Летнее обновление ALT p9 starterkits

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Доступен пятый выпуск стартовых наборов на Девятой платформе Альт. Стартовые наборы подходят для начала работы со стабильным репозиторием для пользователей, которые предпочитают самостоятельно определять список пакетов приложений и настраивать систему. Образы включают в себя базовую систему, одно из окружений рабочего стола или набор специализированных приложений.
Сборки подготовленны для архитектур i586, x86_64, aarch64 и armh. Дополнительно предложены сборки для архитектуры mipsel в вариантах для систем Таволга и BFK3 на ЦП "Байкал-Т1". Владельцам ВК "Эльбрус" на базе процессоров 4С и 8С/1С+ также доступен ряд стартовых наборов. За компанию собран Engineering на p9 - Live с инженерным ПО и cnc-rt - Live с реалтайм-ядром и программным ЧПУ LinuxCNC для x86_64.
Изменения относительно мартовского выпуска:
- Ядро Linux std-def 5.4.44, в cnc-rt - kernel-image-rt 4.19.124;
- Mesa 20.1.0;
- Firefox ESR 68.9;
- KDE 5.70.0 / 5.18.5 / 19.12.3;
- Qt5 5.12.8;
- Lxqt 0.15.1;
- Исправлена проблема загрузки live с сохранением сессии.
Известные проблемы:
- Окружения с Cinnamon, GNOME 3 и KDE 5 испытывают проблемы с изменением размера окна в virtualbox при использовании виртуального видеоадаптера vmsvga;
- На Raspberry Pi 3 при использовании pulseaudio необходимо отключить одну из аудиокарт (jack или HDMI), иначе наблюдается долгое отключение и может пропасть звук из-за зависшего pulseaudio.
Образы собраны с использованием mkimage-profiles (ветка, стремящаяся к выпуску 1.4) и дополнительного сборочного задания #252957.
Сборки для aarch64 и armh помимо ISO-образов содержат архивы rootfs и образы qemu; для них доступны инструкция по установке и инструкция по запуску в qemu.