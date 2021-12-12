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Зимнее обновление стартовых наборов ALT p10

12.12.2021 18:32

Опубликован третий выпуск стартовых наборов на Десятой платформе ALT. Преложенные образы подходят для начала работы со стабильным репозиторием тем опытным пользователям, которые предпочитают самостоятельно определять список пакетов приложений и настраивать систему (вплоть до создания собственных производных). Как составные произведения они распространяются на условиях лицензии GPLv2+. Варианты включают в себя базовую систему и одно из окружений рабочего стола или набор специализированных приложений.

Сборки подготовлены для архитектур i586, x86_64, aarch64 и armv7hf. Также собраны варианты Engineering на p10 (live/install-образ с инженерным ПО; установщик добавлен для возможности более точного выбора требуемых дополнительных пакетов) и cnc-rt (live с ядром реального времени и программным ЧПУ LinuxCNC) для x86_64, включая realtime-тесты.

Изменения относительно осеннего выпуска:

  • окружение собрано с использованием mkimage-profiles 1.4.22, mkimage 0.2.44;
  • ядро Linux std-def 5.10.82, un-def 5.14.21;
  • systemd 249.7;
  • Firefox ESR 91.3;
  • Chromium 96;
  • NetworkManager 1.32.12;
  • cinnamon 5.0.5;
  • kde5: 5.87.0 / 5.23.2 / 21.08.3;
  • lxqt: 1.0;
  • builder: добавлен NetworkManager;
  • cnc-rt: реал-тайм ядро обновлено до версии 5.10.78;
  • добавлены сборки для плат ЭЛВИС mcom-02 (armh);
  • прекращено формирование специализированных rootfs для Nvidia Jetson Nano. В будущем планируется обеспечить работу на этих платах rootfs с ядрами std-def и un-def;
  • прекращено формирование сборок armh с ядром rpi-def для Raspberry Pi.
  • прекращена сборка ядра Linux rpi-def для armh. Для armh можно собирать ядро от систем aarch64 на Raspberry Pi 4.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.altlinux.org/pip...)
  2. OpenNews: Десятая платформа ALT
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива Simply Linux 9.1
  4. OpenNews: Десятая платформа ALT
  5. OpenNews: Осеннее обновление стартовых наборов ALT p10
Автор новости: midyukovanton
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56334-altlinux
Ключевые слова: altlinux
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Обсуждение (52) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 19:59, 12/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Поддержка 32бит с некоторыми десктопами все тю тю? В p9 сначала не было, но потом позже вроде прикрутили. Даже не знаю, че я до сих пор держусь за 32бита. Все надеюсь, что однажды откопаю свой пенек 4й и забабахаю на него линух вместо WinXP. Ну и плюс я еще застал 16бит, так что все еще наверное никак не осознаю, что 32бита уже все.
     
     
  • 2.8, midyukovanton (ok), 20:32, 12/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я считаю, что тяжёлые DE, которые также требуют хорошее видео, нет смысла использовать на 32 битах. Только поэтому нет.
     
     
  • 3.16, Аноним (1), 20:55, 12/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это понятно. Но я комплекционист. Если можно собрать - я бы собрал.
     
     
  • 4.26, Michael Shigorin (ok), 21:26, 12/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так соберите! :)

    http://nightly.altlinux.org/p10/permalink/alt-p10-builder-latest-i586.iso в помощь вместе с http://altlinux.org/starterkits/builder и http://altlinux.org/mkimage-profiles

     
     
  • 5.38, Аноним (38), 22:35, 12/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Зачем всё это, если есть славный simply linux https://mirror.yandex.ru/altlinux/p9/images/simply/i586/slinux-live-9.1-i586.i
     
     
  • 6.46, Michael Shigorin (ok), 23:21, 12/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ...или так; а есть ещё стартеркит и регулярка xfce-sysv c довольно оживлённой темой, которой скоро шесть исполнится: http://forum.altlinux.org/index.php?topic=36177 -- главное, чтобы на вкус и цвет тюбик с краской всё-таки нашёлся ;-)
     
  • 2.22, Аноним (38), 21:14, 12/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Старовер
     

  • 1.2, Michael Shigorin e2kv5 (?), 19:59, 12/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Также собраны стартеркиты enlightenment, jeos-sysv, kde5, lxqt, mate, xfce и спасательный образ rescue для e2kv4 как наиболее распространённой на данный момент архитектуры процессоров "Эльбрус" (в основном 8С); варианты для v3/v5 собираются, но на этот раз принял решение их не выкладывать для экономии места на ftp (уж больно много всего есть).

    При этом v3-спасалочка загрузилась и на v6 (инженерка 2С3)

    PS: пишу это из alt-p10-kde5-20211212-e2kv4.iso, запущенного с eVtran'овской флэшки (спасибо здешнему анониму!) на "Эльбрус-8СВ" ;-)

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 20:24, 12/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Можете сказать, на каких условиях возможна установка на embedded-устройства? Интересует стоимость и ограничения по лицензии в случае замены жёсткого диска.
     
