Отечественная мобильная платформа РЕД ОС М, построенная на кодовой базе Android из репозитория AOSP

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|1.1, Аноним (1), 09:46, 28/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Последни скрин - таки от души скруглили, похоже на общественные туалеты, где иногда попадаются художники и прочие перфомансеры, пальцем размазавшие какашку по стене...
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|1.2, Аноним (3), 09:47, 28/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Чем оно отличается от чистого Android, кроме предустановки российских приложений и гибридного режима?
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|2.5, Аноним (10), 09:55, 28/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Отечественные зонды
"Открытый софт"
Ой.. оказывается тоже самое, только с другого ракурса.
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|1.6, Аноним (7), 09:56, 28/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Эээээ, алё, РЕД ОС приказано величать не иначе, как операционной системой, во всех газетах. Холопий бунт?
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|2.18, Алексей Паутов (?), 10:19, 28/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А собственно почему? Очень интересная реализация выполнения в Андроиде софта от Линя, редко такое увидишь. Подключить можно все варианты сервисов GMS/HMS. На все случаи жизни ребята сделали, весьма интересная штука. Причем заблокировать здесь что-либо у того же Гугла (кроме своих сервисов) или еще каких западных умельцев не выйдет, что весьма радует. Возможностей же современных отечественных сервисов вполне достаточно (и уже давно), чтобы подностью заменить западные. В принципе если задаться целью воспроизвести всю зарубежную экосистему для Андроида на отечественных решениях - это давно уже вполне реально.
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|2.20, Алексей Паутов (?), 10:23, 28/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Слушай, таварисч Зонд! Вот честно Вы уже достали в каждой ветке комментов про любую новость этими зондами. Честно. Вы серьезно считаете, что это кому-то надо? Что реально кому-то уперся такой поток данных, который не то, что обработать, а сохранить непонятно как? Ну ОК, возможно что-то такое и можно сделать. Смысл? Без всяких зондов собрать лично о вас информацию (если это кому-то надо) очень даже можно. Даже если вы вообще не подходите ни к какой ИТ и сидите дома в шляпе из стали. Причем объем этой информации будет таким, что вы слабо себе представляете.
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|1.19, Аноним (10), 10:20, 28/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Есть ли доверие к тем, кто раньше делал госзакупки с проприетарными компонентами? Конечно же нет.
Развития и распространение уже готовых OpenSource программ у нас не прижилось. А все идет от сообществ..
Вот чего не надо дак это политики в софте, которой и так достаточно в современных даже западных ПО
Спасение - совместная открытая разработка программной базы: форки или что-то свое, но это уже другой уровень.
А то что сейчас скачав RuStore видишь размер apk не сопоставимый с F-Droid
Что-то лишнее добавили?
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