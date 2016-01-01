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Выпуск ROSA Fresh 12 на новой платформе rosa2021.1

12.10.2021 14:01

Компания НТЦ ИТ РОСА выпустила дистрибутив ROSA Fresh 12 на базе новой платформы rosa2021.1. ROSA Fresh 12 позиционируется как первый выпуск, демонстрирующий возможности новой платформы. Этот релиз предназначен прежде всего для энтузиастов Linux и содержит свежие версии программного обеспечения. В настоящий момент официально сформирован только образ со средой рабочего стола KDE Plasma 5. Выпуски образов с другими пользовательскими окружениями и серверной версии готовятся и станут доступны в ближайшее время.

Из особенностей новой платформы rosa2021.1, пришедшей на смену rosa2016.1, отмечается:

  • Осуществлён переход с пакетных менеджеров RPM 5 и urpmi на RPM 4 и dnf, что позволило сделать работу пакетной системы гораздо стабильнее и предсказуемее.
  • Обновлена пакетная база. В том числе обновлены Glibc 2.33 (в режиме обратной совместимости с ядрами Linux до 4.14.x), GCC 11.2, systemd 249+.
  • Добавлена полноценная поддержка платформы aarch64 (ARMv8), в том числе российских процессоров «Байкал-М». Поддержка архитектуры e2k («Эльбрус») находится в разработке.
  • 32-битная архитектура x86 переименована из i586 в i686. Репозиторий 32-битной архитектуры x86 (i686) продолжает существовать, однако эта архитектура более не проходит тестирование отделом контроля качества.
  • Улучшена минимальная базовая система, значительно уменьшен её размер, обеспечена поставка регулярных сборок минимальных rootfs для всех трёх поддерживаемых архитектур, которые можно использовать для создания контейнеров на базе платформы rosa2021.1 или для установки системы (для получения запускаемой ОС достаточно установить несколько мета-пакетов: dnf install basesystem-mandatory task-kernel grub2(-efi) task-x11, а также установить загрузчик ОС (grub2-install)).
  • Обеспечена доступность некоторых дополнительных модулей ядра в бинарном виде (драйверов для Wi-Fi/Bluetooth адаптеров Realtek RTL8821CU, RTL8821CE, Broadcom (broadcom-wl)) и их поставка «из коробки», что позволяет не компилировать их на своём компьютере; планируется расширить список бинарных модулей, в том числе в ближайшее время будет обеспечена поставка модулей ядра проприетарных драйверов NVIDIA в готовом к использованию без компиляции виде.
  • В качестве программы установки (инсталлятора) задействован проект Anaconda, который в сотрудничестве с апстримом был доработан для повышения удобства использования.
  • Реализованы автоматизированные методы развёртывания операционной системы: PXE и автоматическая установка по Kickstart-сценариям (инструкция).
  • Улучшена совместимость с RPM-пакетами для дистрибутивов RHEL, CentOS, Fedora, SUSE: в некоторые отличающиеся по именам пакеты добавлены привязки и обеспечена совместимость пакетного менеджера по формату метаданных репозиториев (например, если установить RPM-пакет с проприетарным браузером Google Chrome, будет задействован подключённый им собственный репозиторий).
  • Значительно улучшена серверная часть дистрибутива: налажены сборки минимальных серверных образов, проработаны многие серверные пакеты; их проработка и написание документации продолжаются.
  • Создан единый механизм сборки всех официальных ISO-образов, который может использоваться и для создания собственных сборок.
  • Начато активное использование директории /usr/libexec.
  • Обеспечена работа IMA, в том числе с использованием ГОСТ-алгоритмов; в планах встроить IMA-подписи в официальные пакеты.
  • База данных RPM переведена с BerkleyDB на SQlite.
  • Для DNS-резолвинга по умолчанию задействован systemd-resolved.

Особенности выпуска ROSA Fresh 12:

  • Обновлён интерфейс входа в систему на базе GDM.
  • Переработан дизайн интерфейса (на основе стиля breeze, с оригинальным набором иконок), который приведён к виду, отвечающему современным трендам, но при этом сохранил узнаваемость, цветовую гамму и удобство использования.
  • Обеспечена поддержка лёгкой и быстрой организации замкнутой программной среды «из коробки», позволяющая запретить выполнение недоверенного кода (при этом администратор сам определяет, что считает доверенным, не навязывается доверие к стороннему ПО), что актуально для построения высокозащищенных десктопных, серверных и облачных сред (IMA).


  1. Главная ссылка к новости (http://wiki.rosalab.ru/ru/inde...)
  2. OpenNews: Опубликован корректирующий релиз дистрибутива ROSA Fresh R11.1
  3. OpenNews: Опубликован дистрибутив для корпоративного сектора ROSA Enterprise Desktop X4
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива Rosa Fresh R11
  5. OpenNews: Вышел дистрибутив ROSA Fresh R10 с рабочим столом LXQt
Автор новости: mikhailnov
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55954-rosa
Ключевые слова: rosa
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Обсуждение (143) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 15:26, 12/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    оно живо?!
     
