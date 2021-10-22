Доступен защищённый российский дистрибутив Astra Linux Special Edition 1.7

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|2.69, kuku (ok), 20:33, 22/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Видать тонны кода перелопатили до косточек.
Вообще громкие высказывания интересно читать.
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|1.2, Урри (ok), 18:04, 22/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Ваши данные доступны только вам и фсб.
> защиту конфиденциальной информации и государственной тайны до уровня ... проприетарного рабочего стола Fly
И не палятся, да.
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|3.35, Аноним (35), 19:17, 22/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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тем что оно поставляется только в бинарном виде? со всеми вытекающими последствиями.
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|4.38, Аноним (38), 19:21, 22/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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И если учесть, что этот дистрибутив нужен только гос системам, то вообще не ясны претензии, государство для себя что-то разработало, кто надо доступ ко всем исходникам получил
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|5.81, sabitov (ok), 21:10, 22/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Претензии очень простые: они сами признают, что берут gplные пакеты, и строят из них дистр. Согласно жпл, они ОБЯЗАНЫ опубликовать сорцы. Они этого не делают. 30го сент. общался с их представителями, они *сами* признают, что их fly вырос из кде, и тут возникает вопрос: а с хера ли они прячут сорцы??? Нет, если бы fly был написан ими с нуля, то ни каких вопросов...
Сравните с шапкой. Исошник рхела можно обрести токма за баблосы, но они честно публикуют все сорцы, кроме того, что они сами с нуля написали. Имеют право.
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|1.3, Аноним (3), 18:04, 22/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Доступен дериватив Debian, собранный в России, с собственным проприетарным DE, с нарушением GPL.
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|2.15, Аноним (15), 18:39, 22/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вопрос конечно интересный. Но все давно выкручиваются "составным произведением". Вопросов к тому же редхату не возникает. Хотя по хорошему надо бы критерии между "составным произведением" и программой с GPL-ными кусками кода. Но Столлмана вовремя скинули, возможно он и хотел это чётко сформулировать в 4-й версии своей лицензии.
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|2.23, QwertyReg (ok), 18:59, 22/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А в каком месте произошло нарушение GPL? Или, как обычно, газифицируем лужи?
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|4.30, QwertyReg (ok), 19:04, 22/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> KDE переделали и исходники не открыли.
Вы исходники запрашивали? Или вы не в курсе, что по GPL вам никто исходники не обязан предоставлять для скачивания на блюдечке с голубой каёмочкой?
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|5.40, Аноним (35), 19:22, 22/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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вы из какой вселенной вещаете? это базовые принципы GPL:
GPL предоставляет получателям компьютерных программ следующие права, или «свободы»
свободу запуска программы с любой целью;
свободу изучения того, как программа работает, и её модификации (предварительным условием для этого является доступ к исходному коду);
свободу распространения копий как исходного, так и исполняемого кода;
свободу улучшения программы и выпуска улучшений в публичный доступ (предварительным условием для этого является доступ к исходному коду).
В общем случае распространитель программы, полученной на условиях GPL, либо программы, основанной на таковой, обязан предоставить получателю возможность получить соответствующий исходный код.
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|7.55, Аноним (55), 19:50, 22/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Запрет на реверс инженеринг. Даже просто посмотреть нельзя уже бинари. Сырцы, коммерческая тайна.
Если есть где скачать сырцы, то - всё ок. Но их ведь нет? Почему-то.
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|9.75, Аноним (35), 20:55, 22/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
дурачок какой-то, в каком месте GPL написано что сорцы обязаны предоставлять тол... текст свёрнут, показать
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|9.83, Аноним (35), 21:15, 22/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
в соседнем треде SFC поддает в суд за невыполнение GPL, в этом треде люди защища... текст свёрнут, показать
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|6.84, X86 (ok), 21:16, 22/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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"обязан предоставить получателю возможность получить соответствующий исходный код."
Пишете на почту и вам отправляют исходный код.
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|1.4, Аноним (4), 18:05, 22/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>и государственной тайны до уровня "особой важности"
>обеспечивает защиту информации, содержащей государственную тайну любой степени секретности
Ух ёмоё
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|1.5, Аноним (5), 18:21, 22/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Сейчас бы заплатить за дебиан и некрасивое DE )) А как они лицензию обходят?
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|2.36, Аноним (35), 19:19, 22/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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их благословили ручные российские суды, а за рубежом всем просто покласть на то что творится в этой стране.
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|2.10, Аноним (7), 18:25, 22/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А незачем пользователям Special Edition просто так юзать это для организаций они пусть пользуются.
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|1.8, Аноним (8), 18:23, 22/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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О да. прон скаченый в предустановленом торренте (см демонтрашку), никто не уведёт и не подглядит)
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|1.9, Admino (ok), 18:23, 22/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> Реализована поддержка контейнерной виртуализации.
То есть раньше там этого не было. Блеск!
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|1.11, Ilya Indigo (ok), 18:29, 22/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> ...обеспечивающую защиту конфиденциальной информации и государственной тайны до уровня "особой важности"... построено на основе проприетарного рабочего стола.
