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Осеннее обновление стартовых наборов ALT p10

13.09.2021 22:13

Опубликован второй выпуск стартовых наборов на Десятой платформе Альт. Эти образы подходят для начала работы со стабильным репозиторием тем опытным пользователям, которые предпочитают самостоятельно определять список пакетов приложений и настраивать систему (вплоть до создания собственных производных). Как составные произведения они распространяются на условиях лицензии GPLv2+. Варианты включают в себя базовую систему и одно из окружений рабочего стола или набор специализированных приложений.

Сборки подготовлены для архитектур i586, x86_64, aarch64 и http://nightly.altlinux.org/p10-armh/release/. Также собраны варианты Engineering на p10 (live/install-образ с инженерным ПО; установщик добавлен для возможности более точного выбора требуемых дополнительных пакетов) и cnc-rt (live с ядром реального времени и программным ЧПУ LinuxCNC) для x86_64, включая realtime-тесты.

Изменения относительно летнего выпуска:

  • ядро Linux std-def 5.10.62 и un-def 5.13.14, в cnc-rt -- kernel-image-rt 5.10.52;
  • make-initrd 2.22.0, xorg-server 1.20.13, Mesa 21.1.5 с исправлением работы в некоторых хитрых ситуациях;
  • Firefox ESR 78.13.0;
  • NetworkManager 1.32.10;
  • KDE KF5/Plasma/SC: 5.85.0 / 5.22.4 / 21.0.4;
  • исправлено форматирование в xfs в инсталяторе;
  • улучшена поддержка процессоров "Байкал-M" в aarch64 iso (в ядра std-def и un-def для p10 перенесены патчи из ядер для p9);
  • ISO-образы aarch64 стали меньше за счёт предоставляемого в них свободного места;
  • добавлено меню GRUB "Network installation", включающее в себя методы загрузки nfs, ftp, http, cifs (для ftp и http в данный момент приходится прописывать ramdisk_size в килобайтах, достаточный для размещения squashfs-образа второй стадии).

Известные проблемы:

  • enlightenment не реагирует на устройства ввода при запуске сеанса wayland через lightdm-gtk-greeter (ALT bug 40244).

Торренты:

Образы собраны с использованием mkimage-profiles 1.4.17+ по тегу p10-20210912; ISO включают архив сборочного профиля (.disk/profile.tgz) для возможности сборки собственных производных (см. тж. вариант builder и пакет mkimage-profiles в его составе).

Сборки для aarch64 и armh помимо ISO-образов содержат архивы rootfs и образы qemu; для них доступны инструкция по установке и инструкция по запуску в qemu.



Официальные дистрибутивы ОС Альт на Десятой платформе ожидаются в течение осени.

  1. Главная ссылка к новости (http://lists.altlinux.org/pipe...)
  2. OpenNews: Десятая платформа ALT
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива Simply Linux 9.1
  4. OpenNews: Весеннее обновление стартовых наборов ALT p9
  5. OpenNews: 20 лет проекту Sisyphus
Автор новости: Michael Shigorin
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55796-altlinux
Ключевые слова: altlinux
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Обсуждение (18) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Гаврюша (?), 22:58, 13/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Осеннее обновление стартовых наборов ALT p10

    Нет, спасибо. У меня семёрочка, мне нормально.

     
     
  • 2.6, Хинкус (?), 23:15, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Да, последний нормальный Дебиан был
     
  • 2.10, Аноним (10), 23:54, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Семерочка Win?
     
  • 2.18, бедный буратино (ok), 02:48, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у меня на таблетке стоят одновременно 7-й и 10-й альт. и 10й дебиан :)
     

  • 1.2, Аноним (2), 23:07, 13/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Сборки подготовлены для архитектур i586, x86_64, aarch64

    Эльбрусы всё?

     
     
  • 2.4, llolik (ok), 23:13, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Стартеркиты для Эльбрусов вроде-же и не выпускали никогда
     
  • 2.17, бедный буратино (ok), 02:45, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Альте даже старые советские телевизоры поддерживаются

    Name        : gem-thin
    Description :
    Крайне быстрый и простой веб-сервер для Рубина.

     

  • 1.3, Аноним (3), 23:11, 13/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Новые зoнды и обноаление старых.
     
  • 1.7, Аноним (7), 23:22, 13/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > платформе

    Уже всё что платформой называют. И не важно, сайтик васяна, репозиторий с пакетами или какой-то новый типа модный язык. Кругом одни платформы.

     
     
  • 2.11, userd (ok), 00:09, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Уже всё что платформой называют.

    Логика тут такая:

    - в технике платформой называется "общий набор агрегатов, конструкторских и технологических решений, на основе которого делаются различные типы автомобилей и других механизмов".

    - альт выпускает несколько дистрибутивов в рамках одного репозитория - разные системы инициализации, разные DE, разные тематические подборки прикладного софта и т.п., т.е. есть определённая параллель между "платформой" в машиностроении и "платформой" в дистростроении.

    - в отношении к релизам альта термин "платформа" широко используется начиная с пятой платформы (~2009 года), до того использовались термины "версия" и "ветвь".

    Так что я не согласен ни со словом "уже" - за 12 лет можно привыкнуть, ни со словами "всё что [угодно]" - здесь слово "платформа" кажется чуть более уместным, чем "версия" и "ветвь". Хотя, конечно, может статься что Вы сможете предложить более подходящее слово и убедить альтовцев использовать его :)

     

  • 1.9, Аноним (9), 23:26, 13/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Круто! Эти же самые версии софта пойдут в релиз, или другие?
     
  • 1.12, danonimous (?), 01:18, 14/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    NVidia 340 в Альте теперь больше не поддерживается? Вроде в нашей стране достаточно много старого оборудования.

    Попробовал поставить KWorkStation 9 на ноутбук с такой видеокартой, и наблюдаются графические артефакты после suspend/resume. В других дистрибутивах также, похоже что-то поломали в последних версиях этого драйвера. Особенно программы на злосчастном электроне страдают типа Скайпа - окно после выхода из спячки не прорисовывается, залито цветным мусором.

     
     
  • 2.19, бедный буратино (ok), 02:51, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в сизифе драйвер есть, но glx у меня на нём почему-то не заработал: 2d работает, nvidia-settings видеокартку видит, в логах всё ровно, но 3d не работает.

    есть ли в 10-ке, не помню.

     

  • 1.13, Anonymoustus (ok), 01:26, 14/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сделайте спасательный дистрибутив для устаревших систем (PI, PII) с малым количеством ОЗУ (32—256 МБ) на замену канувшему в системду SystemRescueCD.
     
     
  • 2.14, Тинус Лорвальдс (ok), 01:58, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А зачем тебе для устаревших систем дистрибутив из нового софта? Ну возьми тот старый прогнивший, но рабочий, systemrescue и пользуйся.
     

  • 1.15, Аноним (15), 02:29, 14/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    осеннее о̶б̶о̶с̶т̶р̶е̶н̶и̶е̶ обновление ш̶и̶г̶о̶р̶и̶н̶а̶ стартовых наборов ALT p10
     
  • 1.16, бедный буратино (ok), 02:39, 14/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    эти не видел, но на релизе:

    в aptitude в описании только 1-ю строчку показывает :(

    в mate терминал тёмно-серый на чёрном и в kvm при любом нажатии клавиши в нём иксы крашатся, на железе вроде работает...

     

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