     
  • 2.2, ыы (?), 15:27, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    ты им плюнь в глаза а они утрутся и скажут РОСА...
     
     
  • 3.10, Аноним999 (ok), 15:37, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    За пять лет они таки смогли форкнуть американскую Федору и назвать её российской РОСА. Хотя там делов-то всего на полгода.
     
     
  • 4.16, mikhailnov (ok), 15:42, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Где вы видите форк Федоры? Его нет, пакетная база самостоятельная, унаследована прежняя.
     
     
  • 5.20, Аноним999 (ok), 15:44, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    RPM4, DNF и т.д.
     
     
  • 6.25, Аноним (25), 15:48, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    так рассуждая можно и Убунту Дебианом называть
     
     
  • 7.30, Аноним999 (ok), 15:50, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > так рассуждая можно и Убунту Дебианом называть

    Ubuntu является производным от Debian. Это означает, что Ubuntu использует ту же систему пакетов APT, что и Debian, и использует огромное количество пакетов и библиотек из репозиториев Debian. Она использует инфраструктуру Debian в качестве основы.

     
     
  • 8.32, Аноним (25), 15:51, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ну так называй теперь ее Дебианом это одно и тоже твоя логика такова... текст свёрнут, показать
     
  • 8.34, Аноним (25), 15:53, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Роса не использует кучу Федоровских пакетов зайди на abf io и сам ознакомся... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.40, Аноним999 (ok), 15:57, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спасибо, добрый человек, только не говори мне про abf io, которым я умею пользов... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.46, betcher (ok), 16:12, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Роса не форк федоры Какие-то заимствования безусловно есть Как везде впрочем ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.51, Аноним999 (ok), 16:19, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Я выше уже ответил, что основные компоненты ОС для ROSA12 разработаны для Федоры... текст свёрнут, показать
     
     
  • 12.69, Аноним (69), 16:42, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    С этого место подробнее можно Хоть сопровождающим пакетов Fedora этот бред пока... текст свёрнут, показать
     
     
  • 13.76, n00by (ok), 16:46, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какие подробности интересуют Как разработчики не смогли исправить тривиальное... текст свёрнут, показать
     
     
  • 14.82, Аноним109 (?), 16:51, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот про это разработаны для Федоры, которая принадлежит Красной Шляпе Хоть од... текст свёрнут, показать
     
     
  • 15.92, Аноним999 (ok), 16:58, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Проект не является отдельным юридическим лицом или организацией, Red Hat несет о... текст свёрнут, показать
     
  • 13.84, Аноним999 (ok), 16:53, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Покажи обязательно Arkady Shane покажи Он ранее работал в РОСА, а потом ушёл в... текст свёрнут, показать
     
  • 12.74, Яяя (?), 16:45, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, так как менеджер пакетов не основной компонент, можно даже альтернативные ... текст свёрнут, показать
     
  • 12.87, betcher (ok), 16:54, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Так и я выше ответил Системд, пульсаудио и дохрена чего еще разработаны сотрудн... текст свёрнут, показать
     
     
  • 13.95, danonimous (?), 17:01, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Systemd для того и делалась, чтобы все остальные дистрибутивы, копирующие её из ... текст свёрнут, показать
     
  • 13.96, Аноним999 (ok), 17:01, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты сам ответил на свой вопрос ... текст свёрнут, показать
     
  • 13.99, n00by (ok), 17:05, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мы это кто Разработчики сами сменили пластинку с форк Мандривы на надо б... текст свёрнут, показать
     
     
  • 14.107, betcher (ok), 17:13, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Назрела необходимость поменять то что больше не подтерживается Разработчики ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 15.133, n00by (ok), 17:44, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По поводу форка Федора я почитал мнения фанатов старой Мандривы, которые ушли ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 16.147, betcher (ok), 18:24, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мнение фанатов основано на том что они в росе днф увидели очевидно ... текст свёрнут, показать
     
  • 15.137, Аноним999 (ok), 17:49, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А кто должен поддерживать Пушкин А С Так руководство и должно было нанять со... текст свёрнут, показать
     
     
  • 16.142, betcher (ok), 18:11, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А кто должен решать поддерживать или заменить Вы Пушкин Или все же разработчи... текст свёрнут, показать
     
     
  • 17.145, Аноним999 (ok), 18:21, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так и я про это Я даже фамилию называю 8212 Гайдуков Но, он предпочёл отка... текст свёрнут, показать
     
     
  • 18.149, betcher (ok), 18:26, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так роса это не клуб по интересам, не выгодно это реальная причина определяюща... текст свёрнут, показать
     
     
  • 19.153, Аноним999 (ok), 18:44, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне почему-то кажется, что настоящему Хозяину ООО Научно-технический центр инфо... текст свёрнут, показать
     
  • 7.140, vitalif (ok), 18:07, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так она и есть. Обычно вплоть до того что пакеты от убунты можно ставить в дебиан и наоборот в пределах соответствующих версий...

