Представлен новый российский коммерческий дистрибутив РОСА ХРОМ 12

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|2.10, QwertyReg (ok), 11:58, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
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Аноним, не пославший не единого патча, обвиняет в нахлебничестве фирму, которая регулярно коммитит в различные проекты. Найс.
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|3.12, 41 (?), 12:06, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Прости, но откуда тебе знать, что я делаю IRL, ведь я аноним, верно?
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|4.30, Аноним (30), 13:02, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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не так что ли, уверен за большую часть местных комментаторов
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|5.37, n00by (ok), 13:25, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Разве? Я думал, кто коммитит активно, те специально скрывают имя, дают дорогу молодым. Даже в мозговом шурме такие правила.
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|3.26, n00by (ok), 12:56, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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И куда эти автономные RPM-программисты коммитят?
Вот это было до банкротства:
linux (master) $ git log --author=rosalab --oneline | wc -l
4
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|2.40, Жироватт (ok), 13:28, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Эх, вот бы эту поделку в реально конкурентную копроративную среду, безо всяких "киллер-фич" типа галочки об импортозамещении (-100 к вниманию ОБЭПа, +200 к проблемам конкурентов)
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|3.24, Аноним (24), 12:52, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Стахл, сладенький мой, я люблю тебя и твоё O ;) У меня нет личной жизни, и всё что есть светлого в этом противном мне по своей сути мире — это твои остроумные каменты здесь.
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|2.42, Эксперт (?), 13:32, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Чтобы быстрее убивать ОЛЕД - осваивать бюджет - откатывать скромные чаевые.
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|2.22, Аноним (22), 12:45, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты знаешь, что такое Астра? Это аналог Red Star OS -- такие же проприетарные зонды для слежения в комплекте. И трижды протухший софт. По́ка всем лучше для рандомной организации, правда компетенция её разработчиков вызывает некоторые сомнения (я намекаю на эльбрус только в планах).
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|3.32, n00by (ok), 13:06, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Сомнения в компетенции разработчиков?
Разработчик Андрюша Григорьев рекомендовал пользователю скопировать раздел home в каталог home командой dd. То есть вот так:
dd if=/dev/sda2 of=/home
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|1.13, Аноним (13), 12:06, 16/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Fresh шустро работает. Роса киоском даже пользуюсь. Допил ещё требуется, ну так допиливают ребята, не сидят на месте. Думаю Хром идентичен
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|2.29, n00by (ok), 12:58, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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irton залогинься. Ты ведь не в курсе, что скорость dnf немножко отличается от urpmi, чему пользователи очень рады?
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|3.33, Аноним (13), 13:08, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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мой пользовательский глаз разницы в скорости не совершенно не видит
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|4.35, n00by (ok), 13:16, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> не совершенно не видит
Фрейд душка одобряет твой трындёж, irton.
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|5.48, Аноним (13), 13:52, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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а, это ты вечный нытик. Я тебя не заметил. Но это не иртон. Огорчу тебя
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|6.51, n00by (ok), 14:05, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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irton, суть-то не в том, какие у тебя здесь аккаунты. Суть в том, что ты заинтересованное лицо и потому обманул. Это характерно для сотрудников той шаражки.
Вот мнение фаната. Это первое сообщение найденное по "dnf", не от разработчиков.
А* З*
13 ноя в 13:42 прокомментировал запись Российская ОС РОСА Линукс | Сообщество Linux
Y*, понятно. Но навряд ли что dnf, что dnfdragora когда-нибудь перестанет тормозить)) Если это не получилось у RedHat, то и у разрабов росы навряд ли получится.. Хотя стоит отметить, что работает лучше нежели предшественник - yum
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|7.59, Аноним (13), 14:42, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нытик, я бы с удовольствием залогинился, но даже регаться в этой помойке не собираюсь. Бери, устанавливай продукт, не на виртуалку конечно же, тогда расскажешь нам с престрастием что по чем.
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|8.70, n00by (ok), 16:40, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вас в шаражку специально таких подбирают Заметь, именно ты считаешь, что здесь ... текст свёрнут, показать
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|2.16, eganru (?), 12:09, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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[i]кто-то должен дать астре по соплям[/i] - кто-то должен шерстяным носком раздавать говно.
