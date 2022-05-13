Выпуск дистрибутива Альт Рабочая станция К 10.0

Опубликован выпуск дистрибутива "Альт Рабочая станция К 10", поставляемого с графическим окружением на основе KDE Plasma. Загрузочные образы подготовлены для архитектуры x86_64 (HTTP, яндекс-зеркало, Distrib Coffee, Infania Networks). Операционная система внесена в Единый реестр российских программ и удовлетворят требованиям перехода на инфраструктуру под управлением отечественных ОС. Сборка на основе KDE стала завершающей в обновлении всей линейки дистрибутивов «Альт» до десятой ветки платформы. В декабре 2021 года вышли дистрибутивы «Альт Сервер», «Рабочая cтанция», «Образование», Simply Linux, «Сервер Виртуализации». Важной особенностью является возможность загрузиться с диска «Альт Рабочая станция K» в Live-режиме. Как и другие операционные системы из семейства ОС «Альт», дистрибутив снабжён графическим интерфейсом Alterator для настройки системы, который позволяет управлять пользователями и группами, просматривать системные журналы, добавлять принтеры, настраивать сеть и многое другое. Система успешно работает в домене Active Directory. Поддержка применения групповых политик реализована с помощью сервера Samba 4.14. В «Альт Рабочая станция К 10» присутствуют все инструменты для выполнения офисных задач - веб-браузер, офисный пакет текстовых редакторов и таблиц, а также проигрыватели и редакторы звука и видео. Основные новшества и особенности: В дистрибутиве собраны пакеты актуальных версий для системного окружения на базе ядра Linux 5.15, Glibc 2.32, набора компиляторов GCC 10.3, systemd 249.9.

Обеспечена поддержка 12-го поколения процессоров Intel Alder Lake.

Добавлена поддержка бесшовной загрузки системы.

Появилась возможность сделать снимок экрана при установке системы.

Добавлены дополнительные драйверы для принтеров OKI, Brother и сканеров Epson.

В состав включена программа Linphone - кроссплатформенный программный клиент IP-телефонии в стандарте SIP с открытым исходным кодом, распространяемый по лицензии GNU GPL. Программа Linphone предназначена для организации аудио- и видеовызовов, а также обмена текстовыми сообщениями посредством Интернета.

В систему добавлена поддержка Snap-приложений для настольных компьютеров, облака и Интернета вещей, и возможность их установки из каталога Snap Store. Для установки пакетов в формате Flatpak по умолчанию подключён репозиторий Flathub.

Реализован режим безопасного обновления системы, в котором система обновит пакеты во время перезагрузки.

Вместо apt-indicator появился plasma5-discover-packagekit.

Для работы в Сети собран браузер Chromium с поддержкой алгоритма шифрования Chromium-gost 97 и почтовый клиент Thunderbird 91.

Для управление настройками сети задействован NetworkManager 1.32.

Обеспечена совместимость со средствами электронно-цифровой подписи (ЭЦП) - Рутокен, JaCarta и ISBC. Работа с ключами ЭЦП возможна прямо "из коробки", включая поддержку двухфакторной авторизации вместе с токенами. Также в системе появились российские корневые сертификаты шифрования.

В офисный набор инструментов вошёл пакет LibreOffice 7 для редактирования текстов, таблиц и презентаций, программа просмотра документов Okular 21.12 и встроенный словарь QStarDict 1.3. Многие оценят встроенную утилиту для распознавания текста gImageReader 3.3. Навигация осуществляется с помощью файлового менеджера Dolphin 21. В классическом наборе приложений для работы с видео и звуковыми файлами, сложной графикой и анимацией по умолчанию теперь используется графический редактор Krita 5.0, заменивший GIMP.

Дистрибутив поддерживает инструменты аппаратного ускорения 3D и OpenCL с фирменными драйверами видеокарт NVIDIA.

На системах с прошивкой UEFI улучшен запуск установщика; особое внимание уделено проблемным спецификациям UEFI. Для графической подсистемы X11 устранено зависание в тех случаях, когда изменялось имя узла. Свободно использовать загруженную версию могут физические лица, в том числе – индивидуальные предприниматели. Коммерческие и государственные организации могут скачивать и тестировать дистрибутив. Для постоянной работы с «Альт Сервер Виртуализации» в корпоративной инфраструктуре юридическим лицам необходимо приобретать лицензии или заключать лицензионные договоры в письменной форме. Пользователи дистрибутивов «Альт», построенных на Девятой платформе (p9), могут обновить систему из ветки p10 репозитория «Сизиф» (Sisyphus). Для новых корпоративных пользователей предусмотрена возможность получения тестовых версий, а частным пользователям традиционно предлагается бесплатно скачать нужную версию ОС «Альт» с сайта «Базальт СПО» или с нового сайта загрузки getalt.ru. Разработчикам предлагается принять участие в совершенствовании репозитория «Сизиф»



