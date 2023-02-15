Выпуск Альт Сервер Виртуализации 10.1

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|1.5, Turbid (ok), 11:47, 15/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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>Системное окружение построено на базе ядра Linux 5.10
>Выполнена синхронизация с пакетной базой Debian 11.3. Используется ядро Linux 5.15.
Вы там с ума посходили? Зачем куски новости из дистрибутива Proxmox (на базе Debian) притянули сюда?
Есть ли официальные шаблоны LXC для самого ALT?
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|1.6, ryoken (ok), 11:52, 15/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Присоединюсь к вопросу. Передрали Прокса и пишут - АльтСервер. Стыдно, товарищи.
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|3.13, ryoken (ok), 12:23, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Если Альт перейдет на Debian, можно простить ему шалости.
Вот уж вряд ли. Это им расписаться, что они все эти годы фигнёй маялись :D.
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|4.17, Аноним (15), 12:29, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Фигнёй или нет, а samba ad работает нормально в отличии от дебина и убунты
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|5.20, pofigist (?), 12:54, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Она уже научилась поддерживать лес доменов или только всякую никому не нужную фигню типа политик?
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|6.30, анон (?), 15:46, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Сейчас надо вспомнить, как развитые страны резко и дружно в свое время метнулись поддерживать кириллические домены, я чет не помню.
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|3.16, Че_ (?), 12:29, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Вы таки предлагаете Альту с Альта перейти на Debian, я правильно понимаю?
Т.е., закончить "эксперименты" с собственным дистрибутивом и стать "деривативом", как нормальные посоны?
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|4.22, pic (?), 13:09, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Там контракты с государством, переход нужен уже сейчас для этих структур, а не когда сами родят.
Поэтому это нормально. Позже, сильно позже, но сделают.
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|4.23, Гай Юлий Анонимоус (?), 13:21, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вы удивительно проницательны и все правильно поняли про предложение перейти с идиотской системы пакетирования APT-RPM на нормальную apt c пакетами по стандарту debian.
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|2.29, tonys (??), 14:29, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сроки поддержки
В части обновлений по безопасности (если иное не предусмотрено условиями поставки):
31 декабря 2024 года для дистрибутива Альт Сервер Виртуализация 10.1, но не ранее полугода с момента выпуска новой версии (11.0).
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|2.28, tonys (??), 14:27, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Все дистрибутивы доступны для загрузки и использования без ограничений для физических лиц, для юридических лиц необходимо приобретение лицензии.
А в Proxmox достаточно использовать no-subscription repo.
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