    С нюансами, конечно, но во многом это так

     
  • 5.27, marquis_de_Keleg (ok), 15:50, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Шер Ами,

    Я строю новый дом. Протестируй, пожалуйста. Приноси с собой инструменты, кирпич и раствор.

    С уважением.

     
  • 4.79, kusb (?), 16:49, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А не мандрива?
     
     
  • 5.98, Аноним999 (ok), 17:04, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А не мандрива?

    Последняя Мандрива — rosa2016.1

     
  • 4.81, Аноним (81), 16:49, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вроде мандрива же.
     

     ....большая нить свёрнута, показать (34)

  • 1.3, Аноним (3), 15:33, 12/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    ну почему GDM-то?
     
     
  • 2.132, Аноним (132), 17:44, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что в федоре есть большие проблемы с SDDM при переключении пользователей уже пятый резиз.
     

  • 1.4, Аноним (4), 15:33, 12/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Ну прямо платформа блин. Когда вы уже повзрослениет платформерры несчастные. Самим не тошно?
     
     
  • 2.8, Аноним (1), 15:37, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    платформеры просто отличные игрушки
     
  • 2.103, Аноним (103), 17:09, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Наследие Комиссарова, не к ночи будь помянут. Национальная и программная…
     

  • 1.5, Тинус Лорвальдс (ok), 15:35, 12/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я понимаю Alt - самобытный дистрибутив, с историей, как говорится. Astra - собственный мандатный режим, что важно для оборонки/госбезопасности и прочих ведомств с государственной тайной и не очень. Но вот этот зачем? В чем его особенность по сравнению с Альтом и Астрой?
     
     
  • 2.13, Аноним (25), 15:39, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что без толку болтать...попробуй каждую и сделай выводы
     
     
  • 3.125, bugmenot (ok), 17:29, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Жизни не хватит пробовать каждую сборочку
     
  • 2.14, Viktor (??), 15:39, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А кому он мешает? Не хотите - не пользуйтесь, никто не заставляет.
     
     
  • 3.24, Тинус Лорвальдс (ok), 15:47, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    >А кому он мешает?

    гражданам РФ, которые оплачивают этот "банкет" из своих налогов

     
     
     
     
    Часть нити удалена модератором

  • 6.68, n00by (ok), 16:41, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда они здесь меня травили, то в итоге признавались, что пишут с нескольких аккаунтов. Ну и пиарил их Прилепин (на сайте в новостях можно найти), а у того своя "армия".

     
     
  • 7.78, Аноним2 (?), 16:48, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Прям как бьюти-блогер Навальный. +100500 просмотров ботами нагонял)
     
  • 3.36, marquis_de_Keleg (ok), 15:55, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Шер Ами,

    Пять долгих лет мы шли к успеху. Ночами я таксовал, что бы днём руководить тестированием любимой ОС. Почему они не хотят нам помочь? Мы очень вежливо их просим.

     
  • 2.21, Аноним (-), 15:45, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Нет Аль Линукс - это переопакеченная Федора. Астра Линукс - это переопакеченный Дебиан, обозванный "дистрибутивом специального назначения", ну на такие термины клюют лохи из силовых ведомств. РОСА - это дистрибутив специально созданный для тендерных закупок.
     
     
  • 3.26, Тинус Лорвальдс (ok), 15:48, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Альт - это форк Мандрейка в конце 90х. Если не в теме, то молчи - за умного сойдёшь.
     
     
  • 4.104, Аноним (-), 17:09, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага интересно, они значит сначала переопкачивали Мандриву.
     
     
  • 5.148, Тинус Лорвальдс (ok), 18:26, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мандрейк, а не Мандриву. Твоя мандрива появилась только спустя 5 лет, после альта.
     
  • 4.141, vitalif (ok), 18:08, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да ну! В мандрейке не было же apt-а... Это как раз rosa - продолжение мандривы
     
     
  • 5.146, Тинус Лорвальдс (ok), 18:23, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >В мандрейке не было же apt-а...

    да ну? правда что ли?
    https://www.debian.org/doc/manuals/apt-howto/ch-distros.ru.html

     
  • 2.22, Аноним (22), 15:46, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мандрива была неплохим дистрибутивом года до 2005. Чем не история?
     

