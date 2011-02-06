Новый выпуск Simply Linux RV для устройств на базе архитектуры RISC-V

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|1.3, Аноним (3), 14:53, 12/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Просто отличная новость для меня. Как раз интересна тема альтернативных открытых архитектур.
Но я совершенно не следил за трендами и совершенно не знаю насколько мощны всевозможные сборки на risc-v железе.
Вопросы к знающим людям из команды Альта: есть ли уже варианции железа на risc-v такой мощности, которые без проблем вывезут мультимедию до 4К не захлёбываясь и не тротля, при достаточно продолжительной работе?
Но, чтобы все компоненты материнки работали исключительно на опенсорсе, абсолютно без блобов?
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|2.4, Челик с гихаба (?), 15:00, 12/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нету. Visionfive v2 имеет кучу проблем. Блоб в видео, нет загрузки с nvme, java в докере падает и.т.д
Есть другие варианты, и по производительности получше, но там уже цена от 70к рублей. А за эти деньги абсолютно бесшумный, холодный мак мини м2 с линуком на борту выглядит как идеальное решение. Где и драйвера открыты и поддержку в ядро завозят.
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|3.8, Аноним (3), 15:29, 12/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Нету. Visionfive v2 имеет кучу проблем. Блоб в видео, нет загрузки с
> nvme, java в докере падает и.т.д
> Есть другие варианты, и по производительности получше, но там уже цена от
> 70к рублей. А за эти деньги абсолютно бесшумный, холодный мак мини
> м2 с линуком на борту выглядит как идеальное решение. Где и
> драйвера открыты и поддержку в ядро завозят.
Спасибо за ваше мнение, конечно, которое очень важно для нас!
Но я интересуюсь исключительно вышеозвученными вопросами в рамках risc-v и работы этого железа с опенсорсом на базе linux-дистрибутива.
Ни мак-мини, ни мак-макси, ни м2, ни м3, ни прочие... макс, турбо, мега, супер, мега макс, мега турбо и т.п., да даже рядовой arm мне неинтересны, от слова - СОВСЕМ!
Интересно только то, что я спросил выше.;)
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|2.10, rm_ (ok), 15:40, 12/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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"Мне на всех вас наплевать, я не хочу участвовать в сообществе, не хочу тратить деньги чтобы закупать первое тестовое ещё слабое железо, помогать тестировать и допиливать софт, я хочу чтоб сразу на всё готовенькое, сразу мультимедию в 4К и без блобов, давайте мне разжуйте и положите всё сразу в рот, ааааааа"
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|3.13, запрет на кормёжку местной фауны (?), 16:29, 12/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> "Мне на всех вас наплевать, я не хочу участвовать в сообществе, не
> хочу тратить деньги чтобы закупать первое тестовое ещё слабое железо, помогать
> тестировать и допиливать софт, я хочу чтоб сразу на всё готовенькое,
> сразу мультимедию в 4К и без блобов, давайте мне разжуйте и
> положите всё сразу в рот, ааааааа"
Называется - узнай ресурс по комментам.
Вот почему я не удивлён бурным негативным фантазиям некоторых интересных личностей опеннета?
Человек задаёт вполне конкретные простые недвусмсленные вопросы.
Сразу же нарисовываются какие-то жирнофеи не от мира сего со своим непрошенным мнением и пишут какой-то горячечный бред в ответ не по теме.
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|1.11, 000exploit (ok), 15:47, 12/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Ну что же, жду образ специально под RVVM, там реальные устройства реализованы вместо VirtIO болванок.
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|1.12, Шарп (ok), 16:02, 12/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>RISC-V
Проприетарный мусор, который как будто с издёвкой все называют open hardware. Никаких требований по открытию исходников микроархитектуры к вендорам не предъявляется. Открытая система команд без открытой микроархитектуры не имеет смысла. Любой студент может накидать mips образную систему команд.
А всё что открыто защищено патентами и ты в любом случае не сможешь это использовать у себя. Например у "бисплатном" RISC-V есть фича macro-op fusion. Компания SiFive сделала эффективную реализацию этой фичи. И что? Правильно. Защитила патентом https://www.freepatentsonline.com/y2020/0183687.html И может в любой момент взять за попку поверивших в open hardware, если они попытаются это использовать.
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|2.20, Аноним (20), 17:22, 12/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для тебя это будет, наверное, открытием, но слово «open» в контексте IT говорит исключительно о том, что система открыта для взаимодействия с другими системами, ПО и компонентами. В противовес закрытым системам, где взаимодействие обеспечивается производителем на своё усмотрение. Ты путаешь с Open Source, который, в свою очередь, не имеет никакого отношения к так назывемому копилефту. Например, программа может иметь открытые исходники, даже доступные свободно в интернете, но при этом иметь проприетарную лицензию, запрещающую любые изменения и распространение иными способами, впрочем такое крайне редко встречается.
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|3.25, FF (?), 18:09, 12/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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так дело не в нём, а в том, что фанатье без разбору думает, что это их в рай прямиком завезёт.
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|2.31, Аноним (19), 18:56, 12/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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SiFive входит в Linux Foundation? (Не знаю.) Если входит, то обязуется не выдвигать патентных притензий к другим участникам. А RISC-V сейчас под крылом у LF.
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|1.18, Аноним (19), 17:02, 12/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>компания «Базальт СПО» входит в международное сообщество RISC-V и ведёт работу по поддержке различных плат RISC-V64
Шигорин и его дамашние Эльбрусы негодуют!
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|1.21, Аноним (19), 17:25, 12/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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На скрине радиатор SoC скреплён обмоточным проводом. Чтоб хорошо работало надо же было синей изолентой!
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|1.23, Аноним (23), 18:00, 12/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Жду хотябы текстовый но стабильный линукс под риск процессоры чтобы норм кодить. Мне даже графика не нужна
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|2.26, FF (?), 18:11, 12/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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дело не в линуксе, а в кривой документации на процы и соки
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|3.32, Аноним (19), 19:02, 12/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Но если конкретно про RISC-V речь, та там с документаций норм. Все принятые и черновые стандарты публикуются на htpps://riscv.org/
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