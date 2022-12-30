VK, Яндекс, Сбербанк и Ростелеком намерены развивать собственную мобильную платформу на базе Android

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|2.5, Аноним (5), 09:51, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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просто верните мне Opera 12, и пожалуйста без зондов от майора
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|3.25, Dzen Python (ok), 10:06, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Возвращаю. Держи. Вот слитые исходники, вот бинарники - держи.
Правда двигло уже далеко не свежее, 50% страниц некорректно отображает... дай мне миллионов 10 баксов, я найму двадцать кодеров на фуллдей, подтянем. Не до уровня хромого, но хотя бы до уровня ПалёнойЛуны.
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|4.32, Аноним (32), 10:15, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Отличная попытка попилить инвестиции, но до ВК и остальных ты явно не дотягиваешься.
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|4.44, Аноним (44), 10:35, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Судя по говнокоду который ты ниже предлагал, ты оперу даже из готовых исходников не соберёшь
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|5.78, Аноним (78), 11:29, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Я не он, но оперу не смог собрать. Дальше что? Ты сам то соберешь?
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|6.119, Аноним (119), 12:06, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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граждане, а не рано ли вы НГ стали отмечать?
12 опера в конце 2022 года?
Серьезно?
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|3.58, Аноним (58), 10:56, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Товарищ майор Ли Син Хуа понизил Ваш социальный рейтинг на 15 пунктов.
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|1.3, Аноним (3), 09:45, 30/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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А как же Аврора, она же Sailfish OS?
Или пилить, так по всем направлениям сразу?
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|4.198, Аноним (198), 12:59, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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блажен кто верует. хотелось бы ошибаться, но нет Ростелеком из года в год доказыавет - что для он ни на что не способен в деле создания чего-то нового, своего. Только купить иносранное авно и перепродать его населению втридорога.
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|3.59, Аноним (78), 10:57, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Всегда найдется говорящая голова, озвучивающая точку зрения группы интересов.
Группа интересов хочет или уже убедила в том что де-гуглифицированный андроид лучше чем андроид-не-совместимая операционная система. Но с другой стороны иметь на рынке третьего игрока помимо IOS, Android это хорошо и выгодно. А вот сборку Андроида трудно продать на рынке как полноценную альтернативу, если ошибаюсь, объясните.
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|4.67, iPony129412 (?), 11:08, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Но с другой стороны иметь на рынке третьего игрока помимо IOS, Android это хорошо и выгодно... если ошибаюсь, объясните.
Журавль в небе - это называется.
В реальности это зачастую тратишь кучу денег на завышенную цель и проваливаешься.
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|5.76, Аноним (78), 11:27, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>В реальности это зачастую тратишь кучу денег на завышенную цель и проваливаешься.
Ну если не пилить 90%, то может получится что-нибудь годное. Я не вижу ничего сложного.
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|6.79, iPony129412 (?), 11:30, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Я не вижу ничего сложного.
Ночь, диван, аналитика.
PS: чую сейчас прилит от робота.
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|5.82, тоже Аноним (ok), 11:31, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> тратишь кучу денег на завышенную цель
На организацию имитации достижения завышенной цели, в основном.
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|2.52, Аноним (78), 10:49, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Надо продолжать пилить Аврору, наладить выпуск устройств под её управлением, отгораживаться от Андроида, а не пилить очередную сборку де-гуглифицированного Андроида за сто пятьсот миллиардов триллионов тугриков.
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|3.108, Аноним (119), 11:54, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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пили.
у них приложений нет - а без приложений это не смартфон а звонилка...
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|6.153, Аноним (78), 12:27, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>кого
Желательно всех! Чтобы каждая семья дома у себя выпускала по приложению! Так мы догоним и обгоним производителей приложений!
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|3.164, Аноним (198), 12:31, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ростелеком и "новые технологии" - это 2 диаметрально противоположных понятия.
Ростелеком и "распил" - вот здесь 2 сапога пара (просто посмотрите на состав их Совета Директоров - откатчик на откатчике сидит, откатами погоняет).
Аврора без "финских партнеров" - мертвый проект.
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|2.107, Аноним (119), 11:53, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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просто посмотри их магазин приложений.
все вопросы пропадут
они сами похоронили проект окукливаясь
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|1.4, Аноним (4), 09:48, 30/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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- дайте мне пожалуйста ту фаянсовую вазу
- это не ваза, а отечественный андроид от тащмайора
- охренеть, дайте две!
