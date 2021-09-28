Выпуск дистрибутива Альт Рабочая станция К 9.2

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|1.1, Qwerty (??), 13:57, 28/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+9 +/–
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>для использования требуется приобрести коммерческую лицензию или заключить лицензионный договор в письменной форме
Кто-то это использует на десктопах? Я без подколок спрашиваю.
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|2.3, Аноним (3), 14:07, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+13 +/–
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Проприетарщина на моём опеннете? Давайте ещё об обновлениях венды писать, а чё б нет.
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|3.7, Аноним (7), 14:10, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Поддерживаю, но лучше на каком-то отдельном сайтике,
а то венда тоже кое где и кое у кого есть.
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|4.42, Аноним (42), 15:11, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Я вот страдаю от обновления Винды. Накатываются эти обновления, а потом у пользователей принтеры локальные отваливаются.
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|5.62, Аноним (62), 15:30, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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У меня сетевое МФУ Epson, которое работает с Unix-подобными ОС, а для лицензионный Windows 10 Epson ставит свои драйвера, может поэтому после обновлений подсистемы печати сбоев в винде не было. А вот в тестовой Win 11 работа сканера мне не понравилась.
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|3.68, Бзд (?), 15:35, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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От новостей про обновления винды пользы больше, ей хотябы пользуются в отличае от альта.
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|4.103, Аноним (3), 16:41, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Лицензии уже не достаточно? Платное закрытое ПО с кучей неизвестных бинарных файлов в составе -- вроде, все условия соблюдены.
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|5.113, Анонасс (?), 16:55, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ты гонишь. firmware-linux это неизвестные файлы? Дрова nvidia неизвестные?
А что там в лицензии такого?
"На все несвободные ПРОГРАММЫ, включенные в состав ДИСТРИБУТИВА, получены разрешения правообладателей на распространение этих ПРОГРАММ в составе ДИСТРИБУТИВА и на использование конечными пользователями."
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|6.116, Аноним (3), 17:01, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Я про альтовские исправления -- если нет возможности получить 1 в 1 воспроизводимую сборку из предоставленных исходников, там может быть что угодно напихано (как это принято в проприетарщине). Ну и проприетарщина это про лицензию и условия использования тоже (там случайно нет пункта с запретом на анализ и обратную разработку?).
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|7.126, Аноним (-), 17:44, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Скажи, как проприетарные бинари уживаются вместе с лицензией GPL? Что они там хитрого понаколдовали? Из FSF претензия за нарушения копилефта к ним не прилетит?
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|3.70, Бзд (?), 15:37, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Импортозамещение свободного ПО на по с лицензией?
Это придумали совсем не глупые люди!
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|4.81, Анонимс8470528 (?), 15:47, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вы ничего не понимаете. Если они патч написали, для какой либо, программы с открытым кодом. А потом подлые разработчки раз и "новую ветку"(цитато) сделали, им бедненьким приходиться патч переделывать. Беда-беда.
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|4.220, Аноним (220), 22:23, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Причём изначально проталкивали идею перейти именно на свободное ПО, но барыги почуяв бюджетные бабки вовремя подсуетились и мы имеем то, что имеем.
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|2.6, Аноним (7), 14:09, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нормальное начинание. Ты давай не гуди.
Сам уже свой дистрибутив сделал и развил?
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|3.31, Michael Shigorin (ok), 15:01, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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С учётом того, что первые альты выходили как раз-таки на KDE (до пятой версии основная десктопная версия такой и была) -- это не совсем уж начинание :-)
А свой дистрибутив развивать нужны веские причины -- это много пота и местами крови, не только обойчики имени себя...
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|4.64, kusb (?), 15:32, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не так уж и сложно в принципе. Особенно если не сопровождать репу. Я так считаю.
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|4.72, denmatv94 (?), 15:38, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Михаил, уже пару лет читаю вполне регулярно Ваши комментарии... Хотел бы узнать, каким лисно для Вас будет идеальный дистрибутив Линукс?) Именно для домашних обычных пользователей? Пакетный менеждер, менеджер входа, среда рабочего стола, система инициализации и т.д.?)))
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|5.94, тоже Аноним (ok), 16:13, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> Именно для домашних обычных пользователей
Внезапно! Ни один из десятков моих домашних и офисных пользователей Линукс понятия не имеет, какой в их Зубунте пакетный менеджер, DE и тем более система инициализации.
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|5.163, Michael Shigorin (ok), 19:41, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Очень близко -- ALT Linux 2.4 Master или Desktop 4.0.
А так давно уж писал свои соображения здесь: http://wiki.opennet.ru/DistroImhoMike (не совсем по этому вопросу, но и он косвенно при делах).
Ну или вот на localhost, с которого пишу -- система на p9_e2k с Linux 5.4, sysvinit, MATE, firefox-esr и xterm+vim в качестве основных инструментов.
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|5.177, Admino (ok), 20:13, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Для обычных домашних пользователей из альтового семейства - simply.
Для бизнеса, кстати, тоже.
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|1.5, Аноним (7), 14:08, 28/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Железо нужно. Пусть сделают пару прототипов и сунут в ретейл со своим Альтом.
А пока нет пользовательской базы, то какой смысл на него смотреть? Кто будет смотреть?
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|2.13, анончик (?), 14:23, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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LOL, в том то и дело, что никому это нафик не надо:)))
Лично я вижу лишь одно "хорошее" применение сего чуда - это импортзамещение (попил бабла все дела) - иначе я ваще не догоняю нафига эта шляпа кому-то нужна. Кто в здравом уме и по собственной инициативе будет этим пользоваться, когда есть всякие бубунты и прочие?:)
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|3.16, тоже Аноним (ok), 14:38, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Так для реального использования Альту требуется не импортозамещение, а импортозапрещение.