  • 1.6, QwertyReg (ok), 15:35, 12/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Тред по обкидываю 💩 неплохого, в принципе, дистрибутива, объявляется открытым!
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 15:38, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    такого же как и альт, да простит меня его местный представитель

    ИМХО лучший дистр из России — Калька

     
     
  • 3.15, Аноним (22), 15:42, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Как-то всё печально, если Калька - это лучший дистр. Я не сомневаюсь, что даже сабж из новости лучше неё.
     
     
  • 4.31, Аноним (12), 15:50, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну это без учёта РеактОС и Колибри ;)
     
  • 4.48, n00by (ok), 16:16, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Как-то всё печально, если Калька - это лучший дистр. Я не сомневаюсь,
    > что даже сабж из новости лучше неё.

    Вы заблуждаетесь, поскольку строите выводы на базе догадок.

    Для Кальки написан свой собственный инсталлятор.

    Для предыдущей платформы 2016 пользователи два года просили обеспечить в инсталляторе поддержку NVMe. "Разработчики" не осилили, несмотря на тривиальность доработки. Пришлось делать за них. Поэтому (неспособность поддерживать код и кодить) в данном выпуске наследие Мандривы и выкинуто.

     
     
  • 5.53, Аноним (22), 16:21, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Инсталлятор на питон 2 в 2020? Это было смешно, смотреть на это. Но эта меньшая из проблем по факту. То, что установка нормально не работала и куча железа не поддерживалась (карты нвидиа например, при наличии блоба комплектом), это уже более ощутимая беда.
     
     
  • 6.57, n00by (ok), 16:27, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Смешно выглядит подмена темы. Напоминаю. Автор Кальки способен писать код, разрабатывать. Данный дистрибутив "делают" ламера и шарлатаны. Они даже протестировать не могут, для этого и нужна новость. Ещё 2 года и в продакшен.
     
     
  • 7.63, Аноним (22), 16:36, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Авторы кальки тоже протестировать не могут. И годами игнорируют сообщения о достаточно критичных проблемах. Дальше что? Не увидел ничего значимого среди разработок: обычная гента с кривым бинхостом, поконченный лайвсиди, никому не нужные кривые графические обёртки над консольными утилитами. Полагаю, что Роса не в пример более работоспособна, и её разработчики не включают тотальный игнор в ответ на активные попытки сообщить о проблемах.
     
     
  • 8.65, n00by (ok), 16:39, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С чего и начали Не видел, но мнение имею ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.72, Аноним (22), 16:43, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я об этом сразу и сказал Потому что хуже сделать весьма непросто И, видимо, ра... текст свёрнут, показать
     

  • 1.7, Аноним (7), 15:36, 12/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Ну, n00by - жги!
    Твой час настал!
     
     
  • 2.47, keleg (ok), 16:13, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Он даже с нескольких аккаунтов здесь. Не мешайте, видите - человек работает, старается.
     
     
  • 3.50, n00by (ok), 16:19, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Почему ты не принёс извинения пользователям, которые выполняют за тебя работу по тестированию, за которую ты подучаешь зарплату?

    Ты назвал их неблагодарными свиньями.

    Что касается моей _работы_ -- у тебя нет на неё прав. Ты попрошайка и воришка.

     
     
  • 4.150, keleg (ok), 18:29, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Перед тобой я извинился (я никого обидеть не хотел, просто иллюстрировал старый тезис про "делай добро и бросай его в воду" и "чтоб правая рука не ведала, что делает левая", других пользователей озабоченных моими высказываниями в личном блоге не прибегало. В чем проблема?
     
  • 3.55, n00by (ok), 16:23, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Почему ты опять лжёшь, умалчивая о предназначении "релиза"? Который запускать банально опасно, иначе вы бы продавали сразу, а не обкатывали на пользователях два года.

    В прошлый раз вы хором пели, якобы все ваши пользователи в курсе, что выполняют тестирование. Теперь 2016-я мертва, и надо принудительно загнать рабов?

     
  • 3.59, n00by (ok), 16:32, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Почему вы не внесли так называемую "Российскую ОС" в Реестр и нарушили закон об НКО - мне и так понятно. Но вдруг ты наберёшься смелость ответить и захочешь опять что-нибудь натрындеть?
     
     
  • 4.151, keleg (ok), 18:30, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если мы что-то нарушили, подавай в суд, юристы разберутся.
    Но пока тебя хватает только трусливо клеветать на форуме под анонимным ником.
    Ты подлец и трус, Серега Трусов из Владивостока.
     

  • 1.9, n00by (ok), 15:37, 12/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    В прошлом году минимум дважды сайт компании ломали, о чём сотрудники узнавали от пользователей из группы ВК. Информация о предпринятых мерах не публиковалась, из чего следуют неутешительные выводы.

    Что либо изменилось? Или запуск ПО компании так и представляет потенциальную угрозу?

     
  • 1.11, Аноним (-), 15:38, 12/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто знает, у них проприетарные блобы есть как у Альт Линукс?
     
