Осеннее обновление ALT p9 starterkits

Доступен шестой выпуск стартовых наборов на Девятой платформе Альт. Стартовые наборы подходят для начала работы со стабильным репозиторием опытным пользователям, которые предпочитают самостоятельно определять список пакетов приложений и настраивать систему. Стартовые наборы как составные произведения распространяются на условиях лицензии GPLv2+. Образы включают в себя базовую систему, одно из окружений рабочего стола или набор специализированных приложений.

Сборки подготовлены для архитектур i586, x86_64, aarch64 и armh. Дополнительно доступны сборки для архитектуры mipsel в вариантах для систем Таволга и BFK3 на ЦП "Байкал-Т1". Владельцам ВК "Эльбрус" на базе процессоров 4С и 8С/1С+ также доступен ряд стартовых наборов. Также собраны варианты Engineering на p9 - Live с инженерным ПО и cnc-rt - Live с ядром реального времени и программным ЧПУ LinuxCNC для x86_64.

Изменения относительно июньского выпуска:

ядро Linux std-def 5.4.62 и un-def 5.7.19, в cnc-rt - kernel-image-rt 4.19.124;

Mesa 20.1.1;

Qt5 5.12.9;

rootfs для aarch64 и armh переведены на ядра std-def и un-def; на ядрах lts, mp осталась сборка с xfce;

в ISO-образах изменён таймаут для автоматической загрузки на 60 секунд, при наличии пункта "Установка" загрузится именно он;

для aarch64 и armh собраны образы rootfs для Raspberry Pi 4 (подходят также для RPi3), имеющие в названии -rpi и окончание img.xz. При второй загрузке автоматически расширяется корневой раздел на всё свободное пространство накопителя;

для aarch64 и armh собраны образы builder, предназначенные для сборки пакетов и дистрибутивов. Для aarch64 собран live, аналогичный x86_64, для обеих архитектур собраны rootfs для RPi4 и qemu образы.

Известные проблемы:

на Raspberry Pi 3 с ядрами un-def, lts, mp при использовании pulseaudio необходимо отключить одну из аудиокарт (наушники или HDMI), иначе наблюдается долгое выключение компьютера и может пропасть звук из-за зависшего pulseaudio.

Торренты:

Образы собраны с использованием mkimage-profiles 1.4.2 с небольшими добавками из ветки next; ISO включают архив сборочного профиля (/.disk/profile.tgz) для возможности сборки собственных производных.

Сборки для aarch64 и armh помимо ISO-образов содержат архивы rootfs и образы qemu; для них доступны инструкция по установке и инструкция по запуску в qemu.









Дополнительно отметим доступность первого релиз-кандидата дистрибутива Альт Сервер Виртуализации 9.1, очередной беты дистрибутива Альт Рабочая станция К 9.1 и альфа-версии regular-gnome3.iso с GNOME3 3.38.



