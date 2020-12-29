20 лет проекту Sisyphus

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|2.21, Аноним (21), 15:37, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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А с каких пор рач стал нестабильным? Вы не путаете с LFS или Gentoo? Достаточно обновляться полностью и будет такая же стабильность как у дебьяна.
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|3.36, Аноним (2), 16:01, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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да, в момент обновления, но как только какой то пакет из реп получает обнову, то система автоматом становится нестабильной.
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|1.3, xl32 (ok), 14:51, 29/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Оспади, что это такое за проект?
Пакет в пре-инсталл-скрипте которого есть рандом, установится он или нет?
Пост-пост-модерн пакет, который ничего не делает, но и не всегда устанавливается?
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|2.28, Michael Shigorin (ok), 15:54, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Это проект разработки, как позже стало модно говорить, "роллинг-стайл репозитория": не привязанного к какой-либо целевой версии дистрибутива (будущего выпуска или как updates).
Проект Sisyphus -- это не пакет, хотя в одноименном репозитории и существует одноименный пакет: http://sisyphus.ru/ru/srpm/Sisyphus/sisyphus с описанием: "This package contains utilities to ease Sisyphus maintainance".
Это именно проект, у которого есть команда, инфраструктура, репозиторий. Ну и пакет, да. Но примерно в последнюю очередь.
А так со времени написания процитированного анонса мы стали выпускать и сборки непосредственно на сизифе (до того можно было обновиться со стабильного выпуска либо испечь себе исошку самостоятельно) -- это также задумка Алексея Новодворского; назвали мы их "регулярные сборки" в силу еженедельности: http://altlinux.org/regular (наиболее востребованной из них оказалась http://altlinux.org/rescue -- "спасалочка"). Пару лет назад этот проект у меня забрал antohami@ (впоследствии также оттащив стартеркиты, а затем и сами mkimage-profiles -- за что я Антону весьма признателен, у него явно больше возможности уделить им внимание оказалось).
Ну а сам наконец-то понял, в какую гору _наш_ Сизиф катит свой булыган ;-)
http://www.altlinux.org/Images.www.altlinux.org/c/cd/E2k-alt-linux.png
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|1.4, Аноним (-), 14:52, 29/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Мистер Ши - мои поздравления.
Сизифы для разных выпусков разные ? Для СП и для не-СП ?
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|2.6, Michael Shigorin (ok), 14:58, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Спасибо; но я всё-таки не мистер, а кому брат, кому товарищ, кому гражданин :-)
Сизифята (стабильные ветки) -- да, разные; например, c8 и p8.
См. тж. http://altlinux.org/branches
PS: спасибо всем принявшим участие в сизифе и всем, кому результат пригодился!
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|1.5, Аноним (5), 14:56, 29/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> существенной доработке базовых rpm
Это правда, что в rpm есть коммиты от альт-линукса. Но если говорим про "существенную" доработку -- речь об апстриме или все же о своем на 40% переписанном форке rpm?
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|1.8, Аноним (8), 14:59, 29/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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С двадцатилетием проект!
Стабильности и роста востребованности проекту!
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|2.10, rvs2016 (ok), 15:07, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Стабильности ... проекту!
Но это же противоречит одному из важных пунктов их манифеста:
> Sisyphus вечно нестабилен, никогда не достигнет релиза
:-)
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|3.27, Аноним (8), 15:54, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Стабильности в развитии, стабильности в расширении круга разработчиков, стабильности в расширении репозитория и т.д.
А упомянутая вами цитата "Sisyphus вечно нестабилен, никогда не достигнет релиза" - она двадцатилетней давности, сейчас на главной проекта более зрелое определение:
"Sisyphus — ежедневно обновляемый репозиторий пакетов свободных программ ALT Linux Team...Sisyphus — это постоянно развивающийся набор решений, на основе которого возможно создание универсальных или специализированных дистрибутивов Linux и одиночных внедрений."
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|3.30, Michael Shigorin (ok), 15:56, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Почему? Например, истребитель от грузовоза отличается опять же меньшей стабильностью (поскольку обратная сторона -- маневренность). При этом вполне может хорошо летать.
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|1.9, InuYasha (??), 15:02, 29/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Поздравляю!
(у самого был 20-летний проект, которой как раз на этом возрасте завершился)
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|1.12, Аноним (13), 15:10, 29/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Надеюсь хоть они не сделают финт ушами как ЦентОС и не оставят только сизиф доступным для сообщества.
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|1.14, A.Stahl (ok), 15:12, 29/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Написали бы пару строк ЧТО это вообще такое. Поисковый движок? Какая-то секьюрити штука? База данных? Вентилятор?
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|2.15, Sluggard (ok), 15:18, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Роллинг-репозиторий, пилимый Alt Linux Team. Это вполне ясно из характеристики внутри новости.
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|1.16, Аноним (18), 15:21, 29/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Прекрасно написанная новость! Не знающий, что такое Sisyphus, не поймёт ровным счётом ни хрена. Так и надо, чтобы не лезли на опеннет фанаты всякого сделанного не у нас.
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|2.25, Аноним (-), 15:50, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Не знающий, что такое Sisyphus, не поймёт ровным счётом ни хрена.
Знакомые нотки в этом восхитительном предложении. Да, русские преподователи примерно такие.
>Так и надо, чтобы не лезли на опеннет фанаты всякого ураденного у них.
Исправлено.
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|2.37, Аноним (8), 16:01, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Так ткни в ссылку в новости, попадёшь на главную проекта, там описание проекта, это ведь несложно.
А, имхо, захламлять новость описанием проекта - излишне, ведь здешние читатели, полагаю, практически все знают, что это за проект (многие "знают" об этом проекта и как его нужно было писать "получше" самих разработчиков проекта)) )
Ну а те, кто не сообразит ткнуть на ссылку в новости и почитать о проекте на сайте проекта, таким читателям наверняка оно лучше и не надо)
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|1.23, Аноним (23), 15:49, 29/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> живом памятнике трудам русских хакеров
Что, только русские хакеры принимали участие в разработке Сизифа?
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|2.26, Аноним (-), 15:51, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Нет, часть кода подсмотрена там, другая часть кода скопирована оттуда.
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|2.31, Аноним (-), 15:57, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Есть такая национальная забава - "цап-царап" называется, ну или "импортозамещение" по-правильному. (Не имею в виду конкретно Сизиф)
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|3.45, Аноним (-), 16:24, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну вот поэтому и отношение всего мира так и будет, как к наполеонам в палате.
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|2.46, б.б. (?), 16:26, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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я, когда локальный реп прописываю, только с пятого раза это слово правильно записываю :)
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|1.42, rf345345345 (?), 16:21, 29/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>Многие люди пришли принять участие в команде; многие из них уже покинули её по тем или иным причинам, но всё-таки оставили свой след в этом живом памятнике трудам русских хакеров.
Надо писать "русскоязычных". Не надо тут, понимаешь.... Это самое... Шовинизмом попахивает, что-то..... РФ многонациональная страна.... Не надо тут выделять, понимаешь...
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|1.43, б.б. (?), 16:22, 29/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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у меня компьютер, где основной системой был сизиф, сдох. :( перестал включаться :(
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