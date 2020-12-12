Зимнее обновление стартовых наборов ALT p9

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|2.2, Аноним (2), 23:25, 12/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Там у них ещё много неактуальных вещей. Например образы с sysvinit вместо systemd. Ты внимательно посмотри, узнаешь много нового для себя.
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|3.4, Аноним (1), 23:28, 12/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Причём тут sysvinit vs systemd? Где сегодня можно найти i586 не из мусорки?
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|4.6, Аноним (2), 23:33, 12/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Притом что sysvinit тоже объявляется неактуальным фанатоми всего нового. На работе. Обычно там используют железо пока оно физически не умрёт.
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|5.15, Аноним (1), 23:47, 12/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Кто и где использует настоящий i586. Надеюсь, что объяснять разницу между i585 и i686 объяснять не надо?
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|6.17, Michael Shigorin (ok), 23:51, 12/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Мальчики, не ссорьтесь. Если кому-то охота убедиться в том, что нынешний "i586" альт на _i586_ не загрузится -- почти наверняка это удастся. Pentium 90 или вроде того могу выдать для такой проверки в нашем офисе.
Эту тему ещё лет десять назад led@ поднимал, у него даже патчи были: https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/107832.html#112
PS: в смысле что лучше уж или -march=i686, или тогда =i486 -- потому что конкретно для пентиумов код сильно выбивался в сторону по части оптимизации. В итоге вопрос оставался полузабытым/неприоритетным, а теперь уже так и доживёт, видимо.
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|7.21, Аноним (1), 23:58, 12/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну если не загрузится, зачем продолжать делать i586 или это таки ненастоящий i586 потому что, как написано по ссылке, в gcc давно выпилили поддержку компиляции под x86 ниже i686?
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|8.61, fsb4000 (?), 05:14, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Нет djgpp 10 2 вполне себе собирает код под i586 и даже под i386 если захотеть ... текст свёрнут, показать
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|7.72, сергей (??), 06:08, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не нашел по ссылкам kernel-images-led с feat-arch-x86--cpu-emu. Можно указать актуальную на сегоднешний день ссылку?
Ныне наверно структура каталогов изменилась или вообще эти версии убрали. Искал и по https://mirror.yandex.ru/altlinux/, но не нашел
ЗЫ: любитель всяких интересных патчей для ядра. Следил за openvz-ядром 2.6.32 и добавляю в свое ядро на его основе другие патчи. В частности, оно у меня и Андроид 4.1 для X86-x64 выполняло. Хорошее ядро. Использую и сейчас его на старом нотебуке. На новом сеть не работает -- нет драйвера и патчи от openvz довольно старые, остаток все никак не соберусь применить.
Немного следил за openvz ядром 3.10. Но мне пока 2.6.32 хватает.
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|6.29, Аноним (29), 00:14, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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386-е до года до 2007 емнип выпускались, 486 примерно так же.
В ЧПУ можно и 286 найти.
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|8.39, Аноним (29), 00:38, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Что под Альт Человек настойчиво вопрошает где используются древние архитектуры ... текст свёрнут, показать
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|9.43, Аноним (1), 00:52, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Я настойчиво спрашивал где используется Alt Linux на этих древних архитектурах, ... текст свёрнут, показать
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|6.53, Аноним (35), 03:03, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Кто и где использует настоящий i586.
Даже 486 используют. Где - ты даже не смог прочитать и понять эту новость.
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|5.12, Аноним (1), 23:43, 12/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Рад за тебя и за твой музей, вот только K6-2 относится уже к i686, а не к i586. Поройся в хламе, может быть найдёшь настоящий Pentium или AMD-K5.
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|6.16, Michael Shigorin (ok), 23:48, 12/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Из железных i586 сейчас, помнится, бывают Vortex в промоборудовании (если они не вообще 486 разогнанные унутре, не помню точно).
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|9.37, Аноним (1), 00:31, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
То есть информации нет, но пусть i586 будет При этом с оптимизациями под i686 с... текст свёрнут, показать
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|4.42, Аноним (35), 00:46, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Где сегодня можно найти i586 не из мусорки?
Бро, 486 производятся...
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|2.28, Аноним (28), 00:13, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Да, актуальна. И большое спасибо всем тем, кто не дропает "неактуальные" архитектуры.
