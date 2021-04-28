Вышел Calculate Linux 21

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|2.4, Аноним (4), 16:08, 28/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Для нежелающих конпелять скорее. Но как и любая коляска имеет нюансы, в виде оригинальных решений, иногда прибитых гвоздями.
На самом деле хороший вариант для "поставил и забыл", долго пользовался сам и иногда еще поглядываю.
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|3.10, Аноним (10), 16:34, 28/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Для нежелающих конпелять скорее. Но как и любая коляска имеет нюансы, в
> виде оригинальных решений, иногда прибитых гвоздями.
> На самом деле хороший вариант для "поставил и забыл", долго пользовался сам
> и иногда еще поглядываю.
Всё так, только поставить и забыть с сабжем не выйдет, впрочем как и с другими ролингами
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|4.42, eganru (?), 17:48, 28/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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[i]Всё так, только поставить и забыть с сабжем не выйдет[/i] - выйдет. можно, внезапно, поставить и не обновляться несколько лет, а потом поновой накатить за 20 минут новый релиз.
последний раз я устанавливал gentoo себе прошлым летом - и это реально несколько вечеров. Из них минут 40 реально стучать по кнопкам.
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|2.9, Аноним (10), 16:34, 28/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Это типо Gentoo для неосиляторов или чо?
Типа того, только не гента, а на базе генты, а это две большие разницы.
Гента для неосиляторов это типа Redcore и CloverOS.
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|1.6, Кир (?), 16:17, 28/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>>Осуществлён переход с протокола NT1 на протокол SMB 3.11.
а в их wiki по самбе вроде все по старому
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|2.12, Аноним (10), 16:37, 28/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Интересненько.
> А есть тут кто пользуется?
Обычно как тут появлется новость про калькулейт, так набигают восторженные фанаты с восторженными возгласами и не терпящие никакой критики в адрес их священной коровы, более упороты, чем манжарорачисты.
Так что ждите, щас набигут и расхвалят.
Что вам интересненько конкретно, есть кто пользовался.
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|3.17, Аноним (17), 16:51, 28/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чтобы хотя бы поверхностно оценить степень мертвости.
Я с минта неспешно раздумываю куда-то спрыгнуть, ибо надоели прибитые гвоздями древние либы (скулайту уже полтора года, например, и свежий не накатить, только бигарем с собой таскать).
Этот дистр на первый взгляд показался норм.
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|4.26, n00by (ok), 17:09, 28/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Чтобы хотя бы поверхностно оценить степень мертвости.
Дистрибутив разрабатывает для своих целей компания производитель картонной упаковки. Так что они слабо зависят от активности навально-прилепинских хомячков и выциганивания средств из бюджета, как вечно свежая Rosa Tresh.
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|4.35, Аноним (35), 17:30, 28/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Проект жив, даже через чур, я бы сказал, вот только не рекомендую, не знаю как там на минтах, вроде вас там ppa бунтовские работают.
Как бы вы не хотели индустрия основной массой собирает под бунтовые, ну или снапы-флатпаки, та ещё гадость, но таков расклад.
В качестве пощупать что-то другое, ну не знаю, если для работы, то попробуйте красношляпых, эти навыки хотя бы могут пригодится на работе. Плюс есть некоторые пакеты, которые только под центось собирают, это конечно можно в гентушную систему воткнуть, но чуть что вас пошлют чинить к тем, у кого вы брали систему и чьим советам следовали при установке.
Как ролинг система не очень. Как гента с человеческим лицом, тоже не подойдёт. Разве что вам чешется попробовать именно её и времени лишнего вагон.
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|4.38, Аноним (38), 17:37, 28/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>скулайту уже полтора года, например, и свежий не накатить
Вэбня как раз основной массой своей крутится на дебианобунтах, иногда на центосях, сейчас модно девляпсёрство и контейнерами обмазываются на каждом шагу.
Разрабы самих вэбтулзов пользуются тестовыми версиями дебианов, федоркой, там свежее, это и логично, на этом же будет крутиться всё после стабильных релизов.
В особо крайних случаях юзают рачик, но это особо смузихлёбные хипсторы, в вэбне такие макокододиры встречаются.
В основном, в здравом уме не пользуются тем, что не интерпрайз.
Ваши минты к интерпрайзу и то ближе.
Делайте выводы.
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|3.24, Аноним (-), 17:04, 28/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Спасибо я прибижал, чтобы мочить таких хейтеров Кальки как ты.
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|2.16, Аноним (16), 16:48, 28/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я пользовался почти год. Не надо пользоваться, это совершенное дно. Если хочется Генту, но не Генту, стоит посмотреть на Фунту. Для неосиляторов, как уже верно заметили есть CloverOS, для всех остальных от бинхоста кальки толку не так и много: все пакеты кальки, которые можно оставить без пересборки, не так и долго компилируются. Самое проблемное -- это вебкиты и фф, всё остальное быстро компилируется. Их можно и стянуть с какого-нибудь бинхоста.
