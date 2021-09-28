Выпуск дистрибутива Альт Рабочая станция К 9.2

3.59 , Аноним ( 42 ), 15:26, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я на аутсорсе, у меня этих бухгалтеров отделы, организации. Они через RDP на сервер коннектятся и от туда в 1С лезут.

4.66 , Аноним ( 26 ), 15:33, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А то есть они далеко и просто не могут запустить в тебя пачку дырокол? Или у тебя по богомерзкому рдп и офис ходить? Тогда им еще больнее.

Бедные нонешние стаффы. Мне их правда жаль.

5.108 , Аноним ( 42 ), 16:50, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >А то есть они далеко и просто не могут запустить в тебя пачку дырокол?

>Кто возьмёт билетов пачку, тот получит — Водокачку! То что они на расстоянии, от нервов это не спасает.

5.109 , Аноним ( 42 ), 16:51, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Или у тебя по богомерзкому рдп и офис ходить? По РДП подключился а там тебе и MSO и 1C, все прелести жизни.

6.123 , Аноним ( 26 ), 17:40, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И они каждый раз извращаются с сохранением файла? Или у тебя в рдп они и сразу отчеты сдают и файло там же крутят и все все все а на месте у них тонкий клиент?

Нааерное у тебя огроменный жирный мейнфрейм там и даже не один?

Или они открывают доку и чай идут пить пока прогрузяццо?

7.142 , Аноним ( 141 ), 19:01, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Или у тебя в рдп они и сразу отчеты сдают и файло там же крутят и все все все а на месте у них тонкий клиент? Всё очень просто, виртуальный сервер. Хранят файлы на нём же.

8.147 , Аноним ( 26 ), 19:08, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать А запускают получается все на мс офисе на сервере Сколько клиентов на какие сер... 9.153 , Аноним ( 141 ), 19:14, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Согласен, но не в мой огород камень, я наёмный сотрудник, на первой линии Единс... 10.158 , Аноним ( 26 ), 19:30, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Тогда собери и подготовь рац предложение Аргументируй правильно и отстаивай сво... 5.110 , Аноним ( 42 ), 16:52, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Бедные нонешние стаффы. Мне их правда жал Жалось это униженных, а они гордые люди.

6.129 , Аноним ( 26 ), 17:49, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не жалость - это как раз гордым. В том есть великая мудрость.

4.69 , Аноним ( 26 ), 15:36, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И еще вопрос. А рдп твой открытым видом в инторнетах ходит? Чем-нить инкапсулится хоть?

5.111 , Аноним ( 42 ), 16:53, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – С какой целью интересуешься? Тебе напомнить об ответственности предусмотренной за несанкционированный доступ?

6.124 , Аноним ( 26 ), 17:42, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – С прямой. Технической. Даже не троллю тебя а пытаюсь натолкнуть на правильные мысли для понимания, как делать нельзя.

И если не секрет, скок клиент платит за такое чудо инженерный мысли. За адын арм скок выходит?

7.143 , Аноним ( 141 ), 19:03, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не знаю, я наёмный и не очень любопытный сотрудник. У них там есть ещё один аутсорсинг специалист по виндовым серверам. Я уже отчаялся что-то изменить т.к. ни сервера обновлений нет, ни доменов. Все в рабочих группах обитают.

8.152 , Аноним ( 26 ), 19:11, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Слу, так если не знаешь, зачем агитировать собираешься Агитируй лучше на покупк... 9.157 , Аноним ( 141 ), 19:23, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Да я так, поделиться до чего докатился Раньше в одном зеленом банке в изолирова... 10.205 , Аноним ( 26 ), 21:06, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать А ну то есть вон оно почему в том банке все так Кажись в треде про лисиную охот... 4.76 , Аноним ( 26 ), 15:42, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И третий вопросц. А переведя клыентофф на линь ты рдп на что поменяешь? Неужто на хдцмп? Али хрдп?)

5.112 , Аноним ( 42 ), 16:54, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не знаю, ты мне скажи.

6.125 , Аноним ( 26 ), 17:44, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Минуточку. Ты аутсорсер или я? Я хочу понять что к чему и почем. Может я сам к тебе перейду если ты откроешь мне щас секреты валгаллы. А я пойму, что всю жизнь делал не так, а можно было эдак.

