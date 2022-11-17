Выпуск дистрибутива Альт Рабочая станция К 10.1

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|1.1, Аноним (1), 08:57, 17/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Прекрасный дистрибутив. Особенно радует своевременное внедрение драйверов устройств, в следствие чего в своё время только в Alt Linux в live-режиме завёлся wi-fi модуль
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|2.8, Аноним (8), 09:13, 17/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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< только в Alt Linux в live-режиме завёлся wi-fi модуль
Ну дык остальные Linux же Wi-Fi не поддерживают же.
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|2.12, X86 (ok), 09:17, 17/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Зато их детище Simply Linux никак не хочет без танцев с бубном заводить видеодрайвер для моей RTX 3080.
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|3.42, Michael Shigorin (ok), 11:32, 17/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Попробуйте сабж -- в крабочей станции нвидиевские блобы "из коробки", в отличие от симплика и всего остального альта (zerg@ -- это более двадцати лет опыта поддержки пакетов как kde, так и nvidia).
Про танцы с бубном тоже бы подробнее, впрочем -- http://altlinux.org/nvidia применяли или из .run ставили?
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|2.26, rq (?), 10:09, 17/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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цитата из канала техподдержки альтлинукса - "новые пользователи нам не нужны"
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|1.2, EULA (?), 09:02, 17/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> При обнаружении неудачи обновления в центре приложений Discover
> настроен запуск восстановления системы (при использовании Btrfs
> перед обновлением создаётся точка восстановления).
Идея супер. Еще бы альяс к apt-get с таким же функционалом сделали.
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|3.15, ыть (ok), 09:26, 17/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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если они перейдут на deb, то менеджером пакетов будет dnf
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|4.30, n00by (ok), 10:19, 17/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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dnf они называли очень нехорошими словами. Что-то вроде «корпоративный овериженеринг».
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|4.52, Michael Shigorin (ok), 11:50, 17/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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dnf кривой аки турецкая сабля, начиная прям с библиотеки...
---
Мерзость, а не код. Я не вижу почему это должно быть С++.
Смешали макросы glibc с C++ кодом, исправить это очень сложно.
---
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|3.24, EULA (?), 10:04, 17/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> И на формат deb перешли. Цены бы не было.
Зачем?
Деб-дистрибутивов много. А вот APT-RPM дистрибутивов два осталось.
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|1.3, Аноним (3), 09:02, 17/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Подскажите, а у AltLinux есть сообщество? Как, например, Fefora. Или это чисто коммерческий дистрибутив в котором нельзя поучаствовать, можно только пользоваться?
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|2.27, n00by (ok), 10:11, 17/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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И да, и нет. Например, сообщество выпускало вариант Xfce c Sysv. Когда самому активному из причастных понадобилась дополнительная память, он купил модули не в магазине за углом и с гарантией 10 лет, а заказал с Али, пришли битые. С тех пор он ушёл с форума. Виноват, конечно, n00by - недостаточно почтенно обрисовал суть проблемы.
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|3.69, Менязабанилнуби (?), 12:11, 17/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Зато у красной шапки есть репо, где выложен их вклад в сообщество.
Я не говорю сейсас годный вклад или нет, я говорю о том, что он есть.
А где ваш вклад?
Что вы дали миру спо?
Почему кластеры рф на амд камнях, зато Шигорин, как дитя малое понтуется всем, что он на эльбрусе?!
Доколе?!
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|5.91, Аноним (91), 13:15, 17/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вопрос был про вклад в сообщество, а не про наличие для него бесполезного гит-репозитория.
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|1.4, Аноним (4), 09:03, 17/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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> В основной состав интегрированы российские корневые сертификаты шифрования.
Спасибо но нет - для госуслуг мне и виртуалку поднять не лень
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|3.92, ИмяРек (?), 13:15, 17/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не то же самое что сертификаты для тов майора заботливо положены тут же при установке
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|1.5, Аноним (5), 09:08, 17/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Учитывая размер сего чуда, почему нет возможности скачать через торрент?
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|3.97, Аноним (97), 13:19, 17/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Заходишь на сайт линукс минт... всё очевидно: название, прямая ссылка и торрент-файл
заходишь скачать Alt.. такое чувство что торрента бояться. мол это пиратство.
ещё и трекер подняли свой. DHT испугались?
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|4.17, Аноним (5), 09:36, 17/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>>> Ну а в минт то зачем возвращаться? <<<
Потому что ИМХО это проект, который разрабатывается для людей и где прислушиваются к мнению этих самых людей; у проекта есть четкое видение того какой должна быть десктоп ОС для обычного пользователя!
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|3.68, Michael Shigorin (ok), 12:10, 17/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Знаете, главное -- чтоб работало. Если Mint для Вас работает, это же замечательно и меня не удивляет :-) (в отличие от Runtu, которые своей чудовищной криворукостью и готовностью устанавливать людям самое что ни на есть malware поразили ещё во времена школьного проекта)
PS: кстати, cinnamon в альтовых репозиториях есть и http://altlinux.org/starterkits с ним -- тоже.
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|2.71, Michael Shigorin (ok), 12:13, 17/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Прежде чем набиваться к нам в руководы таким вот образом, попытайтесь выполнить упражнение "конкретизирую проблему".
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|3.105, Аноним (16), 13:28, 17/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не могу, просто чувствую патологическую склонность и талант к руководству людьми.
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|1.20, pashev.ru (?), 09:51, 17/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> ООО «Базальт СПО» в течение трех лет с начала действия настоящего договора обязуется предоставить исходные тексты любой СВОБОДНОЙ ПРОГРАММЫ, включенной в состав ДИСТРИБУТИВА, по Вашему требованию за плату, не превышающую стоимость физического предоставления исходного текста.
Уж лучше зеркало дебиана.
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|1.21, n00by (ok), 10:00, 17/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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> дистрибутив снабжён графическим интерфейсом Alterator
Ну вот, написали про Alterator. А то анонимные эксперты ноют который год, якобы однообразные комментарии n00by безрезультатны.
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|1.29, Аноним (29), 10:16, 17/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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есть живые пользователи этой подделки? сколько вам за это платят на работе? оно того стоит?
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|2.34, n00by (ok), 10:40, 17/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Survolog, а сколько тебе платят за создание фейкового телеграм-канала альтов и за эти комментарии?
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|3.59, Менязабанилнуби (?), 11:58, 17/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Да думаю побольше, чем Вам базальт.
Или ток Шигорину Вам за черный пиар можно?
Пацаны из Рос'ы, вы платить то будете уже? А то бедный нуби себе места уже не находит. Думая, не прогадал ли с альтами. Куда завесить криптокошель для оплаты за мои правдивые коменты?
Соберем поху на лечение.
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|4.76, Michael Shigorin (ok), 12:24, 17/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Насколько понимаю, ООО "Базальт СПО" Сергею Трусову не платит (и не платило) ничего. Впрочем, у Вас явно или источники кривые, или стек чем-то сорвало, судя по странному упоминанию меня, или застарелое недержание дёгтя реймановских времён, судя по ещё одной оговорочке.
Раз уж такой случай -- озвучу на публике:
1) у меня было (и в какой-то мере есть) желание утащить к нам интересного специалиста,
2) но поскольку альт -- проект тоже земной и ни разу не совершенный (ныне покойный Лёша Турбин не дал бы соврать, если б это читал), то и здесь найдётся на что обидеться,
3) а мои попытки уговорить Сергея простить обиды бывшим коллегам по Росе оказались тщетны,
4) и подвергать его, возможно, ещё раз не такому, так подобному испытанию -- не хотелось бы.
PS: "пох" (я знаю, кто это, давно заочно знакомы) -- при всей разнице во взглядах человек крайне опытный; если снять кожуру цинизма с некоторых его сообщений, внутри бывает ценное (но слепо на веру принимать точно нельзя -- впридачу ко всему он тоже человек и тоже способен ошибаться).
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|5.82, Менязабанилнуби (?), 12:45, 17/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>Насколько понимаю, ООО "Базальт СПО" Сергею Трусову не платит (и не платило) ничего. Впрочем, у Вас явно или источники кривые,
Мои источники - это простое следование логической цепочке.
>судя по странному упоминанию меня, или застарелое недержание дёгтя реймановских времён, судя по ещё одной оговорочке.
Я Вас вообще не знаю. Помню Вы плохо себя вели как-то, собрал на Вас досье. Вы исправились. Я досье сжег. Пацан сказал, пацан сделал.
>а мои попытки уговорить Сергея простить обиды бывшим коллегам по Росе оказались тщетны,
Вы меня простите великодушно, но насколько я помню, Вы только разжигали его страсть к самоунижению.
Пытался ему обьяснить как раз я.
Вместе с тем в ключевые моменты лично Вы вставляли свое веское про альт, в компоративной парадигме. Дескать а вот у нас то лучше...
Создавалось впечатление что что-то здесь не без чего-то.
Или Вы бесплатно Сергея использовали, а он и рад?
> всей разнице во взглядах человек крайне опытный; если снять кожуру цинизма
Я не знаю его лично, как не знаю воочию никого, так как с времен постройки рунета, я действительно аноним. Не шучу.
Но про цинизм и прочее - это все понятно.
У человека проблемы. Серьезные проблемы. Один он может с ними не справиться. Я лично готов помочь.
Пох, я понимаю, что птица Вы гордая, но в жизни так может произойти с каждым. И ничего постыдного нет в том, чтобы Вам помогли.
Если есть финансовые вопросы по лечению, поможем.
Только Вы нос не вешайте. Делай что должно и будь как будет. А будет, как Бог даст. (С)
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|5.109, Аноним (109), 13:51, 17/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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то бишь вас устраивает что нуби, прячась за добрым именем альта (как сейчас), клевещет, оскорбляет, и в каждой новости вылезает со своей росой в вопросах, где совсем не про нее речь? лишь бы он с альтом так же не вылазил в темах не про альт?
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|2.60, Без аргументов (?), 12:01, 17/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Стоит для того, что бесплатно использовать. У него нет альтернатив, кроме убунты, подажалуй. Т.к. в дебиан ум за разум зашёл с заморозкой и сопровождением не-разработчиками промежуточных версий (костылебэкпорты мало имеют софта) -- старье в общем. Тут тоже местами, но ключевые компоненты обновляются, плюс флатпаки из коробки, можно запросить обновление или новый пакет добавить, чуть ли не персонально могут собрать свежий пакет. Федора хороша для разработчика, но меня достали глюки в кедах и каждые пол года миграция.
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|2.85, Michael Shigorin (ok), 12:56, 17/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Тестировщиков в Обнинске теперь целый отдел, причём лично я им весьма благодарен за труды -- хоть порой и не к тому цепляются (по своим пакетам последнее время такого не припоминаю, если регрессия -- то именно регрессия), но порой замечают очень неожиданные и неприятные штуки, заодно тестами сами же и обкладывают.
Хотел сослаться на http://basealt.ru/vacancies -- по Обнинску сейчас тестировщики все на месте, видимо; но Вы поглядывайте :-)
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|3.114, Аноним (114), 14:05, 17/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Хорошо бы, если бы вышли статьи про их труды тестирования. Может положительно сказаться на имидже.
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|3.115, Аноним (114), 14:05, 17/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Хорошо бы, если бы вышли статьи про их труды тестирования. Может положительно сказаться на имидже.
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|3.119, Аноним (32), 14:14, 17/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Молодцы.
Если меня выгонят с работы и из Грузии попробую к вам устроиться.
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|1.35, Рядовой пользователь Альтлинукса (?), 10:46, 17/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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-Когда уже команда Альтлинуксов починит свой установщик, чтобы он однозначно мог работать с конкретными ext, что это за дичь в виде угадайки какая ФС встанет по желанию установщика?
-Почему пользователь должен угадывать, что установщик решит, из-за неясносной мути пунктов в этом этапе установок, когда проще разметить отдельно самому всё, а при установке альтовским установщиком только назначить точки монтирования?
-Почему не сделать ЯВНЫЙ выбор конкретных фс ext2 ext3 и ext4 ОТДЕЛЬНО, как в других дистрибутивах, галками в чекбоксах или пунктами выпадающего меню?
-Почему пользователь должен подстраиваться под эту тупую особенность Альтов, потому что кто-то решил, что и так сойдёт, а другие решили что и можно привыкнуть?
Вот представьте, что другие люди приходят с других ОС и они ожидают вполне определённого поведения и не ожидают игр в угадайку.
Ладно я упёртый, добился таки того, чего мне надо, но другие-то могут и плюнуть.
Доколе такое будет продолжаться?!
Исправьте пожалуйста этот этап в установщике, заменив на более однозначные, БОЛЬШИНСТВУ интуитивно понятные действия по выбору конкретных ФС! Неужели это настолько сложно, что вам проще мириться и заставлять скакать других через это, но лишь бы не менять и не притрагиваться даже к изменениям в вашем установщике?!
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|2.37, Аноним (37), 11:13, 17/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Есть только ext4. В ядре один драйвер ими всеми занимается. Отключи на ext4 разделе журнал и вот тебе ext2 (во всяком случае такая же низкая производительность и дисковые утилиты начинают этот раздел идентифицировать как ext2).
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|3.110, Рядовой пользователь Альтлинукса (?), 13:53, 17/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Есть только ext4. В ядре один драйвер ими всеми занимается. Отключи на
> ext4 разделе журнал и вот тебе ext2 (во всяком случае такая
> же низкая производительность и дисковые утилиты начинают этот раздел идентифицировать
> как ext2).
Вы не понимаете того, о чём я веду речь.
Пользователю плевать, один там драйвер отвечает за все виды ext или тридцать один.
Вопрос к непонятной мути в инсталяторе, неужели так сложно поправить этот этап до человеческого вида ЯВНОГО ОДНОЗНАЧНОГО выбора одно из нужных вариантов вместо того чтобы заставлять пользователя играть в угадайку, заставлять приседать и самим постоянно нелепо оправдываться, что это так и надо?!
Сделайте пожалуйста просто по-людски, как в большинстве систем и всё! Неужели у вас там специалисты закончились, которые понимали что-то в настройках и изменениях вашего установщика.
Уто же дичь какая-то, то что сейчас по факту присутствует, и если у вас в команде все привыкли заходить в дом через окно, то это не значит, что это здравая отличная идея и что так все должны поступать.
Системой-то я пользуюсь, но мне каждый раз больно на это смотреть и сталкиваться с этим, а ещё мне каждый раз нечего ответить на резонный вопрос других людей, почему так идиотски устроено?!
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|4.120, Аноним (37), 14:15, 17/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да, вроде, понимаю. Это логично, пользователю лишняя информация о версиях (или, точнее, об используемых расширениях) ни к чему. Не видел ни одного дистрибутива, который бы показывал содержимое mke2fs.conf в установщике. Я уж не буду спрашивать, зачем каждый день пользоваться установщиком.
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|3.74, EULA (?), 12:19, 17/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Сколько помню -- всегда выбор был в граф инсталляторе К. Вот сейчас
> можно btr или ext4 выбрать.
BTRFS можно было давно выбрать. В P10 точно было. Но сделать субтома та было нельзя.
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|3.112, Рядовой пользователь Альтлинукса (?), 14:02, 17/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Сколько помню -- всегда выбор был в граф инсталляторе К. Вот сейчас
> можно btr или ext4 выбрать.
Нет, там не выбор из ext2, ext3 и ext4, там это по-дуратски реализованно, как "расширение" и что там будет по итогу в разных ситуациях выясняется ТОЛЬКо после установки, а я считаю, что это дурость чистой воды. Нужен заранее известный, некостыльный выбор. Причём мало сделать ext2 или ext4, или вообще ext4 один оставить, нужно оставить варианты выбора всех этих версий, даже если ext4 это популярная и в большинстве случаев востребованная версия. Нужно сделать явный выбор из ТРЁХ разных пунктов на этом этапе, не в виде непонятного расширения, которое для новичка непойми к чему приводит, а именно ЯВНЫЙ выбор каждого из этих вариантов ОТДЕЛЬНО, в форме самостоятельной опции.
Не нужно заставлять пользователей запоминать, как это по-особенному в Альтлинуксах, нужно просто сделать, чтобы было логично, как обычно это практикуется.
Можно, конечно же ничего не делать, и утвержать, что Альтлиннукс это очередной think different, а кто не понимает этого, те просто ненужны, но тогда не стоит ожидать доброго адекватного отношения основной массы новичков к системе, раз на начальном этапе уже встречается что-то, что не как у людей.
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|2.86, Michael Shigorin (ok), 13:03, 17/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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О-оо, вот это по существу, между прочим.
alterator-vm со всем, что под ним (guile-evms и [lib]evms) -- по умолчанию делает ext4, но вполне умеет и ободрать до ext3/ext2, но называется это всё по-брежнему "ext2/3"; для отката версии создаваемой ФС надо поставить галочку "дополнительные опции" (или как её там) при создании и снять галочки про экстенты (чтоб ext3) или ещё и про журнал (чтоб ext2).
Переделывать сам alterator-vm, боюсь, мы уже в таких объёмах не будем. Скорее получится учесть в другом модуле разбивки когда-нибудь (и мы Вас понимаем; историю могу рассказать, но букв много получится).
А вот претензии по схемам авторазбивки давайте разберём подробнее, тут есть что выслушать и предпринять; по возможности гляньте http://altlinux.org/Autoinstall#Формат_файла_vm-profile.scm для более предметного обсуждения.
PS: вопросов там есть разных: http://bugzilla.altlinux.org/alterator-vm
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|3.117, Рядовой пользователь Альтлинукса (?), 14:11, 17/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>[оверквотинг удален]
> галочку "дополнительные опции" (или как её там) при создании и снять
> галочки про экстенты (чтоб ext3) или ещё и про журнал (чтоб
> ext2).
> Переделывать сам alterator-vm, боюсь, мы уже в таких объёмах не будем.
> Скорее получится учесть в другом модуле разбивки когда-нибудь (и мы Вас
> понимаем; историю могу рассказать, но букв много получится).
> А вот претензии по схемам авторазбивки давайте разберём подробнее, тут есть что
> выслушать и предпринять; по возможности гляньте http://altlinux.org/Autoinstall#Формат_файла_vm-profile.scm
> для более предметного обсуждения.
> PS: вопросов там есть разных: http://bugzilla.altlinux.org/alterator-vm
Михаил, вот об этом я и веду речь, что там ext2/3 и непойми что в итоге.
Например, я чейчас даже не скажу как поведёт себя система дефолтно, помню одно, что уже который раз я при очередной установке не могу 100% утверждать, как она отформатирует разделы.
Вообще, хорошо бы давать пользователю возможность расширенной настройки форматирования и монтирования, с указанием лейблов томов, параметров монтирования, включением/отключением журнала, регулировкой места резервирования или полным отказом от него, потому как оно не везде нужно, и прочих подобных вещей.
Да, я понимаю, что почти всё это можно сделать постфактум в уже установленной системе, но если подобные вещи будут удобно реализованы на этапе графического инсталятора, то это будет огромным плюсом, я считаю.
Но по поводу свалки из ext2/3 надо что-то решить, текущий вариант выглядит очень нехорошо, и работает неочевидно, вот в чём главная проблема, как и то, что адекватно не объяснить почему сделано именно так, кроме, разве что, что это какой-то "временный костыль" который из того "временного", которое на один день меньше, чем постоянное, который никто не хочет привести к божескому виду.
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|1.38, Аноним (38), 11:15, 17/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> внесена в Единый реестр российских программ
> на основе KDE Plasma
Особенно забавно в ситуации, когда компания Qt ввела санкции и фактически является враждебной, а на их сайте ничего нельзя скачать с российского IP. Вот тебе и свободное ПО получается.
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|2.47, Аноним (-), 11:45, 17/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Так а кто кроме астры то работает?
У них вон и де свое даж есть.
А эти приспособленцы что сделали?
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|4.73, Менязабанилнуби (?), 12:18, 17/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да не о том вопрос, для чего оно.
У них есть свой кавайный де, я ставлю это и вижу какую-то разницу с остальными 100500 дистрибами. Ощущаю какой-то вложенный труд.
Что могут предложить остальные?
Помимо рассказов о "суверенности" софта не сведующим людям.
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|5.80, EULA (?), 12:43, 17/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Да не о том вопрос, для чего оно.
> У них есть свой кавайный де, я ставлю это и вижу какую-то
> разницу с остальными 100500 дистрибами. Ощущаю какой-то вложенный труд.
> Что могут предложить остальные?
> Помимо рассказов о "суверенности" софта не сведующим людям.
В этом кавайном DE, внезапно Qt, на которую у них больше нет лицензии, из-за того, что не СПО.
Потом, половина утилит в этом кавайном DE честно позаимствована из KDE,что иногда выглядит странно. Еще часть DE, прибита гвоздями к GMOME3.
Ну и бутстрапы на базе Debian и использование его базы пакетов для сборки такого дистрибутива не есть хорошая мысль.
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|6.89, Менязабанилнуби (?), 13:13, 17/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>В этом кавайном DE, внезапно Qt, на которую у них больше нет лицензии, из-за того, что не СПО.
Ну то есть сам я ничего не сделал, но в глазу соседа вижу соринку за 100 верст?
Как говаривал царь всея сей на лоре: "пора разрушить дихотомию гтк/кью. Гтк нужно сжечь, а кьют форкнуть.
То что нет лицензии - им как-то это мешает разрабатывать?
Может они скачать не могут?
Или им персонально бекдоры встроили?
Вы меня как-то убеждали в том, что нам разрешили класть на еулу от мс и прочих правообладателей, а здесь вдруг кьют внезапно камень преткновения.
Вам самому не смищно?
>Потом, половина утилит в этом кавайном DE честно позаимствована из KDE
Я думал кде ака фреймворк. Странно было бы изобретать велосипеды, когда все придумано до нас. Не?
>Еще часть DE, прибита гвоздями к GMOME3.
Так оно на кьюте или гтк? Или гном уже на кьюте?
>Ну и бутстрапы на базе Debian и использование его базы пакетов для сборки такого дистрибутива не есть хорошая мысль.
По моему мнению старина дебиан, еще той эпохи - это лучшее, что случилось с линуксом в плане пакетных дистров.
Не есть хорошо?
А что Вы свое ядро запилили? Или мож энвайронмент?
Почему Вы говорите, что ред хат базед - это использовать хорошо, а свободный дебиан нет?
Чем ред хат безопаснее?
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|7.118, EULA (?), 14:13, 17/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
В чем, по-вашему, заключается соринка, которую я якобы увидел в Астре Что пропр... большой текст свёрнут, показать
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|6.90, Michael Shigorin (ok), 13:14, 17/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну и KF5 да рекомендации "поставить из дебиана" тоже намекают, почему кое-кому зудит про "суверенное"...
Хотя понятно, что на ядре, тулчейне и библиотеках из проектов, которые по факту контролируются организациями из штатов и иже с ними в подавляющем большинстве -- "суверенное" ПО всегда будет именно в кавычках (раскавычивать можно лишь приобретением достаточного понимания внутренностей этого кода, чтобы как минимум играть значимую роль в его разработке, а как максимум -- иметь реальную возможность потащить её своими силами либо наконец сделать как надо).
И это будет следующая проблема.
Но, даст Бог, справимся.
Возможно, заодно похоронив ещё несколько помоек в дополнение к "обществу потребления" и "финансистам" -- интернет и особенно веб (какими мы их _теперь_ имеем "счастье" наблюдать), соответственно браузеры; ну и декодеры по полпроцессора, жрущие как минимум десятки лишних гигаватт по миру.
А может, это мне просто приглючилось.
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|7.106, Менязабанилнуби (?), 13:41, 17/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Ну и KF5 да рекомендации "поставить из дебиана" тоже намекают, почему кое-кому зудит про "суверенное"...
Зудит - это у Вас. Потому что по стандартной психологии поведения преступника, он сам все отрицает, рассказывая тем самым больше, чем он думает. Гуглите "отрицание отрицания".
Про преступника в том контексте не лично к Вам адресовано.
Про суверенное, на пальцах.
Я лично всю жизнь платил все налоги. И не как Вы, 13% ндфл, хотя даже не Вы а работодатель, а много много больше. А это поверьте не просто, когда все ведешь мо-белому. И суммы значительные.
Мне рассказывали, что на все эти деньги у нас армию снабдили по последнему слову, что импортозамещение, что айти цветет и пахнет.
А по факту я и такие как я опять достаем прямиком из кармана деньги, и покупаем нашим пацанам все необходимое. Потому что государство куда-то самоустранилось. Где наши налоги? Почему мы за одно и тоже платим по несколько раз?
На что уходят деньги в том числе в ит?
Эти вопросы мучают не только меня. Я гарантирую это.
Что наще окологосударственное ит сделало? Я думаю слово окологосударственное в пояснении не нуждается, да?
>которые по факту контролируются организациями из штатов
А когда будет чтобы из кремля контролировалось?
В том числе и железо.
>Но, даст Бог, справимся
Дай Бог. Дожить бы.
>какими мы их _теперь_ имеем "счастье" наблюдать
А кто его/их таким сделал?
Предлагаете интернет забанить?
Не доставайся ж ты никому?!
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|5.95, Без аргументов (?), 13:16, 17/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я вот работал с МСВС 3.0, тоже Elk был. Но хорошо, что вы не работали с ним, и тем более -- не пытались в разработку на сырых Qt и Java без IDE.
