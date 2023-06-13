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Девятое обновление стартовых наборов ALT p10

13.06.2023 16:49

Опубликован девятый выпуск стартовых наборов на Десятой платформе ALT. Сборки на базе стабильного репозитория предназначены для опытных пользователей. Большинство стартеркитов представляют собой live-сборки, которые отличаются доступными для операционных систем ALT графическими окружениями рабочего стола и оконными менеджерами (DE/WM). При необходимости систему можно установить из этих live-сборок. Следующее плановое обновление намечено на 12 сентября 2023 года.

Стартеркиты доступны для архитектур x86_64, i586 и aarch64. Сборки основаны на ядрах Linux версии 5.10.179 и 6.1.32; в некоторых образах применены различные варианты. Для разных архитектур варианты сборки ядра также указаны отдельно.

Изменения в девятом выпуске:

  • Новая версия графического экрана загрузки plymouth, в котором теперь работает запуск анимации при активной последовательной консоли (включено игнорирование последовательной консоли) и активируется запасной логотип при недоступности логотипа производителя (BGRT - Boot Graphics Record Table).
  • Приостановлен выпуск образов Engineering и linuxcnc-rt. Предыдущие версии доступны из архива. Выпуск будет возобновлён на p11.
  • Прекращена сборка rootfs с ядром rpi, так как ядро un-def-6.1 полноценно поддерживает Raspberry Pi 4.


  1. Главная ссылка к новости (https://forum.altlinux.org/ind...)
  2. OpenNews: Новый выпуск Simply Linux RV для устройств на базе архитектуры RISC-V
  3. OpenNews: Восьмое обновление стартовых наборов ALT p10
  4. OpenNews: Выпуск Альт Сервер 10.1
  5. OpenNews: Выпуск Альт Рабочая станция 10.1
  6. OpenNews: Седьмое обновление стартовых наборов ALT p10
Автор новости: Мария Фоканова
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59286-altlinux
Ключевые слова: altlinux
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (17) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 20:43, 13/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Самые всегда работающие ливки. Умеют ведь когда хотят.
     
  • 1.2, Самый умный из вас (?), 20:48, 13/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Нужно ещё больше новостей про минорные релизы ноунейм-дистров
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 21:18, 13/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если убрать эти новости, опеннет опустеет.
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 22:00, 13/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    И тем самым достигнем золотого правила "Качество превыше количества". А вообще это сугубо коммерческий российский дистрибутив, лучше было бы упомянуть какой-то более свободный проект. Но за это же не заплатят.
     
  • 2.14, Аноним (14), 22:29, 13/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Меня вообще ни разу это не напрягает, а те новости которые мне не интересны я просто пропускаю
     

  • 1.3, Аноним (3), 20:52, 13/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А можно узнать?
    Раздача только через собственный трекер? т.е. вне DHT?
     
  • 1.4, Аноним (4), 21:00, 13/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Использовать АЛЬТ? Уж лучше что-нибудь из КНДР или Китая. Хотя конечно результат будет примерно одинаково плохой!
     
     
  • 2.6, Аноним (1), 21:03, 13/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Эпла безопасно вам поможет.
     
     
  • 3.8, Аноним (7), 21:19, 13/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Эпл во много десятков раз лучше любого китайского дистра, не говоря уже про альт.
     
     
  • 4.16, Тот_ещё_аноним (ok), 23:13, 13/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Для кого и в чём лучше?
     
  • 2.17, danonimous (?), 23:30, 13/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    За 15 лет перепробовал все дистрибутивы. Весной перешёл на Альт Рабочая Станция К. Ну что сказать... Похоже, он самый лучший (если бы не systemd)!
     

  • 1.9, beck (??), 21:51, 13/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Эко у экспертов подгорает от новостей про Альт.

    Значит всё правильно делают.

     
     
  • 2.11, Аноним (10), 22:01, 13/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Следуя такой логике, можно оправдать всё что угодно.
     
     
  • 3.12, cheburnator9000 (ok), 22:08, 13/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А ты думаешь какой логикой руководствуются телепередачи на гоств? 😂
     

  • 1.15, Тот_ещё_аноним (ok), 23:12, 13/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >> Приостановлен выпуск образов Engineering и linuxcnc-rt.

    Это жаль

    >> Выпуск будет возобновлён на p11.

    Будем ждать

     
  • 1.18, Аноним (18), 23:38, 13/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Почему в Альте такие протухшие браузеры?
     

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