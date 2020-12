Зимнее обновление стартовых наборов ALT p9

5.15 , Аноним ( 1 ), 23:47, 12/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Кто и где использует настоящий i586. Надеюсь, что объяснять разницу между i585 и i686 объяснять не надо?

6.17 , Michael Shigorin ( ok ), 23:51, 12/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – Мальчики, не ссорьтесь. Если кому-то охота убедиться в том, что нынешний "i586" альт на _i586_ не загрузится -- почти наверняка это удастся. Pentium 90 или вроде того могу выдать для такой проверки в нашем офисе. Эту тему ещё лет десять назад led@ поднимал, у него даже патчи были: https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/107832.html#112 PS: в смысле что лучше уж или -march=i686, или тогда =i486 -- потому что конкретно для пентиумов код сильно выбивался в сторону по части оптимизации. В итоге вопрос оставался полузабытым/неприоритетным, а теперь уже так и доживёт, видимо.

7.21 , Аноним ( 1 ), 23:58, 12/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну если не загрузится, зачем продолжать делать i586 или это таки ненастоящий i586 потому что, как написано по ссылке, в gcc давно выпилили поддержку компиляции под x86 ниже i686?

8.61 , fsb4000 ( ? ), 05:14, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать Нет djgpp 10 2 вполне себе собирает код под i586 и даже под i386 если захотеть ... 8.64 , midyukovanton ( ok ), 05:36, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Ненастоящий Но есть одно достоинство, что не поменяли название архитектуры Мож... 8.69 , lockywolf ( ok ), 06:02, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Some more notes, Mon Aug 3 19 49 51 UTC 2015 Changing to -march i586 for... 7.72 , сергей ( ?? ), 06:08, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не нашел по ссылкам kernel-images-led с feat-arch-x86--cpu-emu. Можно указать актуальную на сегоднешний день ссылку?

Ныне наверно структура каталогов изменилась или вообще эти версии убрали. Искал и по https://mirror.yandex.ru/altlinux/, но не нашел ЗЫ: любитель всяких интересных патчей для ядра. Следил за openvz-ядром 2.6.32 и добавляю в свое ядро на его основе другие патчи. В частности, оно у меня и Андроид 4.1 для X86-x64 выполняло. Хорошее ядро. Использую и сейчас его на старом нотебуке. На новом сеть не работает -- нет драйвера и патчи от openvz довольно старые, остаток все никак не соберусь применить.

Немного следил за openvz ядром 3.10. Но мне пока 2.6.32 хватает.

6.29 , Аноним ( 29 ), 00:14, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – 386-е до года до 2007 емнип выпускались, 486 примерно так же.

В ЧПУ можно и 286 найти.

7.35 , Аноним ( 35 ), 00:24, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – 486 и сейчас выпускается - Вортекс же, гигагерцовые камушки.

7.36 , Аноним ( 36 ), 00:25, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > В ЧПУ можно и 286 найти. Под Альт?

8.39 , Аноним ( 29 ), 00:38, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Что под Альт Человек настойчиво вопрошает где используются древние архитектуры ... 9.43 , Аноним ( 1 ), 00:52, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – текст свёрнут, показать Я настойчиво спрашивал где используется Alt Linux на этих древних архитектурах, ... 10.50 , Аноним ( 35 ), 02:56, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать Тебе адреса, явки и пароли предоставить ... 8.41 , Аноним ( 35 ), 00:41, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать попробуй внимательно прочитать ... 6.53 , Аноним ( 35 ), 03:03, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Кто и где использует настоящий i586. Даже 486 используют. Где - ты даже не смог прочитать и понять эту новость.