Седьмое обновление стартовых наборов ALT p10

Вышел седьмой выпуск стартовых наборов, небольших live-сборок с различными графическими окружениями, на Десятой платформе ALT. Сборки на базе стабильного репозитория предназначены для опытных пользователей. Стартовые наборы позволяют пользователям быстро и удобно ознакомиться с новым графическим окружением рабочего стола и оконным менеджером (DE/WM). Также возможно развернуть очередную систему с минимальным расходом времени на установку и настройку под себя. Предложенные сборки отличаются от дистрибутивов большим количеством доступных вариантов и меньшим объёмом образов, а также лицензионными условиями (GPL) и ежеквартальным графиком выпуска. Следующее плановое обновление намечено на 12 марта 2023 года.

Сборки доступны для архитектур x86_64, i586, aarch64 и armh, и основаны на ядре Linux 5.10.156 (в некоторых образах применены другие варианты, указанные особо).

Обновлены версии:

make-initrd 2.31.0;

Chromium 107;

Firefox ESR 102.4.0;

KDE Plasma 5.25.5, KDE Frameworks 5.98.0, KDE Gears 22.08.1;

MATE 1.26;

LXQt 1.2.

В инсталляторе появилась возможность установки на Btrfs. В минимальные сборки JeOS с systemd и sysvinit добавлены DRM-модули ядра (Direct Rendering Manager) и набор прошивок. В LiveCD включён классический инсталлятор.



