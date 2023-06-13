Девятое обновление стартовых наборов ALT p10

|
|
|
|
|
|3.10, Аноним (10), 22:00, 13/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
И тем самым достигнем золотого правила "Качество превыше количества". А вообще это сугубо коммерческий российский дистрибутив, лучше было бы упомянуть какой-то более свободный проект. Но за это же не заплатят.
|
|2.14, Аноним (14), 22:29, 13/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Меня вообще ни разу это не напрягает, а те новости которые мне не интересны я просто пропускаю
|
|1.3, Аноним (3), 20:52, 13/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
А можно узнать?
Раздача только через собственный трекер? т.е. вне DHT?
|
|1.4, Аноним (4), 21:00, 13/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
Использовать АЛЬТ? Уж лучше что-нибудь из КНДР или Китая. Хотя конечно результат будет примерно одинаково плохой!
|
|
|
|
|
|3.8, Аноним (7), 21:19, 13/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Эпл во много десятков раз лучше любого китайского дистра, не говоря уже про альт.
|
|2.17, danonimous (?), 23:30, 13/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
За 15 лет перепробовал все дистрибутивы. Весной перешёл на Альт Рабочая Станция К. Ну что сказать... Похоже, он самый лучший (если бы не systemd)!
|
|1.9, beck (??), 21:51, 13/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Эко у экспертов подгорает от новостей про Альт.
Значит всё правильно делают.
|
|1.15, Тот_ещё_аноним (ok), 23:12, 13/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>> Приостановлен выпуск образов Engineering и linuxcnc-rt.
Это жаль
>> Выпуск будет возобновлён на p11.
Будем ждать
|