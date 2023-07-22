The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Обновление Debian 12.1

22.07.2023 21:43

Сформировано первое корректирующее обновление дистрибутива Debian 12, в которое включены обновления пакетов, выпущенные за месяц с момента релиза новой ветки, и устранены недоработки в инсталляторе. Выпуск включает 89 обновлений с устранением проблем со стабильностью и 26 обновлений с устранением уязвимостей. Из изменений в Debian 12.1 можно отметить обновление до свежих стабильных версий пакетов libreoffice, dbus, dpdk, gnome-control-center, gnome-maps, gnome-shell, gnome-software, mutter, nvidia-graphics-drivers, postfix, qemu, systemd.

Для загрузки и установки "с нуля" подготовлены установочные сборки c Debian 12.1. Системы, установленные ранее и поддерживаемые в актуальном состоянии, получают обновления, присутствующие в Debian 12.1, через штатную систему установки обновлений. Исправления проблем безопасности, включённые в новые выпуски Debian, доступны пользователям по мере выхода обновлений через сервис security.debian.org.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.debian.org/News/20...)
  2. OpenNews: Релиз Debian 12 "Bookworm"
  3. OpenNews: Релиз Debian GNU/Hurd 2023
  4. OpenNews: Debian прекращает поддержку порта GNU/kFreeBSD
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59480-debian
Ключевые слова: debian
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (1) RSS
  • 1, Аноним (1), 22:39, 22/07/2023 [ответить]  
    		• +/
    Ну теперь можно и обновиться до букворма
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2023 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру