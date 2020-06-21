Вышел Calculate Linux 20.6

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|2.13, Аноним (13), 21:34, 21/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>и без системд.
Это не их заслуга, просто собрали из генты + свои велосипеды
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|1.2, Аноним (2), 20:03, 21/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Долгих лет проекту, ребята готовят хороший дистрибутив. Использую около 5 лет на домашнем ноутбуке
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|1.3, user90 (?), 20:10, 21/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Было дело, устанавливал. В целом остался доволен, только что gentoo-based.. не фоннат Генты.
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|1.4, Lexa3110 (ok), 20:17, 21/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Дистрибутив нравится...или нравился... вот если б вариант для личного использования без калькулейт утилит. Выкорчевать имеющиеся - проще дженту с нуля установить и настроить.
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|2.7, Аноним (7), 20:30, 21/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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А чем мешают калькулейт-утилиты? Места много не просят, вроде.
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|2.14, Аноним (13), 21:35, 21/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Дистрибутив нравится...или нравился... вот если б вариант для личного использования без
> калькулейт утилит.
CloverOS
>Выкорчевать имеющиеся - проще дженту с нуля установить и
> настроить.
Проще и лучше
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|1.8, Урри (?), 20:30, 21/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> По умолчанию задействован звуковой сервер PusleAudio, но сохранена и возможность выбора ALSA.
Самое интересное то, что на словах они против пульсы и системд, а на деле им лень поддерживать что-то другое и по их мнению правильное. Истерички как есть.
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|2.16, user90 (?), 21:41, 21/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Самое интересное то ..
Ниет! Это не они "против", это в Генте не за.
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|3.22, Аноним (22), 21:46, 21/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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В генте всё прекрасно с алса, я гарантирую это. Никакими пульсами даже не пахнет. Во всяком случае в кде. Можно пересобрать 4 пакета и пульса появится. А можно не пересобирать и натравить на обуревшие бинарные приложения apulse,
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|4.27, Аноним (27), 21:57, 21/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> В генте всё прекрасно с алса, я гарантирую это.
А кто спорит, но это не гента
>Никакими пульсами даже не пахнет.
Не, таки пахнуть будет, если будешь носом в соответствующую область портажа нюхать
>Во всяком случае в кде. Можно пересобрать 4 пакета и пульса появится.
Да что ты говоришь, правда? В генту можно опциональные пакеты собирать, офигеть, спасибо за подсказку!
>А можно не пересобирать и натравить на обуревшие
> бинарные приложения apulse
А можно вообще sndio воткнуть, прикинь!
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|5.32, Аноним (22), 22:11, 21/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Чем это не гента? Плюс-минус бинхост генты с кривоватыми юзами и парой скриптов, ничего интересного.
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|2.21, Аноним (21), 21:45, 21/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>> По умолчанию задействован звуковой сервер PusleAudio, но сохранена и возможность выбора ALSA.
> Самое интересное то, что на словах они против пульсы и системд, а
> на деле им лень поддерживать что-то другое и по их мнению
> правильное. Истерички как есть.
Нет, просто системды по дефолту нет в генте, а пульса потому что альсу держать им теперь смысла особо нет, плюс лису выпилили, идут по поути меньшего сопротивления, если в генте выкинут на мороз всё кроме systemd, то и в сабже она в скорости появится, так что это не подвиг. Вот в antiX такой малой командой systemd наглухо выпилили, что даже так в devuan не осилили, хотя пыжились - вот это подвиг!
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|1.9, Аноним (9), 20:45, 21/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Читаю и просто слезы льются от такого:
"добавлена поддержка преднастройки плагинов браузера для работы с Nextcloud. "
Это они считают инновацией?
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|1.10, Друг (?), 21:00, 21/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Ну что же так страшненько-то все с коробки?! Как будто сделали для пользователей оборонного комплекса РФ, а не для широких масс . "Сделаем поуродливее на зло Винде и Макосу, чтобы отличаться от них"
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|2.11, Аноним (7), 21:06, 21/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А зачем им смотреть на Шинду и Макосос? Пусть просто делают, как им нравится.
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|2.18, Аноним (18), 21:42, 21/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Ну что же так страшненько-то все с коробки?! Как будто сделали для
> пользователей оборонного комплекса РФ, а не для широких масс . "Сделаем
> поуродливее на зло Винде и Макосу, чтобы отличаться от них"
Справедливости ради, один из немногих плюсов калькулятора это единообразный вид рабочего стола, какая бы DE не использовалась. И дефолт вполне себе неплохой, а тебе бы просто погундеть!
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|2.20, user90 (?), 21:45, 21/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Латентный вендузятник сцк? - Ну какого линуксоида парят настройки по умолчанию??)
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|2.29, IRASoldier_registered (ok), 21:59, 21/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> а не для широких масс
Для отечественной специфической ЦА. Та ЦА, которая это юзает - для неё именно такой дизайн нормой считается, а на современный они начинают на разные скабрезные лады переделывать названия Windows, MacOS и выдавать прочие подобные по стилистике детсадовские перлы. В их среде это считается смешным. А к оборонному комплексу РФ часть этой ЦА может испытывать чувство симпатии - так что не совпадение, а общий "культурный код".
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|2.15, Аноним (15), 21:39, 21/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Удобнее Alt Linux и денег не просит.
Чем удобнее? А с каких пор Альт просит денег, у них есть бесплатные образы - качай и ставь, тебя даже не посодють и не оштрафуют, платная только поддержка и версии с ФСТЭК, оно тебе на твоём локалхосте сёрно не надо, как врочем и Альт, бубунтой обойдёшься жи максимум.
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|1.17, _dz (?), 21:41, 21/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Стоял на стареньком ноуте. Перестал им пользоваться после того, как они прекратили поддержку x86.
Они уже перешли на Python 3?
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|2.23, Аноним (23), 21:47, 21/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Стоял на стареньком ноуте. Перестал им пользоваться после того, как они прекратили
> поддержку x86.
ЧИВО?! КТО?!
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|1.19, Аноним (22), 21:42, 21/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Я имею в виду, я всерьёз пользовался им почти год. С флешки, угу. Как гента, только хуже. Намного хуже. Куча легаси, полгода (или больше) поломанный установочный образ, весьма кривые зависимости пакетов (там разные сборки с разными окружениями), мёртвое комьюнити. Сами утилиты кальки кривой багованный хлам. На 2 питоне. Но можно работать, плюс-минус как с гентой, и пользоваться половиной бинарных пакетов, а половину пересобирать. Не знаю. Фунту хотя бы предлагает интересные концепции относительно генты.
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|2.24, Аноним (24), 21:50, 21/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Я имею в виду, я всерьёз пользовался им почти год. С флешки,
> угу. Как гента, только хуже. Намного хуже. Куча легаси, полгода (или
> больше) поломанный установочный образ, весьма кривые зависимости пакетов (там разные сборки
> с разными окружениями), мёртвое комьюнити. Сами утилиты кальки кривой багованный хлам.
> На 2 питоне. Но можно работать, плюс-минус как с гентой, и
> пользоваться половиной бинарных пакетов, а половину пересобирать. Не знаю. Фунту хотя
> бы предлагает интересные концепции относительно генты.
Кому ты это рассказываешь, залётных тут нет, адекватные давно попробовали и поняли что это такое, а восторженные это штатная процедура "запускаем восторженных пользователей" которые всем довольны и УМВР-ничего-не-глючит-вы-всё-врёти!
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|2.25, user90 (?), 21:52, 21/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> С флешки, угу.
LOL!
> поломанный установочный образ
Не заметил в процессе установки)
> мёртвое комьюнити
При мне форум был вполне жив. - Сроки, даты!
> Сами утилиты кальки кривой багованный хлам.
Юзай Генту, в чом вопрос?
> На 2 питоне.
Достаточно и того, что на петоне.. а уж какой он там - уже пофиг.
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|3.30, Аноним (22), 22:01, 21/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>LOL!
Что такое? Вполне нормально работает в памяти, пересобранные пакеты правда занимают оперативку. Что-то в районе 2гб памяти на систему выходило. То что флешка при этом используется только для загрузки и потом никак не дёргается, это значительное преимущество дистрибутива. Файлы сохранял на отдельный раздел, псле запуска дистрибутив обновлялся в несколько нужных мне команд. Свежий образ накатывал из транка, он там еженедельные исошки.
>в процессе установки
Драйвер nvidia с юзом compat был поломан весной прошлого года. После установки начинается бесконечный запуск и падение иксов. Нужно пересобрать пакет драйвера без этого юза.
>петоне
Софт на 2 питоне чуть более чем мёртв, к 3 питону претензий быть не может.
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|4.33, user90 (?), 22:17, 21/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну держать рабочую систему на флешке такое..
> Драйвер nvidia с юзом compat был поломан весной прошлого года.
Выбираю nouveau и не парюсь с этим.
> к 3 питону претензий быть не может
Прекрасно проживу вообще без любого)
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|5.35, Аноним (22), 22:23, 21/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ну держать рабочую систему на флешке такое..
Вполне удобно, раз в месяц обновляешь флешку и всё. Например сейчас в генте сломан pam в sddm и в кедах kwallet не разблокируется при логине без него. С ним просто зависает на окне логина. Не здорово.
> Выбираю nouveau и не парюсь с этим.
Нет вулкана, да и нормальной частоты не видать. Это как минимум.
> Прекрасно проживу вообще без любого)
Слабо верится, 99% софта сегодня на питоне. Редхат с месяц назад зачем-то захардкодил перл в иксы, раньше всё прекрасно работало без этой сотни пакетов перла. Вот уж где боль.
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|6.37, user90 (?), 22:28, 21/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> sddm
Фу! Slim?
> Нет вулкана, да и нормальной частоты не видать. Это как минимум.
Вполне может быть, с моей видяхой с пассивным охлаждением не актуально.
> Слабо верится, 99% софта сегодня на питоне.
Не 99% уж точно. А так да, выкинуть его было бы непросто..
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|7.38, Аноним (22), 22:36, 21/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> sddm
> Фу! Slim?
Зачем менять нормальный функциональный менеджер дисплея с полноценной интеграцией в окружение на глючную уязвимую и багованную по самое небалуйся шляпу, которая умерла раньше Иисуса? В принципе, я им до последнего пользовался конечно, но выбора особого не было тогда. И да, с consolekit были проблемы тоже.
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