Выпуск ROSA Fresh 12 на новой платформе rosa2021.1

2.2 , ыы ( ? ), 15:27, 12/10/2021 ты им плюнь в глаза а они утрутся и скажут РОСА...

3.10 , Аноним999 ( ok ), 15:37, 12/10/2021 За пять лет они таки смогли форкнуть американскую Федору и назвать её российской РОСА. Хотя там делов-то всего на полгода.

4.16 , mikhailnov ( ok ), 15:42, 12/10/2021 Где вы видите форк Федоры? Его нет, пакетная база самостоятельная, унаследована прежняя.

5.20 , Аноним999 ( ok ), 15:44, 12/10/2021 RPM4, DNF и т.д.

6.25 , Аноним ( 25 ), 15:48, 12/10/2021 так рассуждая можно и Убунту Дебианом называть

7.30 , Аноним999 ( ok ), 15:50, 12/10/2021 > так рассуждая можно и Убунту Дебианом называть Ubuntu является производным от Debian. Это означает, что Ubuntu использует ту же систему пакетов APT, что и Debian, и использует огромное количество пакетов и библиотек из репозиториев Debian. Она использует инфраструктуру Debian в качестве основы.

8.32 , Аноним ( 25 ), 15:51, 12/10/2021 Ну так называй теперь ее Дебианом это одно и тоже твоя логика такова... 8.34 , Аноним ( 25 ), 15:53, 12/10/2021 Роса не использует кучу Федоровских пакетов зайди на abf io и сам ознакомся... 9.40 , Аноним999 ( ok ), 15:57, 12/10/2021 Спасибо, добрый человек, только не говори мне про abf io, которым я умею пользов... 10.46 , betcher ( ok ), 16:12, 12/10/2021 Роса не форк федоры Какие-то заимствования безусловно есть Как везде впрочем ... 11.51 , Аноним999 ( ok ), 16:19, 12/10/2021 Я выше уже ответил, что основные компоненты ОС для ROSA12 разработаны для Федоры... 12.69 , Аноним ( 69 ), 16:42, 12/10/2021 С этого место подробнее можно Хоть сопровождающим пакетов Fedora этот бред пока... 13.76 , n00by ( ok ), 16:46, 12/10/2021 Какие подробности интересуют Как разработчики не смогли исправить тривиальное... 14.82 , Аноним109 ( ? ), 16:51, 12/10/2021 Вот про это разработаны для Федоры, которая принадлежит Красной Шляпе Хоть од... 15.92 , Аноним999 ( ok ), 16:58, 12/10/2021 Проект не является отдельным юридическим лицом или организацией, Red Hat несет о... 13.84 , Аноним999 ( ok ), 16:53, 12/10/2021 Покажи обязательно Arkady Shane покажи Он ранее работал в РОСА, а потом ушёл в... 12.74 , Яяя ( ? ), 16:45, 12/10/2021 Нет, так как менеджер пакетов не основной компонент, можно даже альтернативные ... 12.87 , betcher ( ok ), 16:54, 12/10/2021 Так и я выше ответил Системд, пульсаудио и дохрена чего еще разработаны сотрудн... 13.95 , danonimous ( ? ), 17:01, 12/10/2021 Systemd для того и делалась, чтобы все остальные дистрибутивы, копирующие её из ... 13.96 , Аноним999 ( ok ), 17:01, 12/10/2021 Ты сам ответил на свой вопрос ... 13.99 , n00by ( ok ), 17:05, 12/10/2021 Мы это кто Разработчики сами сменили пластинку с форк Мандривы на надо б... 14.107 , betcher ( ok ), 17:13, 12/10/2021 Назрела необходимость поменять то что больше не подтерживается Разработчики ... 15.133 , n00by ( ok ), 17:44, 12/10/2021 По поводу форка Федора я почитал мнения фанатов старой Мандривы, которые ушли ... 16.147 , betcher ( ok ), 18:24, 12/10/2021 Мнение фанатов основано на том что они в росе днф увидели очевидно ... 15.137 , Аноним999 ( ok ), 17:49, 12/10/2021 А кто должен поддерживать Пушкин А С Так руководство и должно было нанять со... 16.142 , betcher ( ok ), 18:11, 12/10/2021 А кто должен решать поддерживать или заменить Вы Пушкин Или все же разработчи... 17.145 , Аноним999 ( ok ), 18:21, 12/10/2021 Так и я про это Я даже фамилию называю 8212 Гайдуков Но, он предпочёл отка... 18.149 , betcher ( ok ), 18:26, 12/10/2021 Так роса это не клуб по интересам, не выгодно это реальная причина определяюща... 19.153 , Аноним999 ( ok ), 18:44, 12/10/2021 Мне почему-то кажется, что настоящему Хозяину ООО Научно-технический центр инфо... 7.140 , vitalif ( ok ), 18:07, 12/10/2021 Так она и есть. Обычно вплоть до того что пакеты от убунты можно ставить в дебиан и наоборот в пределах соответствующих версий... С нюансами, конечно, но во многом это так

5.27 , marquis_de_Keleg ( ok ), 15:50, 12/10/2021 Шер Ами, Я строю новый дом. Протестируй, пожалуйста. Приноси с собой инструменты, кирпич и раствор. С уважением.

4.79 , kusb ( ? ), 16:49, 12/10/2021 А не мандрива?

5.98 , Аноним999 ( ok ), 17:04, 12/10/2021 > А не мандрива? Последняя Мандрива — rosa2016.1

4.81 , Аноним ( 81 ), 16:49, 12/10/2021 Вроде мандрива же.