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|2.28, ryoken (ok), 12:57, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ну хоть без электролитов
Только что статью про фильм "Идиократия" прочёл. "Совпадение? Не думаю." :D
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|1.27, Аноним (27), 12:56, 16/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Название сборки составленное из букв латинского алфавита, причем в верхнем регистре.
Ну, так себе позиционирование.
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|1.31, Аноним (31), 13:03, 16/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Ввиду названия, я почему-то ожидал, что новость о российской пересборке ChromeOS.
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|3.57, n00by (ok), 14:35, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я уже второй час плакаю в уголке. Джва года писал "Rosa Tresh", а тут на её базе выпустили ЛИНУКС ПОКА...
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|1.44, danonimous (?), 13:46, 16/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Совет дизайнеру - чтобы значёк главного меню выделялся относительно других голубых значков, его надо сделать другого цвета (например, жёлтого - на контрасте).
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|1.45, danonimous (?), 13:47, 16/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А нельзя просто ХРОМ(иум) в Розу Фрэш установить? Зачем из-за браузера отдельный дистрибутив?
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|1.52, Аноним (52), 14:07, 16/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Почему нельзя назвать просто Роса, или ООО Роса в зависимости от типа юридического лица. А то что не фирма, то какая-то абракадабра из инициалов. Тоже самое и шифрование ГОСТ - дальше какие-то цифры, которые так сходу не запомнить. Зачем так усложнять?!
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|2.54, Я (??), 14:12, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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ISO и дальше какие-то цифры намного лучше чем ГОСТ и какие-то цифры.
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|2.55, n00by (ok), 14:17, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Потому что полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр информационных технологий роса".
Сокращенное: ООО "НТЦ ИТ Роса"
Но им надо писать РОСА, внушая читателю, якобы это аббревиатура и расшифровывается как "Российская Операционная Система и Аппликации" (расшифровку дал сотрудник компании Михаил Новосёлов).
По закону "Россия" и производные слова нельзя куда попало писать. Но некоторые готовы гальюны красить под флаг государства, в рекламных целях.
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|1.56, Аноним (56), 14:31, 16/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> переход с пакетных менеджеров RPM 5 и urpmi на RPM 4 и dnf.
Офигенный апгрейд. Вот за что я так ценю отечественные дистрибутивы.
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|2.58, n00by (ok), 14:42, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Они не осилили сами RPM5 тянуть. Элементарное переполнение стека не могли исправить, даже когда им указали строку где alloca() вызывалась с аргументом-переменной. Смысл кульбита - заявлять, что они якобы не клон СentOS, а Mandriva.
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|2.68, danonimous (?), 16:19, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ждём перехода с Plasma 5 на KDE 4! А лучше сразу на KDE 3 - зачем откладывать неизбежное?
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|3.69, Аноним (3), 16:37, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Без доли сарказма считаю что лучше бы перейти на Trinity TDE. Уж очень мне нравится эта СРС. Удобная, лаконичная. Единственное что прибегут всякие и начнут ныть что это "устаревший дизайн".
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|3.73, n00by (ok), 16:54, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У них в прошлой версии была KDE 4, за что фанаты Мандривы её и любили. Pulfer обещал поддерживать до последнего. В этом суть шаражки -- выставили своего коллегу балаболом. Это у них как закон.
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|1.61, Составление сообщения (?), 14:54, 16/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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ПОКА ЛИНУКС, давай до свидания.
После офедоривания ПОКА ЛИНУКС из отечественных дистров можно рассматривать только троицу Альт/Астра/Калька.
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|1.64, Аноним (64), 16:01, 16/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Всем уже ровно. Их уже +100500 понаклепели. Чем отличаются никто не знает. Даже морда лица едина.
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|1.67, zo0M (ok), 16:14, 16/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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очередная версия поделки с нескучными обоями для освоения бюджета, ммм... вот это прорыв! вот это скачёк!
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|1.71, Аноним (-), 16:41, 16/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Название в верхнем регистре тонко намекает на умственные способности целевой аудитории?
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