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|2.196, Аноним (198), 12:53, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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тебе даже чугунивые шарики бы недоверил - что-то бы ты сломал, а что-то про..терял.
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|1.6, Аноним (7), 09:53, 30/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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"Стоит отметить, что аналогичную задачу по созданию редакций Android, избавленных от привязки к сервисам Google, уже решают такие открытые проекты, как [...]"
Видимо стоит ожидать переклеивание наклеек, и выдачу за собственное российское достижение.
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|2.20, Dzen Python (ok), 10:02, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну почему. Если будет что-то лёгкое, вроде "наш ответ MIUI", изначально ориентированное на #доволенкакслон'ов прошивших #тело с #ББ прошивкой a-la "хоть какой-то постмаркет" - может быть и годно.
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|3.41, Аноним (44), 10:33, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Те кто платит за разработку MIUI продают под неё железку и хоть сколько-нибудь заинтересованы в ней, в открытом рыночке и людях, в отличие от пильщиков, на которых клеймо вора, бандита и подонка уже ставить негде. Эти "импортозаместим" слышны были ещё задолго до того, как слово "нано" стало синонимом распилов в СНГ
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|4.62, Аноним (78), 11:03, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Сяоми во многом взлетел за счёт активной обратной связи в соцсетях от автора MIUI -- Лэй Цзюнь.
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|5.110, Аноним (110), 11:55, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Однако в Китае столько населения - сколько совсем недавно было на ВСЕЙ планете , и население с деньгами . Плюс развитые технологии . Они могут себе позволить автономность . Кивая на Срединную Империю - вспоминайте об этом .
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|6.126, Аноним (78), 12:12, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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НУ завози людей из Китая, я не знаю, заодно пускай телефоны с собою везут
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|1.8, Dzen Python (ok), 09:55, 30/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Таки шо, опять?
Чому просто не сделать ветку авроры aka ПроданоРыбы "для обычных юзверей", вынеся в модули и отключив при компиляции "бизнес-фишечки".
Разрабы, даю бесплатный хинт - есть такая инструкция "#if <условие>" и "#ifdef <дефайн>"
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|2.65, Аноним (78), 11:07, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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сОглы! Надо развивать то на что уже потратили деньги а не пилить очередной новый проджект.
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|1.9, Шарп (ok), 09:55, 30/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>VK, Яндекс, Сбербанк и Ростелеком
Отлично. Давно было пора.
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|3.63, Аноним (78), 11:06, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Давно пора им релоцировать хотя бы штаб-квартиры в Сочи, желательно в Центральный район, не в Адлер. Пожалуйста услышьте меня!!!
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|3.99, Бывалый смузихлёб (?), 11:43, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Закрывайся, никто даже не заметит
В остальном же, хорошо хоть додумались объединиться, а то, то один что-то одно придумает, то другой - что-то другое, в итоге получалось как в той басне Крылова
А ведь всего-то надо - запилить аналог сервисов гугла на андройде( пуши, время, мб оплата и обновления ) и, собирая андройд из исходников, не париться и в ус не дуть ибо готов он, православный и опенсорсный.
А рыбий высер - так и будут пилить-лепить до второго пришествия
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|4.157, Аноним (78), 12:29, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>высер
Так пусть пилят суки! А то бабло потратили на покупку, а на массовый рынок не выпускают.
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|1.10, dullish (ok), 09:56, 30/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Навязчивая неотключаемая реклама из всех четырёх источников, встроенные в ядро, шпионские модули, баги и уязвимости из середины нулевых...
На самом деле, ничего страшного. По любому, не будет железа, на которое можно будет безболезненно накатить сие недоразумение.
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|2.68, Аноним (78), 11:11, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>на которое можно будет безболезненно накатить сие
В Китае есть специальные конторы занимающиеся накатыванием софта на железо под заказ
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|2.180, Аноним (180), 12:37, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Все верно.
Один из главных продуктов Яндекс - Яндекс-браузер уже эксплуатирует железо юзера рекламой: как только открываешь, тут же получаешь баннер.
Раньше это было вирусом, а сейчас это норма.
И в остальных(хотя одна и та же монопольная шарага) тоже не уверен.
VK - жулики с NFT.
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|1.11, nebularia (ok), 09:56, 30/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Сколько уже "намерены" было за этот год, не смешно уже. Писать новость надо, когда хоть что-то готово будет.
