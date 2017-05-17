Calculate Scratch Server включён в Реестр отечественного ПО

|
|1.1, Аноним (1), 14:21, 16/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–10 +/–
|
Кто в первую очередь подумал, что сдлелали целый дистр вокруг того самого Scratch – ставьте лайк.
|
|
|
|2.7, ET (?), 14:25, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
|
> Кто ... ставьте лайк
чувак, без обид, но тебе с такими просьбами не сюда, на тытрубу там и тд
|
|
|
|
|
|
|
|4.37, Аноним (37), 15:41, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
>Ну нет, у генты нет недостатков.
Ядро еще не поржавело.
Пофиксил.
|
|2.11, Омномним (?), 14:41, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
А для описания недостатков есть ононимусы в комментариях на опеннете и лоре
|
|1.10, Аноним (10), 14:40, 16/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
|
Ключевым отличием калькулейта от других дистрибутивов из Реестра в том, что он может быть внедрен в любой организации и ему не нужен государтсвенный протекционизм.
Примеры внедрения вне РФ как бы намекают...
|
|
|
|2.18, Аноним (17), 14:52, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
прочитал
> что он может быть вреден в любой организации
вы не опечатались?
|
|1.12, pavlinux (ok), 14:41, 16/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Сцк, стадо расилоидов ... Позор!
К национальному должно относиться ПО доказано написанное в нации,
прошедшее проверку, имеющее патентную чистоту и ... не быть тупа
копипастой с интернета!
KasperskyOS - национальное ПО! ОС МСВС, с диким натягом можно назвать ...
А то ж так и Volkswagen, Renault, Benz,... внесут в список нац. автомобилей.
|
|
|
|2.13, Омномним (?), 14:43, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Справедливости ради, лидер (и некотрая масса окружающих разработчиков) калькулейта - один из русских гентодевелоперов.
Так что, технически, каклькуейт и его обвязка пилится таки в России. Тут всё чисто.
|
|
|
|3.16, pavlinux (ok), 14:50, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
> Тут всё чисто.
Если машину обтянуть плёнкой, она не станет от этого полиуретановой.
Суть ПО - это функциональные алгоритмы.
int factorial (int n)
{
return (n < 2) ? 1 : n * factorial (n - 1);
}
Хоть Путин с Песковым это на житхабе опубликуют и РПЦ окропит, копипастой оно не перестанет быть
|
|
|
|4.21, ET (?), 15:02, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
как-то вы однобоко к сути ПО подошли, даже совсем — рекурсивно$; ведь есть и ООП, и просто процедуры, в общем все средства хороши если они уместны
|
|4.25, n00by (ok), 15:12, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> Суть ПО - это функциональные алгоритмы.
int factorial (int n)
{
return (n < 2) ? 1 : n * factorial(n - 1);
}
Дык эта функция -- чистая. А ПО существует ради побочного эффекта.
|
|
|
|5.60, pavlinux (ok), 16:58, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
>> Суть ПО - это функциональные алгоритмы.
> Дык эта функция -- чистая. А ПО существует ради побочного эффекта.
Тебе бы в маркетологи ,а не в байтах ковырятся.
Автомобиль - это 4 колеса, двиган, коробка, тормоза, сидухи и руль под крышей,
выхлопы, налоги, ТО, поломки, аварии и штрафы, ...,
а не: ".. воплощение перфекционизма, динамики и уверенности, поражение элегантностью образа
и технической безупречностью, подчёркивание спортивного стиля и наслаждение неизменно
яркими ощущениями от вождения..."
|
|
|
|6.78, n00by (ok), 17:34, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
При чём тут автомобиль, когда мы обсуждаем конкретный код? Та функция ничего не делает, кроме обогрева космического пространства. Оно и без подобного ПО перегрелось бы, если бы не расширялось.
|
|3.20, Аноним (17), 14:53, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
> Так что, технически, каклькуейт и его обвязка пилится таки в России
поправочка: пилятся бабки, а болгенос он и в африке болгенос, чё его пилить
|
|
|
|4.27, n00by (ok), 15:13, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> балуемся в глазки
Угу. "предоставляется безвозмездно".
|
|2.24, n00by (ok), 15:10, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Где же Вы были в теме про Russian Operating System und Application™ ?
|
|
|
|3.59, Труп демократии (?), 16:50, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
На каком основании было удалено стихотворение, отвечавшее на вопрос пользователя n00by?
