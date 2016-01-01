Выпуск ROSA Fresh 12 на новой платформе rosa2021.1

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|2.2, ыы (?), 15:27, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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ты им плюнь в глаза а они утрутся и скажут РОСА...
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|3.10, Аноним999 (ok), 15:37, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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За пять лет они таки смогли форкнуть американскую Федору и назвать её российской РОСА. Хотя там делов-то всего на полгода.
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|4.16, mikhailnov (ok), 15:42, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Где вы видите форк Федоры? Его нет, пакетная база самостоятельная, унаследована прежняя.
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|7.30, Аноним999 (ok), 15:50, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> так рассуждая можно и Убунту Дебианом называть
Ubuntu является производным от Debian. Это означает, что Ubuntu использует ту же систему пакетов APT, что и Debian, и использует огромное количество пакетов и библиотек из репозиториев Debian. Она использует инфраструктуру Debian в качестве основы.
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|8.34, Аноним (25), 15:53, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Роса не использует кучу Федоровских пакетов зайди на abf io и сам ознакомся... текст свёрнут, показать
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|12.69, Аноним (69), 16:42, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
С этого место подробнее можно Хоть сопровождающим пакетов Fedora этот бред пока... текст свёрнут, показать
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|13.76, n00by (ok), 16:46, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Какие подробности интересуют Как разработчики не смогли исправить тривиальное... текст свёрнут, показать
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|12.74, Яяя (?), 16:45, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Нет, так как менеджер пакетов не основной компонент, можно даже альтернативные ... текст свёрнут, показать
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|7.140, vitalif (ok), 18:07, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Так она и есть. Обычно вплоть до того что пакеты от убунты можно ставить в дебиан и наоборот в пределах соответствующих версий...
С нюансами, конечно, но во многом это так
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|5.27, marquis_de_Keleg (ok), 15:50, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Шер Ами,
Я строю новый дом. Протестируй, пожалуйста. Приноси с собой инструменты, кирпич и раствор.
С уважением.
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|2.132, Аноним (132), 17:44, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Потому что в федоре есть большие проблемы с SDDM при переключении пользователей уже пятый резиз.
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|1.4, Аноним (4), 15:33, 12/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Ну прямо платформа блин. Когда вы уже повзрослениет платформерры несчастные. Самим не тошно?
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|2.103, Аноним (103), 17:09, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Наследие Комиссарова, не к ночи будь помянут. Национальная и программная…
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|1.5, Тинус Лорвальдс (ok), 15:35, 12/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Я понимаю Alt - самобытный дистрибутив, с историей, как говорится. Astra - собственный мандатный режим, что важно для оборонки/госбезопасности и прочих ведомств с государственной тайной и не очень. Но вот этот зачем? В чем его особенность по сравнению с Альтом и Астрой?
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|2.14, Viktor (??), 15:39, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А кому он мешает? Не хотите - не пользуйтесь, никто не заставляет.
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|Часть нити удалена модератором
|6.68, n00by (ok), 16:41, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Когда они здесь меня травили, то в итоге признавались, что пишут с нескольких аккаунтов. Ну и пиарил их Прилепин (на сайте в новостях можно найти), а у того своя "армия".
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|7.78, Аноним2 (?), 16:48, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Прям как бьюти-блогер Навальный. +100500 просмотров ботами нагонял)
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|3.36, marquis_de_Keleg (ok), 15:55, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Шер Ами,
Пять долгих лет мы шли к успеху. Ночами я таксовал, что бы днём руководить тестированием любимой ОС. Почему они не хотят нам помочь? Мы очень вежливо их просим.
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|2.21, Аноним (-), 15:45, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Нет Аль Линукс - это переопакеченная Федора. Астра Линукс - это переопакеченный Дебиан, обозванный "дистрибутивом специального назначения", ну на такие термины клюют лохи из силовых ведомств. РОСА - это дистрибутив специально созданный для тендерных закупок.
