использования. ОС внесена в Единый реестр российских программ и баз данных.

Сборки подготовлены для архитектуры x86_64 в форме установочного (4,3 Гб) и Live-образа (3,1 Гб). Продукт поставляется в рамках Лицензионного договора, который предоставляет возможность свободного использования физическими лицами, но юридическим лицам допускается только тестирование, а для использования требуется приобрести коммерческую лицензию или заключить лицензионный договор в письменной форме (причины).

Дистрибутив оснащён графическим интерфейсом для настройки системы, включая аутентификацию (в том числе через Active Directory и LDAP/Kerberos), установку и синхронизацию времени, управление пользователями, группами, просмотр системных журналов и добавление принтеров. В поставку включены проприетарные драйверы NVIDIA вместо свободного nouveau.

Из новшеств по сравнению с восьмой версией отмечаются:

  • существенно расширенная поддержка оборудования, в т.ч. NVMe на Intel RST и недавно вышедших видеоускорителей NVIDIA;
  • возможен ОЕМ-режим установки с первоначальной настройкой системы при первом запуске;
  • улучшение интеграции в гетерогенную корпоративную ИТ-инфраструктуру за счет расширения поддержки групповых политик Microsoft для пользователей и машин под управлением Linux;
  • модули групповых политик, системных ограничений пользователей, дисковых квот, ограничения доступа к консолям/использования скриптовых языков/ использования макросов в приложениях, выключения системы в заданное время, сжатого файла подкачки ZRAM/ZSWAP, выбора алгоритмов шифрования в настройке клиента и сервера OpenVPN;
  • веб-браузер по умолчанию -- chromium-gost вместо firefox-esr;
  • возможность подписать файл электронной подписью прямо в офисном пакете;
  • исключен раздел образовательных программ;
  • Skanlite заменён на XSane, а KDE Telepathy -- на набор программ схожей функциональности;
  • возможность использования заранее подготовленных подтомов BTRFS при установке;
  • показ списка запланированных операций при разбивке дисков при установке;
  • для EFI загрузчик GRUB вместо rEFInd при установке системы;
  • редактор по умолчанию для текстового режима -- mcedit;
  • Adobe Flash Player исключён из дистрибутива;
  • работа NVIDIA Optimus через PRIME Render Offload (через Bumblebee более не поддерживается);
  • возможность запускать программы с заданным ограничением потребления ресурсов;
  • центр приложений с поддержкой Flatpak и дополнений Plasma;
  • добавлены утилита настройки для загрузчика Grub, KDE Connect -- программа для связи компьютера и Android-смартфона, графическая утилита для запуска программ из-под другого пользователя с заданным приоритетом;
  • автоматическая настройка сетевых принтеров, имеющих универсальный драйвер;
  • поддержка актуальных алгоритмов ГОСТ, в т.ч. возможность задания хешей паролей пользователей в соответствии с ГОСТ и возможность создания защищённых VPN-туннелей c контролем целостности заголовков IP-пакетов в соответствии с ГОСТ;
  • улучшены переводы приложений;
  • улучшена работа устройств с сенсорным вводом;
  • сделано отображение графического запроса пароля LUKS при загрузке системы;
  • сохраняется UUID при форматировании SWAP-раздела при установке.

Версии программного обеспечения:

  • графическая среда KDE SC: Plasma 5.18, Applications 19.12, Frameworks 5.70;
  • ядро Linux 5.10;
  • драйверы NVIDIA 460, 390, 340;
  • Mesa 20.1;
  • xorg-server 1.20;
  • LibreOffice 6.4;
  • среда запуска win32-приложений WINE 5.20;
  • Qt 5.12.


  1. Главная ссылка к новости (http://www.basealt.ru/about/ne...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Альт Сервер виртуализации 9.1
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутивов Альт Рабочая станция, Альт Сервер и Альт Образование 9.1
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива Simply Linux 9
  5. OpenNews: Девятая платформа ALT
  6. OpenNews: Весеннее обновление стартовых наборов ALT p9
Автор новости: Michael Shigorin
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54767-altlinux
Ключевые слова: altlinux, basealt
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 20:06, 16/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    > веб-браузер по умолчанию -- chromium-gost вместо firefox-esr

    ай, как же так, Михаил?..

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 20:13, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    Возможно Михаил не поддерживает манифест:
    https://www.mozilla.org/ru/about/manifesto/
     
     
  • 3.38, Аноним (-), 22:24, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Он проприетарный компилер без обиняков сватает. Какой уж там к чертям манифест. Скурвился человек, увы.
     
     
  • 4.46, Michael Shigorin (ok), 22:58, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Он проприетарный компилер без обиняков сватает.
    > Какой уж там к чертям манифест.
    > Скурвился человек, увы.

