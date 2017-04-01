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|1.1, Гаврюша (?), 22:58, 13/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Осеннее обновление стартовых наборов ALT p10
Нет, спасибо. У меня семёрочка, мне нормально.
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|1.2, Аноним (2), 23:07, 13/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Сборки подготовлены для архитектур i586, x86_64, aarch64
Эльбрусы всё?
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|2.17, бедный буратино (ok), 02:45, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В Альте даже старые советские телевизоры поддерживаются
Name : gem-thin
Description :
Крайне быстрый и простой веб-сервер для Рубина.
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|1.7, Аноним (7), 23:22, 13/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> платформе
Уже всё что платформой называют. И не важно, сайтик васяна, репозиторий с пакетами или какой-то новый типа модный язык. Кругом одни платформы.
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|2.11, userd (ok), 00:09, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Уже всё что платформой называют.
Логика тут такая:
- в технике платформой называется "общий набор агрегатов, конструкторских и технологических решений, на основе которого делаются различные типы автомобилей и других механизмов".
- альт выпускает несколько дистрибутивов в рамках одного репозитория - разные системы инициализации, разные DE, разные тематические подборки прикладного софта и т.п., т.е. есть определённая параллель между "платформой" в машиностроении и "платформой" в дистростроении.
- в отношении к релизам альта термин "платформа" широко используется начиная с пятой платформы (~2009 года), до того использовались термины "версия" и "ветвь".
Так что я не согласен ни со словом "уже" - за 12 лет можно привыкнуть, ни со словами "всё что [угодно]" - здесь слово "платформа" кажется чуть более уместным, чем "версия" и "ветвь". Хотя, конечно, может статься что Вы сможете предложить более подходящее слово и убедить альтовцев использовать его :)
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|1.12, danonimous (?), 01:18, 14/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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NVidia 340 в Альте теперь больше не поддерживается? Вроде в нашей стране достаточно много старого оборудования.
Попробовал поставить KWorkStation 9 на ноутбук с такой видеокартой, и наблюдаются графические артефакты после suspend/resume. В других дистрибутивах также, похоже что-то поломали в последних версиях этого драйвера. Особенно программы на злосчастном электроне страдают типа Скайпа - окно после выхода из спячки не прорисовывается, залито цветным мусором.
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|2.19, бедный буратино (ok), 02:51, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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в сизифе драйвер есть, но glx у меня на нём почему-то не заработал: 2d работает, nvidia-settings видеокартку видит, в логах всё ровно, но 3d не работает.
есть ли в 10-ке, не помню.
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|1.13, Anonymoustus (ok), 01:26, 14/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Сделайте спасательный дистрибутив для устаревших систем (PI, PII) с малым количеством ОЗУ (32—256 МБ) на замену канувшему в системду SystemRescueCD.
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|2.14, Тинус Лорвальдс (ok), 01:58, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А зачем тебе для устаревших систем дистрибутив из нового софта? Ну возьми тот старый прогнивший, но рабочий, systemrescue и пользуйся.
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|1.15, Аноним (15), 02:29, 14/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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осеннее о̶б̶о̶с̶т̶р̶е̶н̶и̶е̶ обновление ш̶и̶г̶о̶р̶и̶н̶а̶ стартовых наборов ALT p10
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|1.16, бедный буратино (ok), 02:39, 14/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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эти не видел, но на релизе:
в aptitude в описании только 1-ю строчку показывает :(
в mate терминал тёмно-серый на чёрном и в kvm при любом нажатии клавиши в нём иксы крашатся, на железе вроде работает...
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