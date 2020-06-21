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Вышел Calculate Linux 20.6

21.06.2020 19:08

Доступен релиз дистрибутива Calculate Linux 20.6, развиваемого русскоязычным сообществом, построенного на основе Gentoo Linux, поддерживающего непрерывный цикл выпуска обновлений и оптимизированного для быстрого развёртывания в корпоративной среде. В новой версии проведены оптимизации загрузки, снижены требования к объему оперативной памяти, добавлена поддержка преднастройки плагинов браузера для работы с Nextcloud.

Для загрузки доступны следующие редакции дистрибутива: Calculate Linux Desktop с рабочим столом KDE (CLD), MATE (CLDM), Cinnamon (CLDC), LXQt (CLDL) и Xfce (CLDX и CLDXE), Calculate Directory Server (CDS), Calculate Linux Scratch (CLS) и Calculate Scratch Server (CSS). Все версии дистрибутива распространяются в виде загрузочного Live-образа для систем x86_64 с возможностью установки на жесткий диcк или USB-накопитель (поддержка 32-разрядных архитектур прекращена).

Calculate Linux совместим с портежами Gentoo, использует систему инициализации OpenRC и применяет Rolling-модель обновлений. Репозиторий насчитывает более 13 тысяч бинарных пакетов. Live USB включает как открытые, так и проприетарные видеодрайверы. Поддерживается мультизагрузка и модификация загрузочного образа при помощи утилит Calculate. Система поддерживает работу с доменом Calculate Directory Server с централизованной авторизацией в LDAP и хранением профилей пользователей на сервере. В состав входит специально разработанная для проекта Calculate подборка утилит для настройки, сборки и установки системы. Предоставляются средства для создания специализированных ISO-образов, адаптированных под задачи пользователя.

Основные изменения:

  • Вместо дискового раздела подкачки по умолчанию задействован Zram.
  • Для ядра, модулей и initramfs выполнен переход на сжатие с использованием алгоритма Zstd. Модули ядра, устанавливаемые из пакетов, также сжимаются с использованием Zstd.
  • По умолчанию задействован звуковой сервер PusleAudio, но сохранена и возможность выбора ALSA.
  • Выполнен переход на браузер Chromium с преднастроенным плагином uBlock Origin.
  • Добавлена поддержка настройки плагинов браузера Passman и FreedomMarks для работы с Nextcloud во время создания профиля пользователя.
  • Вместо Deluge задействован qBittorrent.
  • Действие по умолчанию при закрытии крышки ноутбука изменено на переход в ждущий режим.
  • Улучшена поддержка Wi-Fi.
  • В пакетном менеджере улучшено удаление неиспользуемых зависимостей.
  • Изменён порядок образов на мультизагрузочном Flash - основной образ находится всегда в конце.
  • В бинарный репозиторий включены 6 ядер Linux разных версий, в том числе с патчем futex-wait-multiple для ускорения работы Steam.
  • Добавлена преднастройка для ccache для использования как в emerge, так и cl-kernel.
  • Исправления:
    • Исправлено выполнение suspend и hibernate в Xfce.
    • Исправлена работа touchpad после ждущего режима.
    • Исправлено отключение образа при использовании кэширования в память (docache).
    • Исправлена настройка локального оверлея.
    • Исправлен вход в сеанс MATE.
  • Утилиты Calculate
    • Добавлена возможность прерывать сборку пакета при неподходящем патче в шаблонах.
    • Исправлены загрузка и установка PXE.
    • Исправлена ошибка при одновременной настройке пакета и установке его в систему.
    • Добавлена возможность использовать FEATURES="userpriv" при сборке пакетов.
    • Исправлено определение запущенного emerge при cl-update.
    • Исправлена подготовка дистрибутива для сборки.
    • Добавлено удаление .old-файлов в /boot при запаковке дистрибутива.
    • Добавлена поддержка работы eix-diff в собираемом образе.
    • Группа lpadmin добавлена в список групп по умолчанию.
    • Добавлена поддержка работы утилит с sys-apps/portage без Python 2.7.
    • Исправлена работа с pyopenssl.
    • Исправлено определение видеодрайвера.
    • Добавлена возможность выбора VESA в списке видеодрайверов.
    • Исправлена установка x11-drivers/nvidia-drivers во время загрузки.
    • Исправлена подготовка образа с x11-drivers/nvidia-drivers.
    • Исправлена работа cl-console-gui.
    • Исправлена инициализация пользовательской директории при использовании шифрованного профиля.
    • Добавлена возможность указывать дополнительные параметры загрузки ядра в собираемом образе.
    • Параметр "--skip-revdep-rebuild" заменён на "--revdep-rebuild".
    • Исправлена функция шаблонов world().

