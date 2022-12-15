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Седьмое обновление стартовых наборов ALT p10

15.12.2022 20:59

Вышел седьмой выпуск стартовых наборов, небольших live-сборок с различными графическими окружениями, на Десятой платформе ALT. Сборки на базе стабильного репозитория предназначены для опытных пользователей. Стартовые наборы позволяют пользователям быстро и удобно ознакомиться с новым графическим окружением рабочего стола и оконным менеджером (DE/WM). Также возможно развернуть очередную систему с минимальным расходом времени на установку и настройку под себя. Предложенные сборки отличаются от дистрибутивов большим количеством доступных вариантов и меньшим объёмом образов, а также лицензионными условиями (GPL) и ежеквартальным графиком выпуска. Следующее плановое обновление намечено на 12 марта 2023 года.

Сборки доступны для архитектур x86_64, i586, aarch64 и armh, и основаны на ядре Linux 5.10.156 (в некоторых образах применены другие варианты, указанные особо).

Обновлены версии:

  • make-initrd 2.31.0;
  • Chromium 107;
  • Firefox ESR 102.4.0;
  • KDE Plasma 5.25.5, KDE Frameworks 5.98.0, KDE Gears 22.08.1;
  • MATE 1.26;
  • LXQt 1.2.

В инсталляторе появилась возможность установки на Btrfs. В минимальные сборки JeOS с systemd и sysvinit добавлены DRM-модули ядра (Direct Rendering Manager) и набор прошивок. В LiveCD включён классический инсталлятор.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.altlinux.org/pip...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутивов Альт Сервер, Альт Рабочая станция и Альт Образование 10.0
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутивов Альт Сервер, Альт Рабочая станция и Альт Образование 10.0
  4. OpenNews: Выпуск Simply Linux и Альт Сервер Виртуализации на 10-й Платформе ALT
  5. OpenNews: Зимнее обновление стартовых наборов ALT p10
Автор новости: Мария Фоканова
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58331-altlinux
Ключевые слова: altlinux
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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     ....ответы скрыты модератором (30)

  • 1.33, saahriktu (ok), 23:13, 15/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ура! ALT Linux рулит!
     
     
  • 2.58, Аноним (58), 01:17, 16/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ... тонущим титаником, пустили порулить эвакуировавшиеся моряки
     

  • 1.46, Аноним (46), 23:27, 15/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Никто не замечал такого, что на странице:
    https://www.altlinux.org/Starterkits/Download
    иногда не работают ссылки?
    Устанавливаемые LiveCD -> основные -> тычешь на x86_64, и ничего не происходит.
    Ловил такое неоднократно на Chrome. Сейчас с Firefox - все нормально, загружается ISO.
     
  • 1.47, AleksK (ok), 23:28, 15/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А у альту можно прикрутить последнее ядро и месу?
     
     
  • 2.52, saahriktu (ok), 00:04, 16/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно.
     

  • 1.54, Аноним (54), 00:10, 16/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какие большие компании используют Альт Линукс в производстве? В первую очередь интересуют высоконагруженные проекты в Интернете. Где-то можно почитать истории успеха, разбор бизнес-кейсов, отзывы корпоративных клиентов?
     
  • 1.56, Аноним (56), 00:29, 16/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А замечательный проект по переводу ман-страниц заглох?
     
     
  • 2.59, Аноним (58), 01:18, 16/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А зачем вам маны на английском?
     
     
  • 3.63, Аноним (63), 02:17, 16/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    маны маны маны маст бы фаны
     

  • 1.60, Аноним (58), 01:19, 16/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    желаю всем причастным скорейшего судебного разбирательства
     
     
  • 2.61, saahriktu (ok), 01:33, 16/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не раньше чем Федора с openSUSE перестанут требовать соглашаться с экспортными условиями США.

    man производный продукт.

    Ограничения на репозитории никто не накладывает, но сами дистрибутивы, как производные продукты, идут под своими собственными лицензиями, которые показывают инсталляторы. Присмотритесь внимательнее какие лицензии показывают другие дистрибутивы. Там не GNU GPL. Тем более, что в репозиторях софт не только под GNU GPL.

     

  • 1.62, Аноним (63), 02:17, 16/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сизиф рулит. Пишу из горящего, хоть и нечасто обновляемого сизифа :)
     

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