     
  • 2.64, n00by (ok), 16:37, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они сами не знают толком, что у них есть. Они подбирали патчи, которые я выкладывал на их форум, не имея понятия, что эти патчи делают.
     
     
  • 3.67, Alex (??), 16:40, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    твои патчи уже на мороз выкинули давно, а ты все помнишь их.
     
     
  • 4.80, n00by (ok), 16:49, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > твои патчи уже на мороз выкинули давно

    Вы лжёте, RED x4 продаётся.

    Впрочем, это ничего не меняет. Шарлатаны потому и "офедорили" дистрибутив, что не умеют кодить.

     
     
  • 5.88, Alex (??), 16:54, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Новость то про что? А ты тащишь всякую муть и людей баламутишь.
     
     
  • 6.100, Аноним (25), 17:06, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    кто его в Росу принимал, почему допустили ребенка к коду? Обидели ребетенка, а он как тряпка забыть никак не может. Смешно. Грошь цена ему как мужику!
     
     
  • 7.105, n00by (ok), 17:12, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я там не работал никогда, упаси Господи от такой шаражки. Попросили помочь, поскольку сами не умели. Со своей стороны обязательства не выполнили (собирались включить в Реестр). Потом "ответственный за сообщество" Владимир Потапов (keleg) назвал пользователей "неблагодарными свиньями". Мог бы извиниться, ничего этого бы не было.
     
     
  • 8.157, Anonim (??), 18:49, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вся ненависть из-за этого Т е вы как-то им помогали на добровольных началах, о... текст свёрнут, показать
     
  • 7.116, амоним (?), 17:20, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    у меня тут на проекте есть работка по тестированию. хошь забесплатно побатрачить? ну давай, ты ж мужЫк!
     
  • 6.108, n00by (ok), 17:14, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ты кто вообще такой, что бы пальчиком тыкать? Работаешь там?

     

  • 1.17, n00by (ok), 15:43, 12/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > релиз предназначен прежде всего для энтузиастов Linux
    > и содержит свежие версии программного обеспечения

    На самом деле бета-версия дистрибутива предназначена для двухлетнего тестирования на доверчивых пользователях, которых ввели в заблуждение процитированной формулировкой. После устранения найденных невольными тестировщиками проблем происходит смена наименования и продажа.

    Почему компания не ставит пользователей в известность и продолжает лживую практику эксплуатации, по сути, рабского труда?

     
     
  • 2.109, Аноним (103), 17:14, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты так активно хейтишь, что у людей создаётся впечатление, будто это что-то стоящее. Зачем?
     
     
  • 3.113, n00by (ok), 17:18, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > у людей создаётся впечатление

    Отучаемся говорить за всех.

     
  • 3.114, Тинус Лорвальдс (ok), 17:19, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если человек не идиот, то он поймёт, что во всём этом топике под анонимом, явно топящим за этот недодистрибутив, скрывается один и тот же человек, явно имеющий отношение к попилу бюджетного бабла...то есть пересборке федоры...то есть разработке дистрибутива Роса.
     

  • 1.19, Аноним (19), 15:44, 12/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вроде 12 платформу планировали несколько лет раньше, но финансирование куда-то ушло... Откуда финансирование и нет ли вирусов, телеметрии за счет финансирующего?
     
     
  • 2.23, Аноним (25), 15:46, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    никуда ничего не уходило...задержка была из-за полной переработки
     
     
  • 3.35, Тинус Лорвальдс (ok), 15:54, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >задержка была из-за полной переработки

    вот эти три строки изменений - это полная переработка? Хреново у тебя с юмором, чел.

     
     
  • 4.43, Аноним (19), 16:00, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Почитай внимательно новость, там действительно основательно перелопачено наверное вообще всё. А еще в отличие от Alt как я понимаю Rosa можно установить на работе не покупая коммерческую лицензию.
     
     
  • 5.44, marquis_de_Keleg (ok), 16:04, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Шер Ами,

    Устанавливайте, пожалуйста, на работе. Два года потестируйте. Без этого мы не сможем её продавать.

     
  • 5.58, Тинус Лорвальдс (ok), 16:30, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Почитай внимательно новость

    почитал. в не перелопаченных дебиане/федоре/сузе/убунте/альте(да-да) изменений за релиз в разы больше
    >А еще в отличие от Alt как я понимаю Rosa можно установить на работе не покупая коммерческую лицензию

    Из альтовских стартеркитов хоть заустанавливайся. где хош.

     
     
  • 6.62, Аноним (19), 16:34, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А если опустить изменения версий пакетов, что поменялось хоть в одном последнем релизе этих дистров? Вроде в Fedora 34 поставили по умолчанию btrfs, вот и все изменения.
     
