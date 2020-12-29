The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

20 лет проекту Sisyphus

29.12.2020 13:09

Непрерывно обновляемому репозиторию свободных программ Sisyphus, используемому для формирования дистрибутивов ALT, исполнилось 20 лет. 29 декабря 2000 года Алексей Новодворский объявил о создании проекта Sisyphus, охарактеризовав его так:

Sisyphus вечно нестабилен, никогда не достигнет релиза. Иногда устанавливается, иногда - нет. Собственно, это наша текущая работа, которая, возможно, будет кому-то интересна и полезна. Принципиальное отличие от прекращающего свое существование каталога devel состоит в том, что картина для вас становится более полной, можно, при настойчивости и удаче, установить/собрать самые свежие версии, получить патчи и просто принять участие в общем деле.

За прошедшие два десятилетия работа над сизифом привела к существенной доработке базовых rpm и apt-rpm, созданию оригинальной сборочной инфраструктуры (hasher, gear, girar), выработке подходов к формированию стабильных репозиториев и подготовке выпусков на их (и сизифа!) основе. В настоящее время в репозитории присутствует около 18 тыс. пакетов, поддержкой которых занимается более 250 участников проекта.

Многие люди пришли принять участие в команде; многие из них уже покинули её по тем или иным причинам, но всё-таки оставили свой след в этом живом памятнике трудам русских хакеров. А когда вдруг понадобились отечественные продукты - как минимум один из них уже был готов и способен идти дальше самостоятельно.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.altlinux.org/pip...)
  2. OpenNews: Зимнее обновление стартовых наборов ALT p9
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива Альт Сервер виртуализации 9.1
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутивов Альт Рабочая станция, Альт Сервер и Альт Образование 9.1
  5. OpenNews: Разработчики ALT Linux празднуют десятилетие репозитория Sisyphus
  6. OpenNews: Девятая платформа ALT
Автор новости: Michael Shigorin
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54331-sisyphus
Ключевые слова: sisyphus
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (47) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 14:48, 29/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Мои соболезнования.
     
  • 1.2, Аноним (2), 14:49, 29/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    просидел 5 месяцев на сизифе, постабильнее арча
     
     
  • 2.21, Аноним (21), 15:37, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    А с каких пор рач стал нестабильным? Вы не путаете с LFS или Gentoo? Достаточно обновляться полностью и будет такая же стабильность как у дебьяна.
     
     
  • 3.22, Аноним (22), 15:41, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Хорошая шутка. Смешная.
     
  • 3.36, Аноним (2), 16:01, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да, в момент обновления, но как только какой то пакет из реп получает обнову, то система автоматом становится нестабильной.
     

  • 1.3, xl32 (ok), 14:51, 29/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Оспади, что это такое за проект?
    Пакет в пре-инсталл-скрипте которого есть рандом, установится он или нет?
    Пост-пост-модерн пакет, который ничего не делает, но и не всегда устанавливается?
     
     
  • 2.28, Michael Shigorin (ok), 15:54, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это проект разработки, как позже стало модно говорить, "роллинг-стайл репозитория": не привязанного к какой-либо целевой версии дистрибутива (будущего выпуска или как updates).

    Проект Sisyphus -- это не пакет, хотя в одноименном репозитории и существует одноименный пакет: http://sisyphus.ru/ru/srpm/Sisyphus/sisyphus с описанием: "This package contains utilities to ease Sisyphus maintainance".

    Это именно проект, у которого есть команда, инфраструктура, репозиторий.  Ну и пакет, да.  Но примерно в последнюю очередь.

    А так со времени написания процитированного анонса мы стали выпускать и сборки непосредственно на сизифе (до того можно было обновиться со стабильного выпуска либо испечь себе исошку самостоятельно) -- это также задумка Алексея Новодворского; назвали мы их "регулярные сборки" в силу еженедельности: http://altlinux.org/regular (наиболее востребованной из них оказалась http://altlinux.org/rescue -- "спасалочка").  Пару лет назад этот проект у меня забрал antohami@ (впоследствии также оттащив стартеркиты, а затем и сами mkimage-profiles -- за что я Антону весьма признателен, у него явно больше возможности уделить им внимание оказалось).

