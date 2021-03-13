The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Весеннее обновление стартовых наборов ALT p9

13.03.2021 07:13

Готов восьмой выпуск стартовых наборов на Девятой платформе Альт. Эти образы подходят для начала работы со стабильным репозиторием опытным пользователям, которые предпочитают самостоятельно определять список пакетов приложений и настраивать систему (вплоть до создания собственных производных). Как составные произведения распространяются на условиях лицензии GPLv2+. Варианты включают в себя базовую систему и одно из окружений рабочего стола или набор специализированных приложений.

Сборки подготовлены для архитектур i586, x86_64, aarch64 и armh. Дополнительно доступны сборки для архитектуры mipsel в вариантах для систем Таволга и BFK3 на процессоре "Байкал-Т1". Владельцам ВК "Эльбрус" на базе процессоров 4С и 8С/1С+ доступен ряд стартовых наборов. Также собраны варианты Engineering на p9 -- Live с инженерным ПО и cnc-rt -- Live с ядром реального времени и программным ЧПУ LinuxCNC для x86_64.

Изменения относительно декабрьского выпуска:

  • ядро Linux std-def 5.4.104 и un-def 5.10.20, в cnc-rt -- kernel-image-rt 4.19.160;
  • Firefox ESR 78.8.0 (на aarch64 -- Firefox 82);
  • ISO-образы x86_64 стали немного меньше за счёт того, что в ESP-раздел больше не помещается копии ядра с initrd;
  • ISO-образы aarch64 теперь нормально загружаются на системах с u-boot/efi;
  • работает Live c сохранением сессии при загрузке на UEFI (x86_64, aarch64);
  • стартеркит kde5 уменьшился в размере с 2 до 1,4 Гб;
  • в rootfs дефолтным ядром назначено un-def;
  • Raspberry Pi: при загрузке с ядром un-def исправлена проблема с звуком;
  • Raspberry Pi 4: rootfs с ядром un-def загружается успешно, работает стабильно, но не работает аппаратное 3D-ускорение -- используйте сборку с суффиксом -rpi со специальным ядром для Raspberry Pi;
  • mcom02: изменено разрешение экрана с 1920x1080 на 1366x768 (задаётся в /boot/extlinux/extlinux.conf).

Торренты:

Образы собраны с использованием mkimage-profiles 1.4.7 с большим набором патчей; ISO включают архив сборочного профиля (.disk/profile.tgz) для возможности сборки собственных производных (см. тж. вариант builder и пакет mkimage-profiles в его составе).

Сборки для aarch64 и armh помимо ISO-образов содержат архивы rootfs и образы qemu; для них доступны инструкция по установке и инструкция по запуску в qemu.



Дополнительно отметим доступность пятого релиз-кандидата дистрибутива Альт Рабочая станция К 9.1, а также беты дистрибутива Simply Linux 9.1.

  1. Главная ссылка к новости (http://lists.altlinux.org/pipe...)
  2. OpenNews: 20 лет проекту Sisyphus
  3. OpenNews: Зимнее обновление стартовых наборов ALT p9
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива Альт Сервер виртуализации 9.1
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутивов Альт Рабочая станция, Альт Сервер и Альт Образование 9.1
  6. OpenNews: Выпуск дистрибутива Simply Linux 9
Автор новости: Michael Shigorin
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54748-altlinux
Ключевые слова: altlinux
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (4) RSS
  • 1, Аноним (1), 07:25, 13/03/2021 [ответить]  
    		• –1 +/
    >Эти образы подходят для начала работы со стабильным репозиторием опытным пользователям, которые предпочитают самостоятельно определять список пакетов приложений и настраивать систему (вплоть до создания собственных производных).

    Я правильно понимаю что здесь идет речь о создании собственного дистрибутива? На сколько сколько реально делать дистрибутив одному человеку? Допустим если только под x86_64 и только с

     
     
  • 3, АЛЬТернативно одаренный (?), 07:44, 13/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    При использовании готового ci от дебиана или alpine linux. Создать свой собственный дистрибутив со своими пакетами сможет даже домохозяин.
    При наличии человек трёх(с опытом поддержки пакетов) можно вполне поддерживать дистрибутив который будет точно лучше альта.
     

  • 2, Аноним (2), 07:25, 13/03/2021 [ответить]  
    		• –3 +/
    Весеннее обострение у нeнyжнодистрибутива.
     
  • 4, Jopa88 (?), 07:47, 13/03/2021 [ответить]  
    		• +/
    У них вообще кто-нибудь дистрибутив тестирует перед выпуском?
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Ideco
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2021 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру