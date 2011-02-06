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Новый выпуск Simply Linux RV для устройств на базе архитектуры RISC-V

12.05.2023 12:33

Вышел релиз экспериментальной сборки дистрибутива Linux RV (20230422) для архитектуры riscv64. Дистрибутив представляет собой простую в работе систему с классическим рабочим столом на основе Xfce, предоставляющую полную русификацию интерфейса и большинства приложений. Развивающая дистрибутив компания «Базальт СПО» входит в международное сообщество RISC-V и ведёт работу по поддержке различных плат RISC-V64.

Для загрузки подготовлены два образа, сформированные на основе пакетов из репозитория Sisyphus riscv64:

  • образ для плат HiFive Unmatched и HiFive Unleashed, StarFive VisionFiv, также подходящий для QEMU.
  • образ для одноплатного компьютера StarFive VisionFive 2 с ядром sf-un.

Среди изменений в новом выпуске:

  • Добавлена поддержка одноплатного компьютера StarFive VisionFive 2 с SoC JH7110 на архитектуре RISCV64GC.
  • Обновлены обои рабочего стола, темы интерфейса.
  • В качестве эмулятора терминала по умолчанию задействован xterm.
  • Обновлены версии пакетов:
    • ядро Linux 6.2.11 (основной образ);
    • ядро Linux 5.15.0 (StarFive VisionFive 2);
    • openssl 1.1.1;
    • xorg-server 21.1.8;
    • x11vnc 0.9.16;
    • Firefox 112.0.1;
    • Thunderbird 102.10.0;
    • LibreOffice 7.4.2;
    • XFCE 4.18.3;
    • ca-certificates-digital.gov.ru 1.1;
    • libnss-role 0.5.6.

Из планов по дальнейшей поддержке платы VisionFive V2 отмечается ускорение декодирования видео, обеспечение устойчивого воспроизведения 3D-графики и работы других IP-блоков SoC, которым пока требуются проприретарные драйверы, интеграция поддержки VisionFive V2 в основной состав ядра Linux.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.basealt.ru/about/n...)
  2. OpenNews: Выпуск Simply Linux и Альт Сервер Виртуализации на 10-й Платформе ALT
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива Simply Linux 9.1
  4. OpenNews: Выпуск Simply Linux 10.1 для RISC-V
  5. OpenNews: Выпуск Альт Сервер 10.1
  6. OpenNews: Восьмое обновление стартовых наборов ALT p10
Автор новости: Мария Фоканова
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59125-altlinux
Ключевые слова: altlinux, basealt, simplylinux
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (29) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, Аноним (3), 14:53, 12/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Просто отличная новость для меня. Как раз интересна тема альтернативных открытых архитектур.
    Но я совершенно не следил за трендами и совершенно не знаю насколько мощны всевозможные сборки на risc-v железе.

    Вопросы к знающим людям из команды Альта: есть ли уже варианции железа на risc-v такой мощности, которые без проблем вывезут мультимедию до 4К не захлёбываясь и не тротля, при достаточно продолжительной работе?
    Но, чтобы все компоненты материнки работали исключительно на опенсорсе, абсолютно без блобов?

     
     
  • 2.4, Челик с гихаба (?), 15:00, 12/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Нету. Visionfive v2 имеет кучу проблем. Блоб в видео, нет загрузки с nvme, java в докере падает и.т.д

    Есть другие варианты, и по производительности получше, но там уже цена от 70к рублей. А за эти деньги абсолютно бесшумный, холодный мак мини м2 с линуком на борту выглядит как идеальное решение. Где и драйвера открыты и поддержку в ядро завозят.

     
     
  • 3.8, Аноним (3), 15:29, 12/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Нету. Visionfive v2 имеет кучу проблем. Блоб в видео, нет загрузки с
    > nvme, java в докере падает и.т.д
    > Есть другие варианты, и по производительности получше, но там уже цена от
    > 70к рублей. А за эти деньги абсолютно бесшумный, холодный мак мини
    > м2 с линуком на борту выглядит как идеальное решение. Где и
    > драйвера открыты и поддержку в ядро завозят.

    Спасибо за ваше мнение, конечно, которое очень важно для нас!
    Но я интересуюсь исключительно вышеозвученными вопросами в рамках risc-v и работы этого железа с опенсорсом на базе linux-дистрибутива.

    Ни мак-мини, ни мак-макси, ни м2, ни м3, ни прочие... макс, турбо, мега, супер, мега макс, мега турбо и т.п., да даже рядовой arm мне неинтересны, от слова - СОВСЕМ!
    Интересно только то, что я спросил выше.;)

     
     
  • 4.28, Челик с гихаба (?), 18:21, 12/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тогда нет. Ждём veyron v1 или sophgo sg2042. И не нервничайте так.
     
  • 2.10, rm_ (ok), 15:40, 12/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    "Мне на всех вас наплевать, я не хочу участвовать в сообществе, не хочу тратить деньги чтобы закупать первое тестовое ещё слабое железо, помогать тестировать и допиливать софт, я хочу чтоб сразу на всё готовенькое, сразу мультимедию в 4К и без блобов, давайте мне разжуйте и положите всё сразу в рот, ааааааа"
     
     
  • 3.13, запрет на кормёжку местной фауны (?), 16:29, 12/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > "Мне на всех вас наплевать, я не хочу участвовать в сообществе, не
    > хочу тратить деньги чтобы закупать первое тестовое ещё слабое железо, помогать
    > тестировать и допиливать софт, я хочу чтоб сразу на всё готовенькое,
    > сразу мультимедию в 4К и без блобов, давайте мне разжуйте и
    > положите всё сразу в рот, ааааааа"

    Называется - узнай ресурс по комментам.
    Вот почему я не удивлён бурным негативным фантазиям некоторых интересных личностей опеннета?

    Человек задаёт вполне конкретные простые недвусмсленные вопросы.
    Сразу же нарисовываются какие-то жирнофеи не от мира сего со своим непрошенным мнением и пишут какой-то горячечный бред в ответ не по теме.

     

  • 1.5, Аноним (5), 15:02, 12/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Отличная новость! RISC-V - это будущее!
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 16:34, 12/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наши дети доживут до этого будущего?
     
     
  • 3.17, 1 (??), 16:55, 12/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оно настанет сразу после вендокапца
     
     
  • 4.19, Аноним (19), 17:04, 12/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В этом деле вендокапец не требуется. Так что, гораздо раньше.
     
  • 2.24, FF (?), 18:05, 12/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    сокращенная система команд на уровне ARM v6-v7
     
     
  • 3.30, Аноним (30), 18:43, 12/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    432-ядерный чип Occamy:
    https://servernews.ru/1086380
     

  • 1.6, ryoken (ok), 15:14, 12/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >>Новый выауск

    Прям в заголовке такие ляпы... Ну вы совсем...

     
     
  • 2.14, Аноним (15), 16:33, 12/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Каков релиз, таков и анонс...
     

  • 1.9, Самый умный из вас (?), 15:39, 12/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Базальтовцы пока очень вяло отписываются в комментах, подгоните
     
     
  • 2.27, FF (?), 18:12, 12/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    да, почему XFCE, а не LXQt?
     

  • 1.11, 000exploit (ok), 15:47, 12/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ну что же, жду образ специально под RVVM, там реальные устройства реализованы вместо VirtIO болванок.
     
  • 1.12, Шарп (ok), 16:02, 12/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >RISC-V

    Проприетарный мусор, который как будто с издёвкой все называют open hardware. Никаких требований по открытию исходников микроархитектуры к вендорам не предъявляется. Открытая система команд без открытой микроархитектуры не имеет смысла. Любой студент может накидать mips образную систему команд.

    А всё что открыто защищено патентами и ты в любом случае не сможешь это использовать у себя. Например у "бисплатном" RISC-V есть фича macro-op fusion. Компания SiFive сделала эффективную реализацию этой фичи. И что? Правильно. Защитила патентом https://www.freepatentsonline.com/y2020/0183687.html И может в любой момент взять за попку поверивших в open hardware, если они попытаются это использовать.

     
     
  • 2.20, Аноним (20), 17:22, 12/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для тебя это будет, наверное, открытием, но слово «open» в контексте IT говорит исключительно о том, что система открыта для взаимодействия с другими системами, ПО и компонентами. В противовес закрытым системам, где взаимодействие обеспечивается производителем на своё усмотрение. Ты путаешь с Open Source, который, в свою очередь, не имеет никакого отношения к так назывемому копилефту. Например, программа может иметь открытые исходники, даже доступные свободно в интернете, но при этом иметь проприетарную лицензию, запрещающую любые изменения и распространение иными способами, впрочем такое крайне редко встречается.
     
     
  • 3.25, FF (?), 18:09, 12/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    так дело не в нём, а в том, что фанатье без разбору думает, что это их в рай прямиком завезёт.
     
  • 2.31, Аноним (19), 18:56, 12/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    SiFive входит в Linux Foundation? (Не знаю.) Если входит, то обязуется не выдвигать патентных притензий к другим участникам. А RISC-V сейчас под крылом у LF.
     

  • 1.16, Аноним (16), 16:50, 12/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Никаких требований по открытию исходников микроархитектуры к вендорам не предъявляется

    публикуй свои исходники под GPL и предьявляй требования

    https://www.gaisler.com/index.php/products/processors/noel-v

     
  • 1.18, Аноним (19), 17:02, 12/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >компания «Базальт СПО» входит в международное сообщество RISC-V и ведёт работу по поддержке различных плат RISC-V64

    Шигорин и его дамашние Эльбрусы негодуют!

     
  • 1.21, Аноним (19), 17:25, 12/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    На скрине радиатор SoC скреплён обмоточным проводом. Чтоб хорошо работало надо же было синей изолентой!
     
     
  • 2.22, ilowry (?), 17:51, 12/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы ничего не понимаете. Это же резьбовое соединение!
     

  • 1.23, Аноним (23), 18:00, 12/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Жду хотябы текстовый но стабильный линукс под риск процессоры чтобы норм кодить. Мне даже графика не нужна
     
     
  • 2.26, FF (?), 18:11, 12/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    дело не в линуксе, а в кривой документации на процы и соки
     
     
  • 3.32, Аноним (19), 19:02, 12/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но если конкретно про RISC-V речь, та там с документаций норм. Все принятые и черновые стандарты публикуются на htpps://riscv.org/
     

  • 1.29, Аноним (29), 18:28, 12/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Шигорин продался... Сколько тебе заплатили хоть, Иуда?
     

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