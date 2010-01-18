Выпуск дистрибутива Simply Linux 9.1

Компания Базальт СПО объявила о выходе дистрибутива Simply Linux 9.1, построенного на основе девятой платформы ALT. Продукт распространяется в рамках лицензионного договора, не передающего право на распространение дистрибутива, но позволяющего без ограничений использовать систему физическим и юридическим лицам. Дистрибутив поставляется в сборках для архитектур x86_64, i586, aarch64, armh (armv7a), mipsel, riscv64, e2kv4/e2k (бета) и может работать на системах с 512 Мб ОЗУ.

Simply Linux представляет собой простую в работе систему с классическим рабочим столом на основе Xfce 4.14, предоставляющую полную русификацию интерфейса и большинства приложений. Дистрибутив предназначен для домашних систем и корпоративных рабочих станций. В состав входит набор из более чем тридцати приложений, специально подобранный с учётом предпочтений российских пользователей, а также расширенный набор драйверов и кодеков.

Из компонентов дистрибутива отмечаются:

ядро Linux 5.10 (5.4 для e2k*, 4.9 для Nvidia Jetson Nano, 4.4 для MCom-02/Салют-ЭЛ24ПМ2)

пакетный менеджер RPM 4.13

системный менеджер Systemd 246.13

браузер Chromium 89 на x86 (Firefox ESR 52.9.0 для e2k* и 78.10.0 для других архитектур)

почтовый клиент Thunderbird 78.8.0 (52.9.1 на e2k*)

офисный пакет LibreOffice 7.0.5.2 "still" (6.3.0.3 на e2k*)

графический редактор GIMP 2.10.18

музыкальный проигрыватель Audacious 3.10.1

клиент для мгновенного обмена сообщениями Pidgin 2.13.0

мультимедиа-проигрыватель VLC 3.0.11.1 (celluloid 0.18 для aarch64 и mipsel)

wine 5.20 (только x86)

графическая подсистема в составе xorg-server 1.20.8 и Mesa 20.3.5

управление сетью на основе NetworkManager 1.18.10

В новом выпуске среди различных улучшений и исправлений добавлена поддержка графического API Vulkan для систем x86; стабилизирована поддержка UEFI на ARM-платформах; в список пакетов для выбора при установке добавлен пакет obs-studio.

Образы для x86 являются гибридными и поддерживают UEFI (SecureBoot можно не отключать); обратите внимание на рекомендации по записи на загрузочный носитель. Полный образ содержит в том числе и облегчённый неустанавливаемый LiveCD, а отдельный LiveCD снабжён возможностью установки. Загрузить выпуск можно с ftp.altlinux.org, яндекс-зеркала и иных зеркал. Торрент-файлы для ISO-образов выпуска доступны на torrent.altlinux.org (x86_64, i586, aarch64; ищите "slinux-9.1").



