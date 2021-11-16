Представлен новый российский коммерческий дистрибутив РОСА ХРОМ 12

2.29 , n00by ( ok ), 12:58, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – irton залогинься. Ты ведь не в курсе, что скорость dnf немножко отличается от urpmi, чему пользователи очень рады?

3.33 , Аноним ( 13 ), 13:08, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – мой пользовательский глаз разницы в скорости не совершенно не видит

4.35 , n00by ( ok ), 13:16, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > не совершенно не видит Фрейд душка одобряет твой трындёж, irton.

5.48 , Аноним ( 13 ), 13:52, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – а, это ты вечный нытик. Я тебя не заметил. Но это не иртон. Огорчу тебя

6.51 , n00by ( ok ), 14:05, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – irton, суть-то не в том, какие у тебя здесь аккаунты. Суть в том, что ты заинтересованное лицо и потому обманул. Это характерно для сотрудников той шаражки. Вот мнение фаната. Это первое сообщение найденное по "dnf", не от разработчиков. А* З*

13 ноя в 13:42 прокомментировал запись Российская ОС РОСА Линукс | Сообщество Linux

Y*, понятно. Но навряд ли что dnf, что dnfdragora когда-нибудь перестанет тормозить)) Если это не получилось у RedHat, то и у разрабов росы навряд ли получится.. Хотя стоит отметить, что работает лучше нежели предшественник - yum

7.59 , Аноним ( 13 ), 14:42, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Нытик, я бы с удовольствием залогинился, но даже регаться в этой помойке не собираюсь. Бери, устанавливай продукт, не на виртуалку конечно же, тогда расскажешь нам с престрастием что по чем.

8.70 , n00by ( ok ), 16:40, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Вас в шаражку специально таких подбирают Заметь, именно ты считаешь, что здесь ...