Тут мы с ним и расходимся.
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|5.46, тоже Аноним (ok), 15:14, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Почему?
Потому что у потенциальных пользователей в массе другой причины пользоваться лицензируемой системой вместо свободной просто не имеется.
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|6.51, Michael Shigorin (ok), 15:17, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Почему же тогда альтом пользовались и до 2014, и сейчас пишут из многих стран, включая те же штаты с европами?
Мне кажется, Вы чего-то не замечаете и постулируете его несуществование.
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|7.55, тоже Аноним (ok), 15:21, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Почему же тогда альтом пользовались и до 2014, и сейчас пишут из многих стран, включая те же штаты с европами?
> Мне кажется, Вы чего-то не замечаете и постулируете его несуществование.
Ничего подобного я не "постулирую". Я оцениваю ситуацию со своего шестка админа организации.
Да, для личного использования и я мог бы поиграться с тем же Альтом и даже, возможно, написать вам похвальный отзыв.
Но на хрена козе баян, если в конторе у меня все равно нет ни одной причины выкидывать свободные Убунту/Дебиан и плясать с лицензиями Альта?
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|5.105, Аноним (105), 16:43, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Михаил, а я могу пользоваться только FreeBSD и NetBSD, как ни странно, на своих десктопах с Intel. Лицензия на Windows тоже есть. А вот с Линуксами как-то не сложилось. Хотя Fedora 35 тестовая вроде ничего.
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|2.21, Анонимас (?), 14:42, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это было то ли в 2009, то ли в 2010, когда совместно с Aquaris они продавали нетбуки с предустановленным Альтом.
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|3.34, Michael Shigorin (ok), 15:04, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да OEM-ов было немало -- не так давно вон пришлось лицензионное соглашение на Simply подкручивать во избежание ситуации, когда шибко ушлые брали "за так", выигрывали именно с альтом конкурс, разливали в неподдерживаемом виде и делали всем (начиная с пользователей) ручкой.
Мы за ОЕМ-ов, разумеется -- только ответственных.
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|4.181, Аноним (181), 20:20, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>Мы за ОЕМ-ов, разумеется -- только ответственных.
Что коммент трешь, свидетель ответственного бизнеса, крыть нечем, а, а, а?
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|3.33, Аноним (33), 15:02, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Всё же дешевле Astra Common Edition, самая дешёвая - 7700 р.
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|4.50, Michael Shigorin (ok), 15:16, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ммм... а что, тоже хорошее напоминание про "днём с огнём" -- хоть и не Диоген, но у нас в hr@ значусь. Спасибо, пойду-ка стажёра встречу :)
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|3.30, _dz (?), 14:57, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Это шутка про кинологическое подразделение полиции. "К-9" в США так называют кинологов называют (от "canine"). Ну и фильм такой был.
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|4.41, Аноним (26), 15:11, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Та я то понил. Но вроде как про сцофт... а вы девелоперов с собаками. Вон собака к9майл ничо. В пгп даже могет.
По крайней мере альт - это не как денис попов. Хоть кокой-то поезный ибд. Ну и пгавославные же бэкдоры нужны, по нашим а не их гостам!
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|5.91, Аноним (26), 16:10, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А я что-то не пойму, почему здравый смысл о том, что никто не ставит линь бухгалтерии, тру дизайнерам и прочим топ менеджерам тут трут?
Это что за тождество "демократии" перед здравым смыслом?
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|6.168, Michael Shigorin (ok), 19:54, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А я что-то не пойму, почему здравый смысл о том, что никто
> не ставит линь бухгалтерии, тру дизайнерам и прочим топ менеджерам
> тут трут? Это что за тождество "демократии" перед здравым смыслом?
Возможно, то, что Вы в изменённом состоянии сознания назвали "здравым смыслом" (оно противоречит наблюдаемым фактам, если что) -- достало даже перлового автомодератора, посмотрите лог модерирования (ссылка внизу того вида страницы комментариев, который /cgi-bin/openforum).
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|7.175, Аноним (26), 20:08, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Господин Шигорин, Вы слишком высоко летаете. Надо бы к нам, плебсу поближе опуститься). Авось тогда и пользовательский опыт бы получше понимали. Требования реалий, так сказать.
Мое измененное сознание не постигло Вашей "культурной несовместимости" бубы и чего там Вы говорили. Но я очень надеюсь, что Вы простому нороду откроете глаза. Может синхронизируем состояния сознаний и Вы сможете таки удовлетворить рынок.
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|7.178, Аноним (26), 20:15, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>ссылка внизу того вида страницы комментариев, который /cgi-bin/openforum).
Спасибо. В нее я осилил. Там написано что бо перловый или кокой он там зобанил за мат. Но мое сознание не видит там мата. Я такие словеса в принципе не потребляю и никому не советую оно ведет к моральному разложению и деградации.
А вот перл набрасывал кто-то не очень какчественно.
И если кто-нибудь будет так любезен, подскажите плиз где тут трекер сообщений? Я никогда ранее на опеннете не набрасывал, потому что мне никогда не нравился этот движок. Вот где смуззяши с питонами хорошо могли бы себя проявить, на самом деле.
Вот на лоре трекер годный. Убобненько.
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|2.28, Аноним (26), 14:53, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Так там то дядьки взрослые сидят, понимают что орущий про спо смуззян и ставящий игоры в выне, поставит в свой сеточке на 5.5 хостов ад таки на самбе с вынбындом. А там пару конфигов руками править надо. Но править руками - это не смуззяшно. Вот учитывая пожелания/мну возможности ца и делают.
Ну так моя ванга мне сказала.
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|2.92, Ананос (?), 16:12, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Практически за тем же, за чем автокад и фотошоп. Частично из-за функционала, частично из-за баранов и частично из-за ослов.
