Осеннее обновление стартовых наборов ALT p10

Опубликован второй выпуск стартовых наборов на Десятой платформе Альт. Эти образы подходят для начала работы со стабильным репозиторием тем опытным пользователям, которые предпочитают самостоятельно определять список пакетов приложений и настраивать систему (вплоть до создания собственных производных). Как составные произведения они распространяются на условиях лицензии GPLv2+. Варианты включают в себя базовую систему и одно из окружений рабочего стола или набор специализированных приложений.

Сборки подготовлены для архитектур i586, x86_64, aarch64 и http://nightly.altlinux.org/p10-armh/release/. Также собраны варианты Engineering на p10 (live/install-образ с инженерным ПО; установщик добавлен для возможности более точного выбора требуемых дополнительных пакетов) и cnc-rt (live с ядром реального времени и программным ЧПУ LinuxCNC) для x86_64, включая realtime-тесты.

Изменения относительно летнего выпуска:

ядро Linux std-def 5.10.62 и un-def 5.13.14, в cnc-rt -- kernel-image-rt 5.10.52;

make-initrd 2.22.0, xorg-server 1.20.13, Mesa 21.1.5 с исправлением работы в некоторых хитрых ситуациях;

Firefox ESR 78.13.0;

NetworkManager 1.32.10;

KDE KF5/Plasma/SC: 5.85.0 / 5.22.4 / 21.0.4;

исправлено форматирование в xfs в инсталяторе;

улучшена поддержка процессоров "Байкал-M" в aarch64 iso (в ядра std-def и un-def для p10 перенесены патчи из ядер для p9);

ISO-образы aarch64 стали меньше за счёт предоставляемого в них свободного места;

добавлено меню GRUB "Network installation", включающее в себя методы загрузки nfs, ftp, http, cifs (для ftp и http в данный момент приходится прописывать ramdisk_size в килобайтах, достаточный для размещения squashfs-образа второй стадии).

Известные проблемы:

enlightenment не реагирует на устройства ввода при запуске сеанса wayland через lightdm-gtk-greeter (ALT bug 40244).

Торренты:

Образы собраны с использованием mkimage-profiles 1.4.17+ по тегу p10-20210912; ISO включают архив сборочного профиля (.disk/profile.tgz) для возможности сборки собственных производных (см. тж. вариант builder и пакет mkimage-profiles в его составе).

Сборки для aarch64 и armh помимо ISO-образов содержат архивы rootfs и образы qemu; для них доступны инструкция по установке и инструкция по запуску в qemu.









Официальные дистрибутивы ОС Альт на Десятой платформе ожидаются в течение осени.



