Восьмое обновление стартовых наборов ALT p10

Вышел восьмой выпуск стартовых наборов на Десятой платформе ALT. Большинство стартовых наборов представляют собой live-сборки, которые позволяют ознакомиться с основными доступными для операционных систем ALT графическими окружениями рабочего стола и оконными менеджерами (DE/WM) и при необходимости установить систему. Сборки на базе стабильного репозитория предназначены для опытных пользователей. Стартеркиты отличаются от дистрибутивов большим количеством доступных вариантов и меньшим объёмом образов, а также лицензионными условиями (GPL) и графиком выпуска (ежеквартально).

Стартеркиты доступны для x86_64, i586 и aarch64. Сборки основаны на ядрах Linux версии 5.10.170/ 5.15.96; в некоторых образах применены другие варианты, указанные особо. Для других архитектур указано также отдельно.

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