     
  • 3.18, Michael Shigorin (ok), 20:58, 12/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Стартеркитов или эльбрусов?  По второму к МЦСТ: http://mcst.ru/kontakty-mcst -- а так стартеркиты идут под GPL: http://nightly.altlinux.org/p10/license.ru.html (см. тж. содержимое branding-alt-starterkit-notes в составе).

    Только если запихивать во встройку, мне кажется, больше смысла после первых экспериментов вручную (на предмет совместимости с железом и пригодности для поставленных задач) переходить к сборке своих образов: http://altlinux.org/mkimage-profiles -- а затем, может статься, и ко внесению открытых наработок в репозиторий: http://altlinux.org/join (это сразу даёт дополнительный автоматизированный контроль качества средствами сборочницы, ну и собирает подо все имеющиеся архитектуры, если не сказано обратного).

    Опыт такой проработки есть (одни ребята в прошлом году вообще удивили -- не вылезая с завода, перенесли интерфейс управления ИВЛ-аппаратом с винды на линукс, благо Qt, и оперативно это всё довели до прошивки, не имея до того линуксового стажа вообще); обращайтесь в рассылки по вопросам соответственно образотворчества и одноплатников:
    http://lists.altlinux.org/mailman/listinfo/devel-distro
    http://lists.altlinux.org/mailman/listinfo/devel-sbc

    Заказной разработкой мы не занимаемся, тут скорее если сертификация какая понадобится в дальнейшем -- наверное, можно обсудить, как вам снизить расходы на дублировании работы, а нам -- лишнюю копеечку заработать (с таким к sales@basealt.ru, можно сослаться на меня).

     
  • 2.13, Аноним (13), 20:49, 12/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вот тут, кстати, совершенно незамеченной прошла новость о том, что сбылась мечта всех п.. в.т.ч Ш.
    Проц Эльбрус поступил в свободную продажу!
    https://www.iguides.ru/main/gadgets/suvenir_iz_brakovannogo_rossiyskogo_protse
    Наслаждайтесь!
     
     
  • 3.14, Аноним (13), 20:51, 12/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если что имелись в виду патриоты.
     
     
  • 4.23, Аноним (38), 21:14, 12/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну я так и понял
     
  • 3.24, Michael Shigorin (ok), 21:23, 12/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Мне такой лично Костя Трушкин с год назад подарил. :)

    Ну и да, триста отбракованных процессоров при трёх процентах брака и впрямь сильно радуют, если уметь школьные дроби.

     
     
  • 4.61, Аноним (61), 01:13, 13/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тоесть всего выпустили 10000 процессоров? Это немного
     
  • 3.59, Михрютка (ok), 00:36, 13/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    если вам дороги жизнь и рассудок, не подавайте эту идею институту теплотехники
     
  • 2.17, Дима (??), 20:56, 12/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    сборка осуществляется на  тайваньской фабрике TSMC))))
     
     
  • 3.28, Michael Shigorin (ok), 21:29, 12/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну если наши эльбрусы в московском офисе стали тайваньской фабрикой -- даже не знаю, что тут посоветовать.  Здоровья разве что, на веществах долго не живут.
     
  • 2.19, урри (?), 20:58, 12/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Шигорины клонируются?
     
     
  • 3.25, Michael Shigorin (ok), 21:24, 12/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разве что как и Урри -- почкованием временных аккаунтов по оказавшимся под рукой машинам. :)
     
  • 3.39, Ordu (ok), 22:42, 12/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это шигорин, собранный из какой-то dev-ветки со странным названием.
     

  • 1.3, Аноним (3), 20:06, 12/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Почему Firefox ESR, а не мейнстрим?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 20:14, 12/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для старта хватит
     
  • 2.9, midyukovanton (ok), 20:33, 12/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да, на стабильных бранчах стартеркиты собираются со стабильным Firefox.
     
  • 2.21, Аноним (21), 21:10, 12/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Там оба есть, как и LibreOffice
     
  • 2.29, Admino (ok), 21:33, 12/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там заморочки с растом.
     
  • 2.40, Аноним (40), 22:43, 12/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Там аппаратное ускорение работает в свежих версиях, не положено.
     

  • 1.5, saahriktu (ok), 20:22, 12/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ура!
     
  • 1.7, Аноним (7), 20:31, 12/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Посмотрел на repology - половина пакетов устарела, 2% (каждый 50-й!) уязвимы. Постеснялись бы такое рекламировать.
     
     
  • 2.10, midyukovanton (ok), 20:34, 12/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не реклама. В любом случае, процент нужно смотреть не в целом по репозиторию, а по пакетам, входящим в сборки.
     
     
  • 3.12, Admino (ok), 20:46, 12/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В смысле? А в сборках какие-то другие пакеты?
     