Оно противоречит какому правилу форума?
Прослеживается круговая порука, господа.
|
|2.31, BrainFucker (ok), 15:27, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
> К национальному должно относиться ПО доказано написанное в нации, прошедшее проверку, имеющее патентную чистоту и ... не быть тупа копипастой с интернета!
> KasperskyOS - национальное ПО! ОС МСВС, с диким натягом можно назвать ...
Ну, скажите спасибо что именно так происходит, а не тратят ресурсы на изобретение своих велосипедов с нуля.
А так хоть вас можно будет нанять на работу и вам не придётся забивать голову бесполезными в мире знаниями, как в случае с 1С, например.
|
|
|
|3.32, Аноним (37), 15:34, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну с 1с тут никак иначе. Никто из мейнстримного под наше налоговое законодательство ничего другого не запилил.
|
|
|
|
|
|5.40, Аноним (37), 15:47, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Но хотя бы с языком можно было бы не велосипедить
Это да. Но тут что характерно, называть 1сника, даже хорошего сника программистом я считаю нельзя. Лично на своем опыте не встречал хороших 1сников, которые в принципе бы умели и практиковали в полноценные ЯП. Они хорошие бухглалтера (зачастую лучше номинальных), вот это все...там без этого никак. А вот в программирование пусть даже на каком питоне, ну или джаве...
|
|
|
|6.75, яппппяппя (?), 17:28, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
п═п╟п╠п╬я┌п╟п╩ п╡ 1я│, Java п⌡п╦п╠п╣я─п╦п╨п╟ я│п╨п╬я─п╬ п╡п╬п╧п╢п╣я┌(п╣я│п╩п╦ я┐п╤п╣ п╫п╣ я┌п╟п╪) п╡ п©п╬я│я┌п╟п╡п╨я┐ п©п╩п╟я┌я└п╬я─п╪я▀ 1п║. п÷я─п╬пЁя─п╟п╪п╪п╦я│я┌я▀ я─п╟п╥п╫я▀п╣ п╠я▀п╡п╟я▌я┌ п╦ п╫п╟ п╢п╤п╟п╡п╣ я─п╟п╠п╬я┌п╟я▌я┌ п╦ jenkins я─п╟п╥п╡п╬я─п╟я┤п╦п╡п╟я▌я┌ п╦ я┤п╣я─п╣п╥ git 1C я┐п╤п╣ п╢п╟п╡п╫п╬ п╨п╬п╫я└я▀ я─п╟п╥я─п╟п╠п╟я┌я▀п╡п╟п╣я┌. п≤ ide я│п╡п╬п╣ п©п╦п╩я▐я┌ п╫п╟ п╠п╟п╥я┐ eclipsa (я│я┌я─п╟я┬п╫п╬п╣ п╦ п╪п╣п╢п╩п╣п╫п╫п╬п╣). п╒п╟п╨ п╤п╣ п╨п╬п╪п╪п╣я─я┤п╣я│п╨п╦п╣ п╨п╬п╫я└я▀ п╡я│п╣ я│п╬п╠п╦я─п╟я▌я┌я│я▐ п╩п╦п╠п╬ п╫п╟ gradle п╩п╦п╠п╬ п╫п╟ п©п╦я┌п╬п╫п╣. п╒п╟п╨, я┤я┌п╬ я┌п╟п╪ п©п╬п╩п╫п╬ я─п╟п╥п╫я▀я┘ я│п©п╣я├п╦п╟п╩п╦я│я┌п╬п╡.
|
|6.77, яппппяппя (?), 17:31, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Работал в 1с, Java Либерика скоро войдет(если уже не там) в поставку платформы 1С. Программисты разные бывают и на джаве работают и jenkins разворачивают и через git 1C уже давно конфы разрабатывает. И ide свое пилят на базу eclipsa (страшное и медленное). Так же коммерческие конфы все собираются либо на gradle либо на питоне. Так, что там полно разных специалистов.
|
|
|
|7.85, Аноним (37), 17:51, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Рассказал по опыту многолетнему сотрудничества с 1сбитовскими ребятами. За шо купил как говорится. Да в 1с они шарят. В остальном...
|
|
|
|8.88, Аноним (88), 18:09, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Однобит это франчи Большая география и много сильно разных людей Их от жадности ... текст свёрнут, показать
|
|
|
|9.94, Аноним (37), 18:31, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Ну так речь и была не о разработчиках платформы 1с, а о тех кто погроммирует на ... текст свёрнут, показать
|
|3.68, pavlinux (ok), 17:09, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> а не тратят ресурсы на изобретение своих велосипедов с нуля.
