Доступен защищённый российский дистрибутив Astra Linux Special Edition 1.7

Вопрос конечно интересный. Но все давно выкручиваются "составным произведением". Вопросов к тому же редхату не возникает. Хотя по хорошему надо бы критерии между "составным произведением" и программой с GPL-ными кусками кода. Но Столлмана вовремя скинули, возможно он и хотел это чётко сформулировать в 4-й версии своей лицензии.

А в каком месте произошло нарушение GPL? Или, как обычно, газифицируем лужи?

KDE переделали и исходники не открыли.

> KDE переделали и исходники не открыли. Вы исходники запрашивали? Или вы не в курсе, что по GPL вам никто исходники не обязан предоставлять для скачивания на блюдечке с голубой каёмочкой?

вы из какой вселенной вещаете? это базовые принципы GPL: GPL предоставляет получателям компьютерных программ следующие права, или «свободы» свободу запуска программы с любой целью;

свободу изучения того, как программа работает, и её модификации (предварительным условием для этого является доступ к исходному коду);

свободу распространения копий как исходного, так и исполняемого кода;

свободу улучшения программы и выпуска улучшений в публичный доступ (предварительным условием для этого является доступ к исходному коду).

В общем случае распространитель программы, полученной на условиях GPL, либо программы, основанной на таковой, обязан предоставить получателю возможность получить соответствующий исходный код.

Какой из них нарушен?

каждый.

Запрет на реверс инженеринг. Даже просто посмотреть нельзя уже бинари. Сырцы, коммерческая тайна. Если есть где скачать сырцы, то - всё ок. Но их ведь нет? Почему-то.

"обязан предоставить получателю возможность получить соответствующий исходный код."

Пишете на почту и вам отправляют исходный код.