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|1.20, Аноним (20), 14:41, 28/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Добавлено:
> Исключена прослойка fuse-exfat, так как в ядре появилась поддержка exFAT.
> Исключены программы обмена сообщениями, кроме Psi.
Оформление новости конечно ппц. Надо бы такого пиарщика увольнять. Это же надо постараться, так всрать труд своих же коллег.
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|3.63, n00by (ok), 15:31, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Добавлено:
> Исключена
Наверное, предлагалось заменить "Добавлено" на, например, "Изменения".
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|4.169, Michael Shigorin (ok), 19:56, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>Добавлено:
>> Исключена
> Наверное, предлагалось заменить "Добавлено" на, например, "Изменения".
Ай спасибо, вот так даже мне видней; предложил правку новости.
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|1.24, Аноним (26), 14:49, 28/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Посоны, а за что здесь альт линукс не любят? Ну сборка, как сборка. Тысячи их... Чем оно принципиально отличается, что вызывает тонны ненависти?
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|2.36, Аноним (36), 15:05, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Думается мне, что эта ненависть обусловлена тем, что Альт делают свои - русские. А здешние "кричащие товарищи" воспитаны забугорными господами, им молятся и боготворят. Своих же за людей не считают. Вникать в суть такие товарищи глубже чем заголовки статей на mail.ru. не желают
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|3.52, тоже Аноним (ok), 15:18, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Думается мне, что эта ненависть обусловлена тем, что Альт делают свои - русские
Насчет "думается" вы себе льстите.
Nginx, например, сделан "своим - русским", успешно увернувшимся от того же мылору.
Никакого негатива не ловит, активно используют и гордятся...
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|4.170, Michael Shigorin (ok), 19:57, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Никакого негатива не ловит, активно используют и гордятся...
Ещё как ловит, причём не только в виде иска. Порой такие замысловатые помои встречаются, что диву даёшься -- это ж чем надо было так вжариться.
Ничего, прорвёмся.
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|3.53, Аноним (42), 15:20, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну это ещё с совка пошло, что импортное, заграничное, фирменное лучше чем отечественное. А в отношении ПО, боятся что закладок оставили.
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|4.58, тоже Аноним (ok), 15:24, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> в отношении ПО, боятся что закладок оставили.
Скорее закономерно опасаются, что импортозачищение ограничилось перекраской обоев. А поддержки в поломанном результате не дождешься, так что уж лучше пользоваться оригиналом, а не обрусевшим плагиатом.
Впрочем, это не про Альт - у него ситуация иная.
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|5.82, Аноним (26), 15:49, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Слу, ну выбирая в рф между закладками нса и закладками нса+родные кака, впору выбрать нативный вариант. Все же поменьше в итоге закладок. Да и нса мы не так сильно интересны. Как родненькой малине. Да и вряд-ли нса станет их применять не по целевому назначению...
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|6.83, Аноним (26), 15:54, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Сам лично не юзаю после следующего случая: был когда-то асп линукс такой. Олды помнят. Задеплоил я это в порыве поцреотизму году в 05 на более 200 хостов. А потом оно просто исчезло. Проклянул я долго этих творцов всего нашего, родного. И я думаю понятно, почему.
С тех пор в сириус бизнис только сириус инструменты.
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|7.171, Michael Shigorin (ok), 19:59, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> С тех пор в сириус бизнис только сириус инструменты.
_Когда_ исчезнут (или станут недоступны по решению той стороны) и они -- надеюсь, у Вас будут сириус доводы, а также сириус практики.
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|6.90, тоже Аноним (ok), 16:08, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Слу, ну выбирая в рф между закладками нса и закладками нса+родные кака,
Я не настолько оптимистичен, чтобы верить, что те органы, которым я могу быть интересен, способны воспользоваться какими-то высокотехнологичными закладками. У них куча куда более простых способов докопаться до гражданина, не требующих никакого образования и навыков.
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|7.93, Аноним (26), 16:13, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ты недооцениваешь их. Сильно недооцениваешь. А недооценить оппонента - первая половина на пути к поражению.
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|6.114, Аноним (42), 16:58, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ещё китайские закладки забыл. Вот взять к примеру: Китайскую оперу, американский Эдж и отечественный Яндекс браузер. Для меня они очень похожи.
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|7.120, Аноним (26), 17:25, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну ты же не хочешь поставить все вместе на китайский ойфон, который на снимке китайским жуковатым устройством светился?
Наверное ты предпочтешь что-то одно.
А может вообще скажешь: да шатал трубы ваших домов, пойдешь купишь талос2 от раптор компуктерс и накатишь на него что-то действительно хорошее и боброе.
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|8.141, Аноним (141), 18:58, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Ну я к тому, что там наверное только адреса серверов телеметрии разные, а может ... текст свёрнут, показать
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|3.60, Аноним (26), 15:28, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>тем, что Альт делают свои - русские. А здешние "кричащие товарищи" воспитаны забугорными господами, им молятся и боготворят
Твоя правда, брат. Я честно говоря давеча малость прифигел, когда с поцыэнтом из чехии общался. Ну котороый исторег а про источники не слышал. Я такого не встречал давно, ни в интернетах ни в ирл. Ну всяких борцунов за деньги по методичкам в расчет не берем, то другое.
>Своих же за людей не считают
А можем ли мы их уже нашими считать? Это совершенно чуждые любому русскоговорящему нормальному люди. Там нет наших традиций, ценностей. За долляр и свою и мамину филейную часть продадут. Так что не свои они нам. Это плохо. Но так есть.
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|3.100, bugmenot (ok), 16:30, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тот же Calculate Linux тоже сделан в RU, но хейта не вызывает. Так что дело точно не в этом.