А не надо тратить, надо хотя бы довезти свою жопу на майбахах до ближайших ВУЗов,
МФТИ, МИФИ, МАИ, МГУ, МГТУ ... везде есть свои операционки. Внезапно да?
Влить туда лярд... лет через 10 мож пойдёт отдача...
Но этим же надо здесь и сейчас, а то ж "дочка живет как лохушка - на рублёвке,
надо дом в Швейцарии."
|
|
|
|4.70, BrainFucker (ok), 17:10, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А толку-то, на них KDE не поставить :(
Ну и с ними та же проблема:
> А так хоть вас можно будет нанять на работу и вам не придётся забивать голову бесполезными в мире знаниями, как в случае с 1С, например.
|
|4.74, Аноним (37), 17:20, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Уже проходили. Сколково и сколтех же!
А клозеты закрыты:( людям за столько ярдов и нужду справить негде.
|
|
|
|5.80, n00by (ok), 17:44, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> Уже проходили. Сколково и сколтех же!
Идите в соседнюю тему уже.
ЗАО «Роса» - разработчик одноименного Linux-дистрибутива – подала в Арбитражный суд Москвы заявление о банкротстве. С аналогичным ходатайством обратилась и «дочка» «Росы» - «Роса-Лаб» (резидент «Сколково»).
|
|
|
|6.82, Ъ (?), 17:48, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ты зачем за мной бегаешь извращенец? Никому твои боли неинтересны. Достал уже, чесн слово. С Шигориным там сами разбирайтесь кто как и с кем.
|
|4.79, n00by (ok), 17:40, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> МФТИ, МИФИ, МАИ, МГУ, МГТУ ... везде есть свои операционки. Внезапно да?
> Влить туда лярд... лет через 10 мож пойдёт отдача...
Я ж пишу, Вы не в ту тему с рацпредложением. Эти вообще производят картонную упаковку, а ОС внесли в Реестр по просьбе пользователей. А вот что на самом деле "разрабатывают" исключительные программисты "Рашн ОС", у коих #define объявляет переменную, это хороший вопрос.
|
|2.38, Аноним (37), 15:43, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
>ОС МСВС, с диким натягом можно назвать ...
Дичайшим я бы сказал. Да и то...:(
А в целом подписываюсь.
По дженту наши разрабы в материнском проекте таки есть. Поэтому тут справедливее, чем у всяких там других из списка...
|
|
|
|3.65, pavlinux (ok), 17:05, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>>ОС МСВС, с диким натягом можно назвать ...
> Дичайшим я бы сказал. Да и то...:(
> А в целом подписываюсь.
> По дженту наши разрабы в материнском проекте таки есть. Поэтому тут справедливее,
> чем у всяких там других из списка...
Наши, ихние есть, евойные есть, все есть ...
|
|2.95, Аноним (88), 18:41, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>> К национальному должно относиться ПО доказано написанное в нации
Откуда взялось "нации"? Нацист?
С названием реестра урапатриоты конечно налажали. Но какие претензии к автору дистра?
И раз в слова играем, то "Отечественная война" не нами начиналась, и птица пересмешник не смеётся. А называются вот так.
|
|
|
|2.66, pavlinux (ok), 17:05, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Когда добавят сборку "Виндовс7 ЗверьСиДи Прогеймер Едишон"?
Вот да! По смыслу один хрен получается.
|
|
|
|2.34, Аноним (33), 15:37, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Эта функция нужна только иностранным агентам. Пусть они остаются в неведении сколько у нас на самом деле ОС.
|
|2.35, Аноним (37), 15:39, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Фильтр по столбцам внизу таблицы. Наркоманы делали сайт реестра.
