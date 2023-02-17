Выпуск Simply Linux 10.1 для RISC-V

2.11 , Аноним ( 11 ), 17:55, 17/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Ты всё остальные сертификаты тоже удаляешь? Нет. Да как ты можешь?! Срочно удаляй!

3.12 , Аноним ( 12 ), 18:09, 17/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Все остальные сертификаты правильные и демократические, а этот тоталитарный и плохой

4.31 , Аноним ( 31 ), 19:47, 17/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Главное, что конторка с названием из трёх букв по звонку сделает себе сертификат любого сайта, заверенный этим корневым.

5.36 , Аноним ( 36 ), 21:32, 17/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это не повод ставить сертификат другой более палевной конторки из трёх букв

5.38 , Аноним ( 36 ), 21:32, 17/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это не повод ставить сертификат другой более палевной конторки из трёх букв

4.39 , kusb ( ? ), 21:39, 17/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ты отвечаешь иронически, но на деле так и есть. Доверенные центры не просто так называются доверенными, суть в том, что им доверяют люди. Демократия означает, чтo к ним вероятно не придут странные люди с автоматами и попросят корневой сертефикат, а если и придут, то будет много механизмов распространения вести об этом явлении, и в случае огласки кое-кто пострадает.

У правительства России и связанных с ней структур буквально "нет репутации", они могут делать в принципе что угодно, в том числе потому, что не зависят нормально от людей, которыми управляют, к тому же они злонамеренны, очевидно преследуют инакомыслящих и например уже заставляли сервисы нарушать тайну переписки (кстати нарушая основной закон). Огласка для них не слишком то и страшна, они могут даже пытаться запретить огласку. Они не связаны даже собственными законами. Довольно херовая идея добавлять такие сертификаты. Даже если вы приверженец теории заговора про США и отсутствие демократии там, то в отличии от России они в любом случае вынуждены поддерживать видимость законности в большинстве случаев и не склонны принимать законы прямо ограничивающие свободу слова или к массовым репрессиям.

3.13 , Аноним ( 12 ), 18:16, 17/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Я бы ещё китайские сертификаты удалила

4.28 , kawaii_girl ( ok ), 19:36, 17/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Насколько я знаю в этом дистрибутиве нет никаких китайских сертификатов.

2.20 , idontlikewebmonkeys ( ? ), 18:48, 17/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – суперэкспрерт разбирается в сертификатах и работе TLS соединений так же, как в анимэ

3.32 , kusb ( ? ), 20:05, 17/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Шифрование в браузерах хреновое настолько, что если у злоумышленника есть контроль над любым УЦ, то он почти всегда может ломать безопасность, так? У самого были прямо глаза на лоб, но вроде как правда.

Исходя из этого учитывая репутацию сил связанных с этим сертефикатом и то, чем они часто занимаются - шифрование ломается.

Также эти сертефикаты должны стоять у как можно меньшего числа людей, так как пояляется механизм для давления. А также провокаций, например.

