Зимнее обновление стартовых наборов ALT p10

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|1.1, Аноним (1), 19:59, 12/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Поддержка 32бит с некоторыми десктопами все тю тю? В p9 сначала не было, но потом позже вроде прикрутили. Даже не знаю, че я до сих пор держусь за 32бита. Все надеюсь, что однажды откопаю свой пенек 4й и забабахаю на него линух вместо WinXP. Ну и плюс я еще застал 16бит, так что все еще наверное никак не осознаю, что 32бита уже все.
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|2.8, midyukovanton (ok), 20:32, 12/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я считаю, что тяжёлые DE, которые также требуют хорошее видео, нет смысла использовать на 32 битах. Только поэтому нет.
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|3.16, Аноним (1), 20:55, 12/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это понятно. Но я комплекционист. Если можно собрать - я бы собрал.
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|1.2, Michael Shigorin e2kv5 (?), 19:59, 12/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Также собраны стартеркиты enlightenment, jeos-sysv, kde5, lxqt, mate, xfce и спасательный образ rescue для e2kv4 как наиболее распространённой на данный момент архитектуры процессоров "Эльбрус" (в основном 8С); варианты для v3/v5 собираются, но на этот раз принял решение их не выкладывать для экономии места на ftp (уж больно много всего есть).
При этом v3-спасалочка загрузилась и на v6 (инженерка 2С3)
PS: пишу это из alt-p10-kde5-20211212-e2kv4.iso, запущенного с eVtran'овской флэшки (спасибо здешнему анониму!) на "Эльбрус-8СВ" ;-)
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|2.6, Аноним (6), 20:24, 12/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Можете сказать, на каких условиях возможна установка на embedded-устройства? Интересует стоимость и ограничения по лицензии в случае замены жёсткого диска.
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|3.18, Michael Shigorin (ok), 20:58, 12/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Стартеркитов или эльбрусов? По второму к МЦСТ: http://mcst.ru/kontakty-mcst -- а так стартеркиты идут под GPL: http://nightly.altlinux.org/p10/license.ru.html (см. тж. содержимое branding-alt-starterkit-notes в составе).
Только если запихивать во встройку, мне кажется, больше смысла после первых экспериментов вручную (на предмет совместимости с железом и пригодности для поставленных задач) переходить к сборке своих образов: http://altlinux.org/mkimage-profiles -- а затем, может статься, и ко внесению открытых наработок в репозиторий: http://altlinux.org/join (это сразу даёт дополнительный автоматизированный контроль качества средствами сборочницы, ну и собирает подо все имеющиеся архитектуры, если не сказано обратного).
Опыт такой проработки есть (одни ребята в прошлом году вообще удивили -- не вылезая с завода, перенесли интерфейс управления ИВЛ-аппаратом с винды на линукс, благо Qt, и оперативно это всё довели до прошивки, не имея до того линуксового стажа вообще); обращайтесь в рассылки по вопросам соответственно образотворчества и одноплатников:
http://lists.altlinux.org/mailman/listinfo/devel-distro
http://lists.altlinux.org/mailman/listinfo/devel-sbc
Заказной разработкой мы не занимаемся, тут скорее если сертификация какая понадобится в дальнейшем -- наверное, можно обсудить, как вам снизить расходы на дублировании работы, а нам -- лишнюю копеечку заработать (с таким к sales@basealt.ru, можно сослаться на меня).
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|3.24, Michael Shigorin (ok), 21:23, 12/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Мне такой лично Костя Трушкин с год назад подарил. :)
Ну и да, триста отбракованных процессоров при трёх процентах брака и впрямь сильно радуют, если уметь школьные дроби.
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|3.59, Михрютка (ok), 00:36, 13/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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если вам дороги жизнь и рассудок, не подавайте эту идею институту теплотехники
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|2.17, Дима (??), 20:56, 12/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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сборка осуществляется на тайваньской фабрике TSMC))))
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|3.28, Michael Shigorin (ok), 21:29, 12/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну если наши эльбрусы в московском офисе стали тайваньской фабрикой -- даже не знаю, что тут посоветовать. Здоровья разве что, на веществах долго не живут.