Калкулейт - это одна из немногих правильных софтин (ос) из всего списка.
|
|
|
|
|
|
|
|5.63, BrainFucker (ok), 17:03, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Не, ну жить можно. Хорошо что они и там не додумались свой велосипедоязык использовать вместо PHP.
|
|1.42, Аноним (42), 15:49, 16/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
|
Я хз, по какому блату, но мы до сих пор закупаем винды 10ки и ставим на закупленные до этого ноуты с линухом. И чето никакие реестры не мешают нам это делать. Я был бы сам этому не рад, но сертифицированный отечественный линух еще хуже 10ки. Его даже обновлять по человечески нельзя. Как умирают пингвинухи? С установочной флэшкой 10ки в боку.
|
|
|
|
|
|3.44, Аноним (42), 15:57, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Раньше да, но теперь закупаем ретейл. Я не зам по ахр. Я в этом ничего не понимаю. Я только ставлю, что закупили по тендеру.
|
|
|
|4.48, Аноним (37), 16:08, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Блин сочувствую! Боюсь представить какой гемор с ритейлом в крупной оргпнизации :(
|
|
|
|5.50, пох. (?), 16:13, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
да такой же точно. Это ж ноуты. Флэшку воткнуть все равно придется. А дальше - некст-некст-некст. Ничего военного.
Ну, при условии что организация сама не очень военная, и такая винда хотя бы дотянется до серверов ms чтобы подтвердить подлинность.
Зато потом щастье, а не геморрой с этим раз-в-180-ой. (что для ноута и в эпоху внезапно-удаленки таки проблема)
|
|
|
|6.51, Аноним (37), 16:19, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Да я даже не про это.
Вопросы учета, инвентаризации вот этот весь бумажный головняк...
В влцс открыл формочку, все быстренько прикинул, отчитался и все ок. А тут закупки поднимать бррр...
|
|
|
|7.52, Аноним (42), 16:21, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Этот геммор с переустановкой линухов у нас недавно. До этого все было ОЕМ, а корпоратив закупали только про запас на случай например смерти материнки. А ОЕМ это вообще просто. Есть наклейка - есть лицензия.
|
|7.53, пох. (?), 16:29, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Вопросы учета, инвентаризации вот этот весь бумажный головняк...
ну ноуты же учитываются? Неважно - вручную или стоит какая-то собиралка.
А тут просто добавить номерок (причем не лицензии,нахрен никому не нужна, а закупочного контракта).
В общем, больше для бухов проблема чем для нас.
Хотя поубивать этих любителей импортозамещения все равно, конечно, хочется, с особой жестокостью.
Флэшки им куда-нибудь повставлять, под ногти, например...
|
|
|
|8.56, Аноним (37), 16:42, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Ну у тебя ж не только ноуты, наверное Плюс приходит пора обновляться, время от ... текст свёрнут, показать
|
|
|
|9.62, пох. (?), 17:02, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
это несовременно Флэшка, если как следует паяльной лампой разогреть, тоже непло... текст свёрнут, показать
|
|8.57, Аноним (37), 16:44, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Правильно, а бухи сначала кому мозг начинают выедать А на особо не крепких дух... текст свёрнут, показать
|
|1.54, Аноним (54), 16:29, 16/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
> Live CD содержит точную копию установочного образа
Закладки от майора в комплекте?
|
|1.55, Аноним (55), 16:41, 16/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Коллеги, никто не заметил? Странная фраза в новости
> а также типовые сборки на базе Debian и CentOS
Нет там никаких сборок - есть учебные материалы по их установке и настройке.
|
|
|
|2.84, n00by (ok), 17:49, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Предложите правку. Этот момент не я писал, редактор добавил.
|
|2.97, ыы (?), 18:50, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
В качестве отечественного ПО зарегистрирована методичка по установке иностранного ПО?
Ай красавцы....
Надо в качестве отечественного ПО зарегать методичку по перебивке шильдиков в ПО...
|
|1.58, Аноним (37), 16:47, 16/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>Нет там никаких сборок - есть учебные материалы по их установке и настройке.
А зачем? Все есть в репах яндекса.
Чем дальше их ручки от "типовых сборок" тем лучше!
