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Выпуск Ventoy 1.0.79, инструментария для загрузки произвольных систем с USB-носителей

28.07.2022 22:25

Опубликован выпуск инструментария Ventoy 1.0.79, предназначенного для создания загрузочных USB-носителей, включающих несколько операционных систем. Программа примечательна тем, что обеспечивает возможность загрузки ОС из неизменных ISO, WIM, IMG, VHD и EFI-образов, не требуя распаковки образа или переформатирования носителя. Например, достаточно просто скопировать на USB Flash с загрузчиком Ventoy интересующий набор iso-образов и Ventoy обеспечит возможность загрузки находящихся внутри операционных систем. В любой момент можно заменить или добавить новые iso-образы просто скопировав новые файлы, что удобно для тестирования и предварительного ознакомления с различными дистрибутивами и операционными системами. Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией GPLv3.

Ventoy поддерживает загрузку на системах с BIOS, IA32 UEFI, x86_64 UEFI, ARM64 UEFI, UEFI Secure Boot и MIPS64EL UEFI c таблицами разделов MBR или GPT. Поддерживается загрузка различных вариантов Windows, WinPE, Linux, BSD, ChromeOS, а также образов виртуальных машин Vmware и Xen. Разработчиками протестирована работа с Ventoy более 940 iso-образов, включающих различные версии Windows и Windows Server, несколько сотен Linux-дистрибутивов (заявлено о проверке 90% дистрибутивов, представленных на distrowatch.com), более десятка BSD-систем (FreeBSD, DragonFly BSD, pfSense, FreeNAS и т.п.).

Помимо USB-носителей загрузчик Ventoy может быть установлен на локальный диск, SSD, NVMe, SD-карты и другие виды накопителей, на которых используются файловые системы FAT32, exFAT, NTFS, UDF, XFS или Ext2/3/4. Имеется режим автоматизированной установки операционной системы в один файл на переносимом носителе с возможностью добавления своих файлов в создаваемое окружение (например, для создания образов c Windows или Linux-дистрибутивами, не поддерживающими Live-режим).

В новой версии добавлена поддержка дистрибутива Fedora CoreOS. Загрузочный образ Super-UEFIinSecureBoot-Disk, применяемый для запуска неподписанных efi-программ и операционных систем в режиме UEFI Secure Boot, возвращён к версии 3.3. Число поддерживаемых iso-образов доведено до 940. Решены проблемы с режимом kickstart в дистрибутивах, основанных на RHEL.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/ventoy/Vent...)
  2. OpenNews: Обновление сборки DogLinux для проверки оборудования
  3. OpenNews: Выпуск Lakka 4.2, дистрибутива для создания игровых консолей
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива 4MLinux 39.0
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива helloSystem 0.7, использующего FreeBSD и напоминающего macOS
  6. OpenNews: Выпуск Ventoy 1.0.62, инструментария для загрузки произвольных систем с USB-носителей
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57567-ventoy
Ключевые слова: ventoy
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, AFP (?), 23:05, 28/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Использую уже с полгода, начиная с версии 1.0.73. Очень много возможностей. Загружает все образы, что пробовал Windows, Linux и ДОС.
     
     
  • 2.6, Дядя Федя (?), 23:14, 28/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Использую уже с полгода, начиная с версии 1.0.73. Очень много возможностей. Загружает
    > все образы, что пробовал Windows, Linux и ДОС.

    Я натыкался на такие, которые криво работают или не работают вообще, но это не косяк ventoy, а просто кто-то решил соригинальничать и нахреновертить по-своему, что для работы надо докостыливать, что раздражает, даже, блжд, на сраных скриптах загрузки не могут договориться.

     

  • 1.2, Аноним (2), 23:06, 28/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Имеется режим автоматизированной установки операционной системы в один файл на переносимом носителе с возможностью добавления своих файлов в создаваемое окружение (например, для создания образов c Windows или Linux-дистрибутивами, не поддерживающими Live-режим).

    Интересно. У кого получилось?

     
     
  • 2.5, Дядя Федя (?), 23:12, 28/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Имеется режим автоматизированной установки операционной системы в один файл на переносимом носителе с возможностью добавления своих файлов в создаваемое окружение (например, для создания образов c Windows или Linux-дистрибутивами, не поддерживающими Live-режим).
    > Интересно. У кого получилось?

    Смысле? Кто осилил документацию к плагину, у того и получилось

     

  • 1.3, Аноним (3), 23:09, 28/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Altlinux в нём, наконец, будет работать или опять дидовским способом флэшку вандалить?!
     
  • 1.4, Дядя Федя (?), 23:11, 28/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "Число поддерживаемых iso-образов доведено до 940. Решены проблемы с режимом kickstart в дистрибутивах, основанных на RHEL."

    Занятно, неужели наконец клоны красношляпы будут с него адекватно работать?

     
  • 1.7, Аноним (7), 23:18, 28/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Virustotal показывает просто кишащий зип для Вин. Заговор трудящихся?
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 23:37, 28/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Virustotal показывает просто кишащий зип для Вин

    Только-что проверил. Всего два алерта из 63. Вы с какой помойки качали?

     
     
  • 3.12, Аноним (12), 02:16, 29/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Два алерта из 63 это на два больше, чем должно быть?
     
     
  • 4.13, Аноним (9), 02:50, 29/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Два алерта из 63 это просто кишащий зип для Вин?
     

  • 1.8, Radjah (ok), 23:29, 28/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    По совместимости железки iODD пока не переплюнули.
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 01:01, 29/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только вот iODD уже каких-то совсем неприличных денег стоит.
     

  • 1.10, Аноним (10), 00:47, 29/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На прошлой версии не смог запустить ubuntu.
     
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