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|3.39, Ordu (ok), 22:42, 12/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Это шигорин, собранный из какой-то dev-ветки со странным названием.
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|2.40, Аноним (40), 22:43, 12/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там аппаратное ускорение работает в свежих версиях, не положено.
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|1.7, Аноним (7), 20:31, 12/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Посмотрел на repology - половина пакетов устарела, 2% (каждый 50-й!) уязвимы. Постеснялись бы такое рекламировать.
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|2.10, midyukovanton (ok), 20:34, 12/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это не реклама. В любом случае, процент нужно смотреть не в целом по репозиторию, а по пакетам, входящим в сборки.
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|4.15, midyukovanton (ok), 20:51, 12/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> В смысле? А в сборках какие-то другие пакеты?
В сборках лишь какая-то часть от общей пакетной базы используется. Соответственно, и пропорция будет совершенно иная.
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|2.27, Michael Shigorin (ok), 21:27, 12/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Походите по рыночку, да чтоб сравнивать со стабильными ветками, а не rolling (так-то и у нас сизиф вперёд уже укатился).
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|1.31, Аноним (31), 21:42, 12/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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устроили из опеннета филиал им. шигорина.
максим, примите во внимание данный факт.
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|2.32, Michael Shigorin (ok), 21:58, 12/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> устроили из опеннета филиал им. шигорина.
Так устройте же имени себя -- организуйте полезный проект, вырастите, передайте в молодые руки, порадуйтесь тому, что продолжает расти и дальше... и помогайте следующему поколению писать анонсы и читать ответы :-)
Только не забудьте ответить на это сообщение ссылкой -- вместе порадуемся.
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|3.33, Аноним (-), 22:18, 12/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> организуйте полезный проект
Мы вам желаем того же, а то возитесь со своим ненужным альтом.
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|3.55, Xo (?), 00:08, 13/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Люди сюда заходят поязвить и пофлудить в основном. Особенно в новостях про раст или чё нить отечественное)
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|4.45, john_erohin (?), 23:13, 12/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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обоснуй.
альт-линукс мне надоел своей саморекламой, а Михаил - своим лоялизмом и модерастией.
я хочу чтобы этого было как можно меньше.
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|5.47, Аноним (38), 23:23, 12/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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1. ты сделаешь плохо, а плохие поступки вредят карме
2. ты сделаешь ещё одну новость об ALT линуксе.
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|6.57, Аноним (57), 00:30, 13/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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1. он сделает хорошо
2. ими весь опеннет забить, одной больше, одной меньше
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|5.51, Michael Shigorin (ok), 23:56, 12/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А мне надоело, что про те пласты разработки, которые десятилетиями делаются в альте -- никто не знает (и когда узнают -- изумляются: "а чего ж вы молчали?!").
Всё остальное можете засунуть себе в... да хоть в астру, вот и будет меньше.
PS: про пакет tor -- вспомните, что сами другим советовали:
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1) дайте сылку на закон и статью.
2) дайте анализ судебной практики.
--- https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/125620.html#259
Кругом марш.
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|6.54, Аноним (54), 00:05, 13/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>никто не знает
Так никто не виноват, что наработки альта ассоциируются исключительно с тобой. Негативная ассоциация.
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|7.58, Аноним (57), 00:31, 13/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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печально, что на возможность пилить бабло эти ассоциации не влияют. госзаказ он такой
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|6.56, Аноним (-), 00:28, 13/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А я уж думал, что они там все черносотенцы, как эм... Не будем показывать пальцем.
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|3.60, Михрютка (ok), 01:06, 13/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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конечно стучи что за вопрос
заодно и от простатита профилактируешься
еще за openvpn доложи а то непорядок
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