    Состав пакетов:

  • CLD (KDE desktop), 2.73 ГБ: KDE Frameworks 5.70.0, KDE Plasma 5.18.5, KDE Applications 19.12.3, LibreOffice 6.4.3.2, Chromium 83.0.4103.106
  • CLDC (Cinnamon desktop), 2.48 ГБ: Cinnamon 4.4, LibreOffice 6.4.3.2, Chromium 83.0.4103.106, Evolution 3.34.4, Gimp 2.10.18, Rhythmbox 3.4.4
  • CLDL (LXQt desktop), 2.49 ГБ: LXQt 0.14.1, LibreOffice 6.4.3.2, Chromium 83.0.4103.106, Claws Mail 3.17.5, Gimp 2.10.18, Clementine 1.4.0 RC1
  • CLDM (MATE desktop), 2.60 ГБ: MATE 1.24, LibreOffice 6.4.3.2, Chromium 83.0.4103.106, Claws Mail 3.17.5, Gimp 2.10.18, Clementine 1.4.0 RC1
  • CLDX (Xfce desktop), 2.43 ГБ: Xfce 4.14, LibreOffice 6.4.3.2, Chromium 83.0.4103.106, Claws Mail 3.17.5, GIMP 2.10.18, Clementine 1.4.0 RC1
  • CLDXS (Xfce Scientific desktop), 2.79 ГБ: Xfce 4.14, Eclipse 4.13.0, Inkscape 1.0, LibreOffice 6.4.3.2, Chromium 83.0.4103.106, Claws Mail 3.17.5, Gimp 2.10.18
  • CDS (Directory Server), 763 МБ: OpenLDAP 2.4.50, Samba 4.11.8, Postfix 3.5.1, ProFTPD 1.3.7 RC3, Bind 9.14.8
  • CLS (Linux Scratch), 1.27 G: Xorg-server 1.20.8, ядро Linux 5.4.45
  • CSS (Scratch Server): 562 МБ, ядро Linux 5.4.45, Calculate Utilities 3.6.7.42

Основные изменения:

  1. Главная ссылка к новости (https://forum.calculate-linux....)
  2. OpenNews: Вышел Calculate Linux 20
  3. OpenNews: Вышел Calculate Linux 18.12
  4. OpenNews: Сформирована новая редакция Calculate Linux с рабочим столом LXQt
  5. OpenNews: Gentoo исполнилось 20 лет
  6. OpenNews: Разработчики Gentoo рассматривают возможность подготовки бинарных сборок ядра Linux
Автор новости: Lautre
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53205-calculate
Ключевые слова: calculate, linux, gentoo
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (37) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 19:57, 21/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Годный дистр и без системд.
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 21:34, 21/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >и без системд.

    Это не их заслуга, просто собрали из генты + свои велосипеды

     
  • 2.31, Аноним (31), 22:11, 21/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Выглядит как годнота, только закладки всё портят.
     

  • 1.2, Аноним (2), 20:03, 21/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Долгих лет проекту, ребята готовят хороший дистрибутив. Использую около 5 лет на домашнем ноутбуке
     
  • 1.3, user90 (?), 20:10, 21/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Было дело, устанавливал. В целом остался доволен, только что gentoo-based.. не фоннат Генты.
     
  • 1.4, Lexa3110 (ok), 20:17, 21/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Дистрибутив нравится...или нравился... вот если б вариант для личного использования без калькулейт утилит. Выкорчевать имеющиеся - проще дженту с нуля установить и настроить.
     
     
  • 2.5, user90 (?), 20:21, 21/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Поциэнт, вы разговариваете сами с собой?)
     
     
  • 3.6, A.Stahl (ok), 20:24, 21/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дохтур, что вы там бормочете комоду?
     
  • 2.7, Аноним (7), 20:30, 21/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    А чем мешают калькулейт-утилиты? Места много не просят, вроде.
     
     
  • 3.34, Lexa3110 (ok), 22:19, 21/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Боюсь, что это и есть главная закладка ;)
     
  • 2.14, Аноним (13), 21:35, 21/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Дистрибутив нравится...или нравился... вот если б вариант для личного использования без
    > калькулейт утилит.

    CloverOS
    >Выкорчевать имеющиеся - проще дженту с нуля установить и
    > настроить.

    Проще и лучше

     
     
  • 3.36, Lexa3110 (ok), 22:24, 21/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спасибо. Посмотрю
     

  • 1.8, Урри (?), 20:30, 21/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > По умолчанию задействован звуковой сервер PusleAudio, но сохранена и возможность выбора ALSA.

    Самое интересное то, что на словах они против пульсы и системд, а на деле им лень поддерживать что-то другое и по их мнению правильное. Истерички как есть.

     
     
  • 2.16, user90 (?), 21:41, 21/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Самое интересное то ..

    Ниет! Это не они "против", это в Генте не за.

