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Выпуск дистрибутива Simply Linux 9.1

27.05.2021 19:35

Компания Базальт СПО объявила о выходе дистрибутива Simply Linux 9.1, построенного на основе девятой платформы ALT. Продукт распространяется в рамках лицензионного договора, не передающего право на распространение дистрибутива, но позволяющего без ограничений использовать систему физическим и юридическим лицам. Дистрибутив поставляется в сборках для архитектур x86_64, i586, aarch64, armh (armv7a), mipsel, riscv64, e2kv4/e2k (бета) и может работать на системах с 512 Мб ОЗУ.

Simply Linux представляет собой простую в работе систему с классическим рабочим столом на основе Xfce 4.14, предоставляющую полную русификацию интерфейса и большинства приложений. Дистрибутив предназначен для домашних систем и корпоративных рабочих станций. В состав входит набор из более чем тридцати приложений, специально подобранный с учётом предпочтений российских пользователей, а также расширенный набор драйверов и кодеков.

Из компонентов дистрибутива отмечаются:

  • ядро Linux 5.10 (5.4 для e2k*, 4.9 для Nvidia Jetson Nano, 4.4 для MCom-02/Салют-ЭЛ24ПМ2)
  • пакетный менеджер RPM 4.13
  • системный менеджер Systemd 246.13
  • браузер Chromium 89 на x86 (Firefox ESR 52.9.0 для e2k* и 78.10.0 для других архитектур)
  • почтовый клиент Thunderbird 78.8.0 (52.9.1 на e2k*)
  • офисный пакет LibreOffice 7.0.5.2 "still" (6.3.0.3 на e2k*)
  • графический редактор GIMP 2.10.18
  • музыкальный проигрыватель Audacious 3.10.1
  • клиент для мгновенного обмена сообщениями Pidgin 2.13.0
  • мультимедиа-проигрыватель VLC 3.0.11.1 (celluloid 0.18 для aarch64 и mipsel)
  • wine 5.20 (только x86)
  • графическая подсистема в составе xorg-server 1.20.8 и Mesa 20.3.5
  • управление сетью на основе NetworkManager 1.18.10

В новом выпуске среди различных улучшений и исправлений добавлена поддержка графического API Vulkan для систем x86; стабилизирована поддержка UEFI на ARM-платформах; в список пакетов для выбора при установке добавлен пакет obs-studio.

Образы для x86 являются гибридными и поддерживают UEFI (SecureBoot можно не отключать); обратите внимание на рекомендации по записи на загрузочный носитель. Полный образ содержит в том числе и облегчённый неустанавливаемый LiveCD, а отдельный LiveCD снабжён возможностью установки. Загрузить выпуск можно с ftp.altlinux.org, яндекс-зеркала и иных зеркал. Торрент-файлы для ISO-образов выпуска доступны на torrent.altlinux.org (x86_64, i586, aarch64; ищите "slinux-9.1").

  1. Главная ссылка к новости (http://basealt.ru/about/news/a...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Альт Рабочая станция К 9.1
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива Альт Сервер виртуализации 9.1
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива Simply Linux 9
  5. OpenNews: Девятая платформа ALT
Автор новости: Michael Shigorin
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55221-simplylinux
Ключевые слова: simplylinux, altlinux
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (66) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, InuYasha (??), 20:05, 27/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    БазАльт )
    Что-то прикладуха всё какая-то ГТК-шная.

    PS: не у одного меня такая версия ФФ, которую ругает goolag )))

     
     
  • 2.12, Аноним (12), 20:57, 27/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    K Desktop или KDEшный стартеркит же есть.
     
  • 2.41, Аноним (41), 22:32, 27/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Russian Linux
     

  • 1.2, Грегору (?), 20:08, 27/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    Миша, чего-то у вас обои, того.. нескучные слишком!
     
     
  • 2.38, Annoynymous (ok), 22:20, 27/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати, да, раньше там были обои от владстудио, а теперь что-то корпоративное.
     