Не подавай им богомерзких идей!
|
|
|
|2.64, Аноним (55), 17:04, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Да дело не в этом. Если бесплатная система есть в реестре, то можно импортозамещать без покупки. Обсуждаемая как раз есть в реестре, и система хорошая, но хотелось бы Debian или на его основе.
|
|
|
|3.67, Аноним (55), 17:06, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Ну реально - в лом платить за бесплатную Linux. Лучше оборудования прикупить, если средства есть.
|
|3.72, Аноним (37), 17:12, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
А как ты в организации без покупки?
Чтобы что-то купить должен быть поставщик (продавец). Должен быть сертификат соответствия, правоустанавливающий документ итд...
Как ты закупишь скажем дебиан и поставишь его на баланс?
|
|
|
|4.91, Аноним (55), 18:21, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А его не нужно покупать и ставить на баланс. Ибо есть последний отраслевой приказ по закупкам, в котором ясно сказано, что на приобретаемым компьютерах должно быть установлено (!) СПО или Windows. Если ПО идет в комплекте, оно не вычленяется при бухгалтерском учете.
|
|2.100, ыы (?), 18:55, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
вы о чем?
в реестр зарегали методичку по установке. НЕ дистрибутивы ОС. МЕТОДИЧКУ по их установке. И по установке винды тоже...
|
|
|
|2.81, n00by (ok), 17:46, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
$ eix jdk
* dev-java/gcj-jdk
Доступные версии: [M]~5.4.0-r1 {awt}
* dev-java/openjdk
Доступные версии:
(8) 8.292_p10 8.302_p08
(11) 11.0.11_p9-r1 11.0.12_p7
* dev-java/openjdk-bin
Доступные версии:
(8) 8.292_p10^s 8.302_p08^s
(11) 11.0.11_p9-r1 11.0.12_p7
(17) ~17_p35
* dev-java/openjdk-jre-bin
Доступные версии:
(8) 8.292_p10 8.302_p08
(11) ~11.0.11_p9 ~11.0.12_p7
|
|2.92, Аноним (55), 18:23, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Зря это. Под Windows ставим сборки от Red Hat, под Linux - от BellSoft.
|
|1.76, Аноним (88), 17:29, 16/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Поставлю посмотреть :)
Десктоп + сервер
SBCL в портах нашел
держу в курсе
|
|1.83, lindevel (ok), 17:49, 16/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
"отечественного программного обеспечения", "произведённым в Российской Федерации":
"KDE, Xfce, Cinnamon и MATE", "сборки на базе Debian и CentOS", "на основе Gentoo Linux", "исходный код ядра Linux и менеджер пакетов Portage", "ext4, ext3, ext2, reiserfs, btrfs, xfs, jfs или fat32", "Полная совместимость с Gentoo", "Простое обновление через репозиторий Portage."
Промивання мізків йде без зупинки.
|
|
|
|2.86, Аноним (88), 18:00, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
"отечественного..." - так назвали реестр, автор дистра там не участвовал
Дистр раздается бесплатно
Внесение в реестр даёт возможность этот дистр использовать
Вы свои прополощите, пахнут
|
|2.87, Аноним (37), 18:01, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
n00by с шигориным считают это российскими достижениями!
Грызутся за кусок гос пирога, шо те свыни за свиноматку
n00by даже унижаться не стесняется. Деньги для них не пахнуть...
|
|
|
|3.89, n00by (ok), 18:11, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Дядя, у тебя ведь реально ганглий перегрелся за сладкий шекель от эльфа keleg-a.
Вот что писал ты сам в #35
"Калкулейт - это одна из немногих правильных софтин (ос) из всего списка"
|
|
|
|4.93, Ъ (?), 18:28, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Так почитай что я еще писал.
"Генту - это хорошо. Не то что всякие там мандрива басед".
К калькулейтам нет претензий. Они не ведут этих грязных игр как Ваш альт. Не кичатся "технологической независимость", не пилят бюджеты.
А все это про вас...
То что с Вашим ганглием все плохо мы уже давно знаем.
И опять сладкий шекель. Я смотрю Вы без Шигорина ни ночи ни бня не можете...
|
|
|
|5.96, Аноним (88), 18:49, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Вы разницу не видите? А она есть.
Подумайте, где какой дистр можно применять.
|