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Выпуск Альт Сервер Виртуализации 10.1

15.02.2023 11:01

Состоялся выпуск операционной системы «Альт Сервер Виртуализации» 10.1 на 10 платформе ALT (ветка p10 Aronia). Операционная система предназначена для использования на серверах и реализации функций виртуализации в корпоративной инфраструктуре. Доступен сервис для работы с образами Docker. Сборки подготовлены для архитектур x86_64 и AArch64. Продукт поставляется в рамках Лицензионного договора, который предоставляет возможность свободного использования физическими лицами, но юридическим лицам допускается только тестирование, а для использования требуется приобрести коммерческую лицензию или заключить лицензионный договор в письменной форме.

Новшества:

  • Системное окружение построено на базе ядра Linux 5.10 и systemd 249.13.
  • В инсталлятор добавлен пакет kernel-modules-drm, обеспечивающий более высокую производительность для графического оборудования (актуально для платформ AArch64).
  • Использование загрузчика GRUB (grub-pc) вместо syslinux в образе для Legacy BIOS.
  • Добавлена поддержка оптимизации памяти NUMA (numactl) при использовании сценария базовой виртуализации на основе kvm+libvirt+qemu.
  • Улучшена поддержка multipath для создания сетевого хранилища хранения данных (multipathd включен в исталляторе по умолчанию).
  • В Настройках сети по умолчанию используется etcnet, который позволяет настроить сеть ручным способом. Для работы с конфигурационными файлами необходимы полномочия администратора (root).
  • Использование CRI-O вместо Docker в Kubernetes.
  • В системе управления виртуализацией PVE 7.2 (Proxmox Virtual Environment) добавлена поддержка новых сервисов и настроек, а также обновлены QEMU 7.1.0, LXC 4.0, Ceph 16.2.10 и OpenZFS 2.1.5.
  • Увеличено число поддерживаемых CPU для хостов гипервизора, что позволяет использовать более мощное оборудование для развертывания системы управления виртуализацией.
  • Обновлены версии ключевых компонентов для создания, управления и мониторинга виртуального контура.
  • Обновлены официальные образы контейнеров в реестре контейнеров, а также обновлены образы на ресурсах hub.docker.com и images.linuxcontainers.org.

    Новые версии приложений

    • CRI-O 1.22.
    • Docker 20.10.
    • Podman 3.4.
    • Apache 2.4.
    • SSSD 2.8.
    • PVE 7.2.
    • FreeIPA 4.9.
    • QEMU 6.2.
    • Ansible 2.9.
    • Libvirt 8.0.
    • MariaDB 10.6.
  • Улучшена документация, в том числе добавлено описание новых функциональных возможностей и лимитов.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.altlinux.org/pip...)
  2. OpenNews: Выпуск Альт Рабочая станция 10.1
  3. OpenNews: Выпуск инструмента применения групповых политик gpupdate 0.9.12
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива Альт Образование 10.1
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива Альт Рабочая станция К 10.1
  6. OpenNews: Выпуск Simply Linux и Альт Сервер Виртуализации на 10-й Платформе ALT
Автор новости: Мария Фоканова
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58650-altlinux
Ключевые слова: altlinux
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (26) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, Аноним (3), 11:26, 15/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    так это proxmox цельнотянутый, или что?
     
     
  • 2.10, pic (?), 12:17, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там всего 107 человек работает, нет возможности.

    https://www.audit-it.ru/contragent/1157746734837_ooo-bazalt-spo

     
     
  • 3.14, pic (?), 12:26, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.basealt.ru/contacts

    Там нет вывески, это юридический адрес.

     

  • 1.5, Turbid (ok), 11:47, 15/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    >Системное окружение построено на базе ядра Linux 5.10
    >Выполнена синхронизация с пакетной базой Debian 11.3. Используется ядро Linux 5.15.

    Вы там с ума посходили? Зачем куски новости из дистрибутива Proxmox (на базе Debian) притянули сюда?


    Есть ли официальные шаблоны LXC для самого ALT?

     
     
  • 2.15, Аноним (15), 12:27, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://uk.lxd.images.canonical.com дальше думаю осилите?
     
     
  • 3.18, Turbid (ok), 12:43, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот спасибо!
     

  • 1.6, ryoken (ok), 11:52, 15/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Присоединюсь к вопросу. Передрали Прокса и пишут - АльтСервер. Стыдно, товарищи.
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 12:11, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если Альт перейдет на Debian, можно простить ему шалости.
     
     
  • 3.13, ryoken (ok), 12:23, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Если Альт перейдет на Debian, можно простить ему шалости.

    Вот уж вряд ли. Это им расписаться, что они все эти годы фигнёй маялись :D.

     
     
  • 4.17, Аноним (15), 12:29, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Фигнёй или нет, а samba ad работает нормально в отличии от дебина и убунты
     
     
  • 5.20, pofigist (?), 12:54, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Она уже научилась поддерживать лес доменов или только всякую никому не нужную фигню типа политик?
     
     
  • 6.30, анон (?), 15:46, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сейчас надо вспомнить, как развитые страны резко и дружно в свое время метнулись поддерживать кириллические домены, я чет не помню.
     
  • 6.33, Аноним (15), 18:13, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только полотики
     
  • 3.16, Че_ (?), 12:29, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вы таки предлагаете Альту с Альта перейти на Debian, я правильно понимаю?
    Т.е., закончить "эксперименты" с собственным дистрибутивом и стать "деривативом", как нормальные посоны?
     
     
  • 4.22, pic (?), 13:09, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Там контракты с государством, переход нужен уже сейчас для этих структур, а не когда сами родят.
    Поэтому это нормально. Позже, сильно позже, но сделают.
     
     
  • 5.27, Аноним (27), 14:22, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А чем думали, Симпли?
     
     
  • 6.31, pic (?), 15:53, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А чем думали, Симпли?

    Я там не работал.


     
  • 4.23, Гай Юлий Анонимоус (?), 13:21, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы удивительно проницательны и все правильно поняли про предложение перейти с идиотской системы пакетирования APT-RPM на нормальную apt c пакетами по стандарту debian.
     

  • 1.24, Аноним (24), 13:27, 15/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    жизненный цикл у этой штуки какой?
    тоже всего 3 года как у прохмоха?
     
     
  • 2.29, tonys (??), 14:29, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сроки поддержки
    В части обновлений по безопасности (если иное не предусмотрено условиями поставки):

        31 декабря 2024 года для дистрибутива Альт Сервер Виртуализация 10.1, но не ранее полугода с момента выпуска новой версии (11.0).

     

  • 1.25, Трансвистит (ok), 13:30, 15/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Может быть когда-нибудь альт доделаю до чего-то вменяемого
     
     
  • 2.32, Аноним (32), 17:18, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Уже давно доделали, вы всё проспали в анабиозе)
     

  • 1.26, Ддд (?), 13:47, 15/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Молодцы наши ребята. Всю эту гнутую хрень доводят до ума.
     
     
  • 2.28, tonys (??), 14:27, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все дистрибутивы доступны для загрузки и использования без ограничений для физических лиц, для юридических лиц необходимо приобретение лицензии.

    А в Proxmox достаточно использовать no-subscription repo.

     

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