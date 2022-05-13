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Выпуск дистрибутива Альт Рабочая станция К 10.0

13.05.2022 23:05

Опубликован выпуск дистрибутива "Альт Рабочая станция К 10", поставляемого с графическим окружением на основе KDE Plasma. Загрузочные образы подготовлены для архитектуры x86_64 (HTTP, яндекс-зеркало, Distrib Coffee, Infania Networks). Операционная система внесена в Единый реестр российских программ и удовлетворят требованиям перехода на инфраструктуру под управлением отечественных ОС. Сборка на основе KDE стала завершающей в обновлении всей линейки дистрибутивов «Альт» до десятой ветки платформы. В декабре 2021 года вышли дистрибутивы «Альт Сервер», «Рабочая cтанция», «Образование», Simply Linux, «Сервер Виртуализации».

Важной особенностью является возможность загрузиться с диска «Альт Рабочая станция K» в Live-режиме. Как и другие операционные системы из семейства ОС «Альт», дистрибутив снабжён графическим интерфейсом Alterator для настройки системы, который позволяет управлять пользователями и группами, просматривать системные журналы, добавлять принтеры, настраивать сеть и многое другое. Система успешно работает в домене Active Directory. Поддержка применения групповых политик реализована с помощью сервера Samba 4.14. В «Альт Рабочая станция К 10» присутствуют все инструменты для выполнения офисных задач - веб-браузер, офисный пакет текстовых редакторов и таблиц, а также проигрыватели и редакторы звука и видео.

Основные новшества и особенности:

  • В дистрибутиве собраны пакеты актуальных версий для системного окружения на базе ядра Linux 5.15, Glibc 2.32, набора компиляторов GCC 10.3, systemd 249.9.
  • Обеспечена поддержка 12-го поколения процессоров Intel Alder Lake.
  • Добавлена поддержка бесшовной загрузки системы.
  • Появилась возможность сделать снимок экрана при установке системы.
  • Добавлены дополнительные драйверы для принтеров OKI, Brother и сканеров Epson.
  • В состав включена программа Linphone - кроссплатформенный программный клиент IP-телефонии в стандарте SIP с открытым исходным кодом, распространяемый по лицензии GNU GPL. Программа Linphone предназначена для организации аудио- и видеовызовов, а также обмена текстовыми сообщениями посредством Интернета.
  • В систему добавлена поддержка Snap-приложений для настольных компьютеров, облака и Интернета вещей, и возможность их установки из каталога Snap Store. Для установки пакетов в формате Flatpak по умолчанию подключён репозиторий Flathub.
  • Реализован режим безопасного обновления системы, в котором система обновит пакеты во время перезагрузки.
  • Вместо apt-indicator появился plasma5-discover-packagekit.
  • Для работы в Сети собран браузер Chromium с поддержкой алгоритма шифрования Chromium-gost 97 и почтовый клиент Thunderbird 91.
  • Для управление настройками сети задействован NetworkManager 1.32.
  • Обеспечена совместимость со средствами электронно-цифровой подписи (ЭЦП) - Рутокен, JaCarta и ISBC. Работа с ключами ЭЦП возможна прямо "из коробки", включая поддержку двухфакторной авторизации вместе с токенами. Также в системе появились российские корневые сертификаты шифрования.
  • В офисный набор инструментов вошёл пакет LibreOffice 7 для редактирования текстов, таблиц и презентаций, программа просмотра документов Okular 21.12 и встроенный словарь QStarDict 1.3. Многие оценят встроенную утилиту для распознавания текста gImageReader 3.3. Навигация осуществляется с помощью файлового менеджера Dolphin 21. В классическом наборе приложений для работы с видео и звуковыми файлами, сложной графикой и анимацией по умолчанию теперь используется графический редактор Krita 5.0, заменивший GIMP.
  • Дистрибутив поддерживает инструменты аппаратного ускорения 3D и OpenCL с фирменными драйверами видеокарт NVIDIA.
  • На системах с прошивкой UEFI улучшен запуск установщика; особое внимание уделено проблемным спецификациям UEFI. Для графической подсистемы X11 устранено зависание в тех случаях, когда изменялось имя узла.

Свободно использовать загруженную версию могут физические лица, в том числе – индивидуальные предприниматели. Коммерческие и государственные организации могут скачивать и тестировать дистрибутив. Для постоянной работы с «Альт Сервер Виртуализации» в корпоративной инфраструктуре юридическим лицам необходимо приобретать лицензии или заключать лицензионные договоры в письменной форме.

Пользователи дистрибутивов «Альт», построенных на Девятой платформе (p9), могут обновить систему из ветки p10 репозитория «Сизиф» (Sisyphus). Для новых корпоративных пользователей предусмотрена возможность получения тестовых версий, а частным пользователям традиционно предлагается бесплатно скачать нужную версию ОС «Альт» с сайта «Базальт СПО» или с нового сайта загрузки getalt.ru. Разработчикам предлагается принять участие в совершенствовании репозитория «Сизиф»

  1. Главная ссылка к новости (https://www.basealt.ru/about/n...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутивов Альт Сервер, Альт Рабочая станция и Альт Образование 10.0
  3. OpenNews: Выпуск Simply Linux и Альт Сервер Виртуализации на 10-й Платформе ALT
  4. OpenNews: Десятая платформа ALT
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива Альт Рабочая станция К 9.2
  6. OpenNews: Зимнее обновление стартовых наборов ALT p10
Автор новости: Мария Фоканова
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57185-altlinux
Ключевые слова: altlinux
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (10) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:10, 13/05/2022 [ответить]  
    		• +/
    А кроме KDE официальной поддержки других DE есть?
     
     
  • 2.3, Sluggard (ok), 23:24, 13/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Есть просто «Альт рабочая станция», без «К». Там MATE.
    В «Альт Образование» и Simply Linux — XFCE.

     
     
  • 3.8, Michael Shigorin (ok), 23:42, 13/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Строго говоря, в alt-education.iso как Xfce, так и KDE5 факультативно; причём минимум два разных человека уже интересовались насчёт варианта с MATE.
     
  • 2.4, saahriktu (ok), 23:25, 13/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Есть. В других ALT'овских дистрибутивах.
     

  • 1.2, Аноним (2), 23:19, 13/05/2022 [ответить]  
    		• +1 +/
    Krita это хорошо
     
  • 1.5, saahriktu (ok), 23:26, 13/05/2022 [ответить]  
    		• +1 +/
    Ура!

    Но лично я стартеркит юзаю.

     
  • 1.6, DeadMustdie (??), 23:36, 13/05/2022 [ответить]  
    		• +/
    altparteigenosse
     
  • 1.7, Аноним (7), 23:37, 13/05/2022 [ответить]  
    		• +1 +/
    Спасибо! У вас плазма всегда хорошо работала, в отличие от Федоры. Единственное, прошу обновить KiCAD на свежую, шестую ветку (она пока в Сизифе только, но может кому-то и старая нужна, в идеале две версии было бы огонь).
     
     
  • 2.9, Michael Shigorin (ok), 23:44, 13/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если водитесь в bugzilla.altlinux.org -- по возможности повесьте FR на пакет из p10 с пожеланием обновить (в идеале указанием, какую версию считаете предпочтительной и почему); порой получается совместно проверить тестовое задание силами заинтересованного человека и получить каждому желаемое.
     

  • 1.10, Аноним (10), 23:46, 13/05/2022 [ответить]  
    		• +/
    А кому это "чудо", с позволения сказать, вообще нужно?
     
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