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|1.9, Catwoolfii (ok), 23:38, 12/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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>Доступен седьмой выпуск стартовых наборов на Девятой платформе Альт
А можно скачать бесплатно и без СМС?
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|1.10, Аноним (10), 23:39, 12/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Я вот пятницу на помойке нашел целых 3 списанных системников с наклейками "МВД РФ". Видимо на Эльбрусы переходят.
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|2.19, Аноним (19), 23:56, 12/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не будем спрашивать что ты делал на помойке. Потому что итак понятно что ты там делал.
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|1.18, Аноним (18), 23:54, 12/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Владельцам ВК "Эльбрус" на базе процессоров 4С и 8С/1С+ доступен ряд стартовых наборов.
Исходники есть?
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|1.22, YMM (?), 00:00, 13/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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при использовании pulseaudio необходимо отключить одну из аудиокарт (наушники или HDMI), иначе наблюдается долгое выключение компьютера и может пропасть звук из-за зависшего pulseaudio
Desktop Linux as it is.
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|2.27, Аноним (35), 00:12, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Привыкай к поделкам Поттеринга, красношапка плохого пропихивать не будет.
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|2.25, YMM (?), 00:07, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Alpine — лучшее решение для серваков на сегодняшний день. Можно ещё глянуть Gentoo и FreeBSD.
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|3.45, zzz (??), 01:15, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Можно ещё глянуть FreeBSD
Удваиваю. IBM убила CentOS, через пяток лет каноникал с ораклом выкатят роллинги "по просьбам трудящихся", и всё, приплыли. Уже сейчас пора думать, куда в случае чего мигрировать с линукса.
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|4.46, Лисий Нос (?), 01:33, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это самое "в случае чего" уже давно наступило.
FreeBSD видится наиболее разумным выбором. Выше советовали Gentoo и Alpine, но по мне так это несерьёзно как-то: альпик применим только в докерах, а гента уж больно неудобная. Фряха и обслуживается проще некуда и стабильность не в пример глюкодромному линуксу.
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|5.49, Аноньимъ (ok), 02:37, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> и стабильность не в пример глюкодромному линуксу
Я тут на неделе решил пробросить sriov сетевой интерфейс в behyve, вирталка выдавала ошибку и.
Запарола мне Рут на звс.
Причём при попытке импортировать пул на запись система тупл паникует и уходит в ребут.
Думал ССД хана.
Достал самое важное.
Установил на юфс.
Тот же эксперемент - хана юфс.
Я немножко в шоке от того каким образом ошибка проброса сетевой карты в гребанную виртуплку может в принципе приводить к запарыванию фс на хосте.
Кстати напомнили, нужно бы багрепорт завести.
Но боюсь внимания не обратят.
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|1.26, Аноним (35), 00:11, 13/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> ...pulseaudio ... отключить одну из аудиокарт ... может пропасть звук из-за зависшего pulseaudio
Узнаётся творение Поттеринга! За что боролись - на том и упали. Главное, без пульсы всё работает.
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|2.30, Аноним (30), 00:15, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Но все дистрокплепатили продолжают пихать его по дефолту. Даже те, кто должен быть независимым от американской конторы. Что это, неспособность настроить alsa, или обезьяний рефлекс?
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|3.32, Аноним (35), 00:20, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Что это, неспособность настроить alsa, или обезьяний рефлекс?
Ты ещё сомневаешься, что Поттеринг и Ко. - не обезьяны?! Они не только альсу не осилили, но и скрипты для них неподъёмная ноша.
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|3.48, анонимуслинус (?), 02:36, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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если ось идет на предустановку, то ломать голову никто не будет и поставят пульсу. потому как альсу настроить на одновременную работу с несколькими устройствами, ну я не пробовал, но кажись не выйдет. только один вход и выход и полный захват устройства. из-за чего и сделали надстройку сервер. вот надо производителю ноутов слушать, что подключил наушники а оно не пашет. да он разориться на пару сотен мегагерц проца лучше за счет пользователя, чем станет искать решение этой проблеме. Тем более пульса в 90% случаев работает стабильно.
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|4.52, Аноним (35), 03:00, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> ну я не пробовал, но кажись не выйдет.
