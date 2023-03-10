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Восьмое обновление стартовых наборов ALT p10

10.03.2023 17:45

Вышел восьмой выпуск стартовых наборов на Десятой платформе ALT. Большинство стартовых наборов представляют собой live-сборки, которые позволяют ознакомиться с основными доступными для операционных систем ALT графическими окружениями рабочего стола и оконными менеджерами (DE/WM) и при необходимости установить систему. Сборки на базе стабильного репозитория предназначены для опытных пользователей. Стартеркиты отличаются от дистрибутивов большим количеством доступных вариантов и меньшим объёмом образов, а также лицензионными условиями (GPL) и графиком выпуска (ежеквартально).

Стартеркиты доступны для x86_64, i586 и aarch64. Сборки основаны на ядрах Linux версии 5.10.170/ 5.15.96; в некоторых образах применены другие варианты, указанные особо. Для других архитектур указано также отдельно.

Обновления:

  • systemd 249.16;
  • Mesa 22.3.1;
  • Qt 5.15.8;
  • Firefox ESR 102.7.0;
  • KDE Frameworks 5.102.0, KDE Plasma 5.26.5 и KDE Gears 22.08.3;
  • xfce-sysv: добавлен udev-rule-generator-net;
  • cnc-rt: Linux-rt 5.10.168, добавлен bCNC;
  • engineering: добавлены bCNC, simulide; KiCad 6.11.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.altlinux.org/pip...)
  2. OpenNews: Выпуск Альт Сервер 10.1
  3. OpenNews: Седьмое обновление стартовых наборов ALT p10
Автор новости: Мария Фоканова
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58776-starterkits
Ключевые слова: starterkits, altlinux
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, saahriktu (ok), 18:19, 10/03/2023 [ответить]  
    		• +/
    Ура!
     
  • 1.2, Аноним (2), 18:47, 10/03/2023 [ответить]  
    		• +1 +/
    А сертификаты минцифры есть?
     
  • 1.3, Аноним (3), 18:48, 10/03/2023 [ответить]  
    		• +1 +/
    Неужели на великом и могучем не нашлось другого слова, чем стартеркит? Нацпредатели уже и в альт пробрались.
     
     
  • 2.7, 123 (??), 19:06, 10/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Стартер=начальный, кит=кит. Это маленький кит, что непонятного?
     

  • 1.4, Аноним (4), 18:50, 10/03/2023 [ответить]  
    		• +/
    Будут ли блокировать комментарии? Хотя бы для анонимов
     
  • 1.5, nebularia (ok), 18:51, 10/03/2023 [ответить]  
    		• +/
    Так блин, недавно же обещали, что последний релиз 10 ветки был. Продолжение спама?
     
  • 1.6, Аноним (-), 18:55, 10/03/2023 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     

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