     
  • 7.93, Тинус Лорвальдс (ok), 17:01, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    открываем новость про упомянутую федору 34 https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=55030 и что же мы видим? а мы видим слепого или глупого анонима.
     
     
  • 8.111, Аноним (19), 17:15, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Если убрать новости уровня новый логотип и мы снова починили Wayland , отказ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.121, n00by (ok), 17:24, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это тоже разработчик Rosa Tresh Не надо набрасывать на Fedora Они ваши корми... текст свёрнут, показать
     
  • 6.71, Аноним (19), 16:43, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Стартеркиты - не полноценные дистры (об этом написано тут https://en.altlinux.org/Starterkits), я уж лучше соберу кастомную розу http://wiki.rosalab.ru/ru/index.php/%D0%9B%D0%BE%D0&
     
     
  • 7.85, n00by (ok), 16:53, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ЭТО тем более неполноценный и не дистр. Это аналог Сизифа (качество не сравниваю - в ООО "НТЦ ИТ Роса" нет специалистов). При этом в Сизифе честно большими красными буквами написано "НЕСТАБИЛЬНО ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ".
     
  • 7.86, Тинус Лорвальдс (ok), 16:53, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >я уж лучше соберу

    у тебя лучше получается в коментах срать. продолжай этим заниматься.

     
     
  • 8.97, Аноним (19), 17:04, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А аргументы про преимущества альт линукса и слишком малое количество изменений в... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.110, Тинус Лорвальдс (ok), 17:15, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ты еще не все пакетики федорки пересобрал для росы ну тогда иди пересобирай, ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.115, Аноним (19), 17:20, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Чтобы собрать iso - не надо пересобирать пакеты, их можно из репозитория уже соб... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.152, Тинус Лорвальдс (ok), 18:41, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ты сейчас всему опеннету раскрываешь квалификацию разработчиков росы что они пл... текст свёрнут, показать
     
  • 7.106, Тинус Лорвальдс (ok), 17:12, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    процитирую твоего брата, задавшего вопрос ниже
    >А пользоваться ROSA ENTERPRISE LINUX DESKTOP без покупки технической поддержки можно? Вижу только форму для получения чего-то по почте, а ссылку на iso только для домашних версий.

    Ну так что, нельзя оказывается? Или это другое?

     
  • 5.112, Аноним (103), 17:16, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Rosa можно установить на работе не покупая коммерческую лицензию.

    Только если собрался увольняться и хочешь подгадить напоследок.

     

     ....большая нить свёрнута, показать (18)

  • 1.49, eugener (ok), 16:17, 12/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ждущий... Спящий... Переза... Выкл...

    Ох-ох.

     
  • 1.54, Аноним (19), 16:22, 12/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А пользоваться ROSA ENTERPRISE LINUX DESKTOP без покупки технической поддержки можно? Вижу только форму для получения чего-то по почте, а ссылку на iso только для домашних версий.
     
     
  • 2.56, Аноним (25), 16:27, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    форма по почте для получения пробной версии
     
     
  • 3.61, n00by (ok), 16:34, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Помню, Пуфлер тыкал в меня пальчиком и причитал: "смотрите, а он Аноним!" =)
     
     
  • 4.75, Alex (??), 16:46, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    шикарно тебя бомбит, а правда что ты уже с ума сошел от бесчинств которые Роса вытворяет над пользователями?
     
     
  • 5.89, n00by (ok), 16:55, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > шикарно тебя бомбит, а правда что ты уже с ума сошел от
    > бесчинств которые Роса вытворяет над пользователями?

    А вот типичный фанат Rosa Tresh -- пользуется результатами моего труда, хамит, считает меня больным и по этому поводу радуется. Ну и да: боится своего имени.

     
     
  • 6.122, амоним (?), 17:26, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    я ваще не в теме кто-кого, со свечкой не стоял. но уже не первый раз срач читаю.
    я за оплаченную работу. и если стырили ИС - значит стырили. можно судится или не судится. остальное - бестолку.
    ну и блин, кого не кидали. кинули, че уже кричать. по сотому кругу (в каждой новости). понятно что обидно. но... c'est la vie.
    когда человек с деньгами встречает человека с опытом, второй уходит с деньгами, а первый с опытом.
    человек, реальны веставляешь себя посмешищем.
     
     
  • 7.124, амоним (?), 17:28, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    *реально
     
  • 7.130, n00by (ok), 17:37, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот именно, что можно не судиться. Смейтесь, смех продлевает жизнь. Я делаю, что считаю нужным.
     

  • 1.66, Аноним (66), 16:39, 12/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Представьте ситуацию: комментировать можно только тем, кто пользуется или пробовал в последние два года. Тогда картина была бы интереснее: выходит сообщение про новый релиз - и тишина ... , ну может пара комментариев по делу. Но держаться нету больше сил, очень хочется высказаться.
     