Без комментариев...
А про закладку от ФСБ, ой нет же сертификацию, уже даже стыдно в новости написать?
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|2.13, Аноним (15), 18:32, 22/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Закладка от ФСБ в дистрибутиве для ФСБ. Можно конечно, но зачем?
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|3.16, Ilya Indigo (ok), 18:41, 22/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Закладка от ФСБ в дистрибутиве для ФСБ. Можно конечно, но зачем?
1 Все ФСБ-ки на оффтопике сидят.
2 Чтобы следить друг за другом.
3 Дистрибутив позиционируется вообще не для ФСБ.
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|4.19, Аноним (15), 18:46, 22/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>не для ФСБ
А для кого? Кому ещё с гостайной приспичило работать?
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|5.27, Ilya Indigo (ok), 19:03, 22/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>не для ФСБ
> А для кого? Кому ещё с гостайной приспичило работать?
Любым организациям. которые работают с персональными данными.
Юристы, логисты, провайдеры услуг и много кому.
> гостайной
Где Вы видите слово ТОЛЬКО перед этим словом?
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|6.31, Аноним (15), 19:08, 22/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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1. Персональные данные не являются гостайной (кроме исключений).
2. Дистрибутив ориентирован исключительно на работу с гостайной. Покупать его, чтобы порноролики смотреть, ну такое.
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|7.66, Ilya Indigo (ok), 20:28, 22/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> 1. Персональные данные не являются гостайной (кроме исключений).
> 2. Дистрибутив ориентирован исключительно на работу с гостайной. Покупать его, чтобы порноролики
> смотреть, ну такое.
В Липецке на конференции по кибербезопасности, где я впервые узнал про него, на докладе их очаровательная сотрудница, про гостайну или вообще не говорила или говорила лишь мельком и пыталась впарить его обычным организациям занимающимся персональными данными.
> Покупать его, чтобы порноролики
> смотреть, ну такое.
Я бы его и за бесплатно не использовал бы, особенно если нужно было бы работать с гостайной или коммерческой тайной.
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|4.32, torvn77 (ok), 19:10, 22/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Аноним выше прав, если УСЛОВНЫЙ "начштаба" ФСБ не даёт нижестоящим ключи и пароли то значит и незачем им там смотреть, ну а вышестоящие могут просто приказать, на худой конец при "разборках" вышестоящих передача ключей будет следствием, п не причиной проигрыша в борьбе одного вышестоящего против другого.
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|2.20, mikhailnov (ok), 18:48, 22/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Сертификация проходит в аккредитованный лаборатории путём сборки из предоставленных исходников в предоставленном окружении. Пользователям поставляется собранный там дистрибутив. Т.к. воспроизводимости сборки на уровне одинаковых хешей нет, чисто технически сотрудники лаборатории могут попробовать встроить закладки. Но по факту вы просто бредятину пишите.
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|3.34, torvn77 (ok), 19:12, 22/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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П как же верифицированная сборка Denian?
Ведь наверное в том числе и ради неё военные его за основу свой Астры и берут?
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|4.41, Аноним (35), 19:29, 22/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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если в сорцах везде замеить Debian Linux на Astra Linux то хеш суммы бинарей не совпадут.
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|2.65, Тинус Лорвальдс (ok), 20:15, 22/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> ...обеспечивающую защиту конфиденциальной информации и государственной тайны до уровня "особой важности"... построено на основе проприетарного рабочего стола.
> Без комментариев...
> А про закладку от ФСБ, ой нет же сертификацию, уже даже стыдно
> в новости написать?
тебе там из Харькова сильно видно про закладки из ФСБ в дистрибутиве линукса для российских гос.органов, ага.
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|3.67, Ilya Indigo (ok), 20:33, 22/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А Вам, диванным аналитикам, которые никогда из родного города не уезжают, сидят дома на диване, смотря зомбояшик воображают, что они знают всё что происходит в мире и даже путешествуют, конечно виднее. :-)
В Харькове я уже давно не был, очень скучаю, но видимо никогда уже там и не буду.
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|4.79, Тинус Лорвальдс (ok), 21:05, 22/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну а чего ж ты в Россию сунулся, мамкин революционер? Занимался бы проблемами своего Харькова и своей Украины, у вас там как раз любят всё через майданы решать.
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|5.85, Ilya Indigo (ok), 21:16, 22/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ну а чего ж ты в Россию сунулся, мамкин революционер? Занимался бы
> проблемами своего Харькова и своей Украины, у вас там как раз
> любят всё через майданы решать.
Это Россия в Крым сунулась, а не я в неё!
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|4.63, Аноним (-), 20:13, 22/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А вот и нет. У нас Debian, который дистрибутив Свободного ПО перелопаченный своими силами под свои нужды и Астра, которая(операционная система)/которое(составное произведение) Орёл.
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|3.33, кек (?), 19:11, 22/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Почему Шигорин ещё не в ЛДПР, ведь там все лидеры?
