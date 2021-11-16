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Представлен новый российский коммерческий дистрибутив РОСА ХРОМ 12

16.11.2021 11:22

Компания НТЦ ИТ РОСА представила новый дистрибутив Linux РОСА ХРОМ 12, основанный на платформе rosa2021.1, поставляемый только в платных редакциях и ориентированный на использование в корпоративном секторе. Дистрибутив доступен в сборках для рабочих станций и серверов. В редакции для рабочих станций задействована оболочка KDE Plasma 5. Установочные iso-образы не распространяются публично и предоставляются только по отдельному запросу. Для бесплатного использования позиционируется продукт ROSA Fresh 12 на той же платформе, с тем же рабочим столом и с аналогичным набором изменений (репозиторий, iso-образы).

Основные особенности РОСА ХРОМ 12 (повторяют возможности, заявленные для продуктов на базе платформы rosa2021.1):

  • Переработанный дизайн интерфейса на основе стиля breeze, с оригинальным набором пиктограмм.
  • Поддержка архитектур x86 и ARM, в том числе поддержка платформы aarch64 (ARMv8) и российских процессоров «Байкал-М». Поддержка архитектуры e2k («Эльбрус») находится в разработке.
  • Осуществлён переход с пакетных менеджеров RPM 5 и urpmi на RPM 4 и dnf.
  • Системное окружение на базе ядра Linux 5.10, Glibc 2.33 (в режиме обратной совместимости с ядрами Linux до 4.14.x), GCC 11.2 и systemd 249+.
  • В качестве программы установки (инсталлятора) задействован проект Anaconda. Помимо текстового и графического режима установки доступны автоматизированные методы развёртывания операционной системы с использованием PXE и Kickstart-сценариев.
  • Загрузчик с поддержкой локализованного интерфейса и менеджер входа на базе GDM.
  • Поддержка организации замкнутой программной среды «из коробки», позволяющей запретить выполнение недоверенного кода (при этом администратор сам определяет, что считает доверенным, не навязывается доверие к стороннему ПО), что актуально для построения высокозащищенных десктопных, серверных и облачных сред (IMA).
  • Набор графических программ собственной разработки: средства для настройки разных компонентов системы в единой панели управления, киоск, настройка квот, запуск программ и т.д.
  • Поддержка шифрования на базе OpenSSL, поддержка криптоалгоритмов ГОСТ, VPN, браузер Chromium из репозитория поддерживает ГОСТ TLS через КриптоПро.
  • Наличие компактной серверной сборки, подходящей как для работы на обычном оборудовании, так и под управлением гипервизоров и облачных сред.
  • Поддержка популярных средств контейнеризации, оркестрации и доставки приложений: Docker, Kubernetes и др.


  1. OpenNews: Выпуск ROSA Fresh 12 на новой платформе rosa2021.1
  2. OpenNews: Опубликован дистрибутив для корпоративного сектора ROSA Enterprise Desktop X4
  3. OpenNews: Десятая платформа ALT
  4. OpenNews: Минкомсвязи отказалось включить дистрибутив ОСь (OS-RT) в реестр отечественного ПО
  5. OpenNews: Доступен защищённый российский дистрибутив Astra Linux Special Edition 1.7
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56165-rosa
Ключевые слова: rosa, linux
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Обсуждение (64) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, 41 (?), 11:41, 16/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    нахлебники
     
     
  • 2.10, QwertyReg (ok), 11:58, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    Аноним, не пославший не единого патча, обвиняет в нахлебничестве фирму, которая регулярно коммитит в различные проекты. Найс.
     
     
  • 3.12, 41 (?), 12:06, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Прости, но откуда тебе знать, что я делаю IRL, ведь я аноним, верно?
     
     
  • 4.30, Аноним (30), 13:02, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    не так что ли, уверен за большую часть местных комментаторов
     
     
  • 5.37, n00by (ok), 13:25, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Разве? Я думал, кто коммитит активно, те специально скрывают имя, дают дорогу молодым. Даже в мозговом шурме такие правила.
     
  • 3.26, n00by (ok), 12:56, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    И куда эти автономные RPM-программисты коммитят?

    Вот это было до банкротства:

    linux (master) $ git log --author=rosalab --oneline | wc -l
    4

     
  • 2.40, Жироватт (ok), 13:28, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Эх, вот бы эту поделку в реально конкурентную копроративную среду, безо всяких "киллер-фич" типа галочки об импортозамещении (-100 к вниманию ОБЭПа, +200 к проблемам конкурентов)
     
     
  • 3.43, n00by (ok), 13:36, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лучше пусть "ОБЭП" её купит и джва года потестирует. ;)
     

  • 1.2, Аноним (2), 11:42, 16/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    о май гад
     
     
  • 2.20, A.Stahl (ok), 12:28, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Да, О-го мая, каждый год я использую этот дистр.
     
     
  • 3.21, Аноним (21), 12:36, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Сочувствую вам
     
  • 3.24, Аноним (24), 12:52, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Стахл, сладенький мой, я люблю тебя и твоё O ;) У меня нет личной жизни, и всё что есть светлого в этом противном мне по своей сути мире — это твои остроумные каменты здесь.
     

  • 1.3, Аноним (3), 11:43, 16/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    У меня только один вопрос, почему тема в синих тонах?
     
     
  • 2.6, 41 (?), 11:46, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    цвет по-умолчанию у плазмы
     
  • 2.42, Эксперт (?), 13:32, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Чтобы быстрее убивать ОЛЕД - осваивать бюджет - откатывать скромные чаевые.
     

  • 1.4, terryfilch (ok), 11:44, 16/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    а чем вам Астра не ок? Ну или на худой конец тот же Alt linux
     
     
  • 2.11, 41 (?), 11:58, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    мне? мне и Gentoo ок, и Debian ок
     
  • 2.22, Аноним (22), 12:45, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты знаешь, что такое Астра? Это аналог Red Star OS -- такие же проприетарные зонды для слежения в комплекте. И трижды протухший софт. По́ка всем лучше для рандомной организации, правда компетенция её разработчиков вызывает некоторые сомнения (я намекаю на эльбрус только в планах).
     
     
  • 3.25, Аноним (24), 12:53, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > проприетарные зонды для слежения

    мммм глубже, больше!

     
  • 3.32, n00by (ok), 13:06, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сомнения в компетенции разработчиков?

    Разработчик Андрюша Григорьев рекомендовал пользователю скопировать раздел home в каталог home командой dd. То есть вот так:

    dd if=/dev/sda2 of=/home

     
     
  • 4.34, Аноним (24), 13:08, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    гениально
     
  • 4.39, Разработчик Андрюша Григорьев (?), 13:27, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    《Я работаю наотъе-сь как и все здесь》(с)
     

  • 1.13, Аноним (13), 12:06, 16/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Fresh шустро работает. Роса киоском даже пользуюсь. Допил ещё требуется, ну так допиливают ребята, не сидят на месте. Думаю Хром идентичен
     
     
  • 2.29, n00by (ok), 12:58, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    irton залогинься. Ты ведь не в курсе, что скорость dnf немножко отличается от urpmi, чему пользователи очень рады?
     
     
  • 3.33, Аноним (13), 13:08, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    мой пользовательский глаз разницы в скорости не совершенно не видит
     
     
  • 4.35, n00by (ok), 13:16, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > не совершенно не видит

    Фрейд душка одобряет твой трындёж, irton.

     
     
  • 5.48, Аноним (13), 13:52, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а, это ты вечный нытик. Я тебя не заметил. Но это не иртон. Огорчу тебя
     
     
  • 6.51, n00by (ok), 14:05, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    irton, суть-то не в том, какие у тебя здесь аккаунты. Суть в том, что ты заинтересованное лицо и потому обманул. Это характерно для сотрудников той шаражки.

    Вот мнение фаната. Это первое сообщение найденное по "dnf", не от разработчиков.

    А* З*
    13 ноя в 13:42 прокомментировал запись Российская ОС РОСА Линукс | Сообщество Linux
    Y*, понятно. Но навряд ли что dnf, что dnfdragora когда-нибудь перестанет тормозить)) Если это не получилось у RedHat, то и у разрабов росы навряд ли получится.. Хотя стоит отметить, что работает лучше нежели предшественник - yum

     
     
  • 7.59, Аноним (13), 14:42, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нытик, я бы с удовольствием залогинился, но даже регаться в этой помойке не собираюсь. Бери, устанавливай продукт, не на виртуалку конечно же, тогда расскажешь нам с престрастием что по чем.
     
     
  • 8.70, n00by (ok), 16:40, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вас в шаражку специально таких подбирают Заметь, именно ты считаешь, что здесь ... текст свёрнут, показать
     

  • 1.14, Агноним (?), 12:07, 16/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    кто-то должен дать астре по соплям
     
     
  • 2.16, eganru (?), 12:09, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    [i]кто-то должен дать астре по соплям[/i] - кто-то должен шерстяным носком раздавать говно.
     
     
  • 3.41, Аноним (41), 13:29, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Женя?0
     

  • 1.15, deusbase (ok), 12:08, 16/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Неделя компиляции исходников Красношапки ?
     
  • 1.18, Аноним (18), 12:10, 16/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ну хоть без электролитов, хоть не копируют все у красной шапки.
     
     
  • 2.28, ryoken (ok), 12:57, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну хоть без электролитов

    Только что статью про фильм "Идиократия" прочёл. "Совпадение? Не думаю." :D

     

  • 1.23, Аноним (23), 12:50, 16/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Название ХРОМ вызывает исключительно ортопедические ассоциации.
     
  • 1.27, Аноним (27), 12:56, 16/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Название сборки составленное из букв латинского алфавита, причем в верхнем регистре.

    Ну, так себе позиционирование.