     
     
  • 3.22, Аноним (22), 21:46, 21/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В генте всё прекрасно с алса, я гарантирую это. Никакими пульсами даже не пахнет. Во всяком случае в кде. Можно пересобрать 4 пакета и пульса появится. А можно не пересобирать и натравить на обуревшие бинарные приложения apulse,
     
     
  • 4.27, Аноним (27), 21:57, 21/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В генте всё прекрасно с алса, я гарантирую это.

    А кто спорит, но это не гента
    >Никакими пульсами даже не пахнет.

    Не, таки пахнуть будет, если будешь носом в соответствующую область портажа нюхать
    >Во всяком случае в кде. Можно пересобрать 4 пакета и пульса появится.

    Да что ты говоришь, правда? В генту можно опциональные пакеты собирать, офигеть, спасибо за подсказку!
    >А можно не пересобирать и натравить на обуревшие
    > бинарные приложения apulse

    А можно вообще sndio воткнуть, прикинь!

     
     
  • 5.32, Аноним (22), 22:11, 21/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чем это не гента? Плюс-минус бинхост генты с кривоватыми юзами и парой скриптов, ничего интересного.


     
  • 2.21, Аноним (21), 21:45, 21/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >> По умолчанию задействован звуковой сервер PusleAudio, но сохранена и возможность выбора ALSA.
    > Самое интересное то, что на словах они против пульсы и системд, а
    > на деле им лень поддерживать что-то другое и по их мнению
    > правильное. Истерички как есть.

    Нет, просто системды по дефолту нет в генте, а пульса потому что альсу держать им теперь смысла особо нет, плюс лису выпилили, идут по поути меньшего сопротивления, если в генте выкинут на мороз всё кроме systemd, то и в сабже она в скорости появится, так что это не подвиг. Вот в antiX такой малой командой systemd наглухо выпилили, что даже так в devuan не осилили, хотя пыжились - вот это подвиг!

     

  • 1.9, Аноним (9), 20:45, 21/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Читаю и просто слезы льются от такого:
    "добавлена поддержка преднастройки плагинов браузера для работы с Nextcloud. "
    Это они считают инновацией?
     
  • 1.10, Друг (?), 21:00, 21/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ну что же так страшненько-то все с коробки?! Как будто сделали для пользователей оборонного комплекса РФ, а не для широких масс . "Сделаем поуродливее на зло Винде и Макосу, чтобы отличаться от них"
     
     
  • 2.11, Аноним (7), 21:06, 21/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А зачем им смотреть на Шинду и Макосос? Пусть просто делают, как им нравится.
     
  • 2.18, Аноним (18), 21:42, 21/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Ну что же так страшненько-то все с коробки?! Как будто сделали для
    > пользователей оборонного комплекса РФ, а не для широких масс . "Сделаем
    > поуродливее на зло Винде и Макосу, чтобы отличаться от них"

    Справедливости ради, один из немногих плюсов калькулятора это единообразный вид рабочего стола, какая бы DE не использовалась. И дефолт вполне себе неплохой, а тебе бы просто погундеть!

     
  • 2.20, user90 (?), 21:45, 21/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Латентный вендузятник сцк? - Ну какого линуксоида парят настройки по умолчанию??)
     
  • 2.29, IRASoldier_registered (ok), 21:59, 21/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > а не для широких масс

    Для отечественной специфической ЦА. Та ЦА, которая это юзает - для неё именно такой дизайн нормой считается, а на современный они начинают на разные скабрезные лады переделывать названия Windows, MacOS и выдавать прочие подобные по стилистике детсадовские перлы. В их среде это считается смешным. А к оборонному комплексу РФ часть этой ЦА может испытывать чувство симпатии - так что не совпадение, а общий "культурный код".

     

  • 1.12, vantoo (ok), 21:34, 21/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Удобнее Alt Linux и денег не просит.
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 21:39, 21/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Удобнее Alt Linux и денег не просит.

    Чем удобнее? А с каких пор Альт просит денег, у них есть бесплатные образы - качай и ставь, тебя даже не посодють и не оштрафуют, платная только поддержка и версии с ФСТЭК, оно тебе на твоём локалхосте сёрно не надо, как врочем и Альт, бубунтой обойдёшься жи максимум.

     
     
  • 3.26, vantoo (ok), 21:54, 21/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Михаил, залогиньтесь.
     

  • 1.17, _dz (?), 21:41, 21/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Стоял на стареньком ноуте. Перестал им пользоваться после того, как они прекратили поддержку x86.

    Они уже перешли на Python 3?

     
     
  • 2.23, Аноним (23), 21:47, 21/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Стоял на стареньком ноуте. Перестал им пользоваться после того, как они прекратили
    > поддержку x86.

    ЧИВО?! КТО?!


     

  • 1.19, Аноним (22), 21:42, 21/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Я имею в виду, я всерьёз пользовался им почти год. С флешки, угу. Как гента, только хуже. Намного хуже. Куча легаси, полгода (или больше) поломанный установочный образ, весьма кривые зависимости пакетов (там разные сборки с разными окружениями), мёртвое комьюнити. Сами утилиты кальки кривой багованный хлам. На 2 питоне. Но можно работать, плюс-минус как с гентой, и пользоваться половиной бинарных пакетов, а половину пересобирать. Не знаю. Фунту хотя бы предлагает интересные концепции относительно генты.
     
     
  • 2.24, Аноним (24), 21:50, 21/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Я имею в виду, я всерьёз пользовался им почти год. С флешки,
    > угу. Как гента, только хуже. Намного хуже. Куча легаси, полгода (или
    > больше) поломанный установочный образ, весьма кривые зависимости пакетов (там разные сборки
    > с разными окружениями), мёртвое комьюнити. Сами утилиты кальки кривой багованный хлам.
    > На 2 питоне. Но можно работать, плюс-минус как с гентой, и
    > пользоваться половиной бинарных пакетов, а половину пересобирать. Не знаю. Фунту хотя
    > бы предлагает интересные концепции относительно генты.

    Кому ты это рассказываешь, залётных тут нет, адекватные давно попробовали и поняли что это такое, а восторженные это штатная процедура "запускаем восторженных пользователей" которые всем довольны и УМВР-ничего-не-глючит-вы-всё-врёти!

     
  • 2.25, user90 (?), 21:52, 21/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > С флешки, угу.

    LOL!

    > поломанный установочный образ

    Не заметил в процессе установки)

    > мёртвое комьюнити

    При мне форум был вполне жив. - Сроки, даты!

    > Сами утилиты кальки кривой багованный хлам.

    Юзай Генту, в чом вопрос?

    > На 2 питоне.

    Достаточно и того, что на петоне.. а уж какой он там - уже пофиг.

     
     
  • 3.30, Аноним (22), 22:01, 21/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >LOL!

    Что такое? Вполне нормально работает в памяти, пересобранные пакеты правда занимают оперативку. Что-то в районе 2гб памяти на систему выходило. То что флешка при этом используется только для загрузки и потом никак не дёргается, это значительное преимущество дистрибутива. Файлы сохранял на отдельный раздел, псле запуска дистрибутив обновлялся в несколько нужных мне команд. Свежий образ накатывал из транка, он там еженедельные исошки.

    >в процессе установки

    Драйвер nvidia с юзом compat был поломан весной прошлого года. После установки начинается бесконечный запуск и падение иксов. Нужно пересобрать пакет драйвера без этого юза.

    >петоне

    Софт на 2 питоне чуть более чем мёртв, к 3 питону претензий быть не может.

     
     
  • 4.33, user90 (?), 22:17, 21/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну держать рабочую систему на флешке такое..

    > Драйвер nvidia с юзом compat был поломан весной прошлого года.

    Выбираю nouveau и не парюсь с этим.

    > к 3 питону претензий быть не может

    Прекрасно проживу вообще без любого)

     
     
  • 5.35, Аноним (22), 22:23, 21/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну держать рабочую систему на флешке такое..

    Вполне удобно, раз в месяц обновляешь флешку и всё. Например сейчас в генте сломан pam в sddm и в кедах kwallet не разблокируется при логине без него. С ним просто зависает на окне логина. Не здорово.

    > Выбираю nouveau и не парюсь с этим.

    Нет вулкана, да и нормальной частоты не видать. Это как минимум.

    > Прекрасно проживу вообще без любого)

    Слабо верится, 99% софта сегодня на питоне. Редхат с месяц назад зачем-то захардкодил перл в иксы, раньше всё прекрасно работало без этой сотни пакетов перла. Вот уж где боль.

     
     
  • 6.37, user90 (?), 22:28, 21/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > sddm

    Фу! Slim?

    > Нет вулкана, да и нормальной частоты не видать. Это как минимум.

    Вполне может быть, с моей видяхой с пассивным охлаждением не актуально.

    > Слабо верится, 99% софта сегодня на питоне.

    Не 99% уж точно. А так да, выкинуть его было бы непросто..

     
     
  • 7.38, Аноним (22), 22:36, 21/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> sddm
    > Фу! Slim?

    Зачем менять нормальный функциональный менеджер дисплея с полноценной интеграцией в окружение на глючную уязвимую и багованную по самое небалуйся шляпу, которая умерла раньше Иисуса? В принципе, я им до последнего пользовался конечно, но выбора особого не было тогда. И да, с consolekit были проблемы тоже.

     

  • 1.28, anonymous (??), 21:57, 21/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Долгих лет!
     
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