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|4.141, vitalif (ok), 18:08, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да ну! В мандрейке не было же apt-а... Это как раз rosa - продолжение мандривы
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|2.22, Аноним (22), 15:46, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Мандрива была неплохим дистрибутивом года до 2005. Чем не история?
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|1.6, QwertyReg (ok), 15:35, 12/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Тред по обкидываю 💩 неплохого, в принципе, дистрибутива, объявляется открытым!
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|2.12, Аноним (12), 15:38, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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такого же как и альт, да простит меня его местный представитель
ИМХО лучший дистр из России — Калька
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|3.15, Аноним (22), 15:42, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Как-то всё печально, если Калька - это лучший дистр. Я не сомневаюсь, что даже сабж из новости лучше неё.
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|4.48, n00by (ok), 16:16, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Как-то всё печально, если Калька - это лучший дистр. Я не сомневаюсь,
> что даже сабж из новости лучше неё.
Вы заблуждаетесь, поскольку строите выводы на базе догадок.
Для Кальки написан свой собственный инсталлятор.
Для предыдущей платформы 2016 пользователи два года просили обеспечить в инсталляторе поддержку NVMe. "Разработчики" не осилили, несмотря на тривиальность доработки. Пришлось делать за них. Поэтому (неспособность поддерживать код и кодить) в данном выпуске наследие Мандривы и выкинуто.
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|5.53, Аноним (22), 16:21, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Инсталлятор на питон 2 в 2020? Это было смешно, смотреть на это. Но эта меньшая из проблем по факту. То, что установка нормально не работала и куча железа не поддерживалась (карты нвидиа например, при наличии блоба комплектом), это уже более ощутимая беда.
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|6.57, n00by (ok), 16:27, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Смешно выглядит подмена темы. Напоминаю. Автор Кальки способен писать код, разрабатывать. Данный дистрибутив "делают" ламера и шарлатаны. Они даже протестировать не могут, для этого и нужна новость. Ещё 2 года и в продакшен.
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|7.63, Аноним (22), 16:36, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Авторы кальки тоже протестировать не могут. И годами игнорируют сообщения о достаточно критичных проблемах. Дальше что? Не увидел ничего значимого среди разработок: обычная гента с кривым бинхостом, поконченный лайвсиди, никому не нужные кривые графические обёртки над консольными утилитами. Полагаю, что Роса не в пример более работоспособна, и её разработчики не включают тотальный игнор в ответ на активные попытки сообщить о проблемах.
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|9.72, Аноним (22), 16:43, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Я об этом сразу и сказал Потому что хуже сделать весьма непросто И, видимо, ра... текст свёрнут, показать
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|2.47, keleg (ok), 16:13, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Он даже с нескольких аккаунтов здесь. Не мешайте, видите - человек работает, старается.
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|3.50, n00by (ok), 16:19, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Почему ты не принёс извинения пользователям, которые выполняют за тебя работу по тестированию, за которую ты подучаешь зарплату?
Ты назвал их неблагодарными свиньями.
Что касается моей _работы_ -- у тебя нет на неё прав. Ты попрошайка и воришка.
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|4.150, keleg (ok), 18:29, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Перед тобой я извинился (я никого обидеть не хотел, просто иллюстрировал старый тезис про "делай добро и бросай его в воду" и "чтоб правая рука не ведала, что делает левая", других пользователей озабоченных моими высказываниями в личном блоге не прибегало. В чем проблема?
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|3.55, n00by (ok), 16:23, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Почему ты опять лжёшь, умалчивая о предназначении "релиза"? Который запускать банально опасно, иначе вы бы продавали сразу, а не обкатывали на пользователях два года.
В прошлый раз вы хором пели, якобы все ваши пользователи в курсе, что выполняют тестирование. Теперь 2016-я мертва, и надо принудительно загнать рабов?
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|3.59, n00by (ok), 16:32, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Почему вы не внесли так называемую "Российскую ОС" в Реестр и нарушили закон об НКО - мне и так понятно. Но вдруг ты наберёшься смелость ответить и захочешь опять что-нибудь натрындеть?
