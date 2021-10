Calculate Scratch Server включён в Реестр отечественного ПО

2.13 , Омномним ( ? ), 14:43, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Справедливости ради, лидер (и некотрая масса окружающих разработчиков) калькулейта - один из русских гентодевелоперов.

Так что, технически, каклькуейт и его обвязка пилится таки в России. Тут всё чисто.

3.16 , pavlinux ( ok ), 14:50, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – > Тут всё чисто. Если машину обтянуть плёнкой, она не станет от этого полиуретановой.

Суть ПО - это функциональные алгоритмы.





int factorial (int n)

{

return (n < 2) ? 1 : n * factorial (n - 1);

}







Хоть Путин с Песковым это на житхабе опубликуют и РПЦ окропит, копипастой оно не перестанет быть

4.21 , ET ( ? ), 15:02, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – как-то вы однобоко к сути ПО подошли, даже совсем — рекурсивно$; ведь есть и ООП, и просто процедуры, в общем все средства хороши если они уместны

4.25 , n00by ( ok ), 15:12, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Суть ПО - это функциональные алгоритмы.





int factorial (int n)

{

return (n < 2) ? 1 : n * factorial(n - 1);

}







Дык эта функция -- чистая. А ПО существует ради побочного эффекта. 5.60 , pavlinux ( ok ), 16:58, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – >> Суть ПО - это функциональные алгоритмы.

> Дык эта функция -- чистая. А ПО существует ради побочного эффекта. Тебе бы в маркетологи ,а не в байтах ковырятся. Автомобиль - это 4 колеса, двиган, коробка, тормоза, сидухи и руль под крышей,

выхлопы, налоги, ТО, поломки, аварии и штрафы, ...,

а не: ".. воплощение перфекционизма, динамики и уверенности, поражение элегантностью образа

и технической безупречностью, подчёркивание спортивного стиля и наслаждение неизменно

яркими ощущениями от вождения..." 6.78 , n00by ( ok ), 17:34, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – При чём тут автомобиль, когда мы обсуждаем конкретный код? Та функция ничего не делает, кроме обогрева космического пространства. Оно и без подобного ПО перегрелось бы, если бы не расширялось.

3.20 , Аноним ( 17 ), 14:53, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > Так что, технически, каклькуейт и его обвязка пилится таки в России поправочка: пилятся бабки, а болгенос он и в африке болгенос, чё его пилить

4.27 , n00by ( ok ), 15:13, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > балуемся в глазки Угу. "предоставляется безвозмездно".

2.24 , n00by ( ok ), 15:10, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Где же Вы были в теме про Russian Operating System und Application™ ?

3.59 , Труп демократии ( ? ), 16:50, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – На каком основании было удалено стихотворение, отвечавшее на вопрос пользователя n00by?

Оно противоречит какому правилу форума?

Прослеживается круговая порука, господа.

2.31 , BrainFucker ( ok ), 15:27, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – > К национальному должно относиться ПО доказано написанное в нации, прошедшее проверку, имеющее патентную чистоту и ... не быть тупа копипастой с интернета!

> KasperskyOS - национальное ПО! ОС МСВС, с диким натягом можно назвать ... Ну, скажите спасибо что именно так происходит, а не тратят ресурсы на изобретение своих велосипедов с нуля.

А так хоть вас можно будет нанять на работу и вам не придётся забивать голову бесполезными в мире знаниями, как в случае с 1С, например.

3.32 , Аноним ( 37 ), 15:34, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну с 1с тут никак иначе. Никто из мейнстримного под наше налоговое законодательство ничего другого не запилил.

4.36 , BrainFucker ( ok ), 15:40, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Но хотя бы с языком можно было бы не велосипедить. А то теперь жалуются что одинэсники все плохие. Ну естественно мало кто хочет лезть в это болото, изучать бесполезный в другой жизни язык, когда вокруг полно всего. https://www.nn.ru/popup.php?c=classForum&m=forumCutTree&s=69&do=cutread&thread

5.40 , Аноним ( 37 ), 15:47, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Но хотя бы с языком можно было бы не велосипедить Это да. Но тут что характерно, называть 1сника, даже хорошего сника программистом я считаю нельзя. Лично на своем опыте не встречал хороших 1сников, которые в принципе бы умели и практиковали в полноценные ЯП. Они хорошие бухглалтера (зачастую лучше номинальных), вот это все...там без этого никак. А вот в программирование пусть даже на каком питоне, ну или джаве...