У Базальта есть альтератор, огромная инфраструктура сборки (не воровство пакетов, а из исходников, гитхабов всяких). И сообщество, где они даже уделяют своё время даже на простейшие ответы. Не нужно иметь подписок, чтобы на твоё предложение или багрепорт обратили внимание.
Да, если уж прям хочется через пакеты ставить софт от других дистров, то есть epm repack
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|6.111, Менязабанилнуби (?), 14:00, 17/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>У Базальта есть альтератор, огромная инфраструктура сборки
Мне, пользователю, разработчикам в ноженьки поклониться за то, что они инфраструктуру сборки сделали?
Мне, пользователю, она точно нужна?
>И сообщество, где они даже уделяют своё время даже на простейшие ответы
А какое тут ключевое слово? И, сообщество или даже?
Даже молодцы. Только я как не поговорю с виндавс одминами новвх генераций, они мне говорят буквально следующее: линукс - это плохо. Оно вообще на базе виндавса сделано.
Я вот уделяю внимание и рассказываю. Мне медаль дадут или мне просто можно говорить, что я тоже "даже"?
Ток им платят, а мне за это нет.
Разница.
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|5.98, Без аргументов (?), 13:19, 17/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ощущаешь по иконкам и обоям чтоль? Почему официально в арче нет arm64, risc-v? Тяжело чтоль было собрать? Не говоря о mips, e2k...
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|6.113, Менязабанилнуби (?), 14:02, 17/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ощущаю по иконкам.
Я пользователь. Как мне еще ощущать?
Не знаю что там у арча. Не интересовался.
Я пользуюсь по. Вы ведь для пользователей его пишите, или для галочки?
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|3.79, EULA (?), 12:35, 17/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Так а кто кроме астры то работает?
> У них вон и де свое даж есть.
> А эти приспособленцы что сделали?
У Астры своего Гита нет. Астра собирает пакеты из репа Debian. Альт вначале загружает исходники себе в Гит. И только потом собирают пакеты.
У Астры Бутстрапы от релиза Дебиан идет. То есть разворачивают вначале Debian, и в нем собирают минимальную версию Астры, из которой потом собирают Asta. Альт собирает версию Альта сразу из Альта.
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|3.87, Michael Shigorin (ok), 13:04, 17/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не хочу говорить плохое про коллег, но если Вам кто-то рассказывает, что в астре сделали больше, чем в альте -- он, насколько мне известно, врёт.
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|4.94, Менязабанилнуби (?), 13:16, 17/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что такое есть в альте?
Вот ставлю я астру, я вижу де.
Что я увижу в альте?
Кривоватый визард внесения в домен ад?
Хорошо. Что еще?
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|6.108, Менязабанилнуби (?), 13:50, 17/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Минуточку. Я покупатель - Вы предлагаете товар.
Что Вы мне можете в альте предложить?
Астра вон шифрование запилила помимо де.
У Вас что?
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|3.101, Без аргументов (?), 13:23, 17/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Почему-то мой знакомый очень недоволен был приключениями по сборке софта под него -- то одной либы нет, то другая версия не та.
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|1.45, Аноним (-), 11:34, 17/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Комп депо пересвет (мат. плата депо с нума биос), если подключен провод ЛВС при запуске десятой платформы доходит до меню загрузчика груб далее зависает или перезагружается, если отключен провод от сетевой карты то запускается нормально и при подключении провода после запуска всё работает нормально. Такая же картина при попытке загрузиться с лайв флешки. С десятой платформой таких проблем небыло, также и десятая на других мат. платах работает нормально. Кто знает как решить проблему? Выдергивать сетевой провод, чтобы включить комп не весело)
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|2.96, Michael Shigorin (ok), 13:18, 17/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Депо-то в курсе? Я бы выяснял, с чем-то ещё такое наблюдается или нет (из Вашего сообщения пытаюсь сделать вывод, что с ядрами из выпусков 10.0 не наблюдалось, а на 10.1 вылезло), и связывался со службой совместимости -- черкните мне почтой на mike@altlinux.org подробности, состыкую.
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|1.51, DBA (??), 11:49, 17/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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нафига рядовому пользователю, по дефолту ставить столько ненужного софта (аудио/видеоредакторы, редакторов мп3тегов, конвертеры, iso редакторы, писалки дисков)?
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|1.103, kusb (?), 13:26, 17/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Осторожно, там какие-то государственные сертефикаты установлены. Видимо чтобы какие-то государственные сайты защищённо открывались, но ничто им не мешает заниматься MITM.
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