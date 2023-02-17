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Выпуск Simply Linux 10.1 для RISC-V

17.02.2023 15:39

Опубликован релиз экспериментальной сборки дистрибутива Simply Linux 10.1 (ветка p10 Aronia) для архитектуры riscv64. Дистрибутив представляет собой простую в работе систему с классическим рабочим столом на основе Xfce, предоставляющую полную русификацию интерфейса и большинства приложений. Сборка подготовлена на основе репозитория Sisyphus riscv64 и протестирована в QEMU, на плате VisionFive v1 и на платах SiFive. Развивающая дистрибутив компания «Базальт СПО» входит в международное сообщество RISC-V и ведёт работу по поддержке VisionFive v2 и других плат RISC-V64.

Новшества:

  • Поддержка одноплатного компьютера StarFive VisionFive V1.
  • В дистрибутив включены веб-браузер Firefox 109.0.1, почтовый клиент Thunderbird 102.7.1, офисный пакет LibreOffice 7.4.2.
  • Рабочее окружение Xfce 4.18.
  • Добавлен корневой сертификат безопасности Минцифры России (ca-certificates-digital.gov.ru 1.0).
  • В состав включена утилита для просмотра процессов в консоли htop 3.2.2.
  • Добавлен механизм предоставления пользователю дополнительных групп libnss-role 0.5.64.
  • Добавлен графический интерфейс для работы со сканерами xsane 0.999.
  • Улучшена поддержка принтеров Epson и HP.
  • Обновлены версии приложений:
    • Ядро Linux 6.1.10 (un-def) с поддержкой VisionFive v1.
    • Openssl 1.1.1t
    • xorg-server 21.1.7.
    • x11vnc 0.9.16.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.altlinux.org/pip...)
  2. OpenNews: Выпуск Simply Linux и Альт Сервер Виртуализации на 10-й Платформе ALT
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива Simply Linux 9.1
Автор новости: Мария Фоканова
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58667-simply
Ключевые слова: simply, linux
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (34) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноньимъ (ok), 16:46, 17/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хорошая новость, сисипус могёт!
     
  • 1.2, Аноним (2), 16:54, 17/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Добавлен корневой сертификат безопасности Минцифры России (ca-certificates-digital.gov.ru 1.0).

    А может не надо?

     
     
  • 2.5, midyukovanton (ok), 17:15, 17/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    Если не надо, удаляйте. Название пакета написали.
     
  • 2.6, idontlikewebmonkeys (?), 17:22, 17/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это же всего лишь пара файлов в каталоге
     

  • 1.7, idontlikewebmonkeys (?), 17:28, 17/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    дороговатые платы, что эти, что RPi без EMMC тормозить будут и тереть флешу, зато ни копейки отчислений))
     
     
  • 2.23, Kenneth (?), 19:14, 17/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Unmatched с 16 GB памяти, о каком терении флеша речь? :-/
     
     
  • 3.34, idontlikewebmonkeys (?), 20:55, 17/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это уже пушка по цене ноутбука, я про SiFive, а не HiFive
     

  • 1.8, Омномномном (?), 17:29, 17/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    >Добавлен корневой сертификат безопасности Минцифры России

    тем самым угробив всякую возможность бытия дистрибутива за поребриком, а могли бы сделать не через дупу, а опцией при установке или выносом в необязательный пакет.

     
     
  • 2.11, Аноним (11), 17:55, 17/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ты всё остальные сертификаты тоже удаляешь? Нет. Да как ты можешь?! Срочно удаляй!
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 18:09, 17/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Все остальные сертификаты правильные и демократические, а этот тоталитарный и плохой
     
     
  • 4.31, Аноним (31), 19:47, 17/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Главное, что конторка с названием из трёх букв по звонку сделает себе сертификат любого сайта, заверенный этим корневым.
     
     
  • 5.36, Аноним (36), 21:32, 17/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не повод ставить сертификат другой более палевной конторки из трёх букв
     
  • 5.38, Аноним (36), 21:32, 17/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не повод ставить сертификат другой более палевной конторки из трёх букв
     
  • 4.39, kusb (?), 21:39, 17/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты отвечаешь иронически, но на деле так и есть. Доверенные центры не просто так называются доверенными, суть в том, что им доверяют люди. Демократия означает, чтo к ним вероятно не придут странные люди с автоматами и попросят корневой сертефикат, а если и придут, то будет много механизмов распространения вести об этом явлении, и в случае огласки кое-кто пострадает.
    У правительства России и связанных с ней структур буквально "нет репутации", они могут делать в принципе что угодно, в том числе потому, что не зависят нормально от людей, которыми управляют, к тому же они злонамеренны, очевидно преследуют инакомыслящих и например уже заставляли сервисы нарушать тайну переписки (кстати нарушая основной закон). Огласка для них не слишком то и страшна, они могут даже пытаться запретить огласку. Они не связаны даже собственными законами. Довольно херовая идея добавлять такие сертификаты.

    Даже если вы приверженец теории заговора про США и отсутствие демократии там, то в отличии от России они в любом случае вынуждены поддерживать видимость законности в большинстве случаев и не склонны принимать законы прямо ограничивающие свободу слова или к массовым репрессиям.

     
  • 3.13, Аноним (12), 18:16, 17/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Я бы ещё китайские сертификаты удалила
     
     
  • 4.28, kawaii_girl (ok), 19:36, 17/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Насколько я знаю в этом дистрибутиве нет никаких китайских сертификатов.
     
  • 2.20, idontlikewebmonkeys (?), 18:48, 17/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    суперэкспрерт разбирается в сертификатах и работе TLS соединений так же, как в анимэ
     
     
  • 3.32, kusb (?), 20:05, 17/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Шифрование в браузерах хреновое настолько, что если у злоумышленника есть контроль над любым УЦ, то он почти всегда может ломать безопасность, так? У самого были прямо глаза на лоб, но вроде как правда.
    Исходя из этого учитывая репутацию сил связанных с этим сертефикатом и то, чем они часто занимаются - шифрование ломается.
    Также эти сертефикаты должны стоять у как можно меньшего числа людей, так как пояляется механизм для давления. А также провокаций, например.
     

  • 1.9, Аноним (9), 17:48, 17/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > компания «Базальт СПО» входит в международное сообщество RISC-V

    Но ведь RISC-V это происки IBM и против Эльбруса, как объяснял здесь представитель компании. Впрочем, можете считать это сообщение унылым троллингом от Анонима, пояснений никаких не жду.

     
     
  • 2.15, Аноним (-), 18:34, 17/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эльбруса похоже уже окончательно всё - https://www.kommersant.ru/doc/5813229
     
     
  • 3.19, Аноним (19), 18:44, 17/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С чего бы вдруг? Покупка росатотом это сейчас предел мечтаний любой компании.
     
     
  • 4.37, Аноним (37), 21:32, 17/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    так толсто, что даже тонко
     
  • 3.21, idontlikewebmonkeys (?), 18:49, 17/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    нет, просто идёт консолидация разрозненных приборостроительных контор под аналогичный Ростеху холдинг
     
  • 3.26, Аноним (12), 19:32, 17/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У рос.атома есть хоть какие-то деньги и потребность в эльбрусах.

    Может хотя бы Эльбрус 2с 90нм будут производить

     
     
  • 4.30, Аноним (31), 19:44, 17/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Железногорске на Горнохимическом комбинате.
     
  • 2.24, Аноньимъ (ok), 19:18, 17/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Таблетки пить.
     

  • 1.25, Аноним (31), 19:26, 17/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Добавлен корневой сертификат безопасности Минцифры России (ca-certificates-digital.gov.ru 1.0).

    Джва года мечтал. Специально ради этого плату куплю.

     
  • 1.27, Аноним (12), 19:36, 17/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Российский дистрибутив, это тот у которого раздатчики в России. Они по крайней мере не разорвут в одностороннем порядке оплаченные договоры на поддержку и обновление как это сделал redhat и canonical

     
     
  • 2.29, Аноним (12), 19:43, 17/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    В kubuntu год за годом не работает даже кириллица, в zip архивах.

    https://www.opennet.ru/tips/3055_kde_zip_rus_locale.shtml

     
     
  • 3.33, Аноним (33), 20:50, 17/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В nautilus 2 года прокрутка колесиком мыше бажит и норм. Все линуксойды довольны.
     

  • 1.35, Аноним (35), 21:14, 17/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Похоже Китай завалит этими камнями
     
  • 1.40, kusb (?), 21:46, 17/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В принципе сам факт, что дистрибутив добавляет такие ключи в базовую поставку это аргумент не пользоваться им из соображений безопасности.
    Даже если они не злонамеренны они:
    1 Несколько равнодушны к безопасности.
    2 Или симпатизируют Кремлю и связанным с ним силам или недооценивают ситуацию с ним. "Патриоты" в кавычках или недооценивающие люди повышают риск, что при поступлении какого-нибудь законного или не очень требования от них они подчинятся или коллаборационизма с их стороны. А это какие угодно трояны или ещё что.
     
  • 1.41, Аноним (-), 21:48, 17/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >  Добавлен корневой сертификат безопасности Минцифры России

    Ага, батарейки^W бэкдоры в комплекте...

     

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