6.77 , яппппяппя ( ? ), 17:31, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Работал в 1с, Java Либерика скоро войдет(если уже не там) в поставку платформы 1С. Программисты разные бывают и на джаве работают и jenkins разворачивают и через git 1C уже давно конфы разрабатывает. И ide свое пилят на базу eclipsa (страшное и медленное). Так же коммерческие конфы все собираются либо на gradle либо на питоне. Так, что там полно разных специалистов.

7.85 , Аноним ( 37 ), 17:51, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Рассказал по опыту многолетнему сотрудничества с 1сбитовскими ребятами. За шо купил как говорится. Да в 1с они шарят. В остальном...

8.88 , Аноним ( 88 ), 18:09, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Однобит это франчи Большая география и много сильно разных людей Их от жадности ... 9.94 , Аноним ( 37 ), 18:31, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Ну так речь и была не о разработчиках платформы 1с, а о тех кто погроммирует на ... 3.68 , pavlinux ( ok ), 17:09, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > а не тратят ресурсы на изобретение своих велосипедов с нуля. А не надо тратить, надо хотя бы довезти свою жопу на майбахах до ближайших ВУЗов,

МФТИ, МИФИ, МАИ, МГУ, МГТУ ... везде есть свои операционки. Внезапно да? Влить туда лярд... лет через 10 мож пойдёт отдача...

Но этим же надо здесь и сейчас, а то ж "дочка живет как лохушка - на рублёвке,

надо дом в Швейцарии."

4.70 , BrainFucker ( ok ), 17:10, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А толку-то, на них KDE не поставить :( Ну и с ними та же проблема: > А так хоть вас можно будет нанять на работу и вам не придётся забивать голову бесполезными в мире знаниями, как в случае с 1С, например. 4.74 , Аноним ( 37 ), 17:20, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Уже проходили. Сколково и сколтех же!

А клозеты закрыты:( людям за столько ярдов и нужду справить негде.

5.80 , n00by ( ok ), 17:44, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Уже проходили. Сколково и сколтех же! Идите в соседнюю тему уже. ЗАО «Роса» - разработчик одноименного Linux-дистрибутива – подала в Арбитражный суд Москвы заявление о банкротстве. С аналогичным ходатайством обратилась и «дочка» «Росы» - «Роса-Лаб» (резидент «Сколково»).

6.82 , Ъ ( ? ), 17:48, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ты зачем за мной бегаешь извращенец? Никому твои боли неинтересны. Достал уже, чесн слово. С Шигориным там сами разбирайтесь кто как и с кем.

4.79 , n00by ( ok ), 17:40, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > МФТИ, МИФИ, МАИ, МГУ, МГТУ ... везде есть свои операционки. Внезапно да?

> Влить туда лярд... лет через 10 мож пойдёт отдача... Я ж пишу, Вы не в ту тему с рацпредложением. Эти вообще производят картонную упаковку, а ОС внесли в Реестр по просьбе пользователей. А вот что на самом деле "разрабатывают" исключительные программисты "Рашн ОС", у коих #define объявляет переменную, это хороший вопрос.

3.69 , pavlinux ( ok ), 17:09, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – fork(fork())

2.38 , Аноним ( 37 ), 15:43, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – >ОС МСВС, с диким натягом можно назвать ... Дичайшим я бы сказал. Да и то...:( А в целом подписываюсь.

По дженту наши разрабы в материнском проекте таки есть. Поэтому тут справедливее, чем у всяких там других из списка...

3.65 , pavlinux ( ok ), 17:05, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >>ОС МСВС, с диким натягом можно назвать ...

> Дичайшим я бы сказал. Да и то...:(

> А в целом подписываюсь.

> По дженту наши разрабы в материнском проекте таки есть. Поэтому тут справедливее,

> чем у всяких там других из списка... Наши, ихние есть, евойные есть, все есть ...

2.95 , Аноним ( 88 ), 18:41, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> К национальному должно относиться ПО доказано написанное в нации Откуда взялось "нации"? Нацист? С названием реестра урапатриоты конечно налажали. Но какие претензии к автору дистра? И раз в слова играем, то "Отечественная война" не нами начиналась, и птица пересмешник не смеётся. А называются вот так.