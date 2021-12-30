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Выпуск Simply Linux и Альт Сервер Виртулизации на 10 Платформе ALT

30.12.2021 21:08

Доступен выпуск ОС Альт Сервер Виртуализации 10.0 и Simply Linux (Симпли Линукс) 10.0 на основе Десятой платформы ALT (p10 Aronia).

Альт Сервер Виртуализации 10.0, разработанный для использования на серверах и реализации функций виртуализации в корпоративной инфраструктуре, доступен для всех поддерживаемых архитектур: x86_64, AArch64, ppc64le. Изменения в новой версии:

  • Системное окружение на базе ядра Linux 5.10.85-std-def-kernel-alt1, Glibc 2.32, OpenSSL1.1.1, а также поддержка нового оборудования.
  • В p10 по-умолчанию задействована единая унифицированная иерархия cgroup (cgroup v2). Механизм ядра cgroups широко используется такими важными и популярными инструментами, как Docker, Kubernetes, LXC и CoreOS.
  • В состав репозитория p10 включен pve-backup для создания сервера, позволяющего организовать управление резервными копиями виртуальных машин в PVE.
  • Docker 20.10.11, Podman 3.4.3LXC, 4.0.10/LXD 4.17.
  • Обновлены официальные образы контейнеров: docker и linuxcontainers.
  • Обновлены образы для установки в облачных окружениях.
  • ZFS 2.1 (может использоваться для организации хранилища в PVE).
  • Системы виртуализации: PVE 7.0, OpenNebula 5.10.
  • Клиентская часть FreeIPA 4.9.7.
  • QEMU 6.1.0.
  • Менеджер виртуальных машин libvirt 7.9.0.
  • Open vSwitch 2.16.1.
  • Новые версии файловых систем Ceph 15.2.15 (octopus), GlusterFS 8.4.
  • В системе управления контейнерами Kubernetes 1.22.4 осуществлен переход на использование cri-o.

Simply Linux 10.0 подготовлен для архитектур x86_64, AArch64 (включая поддержку «Байкал-М»), AArch64 для RPi4, i586, e2k v3/v4/v5 (от 4С до 8СВ) и riscv64 (впервые). Дистрибутив представляет собой простую в работе систему с классическим рабочим столом на основе Xfce, предоставляющую полную русификацию интерфейса и большинства приложений. Изменения в новой версии Simply Linux (на не-x86/arm версии ПО могут отличаться):

  • Системное окружение на базе ядра Linux 5.10.85-std-def-kernel-alt1, Glibc 2.32, набора компиляторов GCC10, systemd 249.7. Графические средства обновления ядра реализуются утилитой alterator-update-kernel 1.4.
  • Xorg 1.20.13.
  • Wine 6.14 для i586 и x86_64.
  • Графическая оболочка Xfce 4.16 (изменение интерфейса в связи с переходом на GTK+3 (3.22), улучшение функционала настроек дисплея и новый дизайн). Также присутствует MATE 1.24.
  • Файловый менеджер Thunar 4.16.
  • Программа управления настройками сети NetworkManager 1.32.
  • Центр управления системой Alterator 5.4.
  • Браузер Chromium 96.0. В riscv64 - Epiphany 41.3 и в e2k - Mozilla Firefox ESR 52.9.
  • Почтовый клиент Thunderbird 91.3 - улучшена работа с вложениями, есть обновления по безопасности. В riscv64 почтовый клиент Claws Mail 3.18.
  • Клиент обмена мгновенными сообщениями Pidgin 2.14.3 (есть во всех архитектурах, кроме riscv64).
  • Офисные приложения LibreOffice 7.1.8.
  • Редактор растровой графики GIMP 2.10 с обновлённым переводом на русский.
  • Редактор векторной графики Inkscape 1.1 (присутствует во всех архитектурах, кроме riscv64). Добавлен экспорт в форматы JPG, TIFF, optimized PNG и WebP, появился менеджер расширений.
  • Аудиопроигрыватель Audacious 4.1 с выбором интерфейса Qt (возможна настройка горячих клавиш) или GTK.
  • Видеопроигрыватель VLC 3.0.16. В e2k и для riscv64 — Celluloid 0.21.
  • Клиент удалённого рабочего стола Remmina 1.4.

Установочные образы Альт Сервер Виртуализации и Simply Linux доступны для загрузки (яндекс-зеркало). Продукты распространяются в рамках лицензионного договора. Свободно использовать загруженную версию могут физические лица, в том числе – индивидуальные предприниматели. Коммерческие и государственные организации могут скачивать и тестировать дистрибутив. Для постоянной работы с «Альт Сервер Виртуализации» в корпоративной инфраструктуре юридическим лицам необходимо приобретать лицензии или заключать лицензионные договоры в письменной форме.

