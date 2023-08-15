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Выпуск дистрибутива Devuan 5.0, форка Debian 12 без systemd

15.08.2023 21:23

Представлен выпуск дистрибутива Devuan 5.0 "Daedalus", форка Debian GNU/Linux, поставляемого без системного менеджера systemd. Новая ветка примечательна переходом на пакетную базу Debian 12 "Bookworm". Для загрузки подготовлены Live-сборки и установочные iso-образы для архитектур i386, amd64, armel, armhf, arm64 и ppc64el.

Проектом поддерживаются ответвления для около 400 пакетов Debian, которые модифицированы для избавления от привязок к systemd, ребрендинга или адаптации для особенностей инфраструктуры Devuan. Два пакета (devuan-baseconf, jenkins-debian-glue-buildenv-devuan) присутствуют только в Devuan и связаны с настройкой репозиториев и работой сборочной системы. В остальном Devuan полностью совместим с Debian и может использоваться в качестве основы для создания специализированных сборок Debian без systemd. Специфичные для Devuan пакеты можно загрузить из репозитория packages.devuan.org.

Рабочий стол по умолчанию основан на Xfce и дисплейном менеджере Slim. Опционально доступны для установки KDE, MATE, Cinnamon, LXQt и LXDE. Вместо systemd поставляется классическая система инициализации SysVinit, а также опционально системы openrc и runit. Предусмотрена возможность работы без D-Bus, которая позволяет создавать минималистичные конфигурации рабочего стола на базе оконных менеджеров blackbox, fluxbox, fvwm, fvwm-crystal и openbox. Для настройки сети предлагается вариант конфигуратора NetworkManager, не привязанный к systemd. Вместо systemd-udev задействован eudev, форк udev от проекта Gentoo. Для управления пользовательскими сеансами в Xfce и MATE используется consolekit, а в остальных рабочих столах применяется elogind, вариант logind, не привязанный к systemd.

Изменения, специфичные для Devuan 5:

  • Осуществлён переход на пакетную базу Debian 12 (пакеты синхронизированы с Debian 12.1) и ядро Linux 6.1.
  • На выбор предоставлена возможность использования систем инициализации sysvinit, runit и OpenRC.
  • Добавлена поддержка запуска X-сервера без привилегий root. Возможность реализована через применение библиотеки libseat, предоставляющей функции для организации доступа к совместно используемым устройствам ввода и вывода, позволяющие обойтись без прав root. В качестве бэкендов для координации доступа могут применяться seatd или elogind (выбираются через переменную окружения LIBSEAT_BACKEND).
  • Добавлено пользовательское окружение Sway, использующее протокол Wayland и не требующее применения elogind, вместо которого задействованы libpam-ck-connector и seatd.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.devuan.org/os/anno...)
  2. OpenNews: Релиз Debian 12 "Bookworm"
  3. OpenNews: Обновление Debian 12.1
  4. OpenNews: Первый релиз Devuan, форка Debian без systemd
  5. OpenNews: Взлом инфраструктуры Devuan оказался неудачной шуткой разработчиков проекта
  6. OpenNews: Выпуск дистрибутива Devuan 4.0, форка Debian без systemd
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59602-devuan
Ключевые слова: devuan, debian
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Анонит (?), 21:35, 15/08/2023 [ответить]  
    		• +/
    Иксы без суида это норм.
     
  • 1.3, Аноним (3), 21:55, 15/08/2023 [ответить]  
    		• +2 +/
    Если бы эта штука ещё была на базе ядра libre-linux, то она стала бы неоспоримым топчиком для меня. Крутая вещь.
     
  • 1.4, Аноним (4), 21:55, 15/08/2023 [ответить]  
    		• +1 +/
    Понимаю 10 лет назад. Но сейчас-то системд чем не нравится ширнармассам?
     
     
  • 2.5, dibof228 (?), 22:02, 15/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    СистемД многим не нравится из-за раздутой кодовой базы и кучей уязвимостей
     
     
  • 3.10, К.О. (?), 22:49, 15/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там эти уязвимости хотя бы периодически закрывают
     

  • 1.6, Аноним (6), 22:06, 15/08/2023 [ответить]  
    		• +/
    Ура!!!
    И хвала всем причастным.
     
  • 1.7, Аноним (7), 22:15, 15/08/2023 [ответить]  
    		• +/
    В альпине и артиксе есть готовые пакеты типа nftables-openrc / openssh-runit с готовыми скриптами для запуска. Что-то не видно здесь таких. Каждый себе пишет сам? (:
     
  • 1.8, Аноним (6), 22:22, 15/08/2023 [ответить]  
    		• +/
    А ссылки то не понятные
    https://files.devuan.org/devuan_chimaera/installer-iso/
     

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