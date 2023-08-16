В Debian добавлена поддержка архитектуры LoongArch

2.9 , Аноним ( 9 ), 21:41, 16/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Что плохого в еще одном порту? Только прозападные порты должны существовать?

3.13 , Аноним ( 1 ), 21:56, 16/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – >прозападные https://www.debian.org/social_contract

Китай и свобода это антонимы.

4.15 , Аноним ( 9 ), 22:04, 16/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это уже политика. Спорить можно до утра.

4.24 , Аноним ( 24 ), 22:24, 16/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Китай и свобода это антонимы. Ну, пока что американский цифровой гулаг ни одной стране догнать не удалось. Недавно американский солдат убежал в КНДР подышать воздухом свободы.

5.26 , Аноним ( 26 ), 22:27, 16/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну да, в штатах же каждый день в неизвестном направлении пропадают главы крупнейших IT компаний, например

6.28 , Аноним ( 24 ), 22:28, 16/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вы намекаете, что за прошедший год в Китае пропало 365 глав ведущих IT-компаний? Я, конечно, слышал, что Китай большой, но чтобы у них столько ведущих IT-компаний было...

6.30 , Аноним ( 1 ), 22:29, 16/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не кормите троля.

7.32 , Аноним ( 24 ), 22:32, 16/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Порчу ему отчётность.

За комменты без возражений он получает 15 центов, а ответы на возражения не оплачиваются, так что, по факту, он бесплатно работает (а я бесплатно развлекаюсь).

3.16 , Аноним ( 16 ), 22:05, 16/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Только прозападные порты должны существовать? Вообще-то да, только они: https://www.phoronix.com/news/Linux-STMAC-Russian-Sanctions

4.20 , Аноним ( 9 ), 22:18, 16/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это просто статья про поступок отдельного майнтейнера. Вот популярные комментарии:

Это так глупо и ненужно... Что, по мнению Якуба, он здесь делает? Итак, некоторые основные дистрибутивы будет сложнее настроить и запустить на этом оборудовании, что замедлит распространение оборудования в России. Скорее всего, тот, кто использует это оборудование, в любом случае не будет использовать основные дистрибутивы. В описании набора патчей говорится, что есть только общие исправления и очистки, а также еще одно входящее, прежде чем будут отправлены какие-либо специфические изменения Байкала. Якуб выглядит еще более глупым, отказываясь от изменений, которые могут принести пользу всем.

5.27 , Аноним ( 24 ), 22:27, 16/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Что, по мнению Якуба, он здесь делает? Защищает людей высшего национальности от человекообразных существ низшей национальности?

Как и любой поляк.