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|1.18, YetAnotherOnanym (ok), 18:45, 22/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> обеспечивающую защиту конфиденциальной информации и государственной тайны до уровня "особой важности"
Не хотелось бы уподобляться последователям ЕвгеньВаганыча, отписавшимся выше, но насколько эта защита защищает на дырявом железе?
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|1.22, mikhailnov (ok), 18:52, 22/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Поздравляю коллег и желаю поменьше нарушать GPL, прикрываясь возможностью написать официальный запрос на представление исходников под GPL, которые не опубликованы, побольше работать с апстримами, успехов в целом.
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|1.24, th3m3 (ok), 18:59, 22/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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А где скрины с нескучными обоями? Или там скучные, поэтому не выложили?
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|2.71, Ilya Indigo (ok), 20:36, 22/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А где скрины с нескучными обоями? Или там скучные, поэтому не выложили?
Это же проприетарщина, видимо лицензия не позволяет скрины не опёнке выкладывать.
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|1.29, кек (?), 19:04, 22/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Special Ultimate Vasjan Edition Gamer Pack with Neskuchnyye Oboi & all Updates by Сomrade Major of the Swabrija
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|1.37, Михрютка (ok), 19:20, 22/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
С КОНЕЧНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
1.7-й ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ СПЕЦНАЗ
ASTRA LINUX SPETSNAZ
// я поправил, а то не по уставу.
3.3. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ обязан периодически, но не реже одного раза в 36 месяцев, в течение срока
действия прав использования ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА на основе простой
(неисключительной) лицензии получать у ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ в порядке, определяемом
ПРАВООБЛАДАТЕЛЕМ, экземпляры ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА, в отношении которых
ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ на этот момент времени осуществляет устранение дефектов, уязвимостей и
недостатков.
// а вы думали, тех профессионалов с MVP лычками, которые пугали бедных виндузятников, что отключать обновления - нарушение законодательства, их погнали вон из профессии санными тряпками? фиг то там, они теперь трудятся на благородины в обстралинуксе.
1.3. Настоящее СОГЛАШЕНИЕ не предоставляет право собственности на ПРОГРАММНЫЙ
ПРОДУКТ и его компоненты, а только право использования ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА и его
компонентов в соответствии с условиями настоящего СОГЛАШЕНИЯ. Действие настоящего
СОГЛАШЕНИЯ распространяется на все элементы ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА как единого
целого.
// ну и по традиции, сейчас где-то за океаном грустит один маленький столлман.
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|2.46, Аноним (15), 19:37, 22/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Оно наследник МСВС. Узкая специальная ниша. Немного свежее, что радует. Правда всякие военные комплексы разрабатываются на столько долго, что весь софт успевает протухать за 10 лет. Например, тот же смоленск 1.5 поставили на объекты, а сейчас он практически того. Старый и не поддерживается. Хотя изделие только ещё в разработке.
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|3.51, Аноним (42), 19:44, 22/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ua linux он уркаинский, а эта страна ворующая газ - враг номер 3 (после сша и ес)
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|4.54, кек (?), 19:49, 22/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А почему тогда Швабрия отказалась от счётчика на границе?
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|5.57, Михрютка (ok), 19:59, 22/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> А почему тогда Швабрия отказалась от счётчика на границе?
не Швабрия, а Швамбрания, чурка нерусский!
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|4.58, пох. (?), 20:01, 22/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Номер один же! Перед США и тем более какой-то там ЕС, где сидят наши ферштееры, очень любить наш газ.
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|2.62, Аноним (55), 20:12, 22/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Можно пофантазировать, предположить Оно под специфические цели - ограничивать, ... большой текст свёрнут, показать
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|1.49, Аноним (49), 19:40, 22/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Обновлены версии компонентов дистрибутива, включая FreeIPA 4.8.5, Samba 4.12.5, LibreOffice 7.1, PostgreSQL 11.10 и Zabbix 5.0.4.
nginx так и не осилили?
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|1.56, Аноним (56), 19:56, 22/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Комменты к подобным новостям всегда засирают пятигривенные, надо оставлять доступ к комментированию в таких случая только для отечественных айпишников.
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|1.59, Анонимкарастуимка (?), 20:03, 22/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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на мою любимку покушаются в соседнем посте!
хотел бы я уточнить, включен ли руст один точка пятьдесят шесть в состав этого всем нужного дистрибутива?
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|1.82, Аноним (82), 21:12, 22/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Они поразитируют на нашем труде, получая от внедрения немалые такие дивиденды - а мы потраченные нервы, силы и время. По сути Астра - это превращение жизненных сил разработчиков и администраторов в доходы ООО «РусБИТех-Астра». Правильным решением была бы продажа и развёртывание отдельных компонентов на уже имеющиеся дистрибутивы, а так же предоставление услуг по их сопровождению. Тогда бы всё было честно.
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|2.87, Аноним (15), 21:19, 22/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так кто же тебе мешает вклиниться? Вон в кальке захотели и смогли. При это даже система бесплатной осталась.
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