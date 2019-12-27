Вышел Calculate Linux 20

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|2.17, Cyber100 (ok), 19:41, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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с версии 13 сижу на нем == доволен.
ранее юзал чистую генту - там многим гемОрнее.
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|3.19, Ретроград (?), 20:06, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Чем геморнее? Установкой, разве что. Калька, по сути, бинхост+инсталлятор для генту, плюс еще пачка утилит, нужных далеко не всем.
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|4.29, Аноним (29), 21:04, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Чем геморнее? Установкой, разве что.
Именно.
>Калька, по сути, бинхост+инсталлятор для генту, плюс
> еще пачка утилит, нужных далеко не всем.
Нет, это ещё каждый раз сомнительные решения, в результате которых производятся изменения, смысл которых, первым делом, воспринимается так, что они делаются только лишь для того, чтобы максимально быть не так как в gentoo, и максимально более забубённо.
Среди прочего, и поэтому свалил с калькулейта.
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|1.3, Аноним (3), 18:30, 27/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
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Ужасное качество дистрибутива.
Инсталлятор выглядит, сдизайнен и интуитивен на 2 балла из 5, а ещё и глючен.
Предустановленный софт в KDE версии нечто, зачем на десктопе Qt Designer например?
Обновление системы их гуевиной ради 5 пакетов занимает минут 5.
Вот так смотришь и осознаешь что даже ROSA сделала дистрибутив для десктопа нормального человека, страшно все это.
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|3.10, Аноним (10), 19:11, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну да конечно, зачем стремиться к хорошему, ведь можно тяп ляп и готово, и так везде, не только в софте, а вообще в этой стране.
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|4.25, ананим.orig (?), 20:40, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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а кто сказал что именно твоё мнение хорошее? мамка?
> и так везде, не только в софте, а вообще в этой стране.
чем быстрее вы и подобные свалите из "этой" страны, тем быстрее будет лучше.
но походу пьявок надо отдирать.
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|2.8, user90 (?), 18:41, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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"даже ROSA", ЫЫЫ - Твой камент показывает твой уровень: ничерта не понял, ни в чем не разобрался.. сидел бы на убунте и не отсвечивал тут ;)
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|3.12, A.Stahl (ok), 19:18, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А что, мы всё проспали и ROSA стала законодателем мод в UI и эталоном красоты?
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|4.13, user90 (?), 19:28, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ROSA рядовой шлак, о чем я и намекнул анону - а речь вообще про Кальку шла, и "не разобрался" про Кальку тоже. Фига вы тут уторченные))
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|1.4, user90 (?), 18:30, 27/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Неплохой дистрибутив, сидел на нем больше полугода. Неплохой, но у него естественно все больные места Генты в наличии, в итоге переехал потом на GuixSD, который вот реально труЪ! Был, раньше.. но это уже другая тема.
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|3.16, user90 (?), 19:40, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не испортилось, просто раньше ты в первую очередь думал, как запилить то, что нужно именно тебе - а в последних версиях приходится сначала ломать голову, как выпилить то, что уже понапихали по дефолту)) В итоге даже минимальный конфиг системы просто пухнет на глазах, как-то совсем не гут, когда все начинается с борьбы с дефолтами. Раньше было иначе.
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|4.20, danonimous (?), 20:11, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Понял. Оно вообще не так давно релизнулось, значит в нормальном виде оно было, когда было альфой и бетой.
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|2.9, Аноним (9), 19:05, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чтобы был и неподготовленным пользователям можно было использовать портежи.
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|3.27, Аноним (27), 20:59, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зачем неподготовленным пользователям использовать портежи? Они и слова-то такого не знают.
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|1.7, Аноним (7), 18:37, 27/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Отличный дистрибутив! Но как то раз я жёстко попал на нём. Вот из-за этого:
"Исправлена очистка системы от ненужных пакетов - исключено удаление текущего загруженного ядра. ".
Поэтому поставил сверху нормальный Gentoo и раскидываю бинарные пакеты по остальным компам в системе.
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|1.11, vadiml (ok), 19:13, 27/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вот почему в последний месяц была такая куча обновлений.
Но у меня стоит mplayer (с smplayer-ом) -- на mpv он не менялся
а обновление с заменой gcc вообще кучу времени съело (у меня система без pulseaudio, поэтому идёт пересборка программ без PA)
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|2.21, йож (?), 20:18, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> была такая куча обновлений.
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> Но у меня стоит mplayer (с smplayer-ом) -- на mpv он не менялся
lol. с чего бы ему замениться. заменён проигрыватель по умолчанию, т.е. новые установки будут с mpv. старые, которые с mplayer'ом, с ним же и останутся.
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|1.22, Аноним (22), 20:29, 27/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Использую, нравится. Зачем сайт поломали? Сайт раньше был гораздо удобнее, да и форум тоже.
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|3.28, Анонимко (?), 21:00, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А у нас в роллинговой среде корпоратив. Получается, мы самые умные и находчивые!
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|2.30, Анонимко (?), 21:04, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Слака совсем уж отрешенный. Alpine поинтересней. Простой и легковесный и постоянно апдейты пакетов.
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