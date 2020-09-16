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Осеннее обновление ALT p9 starterkits

16.09.2020 14:30

Доступен шестой выпуск стартовых наборов на Девятой платформе Альт. Стартовые наборы подходят для начала работы со стабильным репозиторием опытным пользователям, которые предпочитают самостоятельно определять список пакетов приложений и настраивать систему. Стартовые наборы как составные произведения распространяются на условиях лицензии GPLv2+. Образы включают в себя базовую систему, одно из окружений рабочего стола или набор специализированных приложений.

Сборки подготовлены для архитектур i586, x86_64, aarch64 и armh. Дополнительно доступны сборки для архитектуры mipsel в вариантах для систем Таволга и BFK3 на ЦП "Байкал-Т1". Владельцам ВК "Эльбрус" на базе процессоров 4С и 8С/1С+ также доступен ряд стартовых наборов. Также собраны варианты Engineering на p9 - Live с инженерным ПО и cnc-rt - Live с ядром реального времени и программным ЧПУ LinuxCNC для x86_64.

Изменения относительно июньского выпуска:

  • ядро Linux std-def 5.4.62 и un-def 5.7.19, в cnc-rt - kernel-image-rt 4.19.124;
  • Mesa 20.1.1;
  • Qt5 5.12.9;
  • rootfs для aarch64 и armh переведены на ядра std-def и un-def; на ядрах lts, mp осталась сборка с xfce;
  • в ISO-образах изменён таймаут для автоматической загрузки на 60 секунд, при наличии пункта "Установка" загрузится именно он;
  • для aarch64 и armh собраны образы rootfs для Raspberry Pi 4 (подходят также для RPi3), имеющие в названии -rpi и окончание img.xz. При второй загрузке автоматически расширяется корневой раздел на всё свободное пространство накопителя;
  • для aarch64 и armh собраны образы builder, предназначенные для сборки пакетов и дистрибутивов. Для aarch64 собран live, аналогичный x86_64, для обеих архитектур собраны rootfs для RPi4 и qemu образы.

Известные проблемы:

  • на Raspberry Pi 3 с ядрами un-def, lts, mp при использовании pulseaudio необходимо отключить одну из аудиокарт (наушники или HDMI), иначе наблюдается долгое выключение компьютера и может пропасть звук из-за зависшего pulseaudio.

Торренты:

Образы собраны с использованием mkimage-profiles 1.4.2 с небольшими добавками из ветки next; ISO включают архив сборочного профиля (/.disk/profile.tgz) для возможности сборки собственных производных.

Сборки для aarch64 и armh помимо ISO-образов содержат архивы rootfs и образы qemu; для них доступны инструкция по установке и инструкция по запуску в qemu.



Дополнительно отметим доступность первого релиз-кандидата дистрибутива Альт Сервер Виртуализации 9.1, очередной беты дистрибутива Альт Рабочая станция К 9.1 и альфа-версии regular-gnome3.iso с GNOME3 3.38.

  1. Главная ссылка к новости (http://altlinux.org/starterkit...)
  2. OpenNews: Летнее обновление ALT p9 starterkits
  3. OpenNews: Девятая платформа ALT
  4. OpenNews: Выпущена Восьмая платформа BaseALT (p8)
  5. OpenNews: Изменение лицензионного договора для коммерческих сборок ALT Linux
Автор новости: Michael Shigorin
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53724-altlinux
Ключевые слова: altlinux, starterkits
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Обсуждение (17) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 15:23, 16/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Шигорин продолжает нас радовать.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 15:40, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Захожу на опеннет только из-за постов Шигорина.

    // b.

     
  • 2.14, бедный буратино (ok), 15:55, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    пусть эта ёлочка
    в праздничный час
    каждой иголочкой
    радовает нас
    радовает нас
     
  • 2.16, Аноним (16), 15:58, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хоть кто то радует сотрудниц центров интернет исследований, а то там одни одинокие мамашки злые как черти.
     

  • 1.2, Аноним (-), 15:37, 16/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >для систем Таволга и BFK3 на ЦП "Байкал-Т1". Владельцам ВК "Эльбрус"

    Вспомнил корыта: "Москвич", "Волга", "Жигули".

     
     
  • 2.8, Аноним (8), 15:43, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > "Москвич", "Волга", "Жигули"

    В своё время считались нормальными автомобилями.

     
     
  • 3.10, Аноним (4), 15:45, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    При условии, что сравнивать было просто не с чем.

    // b.

     

  • 1.3, minona (ok), 15:39, 16/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А свой пакетный менеджер нет? Только Франкенштейн? Жуткий троллейбус.


    Правда, после бинарного ядра в Gentoo...

     
     
  • 2.7, бедный буратино (ok), 15:42, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    зато aptitude есть. старое, зато ооочень быстрое, по сравнению с текущим дебиановским. жаль, циферок количества нет, как в более новых (вроде с 0.4.11 появилось), но всё равно удобно
     

  • 1.5, Аноним (5), 15:40, 16/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Умные. Не собираюся х86 закапывать и можно версии без системд юзать.
     
  • 1.6, бедный буратино (ok), 15:41, 16/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    эх, тока 0612 поставил, и почти все p9 зазеркалировал. ща поновому выкачивать :(

    а чё, сизиф он вообще нерабочий? странно, что лайвы работают, а после установки системы она становится каким-то винегретом, с множеством ошибок, вываливаний, разваливаний и тому подобное

    и ещё вопрос - какая лицензия на стартеркиты p9 и стартеркиты сизиф? у обычного альта, я так понимаю, лицензия "только для физлиц", а у этих штук?

     
     
  • 2.13, бедный буратино (ok), 15:50, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а не, у меня уже половина образов 0912, так что я новее новости обновился
     

  • 1.9, бедный буратино (ok), 15:43, 16/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    кстати, вопрос, который неделю не даёт мне покоя - где взять kernel и initrd от инсталлера, чтобы просто запустить установщик?
     
  • 1.11, Аноним (11), 15:47, 16/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Почему в этом Альт даже текстовые редакторы работают странно? захожу по ssh с Ubuntu, вставляю текст через nano\vi и появляются какие-то лишние отступы.

    Из-за этого презирают Альт. Может есть решение?

     
     
  • 2.15, Аноним (15), 15:56, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да снести к ху*м Альт и поставить что то более разумное.
     

  • 1.12, Ю.Т. (?), 15:50, 16/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Замечание о порче содержимого при использовании UNetbootin и UltraISO не вполне уместно без конструктивного продолжения в духе "...поэтому надо делать так: ..."
     
  • 1.17, Аноним (17), 16:07, 16/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Прочитал заглавие как 'Осеннее обострение'. Задумался...
     
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