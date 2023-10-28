Отечественная мобильная платформа РЕД ОС М, построенная на кодовой базе Android из репозитория AOSP

Российская компания РЕД СОФТ, известная разработкой RHEL-подобного дистрибутива РЕД ОС и СУБД Ред База Данных (редакция открытой СУБД Firebird), зарегистрировала в реестре российского ПО операционную систему РЕД ОС М (RED OS M), нацеленную на использование на мобильных устройствах и стационарных системах с сенсорными экранами. РЕД ОС М собирается из исходных текстов платформы Android, размещённых в репозитории AOSP (Android Open Source Project) и избавленных от привязок к сервисам и продуктам Google.

Предложенная платформа примечательна поддержкой гибридного режима работы, позволяющего получить полноценный рабочий стол при использовании планшета с сенсорным экраном или подключении монитора, клавиатуры и мыши к смартфону. В режиме рабочего стола поддерживается запуск не только мобильных приложений, распространяемых для платформы Android, но и полноценных графических программ, таких как Firefox, Chromium, LibreOffice, Thunderbird и Krita. Запуск настольных Linux-приложений осуществляется при помощи вложенного окружения с дистрибутивом RED OS (ответвление от RHEL 7). Поддерживается установка RPM-пакетов. Графический интерфейс настольного режима основан на десктоп-окружении Mate, продолжающем развитие кодовой базы GNOME 2.32.

В мобильном окружении применяется собственная редакция пользовательской оболочки (Android Launcher), а для установки Android-программ в формате APK по умолчанию предлагается каталог приложений RuStore, но упоминается и возможность установки компонентов GMS (Google Mobile Services) и HMS (HUAWEI Mobile Services) для доступа к каталогам Google Play и HUAWEI AppGallery. Поддерживается установка OTA-обновлений системы. Из приложений отмечаются программа для работы с камерой, галерея фотографий, видеопроигрыватель, почтовый клиент, диктофон, календарь, адресная книга, файловый менеджер, программы для работы с документами, браузеры Chromium и Yandex Browser, а также приложения для доступа к российским сервисам.