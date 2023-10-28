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Отечественная мобильная платформа РЕД ОС М, построенная на кодовой базе Android из репозитория AOSP

28.10.2023 08:42

Российская компания РЕД СОФТ, известная разработкой RHEL-подобного дистрибутива РЕД ОС и СУБД Ред База Данных (редакция открытой СУБД Firebird), зарегистрировала в реестре российского ПО операционную систему РЕД ОС М (RED OS M), нацеленную на использование на мобильных устройствах и стационарных системах с сенсорными экранами. РЕД ОС М собирается из исходных текстов платформы Android, размещённых в репозитории AOSP (Android Open Source Project) и избавленных от привязок к сервисам и продуктам Google.

Предложенная платформа примечательна поддержкой гибридного режима работы, позволяющего получить полноценный рабочий стол при использовании планшета с сенсорным экраном или подключении монитора, клавиатуры и мыши к смартфону. В режиме рабочего стола поддерживается запуск не только мобильных приложений, распространяемых для платформы Android, но и полноценных графических программ, таких как Firefox, Chromium, LibreOffice, Thunderbird и Krita. Запуск настольных Linux-приложений осуществляется при помощи вложенного окружения с дистрибутивом RED OS (ответвление от RHEL 7). Поддерживается установка RPM-пакетов. Графический интерфейс настольного режима основан на десктоп-окружении Mate, продолжающем развитие кодовой базы GNOME 2.32.

В мобильном окружении применяется собственная редакция пользовательской оболочки (Android Launcher), а для установки Android-программ в формате APK по умолчанию предлагается каталог приложений RuStore, но упоминается и возможность установки компонентов GMS (Google Mobile Services) и HMS (HUAWEI Mobile Services) для доступа к каталогам Google Play и HUAWEI AppGallery. Поддерживается установка OTA-обновлений системы. Из приложений отмечаются программа для работы с камерой, галерея фотографий, видеопроигрыватель, почтовый клиент, диктофон, календарь, адресная книга, файловый менеджер, программы для работы с документами, браузеры Chromium и Yandex Browser, а также приложения для доступа к российским сервисам.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.vedomosti.ru/techn...)
  2. OpenNews: Выпуск мобильной платформы Android 14
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  4. OpenNews: Опубликована мобильная платформа LineageOS 20 на основе Android 13
  5. OpenNews: VK, Яндекс, Сбербанк и Ростелеком намерены развивать собственную мобильную платформу на базе Android
  6. OpenNews: Представлена операционная система РОСА Мобайл на базе KDE Plasma Mobile
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60006-redos
Ключевые слова: redos, android, mobile
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (22) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:46, 28/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Последни скрин - таки от души скруглили, похоже на общественные туалеты, где иногда попадаются художники и прочие перфомансеры, пальцем размазавшие какашку по стене...
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 09:48, 28/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это не они скругляли, просто взяли чистый андроид...
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 10:03, 28/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Где исходники взять можно? Аудит провести
     
     
  • 4.22, Аноним (22), 10:25, 28/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вроде как здесь: https://source.android.com/
     

  • 1.2, Аноним (3), 09:47, 28/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чем оно отличается от чистого Android, кроме предустановки российских приложений и гибридного режима?
     
     
  • 2.5, Аноним (10), 09:55, 28/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Отечественные зонды
    "Открытый софт"
    Ой.. оказывается тоже самое, только с другого ракурса.
     
  • 2.11, Несдающийнавойну (?), 10:03, 28/10/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     

  • 1.4, Аноним (10), 09:52, 28/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А можно исходники? Хотя бы на RuStore

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 09:56, 28/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Щщщщас. Оно что, на твои налоги сделано?
     
     
  • 3.9, Аноним (10), 10:01, 28/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И так то нет доверия, а еще и закрыто все...
     

  • 1.6, Аноним (7), 09:56, 28/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Эээээ, алё, РЕД ОС приказано величать не иначе, как операционной системой, во всех газетах. Холопий бунт?
     
  • 1.8, Аноним (8), 09:59, 28/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Нет, мы не будем использовать майор ос
     
  • 1.12, Линус Торвльдс (?), 10:05, 28/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Очередная хрень.
     
     
  • 2.18, Алексей Паутов (?), 10:19, 28/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А собственно почему? Очень интересная реализация выполнения в Андроиде софта от Линя, редко такое увидишь. Подключить можно все варианты сервисов GMS/HMS. На все случаи жизни ребята сделали, весьма интересная штука. Причем заблокировать здесь что-либо у того же Гугла (кроме своих сервисов) или еще каких западных умельцев не выйдет, что весьма радует. Возможностей же современных отечественных сервисов вполне достаточно (и уже давно), чтобы подностью заменить западные. В принципе если задаться целью воспроизвести всю зарубежную экосистему для Андроида на отечественных решениях - это давно уже вполне реально.
     

  • 1.13, Аноним (13), 10:07, 28/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Shildik OS
     
  • 1.14, Аноним (14), 10:10, 28/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Для глубинного народа самое то.
     
  • 1.15, Avririon (ok), 10:12, 28/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    С нecкучными зoндaми.
     
     
  • 2.20, Алексей Паутов (?), 10:23, 28/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Слушай, таварисч Зонд! Вот честно Вы уже достали в каждой ветке комментов про любую новость этими зондами. Честно. Вы серьезно считаете, что это кому-то надо? Что реально кому-то уперся такой поток данных, который не то, что обработать, а сохранить непонятно как? Ну ОК, возможно что-то такое и можно сделать. Смысл? Без всяких зондов собрать лично о вас информацию (если это кому-то надо) очень даже можно. Даже если вы вообще не подходите ни к какой ИТ и сидите дома в шляпе из стали. Причем объем этой информации будет таким, что вы слабо себе представляете.
     

  • 1.16, cheburnator9000 (ok), 10:16, 28/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    лютый_ужас_.jpg
     
  • 1.17, Gemorroj (ok), 10:18, 28/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    говноеды в каментах, как всегда прилагаются.
     
     
  • 2.21, Атон (?), 10:25, 28/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    тонкое наблюдение.
     

  • 1.19, Аноним (10), 10:20, 28/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Есть ли доверие к тем, кто раньше делал госзакупки с проприетарными компонентами? Конечно же нет.
    Развития и распространение уже готовых OpenSource программ у нас не прижилось. А все идет от сообществ..
    Вот чего не надо дак это политики в софте, которой и так достаточно в современных даже западных ПО
    Спасение - совместная открытая разработка программной базы: форки или что-то свое, но это уже другой уровень.
    А то что сейчас скачав RuStore видишь размер apk не сопоставимый с F-Droid
    Что-то лишнее добавили?
     

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