    Мне действительно менее противна комбинация "наше железо с закрытым компилятором", чем "чужое насквозь дырявое железо с открытым компилятором".

    При этом то, что от меня зависит для возможности открытия платформы "Эльбрус" и компилятора lcc -- делаю, считая, что им это может пойти на пользу.

    Впрочем, и Вас понимаю и не сужу.

     
  • 2.21, Аноним (21), 21:18, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да вот так. Его даже сами разработчики addon не горят желанием поддерживать. https://www.cryptopro.ru/products/cpfox
     
  • 2.40, Lime (?), 22:42, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Михаил, почему ваш Alt так ужасно выглядит по умолчанию? Неужели за 15 лет контора не в состоянии запилить нормальную тему для домашней версии?
     
     
  • 3.54, Michael Shigorin (ok), 23:46, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Михаил, почему ваш Alt так ужасно выглядит по умолчанию?
    > Неужели за 15 лет контора не в состоянии запилить нормальную тему
    > для домашней версии?

    Ну покажите мастеркласс :-)
    Можно просто рацпредложением -- "на вашем месте я бы..."

     
  • 2.45, Michael Shigorin (ok), 22:55, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> веб-браузер по умолчанию -- chromium-gost вместо firefox-esr
    > ай, как же так, Михаил?..

    zerg@ вообще-то Сергей, а не Михаил :-)  А у меня на e2k нет ни гостового хромиума, ни обезгугленного -- вообще никакого (нативно).

    Собственно, и KDE5 покамест брыкается, хотя и я особо не настаивал.

     

  • 1.2, Аноним (5), 20:06, 16/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +12 +/
    https://reestr.digital.gov.ru/reestr/87364/

    >собственная разработка

    ( ͡° ͜ʖ ͡°)

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 20:21, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    https://www.altlinux.org/Upstream
     
     
  • 3.17, Аноним (5), 20:44, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хорошо конечно, но... а впрочем...
     
  • 2.8, Леголас (ok), 20:22, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    https://reestr.digital.gov.ru/reestr/87364/

    >> собственная разработка

    верим на слово

     
  • 2.9, анон (?), 20:23, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >собственная разработка

    Как и макось
    Как и редхат
    Как и по китая
    Как и все прочие

     
  • 2.22, Аноним (22), 21:20, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да че-то и не видно их в реестре. За что деньги платить непонятно...
    Кентавр удалили, альт удалили. Вместо него какой-то базальт. С тем же успехом можно и тартеркит поставить... А че название немного другое только.
     
     
  • 3.55, Michael Shigorin (ok), 23:54, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Да че-то и не видно их в реестре.

    По ссылке:

    --- Базальт Рабочая станция
    Альтернативные наименования: Basealt Workstation
    Альт Рабочая станция
    ALT Workstation
    Класс ПО: Операционные системы
    Сайт производителя: http://basealt.ru/pages/basealtdesktop8.html
    Дата регистрации: 5 Сентября 2016
    Рег. номер ПО: 1292
    Дата решения уполномоченного органа: 6 Сентября 2016
    Решение уполномоченного органа: Приказ Минкомсвязи России от 06.09.2016 №426
    ---

    Вариант с KDE -- это тоже Рабочая станция, в реестр входит.

    > Кентавр удалили, альт удалили. Вместо него какой-то базальт.

    Там чуть иначе: ООО "Альт Линукс" на сейчас не ведёт хоздеятельности, а в ООО "Базальт СПО" не сразу сообразили, что даже если торговая марка Альт Линукс осталась за старой конторой -- то можно применить торговую марку Альт примерно тем же макаром.

    Вот и Рабочую станцию регистрировали ещё под исходным названием.

    > С тем же успехом можно и тартеркит поставить...
    > А че название немного другое только.

    Ну между ними много чего другого, но "тортеркит" как-то даже слишком  почётно звучит, как мне кажется :-)

    Так-то стартеркиты, разумеется, можно ставить и дорабатывать под себя тоже можно, они как сборники идут вообще под GPL -- просто мы и партнёры не оказываем по ним поддержку (хотя договориться можно и о таком, наверное).  Ну и кому важно наличие в реестре Минкомсвязи -- тоже ни разу не бесплатное, между прочим -- тем они не помогают.

    В любом случае и стартовые наборы, и официальные дистрибутивы альта основываются на одной и той же стабильной ветке репозитория -- сейчас это http://altlinux.org/branches/p9

     
     
  • 4.61, Старший аноним (?), 00:03, 17/03/2021 Скрыто модератором
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  • 5.64, Старший аноним (?), 00:06, 17/03/2021 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
     
  • 6.65, Старший аноним (?), 00:14, 17/03/2021 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
     
  • 7.71, Michael Shigorin (ok), 01:03, 17/03/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (10)

  • 1.3, Аноним (3), 20:07, 16/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > веб-браузер по умолчанию -- chromium-gost вместо firefox-esr

    Одобрямс. Ждем, когда и мейнстримные дистры откажутся от телеметробраузера-мимикрирующего-под-дохрена-прайваси-бравзира.