    Ну а сам наконец-то понял, в какую гору _наш_ Сизиф катит свой булыган ;-)
    http://www.altlinux.org/Images.www.altlinux.org/c/cd/E2k-alt-linux.png

     

  • 1.4, Аноним (-), 14:52, 29/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мистер Ши - мои поздравления.
    Сизифы для разных выпусков разные ? Для СП и для не-СП ?
     
     
  • 2.6, Michael Shigorin (ok), 14:58, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Спасибо; но я всё-таки не мистер, а кому брат, кому товарищ, кому гражданин :-)
    Сизифята (стабильные ветки) -- да, разные; например, c8 и p8.
    См. тж. http://altlinux.org/branches
    PS: спасибо всем принявшим участие в сизифе и всем, кому результат пригодился!
     

  • 1.5, Аноним (5), 14:56, 29/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > существенной доработке базовых rpm

    Это правда, что в rpm есть коммиты от альт-линукса. Но если говорим про "существенную" доработку -- речь об апстриме или все же о своем на 40% переписанном форке rpm?

     
     
  • 2.7, Michael Shigorin (ok), 14:59, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разумеется, об RPM-ALT.
     
     
  • 3.18, Аноним (18), 15:23, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Так его зарыли или нет? Я совсем уже запутался.
     
     
  • 4.29, Michael Shigorin (ok), 15:55, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет.  Распутывайтесь и будьте мне здоровы :-)
     

  • 1.8, Аноним (8), 14:59, 29/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    С двадцатилетием проект!
    Стабильности и роста востребованности проекту!
     
     
  • 2.10, rvs2016 (ok), 15:07, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Стабильности ... проекту!

    Но это же противоречит одному из важных пунктов их манифеста:

    > Sisyphus вечно нестабилен, никогда не достигнет релиза

    :-)

     
     
  • 3.13, Аноним (13), 15:11, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Стабильная нестабильность показатель класса.
     
  • 3.27, Аноним (8), 15:54, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Стабильности в развитии, стабильности в расширении круга разработчиков, стабильности в расширении репозитория и т.д.
    А упомянутая вами цитата "Sisyphus вечно нестабилен, никогда не достигнет релиза" - она двадцатилетней давности, сейчас на главной проекта более зрелое определение:
    "Sisyphus — ежедневно обновляемый репозиторий пакетов свободных программ ALT Linux Team...Sisyphus — это постоянно развивающийся набор решений, на основе которого возможно создание универсальных или специализированных дистрибутивов Linux и одиночных внедрений."
     
  • 3.30, Michael Shigorin (ok), 15:56, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему?  Например, истребитель от грузовоза отличается опять же меньшей стабильностью (поскольку обратная сторона -- маневренность).  При этом вполне может хорошо летать.
     

  • 1.9, InuYasha (??), 15:02, 29/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Поздравляю!
    (у самого был 20-летний проект, которой как раз на этом возрасте завершился)
     
     
  • 2.33, Michael Shigorin (ok), 15:58, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Благодарю!  Ничто не вечно под Луною, но нам покой покамест только снится.
     

  • 1.11, Sluggard (ok), 15:10, 29/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Поздравляем альтоводов.
     
     
  • 2.32, Michael Shigorin (ok), 15:57, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спасибо!

    С SuSE у наших старожилов тоже были давние дружеские отношения, кстати.

     

  • 1.12, Аноним (13), 15:10, 29/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Надеюсь хоть они не сделают финт ушами как ЦентОС и не оставят только сизиф доступным для сообщества.
     
     
  • 2.35, Michael Shigorin (ok), 15:59, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Может, и хорошо, что у нас нет "своего" IBM...
     

  • 1.14, A.Stahl (ok), 15:12, 29/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Написали бы пару строк ЧТО это вообще такое. Поисковый движок? Какая-то секьюрити штука? База данных? Вентилятор?
     
