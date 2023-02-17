Выпуск Simply Linux 10.1 для RISC-V

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|1.2, Аноним (2), 16:54, 17/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Добавлен корневой сертификат безопасности Минцифры России (ca-certificates-digital.gov.ru 1.0).
А может не надо?
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|1.8, Омномномном (?), 17:29, 17/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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>Добавлен корневой сертификат безопасности Минцифры России
тем самым угробив всякую возможность бытия дистрибутива за поребриком, а могли бы сделать не через дупу, а опцией при установке или выносом в необязательный пакет.
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|2.11, Аноним (11), 17:55, 17/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ты всё остальные сертификаты тоже удаляешь? Нет. Да как ты можешь?! Срочно удаляй!
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|3.12, Аноним (12), 18:09, 17/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Все остальные сертификаты правильные и демократические, а этот тоталитарный и плохой
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|4.31, Аноним (31), 19:47, 17/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Главное, что конторка с названием из трёх букв по звонку сделает себе сертификат любого сайта, заверенный этим корневым.
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|5.36, Аноним (36), 21:32, 17/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это не повод ставить сертификат другой более палевной конторки из трёх букв
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|5.38, Аноним (36), 21:32, 17/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это не повод ставить сертификат другой более палевной конторки из трёх букв
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|4.39, kusb (?), 21:39, 17/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты отвечаешь иронически, но на деле так и есть. Доверенные центры не просто так называются доверенными, суть в том, что им доверяют люди. Демократия означает, чтo к ним вероятно не придут странные люди с автоматами и попросят корневой сертефикат, а если и придут, то будет много механизмов распространения вести об этом явлении, и в случае огласки кое-кто пострадает.
У правительства России и связанных с ней структур буквально "нет репутации", они могут делать в принципе что угодно, в том числе потому, что не зависят нормально от людей, которыми управляют, к тому же они злонамеренны, очевидно преследуют инакомыслящих и например уже заставляли сервисы нарушать тайну переписки (кстати нарушая основной закон). Огласка для них не слишком то и страшна, они могут даже пытаться запретить огласку. Они не связаны даже собственными законами. Довольно херовая идея добавлять такие сертификаты.
Даже если вы приверженец теории заговора про США и отсутствие демократии там, то в отличии от России они в любом случае вынуждены поддерживать видимость законности в большинстве случаев и не склонны принимать законы прямо ограничивающие свободу слова или к массовым репрессиям.
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|3.32, kusb (?), 20:05, 17/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Шифрование в браузерах хреновое настолько, что если у злоумышленника есть контроль над любым УЦ, то он почти всегда может ломать безопасность, так? У самого были прямо глаза на лоб, но вроде как правда.
Исходя из этого учитывая репутацию сил связанных с этим сертефикатом и то, чем они часто занимаются - шифрование ломается.
Также эти сертефикаты должны стоять у как можно меньшего числа людей, так как пояляется механизм для давления. А также провокаций, например.
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|1.9, Аноним (9), 17:48, 17/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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> компания «Базальт СПО» входит в международное сообщество RISC-V
Но ведь RISC-V это происки IBM и против Эльбруса, как объяснял здесь представитель компании. Впрочем, можете считать это сообщение унылым троллингом от Анонима, пояснений никаких не жду.
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|3.19, Аноним (19), 18:44, 17/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С чего бы вдруг? Покупка росатотом это сейчас предел мечтаний любой компании.
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|3.26, Аноним (12), 19:32, 17/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У рос.атома есть хоть какие-то деньги и потребность в эльбрусах.
Может хотя бы Эльбрус 2с 90нм будут производить
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|1.25, Аноним (31), 19:26, 17/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Добавлен корневой сертификат безопасности Минцифры России (ca-certificates-digital.gov.ru 1.0).
Джва года мечтал. Специально ради этого плату куплю.
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|1.27, Аноним (12), 19:36, 17/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Российский дистрибутив, это тот у которого раздатчики в России. Они по крайней мере не разорвут в одностороннем порядке оплаченные договоры на поддержку и обновление как это сделал redhat и canonical
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|3.33, Аноним (33), 20:50, 17/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В nautilus 2 года прокрутка колесиком мыше бажит и норм. Все линуксойды довольны.
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|1.40, kusb (?), 21:46, 17/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В принципе сам факт, что дистрибутив добавляет такие ключи в базовую поставку это аргумент не пользоваться им из соображений безопасности.
Даже если они не злонамеренны они:
1 Несколько равнодушны к безопасности.
2 Или симпатизируют Кремлю и связанным с ним силам или недооценивают ситуацию с ним. "Патриоты" в кавычках или недооценивающие люди повышают риск, что при поступлении какого-нибудь законного или не очень требования от них они подчинятся или коллаборационизма с их стороны. А это какие угодно трояны или ещё что.
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|1.41, Аноним (-), 21:48, 17/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Добавлен корневой сертификат безопасности Минцифры России
Ага, батарейки^W бэкдоры в комплекте...
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