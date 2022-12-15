Седьмое обновление стартовых наборов ALT p10

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|2.58, Аноним (58), 01:17, 16/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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... тонущим титаником, пустили порулить эвакуировавшиеся моряки
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|1.54, Аноним (54), 00:10, 16/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Какие большие компании используют Альт Линукс в производстве? В первую очередь интересуют высоконагруженные проекты в Интернете. Где-то можно почитать истории успеха, разбор бизнес-кейсов, отзывы корпоративных клиентов?
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|2.61, saahriktu (ok), 01:33, 16/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не раньше чем Федора с openSUSE перестанут требовать соглашаться с экспортными условиями США.
man производный продукт.
Ограничения на репозитории никто не накладывает, но сами дистрибутивы, как производные продукты, идут под своими собственными лицензиями, которые показывают инсталляторы. Присмотритесь внимательнее какие лицензии показывают другие дистрибутивы. Там не GNU GPL. Тем более, что в репозиторях софт не только под GNU GPL.
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