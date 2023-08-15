Выпуск дистрибутива Devuan 5.0, форка Debian 12 без systemd

Представлен выпуск дистрибутива Devuan 5.0 "Daedalus", форка Debian GNU/Linux, поставляемого без системного менеджера systemd. Новая ветка примечательна переходом на пакетную базу Debian 12 "Bookworm". Для загрузки подготовлены Live-сборки и установочные iso-образы для архитектур i386, amd64, armel, armhf, arm64 и ppc64el. Проектом поддерживаются ответвления для около 400 пакетов Debian, которые модифицированы для избавления от привязок к systemd, ребрендинга или адаптации для особенностей инфраструктуры Devuan. Два пакета (devuan-baseconf, jenkins-debian-glue-buildenv-devuan) присутствуют только в Devuan и связаны с настройкой репозиториев и работой сборочной системы. В остальном Devuan полностью совместим с Debian и может использоваться в качестве основы для создания специализированных сборок Debian без systemd. Специфичные для Devuan пакеты можно загрузить из репозитория packages.devuan.org. Рабочий стол по умолчанию основан на Xfce и дисплейном менеджере Slim. Опционально доступны для установки KDE, MATE, Cinnamon, LXQt и LXDE. Вместо systemd поставляется классическая система инициализации SysVinit, а также опционально системы openrc и runit. Предусмотрена возможность работы без D-Bus, которая позволяет создавать минималистичные конфигурации рабочего стола на базе оконных менеджеров blackbox, fluxbox, fvwm, fvwm-crystal и openbox. Для настройки сети предлагается вариант конфигуратора NetworkManager, не привязанный к systemd. Вместо systemd-udev задействован eudev, форк udev от проекта Gentoo. Для управления пользовательскими сеансами в Xfce и MATE используется consolekit, а в остальных рабочих столах применяется elogind, вариант logind, не привязанный к systemd. Изменения, специфичные для Devuan 5: Осуществлён переход на пакетную базу Debian 12 (пакеты синхронизированы с Debian 12.1) и ядро Linux 6.1.

На выбор предоставлена возможность использования систем инициализации sysvinit, runit и OpenRC.

Добавлена поддержка запуска X-сервера без привилегий root. Возможность реализована через применение библиотеки libseat, предоставляющей функции для организации доступа к совместно используемым устройствам ввода и вывода, позволяющие обойтись без прав root. В качестве бэкендов для координации доступа могут применяться seatd или elogind (выбираются через переменную окружения LIBSEAT_BACKEND).

Добавлено пользовательское окружение Sway, использующее протокол Wayland и не требующее применения elogind, вместо которого задействованы libpam-ck-connector и seatd.