     
  • 2.90, n00by (ok), 16:57, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы близки к истине. В их группе ВК почти год висел опрос "кто этим пользуется" (можно найти по ключевым словам "космос", "НАЦ проект образование"). За 11 месяцев проголосовало ~1200 человек. Это всего, включая ответы "нет".
     

  • 1.70, Аноним12345 (?), 16:42, 12/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Отличная новость !
     
  • 1.73, Аноним (81), 16:44, 12/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Надо же, вышло очередное ненужно, а n00by прилично себя ведет! Нормально. Прям с удовольствием читаю диалоги.
     
     
  • 2.102, Аноним (25), 17:08, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Присоединяйся к нему. Есть что сказать, только по делу, у нас нет времени читать всякую чушь
     
     
  • 3.117, Тинус Лорвальдс (ok), 17:21, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    заняты пересборкой федоры в росу? ничего, это подождёт.
     
     
  • 4.128, Аноним (25), 17:32, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Роса крутой дистр, даже если он станет на половину Федорой...ну а коли у вас пукан рвёт, то это ваше дело...не надо засирать пространство экрана пользователей
     
     
  • 5.155, Тинус Лорвальдс (ok), 18:47, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    похоже пукан рвёт здесь у тех, кто причастен к Росе. рвёт так, что уже и не знаем, как мы жили до выхода на свет этого самого прекрасного дистрибутива.
     
  • 3.118, n00by (ok), 17:22, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > у нас нет времени читать всякую чушь

    Вас там в какой-то секте обрабатывают, что ли?

    Нет никаких "вас".

    Есть очевидно аффилированный неизвестно кто.

     
  • 3.120, Аноним (81), 17:24, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По делу ему уже все пояснили.
     

  • 1.119, betcher (ok), 17:24, 12/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    N00by, Вам надо сегодня хорошо кушать, а то завтра срать нечем будет )
    Если серьезно, то какие-то не убедительные придирки. Похоже что-то личное с росой связано, так?
     
     
  • 2.123, Аноним (81), 17:26, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да и личное там и уже частно/корпоративное.
     
  • 2.126, Аноним (19), 17:31, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Похоже он какой-то патч отправил в Rosa и патч приняли, и теперь он обижается, что его кодом пользуются бесплатно. Частый случай в опенсорсе... Люди выкладывают опенсурс, а потом обижаются или даже судятся, узнав что их код успешно (а порой и коммерчески успешно) кем-то используется.
     
     
  • 3.129, n00by (ok), 17:33, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Похоже, кто-то плохо читал мои здесь сообщения и при этом материально заинтересован. Выше есть вопросы и про "Реестр", и про обман пользователей словом "релиз".
     
  • 2.127, n00by (ok), 17:31, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня нет придирок к этим шарлатанам. Есть желание узнать, почему их идеолог г-н Потапов так и не удосужился принести извинения пользователям, которых назвал "неблагодарными свиньями", тогда как они выполняют ту работу, за счёт которой он кушает.
     
     
  • 3.131, keleg (ok), 17:37, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    а можно ссылку на источник сей цитаты?
    Но только без тщательного выдирания из контекста?
     
     
  • 4.143, n00by (ok), 18:15, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Опять решил поиграть в демагогию?

    > а можно ссылку на источник сей цитаты?

    Ты, Владимир Потапов, и есть "источник цитаты". Ты написал эту "мудрость" в группе 22 января 2018. Написал мне, учил как надо поступать. Когда я за тебя и по твоей просьбе безвозмездно делал ту работу, которую ты не умеешь делать. И ты имел ввиду конкретного участника.

    > Но только без тщательного выдирания из контекста?

    Вот она целиком:

    "Есть такое очень простое правило. Никогда не делай добро для людей, люди - неблагодарные свиньи".

    То, что ты, спохватившись, дальше загнул -- тянет на 148-ю. Потому я не могу себе позволить это выкладывать.

    Что бы ты, "православный" эльф Потапов, немножко призадумался, почему у тебя однажды перестали гнуться колени, я процитирую тебе вот что:

    И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему и по подобию Нашему (Быт 1:26)

    То есть у твоего "бога", как у свиньи, копыта.

    И ни в каком Покаянном каноне, как ты пытался меня обмануть, оправдываясь, ничего подобного и близко нет.

     
  • 3.136, keleg (ok), 17:48, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    О, я даже нашел наш старый диалог из которого ты выдираешь слова и всячески склоняешь мое имя на форумах.
    https://vk.com/keleg?w=wall22284853_687%2Fall
    Когода-то я тебя уважал, жаль, что человек может опуститься до такой низости.
     