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|4.151, keleg (ok), 18:30, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если мы что-то нарушили, подавай в суд, юристы разберутся.
Но пока тебя хватает только трусливо клеветать на форуме под анонимным ником.
Ты подлец и трус, Серега Трусов из Владивостока.
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|1.9, n00by (ok), 15:37, 12/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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В прошлом году минимум дважды сайт компании ломали, о чём сотрудники узнавали от пользователей из группы ВК. Информация о предпринятых мерах не публиковалась, из чего следуют неутешительные выводы.
Что либо изменилось? Или запуск ПО компании так и представляет потенциальную угрозу?
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|2.64, n00by (ok), 16:37, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Они сами не знают толком, что у них есть. Они подбирали патчи, которые я выкладывал на их форум, не имея понятия, что эти патчи делают.
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|3.67, Alex (??), 16:40, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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твои патчи уже на мороз выкинули давно, а ты все помнишь их.
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|4.80, n00by (ok), 16:49, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> твои патчи уже на мороз выкинули давно
Вы лжёте, RED x4 продаётся.
Впрочем, это ничего не меняет. Шарлатаны потому и "офедорили" дистрибутив, что не умеют кодить.
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|5.88, Alex (??), 16:54, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Новость то про что? А ты тащишь всякую муть и людей баламутишь.
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|6.100, Аноним (25), 17:06, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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кто его в Росу принимал, почему допустили ребенка к коду? Обидели ребетенка, а он как тряпка забыть никак не может. Смешно. Грошь цена ему как мужику!
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|7.105, n00by (ok), 17:12, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я там не работал никогда, упаси Господи от такой шаражки. Попросили помочь, поскольку сами не умели. Со своей стороны обязательства не выполнили (собирались включить в Реестр). Потом "ответственный за сообщество" Владимир Потапов (keleg) назвал пользователей "неблагодарными свиньями". Мог бы извиниться, ничего этого бы не было.
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|7.116, амоним (?), 17:20, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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у меня тут на проекте есть работка по тестированию. хошь забесплатно побатрачить? ну давай, ты ж мужЫк!
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|1.17, n00by (ok), 15:43, 12/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> релиз предназначен прежде всего для энтузиастов Linux
> и содержит свежие версии программного обеспечения
На самом деле бета-версия дистрибутива предназначена для двухлетнего тестирования на доверчивых пользователях, которых ввели в заблуждение процитированной формулировкой. После устранения найденных невольными тестировщиками проблем происходит смена наименования и продажа.
Почему компания не ставит пользователей в известность и продолжает лживую практику эксплуатации, по сути, рабского труда?
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|2.109, Аноним (103), 17:14, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты так активно хейтишь, что у людей создаётся впечатление, будто это что-то стоящее. Зачем?
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|3.114, Тинус Лорвальдс (ok), 17:19, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если человек не идиот, то он поймёт, что во всём этом топике под анонимом, явно топящим за этот недодистрибутив, скрывается один и тот же человек, явно имеющий отношение к попилу бюджетного бабла...то есть пересборке федоры...то есть разработке дистрибутива Роса.
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|1.19, Аноним (19), 15:44, 12/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Вроде 12 платформу планировали несколько лет раньше, но финансирование куда-то ушло... Откуда финансирование и нет ли вирусов, телеметрии за счет финансирующего?
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|2.23, Аноним (25), 15:46, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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никуда ничего не уходило...задержка была из-за полной переработки
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|3.35, Тинус Лорвальдс (ok), 15:54, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>задержка была из-за полной переработки
вот эти три строки изменений - это полная переработка? Хреново у тебя с юмором, чел.
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|4.43, Аноним (19), 16:00, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Почитай внимательно новость, там действительно основательно перелопачено наверное вообще всё. А еще в отличие от Alt как я понимаю Rosa можно установить на работе не покупая коммерческую лицензию.
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|5.44, marquis_de_Keleg (ok), 16:04, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Шер Ами,
Устанавливайте, пожалуйста, на работе. Два года потестируйте. Без этого мы не сможем её продавать.
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|5.58, Тинус Лорвальдс (ok), 16:30, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Почитай внимательно новость
почитал. в не перелопаченных дебиане/федоре/сузе/убунте/альте(да-да) изменений за релиз в разы больше
>А еще в отличие от Alt как я понимаю Rosa можно установить на работе не покупая коммерческую лицензию
Из альтовских стартеркитов хоть заустанавливайся. где хош.
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|6.62, Аноним (19), 16:34, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А если опустить изменения версий пакетов, что поменялось хоть в одном последнем релизе этих дистров? Вроде в Fedora 34 поставили по умолчанию btrfs, вот и все изменения.
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|7.85, n00by (ok), 16:53, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ЭТО тем более неполноценный и не дистр. Это аналог Сизифа (качество не сравниваю - в ООО "НТЦ ИТ Роса" нет специалистов). При этом в Сизифе честно большими красными буквами написано "НЕСТАБИЛЬНО ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ".
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|8.97, Аноним (19), 17:04, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
А аргументы про преимущества альт линукса и слишком малое количество изменений в... текст свёрнут, показать
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|7.106, Тинус Лорвальдс (ok), 17:12, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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процитирую твоего брата, задавшего вопрос ниже
>А пользоваться ROSA ENTERPRISE LINUX DESKTOP без покупки технической поддержки можно? Вижу только форму для получения чего-то по почте, а ссылку на iso только для домашних версий.
Ну так что, нельзя оказывается? Или это другое?
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|5.112, Аноним (103), 17:16, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Rosa можно установить на работе не покупая коммерческую лицензию.
Только если собрался увольняться и хочешь подгадить напоследок.
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|1.54, Аноним (19), 16:22, 12/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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А пользоваться ROSA ENTERPRISE LINUX DESKTOP без покупки технической поддержки можно? Вижу только форму для получения чего-то по почте, а ссылку на iso только для домашних версий.
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|3.61, n00by (ok), 16:34, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Помню, Пуфлер тыкал в меня пальчиком и причитал: "смотрите, а он Аноним!" =)
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|4.75, Alex (??), 16:46, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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шикарно тебя бомбит, а правда что ты уже с ума сошел от бесчинств которые Роса вытворяет над пользователями?
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|5.89, n00by (ok), 16:55, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> шикарно тебя бомбит, а правда что ты уже с ума сошел от
> бесчинств которые Роса вытворяет над пользователями?
А вот типичный фанат Rosa Tresh -- пользуется результатами моего труда, хамит, считает меня больным и по этому поводу радуется. Ну и да: боится своего имени.
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|6.122, амоним (?), 17:26, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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я ваще не в теме кто-кого, со свечкой не стоял. но уже не первый раз срач читаю.
я за оплаченную работу. и если стырили ИС - значит стырили. можно судится или не судится. остальное - бестолку.
ну и блин, кого не кидали. кинули, че уже кричать. по сотому кругу (в каждой новости). понятно что обидно. но... c'est la vie.
когда человек с деньгами встречает человека с опытом, второй уходит с деньгами, а первый с опытом.
человек, реальны веставляешь себя посмешищем.
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|7.130, n00by (ok), 17:37, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вот именно, что можно не судиться. Смейтесь, смех продлевает жизнь. Я делаю, что считаю нужным.
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|1.66, Аноним (66), 16:39, 12/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Представьте ситуацию: комментировать можно только тем, кто пользуется или пробовал в последние два года. Тогда картина была бы интереснее: выходит сообщение про новый релиз - и тишина ... , ну может пара комментариев по делу. Но держаться нету больше сил, очень хочется высказаться.
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|2.90, n00by (ok), 16:57, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вы близки к истине. В их группе ВК почти год висел опрос "кто этим пользуется" (можно найти по ключевым словам "космос", "НАЦ проект образование"). За 11 месяцев проголосовало ~1200 человек. Это всего, включая ответы "нет".
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|1.73, Аноним (81), 16:44, 12/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Надо же, вышло очередное ненужно, а n00by прилично себя ведет! Нормально. Прям с удовольствием читаю диалоги.
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|2.102, Аноним (25), 17:08, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Присоединяйся к нему. Есть что сказать, только по делу, у нас нет времени читать всякую чушь
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|4.128, Аноним (25), 17:32, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Роса крутой дистр, даже если он станет на половину Федорой...ну а коли у вас пукан рвёт, то это ваше дело...не надо засирать пространство экрана пользователей
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|5.155, Тинус Лорвальдс (ok), 18:47, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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похоже пукан рвёт здесь у тех, кто причастен к Росе. рвёт так, что уже и не знаем, как мы жили до выхода на свет этого самого прекрасного дистрибутива.
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|3.118, n00by (ok), 17:22, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> у нас нет времени читать всякую чушь
Вас там в какой-то секте обрабатывают, что ли?
Нет никаких "вас".
Есть очевидно аффилированный неизвестно кто.
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|1.119, betcher (ok), 17:24, 12/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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N00by, Вам надо сегодня хорошо кушать, а то завтра срать нечем будет )
Если серьезно, то какие-то не убедительные придирки. Похоже что-то личное с росой связано, так?
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|2.126, Аноним (19), 17:31, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Похоже он какой-то патч отправил в Rosa и патч приняли, и теперь он обижается, что его кодом пользуются бесплатно. Частый случай в опенсорсе... Люди выкладывают опенсурс, а потом обижаются или даже судятся, узнав что их код успешно (а порой и коммерчески успешно) кем-то используется.
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|3.129, n00by (ok), 17:33, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Похоже, кто-то плохо читал мои здесь сообщения и при этом материально заинтересован. Выше есть вопросы и про "Реестр", и про обман пользователей словом "релиз".
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|2.127, n00by (ok), 17:31, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У меня нет придирок к этим шарлатанам. Есть желание узнать, почему их идеолог г-н Потапов так и не удосужился принести извинения пользователям, которых назвал "неблагодарными свиньями", тогда как они выполняют ту работу, за счёт которой он кушает.
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|3.131, keleg (ok), 17:37, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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а можно ссылку на источник сей цитаты?
Но только без тщательного выдирания из контекста?
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|4.143, n00by (ok), 18:15, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Опять решил поиграть в демагогию?
> а можно ссылку на источник сей цитаты?
Ты, Владимир Потапов, и есть "источник цитаты". Ты написал эту "мудрость" в группе 22 января 2018. Написал мне, учил как надо поступать. Когда я за тебя и по твоей просьбе безвозмездно делал ту работу, которую ты не умеешь делать. И ты имел ввиду конкретного участника.
> Но только без тщательного выдирания из контекста?
Вот она целиком:
"Есть такое очень простое правило. Никогда не делай добро для людей, люди - неблагодарные свиньи".
То, что ты, спохватившись, дальше загнул -- тянет на 148-ю. Потому я не могу себе позволить это выкладывать.
Что бы ты, "православный" эльф Потапов, немножко призадумался, почему у тебя однажды перестали гнуться колени, я процитирую тебе вот что:
И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему и по подобию Нашему (Быт 1:26)
То есть у твоего "бога", как у свиньи, копыта.
И ни в каком Покаянном каноне, как ты пытался меня обмануть, оправдываясь, ничего подобного и близко нет.
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|4.144, n00by (ok), 18:18, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> О, я даже нашел наш старый диалог из которого ты выдираешь слова
> и всячески склоняешь мое имя на форумах.
> https://vk.com/keleg?w=wall22284853_687%2Fall
> Когода-то я тебя уважал, жаль, что человек может опуститься до такой низости.
Какой же ты скользкий, начинаешь по третьему кругу. Ты прекрасно знаешь и не раз видел эту свою цитату. Повторяю опять: "Есть такое очень простое правило. Никогда не делай добро для людей, люди - неблагодарные свиньи" Ты писал это в "ВК Роса. Развитие группы". Выше подробности.
Она есть вот тут на последнем изображении https://vk.com/@62871615-ad-rosae-vse-chto-vy-hoteli-znat-o-rossiiskaya-o
И вот тут https://disk.yandex.ru/d/pv2ZTzav3QGDgK вместе с рифмоплётсвом твоего подельника извращенца Григорьева. Вы все всё это видели и не раз, включая директриссу.
Демагогию на своей странице ты начал писать потом, пытаясь оправдаться. Ты даже пытался извиниться, но почему-то передо мной, а не перед сообществом, кого ты оскорбил.
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|4.154, n00by (ok), 18:46, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> жаль, что человек может опуститься до такой низости.
А вот мне не жаль, что я смог за тебя доработать Rosa Tresh R11 до состояния пригодного к установке на актуальном оборудовании, и вы смогли это продавать под видом Rosa Enterprise Desktop x4. Я при этом научился печатать на клавиатуре. Заново. Да, это самая мякотка, когда напыщенный духовный гуру ничего не умеет делать сам и кушает за счёт работы, выполненной обманутым инвалидом, при этом ещё с пафосом учит жизни. И это даёт мне право с тебя за оскорбления остальных обманутых работников спрашивать. Кто-то должен это сделать.
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|4.156, Аноним (19), 18:48, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Похоже, хейтеры - признак успеха. Это ж какой должен быть хороший дистрибутив, чтобы из-за него спустя... три года? Писать гневные комментарии, вспоминать цитаты, приплетать богов.
Если люди не умеют общаться - это не причина каждую новость о релизе их дистрибутива закидывать помоями. А детские конфликты с обзывалками, стишками и реестрами вообще бы оставить в стороне, можно же просто не общаться, зачем столько нервы тратить? N00b анонимы не могут тебе отвечать, но думаю ты и так прочитаешь. Два чая тебе, с ромашкой
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|5.159, n00by (ok), 18:55, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Был бы ты поумнее так понял бы, что твой "коллега" и приплёл богов.
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|1.134, Аноним (134), 17:45, 12/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Один из тех дистрибутивов, где ребята нарисовали лого и обои для рабочего стола и гордо называют это дистрибутивом? Я делю дистрибутивы на следующие категории: 1) Базовые - это те, которые действительно чем то отличаются, их на самом деле немного: Debian, Arch, Fedora, etc. 2) Допилы базовых, часто коммерческие, чтобы сделать систему более юзабельной для бизнеса и простых юзверей - это что то типа Ubuntu 3) Допилы допилов: это когда теперь уже свободные разрабы, пользуясь тем, что Линух все равно GPL и сурцы надо открывать, допиливают обратно коммерческие дистры, чтобы убрать из них все лишнее - это что то типа Mint 4) Чуваки нарисовали лого, обои и собрали из готовых пакетов дистр "для игр". Зачем? Непонятно.
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|2.139, Аноним (19), 17:58, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну как минимум если отключат внешний интернет, можно будет таскать исходники (не сборки) линуксовых пакетов из mirror.rosalab.ru/rosa/rosa2021.1/repository/SRPMS/main/release/ . Еще у Rosa есть нормально задокументированный механизм сборки своих iso на ее базе, что сильно помогает пользователям нестандартного оборудования. В каких еще дистрибутивах такое есть? Debootstrap/archbootstrap iso собрать смогли бы? GuixSD и NixOS позволяют подобное, но они слишком привязаны к интернету, не годятся для оффлайн-использования.
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|1.158, Аноним (158), 18:54, 12/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>urpmi на RPM 4 и dnf
Так а смысл тогда свои пакеты пилить? Дёрнули бы готовое из федоры, а сами делом занялись.
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|1.160, Аноним (81), 18:56, 12/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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n00by, послушайте. Сколько Вам нужно денег чтобы всю эту грязь перестать годами из пустое в порожнее гонять?
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