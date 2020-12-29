20 лет проекту Sisyphus

Непрерывно обновляемому репозиторию свободных программ Sisyphus, используемому для формирования дистрибутивов ALT, исполнилось 20 лет. 29 декабря 2000 года Алексей Новодворский объявил о создании проекта Sisyphus, охарактеризовав его так: Sisyphus вечно нестабилен, никогда не достигнет релиза. Иногда устанавливается, иногда - нет. Собственно, это наша текущая работа, которая, возможно, будет кому-то интересна и полезна. Принципиальное отличие от прекращающего свое существование каталога devel состоит в том, что картина для вас становится более полной, можно, при настойчивости и удаче, установить/собрать самые свежие версии, получить патчи и просто принять участие в общем деле.

За прошедшие два десятилетия работа над сизифом привела к существенной доработке базовых rpm и apt-rpm, созданию оригинальной сборочной инфраструктуры (hasher, gear, girar), выработке подходов к формированию стабильных репозиториев и подготовке выпусков на их (и сизифа!) основе. В настоящее время в репозитории присутствует около 18 тыс. пакетов, поддержкой которых занимается более 250 участников проекта.

Многие люди пришли принять участие в команде; многие из них уже покинули её по тем или иным причинам, но всё-таки оставили свой след в этом живом памятнике трудам русских хакеров. А когда вдруг понадобились отечественные продукты - как минимум один из них уже был готов и способен идти дальше самостоятельно.



