Вышел Calculate Linux 20

Увидел свет релиз дистрибутива Calculate Linux 20, который развивается русскоязычным сообществом, построен на основе Gentoo Linux, поддерживает непрерывный цикл выпуска обновлений и оптимизирован для быстрого развёртывания в корпоративной среде. Для загрузки доступны следующие редакции дистрибутива: Calculate Linux Desktop с рабочим столом KDE (CLD), MATE (CLDM), Cinnamon (CLDC), LXQt (CLDL) и Xfce (CLDX и CLDXE), Calculate Directory Server (CDS), Calculate Linux Scratch (CLS) и Calculate Scratch Server (CSS). Все версии дистрибутива распространяются в виде загрузочного Live-образа для систем x86_64 с возможностью установки на жесткий диcк или USB-накопитель (поддержка 32-разрядных архитектур прекращена). Calculate Linux совместим с портежами Gentoo, использует систему инициализации OpenRC и применяет Rolling-модель обновлений. Репозиторий насчитывает более 13 тысяч бинарных пакетов. Live USB включает как открытые, так и проприетарные видеодрайверы. Поддерживается мультизагрузка и модификация загрузочного образа при помощи утилит Calculate. Система поддерживает работу с доменом Calculate Directory Server с централизованной авторизацией в LDAP и хранением профилей пользователей на сервере. В состав входит специально разработанная для проекта Calculate подборка утилит для настройки, сборки и установки системы. Предоставляются средства для создания специализированных ISO-образов, адаптированных под задачи пользователя. Основные изменения: Выполнен переход на профиль Gentoo 17.1.

Пакеты бинарного репозитория пересобраны компилятором GCC 9.2.

Прекращена официальная поддержка 32-разрядных архитектур.

Оверлеи теперь подключаются при помощи утилиты eselect вместо layman и перенесены в каталог /var/db/repos.

Добавлен локальный оверлей /var/calculate/custom-overlay.

Добавлена утилита cl-config для настройки сервисов (выполняется при вызове "emerge --config").

Добавлена поддержка универсального DDX-драйвера "xf86-video-modesetting", который не привязан к конкретным типам видеочипов и работает поверх интерфейса KMS.

Графическая утилита отображения оборудования HardInfo заменена на CPU-X.

Видеопроигрыватель mplayer заменён на mpv.

Вместо vixie-cron для выполнения задач по расписанию теперь поставляется cronie.

Рабочий стол Xfce обновлён до версии 4.14, обновлена тема пикторграмм.

Дистрибутив для образовательных учреждений переименован из CLDXE в CLDXS.

Для отображения графического экрана загрузки задействован Plymouth.







Исправлено одновременное проигрывание звука разными приложениями при использовании ALSA.

Исправлена настройка звукового устройства по умолчанию.

Исправлено фиксирование имён сетевых устройств исключением устройств с локальными MAC адресами.

Исправлен выбор настроек ядра между десктопом и сервером в утилите cl-kernel.

Исправлено пропадание ярлыка браузера в нижней панели при обновлении программы.

Исправлено автоматическое определение единственного диска для установки.

Улучшена точность определения необходимого места на диске для установки системы.

Исправлено выключение системы в контейнере.

Исправлена разметка дисков с логическими секторами больше 512 байт.

Исправлен автовыбор единственного диска при авторазметке

Изменено поведение параметра "--with-bdeps" утилиты обновления на схожее с emerge.

Добавлена возможность указывать yes/no в параметрах утилит вместо on/off.

Исправлено определение текущего загруженного видеодрайвера через Xorg.0.log.

Исправлена очистка системы от ненужных пакетов - исключено удаление текущего загруженного ядра.

Исправлена подготовка образа для UEFI.

Исправлено определение IP адреса на bridge устройствах.

Исправлен автовход в GUI (используется lightdm там где он есть).

Исправлено подвисание при загрузке системы, связанное с интерактивным режимом OpenRC. Состав пакетов: CLD (KDE desktop), 2.38 G: KDE Frameworks 5.64.0, KDE Plasma 5.17.4, KDE Applications 19.08.3, LibreOffice 6.2.8.2, Firefox 71.0

CLDC (Cinnamon desktop): Cinnamon 4.0.3, LibreOffice 6.2.8.2, Firefox 70.0, Evolution 3.32.4, Gimp 2.10.14, Rhythmbox 3.4.3

CLDL (LXQt desktop), 2.37 ГБ: LXQt 0.13.0, LibreOffice 6.2.8.2, Firefox 70.0, Claws Mail 3.17.4, Gimp 2.10.14, Clementine 1.3.1

CLDM (MATE desktop), 2.47 ГБ: MATE 1.22, LibreOffice 6.2.8.2, Firefox 70.0, Claws Mail 3.17.4, Gimp 2.10.14, Clementine 1.3.1

CLDX (Xfce desktop), 2.32 ГБ: Xfce 4.14, LibreOffice 6.2.8.2, Firefox 70.0, Claws Mail 3.17.4, Gimp 2.10.14, Clementine 1.3.1

CLDXS (Xfce Scientific desktop), 2.62 ГБ: Xfce 4.14, Eclipse 4.13.0, Inkscape 0.92.4, LibreOffice 6.2.8.2, Firefox 70.0, Claws Mail 3.17.4, Gimp 2.10.4

CDS (Directory Server), 758 МБ: OpenLDAP 2.4.48, Samba 4.8.6, Postfix 3.4.5, ProFTPD 1.3.6b, Bind 9.11.2_p1

CLS (Linux Scratch), 1.20 ГБ: Xorg-server 1.20.5, ядро Linux 5.4.6

CSS (Scratch Server), 570 МБ: ядро Linux 5.4.6, Calculate Utilities 3.6.7.3



