Выпуск ROSA Fresh 12 на новой платформе rosa2021.1

2.123 , Аноним ( 81 ), 17:26, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да и личное там и уже частно/корпоративное.

2.126 , Аноним ( 19 ), 17:31, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Похоже он какой-то патч отправил в Rosa и патч приняли, и теперь он обижается, что его кодом пользуются бесплатно. Частый случай в опенсорсе... Люди выкладывают опенсурс, а потом обижаются или даже судятся, узнав что их код успешно (а порой и коммерчески успешно) кем-то используется.

3.129 , n00by ( ok ), 17:33, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Похоже, кто-то плохо читал мои здесь сообщения и при этом материально заинтересован. Выше есть вопросы и про "Реестр", и про обман пользователей словом "релиз".

2.127 , n00by ( ok ), 17:31, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У меня нет придирок к этим шарлатанам. Есть желание узнать, почему их идеолог г-н Потапов так и не удосужился принести извинения пользователям, которых назвал "неблагодарными свиньями", тогда как они выполняют ту работу, за счёт которой он кушает.

3.131 , keleg ( ok ), 17:37, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – а можно ссылку на источник сей цитаты?

Но только без тщательного выдирания из контекста?

4.143 , n00by ( ok ), 18:15, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Опять решил поиграть в демагогию? > а можно ссылку на источник сей цитаты? Ты, Владимир Потапов, и есть "источник цитаты". Ты написал эту "мудрость" в группе 22 января 2018. Написал мне, учил как надо поступать. Когда я за тебя и по твоей просьбе безвозмездно делал ту работу, которую ты не умеешь делать. И ты имел ввиду конкретного участника. > Но только без тщательного выдирания из контекста? Вот она целиком: "Есть такое очень простое правило. Никогда не делай добро для людей, люди - неблагодарные свиньи". То, что ты, спохватившись, дальше загнул -- тянет на 148-ю. Потому я не могу себе позволить это выкладывать. Что бы ты, "православный" эльф Потапов, немножко призадумался, почему у тебя однажды перестали гнуться колени, я процитирую тебе вот что: И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему и по подобию Нашему (Быт 1:26) То есть у твоего "бога", как у свиньи, копыта. И ни в каком Покаянном каноне, как ты пытался меня обмануть, оправдываясь, ничего подобного и близко нет.

3.136 , keleg ( ok ), 17:48, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – О, я даже нашел наш старый диалог из которого ты выдираешь слова и всячески склоняешь мое имя на форумах.

https://vk.com/keleg?w=wall22284853_687%2Fall

Когода-то я тебя уважал, жаль, что человек может опуститься до такой низости.

4.144 , n00by ( ok ), 18:18, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > О, я даже нашел наш старый диалог из которого ты выдираешь слова

> и всячески склоняешь мое имя на форумах.

> https://vk.com/keleg?w=wall22284853_687%2Fall

> Когода-то я тебя уважал, жаль, что человек может опуститься до такой низости. Какой же ты скользкий, начинаешь по третьему кругу. Ты прекрасно знаешь и не раз видел эту свою цитату. Повторяю опять: "Есть такое очень простое правило. Никогда не делай добро для людей, люди - неблагодарные свиньи" Ты писал это в "ВК Роса. Развитие группы". Выше подробности. Она есть вот тут на последнем изображении https://vk.com/@62871615-ad-rosae-vse-chto-vy-hoteli-znat-o-rossiiskaya-o

И вот тут https://disk.yandex.ru/d/pv2ZTzav3QGDgK вместе с рифмоплётсвом твоего подельника извращенца Григорьева. Вы все всё это видели и не раз, включая директриссу. Демагогию на своей странице ты начал писать потом, пытаясь оправдаться. Ты даже пытался извиниться, но почему-то передо мной, а не перед сообществом, кого ты оскорбил.

4.154 , n00by ( ok ), 18:46, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > жаль, что человек может опуститься до такой низости. А вот мне не жаль, что я смог за тебя доработать Rosa Tresh R11 до состояния пригодного к установке на актуальном оборудовании, и вы смогли это продавать под видом Rosa Enterprise Desktop x4. Я при этом научился печатать на клавиатуре. Заново. Да, это самая мякотка, когда напыщенный духовный гуру ничего не умеет делать сам и кушает за счёт работы, выполненной обманутым инвалидом, при этом ещё с пафосом учит жизни. И это даёт мне право с тебя за оскорбления остальных обманутых работников спрашивать. Кто-то должен это сделать.

4.156 , Аноним ( 19 ), 18:48, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Похоже, хейтеры - признак успеха. Это ж какой должен быть хороший дистрибутив, чтобы из-за него спустя... три года? Писать гневные комментарии, вспоминать цитаты, приплетать богов. Если люди не умеют общаться - это не причина каждую новость о релизе их дистрибутива закидывать помоями. А детские конфликты с обзывалками, стишками и реестрами вообще бы оставить в стороне, можно же просто не общаться, зачем столько нервы тратить? N00b анонимы не могут тебе отвечать, но думаю ты и так прочитаешь. Два чая тебе, с ромашкой

5.159 , n00by ( ok ), 18:55, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Был бы ты поумнее так понял бы, что твой "коллега" и приплёл богов.