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|1.12, Аноним (32), 09:56, 30/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+11 +/–
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От создателей: «как перестать смеяться над планами роскосмоса и начать жить» ©
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|2.16, Dzen Python (ok), 09:59, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Раньше я так смеялся над альтом, астрой, красноос и мсвс.
Теперь не смешно - оно таки работает и задачи выполняет.
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|3.18, Аноним (32), 10:01, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Спутники Глонасс тоже работу выполняют их правда не комплект на орбите и новые делать не из чего. А так да выполняют, но зачем?
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|5.26, Аноним (32), 10:09, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А что ты такое собрался делать что его отключат? Может попытаться головой подумать?
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|6.54, Аноним (21), 10:53, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> А что ты такое собрался делать что его отключат? Может попытаться головой
> подумать?
СВО же, и эта- тыкать неприлично.
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|6.66, Аноним (66), 11:07, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да что угодно. За любое отклонение от "магистрального пути цивилизации" и заботе о своих интересах наказать могут. Не примет Дума закон о легализации педофилии, зоофилии и прочего ЛГБТ - и накажут. И между прочим логично. Не принимаете ценности современного общества - так и технологии этого общества вам не нужны. Логично же? Значит - отключить надо. Вообще происходящее сейчас на прогрессивном западе здорово напоминает СССР годов так 70-х. Тоже единственно правильный путь, никаких других путей быть не должно, та же борьба с инакомыслием... По сути тоже самое, просто лозунги другие, а методы... Думаю понимание у методистов КГБ и КПСС ребята нашли бы. Надеюсь, кончат так же.
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|4.47, Аноним (47), 10:39, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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В гражданском применении Глонасс дает более точный результат, чем GPS. Плюсом ко всему бОльшая часть смартфонов используют gps глонасс бейдоу и другие системы вместе, что позволяет вычислять местоположении более точно. Глонасс работает ближе к северному полюсу
Для военных и говорить нечего
Глонасс это великолепная вещь, зря вы так
|
|2.61, Аноним (66), 11:00, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А чем вам Роскосмос не угодил? Да согласен, разгрести тот унаследованный бардак, который остался от СССР с его шапкозакидательством, авось и небось, было нелегко. Но ракеты падать перестали, Ангару все же доделали, Восточный тоже в рабочее состояние привели, Федерацию делают (переименуют еще пару раз, куда ж без этого) и сделают, порядок в отрасли с горем пополам навели. Нормально работают, задачи поставленные выполняют. Что еще надо?
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|2.94, Анонус (?), 11:39, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Сначала они тебя не замечают, потом смеются над тобой, затем борются с тобой. А потом ты побеждаешь.
Недолго тебе смеяться осталось ххл
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|1.24, Аноним (180), 10:05, 30/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Взглянув на VK и на свалку кода: ну.. удачи! Ещё и NFT приплетать стали. Перспективы не радуют.
Лучше бы этот потенциал тратили на цифровую грамотность населения. Не то посмотришь на смартфон среднего человека - ужас. Все г.... тащат.
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|2.28, Dzen Python (ok), 10:10, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Взглянув на VK и на свалку кода: ну.. удачи! Ещё и NFT приплетать стали. Перспективы не радуют.
Копрорации, сэр. Копрорациям нужен не быстрый и эффективный код - копрорациям нужен ВАУ за очень нидорага, да так, чтобы инженера можно было отменить повесточкой в случае чего и не платить: ни роялти, ни даже нормальную зарплату. ВК при всем своёт - тоже копрорация.
> Не то посмотришь на смартфон среднего человека - ужас. Все г.... тащат.
Так, стопэ, а как же ужаленные, исступленые истеричные вопли про СВОБОДУ ВЫБОРА?
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|2.33, Аноним (33), 10:15, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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Гогуль тож позорник, сам ничего не может (кроме поиска) только скупает и доробатывает, а потмо портит.
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|3.89, Аноним (78), 11:36, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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гогуль шмогуль, вон авторы Librem 5 запилили свой дистрибутив, а это стартап а не корпораций набор.
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|1.35, Аноним (27), 10:16, 30/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Кто, блин, писал новость?
OpenGApps никакие не Open и не являются альтернативой GApps.
LineageOS не содержит альтернатив сервисам гугла.
eOS работает на MicroG. И только MicroG тут упомянут к месту, и то с уточнением, что он функционирует через серверы Google.
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|2.70, Аноним (78), 11:14, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У Яндекса есть вполне себе годные альтрнативы гугл сервисам, надо просто Взять АврораОС и адаптировать под неё их.
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|2.124, Admino (ok), 12:11, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Единственной альтернативой сервисам Google сегодня являются сервисы Huawei. Так что консорциуму будет над чем поработать.
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|1.45, Аноним (45), 10:36, 30/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Учитывая давление на гугл и список участников, это будет уродство без гугл сервисов. На это нужно?
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|2.193, Аноним (198), 12:50, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вы - это хто: ЛГБТ, Навальненыщи, Соросията, Бандеривци или просто не пришей к кобыле хвост?
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|1.55, Аноним (66), 10:54, 30/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Нормальная затея, благо много компонентов уже есть.
Google Search -> Yandex, Chrome -> Yandex.Browser, YouTube->RuTube, Google Play-RuStore, Google Drive->Yandex.Диск, Gmail->VK.Почта, да и для остального аналоги большей частью уже есть. Собственно такая разработка - скорее вопрос интеграции, не более. Вообще интересная штука будет - Андроид с полностью российской заменой гуглсофта. Интегрировать туда SberPay для монетизации приложений и добавить экосистему Сбера, чтобы все нужное сразу под рукой было. Так-то все необходимые сервисы в России давно есть свои и нормально работают с миллионами пользователей.
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|1.69, Xasd9 (?), 11:11, 30/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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то есть Сбер ни как не успокоится со своими пропихиваниями Сертификатов в TLS/SSL HTTPS
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|6.179, Аноним (119), 12:36, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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потому как 1.5 анонимам это не нужно. причем у 1 анонима из этих 1.5 нет денег...
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|5.178, Аноним (78), 12:36, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>Физическое отключение
>питания камеры и микрофона
TrustPhone Т1 не хуже Librem 5 в этом плане, но почему то только для корпоративного рынка не для массового.
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|1.73, Аноним (73), 11:17, 30/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Лучше уж с кнопочным телефоном, цифровизацию концлагеря с прослушиваемым любым tls трафиком и сливанием скриншотов тов-у майору с 8 до 16 нуль нуль в рабочие дни мы не заказывали.
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|2.114, Аноним (119), 12:00, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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сейчас кнопочные телефоны все с закладками.
подпишут тебя на платный контент или будут отсылать платные смски в зимбабве
это явно опаснее чем дядя майор...
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|3.177, Аноним (32), 12:36, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Когда человек между хлебом и свободой выбирает хлеб, со временем он теряет все, в том числе и хлеб.
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|4.195, Аноним (119), 12:52, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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это точно - беги скорее в лес.
там ты будешь свободен пока тебя санитары не поймают
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|1.74, freehck (ok), 11:25, 30/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Отличная затея.
Государству давно пора было заняться контролем хотя бы программной начинки, потому что все текущие решения на рынке -- завязаны на американские сервисы, и сливают инфу объективно не нашим людям.
Теперь же мы как минимум поставим по дефолту наши сервисы. Яндекс.Браузер/Почта/Диск/Музыка, Рутуб тот же, поисковик дефолтный свой запихнём, всякие навигаторы/карты тоже наши по дефолту подрубим. И все данные останутся в стране.
И всё это будет совместимо с огромной пачкой приложений, уже разработанных под ведроид, а не с двумя-с-половиной инвалидами из-под маргинальной Авроры. Есть шанс, что получится наконец хоть что-то юзабельное.
Так что ребята молодцы, пусть пилят.
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|2.83, Аноним (73), 11:31, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>и сливают инфу объективно не нашим людям
И эти не наши люди тебе не выломают дверь и не упекут в кутузку при любом удобном случае по причине удаленности, а наши тебе это сделают по любому желанию левой пятки, ибо "был бы человек, а статья найдется".
-> нашим людям наши несут куда большую непосредственную угрозу нежели не наши.
Как это кому-то непонятно уже непонятно мне.
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|3.85, Аноним (78), 11:33, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>И эти не наши люди тебе не выломают дверь и не упекут в кутузку при любом удобном случае по причине удаленности
Негры в США с тобою не соглы
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|4.90, Аноним (73), 11:36, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ни разу не видел новостей о том что чернокожим носителям паспорта асашай сотрудники мвд рф дверь выносили
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|3.93, freehck (ok), 11:38, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>и сливают инфу объективно не нашим людям
> И эти не наши люди тебе не выломают дверь и не упекут
> в кутузку при любом удобном случае по причине удаленности, а наши
> тебе это сделают по любому желанию левой пятки, ибо "был бы
> человек, а статья найдется".