     
  • 2.15, Sluggard (ok), 15:18, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Роллинг-репозиторий, пилимый Alt Linux Team. Это вполне ясно из характеристики внутри новости.
     

  • 1.16, Аноним (18), 15:21, 29/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Прекрасно написанная новость! Не знающий, что такое Sisyphus, не поймёт ровным счётом ни хрена. Так и надо, чтобы не лезли на опеннет фанаты всякого сделанного не у нас.
     
     
  • 2.20, Ягодка (?), 15:30, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Таким тут не место
     
  • 2.25, Аноним (-), 15:50, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Не знающий, что такое Sisyphus, не поймёт ровным счётом ни хрена.

    Знакомые нотки в этом восхитительном предложении. Да, русские преподователи примерно такие.

    >Так и надо, чтобы не лезли на опеннет фанаты всякого ураденного у них.

    Исправлено.

     
  • 2.37, Аноним (8), 16:01, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Так ткни в ссылку в новости, попадёшь на главную проекта, там описание проекта, это ведь несложно.
    А, имхо, захламлять новость описанием проекта - излишне, ведь здешние читатели, полагаю, практически все знают, что это за проект (многие "знают" об этом проекта и как его нужно было писать "получше" самих разработчиков проекта)) )
    Ну а те, кто не сообразит ткнуть на ссылку в новости и почитать о проекте на сайте проекта, таким читателям наверняка оно лучше и не надо)
     

  • 1.19, Аноним (19), 15:24, 29/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    замените слово сизифус на слово линукс и смысл не особо поменяется.
     
  • 1.23, Аноним (23), 15:49, 29/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > живом памятнике трудам русских хакеров

    Что, только русские хакеры принимали участие в разработке Сизифа?

     
     
  • 2.26, Аноним (-), 15:51, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Нет, часть кода подсмотрена там, другая часть кода скопирована оттуда.
     
  • 2.31, Аноним (-), 15:57, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Есть такая национальная забава - "цап-царап" называется, ну или "импортозамещение" по-правильному. (Не имею в виду конкретно Сизиф)
     
  • 2.38, Michael Shigorin (ok), 16:02, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Много кто -- от Прибалтики до Израиля, если брать по широте -- но все говорили по-русски.
     

  • 1.24, Аноним (-), 15:49, 29/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >трудам русских хакеров

    Опять эти комплексы по поводу особенной нации...

     
     
  • 2.39, Michael Shigorin (ok), 16:02, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Мы будем злить их и дальше" (ц) ;-)
     
     
  • 3.40, Аноним (40), 16:04, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    у вас 4 ошибки в слове смешить :)))
     
  • 3.45, Аноним (-), 16:24, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну вот поэтому и отношение всего мира так и будет, как к наполеонам в палате.
     
  • 2.48, ddd45454 (?), 16:29, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть "российская нация". И все. Ингушские горцы вам подтвердят.
     

  • 1.34, Аноним (40), 15:58, 29/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    совершеннолетнее о-но :)))
     
  • 1.41, Ненавижу SJW (?), 16:09, 29/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Sisyphus

    Сисипись

     
     
  • 2.46, б.б. (?), 16:26, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я, когда локальный реп прописываю, только с пятого раза это слово правильно записываю :)
     

  • 1.42, rf345345345 (?), 16:21, 29/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Многие люди пришли принять участие в команде; многие из них уже покинули её по тем или иным причинам, но всё-таки оставили свой след в этом живом памятнике трудам русских хакеров.

    Надо писать "русскоязычных". Не надо тут, понимаешь.... Это самое... Шовинизмом попахивает, что-то..... РФ многонациональная страна.... Не надо тут выделять, понимаешь...

     
  • 1.43, б.б. (?), 16:22, 29/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    у меня компьютер, где основной системой был сизиф, сдох. :( перестал включаться :(
     
     
  • 2.47, ddd45454 (?), 16:27, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Блок питания сгорел.
     
     
  • 3.49, Вася (??), 16:30, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    или просто нет смысла....
     

  • 1.44, Аноним (44), 16:23, 29/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Поставил минус, не благодарите.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2020 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру