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Вышел Calculate Linux 20

27.12.2019 17:26

Увидел свет релиз дистрибутива Calculate Linux 20, который развивается русскоязычным сообществом, построен на основе Gentoo Linux, поддерживает непрерывный цикл выпуска обновлений и оптимизирован для быстрого развёртывания в корпоративной среде. Для загрузки доступны следующие редакции дистрибутива: Calculate Linux Desktop с рабочим столом KDE (CLD), MATE (CLDM), Cinnamon (CLDC), LXQt (CLDL) и Xfce (CLDX и CLDXE), Calculate Directory Server (CDS), Calculate Linux Scratch (CLS) и Calculate Scratch Server (CSS). Все версии дистрибутива распространяются в виде загрузочного Live-образа для систем x86_64 с возможностью установки на жесткий диcк или USB-накопитель (поддержка 32-разрядных архитектур прекращена).

Calculate Linux совместим с портежами Gentoo, использует систему инициализации OpenRC и применяет Rolling-модель обновлений. Репозиторий насчитывает более 13 тысяч бинарных пакетов. Live USB включает как открытые, так и проприетарные видеодрайверы. Поддерживается мультизагрузка и модификация загрузочного образа при помощи утилит Calculate. Система поддерживает работу с доменом Calculate Directory Server с централизованной авторизацией в LDAP и хранением профилей пользователей на сервере. В состав входит специально разработанная для проекта Calculate подборка утилит для настройки, сборки и установки системы. Предоставляются средства для создания специализированных ISO-образов, адаптированных под задачи пользователя.

Основные изменения:

  • Выполнен переход на профиль Gentoo 17.1.
  • Пакеты бинарного репозитория пересобраны компилятором GCC 9.2.
  • Прекращена официальная поддержка 32-разрядных архитектур.
  • Оверлеи теперь подключаются при помощи утилиты eselect вместо layman и перенесены в каталог /var/db/repos.
  • Добавлен локальный оверлей /var/calculate/custom-overlay.
  • Добавлена утилита cl-config для настройки сервисов (выполняется при вызове "emerge --config").
  • Добавлена поддержка универсального DDX-драйвера "xf86-video-modesetting", который не привязан к конкретным типам видеочипов и работает поверх интерфейса KMS.
  • Графическая утилита отображения оборудования HardInfo заменена на CPU-X.
  • Видеопроигрыватель mplayer заменён на mpv.
  • Вместо vixie-cron для выполнения задач по расписанию теперь поставляется cronie.
  • Рабочий стол Xfce обновлён до версии 4.14, обновлена тема пикторграмм.
  • Дистрибутив для образовательных учреждений переименован из CLDXE в CLDXS.
  • Для отображения графического экрана загрузки задействован Plymouth.



  • Исправлено одновременное проигрывание звука разными приложениями при использовании ALSA.
  • Исправлена настройка звукового устройства по умолчанию.
  • Исправлено фиксирование имён сетевых устройств исключением устройств с локальными MAC адресами.
  • Исправлен выбор настроек ядра между десктопом и сервером в утилите cl-kernel.
  • Исправлено пропадание ярлыка браузера в нижней панели при обновлении программы.
  • Исправлено автоматическое определение единственного диска для установки.
  • Улучшена точность определения необходимого места на диске для установки системы.
  • Исправлено выключение системы в контейнере.
  • Исправлена разметка дисков с логическими секторами больше 512 байт.
  • Исправлен автовыбор единственного диска при авторазметке
  • Изменено поведение параметра "--with-bdeps" утилиты обновления на схожее с emerge.
  • Добавлена возможность указывать yes/no в параметрах утилит вместо on/off.
  • Исправлено определение текущего загруженного видеодрайвера через Xorg.0.log.
  • Исправлена очистка системы от ненужных пакетов - исключено удаление текущего загруженного ядра.
  • Исправлена подготовка образа для UEFI.
  • Исправлено определение IP адреса на bridge устройствах.
  • Исправлен автовход в GUI (используется lightdm там где он есть).
  • Исправлено подвисание при загрузке системы, связанное с интерактивным режимом OpenRC.

Состав пакетов:

  • CLD (KDE desktop), 2.38 G: KDE Frameworks 5.64.0, KDE Plasma 5.17.4, KDE Applications 19.08.3, LibreOffice 6.2.8.2, Firefox 71.0
  • CLDC (Cinnamon desktop): Cinnamon 4.0.3, LibreOffice 6.2.8.2, Firefox 70.0, Evolution 3.32.4, Gimp 2.10.14, Rhythmbox 3.4.3
  • CLDL (LXQt desktop), 2.37 ГБ: LXQt 0.13.0, LibreOffice 6.2.8.2, Firefox 70.0, Claws Mail 3.17.4, Gimp 2.10.14, Clementine 1.3.1
  • CLDM (MATE desktop), 2.47 ГБ: MATE 1.22, LibreOffice 6.2.8.2, Firefox 70.0, Claws Mail 3.17.4, Gimp 2.10.14, Clementine 1.3.1
  • CLDX (Xfce desktop), 2.32 ГБ: Xfce 4.14, LibreOffice 6.2.8.2, Firefox 70.0, Claws Mail 3.17.4, Gimp 2.10.14, Clementine 1.3.1
  • CLDXS (Xfce Scientific desktop), 2.62 ГБ: Xfce 4.14, Eclipse 4.13.0, Inkscape 0.92.4, LibreOffice 6.2.8.2, Firefox 70.0, Claws Mail 3.17.4, Gimp 2.10.4
  • CDS (Directory Server), 758 МБ: OpenLDAP 2.4.48, Samba 4.8.6, Postfix 3.4.5, ProFTPD 1.3.6b, Bind 9.11.2_p1
  • CLS (Linux Scratch), 1.20 ГБ: Xorg-server 1.20.5, ядро Linux 5.4.6
  • CSS (Scratch Server), 570 МБ: ядро Linux 5.4.6, Calculate Utilities 3.6.7.3


  1. Главная ссылка к новости (https://forum.calculate-linux....)
  2. OpenNews: Вышел Calculate Linux 18.12
  3. OpenNews: Сформирована новая редакция Calculate Linux с рабочим столом LXQt
  4. OpenNews: Вышел Calculate Linux 18
  5. OpenNews: Вариант дистрибутива Calculate Linux для запуска в контейнере LXC
  6. OpenNews: Выпуск дистрибутива Calculate Linux 17.12
Автор новости: Lautre
Тип: Программы
Ключевые слова: calculate, linux
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  • 1.1, serq (?), 18:27, 27/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Отлично, долгих лет активности проекту !!
     
     
  • 2.17, Cyber100 (ok), 19:41, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    с версии 13 сижу на нем == доволен.
    ранее юзал чистую генту - там многим гемОрнее.
     
     
  • 3.19, Ретроград (?), 20:06, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Чем геморнее? Установкой, разве что. Калька, по сути, бинхост+инсталлятор для генту, плюс еще пачка утилит, нужных далеко не всем.
     
     
  • 4.29, Аноним (29), 21:04, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Чем геморнее? Установкой, разве что.

    Именно.
    >Калька, по сути, бинхост+инсталлятор для генту, плюс
    > еще пачка утилит, нужных далеко не всем.

    Нет, это ещё каждый раз сомнительные решения, в результате которых производятся изменения, смысл которых, первым делом, воспринимается так, что они делаются только лишь для того, чтобы максимально быть не так как в gentoo, и максимально более забубённо.
    Среди прочего, и поэтому свалил с калькулейта.

     

  • 1.2, Anonim (??), 18:28, 27/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ура. 5 лет на кальке, добра разработчикам и с наступающим)))
     
  • 1.3, Аноним (3), 18:30, 27/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Ужасное качество дистрибутива.
    Инсталлятор выглядит, сдизайнен и интуитивен на 2 балла из 5, а ещё и глючен.
    Предустановленный софт в KDE версии нечто, зачем на десктопе Qt Designer например?
    Обновление системы их гуевиной ради 5 пакетов занимает минут 5.

    Вот так смотришь и осознаешь что даже ROSA сделала дистрибутив для десктопа нормального человека, страшно все это.

     
     
  • 2.5, ford1813 (ok), 18:33, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну, на вкус и цвет....
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 19:11, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну да конечно, зачем стремиться к  хорошему, ведь можно тяп ляп и готово, и так везде, не только в софте, а вообще в этой стране.
     
     
  • 4.25, ананим.orig (?), 20:40, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    а кто сказал что именно твоё мнение хорошее? мамка?
    > и так везде, не только в софте, а вообще в этой стране.

