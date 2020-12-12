Зимнее обновление стартовых наборов ALT p9

2.30 , Аноним ( 30 ), 00:15, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Но все дистрокплепатили продолжают пихать его по дефолту. Даже те, кто должен быть независимым от американской конторы. Что это, неспособность настроить alsa, или обезьяний рефлекс?

3.32 , Аноним ( 35 ), 00:20, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Что это, неспособность настроить alsa, или обезьяний рефлекс? Ты ещё сомневаешься, что Поттеринг и Ко. - не обезьяны?! Они не только альсу не осилили, но и скрипты для них неподъёмная ноша.

3.33 , Аноним ( 35 ), 00:23, 13/12/2020 Скрыто модератором +1 + / – 3.48 , анонимуслинус ( ? ), 02:36, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – если ось идет на предустановку, то ломать голову никто не будет и поставят пульсу. потому как альсу настроить на одновременную работу с несколькими устройствами, ну я не пробовал, но кажись не выйдет. только один вход и выход и полный захват устройства. из-за чего и сделали надстройку сервер. вот надо производителю ноутов слушать, что подключил наушники а оно не пашет. да он разориться на пару сотен мегагерц проца лучше за счет пользователя, чем станет искать решение этой проблеме. Тем более пульса в 90% случаев работает стабильно.

4.52 , Аноним ( 35 ), 03:00, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > ну я не пробовал, но кажись не выйдет. Вот оно, поколение ЕГЭ.

5.54 , анонимуслинус ( ? ), 03:07, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – какое егэ. я еще на кедах 3 альсу пытался заставить работать на 2 линии. не вышло. хотель нормальную запись и игру гитары сделать. нифига одна прога отхватывает все привилегии и второй обломец по полной. тоже самое будет если запустишь видео и аудиоплеер одновременно. играть будет что то одно. или сервер звуковой типа jack потом так просто пилили? вместо того чтоб умные речи толкать, показал бы как заставить альсу работать как сервер. если никак, то чего с умным видом сидеть. пульсу тоже взялись пилить не от лучшей жизни. какая там у неё реализация это другой разговор.

6.55 , Аноним ( 35 ), 04:07, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > если запустишь видео и аудиоплеер одновременно. играть будет что то одно. Вот у меня только альса, пульсы отродясь не было, всё через альсу искоропки, запускаю бравзер с твоим любимым ютубчиком, музыку включаю, vlc с котиками, прикинь - все звуки есть! А если у тебя не работало, что поделать, руки у тебя из ж*.

7.58 , анонимуслинус ( ? ), 04:25, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> если запустишь видео и аудиоплеер одновременно. играть будет что то одно.

> Вот у меня только альса, пульсы отродясь не было, всё через альсу

> искоропки, запускаю бравзер с твоим любимым ютубчиком, музыку включаю, vlc с

> котиками, прикинь - все звуки есть! А если у тебя не

> работало, что поделать, руки у тебя из ж*. выложи конфиг. а то мне лень пульсу настраивать. и если руки не из жо** с пояснениями. а то я видишь ли давно вышел из вашего наркоманского возраста. Мне как то лишний раз шариться по работающей стабильно системе в лом. да и дистрибутив у меня предельно ламерский с преднастройкой всего.))))

6.56 , Аноним ( 35 ), 04:09, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > показал бы как заставить альсу работать как сервер карма у тебя отрицательная, у всех альса-миксер работает - у тебя нет.

7.60 , анонимуслинус ( ? ), 04:38, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> показал бы как заставить альсу работать как сервер

> карма у тебя отрицательная, у всех альса-миксер работает - у тебя нет. а кто то тут кричал настроил саму альсу.. а тут альсамиксер. через него я тож настраивал. но когда стабилизировали пульсу забросил это к чертям, поскольку мог позволить лишние такты на неё и без мозгового штурма конфигов.

6.57 , Аноним ( 35 ), 04:10, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > пульсу тоже взялись пилить не от лучшей жизни Пульсу взялись пилить по простой причине: это был Поттеринг.

7.59 , анонимуслинус ( ? ), 04:34, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> пульсу тоже взялись пилить не от лучшей жизни

> Пульсу взялись пилить по простой причине: это был Поттеринг. ох ты ж историк нашелся. Ты видимо времена кед 3 не застал, когда с отключенным сервером (не помню точно aRSTD или как то так назывался) у тебя тупо 1 прога захватывала устройство целиком обламывая остальные. норм манов тогда по всем изменениям в альсе тож особо не было и тогда народ как мог колхозил. но альса это не сервер звука, это драйвер(точнее набор) и если она без альса утилс , то огребешь ты от нее максимум матов пачку и никакого звука из второй проги. поэтому над альсой запилили звуковой сервер. кстати для истории , звуковые сервера тогда были свои что в кедах, что в гном(ESD кажется) и без них не было никакой рулежки звуком . жесткий захват. но для хвастающихся рукожопов скажу что все ваши васяноподелия никому в реальной системе у обычного пользователя не уперлись никому. хоть заминусись, а толку от ваших самодовольных речей толку ноль.

8.73 , lockywolf ( ok ), 06:08, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Dmix... 6.66 , Аноним ( 35 ), 05:52, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > на кедах 3 давно тебя из криокамеры вытащили? > запись и игру гитары сделать телепаты из прошлого говорят, что у тебя гитара oss была. надо было её через aoss запускать.

2.65 , midyukovanton ( ok ), 05:39, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Узнаётся творение Поттеринга! За что боролись - на том и упали. Главное, без пульсы всё работает. Это всё же проблема в апстримном ядре. Надеюсь, на решение проблемы в 5.10. При использовании rpi-шного ядра проблемы нет.

3.67 , Аноним ( 35 ), 05:53, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Творениям Потеринга везде костыли подставлять надо.

