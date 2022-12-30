VK, Яндекс, Сбербанк и Ростелеком намерены развивать собственную мобильную платформу на базе Android

2.100 , Аноним ( 73 ), 11:44, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Будет 6 бесполезных и 1 гуглостор куда как лили так и будут лить всегда.

3.106 , Аноним ( 98 ), 11:51, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Приложение итак придется выпускать и в playmarket, и магазин huawei, и может быть в магазин amazon. Если к ним добавится один четвертый хороший это хорошо, если 5 бесполезный, в один из которых еще и только для юрлиц, это дно полное и смерть Российской мобильной разработки.

Пока дно, скорее всего дном и останется.

4.155 , Аноним ( 32 ), 12:28, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ты так говоришь как будто это что-то плохое.

2.101 , Аноним ( 98 ), 11:44, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – По крайней мере рынок мобильной разработки в России, не перестанет существовать полностью. Будет и своя ос и хоть какие-то магазины.

3.105 , Аноним ( 73 ), 11:50, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Денежно рынок любой разработки в рф состоял из яндекс/сбер/etc и аутсорс на внешние рынки (угадайте какие), ибо внутреннего рынка приложений и ит услуг с минимальной зарплатой меньше 200$ и стареющим населением никакого быть не может, максимум это магазин за 30 тр на битриксе для условноворонежского сто или сервиса доставки пиццасуши.

4.109 , kusb ( ? ), 11:55, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Звучит странно и не похоже на правду.

5.117 , Аноним ( 119 ), 12:03, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – пузырь во всем мире схлопывается - вот слузехлебы бесятся...

6.134 , Аноним ( 73 ), 12:17, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – То-то щас хорошо тебе будет за пайку на заводе (не на настоящем, эффективном как у тойоты например) гайку нумер 6 точить, настало ваше время да?) Проклятые смузихлебы все жить не давали простому труженнику)))

7.147 , Аноним ( 27 ), 12:25, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Про эффективность завода Тойоты в интернетах увидел, да?

8.159 , Аноним ( 32 ), 12:30, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Что не так с заводами Тойоты, давай по пунктам Хоть поржем с твоей глупости ... 8.160 , Аноним ( 73 ), 12:30, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Нет, воочию наблюдаю каждый день на дорогах продукцию одни и других и сделал нех... 9.168 , Аноним ( 119 ), 12:32, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать из трамвая ... 8.171 , Аноним ( 98 ), 12:32, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать там конвеер с биоробатами которым даже отойти от него нельзя Точить гайку номер... 8.175 , Аноним ( 175 ), 12:35, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Капитализацию компании и долю рынка подсмотрел, сравнил ... 6.142 , Аноним ( 98 ), 12:24, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Хочешь поработать на военном заводе в горячем цеху с неработающей вытяжкой? Могу адрес подсказать, там рабочих всегда не хватает.

7.166 , Аноним ( 73 ), 12:31, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Военный

>Неработающий Ну что и требовалось доказать. Нет, не хочу поработать в месте, где болт кладут на обслуживание оборудования.

8.172 , Аноним ( 98 ), 12:34, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать хорошее оборудование, ГДР 1971 год Где еще такое увидеть ... 5.131 , Аноним ( 98 ), 12:15, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Но это правда. Большая часть разработчиков это аутсорс.

И даже якобы российские фирмы такие как яндекс, зарегистрированы где угодно только не в России.

6.137 , Аноним ( 73 ), 12:18, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Тут ватные админы локалхоста пасутся в основном, до их места работы реалии ИТ рынка как правило не доносятся, отсюда и непонимание и уход в отрицание

6.141 , kusb ( ? ), 12:23, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – То что они зарегистрированы не в России ничего не значит же - у того же Яндекса рынок в основном Россия. Они делают это чтобы меньше зависеть от государства.

Это в самом деле российские фирмы. Российская фирма может быть зарегистрирована на Кипре.

7.148 , Аноним ( 98 ), 12:26, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Это по сути такой же аутсорс. Они могут кинуть ит-батраков и нанять новых где угодно.

7.167 , Аноним ( 32 ), 12:31, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – А что случилось что они не хотят зависеть от государства? Может что-то случилось причём прям давно?

6.144 , Аноним ( 175 ), 12:24, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – "якобы российские" - ключевое словосочетание. Яндекс в этом году продолжил вывозить всё важное и перспективное, оставив только чемодан без ручки.

7.156 , Аноним ( 27 ), 12:29, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Вовремя вывозит! Как раз к тому времени, когда начнут арестовывать собственность компаний из России. Потом будут жаловаться, что они же международная компания, их-то за что?!

4.136 , Аноним ( 98 ), 12:18, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Не смотря на это есть много российских организаций у которых прибыль из России. Банки, пицца-додо, хостинги, провайдеры. У них есть мобильные клиенты.

5.150 , Аноним ( 73 ), 12:26, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Банки можно смело вычеркивать - это так себе участники ИТ рынка, им ничего кроме как самих себя окучить не нужно, если бы не платежные системы и возможность за любой чих как следствие заплатить через интернет карточкой, никакой банк бы поднял пятую точку и мы бы до сих сидели бы почти в 2023 году на ява апплетах в интернет банке работающем только в ie6, банки это антоним слову "прогресс" в силу своей специфики. За мишурой и "ИТ-трансформациями" надо видеть суть.

6.185 , Аноним ( 98 ), 12:40, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Сразу видно как плохо "ява-аплет" для ie6 сбербанка ужастно работает на телефонах.

Хорошо что есть анонимные эксперты которые "видят суть" и расскажут её ослепленным "мишурой" смузихлебам

5.162 , Аноним ( 175 ), 12:31, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Если с рынка ушёл Michelin и Continental, то это не значит, что нужно изобретать круглое колесо, используя "вражеское", американское ядро. Можно спокойно пойти и прикупить в пользование колёса, произведённые в странах, с удовольствием отправляющих своё - китайское.

Сомневаюсь, что "импортозамещённое" колесо окажется круглее купленного.

6.173 , Аноним ( 32 ), 12:34, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А там уже гляди и китайское станет отечественным и учить ты в школе будешь не русский, а китайский. Причём в том же концлагере что и уйгуры.

