Выпуск дистрибутива Альт Рабочая станция К 9.2

В Debian nvidia-graphics-drivers-legacy-340xx (340.108-11) unstable; urgency=medium * Backport asm/kmap_types.h changes from 390.143 to fix kernel module build

for Linux 5.11.

* Backport set_current_state changes from 470.63.01 to fix kernel module

build for Linux 5.14. (Closes: #995054)

* Refresh patches. -- Andreas Beckmann <anbe@debian.org> Sun, 26 Sep 2021 21:40:52 +0200