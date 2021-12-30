Выпуск Simply Linux и Альт Сервер Виртулизации на 10 Платформе ALT

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|1.1, Аноним (1), 21:58, 30/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Старые версии это хорошо, но как вы оправдываете софт с известными уязвимостями? И отдельный вопрос: зачем собирать для i586 сегодня? Такой более эффективен, чем i686?
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|2.3, макпыф (ok), 22:03, 30/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> правдываете софт с известными уязвимостями
Просто обмазывают тоннами патчей наверно
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|3.6, Аноним (1), 23:03, 30/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Что тогда делать, если уязвимости были исправлены, но по-тихому, и панику раздувать не стали? Такое ведь было не раз. Как-то мне некомфортно от протухших версий, которые даже не лтс.
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|5.31, Аноним (1), 01:29, 31/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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У меня слишком короткая память для этого. Ты сейчас будешь отрицать, что такое было?
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|6.34, Michael Shigorin (ok), 01:44, 31/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я сейчас буду бережно и настойчиво тыкать Вас носиком в то, что бремя доказательства лежит на утверждающем (да-да, набросы на плетень -- туда же).
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|2.18, anonymous (??), 00:34, 31/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> зачем собирать для i586 сегодня?
Найти натуральный i586 сегодня - зачотный квест под елочку.
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|4.37, anonymous (??), 01:55, 31/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Такую кладовку найти - сразу зачет автоматом.
На P-I 100 MHz как-то ставил Alt 4.0, там был уже Xorg, а не XFree86. Все работало, но тормозило. Даже как X-терминал было неюзабельно.
Возможно, дело было в видео S3.
Потолок для рабочей станции с X-ами на P-I без MMX был около Master 2.0.
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|1.4, Аноним (4), 22:42, 30/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Системы виртуализации: PVE 7.0, OpenNebula 5.10.
А почему Альт не собирает OpenStack?
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|2.7, pofigist (?), 23:04, 30/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Потому что OpenStack - нужен единичным монстрам, класса РЖД.
Вот почему они упорно держаться за убогую небулу - непонятно. PVE - еще куда не шло, но вообще-то так без oVirt или XCP-ng на этом рынке имхо делать нечего...
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|2.39, anonymous (??), 03:12, 31/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А почему Альт не собирает OpenStack?
Видимо, нет запроса.
Если в РФ кто и юзает openstack, то компании типа ростелекома, у которых достаточно рабочей силы поддерживать свою инфраструктуру самим. Им Alt не нужен пока.
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|2.42, aen (??), 04:04, 31/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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OpenStack собирается все же под конкретные решения с необходимой для них кастомизацией. Сейчас это не тиражируемый массовый продукт общего назначения. Мы его раньше собирали и можем возобновить сборку под понятные конкретные задачи.
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|2.22, Michael Shigorin (ok), 01:00, 31/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А что, вариант первоапрельского розыгрыша на радость альтернативно одарённым: объявить о переименовании в ОС Контроль (Ctrl Linux). :-]
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|1.9, pofigist (?), 23:07, 30/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Варианты для процессоров «Эльбрус» доступны юридическим лицам, подписавшим NDA с АО МЦСТ, по письменному запросу.
А как это согласуется с GPL?
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|4.35, Wladmis (ok), 01:47, 31/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Справедливый вопрос: почему МЦСТ нарушает GPL и почему Базальт СПО до сих пор ничего не сделало по этому поводу?
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|5.45, Аноним (45), 04:24, 31/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Исключительно предположение:
МЦСТ не нарушает gpl, предоставляя исходники своим пользователям. Пользователь под NDA - это можно.
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|2.16, Аноним (29), 00:30, 31/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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у них свой извращенский компилятор. так-то с gpl там все хитро...
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|2.44, aen (??), 04:22, 31/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Мы не распространяем продукты для Эльбруса, в том числе и свои, это делает МЦСТ. Потому мы не нарушаем GPL.
Да, это юридическая отмаза и начиная работу над Эльбрусами мы надеялись, что вся эта история с NDA скоро кончится.
Мы надеемся на хороший исход и работаем над этим в меру возможностей. Все, что возможно, мы отправляем в апстрим:
https://www.altlinux.org/%D0%AD%D0%BB%D1%8C%;D0%B1%D1%80%D1%83%D1%81/upstream
Ваши эмоции я хорошо понимаю.
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|1.47, Kuromi (ok), 06:05, 31/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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"Браузер Chromium 96.0. В riscv64 - Epiphany 41.3 и в e2k - Mozilla Firefox ESR 52.9. "
А чего так? ФФ 52 это ну таааакая древность. В Эпифани невозможно работать, настолько он падучий.
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