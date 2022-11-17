Выпуск дистрибутива Альт Рабочая станция К 10.1

6.89 , Менязабанилнуби ( ? ), 13:13, 17/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >В этом кавайном DE, внезапно Qt, на которую у них больше нет лицензии, из-за того, что не СПО. Ну то есть сам я ничего не сделал, но в глазу соседа вижу соринку за 100 верст?

Как говаривал царь всея сей на лоре: "пора разрушить дихотомию гтк/кью. Гтк нужно сжечь, а кьют форкнуть.

То что нет лицензии - им как-то это мешает разрабатывать?

Может они скачать не могут?

Или им персонально бекдоры встроили?

Вы меня как-то убеждали в том, что нам разрешили класть на еулу от мс и прочих правообладателей, а здесь вдруг кьют внезапно камень преткновения.

Вам самому не смищно? >Потом, половина утилит в этом кавайном DE честно позаимствована из KDE Я думал кде ака фреймворк. Странно было бы изобретать велосипеды, когда все придумано до нас. Не? >Еще часть DE, прибита гвоздями к GMOME3. Так оно на кьюте или гтк? Или гном уже на кьюте? >Ну и бутстрапы на базе Debian и использование его базы пакетов для сборки такого дистрибутива не есть хорошая мысль. По моему мнению старина дебиан, еще той эпохи - это лучшее, что случилось с линуксом в плане пакетных дистров. Не есть хорошо?

А что Вы свое ядро запилили? Или мож энвайронмент?

Почему Вы говорите, что ред хат базед - это использовать хорошо, а свободный дебиан нет?

Чем ред хат безопаснее?

7.93 , Michael Shigorin ( ok ), 13:16, 17/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Почему Вы говорите, что ред хат базед - это использовать хорошо, а свободный дебиан нет?

> Чем ред хат безопаснее? Это про МСВС уже пошло, что ли? http://cnews.ru/news/top/minkomsvyazi_zasekretilo_russkuyu_windows

8.100 , Менязабанилнуби ( ? ), 13:22, 17/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Подождите, причем тут мсвс Я насколько помню историю линукса, из бинарного есть... 9.122 , Рядовой пользователь Альтлинукса ( ? ), 14:24, 17/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Нет Вы плохо знакомы с историей развития дистрибутивов Было куча параллельных ... 7.118 , EULA ( ? ), 14:13, 17/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать В чем, по-вашему, заключается соринка, которую я якобы увидел в Астре Что пропр... 6.90 , Michael Shigorin ( ok ), 13:14, 17/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ну и KF5 да рекомендации "поставить из дебиана" тоже намекают, почему кое-кому зудит про "суверенное"... Хотя понятно, что на ядре, тулчейне и библиотеках из проектов, которые по факту контролируются организациями из штатов и иже с ними в подавляющем большинстве -- "суверенное" ПО всегда будет именно в кавычках (раскавычивать можно лишь приобретением достаточного понимания внутренностей этого кода, чтобы как минимум играть значимую роль в его разработке, а как максимум -- иметь реальную возможность потащить её своими силами либо наконец сделать как надо). И это будет следующая проблема. Но, даст Бог, справимся. Возможно, заодно похоронив ещё несколько помоек в дополнение к "обществу потребления" и "финансистам" -- интернет и особенно веб (какими мы их _теперь_ имеем "счастье" наблюдать), соответственно браузеры; ну и декодеры по полпроцессора, жрущие как минимум десятки лишних гигаватт по миру. А может, это мне просто приглючилось.

7.106 , Менязабанилнуби ( ? ), 13:41, 17/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Ну и KF5 да рекомендации "поставить из дебиана" тоже намекают, почему кое-кому зудит про "суверенное"... Зудит - это у Вас. Потому что по стандартной психологии поведения преступника, он сам все отрицает, рассказывая тем самым больше, чем он думает. Гуглите "отрицание отрицания".

Про преступника в том контексте не лично к Вам адресовано. Про суверенное, на пальцах.

Я лично всю жизнь платил все налоги. И не как Вы, 13% ндфл, хотя даже не Вы а работодатель, а много много больше. А это поверьте не просто, когда все ведешь мо-белому. И суммы значительные. Мне рассказывали, что на все эти деньги у нас армию снабдили по последнему слову, что импортозамещение, что айти цветет и пахнет. А по факту я и такие как я опять достаем прямиком из кармана деньги, и покупаем нашим пацанам все необходимое. Потому что государство куда-то самоустранилось. Где наши налоги? Почему мы за одно и тоже платим по несколько раз? На что уходят деньги в том числе в ит?

Эти вопросы мучают не только меня. Я гарантирую это.

Что наще окологосударственное ит сделало? Я думаю слово окологосударственное в пояснении не нуждается, да? >которые по факту контролируются организациями из штатов А когда будет чтобы из кремля контролировалось?

В том числе и железо. >Но, даст Бог, справимся Дай Бог. Дожить бы. >какими мы их _теперь_ имеем "счастье" наблюдать А кто его/их таким сделал?

Предлагаете интернет забанить?

Не доставайся ж ты никому?!