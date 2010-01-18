Выпуск дистрибутива Simply Linux 9.1

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|1.1, InuYasha (??), 20:05, 27/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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БазАльт )
Что-то прикладуха всё какая-то ГТК-шная.
PS: не у одного меня такая версия ФФ, которую ругает goolag )))
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|1.5, Аноним (5), 20:17, 27/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
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Просто Линукс это ядро. А это нечто. Блин, ну хоть позвали бы кого с фантазией. А то как программисты (или того хуже - начальство) начинают названия придумывать так оказывается ГазМяс, Alt Linux, Simply Linux. Linux тут чтобы тормозное название хоть как-то не совсем погано звучало. Где дистрибутив Теремок??? Сделайте Березку, Красно Солнышко. Придумывать названия это вам не хлебалом на морозе щелкать!
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|2.10, Аноним (12), 20:51, 27/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ядро, которое завёрнуто в простое окружение. Debian GNU/Linux, Red Hat Enterprise Linux...
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|3.66, Аноним (5), 00:57, 28/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да это так, но зачем выпускать под престранной лицензией второй альт решительно непонятно. А Linux в названии это масло масляное как ООО "ООО".
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|2.13, Аноним (12), 20:59, 27/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Если что, изначально этот дистриб разрабатывался не ими, а уже после был взят в поддержку.
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|3.37, anonymous (??), 22:16, 27/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Если что, изначально этот дистриб разрабатывался не ими, а уже после был
> взят в поддержку.
Это известная история.
Юноша, известный на linux.org.ru как kda, около 2009 года по своей инициативе начал пилить simply linux на базе sisyphus или же последнего стабильного на тот момент бранча alt linux, p5, если память не изменяет. Через некоторое время ныне покойная компания PingWinSoft, примазавшаяся в то время к "школьному проекту", сделала юноше kda заманчивое предложение, от которого совсем несложно было отказаться, но у юноши была ипотека и вот это все, ну вы понели. В результате, Simply Linux вышел в свет как ПСПО5, без явных упоминаний alt linux. Потом PingWinSoft закономерно сдох, kda канул в лету, а производная от alt linux Simply Linux aka ПСПО{5,6} была подобрана сообществом alt, и обновляется с выпуском очередных стабильных бранчей alt.
Очень неплохой дистрибутив с вменяемо настроенным xfce из коробки.
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|4.53, Аноним (53), 23:29, 27/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Уже в этой истории kda появился? Удивительно, 10 лет без него вроде обходилось.
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|4.67, Аноним (5), 00:59, 28/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это не объясняет то зачем нужен под эгидой альта альт2, он же симпли линукс. Для зарубежных заказчиков со скриншотом экрана в разрешении 1280х1024? Это какой-то центос, ныне почивший.
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|3.70, Аноним (5), 01:06, 28/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Поддерживать и тестировать два дистрибутива это мода от редхата, но те Pidora линукс используют для теста на хомячках, а тут не факт что именно это задумывалось.
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|1.6, Аноним (7), 20:35, 27/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Мне понравился Simply когда пробовал девятку. Менюшка как в кедах, но это мелочи и подтверждения вставки скопированого не понравились, но где-то отключается кажется это.
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|1.8, Аноним (8), 20:40, 27/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Мне одному кажется, что парень, занимавшийся этой конктретной кастомизацией крысы, занимается явно не своим делом.
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|2.39, anonymous (??), 22:24, 27/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Мне одному кажется, что парень, занимавшийся этой конктретной кастомизацией крысы, занимается явно не своим делом.
Ну да, надо Stellar ставить дефолтом, самое оно.
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|4.68, Аноним (5), 01:01, 28/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Осталось разобраться кто тут крыса. А опенбокс и в LXDE пашет помиио самостоятельной работы. А настрйощик десктопа запилил его в самом спокойном стиле. Как он молодежь собрался привлекать? Показывать будет им свое лицензионное соглашение? Не осилят много букв и установят убунту.
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|1.9, Перастерос (ok), 20:49, 27/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Хорошая новость, рад за наших. Планирую посмотреть (давно ничего не смотрел)
Вопрос: в версии для Jetson nano есть поддержка хардверного видео в youtube в Хроме? В родной сборке от Nvidia так и не запилили ее и предлагается видео скачивать через youtube-dl и смотреть с использованием GStreamer (кажется), что бред )
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|2.52, Аноним (53), 23:23, 27/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А ты в других дистрибутивах проверь. Если там нет, то и тут не осилят.
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|3.59, Аноним (59), 23:50, 27/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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шигорин отсыпается после ежедневной попойки, я за него:
"у нас самостоятельный индепендный дистрибьютив и мы делаем далеко не только обои"
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|1.15, Корец (?), 21:04, 27/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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>в рамках лицензионного договора, не передающего право на распространение дистрибутива
Разве это не нарушает гпл?
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|2.26, mikhailnov (ok), 21:42, 27/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Дистрибутив — это составное произведение, лицензируемое отдельно от входящих в него компонентов.
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|3.29, Аноним (53), 21:49, 27/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Значит надо в новости указать, что дистрибутив, как составное произведение, является несвободным и распространяется под собственной проприетарной лицензией. К тому же можно указать список несвободных компонентов, после удаления которых оставшееся будет свободным. Но это правило хорошего тона, высший пилотаж так сказать.
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|4.44, Аноним (18), 22:43, 27/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> Продукт распространяется в рамках лицензионного договора
И ссылка есть.
Читаем только заголовок?
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|5.50, Аноним (53), 23:11, 27/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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А в заголовке слабо написать? И название конторки хорошо бы сменить, раз основной продукт СПО не является. Дабы не вводить в заблуждение.
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|1.16, Аноним (49), 21:13, 27/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Оформление по умолчанию, настолько по умолчанию, что даже черезчур умолчательно
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|1.23, Return76 (?), 21:38, 27/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Господа из "Альт Линукса" пожалуйста, выкладывайте дистрибутивы в битторент!!!! Спасибо....
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|1.32, user90 (?), 22:01, 27/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Xfce - это скучно ;) Хотя когда-то давно, когда еще сидел на попсовых DE, вроде нравилось..
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|1.35, Аноним (35), 22:06, 27/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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Ура. альт сжалился и выпустил бесплатных линукс для бюджетников наконец?
А как понять, что неьзя распространять, но иожно использовать юрлицу? А если физлицо поставит юрлицу или другому физлицу?
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|2.42, Аноним (49), 22:38, 27/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну по судам то они точно не затаскают. Я видел их лица и их аватарки. У них добрые глаза и не злые черты лица.
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|2.64, NecroJoke (?), 00:12, 28/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не Альт, а Базальт. У Базальта Симпли и стартеркиты были всегда и именно с такими лицензиями, только в реестр они не внесены.
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|1.43, Ананоним (?), 22:42, 27/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Даёшь ещё больше дистрибутивов! Проголосуем за цель "Каждому пользователю свой дистрибутив!" Ну а чо?! Вперёд, к "светлому" будущему!
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|1.56, Аноним (59), 23:42, 27/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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и здесь это дерьмо, не скрыться. надеюсь, хоть на хабро-помойке это не пропустят
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|1.60, Аноним (60), 23:52, 27/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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У меня вопрос к причастным:
Что в этом дистрибутиве такого уникального своего кроме обоев и темы для XFCE, чего не может быть в стартеркитах, из-за чего ограничение к распространению, и что это вообще значит?
Типа раздавать на торрентах нельзя?
Качать с официального ресурса?
Так этож нагрузка на официальные серваки, звучит как бред какой-то.
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|2.63, VladSh (?), 00:10, 28/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Прекрасно распространяется - есть ссылки на загрузку. Ограничение к распространению - в скорости закачки.
Если же говорить о том, что НЕ ПРЕРЕДАЁТСЯ ПРАВО на распространение, так зачем его передавать? Чтобы хитропопые ребята подняли денег на том, к чему они никаким боком?
И зачем распространять чужой дистр, если ты к нему не был причастен? Это альтруизм, что ли?
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|3.69, Аноним (5), 01:04, 28/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это так торренты работают. Их дистрибутив нельзя через пиринговые сети качать. Debian можно, Ubuntu можно, даже Void можно если поискать. Потому что GPL позволяет.
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