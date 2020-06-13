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Летнее обновление ALT p9 starterkits

13.06.2020 09:58

Доступен пятый выпуск стартовых наборов на Девятой платформе Альт. Стартовые наборы подходят для начала работы со стабильным репозиторием для пользователей, которые предпочитают самостоятельно определять список пакетов приложений и настраивать систему. Образы включают в себя базовую систему, одно из окружений рабочего стола или набор специализированных приложений.

Сборки подготовленны для архитектур i586, x86_64, aarch64 и armh. Дополнительно предложены сборки для архитектуры mipsel в вариантах для систем Таволга и BFK3 на ЦП "Байкал-Т1". Владельцам ВК "Эльбрус" на базе процессоров 4С и 8С/1С+ также доступен ряд стартовых наборов. За компанию собран Engineering на p9 - Live с инженерным ПО и cnc-rt - Live с реалтайм-ядром и программным ЧПУ LinuxCNC для x86_64.

Изменения относительно мартовского выпуска:

  • Ядро Linux std-def 5.4.44, в cnc-rt - kernel-image-rt 4.19.124;
  • Mesa 20.1.0;
  • Firefox ESR 68.9;
  • KDE 5.70.0 / 5.18.5 / 19.12.3;
  • Qt5 5.12.8;
  • Lxqt 0.15.1;
  • Исправлена проблема загрузки live с сохранением сессии.

Известные проблемы:

  • Окружения с Cinnamon, GNOME 3 и KDE 5 испытывают проблемы с изменением размера окна в virtualbox при использовании виртуального видеоадаптера vmsvga;
  • На Raspberry Pi 3 при использовании pulseaudio необходимо отключить одну из аудиокарт (jack или HDMI), иначе наблюдается долгое отключение и может пропасть звук из-за зависшего pulseaudio.

Образы собраны с использованием mkimage-profiles (ветка, стремящаяся к выпуску 1.4) и дополнительного сборочного задания #252957. Сборки для aarch64 и armh помимо ISO-образов содержат архивы rootfs и образы qemu; для них доступны инструкция по установке и инструкция по запуску в qemu.

  1. Главная ссылка к новости (http://lists.altlinux.org/pipe...)
  2. OpenNews: Ежеквартальное обновление ALT p9 starterkits
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутивов Альт Рабочая станция 8.1
  4. OpenNews: Девятая платформа ALT
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутивов Альт Рабочая станция, Альт Сервер и Альт Образование 9.0
  6. OpenNews: Выпуск дистрибутива Simply Linux 9
Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал Michael Shigorin
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53147-altlinux
Ключевые слова: altlinux
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