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|4.172, Michael Shigorin (ok), 20:01, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Тот же Calculate Linux тоже сделан в RU, но хейта не вызывает.
> Так что дело точно не в этом.
Уважаемый Lautre вроде как куда менее конфликтный человек -- а меня русофобам ненавидеть и впрямь есть много поводов, а дальше у них включается транзитивное стадное мышление :)
Но это точно не моя проблема.
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|3.107, Аноним (-), 16:49, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Думается мне, что эта ненависть обусловлена тем, что Альт делают свои - русские. А здешние "кричащие товарищи" воспитаны забугорными господами, им молятся и боготворят. Своих же за людей не считают. Вникать в суть такие товарищи глубже чем заголовки статей на mail.ru. не желают
Плохо вам думается — что-то по отношению к тому же Calculate такого негатива нет совсем.
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|3.146, Аноним (146), 19:08, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> делают свои - русские
Почему сразу не "Русские"? И почему вы думаете что "не русские" не "свои"?
> А здешние "кричащие товарищи" воспитаны забугорными господами, им молятся и боготворят
Пора бы заметить что на дворе XXI век, людям понятно что разбиваться по субъективным признакам типа национальности или воображаемых границ контрпродуктивно, а оболванивание патриотизмом больше не работает. Никто здесь не недавидит то что делают русские. Ненавидят то что позиционируется как русское, а значит противовесное общемировому, а значит ориентированное на раскол, а не объединение и коллаборацию. Как видите, даже русским такое "русское" не нужно.
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|4.184, Michael Shigorin (ok), 20:24, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Пора бы заметить что на дворе XXI век
Вы XX-то застали, кстати? Сомненья берут.
> людям понятно что разбиваться по субъективным признакам типа национальности
> или воображаемых границ контрпродуктивно
Расскажите это при случае евреям в Израиле. Можете, кстати, сэкономить на обратном билете.
> а оболванивание патриотизмом больше не работает.
Оболванивание, к сожалению, прекрасно работает -- Вы тому живой(?) пример.
> Никто здесь не недавидит то что делают русские.
Вот прям поручитесь?
> Ненавидят то что позиционируется как русское, а значит противовесное
> общемировому, а значит ориентированное на раскол, а не объединение и
> коллаборацию. Как видите, даже русским такое "русское" не нужно.
Ещё раз: идите и поучите евреев насчёт того, что еврейское -- это противовесное общемировому. Когда Ваши останки отскребут от стенки, продолжим обсуждение.
А русских уже многие учить пытались. То у нас тут французский в моде был (закончилось обедней в Париже), то немецкий (флагом на рейхстаге). Сейчас вот английский язык да пещерный глобализм.
PS: тем, кто недоумевает, что это за чудо в перьях тут вылезло поучительствовать -- почитайте "Как дела у вас в Париже?" из рассказов про Суворова. Впрочем, даже не XVIII века новинка.
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|4.203, Аноним (26), 21:01, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Коллега Тут речь не о том Не сравнивай нормального ученого, который уехал из с... большой текст свёрнут, показать
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|4.217, prokoudine (ok), 22:18, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> людям понятно что разбиваться по субъективным признакам типа национальности или воображаемых границ контрпродуктивно,
К сожалению, далеко не всем понятно.
> а оболванивание патриотизмом больше не работает
К сожалению, всё ещё работает.
> Никто здесь не недавидит то что делают русские.
К сожалению, ненавидят и до сих пор сваливают свои факапы на страшных русских хакеров, ГРУ и прочие жупелы.
> Как видите, даже русским такое "русское" не нужно.
Когда-нибудь страна в целом доживёт до такого понимания, но вот я уже, возможно, нет. Поэтому держимся зубами за тех немногочисленных людей, до которых доходит и которые ещё тут.
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|3.180, Admino (ok), 20:19, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> А здешние "кричащие товарищи" воспитаны забугорными господами, им молятся и боготворят. Своих же за людей не считают. Вникать в суть такие товарищи глубже чем заголовки статей на mail.ru. не желают
Здешние кричащие товарищи в основном кушают сало и постригают чубы. Остальное, впрочем, верно.
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|4.209, Аноним (26), 21:24, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не стоит всех под одну гребенку. Украинцы - хорошие люди. Образованные, трудолюбивые. В беде никогда оставят. Проверено. А свои отбросы есть везде. Или у нас их нет? Вон тяфкал историк вчера из бывших рф с территории чехии.
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|5.215, Admino (ok), 22:02, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Не стоит всех под одну гребенку. Украинцы - хорошие люди. Образованные, трудолюбивые.
> В беде никогда оставят. Проверено. А свои отбросы есть везде. Или
> у нас их нет? Вон тяфкал историк вчера из бывших рф
> с территории чехии.
Украинцы хорошие люди. Просто они сюда не ходят в основной своей массе.
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|4.140, Аноним (26), 18:57, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>напоминаю, кто здесь рыбнадзор
Вот тут вот не понял. Вы менеджер или рыбинспектор? Или по совместительству на телефоне?
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|4.144, Аноним (26), 19:04, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Господин шигорин, нашел тут Ваше интервью и мое внимание привлекла следующая цит... большой текст свёрнут, показать
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|5.186, Michael Shigorin (ok), 20:31, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Скажите пожалуйста, точно мандрака в 01 году была такой уж вылизанной даже
> клмпоративно сегодняшнему скажем дебиану в стандартной поставке из каропки?
Вы тогдашний дебиан видели? Ну и мандрака 7.2, а тем более "ALT Linux Master 1.0", бишь LMRE Spring 2001 -- да, были весьма вылизанными.
Сегодняшний дебиан надо посмотреть, чтоб сравнивать. Дело хорошее, но вот времени бы найти сперва на более сейчас важное...