Да не волнуйтесь Вы так. Я гарантирую Вам, что Аноним с опеннета -- никому нахрен не нужен.
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|3.130, Admino (ok), 12:14, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> эти не наши люди тебе не выломают дверь и не упекут в кутузку при любом удобном случае по причине удаленности,
Это ты Буту расскажи, он посмеётся.
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|2.84, Аноним (78), 11:33, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>а не с двумя-с-половиной инвалидами из-под маргинальной Авроры. Есть шанс, что получится наконец хоть что-то юзабельное.
Так заставь Яндекс и остальные конторы приложения портировать под АвроруОС!
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|3.158, Аноним (119), 12:29, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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вы уже определитись - одни воют что Яндекс и остальные конторы не нужно, вторые хотят заставить их портировать приложения...
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|1.81, Аноним (78), 11:31, 30/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>в то время как уже развиваемая Ростелекомом ОС Аврора на кодовой базе Sailfish будет нацелена на использование в госучреждениях и корпорациях.
Делайте Аврору для потребительского рынка пожалуйста!
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|3.139, Аноним (78), 12:21, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так сделай нужной!!! Ничего себе, сначала купили что-то ненужное, чтобы потом нинужное нинужно.
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|1.96, Аноним (98), 11:40, 30/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Это очень хорошо. Может быть яндекс свой магазин откапает и будет 1 нормальный а не 5 бесполезных
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|2.100, Аноним (73), 11:44, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Будет 6 бесполезных и 1 гуглостор куда как лили так и будут лить всегда.
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|3.106, Аноним (98), 11:51, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Приложение итак придется выпускать и в playmarket, и магазин huawei, и может быть в магазин amazon. Если к ним добавится один четвертый хороший это хорошо, если 5 бесполезный, в один из которых еще и только для юрлиц, это дно полное и смерть Российской мобильной разработки.
Пока дно, скорее всего дном и останется.
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|2.101, Аноним (98), 11:44, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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По крайней мере рынок мобильной разработки в России, не перестанет существовать полностью. Будет и своя ос и хоть какие-то магазины.
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|3.105, Аноним (73), 11:50, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Денежно рынок любой разработки в рф состоял из яндекс/сбер/etc и аутсорс на внешние рынки (угадайте какие), ибо внутреннего рынка приложений и ит услуг с минимальной зарплатой меньше 200$ и стареющим населением никакого быть не может, максимум это магазин за 30 тр на битриксе для условноворонежского сто или сервиса доставки пиццасуши.
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|6.134, Аноним (73), 12:17, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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То-то щас хорошо тебе будет за пайку на заводе (не на настоящем, эффективном как у тойоты например) гайку нумер 6 точить, настало ваше время да?)
Проклятые смузихлебы все жить не давали простому труженнику)))
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|6.142, Аноним (98), 12:24, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Хочешь поработать на военном заводе в горячем цеху с неработающей вытяжкой? Могу адрес подсказать, там рабочих всегда не хватает.
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|7.166, Аноним (73), 12:31, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Военный
>Неработающий
Ну что и требовалось доказать. Нет, не хочу поработать в месте, где болт кладут на обслуживание оборудования.
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|5.131, Аноним (98), 12:15, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Но это правда. Большая часть разработчиков это аутсорс.
И даже якобы российские фирмы такие как яндекс, зарегистрированы где угодно только не в России.
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|6.137, Аноним (73), 12:18, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Тут ватные админы локалхоста пасутся в основном, до их места работы реалии ИТ рынка как правило не доносятся, отсюда и непонимание и уход в отрицание
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|6.141, kusb (?), 12:23, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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То что они зарегистрированы не в России ничего не значит же - у того же Яндекса рынок в основном Россия. Они делают это чтобы меньше зависеть от государства.
Это в самом деле российские фирмы. Российская фирма может быть зарегистрирована на Кипре.
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|7.148, Аноним (98), 12:26, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это по сути такой же аутсорс. Они могут кинуть ит-батраков и нанять новых где угодно.
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|7.167, Аноним (32), 12:31, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А что случилось что они не хотят зависеть от государства? Может что-то случилось причём прям давно?
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|6.144, Аноним (175), 12:24, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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"якобы российские" - ключевое словосочетание. Яндекс в этом году продолжил вывозить всё важное и перспективное, оставив только чемодан без ручки.
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|7.156, Аноним (27), 12:29, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Вовремя вывозит! Как раз к тому времени, когда начнут арестовывать собственность компаний из России.
Потом будут жаловаться, что они же международная компания, их-то за что?!
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|4.136, Аноним (98), 12:18, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Не смотря на это есть много российских организаций у которых прибыль из России. Банки, пицца-додо, хостинги, провайдеры. У них есть мобильные клиенты.
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|5.150, Аноним (73), 12:26, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Банки можно смело вычеркивать - это так себе участники ИТ рынка, им ничего кроме как самих себя окучить не нужно, если бы не платежные системы и возможность за любой чих как следствие заплатить через интернет карточкой, никакой банк бы поднял пятую точку и мы бы до сих сидели бы почти в 2023 году на ява апплетах в интернет банке работающем только в ie6, банки это антоним слову "прогресс" в силу своей специфики.
За мишурой и "ИТ-трансформациями" надо видеть суть.
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|6.185, Аноним (98), 12:40, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сразу видно как плохо "ява-аплет" для ie6 сбербанка ужастно работает на телефонах.
Хорошо что есть анонимные эксперты которые "видят суть" и расскажут её ослепленным "мишурой" смузихлебам
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|5.162, Аноним (175), 12:31, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Если с рынка ушёл Michelin и Continental, то это не значит, что нужно изобретать круглое колесо, используя "вражеское", американское ядро. Можно спокойно пойти и прикупить в пользование колёса, произведённые в странах, с удовольствием отправляющих своё - китайское.
Сомневаюсь, что "импортозамещённое" колесо окажется круглее купленного.
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|6.173, Аноним (32), 12:34, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А там уже гляди и китайское станет отечественным и учить ты в школе будешь не русский, а китайский. Причём в том же концлагере что и уйгуры.
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|2.135, Аноним (175), 12:18, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чем движок Я.Браузера лучше движка Хромиум? Возможно, вэб-стандарты лучше поддерживаются? Или с JS на сайтах работает быстрее?
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|3.140, Аноним (78), 12:23, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нужен свои интернет и свои браузеры, а чтобы ими пользовались, нужно запретить все остальное
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|3.189, Аноним (189), 12:43, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чебурнет, с самыми безопасными сертификатами, только в нем работает же
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|1.127, Аноним (175), 12:13, 30/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А могли бы попросить Huawei поделиться разработками железа и софта с обязательным ребрендингом ХормониОСь в VЯСРось, и логистикой через Узбекистан.
Обошлось бы дешевле, лучше и патриотичнее.
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|2.151, Аноним (32), 12:27, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Протекторат не может просить своего господина в Китае дать ему что-либо. Китай сам решает что кому и когда давать. Зачем Китаю что давать своему подчиненному решительно не понятно.
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|2.188, Анонус (?), 12:43, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это тот Хуавей который поставки прекратил и филиал закрывает? Ну попросить-то конечно можно.
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|1.146, Аноним (146), 12:25, 30/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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На sailfish os (=аврора) можно пускать андроид-приложения в lxc андроид-слое.
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|2.176, Аноним (198), 12:35, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не угадал. На Аврора - не можно. Я на этих канбков затратил около 15 тыщ на покупку смартфона с SailFish Ru пару лет назад. Выхлоп нулевой. Ну вы поняли: Ростелеком - это не та компания, с которой нужно иметь дело.
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|1.190, pic (?), 12:46, 30/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Google при блокировке властями YouTube скорее всего закроет доступ к аккаунтам Google. Поэтому готовятся заранее со своей мобильной системой. 1-2 года осталось.
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|1.199, Аноним (202), 12:59, 30/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Не хотятъ-съ в Android принимать сертификатъ отъ Минцифры, а когда пользователь ставитъ дополнительный - Android выводит сообщение о MiTM.
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|1.201, Аноним (202), 13:01, 30/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вангую обязательность предустановки "российского" 붉은-Андроида на продаваемые там телефоны.
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|1.203, Ананимаз (?), 13:08, 30/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Г-ди, дайте просто телефон с кдешечкой, умеющий звонить и смсить. С открытым тулкитом для сборки под него. Разве я прошу многого?
А нахрена населению блоатваре, с кучей шпионящей фигни, жрущей память и батарейку.
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|2.204, Аноним (202), 13:10, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>нахрена населению блоатваре
>телефон с кдешечкой
Которая сама bloatware на основе кастрированного HTML-рендерера, обозванного Qt Quick.
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