     
     
  • 2.36, Шпунь (?), 13:24, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    xРОМ - пиратский дистр :)
     

  • 1.31, Аноним (31), 13:03, 16/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ввиду названия, я почему-то ожидал, что новость о российской пересборке ChromeOS.
     
  • 1.38, ОООноним (?), 13:26, 16/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Представлен новый российский коммерческий дистрибутив ПОКА ИКСПОМ 12
     
     
  • 2.49, Неуклюжий танцор (?), 13:53, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Опередил, то же хотел такое написать
     
     
  • 3.57, n00by (ok), 14:35, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я уже второй час плакаю в уголке. Джва года писал "Rosa Tresh", а тут на её базе выпустили ЛИНУКС ПОКА...
     

  • 1.44, danonimous (?), 13:46, 16/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Совет дизайнеру - чтобы значёк главного меню выделялся относительно других голубых значков, его надо сделать другого цвета (например, жёлтого - на контрасте).
     
  • 1.45, danonimous (?), 13:47, 16/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А нельзя просто ХРОМ(иум) в Розу Фрэш установить? Зачем из-за браузера отдельный дистрибутив?
     
  • 1.50, Аноним (50), 14:04, 16/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Почём опиум для народа?
     
  • 1.52, Аноним (52), 14:07, 16/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Почему нельзя назвать просто Роса, или ООО Роса в зависимости от типа юридического лица. А то что не фирма, то какая-то абракадабра из инициалов. Тоже самое и шифрование ГОСТ - дальше какие-то цифры, которые так сходу не запомнить. Зачем так усложнять?!
     
     
  • 2.54, Я (??), 14:12, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ISO и дальше какие-то цифры намного лучше чем ГОСТ и какие-то цифры.
     
  • 2.55, n00by (ok), 14:17, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Потому что полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр информационных технологий роса".

    Сокращенное: ООО "НТЦ ИТ Роса"

    Но им надо писать РОСА, внушая читателю, якобы это аббревиатура и расшифровывается как "Российская Операционная Система и Аппликации" (расшифровку дал сотрудник компании Михаил Новосёлов).

    По закону "Россия" и производные слова нельзя куда попало писать. Но некоторые готовы гальюны красить под флаг государства, в рекламных целях.

     

  • 1.56, Аноним (56), 14:31, 16/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > переход с пакетных менеджеров RPM 5 и urpmi на RPM 4 и dnf.

    Офигенный апгрейд. Вот за что я так ценю отечественные дистрибутивы.

     
     
  • 2.58, n00by (ok), 14:42, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Они не осилили сами RPM5 тянуть. Элементарное переполнение стека не могли исправить, даже когда им указали строку где alloca() вызывалась с аргументом-переменной. Смысл кульбита - заявлять, что они якобы не клон СentOS, а Mandriva.
     
  • 2.68, danonimous (?), 16:19, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ждём перехода с Plasma 5 на KDE 4! А лучше сразу на KDE 3 - зачем откладывать неизбежное?
     
     
  • 3.69, Аноним (3), 16:37, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Без доли сарказма считаю что лучше бы перейти на Trinity TDE. Уж очень мне нравится эта СРС. Удобная, лаконичная. Единственное что прибегут всякие и начнут ныть что это "устаревший дизайн".
     
  • 3.73, n00by (ok), 16:54, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У них в прошлой версии была KDE 4, за что фанаты Мандривы её и любили. Pulfer обещал поддерживать до последнего. В этом суть шаражки -- выставили своего коллегу балаболом. Это у них как закон.
     

  • 1.60, Аноним (60), 14:51, 16/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У них на запах, серое на сером-то?
     
  • 1.61, Составление сообщения (?), 14:54, 16/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    ПОКА ЛИНУКС, давай до свидания.

    После офедоривания ПОКА ЛИНУКС из отечественных дистров можно рассматривать только троицу Альт/Астра/Калька.

     
  • 1.62, Анонимный (?), 15:24, 16/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как же наличие лишней хромосомы?
     
  • 1.63, _kp (ok), 15:38, 16/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А не будут брать, отключим газ ;)
     
  • 1.64, Аноним (64), 16:01, 16/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Всем уже ровно. Их уже +100500 понаклепели. Чем отличаются никто не знает. Даже морда лица едина.
     
  • 1.65, Аноним (64), 16:03, 16/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пока выберешь что тебе нужно из этой кучи, затррр...хаешься донельзя.
     
  • 1.66, Аноним (64), 16:04, 16/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Смачно сплюнешь и уйдёшь на Винду.
     
  • 1.67, zo0M (ok), 16:14, 16/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    очередная версия поделки с нескучными обоями для освоения бюджета, ммм... вот это прорыв! вот это скачёк!
     
  • 1.71, Аноним (-), 16:41, 16/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Название в верхнем регистре тонко намекает на умственные способности целевой аудитории?
     
  • 1.72, Аноним (-), 16:49, 16/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну ПОКА, КСПОМ.
     

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