> Искушения Вас посещали конечно такие себе... но что есть за зверь такой
> "культурная несовместимость". Бывает культурная совместимость?
Бывает. И несовместимость -- тоже. Вон #146 гляньте, там ровно об этом.
Конкретно в убунтушном сообществе вовремя разглядел то, что назвал "пластиковой вежливостью" -- когда на словах вроде всё красиво, а на деле получается как Марику надо. По-моему, тех же "общественных дизайнеров" с такими раскладами честнее было сразу послать в свою песочницу, ну или предупредить, что тут продухт делается и голосования их могут быть взвешены и найдены лёгкими.
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|6.211, Аноним (26), 21:37, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Вы тогдашний дебиан видели? Ну и мандрака 7.2, а тем более "ALT Linux Master 1.0", бишь LMRE Spring 2001 -- да, были весьма вылизанными.
Мы не то чтобы его видели, мы его пейсали. Поэтому згаем о чем говорим.
>Бывает. И несовместимость -- тоже. Вон #146 гляньте, там ровно об этом.
Можно ссылочку где ознакомиться? Я просто привык полагаться на источниковую базу при аппеляции к терминам.
>что назвал "пластиковой вежливостью"
Товарисч Шигорин, а инторнет о Вас не врет.
Давайте метафоры отбросим. Технически обьясните мне пожалуйста, что все это значит. Я не защищаю убунту. Ни в коем случае! Мне просто интересен полет мысли!
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|3.65, Аноним (26), 15:32, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А шигорин чем плох? Говорили вроде вполне эффективный менеджер. В хорошем смысле.)
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|5.122, Аноним (26), 17:36, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А чем ему крипта не угодила? Он за фрс? Так там уже вот вот... сегодня вот очередной пакет обсуждают. Индексы краснее помидоров. Понятно, что сегодня оно не случится. Но веровочке вечно виться не получится. Всяка империя всегда падает. Это цикличность истории. Еще этот как его ясперс об этом говорил.
А все эти пакеты помощи они ж не просто так с вертолетов разбрасываются. Это значит, что несмотря на всю победу над ковидом, экономика и производства так и не заработали хотя бы на прежнем доковидном стагнирующем уровне. А бесконечно печатать под фантик нельзя.
Когда оно схлопнется плохо будет и им и нам. Поэтому злорадствовать тут глупо. В этом отношении крипта - это спасательный круг даже для тородиционных экономик, просто это еще осознали чуть больше чем не все.
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|6.145, n00by (ok), 19:07, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Сколько долларов ушло в крипту в общей массе и там "надёжно хранится"? Насколько раньше ФРС начали бы обсуждать очередные пакетики, если бы весь этот сладкий шекель несли в магазины за товары, которых там нет?
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|7.173, Аноним (26), 20:02, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Конкретно сегодня? Было выведено в пользу утки от куколда по остаткам нефти у импортеров. Потому зарабатывают сеголня на нефти.
>"надёжно хранится"
Вы так говорите, как буд-то хотя бы одна валюта нонче подкреплена звр. Товарисч, все давно не так как по учебнику было. Рекомендую открыть глаза и жить в реалиях настоящего, а не в парадигме прошлого по учебнику. Можно остаться у обочины.
>сладкий шекель
Я против Вас ничего не имею, знающих/умеющих/практикующих асм уважаю. Но вот это вот постоянное включение определение "сладкий" к месту и не к месту таки настораживает. Да.
В некоторых странах можно купить что товары народного потребления даже поднеся кур код шекеля. Таки да.
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|8.198, n00by (ok), 20:50, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Сладкие шекели а стало быть доллары и евро это классика, а не какая-то писан... текст свёрнут, показать
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|6.190, Michael Shigorin (ok), 20:35, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А чем ему крипта не угодила? Он за фрс?
Не, против. И против жуликов вроде наконец отчалившего Мавроди.
> В этом отношении крипта - это спасательный круг даже для тородиционных
> экономик, просто это еще осознали чуть больше чем не все.
На эту тему мне более-менее симпатичен подход lectro.
А попытка выдать возможность _уничтожить_ ресурсы за наличие средств мне несимпатична -- это такая же ложь, как и банкирский "кредитный рычаг" (пока он ещё вообще хоть как-то ограничивался).
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|2.79, n00by (ok), 15:44, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Во-первых, здешний представитель Базальт СПО занесён в список сайта "Миротворец" (запрещён в РФ).
Во-вторых, есть давняя история под названием "Альтлинукс Школьный", которую при случае вспоминают специально обученные люди. Если в двух словах, тогда в школы попали бракованные носители, что вызвало массу негатива. Вы уже сделали выводы? А вот и не угадали. Самих разработчиков к созданному ими продукту не подпустили. Компакт-диски печатал посторонний субподрядчик, а в итоге получать сладкий шекель пришлось подопечным бывшего министра, не будем показывать пальцем. Кстати, когда эти счастливчики наконец осилят выпуск Rosa R12?
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|3.84, anonymous (??), 15:54, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Во-первых, здешний представитель Базальт СПО занесён в список сайта "Миротворец" (запрещён в РФ).
Кто запрещон, представитель или список? Кто на ком стоял?
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|3.117, Аноним999 (ok), 17:05, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Кстати, когда эти счастливчики наконец осилят выпуск Rosa R12?
Поставь себе американскую Федору и будет тебе готовая настоящая «российская» Rosa R12
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|4.139, n00by (ok), 18:56, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Кстати, когда эти счастливчики наконец осилят выпуск Rosa R12?
> Поставь себе американскую Федору и будет тебе готовая настоящая «российская»
> Rosa R12
Алзим, ты же знаешь, до Федоры вам как до Китая в интересной позе.
Что самое смешное, я ведь предупреждал, если не хотите по-хорошему удалить код, который вы у меня украли, значит -- придётся. Вы выкинули RPM5, меняете инсталлятор. И это ещё не всё. ;)
Кстати, ты уже вернул сладкий шекель, на который тебя там кинули подельники? Вопрос риторический, да.
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|5.156, Аноним999 (ok), 19:22, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Что самое смешное, я ведь предупреждал, если не хотите по-хорошему удалить код,
> который вы у меня украли, значит -- придётся. Вы выкинули RPM5,
> меняете инсталлятор. И это ещё не всё. ;)
Там совсем другие причины.
> Кстати, ты уже вернул сладкий шекель, на который тебя там кинули подельники?
> Вопрос риторический, да.
Да. В полном объёме. У них приставы счёт арестовали на нужную сумму и перечислили её мне.
Но, потом они ещё больше задолжали.
Кстати. Хочешь прикол?)))
---
«Бывший генеральный директор “Роса” Владислава Васильева приняла решение покинуть компанию в целях дальнейшего профессионального развития и в данный момент находится на отдыхе», — сообщили CNews представители Научно-технического центра.
https://www.cnews.ru/news/top/2021-09-23_u_rossijskogo_razrabotchika
---
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|6.192, n00by (ok), 20:41, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Что самое смешное, я ведь предупреждал, если не хотите по-хорошему удалить код,
>> который вы у меня украли, значит -- придётся. Вы выкинули RPM5,
>> меняете инсталлятор. И это ещё не всё. ;)
> Там совсем другие причины.
Другие? Я не называл причин. Суть в том, что пришлось.
>> Кстати, ты уже вернул сладкий шекель, на который тебя там кинули подельники?
>> Вопрос риторический, да.
> Да. В полном объёме. У них приставы счёт арестовали на нужную сумму
> и перечислили её мне.
> Но, потом они ещё больше задолжали.
Ещё больше, да. Классический лохотрон, пирамида. Да ещё за "первой дозой" побегай.
> Кстати. Хочешь прикол?)))
> ---
> «Бывший генеральный директор “Роса” Владислава Васильева приняла решение
> покинуть компанию в целях дальнейшего профессионального развития и в данный момент
> находится на отдыхе», — сообщили CNews представители Научно-технического
> центра.
> https://www.cnews.ru/news/top/2021-09-23_u_rossijskogo_razrabotchika
> ---
Не вижу ВКонтактике извинений от нового директора перед пользователями, которых Потапов свиньями называл. Он об этом не в курсе? Ну и какой из него директор.
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|7.207, Аноним999 (ok), 21:09, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ну и какой из него директор.
Если новый гендиректор сможет выкинуть из ООО "НТЦ ИТ РОСА" таких как гайдуков, твой «друган» потапов и прочих григорьевых, то у него будет шанс. Шанс заняться реально российской ОС, разработка которой была заброшена в 2018 году сразу после прихода Васильевой и чего очень сильно добивалась выше упомянутая троица.
ROSA Fresh R12 (платформа 2021.1) — это не российская ОС, это система разрабатываемая компанией находящейся в США (блок НАТО) и никак не может отвечать требованиям государственной безопасности РФ.
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|5.193, anonymous (??), 20:44, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Что самое смешное, я ведь предупреждал, если не хотите по-хорошему удалить код, который вы у меня украли, значит -- придётся. Вы выкинули RPM5, меняете инсталлятор. И это ещё не всё. ;)
Кстати, ты уже вернул сладкий шекель, на который тебя там кинули подельники? Вопрос риторический, да.
Ой вэй, какие жалкие ничтожные людишки. Дались вам эти ваши 30 шекелей.
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|1.43, Аноним (33), 15:12, 28/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Исключены программы обмена сообщениями, кроме Psi.
А как жеж протокол Matrix?
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|2.75, Аноним (26), 15:40, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зойчем? Под пси можно истинно секурный протокол хмпп крутить. Ну если руки прямые. А с матриксом бэкдоры встроены в шикополи прям местные. Недавно же был бугурт...
Так шта кому надо чейтають.
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|1.48, Аноним (42), 15:15, 28/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А я бы агитировал за установки этого дистрибутива вместо пиратской Винды на работе, но кто меня послушает.
Просто ради любопытства: 1C, офис, личный кабинет налогоплательщика, ЭЦП, работают?
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|2.57, Аноним (26), 15:23, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты попробуй бухгалтеру либре офис поставь. На месяцок. Дл начала. Просто на шинду, забрав мс офис...
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|3.59, Аноним (42), 15:26, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я на аутсорсе, у меня этих бухгалтеров отделы, организации. Они через RDP на сервер коннектятся и от туда в 1С лезут.
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|4.66, Аноним (26), 15:33, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А то есть они далеко и просто не могут запустить в тебя пачку дырокол? Или у тебя по богомерзкому рдп и офис ходить? Тогда им еще больнее.
Бедные нонешние стаффы. Мне их правда жаль.
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|5.108, Аноним (42), 16:50, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>А то есть они далеко и просто не могут запустить в тебя пачку дырокол?
>Кто возьмёт билетов пачку, тот получит — Водокачку!
То что они на расстоянии, от нервов это не спасает.
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|5.109, Аноним (42), 16:51, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Или у тебя по богомерзкому рдп и офис ходить?
По РДП подключился а там тебе и MSO и 1C, все прелести жизни.
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|6.123, Аноним (26), 17:40, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И они каждый раз извращаются с сохранением файла? Или у тебя в рдп они и сразу отчеты сдают и файло там же крутят и все все все а на месте у них тонкий клиент?
Нааерное у тебя огроменный жирный мейнфрейм там и даже не один?