     
  • 3.49, Аноним (49), 22:59, 27/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А теперь реклама лимонада
     
  • 3.61, userd (ok), 23:57, 27/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Судя по https://packages.altlinux.org/ru/p8/srpms/branding-simply-linux-backgrounds-le
    и сейчас есть - branding-simply-linux-backgrounds-vladstudio .
     

  • 1.4, Аноним (4), 20:12, 27/05/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –11 +/
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 20:38, 27/05/2021 Скрыто модератором
    		• +8 +/
     

  • 1.5, Аноним (5), 20:17, 27/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Просто Линукс это ядро. А это нечто. Блин, ну хоть позвали бы кого с фантазией. А то как программисты (или того хуже - начальство) начинают названия придумывать так оказывается ГазМяс, Alt Linux, Simply Linux. Linux тут чтобы тормозное название хоть как-то не совсем погано звучало. Где дистрибутив Теремок??? Сделайте Березку, Красно Солнышко. Придумывать названия это вам не хлебалом на морозе щелкать!
     
     
  • 2.10, Аноним (12), 20:51, 27/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ядро, которое завёрнуто в простое окружение. Debian GNU/Linux, Red Hat Enterprise Linux...
     
     
  • 3.66, Аноним (5), 00:57, 28/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да это так, но зачем выпускать под престранной лицензией второй альт решительно непонятно. А Linux в названии это масло масляное как ООО "ООО".
     
  • 2.13, Аноним (12), 20:59, 27/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если что, изначально этот дистриб разрабатывался не ими, а уже после был взят в поддержку.
     
     
  • 3.37, anonymous (??), 22:16, 27/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Если что, изначально этот дистриб разрабатывался не ими, а уже после был
    > взят в поддержку.

    Это известная история.

    Юноша, известный на linux.org.ru как kda, около 2009 года по своей инициативе начал пилить simply linux на базе sisyphus или же последнего стабильного на тот момент бранча alt linux, p5, если память не изменяет. Через некоторое время ныне покойная компания PingWinSoft, примазавшаяся в то время к "школьному проекту", сделала юноше kda заманчивое предложение, от которого совсем несложно было отказаться, но у юноши была ипотека и вот это все, ну вы понели. В результате, Simply Linux вышел в свет как ПСПО5, без явных упоминаний alt linux. Потом PingWinSoft закономерно сдох, kda канул в лету, а производная от alt linux Simply Linux aka ПСПО{5,6} была подобрана сообществом alt, и обновляется с выпуском очередных стабильных бранчей alt.

    Очень неплохой дистрибутив с вменяемо настроенным xfce из коробки.


     
     
  • 4.53, Аноним (53), 23:29, 27/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже в этой истории kda появился? Удивительно, 10 лет без него вроде обходилось.
     
  • 4.54, Аноним (12), 23:40, 27/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Интересная контора
    http://www.pingwinsoft.ru/news_posts
     
  • 4.67, Аноним (5), 00:59, 28/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не объясняет то зачем нужен под эгидой альта альт2, он же симпли линукс. Для зарубежных заказчиков со скриншотом экрана в разрешении 1280х1024? Это какой-то центос, ныне почивший.
     
  • 3.70, Аноним (5), 01:06, 28/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поддерживать и тестировать два дистрибутива это мода от редхата, но те Pidora линукс используют для теста на хомячках, а тут не факт что именно это задумывалось.
     

  • 1.6, Аноним (7), 20:35, 27/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мне понравился Simply когда пробовал девятку. Менюшка как в кедах, но это мелочи и подтверждения вставки скопированого не понравились, но где-то отключается кажется это.
     
  • 1.8, Аноним (8), 20:40, 27/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Мне одному кажется, что парень, занимавшийся этой конктретной кастомизацией крысы, занимается явно не своим делом.
     
     
  • 2.39, anonymous (??), 22:24, 27/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Мне одному кажется, что парень, занимавшийся этой конктретной кастомизацией крысы, занимается явно не своим делом.

