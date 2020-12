20 лет проекту Sisyphus

ok

Это проект разработки, как позже стало модно говорить, "роллинг-стайл репозитория": не привязанного к какой-либо целевой версии дистрибутива (будущего выпуска или как updates). Проект Sisyphus -- это не пакет, хотя в одноименном репозитории и существует одноименный пакет: http://sisyphus.ru/ru/srpm/Sisyphus/sisyphus с описанием: "This package contains utilities to ease Sisyphus maintainance". Это именно проект, у которого есть команда, инфраструктура, репозиторий. Ну и пакет, да. Но примерно в последнюю очередь. А так со времени написания процитированного анонса мы стали выпускать и сборки непосредственно на сизифе (до того можно было обновиться со стабильного выпуска либо испечь себе исошку самостоятельно) -- это также задумка Алексея Новодворского; назвали мы их "регулярные сборки" в силу еженедельности: http://altlinux.org/regular (наиболее востребованной из них оказалась http://altlinux.org/rescue -- "спасалочка"). Пару лет назад этот проект у меня забрал antohami@ (впоследствии также оттащив стартеркиты, а затем и сами mkimage-profiles -- за что я Антону весьма признателен, у него явно больше возможности уделить им внимание оказалось). Ну а сам наконец-то понял, в какую гору _наш_ Сизиф катит свой булыган ;-)