Или они открывают доку и чай идут пить пока прогрузяццо?
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|7.142, Аноним (141), 19:01, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Или у тебя в рдп они и сразу отчеты сдают и файло там же крутят и все все все а на месте у них тонкий клиент?
Всё очень просто, виртуальный сервер. Хранят файлы на нём же.
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|5.110, Аноним (42), 16:52, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Бедные нонешние стаффы. Мне их правда жал
Жалось это униженных, а они гордые люди.
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|4.69, Аноним (26), 15:36, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И еще вопрос. А рдп твой открытым видом в инторнетах ходит? Чем-нить инкапсулится хоть?
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|5.111, Аноним (42), 16:53, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С какой целью интересуешься? Тебе напомнить об ответственности предусмотренной за несанкционированный доступ?
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|6.124, Аноним (26), 17:42, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С прямой. Технической. Даже не троллю тебя а пытаюсь натолкнуть на правильные мысли для понимания, как делать нельзя.
И если не секрет, скок клиент платит за такое чудо инженерный мысли. За адын арм скок выходит?
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|7.143, Аноним (141), 19:03, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не знаю, я наёмный и не очень любопытный сотрудник. У них там есть ещё один аутсорсинг специалист по виндовым серверам. Я уже отчаялся что-то изменить т.к. ни сервера обновлений нет, ни доменов. Все в рабочих группах обитают.
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|4.76, Аноним (26), 15:42, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И третий вопросц. А переведя клыентофф на линь ты рдп на что поменяешь? Неужто на хдцмп? Али хрдп?)
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|6.125, Аноним (26), 17:44, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Минуточку. Ты аутсорсер или я? Я хочу понять что к чему и почем. Может я сам к тебе перейду если ты откроешь мне щас секреты валгаллы. А я пойму, что всю жизнь делал не так, а можно было эдак.
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|3.134, Аноним (134), 18:03, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Бухгалтерия, конечно, бухгалтерии рознь. В нашей, возможно, и прижилось бы. Ну, погундели бы, поогрызались, кто-то получил бы подзатыльник за превышение уровня децибел, успокоились. Апофеоз их докума - выгруженные инвентаризационные ведомости.
А вот отдел закупок со своими ТЗ по несколько сотен страниц, или планово-экономический с табличными файлами на >пятьдесят вкладок (по целевым статьям) с кучей формул, ссылок на сводные и т.д.... Вот здесь сразу открывается aнaльнoe кровотечение. Протестировано. Падёж предотвращён. Дрова вЕрнуты в исходное.
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|4.138, Аноним (26), 18:47, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Апофеоз их докума - выгруженные инвентаризационные ведомости
Апофеоз - это когда им надо загрузить формы из фондов для отправки. П4д или как там эта дрянь, я не помню ужо, а оно виндовыми экзешниками...
И это не зависит от бухгалтерии, из 1 оно бухгалтера или из 100.
Или ты предлагаешь вино?)
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|5.148, Аноним (141), 19:09, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У меня идея фикс уйти от проприетарного виндового ПО на примере, пускай маленького но реального бизнеса. Я специально искал информацию и даже находил публикации о внедрении СПО у нас.
Вот я и пытаюсь пока что в теории составить список узких мест:
1. Отсутствие нужного ПО.
2. Отсутствие драйверов.
3. Отсутствие желния перестраиваться пользователей и главное виндузятников.
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|6.150, Аноним (141), 19:10, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>3. Отсутствие желния перестраиваться пользователей и главное виндузятников админов.
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|6.155, Аноним (26), 19:21, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У меня идея фикс мир во всем мире интеллектуальное, свободное и справедливое общество.
Не, ну если ты прям труъ воин, принимаешь волевое решение сносишь все к такой-то еуле, ставишь всем линукса. Закупаешь кому надо мс офис и кроссовер тулзу для вина и в добрый путь.
Я проворачивал такое году в 02 еще, когда прыщики на лице еще были и очень хотелось быть не как все") тебе ща будет проще. Иьо и отчетность и эцп и банк клиенты и 1с все работает нативно. С 1с ток упорешься ручками апдейтить, оно на лине автоматом не умеет. И да, под 1с бери лучше рпм бейсд, ибо деб пакеты богомерзкой софтины собраны из рпм, не труъ.
Если какие-то конкретные прикладгые вопросы есть, задавай.
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|5.210, Аноним (210), 21:33, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Эту хрень они уже довольно давно через веб-интерфейс отправляют, если не ошибаюсь.
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|6.213, Аноним (26), 21:57, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Слу, не спорю. Даже вроде росстат уже умеет. Это недавно вроде появилось. Но мы не знаем в коком он регионе. Это не везде внедрено вроде. Так или иначе это все можно обходить. Вопрос трудозатрат и интереса. Если ты предан дклу и идее, да. Все будет работать. Если ходишь на роботу от звонка до звонка, то лучше вынь и не парься. Потому что при деплое линукса попотеть придется. Чтобы это действительно достойно работало. Потом да, все будет в свободном режиме, если автоматизируешь все, уберешь лишние для пользователя кнопки итд.
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|4.201, Michael Shigorin (ok), 20:55, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> А вот отдел закупок со своими ТЗ по несколько сотен страниц, или
> планово-экономический с табличными файлами на >пятьдесят вкладок
> (по целевым статьям) с кучей формул, ссылок на сводные и т.д....
Классический случай рытья котлованов вручную хорошо отполированной лопатой. Кто-то пытается отполировать шлифованную, кто-то соображает, что вообще давно было пора переходить на экскаваторы для той же бизнес-аналитики.
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|5.208, Аноним (26), 21:13, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Простите, но аргумент уровня менеджера, отдающего указания по телефону.