    Ну да, надо Stellar ставить дефолтом, самое оно.

     
     
  • 3.65, Аноним (8), 00:56, 28/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну уж нет! Опенбоксу опенбоксово, крысе крысово!
     
     
  • 4.68, Аноним (5), 01:01, 28/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Осталось разобраться кто тут крыса. А опенбокс и в LXDE пашет помиио самостоятельной работы. А настрйощик десктопа запилил его в самом спокойном стиле. Как он молодежь собрался привлекать? Показывать будет им свое лицензионное соглашение? Не осилят много букв и установят убунту.
     

  • 1.9, Перастерос (ok), 20:49, 27/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хорошая новость, рад за наших. Планирую посмотреть (давно ничего не смотрел)

    Вопрос: в версии для Jetson nano есть поддержка хардверного видео в youtube в Хроме? В родной сборке от Nvidia так и не запилили ее и предлагается видео скачивать через youtube-dl и смотреть с использованием GStreamer (кажется), что бред )

     
     
  • 2.52, Аноним (53), 23:23, 27/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А ты в других дистрибутивах проверь. Если там нет, то и тут не осилят.
     
     
  • 3.59, Аноним (59), 23:50, 27/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    шигорин отсыпается после ежедневной попойки, я за него:
    "у нас самостоятельный индепендный дистрибьютив и мы делаем далеко не только обои"
     

  • 1.11, Аноним (12), 20:55, 27/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда ветка P10 бета будет примерно?
     
  • 1.14, Аноним (14), 20:59, 27/05/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –4 +/
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 21:19, 27/05/2021 Скрыто модератором
    		• +2 +/
     

  • 1.15, Корец (?), 21:04, 27/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    >в рамках лицензионного договора, не передающего право на распространение дистрибутива

    Разве это не нарушает гпл?

     
     
  • 2.19, Аноним (18), 21:20, 27/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Прочитать gpl?
    Сказать который пункт нарушает?
     
     
  • 3.22, Аноним (53), 21:36, 27/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Второй, очевидно же.
     
     
  • 4.45, Аноним (18), 22:43, 27/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ещё бы этот дистр был под gpl)))
     
     
  • 5.51, Аноним (53), 23:12, 27/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Почему нет? Название конторы обязывает.
     
  • 2.26, mikhailnov (ok), 21:42, 27/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Дистрибутив — это составное произведение, лицензируемое отдельно от входящих в него компонентов.
     
     
  • 3.29, Аноним (53), 21:49, 27/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Значит надо в новости указать, что дистрибутив, как составное произведение, является несвободным и распространяется под собственной проприетарной лицензией. К тому же можно указать список несвободных компонентов, после удаления которых оставшееся будет свободным. Но это правило хорошего тона, высший пилотаж так сказать.
     
     
  • 4.44, Аноним (18), 22:43, 27/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Продукт распространяется в рамках лицензионного договора

    И ссылка есть.
    Читаем только заголовок?

     
     
  • 5.50, Аноним (53), 23:11, 27/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    А в заголовке слабо написать? И название конторки хорошо бы сменить, раз основной продукт СПО не является. Дабы не вводить в заблуждение.
     
     
  • 6.62, VladSh (?), 00:00, 28/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так оно свободное для использования.
     

  • 1.16, Аноним (49), 21:13, 27/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Оформление по умолчанию, настолько по умолчанию, что даже черезчур умолчательно
     
     
  • 2.25, Аноним (25), 21:42, 27/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зато нескучное.
     

  • 1.21, Анонымоус (?), 21:35, 27/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    selinux там есть?
     
  • 1.23, Return76 (?), 21:38, 27/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Господа из "Альт Линукса" пожалуйста, выкладывайте дистрибутивы в битторент!!!! Спасибо....
     
     
  • 2.33, Аноним (33), 22:05, 27/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://torrent.altlinux.org/
     

  • 1.24, Аноним (25), 21:41, 27/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Xfce 4.14

    Тухлятина же.

     
     
  • 2.28, Аноним (28), 21:46, 27/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Самая мякотка.
     
     
  • 3.58, Аноним (59), 23:46, 27/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "не тухятина, а ферментация" (с) мишка попов
     

  • 1.27, Аноним (28), 21:44, 27/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Боже, мои глаза... Шигорин, ты ещё ярче не мог обоину подобрать? :-)
     
  • 1.30, X86 (ok), 21:58, 27/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Мне нравится. Но пакеты можно было бы поновее...
     
  • 1.32, user90 (?), 22:01, 27/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Xfce - это скучно ;) Хотя когда-то давно, когда еще сидел на попсовых DE, вроде нравилось..
     
  • 1.34, Аноним (34), 22:05, 27/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Нескучный Linux
     
  • 1.35, Аноним (35), 22:06, 27/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Ура. альт сжалился и выпустил бесплатных линукс для бюджетников наконец?
    А как понять, что неьзя распространять, но иожно использовать юрлицу? А если физлицо поставит юрлицу или другому физлицу?
     
     
  • 2.42, Аноним (49), 22:38, 27/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну по судам то они точно не затаскают. Я видел их лица и их аватарки. У них добрые глаза и не злые черты лица.
     
  • 2.47, Аноним (18), 22:48, 27/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Первый абзац. Ссылка на лицензионный договор.
     
  • 2.48, Annoynymous (ok), 22:50, 27/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В 2010-м, да.
     
  • 2.64, NecroJoke (?), 00:12, 28/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не Альт, а Базальт. У Базальта Симпли и стартеркиты были всегда и именно с такими лицензиями, только в реестр они не внесены.
     

  • 1.36, acroobat (ok), 22:12, 27/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чем Simple лучше Oracle linux или Almalinux?

    > i586

    Беру свои слова обратно

     
     
  • 2.40, Аноним (40), 22:30, 27/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Готово для десктопа.
     
  • 2.55, Annoynymous (ok), 23:41, 27/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >> i586
    > Беру свои слова обратно

    Там ещё aarch64, armhf, risc-v, e2k и mipsel.


     

  • 1.43, Ананоним (?), 22:42, 27/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Даёшь ещё больше дистрибутивов! Проголосуем за цель "Каждому пользователю свой дистрибутив!" Ну а чо?! Вперёд, к "светлому" будущему!
     
     
  • 2.46, Аноним (18), 22:46, 27/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "иди с миром"
     
     
  • 3.57, Аноним (59), 23:44, 27/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    михайло, логинься себе с миром
     

  • 1.56, Аноним (59), 23:42, 27/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    и здесь это дерьмо, не скрыться. надеюсь, хоть на хабро-помойке это не пропустят
     
  • 1.60, Аноним (60), 23:52, 27/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У меня вопрос к причастным:
    Что в этом дистрибутиве такого уникального своего кроме обоев и темы для XFCE, чего не может быть в стартеркитах, из-за чего ограничение к распространению, и что это вообще значит?
    Типа раздавать на торрентах нельзя?
    Качать с официального ресурса?
    Так этож нагрузка на официальные серваки, звучит как бред какой-то.
     
     
  • 2.63, VladSh (?), 00:10, 28/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Прекрасно распространяется - есть ссылки на загрузку. Ограничение к распространению - в скорости закачки.

    Если же говорить о том, что НЕ ПРЕРЕДАЁТСЯ ПРАВО на распространение, так зачем его передавать? Чтобы хитропопые ребята подняли денег на том, к чему они никаким боком?
    И зачем распространять чужой дистр, если ты к нему не был причастен? Это альтруизм, что ли?

     
     
  • 3.69, Аноним (5), 01:04, 28/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это так торренты работают. Их дистрибутив нельзя через пиринговые сети качать. Debian можно, Ubuntu можно, даже Void можно если поискать. Потому что GPL позволяет.
     

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