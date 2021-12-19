Выпуск дистрибутивов Альт Сервер, Альт Рабочая станция и Альт Образование 10.0

Состоялся выпуск трёх новых продуктов на основе Деcятой платформы ALT (p10 Aronia): «Альт Рабочая станция 10», «Альт Сервер 10», «Альт Образование 10». Продукты поставляются в рамках Лицензионного договора, который предоставляет возможность свободного использования физическими лицами, но юридическим лицам допускается только тестирование, а для использования требуется приобрести коммерческую лицензию или заключить лицензионный договор в письменной форме (причины).

Десятая платформа предоставляет пользователям и разработчикам возможность использования российских систем Байкал-М, Эльбрус c появившейся официальной поддержкой систем на базе "Эльбрус-8СВ" (e2kv5), Элвис и совместимых, а также широкого спектра оборудования мировых производителей, в том числе серверов POWER8/9 производства IBM/Yadro, ARMv8 производства Huawei, а также разнообразных одноплатных систем ARMv7 и ARMv8, включая платы Raspberry Pi 2/3/4. Для каждой архитектуры сборка осуществляется нативно, без использования кросс-компиляции.

Особое внимание уделено свободным решениям, позволяющим корпоративным пользователям осуществить миграцию с проприетарной инфраструктуры, обеспечить преемственность единой службы каталогов предприятий и организаций, обеспечить удалённую работу современными средствами.

«Альт Рабочая станция 10» – для x86 (32- и 64-битных), AArch64 (Raspberry Pi 2/3/4), e2k/e2kv4/e2kv5 («Эльбрус»);

«Альт Сервер 10» – для x86 (32 и 64 битных), AArch64 (Huawei Kunpeng, ThunderX и другие), ppc64le (YADRO Power 8 и 9, OpenPower), e2k/e2kv4/e2kv5 («Эльбрус»);

«Альт Образование 10» – для x86 (32- и 64-битных), AArch64 (Raspberry Pi 2/3/4), e2k/e2kv4/e2kv5 («Эльбрус»).

В ближайших планах «Базальт СПО» - выпуск дистрибутива «Альт Сервер В 10». Simply Linux ожидается в декабре вместе с Сервером виртуализации. Бета-версия «Альт Сервер В 10» уже существует и доступна для тестирования на платформах x86_64, AArch64 («Байкал-М», Huawei Kunpeng), ppc64le (YADRO Power 8/9, OpenPower). Также в первом квартале ожидается к выпуску дистрибутив «Альт Рабочая станция K 10» со средой KDE Plasma.

Пользователи дистрибутивов, построенных на Девятой платформе (p9), могут обновить систему из ветки p10 репозитория «Сизиф» (Sisyphus). Для новых корпоративных пользователей предусмотрена возможность получения тестовых версий, а частным пользователям традиционно предлагается бесплатно загрузить нужную версию ОС «Альт» с сайта «Базальт СПО» или с нового сайта загрузки getalt.ru. Варианты для процессоров «Эльбрус» доступны юридическим лицам, подписавшим NDA с АО МЦСТ, по письменному запросу.

Помимо расширения спектра аппаратных платформ, для дистрибутивов ОС «Альт» версии 10.0 реализован ряд других усовершенствований: