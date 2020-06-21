Вышел Calculate Linux 20.6

2.24 , Аноним ( 24 ), 21:50, 21/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Я имею в виду, я всерьёз пользовался им почти год. С флешки,

> угу. Как гента, только хуже. Намного хуже. Куча легаси, полгода (или

> больше) поломанный установочный образ, весьма кривые зависимости пакетов (там разные сборки

> с разными окружениями), мёртвое комьюнити. Сами утилиты кальки кривой багованный хлам.

> На 2 питоне. Но можно работать, плюс-минус как с гентой, и

> пользоваться половиной бинарных пакетов, а половину пересобирать. Не знаю. Фунту хотя

> бы предлагает интересные концепции относительно генты. Кому ты это рассказываешь, залётных тут нет, адекватные давно попробовали и поняли что это такое, а восторженные это штатная процедура "запускаем восторженных пользователей" которые всем довольны и УМВР-ничего-не-глючит-вы-всё-врёти!

2.25 , user90 ( ? ), 21:52, 21/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > С флешки, угу. LOL! > поломанный установочный образ Не заметил в процессе установки) > мёртвое комьюнити При мне форум был вполне жив. - Сроки, даты! > Сами утилиты кальки кривой багованный хлам. Юзай Генту, в чом вопрос? > На 2 питоне. Достаточно и того, что на петоне.. а уж какой он там - уже пофиг.

3.30 , Аноним ( 22 ), 22:01, 21/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >LOL! Что такое? Вполне нормально работает в памяти, пересобранные пакеты правда занимают оперативку. Что-то в районе 2гб памяти на систему выходило. То что флешка при этом используется только для загрузки и потом никак не дёргается, это значительное преимущество дистрибутива. Файлы сохранял на отдельный раздел, псле запуска дистрибутив обновлялся в несколько нужных мне команд. Свежий образ накатывал из транка, он там еженедельные исошки. >в процессе установки Драйвер nvidia с юзом compat был поломан весной прошлого года. После установки начинается бесконечный запуск и падение иксов. Нужно пересобрать пакет драйвера без этого юза. >петоне Софт на 2 питоне чуть более чем мёртв, к 3 питону претензий быть не может. 4.33 , user90 ( ? ), 22:17, 21/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну держать рабочую систему на флешке такое.. > Драйвер nvidia с юзом compat был поломан весной прошлого года. Выбираю nouveau и не парюсь с этим. > к 3 питону претензий быть не может Прекрасно проживу вообще без любого)

5.35 , Аноним ( 22 ), 22:23, 21/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Ну держать рабочую систему на флешке такое.. Вполне удобно, раз в месяц обновляешь флешку и всё. Например сейчас в генте сломан pam в sddm и в кедах kwallet не разблокируется при логине без него. С ним просто зависает на окне логина. Не здорово. > Выбираю nouveau и не парюсь с этим. Нет вулкана, да и нормальной частоты не видать. Это как минимум. > Прекрасно проживу вообще без любого) Слабо верится, 99% софта сегодня на питоне. Редхат с месяц назад зачем-то захардкодил перл в иксы, раньше всё прекрасно работало без этой сотни пакетов перла. Вот уж где боль.

6.37 , user90 ( ? ), 22:28, 21/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > sddm Фу! Slim? > Нет вулкана, да и нормальной частоты не видать. Это как минимум. Вполне может быть, с моей видяхой с пассивным охлаждением не актуально. > Слабо верится, 99% софта сегодня на питоне. Не 99% уж точно. А так да, выкинуть его было бы непросто..

7.38 , Аноним ( 22 ), 22:36, 21/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> sddm

> Фу! Slim? Зачем менять нормальный функциональный менеджер дисплея с полноценной интеграцией в окружение на глючную уязвимую и багованную по самое небалуйся шляпу, которая умерла раньше Иисуса? В принципе, я им до последнего пользовался конечно, но выбора особого не было тогда. И да, с consolekit были проблемы тоже.

