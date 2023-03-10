Восьмое обновление стартовых наборов ALT p10

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Вышел восьмой выпуск стартовых наборов на Десятой платформе ALT. Большинство стартовых наборов представляют собой live-сборки, которые позволяют ознакомиться с основными доступными для операционных систем ALT графическими окружениями рабочего стола и оконными менеджерами (DE/WM) и при необходимости установить систему. Сборки на базе стабильного репозитория предназначены для опытных пользователей. Стартеркиты отличаются от дистрибутивов большим количеством доступных вариантов и меньшим объёмом образов, а также лицензионными условиями (GPL) и графиком выпуска (ежеквартально).
Стартеркиты доступны для x86_64, i586 и aarch64. Сборки основаны на ядрах Linux версии 5.10.170/ 5.15.96; в некоторых образах применены другие варианты, указанные особо. Для других архитектур указано также отдельно.
Обновления:
- systemd 249.16;
- Mesa 22.3.1;
- Qt 5.15.8;
- Firefox ESR 102.7.0;
- KDE Frameworks 5.102.0, KDE Plasma 5.26.5 и KDE Gears 22.08.3;
- xfce-sysv: добавлен udev-rule-generator-net;
- cnc-rt: Linux-rt 5.10.168, добавлен bCNC;
- engineering: добавлены bCNC, simulide; KiCad 6.11.