     
     
  • 2.7, Аноним (6), 20:22, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Chromium с гуглозондами. Ungoogled без них. Интересно как с этим в gost версии.
     
     
  • 3.10, Леголас (ok), 20:26, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > Интересно как с этим в gost версии

    там ещё сверху добавлено от Большого Брата

     
  • 3.11, Аноним (11), 20:28, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Скорее всего добавлены яндекс зонды (в дополнение, не вместо), и теперь нужен unyandexed.
     
     
  • 4.60, Аноним (60), 00:02, 17/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да не, просто не нужен alt.
     
  • 3.29, Annoynymous (ok), 21:27, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати, ungoogled-chromium в репозитории альта отсутствует.

    А было бы логично для отечественной-то конторы иметь ungoogled-chromium-gost.

     
     
  • 4.56, Michael Shigorin (ok), 23:55, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Кстати, ungoogled-chromium в репозитории альта отсутствует.
    > А было бы логично для отечественной-то конторы иметь
    > ungoogled-chromium-gost.

    Угу, только пока никто не взялся.  Насколько понимаю, апстриму ungoogled-chromium тоже бы поддержка не помешала...

     
  • 2.24, Аноним (22), 21:21, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Хромиум гост хорошо поддерживается? на сайте крипто про писали, что это демо технологий (и все должны покупать спутник)
    Хотя он работает в принципе у меня.
     
     
  • 3.39, Аноним (6), 22:38, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >покупать спутник

    Крик сквозь боль.

     

  • 1.4, Аноним (4), 20:08, 16/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    А почему софт такой старый? Мне не нравится 😒
     
     
  • 2.14, 1 (??), 20:33, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зато надежный
     
  • 2.48, Старший аноним (?), 23:05, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Теорема Пифагора тоже старая, но рабочая, в отличие от модно-молодежных свистоперделок.
     
     
  • 3.62, Аноним (60), 00:03, 17/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А теория плоской Земли! Кстати, с теоремой Пифагора согласуется идеально.
     
  • 2.57, Michael Shigorin (ok), 23:57, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А почему софт такой старый? Мне не нравится 😒

    Недоумеваю, почему смайлик такой старорежимно-монохромный.  Может, пора уже телефон наконец обновить, а не ходить с древнючим позапрошлогодним?


    PS: :)

     

  • 1.12, Аноним (11), 20:30, 16/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Версия кутей какая-то странная, впрочем, она во всех дистрах какая-то странная.
     
     
  • 2.15, Аноним (11), 20:33, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Хотя и кеды позапрошлогодние тоже странно, как ими вообще можно пользоваться не последней версией? С такими то багами. Про остальное не знаю.
     
     
  • 3.18, Аноным (ok), 20:59, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вот уж от роллинга Кед ещё больше багов будет
     
     
  • 4.20, Аноним (11), 21:05, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > вот уж от роллинга Кед ещё больше багов будет

    У кед проблемы не от новых версий, у кед проблемы от годами не исправляемых багов. С роллингом кед есть проблемы примерно никогда -- лично я могу припомнить только баги из-за старых версий.

     
     
  • 5.30, Аноным (ok), 21:28, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    >> вот уж от роллинга Кед ещё больше багов будет
    > У кед проблемы не от новых версий, у кед проблемы от годами
    > не исправляемых багов. С роллингом кед есть проблемы примерно никогда --
    > лично я могу припомнить только баги из-за старых версий.

    Про Крысу тоже самое говорят, Гном сам баг сплошной... Использовать нечего, кроме Винды и Мака, да

     
     
  • 6.58, Michael Shigorin (ok), 23:57, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мой WindowMaker воззрился на Ваши слова с недоумением.
     
  • 6.63, Аноним (11), 00:03, 17/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Использовать нечего, кроме Винды и Мака, да

    так эти вообще обновлять противопоказано, какая тут связь?

     

  • 1.13, Антифрактал (?), 20:31, 16/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    К9 - собачья работа
     
     
  • 2.33, drTr0jan (?), 21:56, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На самом деле, K9 = key nine = canine = собачий
     
     
  • 3.52, DildoZilla (?), 23:27, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Lingva latina non penis konina!
     

  • 1.16, aaa (??), 20:41, 16/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    a mesa почему 20.1 5-месячной давности, а не 20.3.4 (выпущена 7 недель назад) или 20.1.0 (выпущена 5 дней назад)???
     