     
  • 4.15, midyukovanton (ok), 20:51, 12/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > В смысле? А в сборках какие-то другие пакеты?

    В сборках лишь какая-то часть от общей пакетной базы используется. Соответственно, и пропорция будет совершенно иная.

     
  • 2.27, Michael Shigorin (ok), 21:27, 12/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Походите по рыночку, да чтоб сравнивать со стабильными ветками, а не rolling (так-то и у нас сизиф вперёд уже укатился).
     
     
  • 3.50, Michael Shigorin (ok), 23:52, 12/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтоб не быть голословным:

    http://distrowatch.com/dwres.php?firstlist=alt&firstversions=0&resource=compa

    Или если сравнить с rawhide, знакомых на котором у меня ноль штук, включая разработчиков шляпы:

    http://distrowatch.com/dwres.php?firstlist=alt&firstversions=0&resource=compa

     

  • 1.31, Аноним (31), 21:42, 12/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    устроили из опеннета филиал им. шигорина.

    максим, примите во внимание данный факт.

     
     
  • 2.32, Michael Shigorin (ok), 21:58, 12/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    > устроили из опеннета филиал им. шигорина.

    Так устройте же имени себя -- организуйте полезный проект, вырастите, передайте в молодые руки, порадуйтесь тому, что продолжает расти и дальше... и помогайте следующему поколению писать анонсы и читать ответы :-)

    Только не забудьте ответить на это сообщение ссылкой -- вместе порадуемся.

     
     
  • 3.33, Аноним (-), 22:18, 12/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > организуйте полезный проект

    Мы вам желаем того же, а то возитесь со своим ненужным альтом.

     
  • 3.42, Аноним (38), 23:01, 12/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут недавно новость про 4Мlinux была ( https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=56255 ), походу добились успеха
     
  • 3.55, Xo (?), 00:08, 13/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Люди сюда заходят поязвить и пофлудить в основном. Особенно в новостях про раст или чё нить отечественное)
     

  • 1.36, john_erohin (?), 22:25, 12/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    что там в репозиториях - запрещенный в РФ тор убрали или нет ?
     
     
  • 2.41, john_erohin (?), 22:55, 12/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    никуда не убрали, вот они родимые:

    http://ftp.altlinux.org/pub/distributions/ALTLinux/c9f1/branch/x86_64/RPMS.cl
    http://ftp.altlinux.org/pub/distributions/ALTLinux/Sisyphus/x86_64/RPMS.class

    и наверняка еще есть.

    ну что, стучать или не стучать на господ перепаковщиков в росбххдьнадзор ?
    у кого какое мнение ?

     
     
  • 3.43, Аноним (38), 23:03, 12/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Интересно, а у Astra Linux есть?
     
  • 3.44, Аноним (44), 23:10, 12/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не стучи.
     
     
  • 4.45, john_erohin (?), 23:13, 12/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    обоснуй.
    альт-линукс мне надоел своей саморекламой, а Михаил - своим лоялизмом и модерастией.
    я хочу чтобы этого было как можно меньше.
     
     
  • 5.47, Аноним (38), 23:23, 12/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    1. ты сделаешь плохо, а плохие поступки вредят карме
    2. ты сделаешь ещё одну новость об ALT линуксе.
     
     
  • 6.57, Аноним (57), 00:30, 13/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    1. он сделает хорошо
    2. ими весь опеннет забить, одной больше, одной меньше
     
  • 5.51, Michael Shigorin (ok), 23:56, 12/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А мне надоело, что про те пласты разработки, которые десятилетиями делаются в альте -- никто не знает (и когда узнают -- изумляются: "а чего ж вы молчали?!").

    Всё остальное можете засунуть себе в... да хоть в астру, вот и будет меньше.

    PS: про пакет tor -- вспомните, что сами другим советовали:

    ---
    1) дайте сылку на закон и статью.
    2) дайте анализ судебной практики.
    --- https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/125620.html#259

    Кругом марш.

     
     
  • 6.54, Аноним (54), 00:05, 13/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >никто не знает

    Так никто не виноват, что наработки альта ассоциируются исключительно с тобой. Негативная ассоциация.

     
     
  • 7.58, Аноним (57), 00:31, 13/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    печально, что на возможность пилить бабло эти ассоциации не влияют. госзаказ он такой
     
  • 5.53, Аноним (54), 00:01, 13/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я с удивлением для себя обнаружил, что альт это не только Шигорин. Всё же и там обитают вполне адекватные люди: https://lists.altlinux.org/pipermail/devel/2021-September/215562.html Жалко только, что с такой репутацией конторы их труд летит на помойку.
     
     
  • 6.56, Аноним (-), 00:28, 13/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А я уж думал, что они там все черносотенцы, как эм... Не будем показывать пальцем.
     
  • 3.60, Михрютка (ok), 01:06, 13/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    конечно стучи что за вопрос

    заодно и от простатита профилактируешься

    еще за openvpn доложи а то непорядок

     

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