     
  • 4.144, n00by (ok), 18:18, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > О, я даже нашел наш старый диалог из которого ты выдираешь слова
    > и всячески склоняешь мое имя на форумах.
    > https://vk.com/keleg?w=wall22284853_687%2Fall
    > Когода-то я тебя уважал, жаль, что человек может опуститься до такой низости.

    Какой же ты скользкий, начинаешь по третьему кругу. Ты прекрасно знаешь и не раз видел эту свою цитату. Повторяю опять: "Есть такое очень простое правило. Никогда не делай добро для людей, люди - неблагодарные свиньи" Ты писал это в "ВК Роса. Развитие группы". Выше подробности.

    Она есть вот тут на последнем изображении https://vk.com/@62871615-ad-rosae-vse-chto-vy-hoteli-znat-o-rossiiskaya-o
    И вот тут https://disk.yandex.ru/d/pv2ZTzav3QGDgK вместе с рифмоплётсвом твоего подельника извращенца Григорьева. Вы все всё это видели и не раз, включая директриссу.

    Демагогию на своей странице ты начал писать потом, пытаясь оправдаться. Ты даже пытался извиниться, но почему-то передо мной, а не перед сообществом, кого ты оскорбил.

     
  • 4.154, n00by (ok), 18:46, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > жаль, что человек может опуститься до такой низости.

    А вот мне не жаль, что я смог за тебя доработать Rosa Tresh R11 до состояния пригодного к установке на актуальном оборудовании, и вы смогли это продавать под видом Rosa Enterprise Desktop x4. Я при этом научился печатать на клавиатуре. Заново. Да, это самая мякотка, когда напыщенный духовный гуру ничего не умеет делать сам и кушает за счёт работы, выполненной обманутым инвалидом, при этом ещё с пафосом учит жизни. И это даёт мне право с тебя за оскорбления остальных обманутых работников спрашивать. Кто-то должен это сделать.

     
  • 4.156, Аноним (19), 18:48, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Похоже, хейтеры - признак успеха. Это ж какой должен быть хороший дистрибутив, чтобы из-за него спустя... три года? Писать гневные комментарии, вспоминать цитаты, приплетать богов.

    Если люди не умеют общаться - это не причина каждую новость о релизе их дистрибутива закидывать помоями. А детские конфликты с обзывалками, стишками и реестрами вообще бы оставить в стороне, можно же просто не общаться, зачем столько нервы тратить? N00b анонимы не могут тебе отвечать, но думаю ты и так прочитаешь. Два чая тебе, с ромашкой

     
     
  • 5.159, n00by (ok), 18:55, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Был бы ты поумнее так понял бы, что твой "коллега" и приплёл богов.
     

  • 1.134, Аноним (134), 17:45, 12/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Один из тех дистрибутивов, где ребята нарисовали лого и обои для рабочего стола и гордо называют это дистрибутивом? Я делю дистрибутивы на следующие категории: 1) Базовые - это те, которые действительно чем то отличаются, их на самом деле немного: Debian, Arch, Fedora, etc. 2) Допилы базовых, часто коммерческие, чтобы сделать систему более юзабельной для бизнеса и простых юзверей - это что то типа Ubuntu 3) Допилы допилов: это когда теперь уже свободные разрабы, пользуясь тем, что Линух все равно GPL и сурцы надо открывать, допиливают обратно коммерческие дистры, чтобы убрать из них все лишнее - это что то типа Mint 4) Чуваки нарисовали лого, обои и собрали из готовых пакетов дистр "для игр". Зачем? Непонятно.
     
     
  • 2.139, Аноним (19), 17:58, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну как минимум если отключат внешний интернет, можно будет таскать исходники (не сборки) линуксовых пакетов из mirror.rosalab.ru/rosa/rosa2021.1/repository/SRPMS/main/release/ . Еще у Rosa есть нормально задокументированный механизм сборки своих iso на ее базе, что сильно помогает пользователям нестандартного оборудования.  В каких еще дистрибутивах такое есть? Debootstrap/archbootstrap iso собрать смогли бы? GuixSD и NixOS позволяют подобное, но они слишком привязаны к интернету, не годятся для оффлайн-использования.
     

  • 1.135, Аноним (132), 17:45, 12/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Зачем под Эльбрус то? Он всё равно не для десктопа.
     
  • 1.138, Аноним (138), 17:57, 12/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Почему GDM в KDE, так не падает?)
     
  • 1.158, Аноним (158), 18:54, 12/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >urpmi на RPM 4 и dnf

    Так а смысл тогда свои пакеты пилить? Дёрнули бы готовое из федоры, а сами делом занялись.

     
     
  • 2.161, n00by (ok), 18:57, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они всё это время переходили с RPM5, теперь можно дёргать.
     

  • 1.160, Аноним (81), 18:56, 12/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    n00by, послушайте. Сколько Вам нужно денег чтобы всю эту грязь перестать годами из пустое в порожнее гонять?
     

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