В Debian добавлена поддержка архитектуры LoongArch

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|2.9, Аноним (9), 21:41, 16/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Что плохого в еще одном порту? Только прозападные порты должны существовать?
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|4.24, Аноним (24), 22:24, 16/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Китай и свобода это антонимы.
Ну, пока что американский цифровой гулаг ни одной стране догнать не удалось.
Недавно американский солдат убежал в КНДР подышать воздухом свободы.
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|5.26, Аноним (26), 22:27, 16/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну да, в штатах же каждый день в неизвестном направлении пропадают главы крупнейших IT компаний, например
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|6.28, Аноним (24), 22:28, 16/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вы намекаете, что за прошедший год в Китае пропало 365 глав ведущих IT-компаний?
Я, конечно, слышал, что Китай большой, но чтобы у них столько ведущих IT-компаний было...
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|7.32, Аноним (24), 22:32, 16/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Порчу ему отчётность.
За комменты без возражений он получает 15 центов, а ответы на возражения не оплачиваются, так что, по факту, он бесплатно работает (а я бесплатно развлекаюсь).
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|4.20, Аноним (9), 22:18, 16/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это просто статья про поступок отдельного майнтейнера. Вот популярные комментарии:
Это так глупо и ненужно... Что, по мнению Якуба, он здесь делает? Итак, некоторые основные дистрибутивы будет сложнее настроить и запустить на этом оборудовании, что замедлит распространение оборудования в России. Скорее всего, тот, кто использует это оборудование, в любом случае не будет использовать основные дистрибутивы.
В описании набора патчей говорится, что есть только общие исправления и очистки, а также еще одно входящее, прежде чем будут отправлены какие-либо специфические изменения Байкала. Якуб выглядит еще более глупым, отказываясь от изменений, которые могут принести пользу всем.
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|5.27, Аноним (24), 22:27, 16/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Что, по мнению Якуба, он здесь делает?
Защищает людей высшего национальности от человекообразных существ низшей национальности?
Как и любой поляк.
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|3.25, Аноним (24), 22:25, 16/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну да, сам Торвальдс растянул пальцами края глаз и дал интервью, что всегда чувствовал себя китайцем.
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|1.4, Аноним (4), 21:10, 16/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ты же не пишешь код. Китайские братишки двигают опенсорс среди прочего. А вот ты бесполезен.
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|3.8, Аноним (4), 21:37, 16/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Скандалы, интриги, расследования, да… Не то, чтобы я не доверял этому, безусловно, аналитическому анализу, но, ты же осознаёшь, что их там овердохрена? И, вклад в опенсорс, значительно больше, чем у соседних индусов, которых тоже много и которые очень любят кс среди прочего, но ещё больше они любят работать на корпорации и не любят работать бесплатно.
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|4.10, Аноним (1), 21:51, 16/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>вклад в опенсорс
Это вклад КПК для КПК. Какой ресурс доверия и репутация у тех, где промышленный шпионаж и плагиат поставленны в основу их роста ?
Будь вы китайцем, я бы понял вашу радость, а так...
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|5.14, Аноним (4), 21:58, 16/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Так не хотят поставлять современные технологии. Приходится выкручиваться. Ты вот жил при советах? Примерно, то же самое в этом отношении. Вопрос не в деньгах, вопрос в том, что "партнёрам" нужен короткий поводок и дешёвые ресурсы. Понятное дело не хочет быть эксплуатируемым. Есть замечательный пример в виде соседней Кореи и её истории за прошлые 50 лет, можно оценить, к чему приводит марионеточное правительство.
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|6.17, Аноним (1), 22:09, 16/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Отличный пример, наглядный!
У одних Samsung, LG, Hyundai, Hynix, а другие уголь в Китай продают на их условиях.
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|8.33, Аноним (24), 22:33, 16/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну, например, американским компаниям уголь в Китай продавать нельзя, потому что ... текст свёрнут, показать
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|5.19, Аноним (19), 22:14, 16/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ваш рецепт быстрого преодоления отсталости?
Тот же "развитой" мир много времени и ресурсов вкладывал,
чтобы остальные голову не могли поднять!
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|4.31, Аноним (24), 22:30, 16/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Демократия!
Без публикации в америконской газете "Правда" унижение желтолицего буржуина не засчитывается.
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|2.18, _kp (ok), 22:11, 16/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как обладатель Loongson, скажу что 5я серия уже вполне приятная, и не дорогая. А вот АRM в виде дестопной матенинки, с соответсвующей производительностью, со слотом под дискретное видео и m2 ssd - стоит как пара слонов.
Так, что Intel то лучше, а на счет ARM.. есть поле где нет конкуренции с ARM.
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|1.11, Аноним (-), 21:51, 16/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Лучше бы на уже имеющиеся платформы годного софта в репы подвезли. Виртуалбокса, зондофокса актуального и так далее для примера.
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