Вот оно, поколение ЕГЭ.
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|5.54, анонимуслинус (?), 03:07, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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какое егэ. я еще на кедах 3 альсу пытался заставить работать на 2 линии. не вышло. хотель нормальную запись и игру гитары сделать. нифига одна прога отхватывает все привилегии и второй обломец по полной. тоже самое будет если запустишь видео и аудиоплеер одновременно. играть будет что то одно. или сервер звуковой типа jack потом так просто пилили? вместо того чтоб умные речи толкать, показал бы как заставить альсу работать как сервер. если никак, то чего с умным видом сидеть. пульсу тоже взялись пилить не от лучшей жизни. какая там у неё реализация это другой разговор.
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|6.55, Аноним (35), 04:07, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> если запустишь видео и аудиоплеер одновременно. играть будет что то одно.
Вот у меня только альса, пульсы отродясь не было, всё через альсу искоропки, запускаю бравзер с твоим любимым ютубчиком, музыку включаю, vlc с котиками, прикинь - все звуки есть! А если у тебя не работало, что поделать, руки у тебя из ж*.
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|7.58, анонимуслинус (?), 04:25, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> если запустишь видео и аудиоплеер одновременно. играть будет что то одно.
> Вот у меня только альса, пульсы отродясь не было, всё через альсу
> искоропки, запускаю бравзер с твоим любимым ютубчиком, музыку включаю, vlc с
> котиками, прикинь - все звуки есть! А если у тебя не
> работало, что поделать, руки у тебя из ж*.
выложи конфиг. а то мне лень пульсу настраивать. и если руки не из жо** с пояснениями. а то я видишь ли давно вышел из вашего наркоманского возраста. Мне как то лишний раз шариться по работающей стабильно системе в лом. да и дистрибутив у меня предельно ламерский с преднастройкой всего.))))
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|6.56, Аноним (35), 04:09, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> показал бы как заставить альсу работать как сервер
карма у тебя отрицательная, у всех альса-миксер работает - у тебя нет.
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|7.60, анонимуслинус (?), 04:38, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> показал бы как заставить альсу работать как сервер
> карма у тебя отрицательная, у всех альса-миксер работает - у тебя нет.
а кто то тут кричал настроил саму альсу.. а тут альсамиксер. через него я тож настраивал. но когда стабилизировали пульсу забросил это к чертям, поскольку мог позволить лишние такты на неё и без мозгового штурма конфигов.
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|6.57, Аноним (35), 04:10, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> пульсу тоже взялись пилить не от лучшей жизни
Пульсу взялись пилить по простой причине: это был Поттеринг.
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|7.59, анонимуслинус (?), 04:34, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> пульсу тоже взялись пилить не от лучшей жизни
> Пульсу взялись пилить по простой причине: это был Поттеринг.
ох ты ж историк нашелся. Ты видимо времена кед 3 не застал, когда с отключенным сервером (не помню точно aRSTD или как то так назывался) у тебя тупо 1 прога захватывала устройство целиком обламывая остальные. норм манов тогда по всем изменениям в альсе тож особо не было и тогда народ как мог колхозил. но альса это не сервер звука, это драйвер(точнее набор) и если она без альса утилс , то огребешь ты от нее максимум матов пачку и никакого звука из второй проги. поэтому над альсой запилили звуковой сервер. кстати для истории , звуковые сервера тогда были свои что в кедах, что в гном(ESD кажется) и без них не было никакой рулежки звуком . жесткий захват. но для хвастающихся рукожопов скажу что все ваши васяноподелия никому в реальной системе у обычного пользователя не уперлись никому. хоть заминусись, а толку от ваших самодовольных речей толку ноль.
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|6.66, Аноним (35), 05:52, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> на кедах 3
давно тебя из криокамеры вытащили?
> запись и игру гитары сделать
телепаты из прошлого говорят, что у тебя гитара oss была. надо было её через aoss запускать.
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|2.65, midyukovanton (ok), 05:39, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Узнаётся творение Поттеринга! За что боролись - на том и упали. Главное, без пульсы всё работает.
Это всё же проблема в апстримном ядре. Надеюсь, на решение проблемы в 5.10. При использовании rpi-шного ядра проблемы нет.
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|1.68, Аноним (68), 05:54, 13/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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