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|3.22, Аноним (35), 17:03, 28/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Соглашусь, пользовался больше года, сперва было много лучше, чем теперь. Яб не сказал, что прямо полное дно, есть и хуже. Но рекомендовать бы не стал в большинстве случаев. Полно дистроспецифичных велосипедов и изменения диктуются желаниями левой пятки хозяина лавки. Годится не знаю для чего, разве что вы в какой-то конторе, где надо обязательно поставить что-то из списка рекомендуемого и рукопожатного в рф, а вам по какой-то причине все непременно нужна там гента, и вы тащите калькулей формально, а под капотом ставите генту. Других вариантов не приходит на ум, ну разве что вы страсть как хотите помочь Лаутре потестить его дистр, половить блох, чтоб у него всё в его конторе работало без сбоев, и чтоб вам даже спасибо не сказали, такой вот вы альтруист
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|3.23, 1 (??), 17:04, 28/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну почему сразу дно ? Дистр как дистр. Но пользовать его на домашнем компе - как-то ... как пользовать солярис на ПК.
Для конторки в 10 человек - вполне себе решение.
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|3.43, user90 (?), 17:51, 28/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Если хочется Генту, но не Генту
Абсолютно не хочется ;) Вот без системды и прочего шлака хочется, и варианты есть, один из них - Калька.
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|4.47, Аноним (16), 18:02, 28/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет сыстемды, зато есть куча бессполезного шлака и странных совершенно лишних зависимостей в нагрузку. А что плохого в Генту? Ничего. Точно так же можно выбрать себе нормальный бинхост. Большинству пользователей конечно вполне норм будет ubuntu с ppa или opensuse с васянорепами -- компиляция и прямые пакеты это совершенно лишнее, пригодится только для ценителей прекрасного.
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|2.28, Аноним (32), 17:10, 28/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пользуюсь 12 лет. Все нравится. Не слушайте других, попробуйте сами. Поначалу немного непривычно устанавливать пакеты по сравнению например с Debian или openSUSE, но потом понимаешь, что нужно знать всего-то пару команд поиск/установка паекетов ну и одну команду для обновления всех пакетов.
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|1.8, ryoken (ok), 16:19, 28/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>> CLS (Linux Scratch), 1.39 ГБ: Xorg-server 1.20.11, ядро Linux 5.10.32.
жуть
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|1.11, Аноним (11), 16:36, 28/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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@Lautre почему в торренты, помимо isoшек не входит файл с контрольной суммой ? удобно же
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|2.13, Аноним (10), 16:38, 28/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> @Lautre почему в торренты, помимо isoшек не входит файл с контрольной суммой
> ? удобно же
Это не удобно, а правильно.
если такого нет, то печалька
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|3.15, 1 (??), 16:41, 28/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Наоборот - файл с контрольной суммой только из официального источника должен быть
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|4.27, Аноним (35), 17:09, 28/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет. Такого требования нет, из,''официального источника'' должна быть цифровая подпись для проверки, которую можно класть также с торрент-раздачу, а вот уже подпись проверяется на подлинность кллючём из официальных источников, так правильней будет.
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|4.36, Аноним84701 (ok), 17:33, 28/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512
> Наоборот - файл с контрольной суммой только из официального источника должен быть
Э-э, с чего бы?
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
iHUEARYKAB0WIQSqzOsxglhneE9AoANPeamwXnt+nQUCYIlx6QAKCRBPeamwXnt+
nU8aAQDMvknsIu/x6fpjCPjNQ2C1nMRLhLjC7qG+qSCwXsdeMQEAqpa7CCtIzCNP
k67Ag5b8o98uE0Qn0CbQEAomcB4mYQo=
=YRZu
-----END PGP SIGNATURE-----
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|1.20, Аноним (32), 16:54, 28/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Хороший дистрибутив. Спасибо разработчикам. Пару дней назад уже обновился, заметил новые обои. Появился режим Plasma+wayland, использовал этот режим пару дней, но потом заметил что место в home закончилось из-за лога wayland в 25 Гб, вернулся обратно на Plasma+X. А так в принципе все что я использовал работает нормально. Только skanlite не запускается со штатного ярлыка, там еще какие-то параметры запуска были - убрал их, заработало. На лоре такой же отзыв оставил.
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|2.25, Аноним (-), 17:07, 28/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>Пару дней назад уже обновился, заметил новые обои.
Денис Попов ободряет.
>заметил что место в home закончилось из-за лога wayland в 25 Гб
Шта? Паисни.
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|3.30, Аноним (32), 17:15, 28/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Обои на этапе загрузки/выключения. Или как эти картинки называются? Сразу бросилось в глаза, когда выключал компьютер.
Home на ssd диске, объем раздела 60 Гб. Выбрал вариант загрузки Plasma+wayland, работаю пару дней. Выскакивает окно, что метсто на диске закончилось, начинаю разбираться, взвешиваю каталоги. Нахожу в каком-то каталоге файл объемом 25 Гб с именем что-то вроде waeland.log
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|4.34, Аноним (16), 17:27, 28/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Плимут мерзкий. От лога хоть какая-то польза есть (бывает случаются проблемы из-за обновления, или для диагностики железа). Одна из тех вещей, которые меня решительно не устраивают.
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|1.31, foo (?), 17:19, 28/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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какой обработчик нехватки памяти используется по умолчанию?
почему ядро собирается без CONFIG_PREEMPT=y?
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|1.41, user90 (?), 17:47, 28/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Юзал около года, весьма неплохо.
Нападки фоннатов генты лишь вызывают ухмылку)
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|1.48, T00 (?), 18:04, 28/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Это дистр где иконка калькулятора уже на рабочем столе? Или в чем смысл это существа?
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