    чем быстрее вы и подобные свалите из "этой" страны, тем быстрее будет лучше.
    но походу пьявок надо отдирать.

     
  • 2.8, user90 (?), 18:41, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    "даже ROSA", ЫЫЫ - Твой камент показывает твой уровень: ничерта не понял, ни в чем не разобрался.. сидел бы на убунте и не отсвечивал тут ;)
     
     
  • 3.12, A.Stahl (ok), 19:18, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что, мы всё проспали и ROSA стала законодателем мод в UI и эталоном красоты?
     
     
  • 4.13, user90 (?), 19:28, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    ROSA рядовой шлак, о чем я и намекнул анону - а речь вообще про Кальку шла, и "не разобрался" про Кальку тоже. Фига вы тут уторченные))
     

  • 1.4, user90 (?), 18:30, 27/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Неплохой дистрибутив, сидел на нем больше полугода. Неплохой, но у него естественно все больные места Генты в наличии, в итоге переехал потом на GuixSD, который вот реально труЪ! Был, раньше.. но это уже другая тема.
     
     
  • 2.14, rinat85 (?), 19:32, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    другая тема в том, что ушёл на Nixos? :)
     
     
  • 3.18, user90 (?), 19:42, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот это было бы действительно странным решением.
     
  • 2.15, danonimous (?), 19:32, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Раскрой тему, пожалуйста! Что же в GuixSD испортилось?
     
     
  • 3.16, user90 (?), 19:40, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не испортилось, просто раньше ты в первую очередь думал, как запилить то, что нужно именно тебе - а в последних версиях приходится сначала ломать голову, как выпилить то, что уже понапихали по дефолту)) В итоге даже минимальный конфиг системы просто пухнет на глазах, как-то совсем не гут, когда все начинается с борьбы с дефолтами. Раньше было иначе.
     
     
  • 4.20, danonimous (?), 20:11, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Понял. Оно вообще не так давно релизнулось, значит в нормальном виде оно было, когда было альфой и бетой.
     

  • 1.6, Аноним (6), 18:35, 27/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Зачем если есть Gentoo?
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 19:05, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы был и неподготовленным пользователям можно было использовать портежи.
     
     
  • 3.27, Аноним (27), 20:59, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем неподготовленным пользователям использовать портежи? Они и слова-то такого не знают.
     

  • 1.7, Аноним (7), 18:37, 27/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Отличный дистрибутив! Но как то раз я жёстко попал на нём. Вот из-за этого:
    "Исправлена очистка системы от ненужных пакетов - исключено удаление текущего загруженного ядра. ".

    Поэтому поставил сверху нормальный Gentoo и раскидываю бинарные пакеты по остальным компам в системе.

     
  • 1.11, vadiml (ok), 19:13, 27/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот почему в последний месяц была такая куча обновлений.

    Но у меня стоит mplayer (с smplayer-ом) -- на mpv он не менялся

    а обновление с заменой gcc вообще кучу времени съело (у меня система без pulseaudio, поэтому идёт пересборка программ без PA)

     
     
  • 2.21, йож (?), 20:18, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > была такая куча обновлений.

    ..
    > Но у меня стоит mplayer (с smplayer-ом) -- на mpv он не менялся

    lol. с чего бы ему замениться. заменён проигрыватель по умолчанию, т.е. новые установки будут с mpv. старые, которые с mplayer'ом, с ним же и останутся.

     

  • 1.22, Аноним (22), 20:29, 27/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Использую, нравится. Зачем сайт поломали? Сайт раньше был гораздо удобнее, да и форум тоже.
     
  • 1.23, Аноним (23), 20:31, 27/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Роллинг в корпоративной среде? Идиоты.
     
     
  • 2.24, Аноним (22), 20:39, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У тебя в корпоративной среде нет роллинга? Да ты идиот.
     
     
  • 3.28, Анонимко (?), 21:00, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А у нас в роллинговой среде корпоратив. Получается, мы самые умные и находчивые!
     

  • 1.26, Аноним (26), 20:56, 27/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Слака наше всё!
     
     
  • 2.30, Анонимко (?), 21:04, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Слака совсем уж отрешенный. Alpine поинтересней. Простой и легковесный и постоянно апдейты пакетов.
     
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