Пользователи дистрибутивов, построенных на Девятой платформе (p9), могут обновить систему из ветки p10 репозитория «Сизиф» (Sisyphus). Для новых корпоративных пользователей предусмотрена возможность получения тестовых версий, а частным пользователям традиционно предлагается бесплатно загрузить нужную версию ОС «Альт» с сайта «Базальт СПО» или с нового сайта загрузки getalt.ru. Варианты для процессоров «Эльбрус» доступны юридическим лицам, подписавшим NDA с АО МЦСТ, по письменному запросу.

Срок поддержки в части обновлений по безопасности (если иное не предусмотрено условиями поставки) - до 31 декабря 2024 года.

Разработчикам предлагается принять участие в совершенствовании репозитория «Сизиф»; также есть возможность воспользоваться для своих целей инфраструктурой разработки, сборки и поддержания жизненного цикла, с помощью которой развиваются ОС Альт. Эти технологии и инструменты созданы и совершенствуются специалистами из ALT Linux Team.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.basealt.ru/about/n...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутивов Альт Сервер, Альт Рабочая станция и Альт Образование 10.0
  3. OpenNews: Десятая платформа ALT
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива Simply Linux 9.1
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива Альт Сервер виртуализации 9.1
  6. OpenNews: Выпуск дистрибутива Альт Рабочая станция К 9.1
Автор новости: Mari
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56436-altlinux
Ключевые слова: altlinux, simplylinux
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Обсуждение (43) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 21:58, 30/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Старые версии это хорошо, но как вы оправдываете софт с известными уязвимостями? И отдельный вопрос: зачем собирать для i586 сегодня? Такой более эффективен, чем i686?
     
     
  • 2.3, макпыф (ok), 22:03, 30/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > правдываете софт с известными уязвимостями

    Просто обмазывают тоннами патчей наверно

     
     
  • 3.6, Аноним (1), 23:03, 30/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Что тогда делать, если уязвимости были исправлены, но по-тихому, и панику раздувать не стали? Такое ведь было не раз. Как-то мне некомфортно от протухших версий, которые даже не лтс.
     
     
  • 4.21, Michael Shigorin (ok), 00:58, 31/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Мы ведь правда дождёмся примеров от Вас?
     
     
  • 5.31, Аноним (1), 01:29, 31/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    У меня слишком короткая память для этого. Ты сейчас будешь отрицать, что такое было?
     
     
  • 6.34, Michael Shigorin (ok), 01:44, 31/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я сейчас буду бережно и настойчиво тыкать Вас носиком в то, что бремя доказательства лежит на утверждающем (да-да, набросы на плетень -- туда же).
     
  • 2.18, anonymous (??), 00:34, 31/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > зачем собирать для i586 сегодня?

    Найти натуральный i586 сегодня - зачотный квест под елочку.

     
     
  • 3.27, Michael Shigorin (ok), 01:09, 31/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да чего его искать, вон в кладовке такой Pentium весь из себя 90 лежит ;-)
     
     
  • 4.29, Аноним (29), 01:17, 31/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    но p10 ш586 на нем не заработает. нужен же пень-про...
     
  • 4.30, Аноним (-), 01:18, 31/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а где исходники можно найти ? на сайте черт ногу сломит
     
     
  • 5.32, Аноним (29), 01:30, 31/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > а где исходники можно найти ? на сайте черт ногу сломит

    http://ftp.altlinux.org/pub/distributions/ALTLinux/p10/branch/files/SRPMS/

     
  • 4.37, anonymous (??), 01:55, 31/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Такую кладовку найти - сразу зачет автоматом.

    На P-I 100 MHz как-то ставил Alt 4.0, там был уже Xorg, а не XFree86. Все работало, но тормозило. Даже как X-терминал было неюзабельно.
    Возможно, дело было в видео S3.
    Потолок для рабочей станции с X-ами на P-I без MMX был около Master 2.0.

     

  • 1.2, Аноним (2), 22:01, 30/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Под ёлочку подарочек. С наступающим Новым Годом товарищи!
     
  • 1.4, Аноним (4), 22:42, 30/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Системы виртуализации: PVE 7.0, OpenNebula 5.10.

    А почему Альт не собирает OpenStack?

     
     
  • 2.7, pofigist (?), 23:04, 30/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Потому что OpenStack - нужен единичным монстрам, класса РЖД.

    Вот почему они упорно держаться за убогую небулу - непонятно. PVE - еще куда не шло, но вообще-то так без oVirt или XCP-ng на этом рынке имхо делать нечего...

     
     
  • 3.26, Michael Shigorin (ok), 01:08, 31/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    shaba@ говорит, что они под разные задачи годятся.
     
  • 2.39, anonymous (??), 03:12, 31/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А почему Альт не собирает OpenStack?

    Видимо, нет запроса.
    Если в РФ кто и юзает openstack, то компании типа ростелекома, у которых достаточно рабочей силы поддерживать свою инфраструктуру самим. Им Alt не нужен пока.

     
  • 2.42, aen (??), 04:04, 31/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    OpenStack собирается все же под конкретные решения с необходимой для них кастомизацией. Сейчас это не тиражируемый массовый продукт общего назначения. Мы его раньше собирали и можем возобновить сборку под понятные конкретные задачи.
     

  • 1.5, Аноним (5), 23:02, 30/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    а почему альт, а не пробел или винкей?
     
     
  • 2.19, Аноним (19), 00:40, 31/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Потому что альтернатива
     
  • 2.22, Michael Shigorin (ok), 01:00, 31/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А что, вариант первоапрельского розыгрыша на радость альтернативно одарённым: объявить о переименовании в ОС Контроль (Ctrl Linux). :-]
     
  • 2.40, anonymous (??), 03:14, 31/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ctrl-alt-del linux
     

  • 1.9, pofigist (?), 23:07, 30/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Варианты для процессоров «Эльбрус» доступны юридическим лицам, подписавшим NDA с АО МЦСТ, по письменному запросу.

    А как это согласуется с GPL?

     
     
  • 2.10, Семен (??), 23:12, 30/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    А у нас gpl легализовано?
     
     
  • 3.15, Аноним (29), 00:27, 31/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у вас не знаю, в РФ да.
     
  • 2.12, Sunderland93 (ok), 23:34, 30/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Им пофиг на GPL. Базальт СПО - главные проприетарщики этой страны!
     
     
  • 3.25, Michael Shigorin (ok), 01:08, 31/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не соображаете, что несёте...
     
     
  • 4.35, Wladmis (ok), 01:47, 31/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Справедливый вопрос: почему МЦСТ нарушает GPL и почему Базальт СПО до сих пор ничего не сделало по этому поводу?
     
     
  • 5.45, Аноним (45), 04:24, 31/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Исключительно предположение:
    МЦСТ не нарушает gpl, предоставляя исходники своим пользователям. Пользователь под NDA - это можно.
     
  • 2.16, Аноним (29), 00:30, 31/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    у них свой извращенский компилятор. так-то с gpl там все хитро...
     
  • 2.17, x3who (?), 00:30, 31/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В РФ же GPL не признаётся? Или что-то изменилось?
     
     
  • 3.28, Аноним (29), 01:15, 31/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    кем не признается? тобой?
     
  • 2.23, Michael Shigorin (ok), 01:01, 31/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    По букве согласуется, по духу -- нет.
    Работаем и над этим, брат.
     
  • 2.44, aen (??), 04:22, 31/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Мы не распространяем продукты для Эльбруса, в том числе и свои, это делает МЦСТ. Потому мы не нарушаем GPL.
    Да, это юридическая отмаза и начиная работу над Эльбрусами мы надеялись, что вся эта история с NDA скоро кончится.
    Мы надеемся на хороший исход и работаем над этим в меру возможностей. Все, что возможно, мы отправляем в апстрим:
    https://www.altlinux.org/%D0%AD%D0%BB%D1%8C%;D0%B1%D1%80%D1%83%D1%81/upstream
    Ваши эмоции я хорошо понимаю.
     

  • 1.14, Admino (ok), 23:50, 30/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Вот симплик приятный линукс.
     
  • 1.20, d (??), 00:50, 31/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    У сервера TTL всего 3 года??
     
     
  • 2.24, Michael Shigorin (ok), 01:07, 31/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Официально заявляется три года поддержки ветки, фактически и в p8 через более чем пять лет после выпуска идут обновления по безопасности:

    http://packages.altlinux.org/ru/p8
    http://altlinux.org/branches/p8

     
  • 2.36, Аноним (36), 01:52, 31/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Где вы видели такой TTL? :D
     
  • 2.38, anonymous (??), 02:04, 31/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут бы сервер на ALT 3.0 смигрировать на что посвежее, а вы про 3 года.
     

  • 1.41, Анонимище (?), 03:58, 31/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А почему Aronia? Может-таки Aaronia? В чем секрет таких названий?
     
     
  • 2.43, aen (??), 04:06, 31/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.shorelinefruit.com/blog/aronia-berries-one-of-the-most-powerful-su
    Не любите?
     
     
  • 3.46, Анонимище (?), 06:01, 31/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Chernoplodka звучит, даже как-то милее для уха и сердца.
     

  • 1.47, Kuromi (ok), 06:05, 31/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "Браузер Chromium 96.0. В riscv64 - Epiphany 41.3 и в e2k - Mozilla Firefox ESR 52.9. "

    А чего так? ФФ 52 это ну таааакая древность. В Эпифани невозможно работать, настолько он падучий.

     

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