Зимнее обновление стартовых наборов ALT p10

Стартеркитов или эльбрусов? По второму к МЦСТ: http://mcst.ru/kontakty-mcst -- а так стартеркиты идут под GPL: http://nightly.altlinux.org/p10/license.ru.html (см. тж. содержимое branding-alt-starterkit-notes в составе). Только если запихивать во встройку, мне кажется, больше смысла после первых экспериментов вручную (на предмет совместимости с железом и пригодности для поставленных задач) переходить к сборке своих образов: http://altlinux.org/mkimage-profiles -- а затем, может статься, и ко внесению открытых наработок в репозиторий: http://altlinux.org/join (это сразу даёт дополнительный автоматизированный контроль качества средствами сборочницы, ну и собирает подо все имеющиеся архитектуры, если не сказано обратного). Опыт такой проработки есть (одни ребята в прошлом году вообще удивили -- не вылезая с завода, перенесли интерфейс управления ИВЛ-аппаратом с винды на линукс, благо Qt, и оперативно это всё довели до прошивки, не имея до того линуксового стажа вообще); обращайтесь в рассылки по вопросам соответственно образотворчества и одноплатников:

http://lists.altlinux.org/mailman/listinfo/devel-distro

http://lists.altlinux.org/mailman/listinfo/devel-sbc Заказной разработкой мы не занимаемся, тут скорее если сертификация какая понадобится в дальнейшем -- наверное, можно обсудить, как вам снизить расходы на дублировании работы, а нам -- лишнюю копеечку заработать (с таким к sales@basealt.ru, можно сослаться на меня).

