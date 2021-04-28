Вышел Calculate Linux 21

2.12 , Аноним ( 10 ), 16:37, 28/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Интересненько.

> А есть тут кто пользуется? Обычно как тут появлется новость про калькулейт, так набигают восторженные фанаты с восторженными возгласами и не терпящие никакой критики в адрес их священной коровы, более упороты, чем манжарорачисты. Так что ждите, щас набигут и расхвалят. Что вам интересненько конкретно, есть кто пользовался.

3.17 , Аноним ( 17 ), 16:51, 28/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Чтобы хотя бы поверхностно оценить степень мертвости. Я с минта неспешно раздумываю куда-то спрыгнуть, ибо надоели прибитые гвоздями древние либы (скулайту уже полтора года, например, и свежий не накатить, только бигарем с собой таскать). Этот дистр на первый взгляд показался норм.

4.26 , n00by ( ok ), 17:09, 28/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Чтобы хотя бы поверхностно оценить степень мертвости. Дистрибутив разрабатывает для своих целей компания производитель картонной упаковки. Так что они слабо зависят от активности навально-прилепинских хомячков и выциганивания средств из бюджета, как вечно свежая Rosa Tresh.

4.35 , Аноним ( 35 ), 17:30, 28/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Проект жив, даже через чур, я бы сказал, вот только не рекомендую, не знаю как там на минтах, вроде вас там ppa бунтовские работают. Как бы вы не хотели индустрия основной массой собирает под бунтовые, ну или снапы-флатпаки, та ещё гадость, но таков расклад. В качестве пощупать что-то другое, ну не знаю, если для работы, то попробуйте красношляпых, эти навыки хотя бы могут пригодится на работе. Плюс есть некоторые пакеты, которые только под центось собирают, это конечно можно в гентушную систему воткнуть, но чуть что вас пошлют чинить к тем, у кого вы брали систему и чьим советам следовали при установке. Как ролинг система не очень. Как гента с человеческим лицом, тоже не подойдёт. Разве что вам чешется попробовать именно её и времени лишнего вагон.

4.38 , Аноним ( 38 ), 17:37, 28/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >скулайту уже полтора года, например, и свежий не накатить Вэбня как раз основной массой своей крутится на дебианобунтах, иногда на центосях, сейчас модно девляпсёрство и контейнерами обмазываются на каждом шагу. Разрабы самих вэбтулзов пользуются тестовыми версиями дебианов, федоркой, там свежее, это и логично, на этом же будет крутиться всё после стабильных релизов.

В особо крайних случаях юзают рачик, но это особо смузихлёбные хипсторы, в вэбне такие макокододиры встречаются. В основном, в здравом уме не пользуются тем, что не интерпрайз.

Ваши минты к интерпрайзу и то ближе.

Делайте выводы.

3.24 , Аноним ( - ), 17:04, 28/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Спасибо я прибижал, чтобы мочить таких хейтеров Кальки как ты.

2.14 , 1 ( ?? ), 16:40, 28/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну пользуемся ...

2.16 , Аноним ( 16 ), 16:48, 28/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я пользовался почти год. Не надо пользоваться, это совершенное дно. Если хочется Генту, но не Генту, стоит посмотреть на Фунту. Для неосиляторов, как уже верно заметили есть CloverOS, для всех остальных от бинхоста кальки толку не так и много: все пакеты кальки, которые можно оставить без пересборки, не так и долго компилируются. Самое проблемное -- это вебкиты и фф, всё остальное быстро компилируется. Их можно и стянуть с какого-нибудь бинхоста.

3.18 , Аноним ( 17 ), 16:52, 28/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Спасибо.

3.22 , Аноним ( 35 ), 17:03, 28/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Соглашусь, пользовался больше года, сперва было много лучше, чем теперь. Яб не сказал, что прямо полное дно, есть и хуже. Но рекомендовать бы не стал в большинстве случаев. Полно дистроспецифичных велосипедов и изменения диктуются желаниями левой пятки хозяина лавки. Годится не знаю для чего, разве что вы в какой-то конторе, где надо обязательно поставить что-то из списка рекомендуемого и рукопожатного в рф, а вам по какой-то причине все непременно нужна там гента, и вы тащите калькулей формально, а под капотом ставите генту. Других вариантов не приходит на ум, ну разве что вы страсть как хотите помочь Лаутре потестить его дистр, половить блох, чтоб у него всё в его конторе работало без сбоев, и чтоб вам даже спасибо не сказали, такой вот вы альтруист

3.23 , 1 ( ?? ), 17:04, 28/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну почему сразу дно ? Дистр как дистр. Но пользовать его на домашнем компе - как-то ... как пользовать солярис на ПК. Для конторки в 10 человек - вполне себе решение.

3.43 , user90 ( ? ), 17:51, 28/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Если хочется Генту, но не Генту Абсолютно не хочется ;) Вот без системды и прочего шлака хочется, и варианты есть, один из них - Калька.

4.47 , Аноним ( 16 ), 18:02, 28/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Нет сыстемды, зато есть куча бессполезного шлака и странных совершенно лишних зависимостей в нагрузку. А что плохого в Генту? Ничего. Точно так же можно выбрать себе нормальный бинхост. Большинству пользователей конечно вполне норм будет ubuntu с ppa или opensuse с васянорепами -- компиляция и прямые пакеты это совершенно лишнее, пригодится только для ценителей прекрасного.

2.28 , Аноним ( 32 ), 17:10, 28/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Пользуюсь 12 лет. Все нравится. Не слушайте других, попробуйте сами. Поначалу немного непривычно устанавливать пакеты по сравнению например с Debian или openSUSE, но потом понимаешь, что нужно знать всего-то пару команд поиск/установка паекетов ну и одну команду для обновления всех пакетов.

