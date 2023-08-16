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В Debian добавлена поддержка архитектуры LoongArch

16.08.2023 20:52

Разработчики проекта Debian объявили о реализации порта "loong64" для систем на базе архитектуры набора команд LoongArch, применяемой в процессорах Loongson 3 5000 и реализующей RISC ISA, похожий на MIPS и RISC-V. Поддержка нового порта добавлена в сборочную инфраструктуру и официальный архив Debian. На текущем этапе интеграции на базе имеющейся в debian-ports пакетной базы для LoongArch собран набор из примерно 200 пакетов, который будет постепенно расширяться.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.debian.org/debia...)
  2. OpenNews: В Debian реализована официальная поддержка архитектуры RISC-V
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива Devuan 5.0, форка Debian 12 без systemd
  4. OpenNews: Релиз Debian 12 "Bookworm"
  5. OpenNews: Debian прекращает поддержку порта GNU/kFreeBSD
  6. OpenNews: Релиз Debian GNU/Hurd 2023
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59617-loongarch
Ключевые слова: loongarch, debian
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Обсуждение (31) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 21:05, 16/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ндаа... пустили козла в огород.
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 21:41, 16/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Что плохого в еще одном порту? Только прозападные порты должны существовать?
     
     
  • 3.13, Аноним (1), 21:56, 16/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    >прозападные

    https://www.debian.org/social_contract
    Китай и свобода это антонимы.

     
     
  • 4.15, Аноним (9), 22:04, 16/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это уже политика. Спорить можно до утра.
     
  • 4.24, Аноним (24), 22:24, 16/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Китай и свобода это антонимы.

    Ну, пока что американский цифровой гулаг ни одной стране догнать не удалось.

    Недавно американский солдат убежал в КНДР подышать воздухом свободы.

     
     
  • 5.26, Аноним (26), 22:27, 16/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну да, в штатах же каждый день в неизвестном направлении пропадают главы крупнейших IT компаний, например
     
     
  • 6.28, Аноним (24), 22:28, 16/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы намекаете, что за прошедший год в Китае пропало 365 глав ведущих IT-компаний?

    Я, конечно, слышал, что Китай большой, но чтобы у них столько ведущих IT-компаний было...

     
  • 6.30, Аноним (1), 22:29, 16/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не кормите троля.
     
     
  • 7.32, Аноним (24), 22:32, 16/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Порчу ему отчётность.
    За комменты без возражений он получает 15 центов, а ответы на возражения не оплачиваются, так что, по факту, он бесплатно работает (а я бесплатно развлекаюсь).
     
  • 3.16, Аноним (16), 22:05, 16/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Только прозападные порты должны существовать?

    Вообще-то да, только они: https://www.phoronix.com/news/Linux-STMAC-Russian-Sanctions

     
     
  • 4.20, Аноним (9), 22:18, 16/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это просто статья про поступок отдельного майнтейнера. Вот популярные комментарии:
    Это так глупо и ненужно... Что, по мнению Якуба, он здесь делает? Итак, некоторые основные дистрибутивы будет сложнее настроить и запустить на этом оборудовании, что замедлит распространение оборудования в России. Скорее всего, тот, кто использует это оборудование, в любом случае не будет использовать основные дистрибутивы.

    В описании набора патчей говорится, что есть только общие исправления и очистки, а также еще одно входящее, прежде чем будут отправлены какие-либо специфические изменения Байкала. Якуб выглядит еще более глупым, отказываясь от изменений, которые могут принести пользу всем.

     
     
  • 5.27, Аноним (24), 22:27, 16/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Что, по мнению Якуба, он здесь делает?

    Защищает людей высшего национальности от человекообразных существ низшей национальности?
    Как и любой поляк.

     

  • 1.2, Аноним (2), 21:06, 16/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Подипзали кого надо вот теперь делают что хотят в ядре.
     
     
  • 2.3, Аноним (2), 21:07, 16/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Подмазали*
     
     
  • 3.25, Аноним (24), 22:25, 16/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну да, сам Торвальдс растянул пальцами края глаз и дал интервью, что всегда чувствовал себя китайцем.
     

  • 1.4, Аноним (4), 21:10, 16/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ты же не пишешь код. Китайские братишки двигают опенсорс среди прочего. А вот ты бесполезен.
     
     
  • 2.5, Аноним (1), 21:11, 16/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    >Китайские братишки

    https://cnews.ru/link/n533617

     
     
  • 3.8, Аноним (4), 21:37, 16/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скандалы, интриги, расследования, да… Не то, чтобы я не доверял этому, безусловно, аналитическому анализу, но, ты же осознаёшь, что их там овердохрена? И, вклад в опенсорс, значительно больше, чем у соседних индусов, которых тоже много и которые очень любят кс среди прочего, но ещё больше они любят работать на корпорации и не любят работать бесплатно.
     
     
  • 4.10, Аноним (1), 21:51, 16/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >вклад в опенсорс

    Это вклад КПК для КПК. Какой ресурс доверия и репутация у тех, где промышленный шпионаж и плагиат поставленны в основу их роста ?
    Будь вы китайцем, я бы понял вашу радость, а так...

     
     
  • 5.14, Аноним (4), 21:58, 16/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Так не хотят поставлять современные технологии. Приходится выкручиваться. Ты вот жил при советах? Примерно, то же самое в этом отношении. Вопрос не в деньгах, вопрос в том, что "партнёрам" нужен короткий поводок и дешёвые ресурсы. Понятное дело не хочет быть эксплуатируемым. Есть замечательный пример в виде соседней Кореи и её истории за прошлые 50 лет, можно оценить, к чему приводит марионеточное правительство.
     
     
  • 6.17, Аноним (1), 22:09, 16/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Отличный пример, наглядный!
    У одних Samsung, LG, Hyundai, Hynix, а другие уголь в Китай продают на их условиях.
     
     
  • 7.22, Аноним (9), 22:23, 16/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что продавец угля эксклюзивный?
     
     
  • 8.33, Аноним (24), 22:33, 16/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, например, американским компаниям уголь в Китай продавать нельзя, потому что ... текст свёрнут, показать
     
  • 5.19, Аноним (19), 22:14, 16/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ваш рецепт быстрого преодоления отсталости?
    Тот же "развитой" мир много времени и ресурсов вкладывал,
    чтобы остальные голову не могли поднять!
     
     
  • 6.21, Аноним (1), 22:22, 16/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Быстро, качественно, дешево - можно выбрать 2 из 3.
     
  • 3.12, Аноним (9), 21:51, 16/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Заказуха
     
     
  • 4.31, Аноним (24), 22:30, 16/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Демократия!

    Без публикации в америконской газете "Правда" унижение желтолицего буржуина не засчитывается.

     

  • 1.6, Аноним (6), 21:12, 16/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    неплохая архитектура но х86-64 гораздо лучше
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 21:14, 16/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вторая отличается умом и сообразительностью?
     
  • 2.18, _kp (ok), 22:11, 16/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как обладатель Loongson, скажу что 5я серия уже вполне приятная, и не дорогая. А вот АRM в виде дестопной матенинки, с соответсвующей производительностью, со слотом под дискретное видео и m2 ssd - стоит как пара слонов.
    Так, что Intel то лучше, а на счет ARM.. есть поле где нет конкуренции с ARM.
     

  • 1.11, Аноним (-), 21:51, 16/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лучше бы на уже имеющиеся платформы годного софта в репы подвезли. Виртуалбокса, зондофокса актуального и так далее для примера.
     

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