     
  • 2.28, Annoynymous (ok), 21:25, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Займись: https://www.altlinux.org/Сборка_пакетов_(etersoft-build-utils)
     
  • 2.59, Michael Shigorin (ok), 00:01, 17/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > a mesa почему 20.1 5-месячной давности, а не 20.3.4 (выпущена 7 недель
    > назад) или 20.1.0 (выпущена 5 дней назад)???

    Потому что так решил майнтейнер Mesa -- в стабильной ветке сейчас 20.1, при этом в сизифе была и 20.3.4, а сейчас 21.0.0 (пришла день-в-день): http://packages.altlinux.org/ru/sisyphus/srpms/Mesa/4:21.0.0-alt1/changelogs

    Я как раз тут вчера копошился с 20.3.4 на e2k, допинаю (пока с патчами на libdrm подзастрял) -- проверю на RX 580, как оно.  Народ из портирующих игрушки говорит, вроде там ACO довели.

    PS re #28: не выйдет, конкретно на Mesa ACL жёсткий:[CODE]$ ssh build.alt acl sisyphus Mesa show    
    Mesa    shrek[/CODE]

     

  • 1.19, Аноним (19), 21:04, 16/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > a mesa почему 20.1 5-месячной давности, а не 20.3.4 (выпущена 7 недель назад) или 20.1.0 (выпущена 5 дней назад)???

    Потому что ты Альт не делаешь.

     
  • 1.23, Какаянахренразница (ok), 21:21, 16/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Как легко порой бывает угадать автора новости.
     
  • 1.25, пох. (?), 21:23, 16/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Православный линакс пожаловал!!!
    Да здрпвствуют скрепы!!
     
     
  • 2.53, DildoZilla (?), 23:30, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А RedHat стало быть католический?
     

  • 1.27, Аноним (22), 21:24, 16/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Так и не понял что там за мутные рассуждения обоснованности требований лицензии...
    Можно купить 1 экземплярна фирму на все компы чтоль? Или заключение письменного договора предпологает получение гибких индивидульных условий, а не по 4 тыщи за лицензию?
     
     
  • 2.34, Аноним (34), 22:11, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вроде 1 лицензия на 1 компьютер идёт. И можно скидку получить, если оптом закупаться. Если, конечно, не ошибаюсь.
     
     
  • 3.41, НеАноним (?), 22:45, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И в правду, купил лицензию с фстэк и фсб, поставил на компы. Ведь формально закон соблюдается.
     
  • 2.68, Michael Shigorin (ok), 00:55, 17/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Так и не понял что там за мутные рассуждения обоснованности
    > требований лицензии... Можно купить 1 экземпляр на фирму
    > на все компы чтоль?

    Как было раньше (для седьмого альта) -- то да; проблема с этим, описанная по ссылке, была в том, что закупка _двух_ экземпляров бюджетным предприятием _должна_ автоматически квалифицироваться как растрата средств, поскольку юридически достаточно одного.

     

  • 1.31, foo (?), 21:35, 16/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Почему патч https://github.com/hakavlad/le9-patch все еще не принят в ядро Альта?
     
     
  • 2.69, Michael Shigorin (ok), 00:57, 17/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Почему патч https://github.com/hakavlad/le9-patch все еще не принят
    > в ядро Альта?

    Думаю, наши ядерщики тоже о нём не слышали -- впрочем, если патч хороший, ему всяко место в LKML.

     

  • 1.35, бублички (?), 22:11, 16/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    где скриншоты с кремлёвскими курантами и иконами божьей матери на рабочем столе?
     
     
  • 2.43, msgod (ok), 22:47, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Глупый убунтенышь не додумался заглянуть в /usr/share/pictures/ ?
     

  • 1.36, asand3r (ok), 22:11, 16/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Без шуток, Альт вообще используется где-нибудь? Ради чего он пилится? Ни разу его вживую не видел, даже у нас в, госах, Астра, но не Альт.
     
     
  • 2.47, Старший аноним (?), 23:02, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В школах устанавливают их "Альт Образование".
     
     
  • 3.66, Аноним (66), 00:28, 17/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    За деньги? В школах?
     
     
  • 4.67, Старший аноним (?), 00:51, 17/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Что тебя так удивило? Люди адаптировали дистриб к потребностям школы, снабдили дистриб специализированными программами для школьников, создали инструкции по использованию, осуществляют поддержку.

    Я так понимаю что конкретно ты работаешь за еду на работодателя, раз такие глупые вопросы задаешь.

     
  • 2.70, Michael Shigorin (ok), 00:59, 17/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Без шуток, Альт вообще используется где-нибудь?

    Да: http://www.tadviser.ru/a/576231

    > Ради чего он пилится?

    Ради людей.  Тех, которые делают, внедряют, применяют.

    Понимаю, что ответ довольно банальный, но у нас так.

     

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