7.200 , Michael Shigorin ( ok ), 20:53, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > а можно было эдак. Как бы там ни было, хозяйке на заметку: http://altlinux.org/migration ;-) (может оказаться полезным и вне контекста перехода на линукс, кстати)

8.206 , Аноним ( 26 ), 21:08, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Похоже на метод вербовки в секту Хотелось бы аргументации без этих рекламных ре... 3.134 , Аноним ( 134 ), 18:03, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Бухгалтерия, конечно, бухгалтерии рознь. В нашей, возможно, и прижилось бы. Ну, погундели бы, поогрызались, кто-то получил бы подзатыльник за превышение уровня децибел, успокоились. Апофеоз их докума - выгруженные инвентаризационные ведомости.

А вот отдел закупок со своими ТЗ по несколько сотен страниц, или планово-экономический с табличными файлами на >пятьдесят вкладок (по целевым статьям) с кучей формул, ссылок на сводные и т.д.... Вот здесь сразу открывается aнaльнoe кровотечение. Протестировано. Падёж предотвращён. Дрова вЕрнуты в исходное.

4.138 , Аноним ( 26 ), 18:47, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Апофеоз их докума - выгруженные инвентаризационные ведомости Апофеоз - это когда им надо загрузить формы из фондов для отправки. П4д или как там эта дрянь, я не помню ужо, а оно виндовыми экзешниками...

И это не зависит от бухгалтерии, из 1 оно бухгалтера или из 100.

Или ты предлагаешь вино?)

5.148 , Аноним ( 141 ), 19:09, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У меня идея фикс уйти от проприетарного виндового ПО на примере, пускай маленького но реального бизнеса. Я специально искал информацию и даже находил публикации о внедрении СПО у нас.

Вот я и пытаюсь пока что в теории составить список узких мест:

1. Отсутствие нужного ПО.

2. Отсутствие драйверов.

3. Отсутствие желния перестраиваться пользователей и главное виндузятников.

6.150 , Аноним ( 141 ), 19:10, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >3. Отсутствие желния перестраиваться пользователей и главное виндузятников админов. 6.155 , Аноним ( 26 ), 19:21, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У меня идея фикс мир во всем мире интеллектуальное, свободное и справедливое общество. Не, ну если ты прям труъ воин, принимаешь волевое решение сносишь все к такой-то еуле, ставишь всем линукса. Закупаешь кому надо мс офис и кроссовер тулзу для вина и в добрый путь. Я проворачивал такое году в 02 еще, когда прыщики на лице еще были и очень хотелось быть не как все") тебе ща будет проще. Иьо и отчетность и эцп и банк клиенты и 1с все работает нативно. С 1с ток упорешься ручками апдейтить, оно на лине автоматом не умеет. И да, под 1с бери лучше рпм бейсд, ибо деб пакеты богомерзкой софтины собраны из рпм, не труъ. Если какие-то конкретные прикладгые вопросы есть, задавай.

5.210 , Аноним ( 210 ), 21:33, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Эту хрень они уже довольно давно через веб-интерфейс отправляют, если не ошибаюсь.

6.213 , Аноним ( 26 ), 21:57, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Слу, не спорю. Даже вроде росстат уже умеет. Это недавно вроде появилось. Но мы не знаем в коком он регионе. Это не везде внедрено вроде. Так или иначе это все можно обходить. Вопрос трудозатрат и интереса. Если ты предан дклу и идее, да. Все будет работать. Если ходишь на роботу от звонка до звонка, то лучше вынь и не парься. Потому что при деплое линукса попотеть придется. Чтобы это действительно достойно работало. Потом да, все будет в свободном режиме, если автоматизируешь все, уберешь лишние для пользователя кнопки итд.

4.201 , Michael Shigorin ( ok ), 20:55, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > А вот отдел закупок со своими ТЗ по несколько сотен страниц, или

> планово-экономический с табличными файлами на >пятьдесят вкладок

> (по целевым статьям) с кучей формул, ссылок на сводные и т.д.... Классический случай рытья котлованов вручную хорошо отполированной лопатой. Кто-то пытается отполировать шлифованную, кто-то соображает, что вообще давно было пора переходить на экскаваторы для той же бизнес-аналитики.

5.208 , Аноним ( 26 ), 21:13, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Простите, но аргумент уровня менеджера, отдающего указания по телефону. Вам стоит обращать внимание на такие коменты. Там человек описывает свой юзе кейс. Понимаете?! Как это работает в реальном бою. И под это нужно пилить продукт. И тогда он зайдет. А не под мифические тз которые под грант пишутся.

5.219 , Аноним ( 26 ), 22:18, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я правильно понял Ваш посыл, что ваши потенциальные заказчики должны подстраивать свои бизнесс процессы под Ваш инструмент?

Я всегда думал, что оно как-то наоборот должно быть. Но вчера мне тут сказали, что на ноль делить уже законно! Потому чему бы удивляться?

