Обновление Debian 12.1

Сформировано первое корректирующее обновление дистрибутива Debian 12, в которое включены обновления пакетов, выпущенные за месяц с момента релиза новой ветки, и устранены недоработки в инсталляторе. Выпуск включает 89 обновлений с устранением проблем со стабильностью и 26 обновлений с устранением уязвимостей. Из изменений в Debian 12.1 можно отметить обновление до свежих стабильных версий пакетов libreoffice, dbus, dpdk, gnome-control-center, gnome-maps, gnome-shell, gnome-software, mutter, nvidia-graphics-drivers, postfix, qemu, systemd.

Для загрузки и установки "с нуля" подготовлены установочные сборки c Debian 12.1. Системы, установленные ранее и поддерживаемые в актуальном состоянии, получают обновления, присутствующие в Debian 12.1, через штатную систему установки обновлений. Исправления проблем безопасности, включённые в новые выпуски Debian, доступны пользователям по мере выхода обновлений через сервис security.debian.org.



