Осеннее обновление ALT p9 starterkits

|
|
|
|2.16, Аноним (16), 15:58, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Хоть кто то радует сотрудниц центров интернет исследований, а то там одни одинокие мамашки злые как черти.
|
|1.2, Аноним (-), 15:37, 16/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
>для систем Таволга и BFK3 на ЦП "Байкал-Т1". Владельцам ВК "Эльбрус"
Вспомнил корыта: "Москвич", "Волга", "Жигули".
|
|
|
|2.8, Аноним (8), 15:43, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> "Москвич", "Волга", "Жигули"
В своё время считались нормальными автомобилями.
|
|1.3, minona (ok), 15:39, 16/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
А свой пакетный менеджер нет? Только Франкенштейн? Жуткий троллейбус.
Правда, после бинарного ядра в Gentoo...
|
|
|
|2.7, бедный буратино (ok), 15:42, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
зато aptitude есть. старое, зато ооочень быстрое, по сравнению с текущим дебиановским. жаль, циферок количества нет, как в более новых (вроде с 0.4.11 появилось), но всё равно удобно
|
|1.6, бедный буратино (ok), 15:41, 16/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
эх, тока 0612 поставил, и почти все p9 зазеркалировал. ща поновому выкачивать :(
а чё, сизиф он вообще нерабочий? странно, что лайвы работают, а после установки системы она становится каким-то винегретом, с множеством ошибок, вываливаний, разваливаний и тому подобное
и ещё вопрос - какая лицензия на стартеркиты p9 и стартеркиты сизиф? у обычного альта, я так понимаю, лицензия "только для физлиц", а у этих штук?
|
|1.9, бедный буратино (ok), 15:43, 16/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
кстати, вопрос, который неделю не даёт мне покоя - где взять kernel и initrd от инсталлера, чтобы просто запустить установщик?
|
|1.11, Аноним (11), 15:47, 16/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Почему в этом Альт даже текстовые редакторы работают странно? захожу по ssh с Ubuntu, вставляю текст через nano\vi и появляются какие-то лишние отступы.
Из-за этого презирают Альт. Может есть решение?
|
|1.12, Ю.Т. (?), 15:50, 16/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Замечание о порче содержимого при использовании UNetbootin и UltraISO не вполне уместно без конструктивного продолжения в духе "...поэтому надо делать так: ..."
|