Летнее обновление ALT p9 starterkits

Доступен пятый выпуск стартовых наборов на Девятой платформе Альт. Стартовые наборы подходят для начала работы со стабильным репозиторием для пользователей, которые предпочитают самостоятельно определять список пакетов приложений и настраивать систему. Образы включают в себя базовую систему, одно из окружений рабочего стола или набор специализированных приложений. Сборки подготовленны для архитектур i586, x86_64, aarch64 и armh. Дополнительно предложены сборки для архитектуры mipsel в вариантах для систем Таволга и BFK3 на ЦП "Байкал-Т1". Владельцам ВК "Эльбрус" на базе процессоров 4С и 8С/1С+ также доступен ряд стартовых наборов. За компанию собран Engineering на p9 - Live с инженерным ПО и cnc-rt - Live с реалтайм-ядром и программным ЧПУ LinuxCNC для x86_64. Изменения относительно мартовского выпуска: Ядро Linux std-def 5.4.44, в cnc-rt - kernel-image-rt 4.19.124;

Mesa 20.1.0;

Firefox ESR 68.9;

KDE 5.70.0 / 5.18.5 / 19.12.3;

Qt5 5.12.8;

Lxqt 0.15.1;

Исправлена проблема загрузки live с сохранением сессии. Известные проблемы: Окружения с Cinnamon, GNOME 3 и KDE 5 испытывают проблемы с изменением размера окна в virtualbox при использовании виртуального видеоадаптера vmsvga;

На Raspberry Pi 3 при использовании pulseaudio необходимо отключить одну из аудиокарт (jack или HDMI), иначе наблюдается долгое отключение и может пропасть звук из-за зависшего pulseaudio. Образы собраны с использованием mkimage-profiles (ветка, стремящаяся к выпуску 1.4) и дополнительного сборочного задания #252957. Сборки для aarch64 и armh помимо ISO-образов содержат архивы rootfs и образы qemu; для них доступны инструкция по установке и инструкция по запуску в qemu.