Вам стоит обращать внимание на такие коменты. Там человек описывает свой юзе кейс. Понимаете?! Как это работает в реальном бою. И под это нужно пилить продукт. И тогда он зайдет. А не под мифические тз которые под грант пишутся.
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|5.219, Аноним (26), 22:18, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я правильно понял Ваш посыл, что ваши потенциальные заказчики должны подстраивать свои бизнесс процессы под Ваш инструмент?
Я всегда думал, что оно как-то наоборот должно быть. Но вчера мне тут сказали, что на ноль делить уже законно! Потому чему бы удивляться?
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|2.151, Аноним (146), 19:10, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А я бы агитировал за установки этого дистрибутива вместо пиратской Винды на работе, но кто меня послушает.
Напиши в прокуратуру, её послушают. Пиратскую венду же, надеюсь, не ты ставил?
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|3.154, Аноним (26), 19:15, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Напиши в прокуратуру, её послушают. Пиратскую венду же, надеюсь, не ты ставил?
А кстати, посоны, кто в теме подскажите пжл, как сейчас на фоне отношений с сша вообще дела обстоят с блюдением лиц чистоты? Жарят нарушителей за американский пирог или не?
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|2.195, Michael Shigorin (ok), 20:46, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А я бы агитировал за установки этого дистрибутива вместо пиратской Винды
> на работе, но кто меня послушает.
Думаю, агитировать стоит сугубо собственным примером -- если для Вас окажется лучше, вот тогда и для других может быть смысл посмотреть.
> Просто ради любопытства: 1C,
http://altlinux.org/1C
> офис,
http://altlinux.org/Аналоги_приложений_Windows
> личный кабинет налогоплательщика,
"Физики" говорят, работает.
> ЭЦП, работают?
http://altlinux.org/ЭП
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|1.95, Аноним (95), 16:16, 28/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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а когда 10 выйдет (ведь есть 10 платформа?), почему такая долгая задержка?
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|2.197, Michael Shigorin (ok), 20:48, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> а когда 10 выйдет (ведь есть 10 платформа?), почему такая долгая задержка?
Сейчас в работе беты дистрибутивов на p10; задержка в том числе на обкатку обновлений и более тщательный проход тестировщиков (т.е. какая-то работа была выполнена уже к публичному выкатыванию p10 и стартеркитов на нём, но понятно, что всегда найдётся ещё один закуток, а то и не один).
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|1.97, Аноним (97), 16:20, 28/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вот так вот понатырили бинарных блобов от пропреетарных вендоров (которые всего скорее на 146% им и не предоставляю доступ на редистрибуцию) и пытаются доить гос.конторы. типичный удел российской IT.
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|2.182, Admino (ok), 20:21, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> всего скорее
> пытаются
> типичный удел российской IT.
Типичный уровень анонимных аналитиков опеннет.
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|1.104, huy21sm (?), 16:43, 28/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Живая система)))) Позабавило. Какая вообще версия КДЕ? Как всегда, тайна и мрак)))
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|2.115, Анина (?), 16:59, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Тут есть вроде https://www.altlinux.org/%D0%90%D0%BB%D1%8C%;D1%82_%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9A_9#%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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|1.127, Аноним (26), 17:47, 28/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Господа, а как оцените это.
https://ulbsd.ru
А то все кричат бсд рип, а оно воно и наше, родное есть. И даже в реестре значится.
Говорят на обьектах критической инфраструктуры применяется, где атстрал не тянет.
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|2.160, n00by (ok), 19:36, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Заботятся о пользователях:
В случае неожиданного сбоя системы или некорректного отключения питания при следующей загрузке возможен сброс настроек рабочего стола Plasma на дефолтные. Для того, чтобы минимизировать последствия такой ситуации в системе сохраняются резервные копии настроек рабочего стола для каждого пользователя. Архив создается в каталоге ~/.config/ при каждом выключении или перезагрузке компьютера. Для восстановления настроек рабочего стола достаточно открыть терминал «Приложения» → «Система» → «Терминал» и выполнить команду:
kquitapp5 plasmashell
tar xPvf ~/.config/plasma_backup_дата_время.tgz
plasmashell &
где дата и время – это дата и время создания соответствующей резервной копии.
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|3.214, Аноним (26), 22:01, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот как хорошо, и все искпропки! Вот люди учитывают пользовательский опыт. Работают с отзывами и пилят защиты от дурака. А господин Шигорин на реальные юзкейсы людей здесь только стандартной отпиской ака рекламой занимается. Совершенно не обосновывая преимущества, плюсы/минусы реализации. Это подход менеджера по продажам средней руки. Это не в обиду сказано. Менеджер по продажам хороший всегда обьяснит что, как, почему и зачем.
А тут человек спрашивает чего ждать от перехода. А он ему линк на миграцию. Не сурьезно.
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|3.216, Аноним (26), 22:07, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Согласен. Заботятся о слоупочных юзерах, наверное. Но оно легко убирается.
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|1.135, Аноним (135), 18:19, 28/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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"Исключены программы обмена сообщениями, кроме Psi."
Некому поддерживать или ещё по какой-то причине?
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|2.137, Аноним (3), 18:45, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я знаю только один вид патчей блоба, эти ребята тоже насильно "исправили" лицензию ядра на EULA?
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|2.167, gumanzoy (?), 19:52, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В Debian
nvidia-graphics-drivers-legacy-340xx (340.108-11) unstable; urgency=medium
* Backport asm/kmap_types.h changes from 390.143 to fix kernel module build
for Linux 5.11.
* Backport set_current_state changes from 470.63.01 to fix kernel module
build for Linux 5.14. (Closes: #995054)
* Refresh patches.
-- Andreas Beckmann <anbe@debian.org> Sun, 26 Sep 2021 21:40:52 +0200
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