Выпуск дистрибутива Альт Рабочая станция К 10.1

Michael Shigorin ( ok ), 12:24, 17/11/2022

Насколько понимаю, ООО "Базальт СПО" Сергею Трусову не платит (и не платило) ничего. Впрочем, у Вас явно или источники кривые, или стек чем-то сорвало, судя по странному упоминанию меня, или застарелое недержание дёгтя реймановских времён, судя по ещё одной оговорочке. Раз уж такой случай -- озвучу на публике:

1) у меня было (и в какой-то мере есть) желание утащить к нам интересного специалиста,

1) у меня было (и в какой-то мере есть) желание утащить к нам интересного специалиста,

3) а мои попытки уговорить Сергея простить обиды бывшим коллегам по Росе оказались тщетны,

3) а мои попытки уговорить Сергея простить обиды бывшим коллегам по Росе оказались тщетны,

4) и подвергать его, возможно, ещё раз не такому, так подобному испытанию -- не хотелось бы. PS: "пох" (я знаю, кто это, давно заочно знакомы) -- при всей разнице во взглядах человек крайне опытный; если снять кожуру цинизма с некоторых его сообщений, внутри бывает ценное (но слепо на веру принимать точно нельзя -- впридачу ко всему он тоже человек и тоже способен ошибаться).

Пытался ему обьяснить как раз я.

Пытался ему обьяснить как раз я.

Создавалось впечатление что что-то здесь не без чего-то.

Создавалось впечатление что что-то здесь не без чего-то.

Но про цинизм и прочее - это все понятно.

Но про цинизм и прочее - это все понятно.

Пох, я понимаю, что птица Вы гордая, но в жизни так может произойти с каждым. И ничего постыдного нет в том, чтобы Вам помогли.

Если есть финансовые вопросы по лечению, поможем.

Если есть финансовые вопросы по лечению, поможем.

Только Вы нос не вешайте. Делай что должно и будь как будет. А будет, как Бог даст. (С)

Без аргументов ( ? ), 12:01, 17/11/2022

Стоит для того, что бесплатно использовать. У него нет альтернатив, кроме убунты, подажалуй. Т.к. в дебиан ум за разум зашёл с заморозкой и сопровождением не-разработчиками промежуточных версий (костылебэкпорты мало имеют софта) -- старье в общем. Тут тоже местами, но ключевые компоненты обновляются, плюс флатпаки из коробки, можно запросить обновление или новый пакет добавить, чуть ли не персонально могут собрать свежий пакет. Федора хороша для разработчика, но меня достали глюки в кедах и каждые пол года миграция.

Michael Shigorin ( ok ), 12:52, 17/11/2022

> Тут тоже местами Вешайте или подключайтесь :-) Кстати, ещё могут пригодиться http://altlinux.org/autoports (подновил сведения для p10, чем стоило озадачиться ещё прошлым летом, конечно).

3.83 , Michael Shigorin ( ok ), 12:52, 17/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Тут тоже местами Вешайте или подключайтесь :-) Кстати, ещё могут пригодиться http://altlinux.org/autoports (подновил сведения для p10, чем стоило озадачиться ещё прошлым летом, конечно).