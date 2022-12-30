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VK, Яндекс, Сбербанк и Ростелеком намерены развивать собственную мобильную платформу на базе Android

30.12.2022 09:16

VK, Яндекс, Сбербанк и Ростелеком собираются совместно учредить новую компанию, которая будет заниматься разработкой российской мобильной платформы, основанной на кодовой базе Android. Использование Android в качестве основы позволит сохранить совместимость с большим числом уже выпущенных приложений. Платформа будет рассчитана на потребительский сегмент, в то время как уже развиваемая Ростелекомом ОС Аврора на кодовой базе Sailfish будет нацелена на использование в госучреждениях и корпорациях.

Для платформы планируют разработать аналоги проприетарных приложений и сервисов из набора Google Mobile Services (GMS), что позволит избавиться от привязки к сервисам и инфраструктуре Google. Например, могут быть развёрнуты собственные сервисы доставки обновлений, распространения программ, определения местоположения, синхронизации времени, DNS, хранения резервных копий и синхронизации файлов, а также предоставлены аналоги таким приложениям, как Google Search, Chrome, YouTube, Google Play, Google Drive, Gmail, Google Maps, Google Photos, Google TV и YouTube Music. Стоит отметить, что аналогичную задачу по созданию редакций Android, избавленных от привязки к сервисам и приложениям Google, уже решают такие открытые проекты, как microG, CalyxOS, /e/OS и LineageOS for microG.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.kommersant.ru/doc/...)
  2. OpenNews: Проект Tor представил прототип защищённого смартфона на платформе Android
  3. OpenNews: Выпуск Android-прошивки CalyxOS 2.8.0, не привязанной к сервисам Google
  4. OpenNews: Google ограничит доступ Huawei к своим сервисам для Android
  5. OpenNews: В рамках проекта CopperheadOS развивается защищённый вариант платформы Android
  6. OpenNews: Проект microG выпустил сборку LineageOS с альтернативной реализацией сервисов Google
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58409-android
Ключевые слова: android
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (189) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 09:45, 30/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Просто верните Амиго, там совсем немного не хватало
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 09:51, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    просто верните мне Opera 12, и пожалуйста без зондов от майора
     
     
  • 3.25, Dzen Python (ok), 10:06, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Возвращаю. Держи. Вот слитые исходники, вот бинарники - держи.
    Правда двигло уже далеко не свежее, 50% страниц некорректно отображает... дай мне миллионов 10 баксов, я найму двадцать кодеров на фуллдей, подтянем. Не до уровня хромого, но хотя бы до уровня ПалёнойЛуны.
     
     
  • 4.32, Аноним (32), 10:15, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Отличная попытка попилить инвестиции, но до ВК и остальных ты явно не дотягиваешься.
     
  • 4.44, Аноним (44), 10:35, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Судя по говнокоду который ты ниже предлагал, ты оперу даже из готовых исходников не соберёшь
     
     
  • 5.78, Аноним (78), 11:29, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Я не он, но оперу не смог собрать. Дальше что? Ты сам то соберешь?
     
     
  • 6.119, Аноним (119), 12:06, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    граждане, а не рано ли вы НГ стали отмечать?

    12 опера в конце 2022 года?
    Серьезно?

     
     
  • 7.122, Аноним (78), 12:09, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Серьезно не Серьезно
     
  • 3.58, Аноним (58), 10:56, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Товарищ майор Ли Син Хуа понизил Ваш социальный рейтинг на 15 пунктов.
     
  • 2.80, Аноним (80), 11:30, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Amiga давно-давно умерла.
     

  • 1.3, Аноним (3), 09:45, 30/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    А как же Аврора, она же Sailfish OS?
    Или пилить, так по всем направлениям сразу?
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 09:54, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Сольют скорее всего. Как поисковик "Спутник".
     
     
  • 3.161, pic (?), 12:30, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    «Аврора» нацелена на корпоративный сегмент. Таким образом, в России скоро будут две отечественные ОС – одна для компаний и госкорпораций, другая для россиян.

    https://www.cnews.ru/news/top/2022-12-30_v_rossii_poyavitsya_otechestvennaya

     
     
  • 4.198, Аноним (198), 12:59, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    блажен кто верует. хотелось бы ошибаться, но нет Ростелеком из года в год доказыавет - что для он ни на что не способен в деле создания чего-то нового, своего. Только купить иносранное авно и перепродать его населению втридорога.
     
  • 2.23, Аноним (23), 10:03, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты неумешь читать или думать?
     
  • 2.50, Moomintroll (ok), 10:45, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А как же Аврора, она же Sailfish OS?

    Как-то так

    https://rg.ru/2022/12/29/anton-gorelkin-finansirovat-proekty-vrode-rossijskoj-

     
     
  • 3.59, Аноним (78), 10:57, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всегда найдется говорящая голова, озвучивающая точку зрения группы интересов.
    Группа интересов хочет или уже убедила в том что де-гуглифицированный андроид лучше чем андроид-не-совместимая операционная система. Но с другой стороны иметь на рынке третьего игрока помимо IOS, Android это хорошо и выгодно. А вот сборку Андроида трудно продать на рынке как полноценную альтернативу, если ошибаюсь, объясните.
     
     
  • 4.67, iPony129412 (?), 11:08, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Но с другой стороны иметь на рынке третьего игрока помимо IOS, Android это хорошо и выгодно... если ошибаюсь, объясните.

    Журавль в небе - это называется.
    В реальности это зачастую тратишь кучу денег на завышенную цель и проваливаешься.

     
     
  • 5.76, Аноним (78), 11:27, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >В реальности это зачастую тратишь кучу денег на завышенную цель и проваливаешься.

    Ну если не пилить 90%, то может получится что-нибудь годное. Я не вижу ничего сложного.

     
     
  • 6.79, iPony129412 (?), 11:30, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Я не вижу ничего сложного.

    Ночь, диван, аналитика.

    PS: чую сейчас прилит от робота.

     
     
  • 7.92, Аноним (78), 11:37, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ночь, диван, аналитика от поняши.
     
  • 5.82, тоже Аноним (ok), 11:31, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > тратишь кучу денег на завышенную цель

    На организацию имитации достижения завышенной цели, в основном.

     
  • 2.52, Аноним (78), 10:49, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Надо продолжать пилить Аврору, наладить выпуск устройств под её управлением, отгораживаться от Андроида, а не пилить очередную сборку де-гуглифицированного Андроида за сто пятьсот миллиардов триллионов тугриков.
     
     
  • 3.108, Аноним (119), 11:54, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    пили.

    у них приложений нет - а без приложений это не смартфон а звонилка...

     
     
  • 4.123, Аноним (78), 12:11, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Заставить выпустить приложения, долов то.
     
     
  • 5.143, Аноним (119), 12:24, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    кого заставят?
     
     
  • 6.149, Аноним (78), 12:26, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Кому положено, те и заставят.
     
  • 6.153, Аноним (78), 12:27, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >кого

    Желательно всех! Чтобы каждая семья дома у себя выпускала по приложению! Так мы догоним и обгоним производителей приложений!

     
     
  • 7.183, Аноним (119), 12:39, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    начинай! удачи
     
  • 3.164, Аноним (198), 12:31, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ростелеком и "новые технологии" - это 2 диаметрально противоположных понятия.

    Ростелеком и "распил" - вот здесь 2 сапога пара (просто посмотрите на состав их Совета Директоров - откатчик на откатчике сидит, откатами погоняет).

    Аврора без "финских партнеров" - мертвый проект.

     
  • 2.107, Аноним (119), 11:53, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    просто посмотри их магазин приложений.

    все вопросы пропадут

    они сами похоронили проект окукливаясь

     

  • 1.4, Аноним (4), 09:48, 30/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    - дайте мне пожалуйста ту фаянсовую вазу
    - это не ваза, а отечественный андроид от тащмайора
    - охренеть, дайте две!
     
     
  • 2.196, Аноним (198), 12:53, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    тебе даже чугунивые шарики бы недоверил - что-то бы ты сломал, а что-то про..терял.
     

  • 1.6, Аноним (7), 09:53, 30/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    "Стоит отметить, что аналогичную задачу по созданию редакций Android, избавленных от привязки к сервисам Google, уже решают такие открытые проекты, как [...]"

    Видимо стоит ожидать переклеивание наклеек, и выдачу за собственное российское достижение.

     
     
  • 2.13, Аноним (13), 09:56, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну вот, и на опеннете спойлеры.
     
  • 2.20, Dzen Python (ok), 10:02, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну почему. Если будет что-то лёгкое, вроде "наш ответ MIUI", изначально ориентированное на #доволенкакслон'ов прошивших #тело с #ББ прошивкой a-la "хоть какой-то постмаркет" - может быть и годно.
     
     
  • 3.41, Аноним (44), 10:33, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Те кто платит за разработку MIUI продают под неё железку и хоть сколько-нибудь заинтересованы в ней, в открытом рыночке и людях, в отличие от пильщиков, на которых клеймо вора, бандита и подонка уже ставить негде. Эти "импортозаместим" слышны были ещё задолго до того, как слово "нано" стало синонимом распилов в СНГ
     
     
  • 4.62, Аноним (78), 11:03, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сяоми во многом взлетел за счёт активной обратной связи в соцсетях от автора MIUI -- Лэй Цзюнь.
     
     
  • 5.110, Аноним (110), 11:55, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Однако в Китае столько населения - сколько совсем недавно было на ВСЕЙ планете , и население с деньгами . Плюс развитые технологии . Они могут себе позволить автономность . Кивая на Срединную Империю - вспоминайте об этом .
     
     
  • 6.126, Аноним (78), 12:12, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    НУ завози людей из Китая, я не знаю, заодно пускай телефоны с собою везут
     
  • 2.111, Аноним (119), 11:56, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > переклеивание наклеек

    как будто это что-о плохое

     

  • 1.8, Dzen Python (ok), 09:55, 30/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Таки шо, опять?
    Чому просто не сделать ветку авроры aka ПроданоРыбы "для обычных юзверей", вынеся в модули и отключив при компиляции "бизнес-фишечки".
    Разрабы, даю бесплатный хинт - есть такая инструкция "#if <условие>" и "#ifdef <дефайн>"
     
     
  • 2.65, Аноним (78), 11:07, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    сОглы! Надо развивать то на что уже потратили деньги а не пилить очередной новый проджект.
     

  • 1.9, Шарп (ok), 09:55, 30/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >VK, Яндекс, Сбербанк и Ростелеком

    Отлично. Давно было пора.

     
     
  • 2.15, Аноним (32), 09:57, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Давно пора им закрыться.  
     
     
  • 3.63, Аноним (78), 11:06, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Давно пора им релоцировать хотя бы штаб-квартиры в Сочи, желательно в Центральный район, не в Адлер. Пожалуйста услышьте меня!!!
     
     
  • 4.202, Аноним (202), 13:05, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сразу в Севастополь. Это же Россия навсегда.
     
  • 3.98, Аноним (98), 11:42, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    давно пора тебе выйти в окно
     
  • 3.99, Бывалый смузихлёб (?), 11:43, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Закрывайся, никто даже не заметит

    В остальном же, хорошо хоть додумались объединиться, а то, то один что-то одно придумает, то другой - что-то другое, в итоге получалось как в той басне Крылова

    А ведь всего-то надо - запилить аналог сервисов гугла на андройде( пуши, время, мб оплата и обновления ) и, собирая андройд из исходников, не париться и в ус не дуть ибо готов он, православный и опенсорсный.

    А рыбий высер - так и будут пилить-лепить до второго пришествия

     
     
  • 4.157, Аноним (78), 12:29, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >высер

    Так пусть пилят суки! А то бабло потратили на покупку, а на массовый рынок не выпускают.

     

  • 1.10, dullish (ok), 09:56, 30/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Навязчивая неотключаемая реклама из всех четырёх источников, встроенные в ядро, шпионские модули, баги и уязвимости из середины нулевых...
    На самом деле, ничего страшного. По любому, не будет железа, на которое можно будет безболезненно накатить сие недоразумение.
     
     
  • 2.27, Аноним (27), 10:09, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ловите ясновидца!
     
  • 2.68, Аноним (78), 11:11, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >на которое можно будет безболезненно накатить сие

    В Китае есть специальные конторы занимающиеся накатыванием софта на железо под заказ

     
  • 2.128, pashev.ru (?), 12:13, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    По описанию это Гугл.
     
  • 2.180, Аноним (180), 12:37, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все верно.
    Один из главных продуктов Яндекс - Яндекс-браузер уже эксплуатирует железо юзера рекламой: как только открываешь, тут же получаешь баннер.
    Раньше это было вирусом, а сейчас это норма.
    И в остальных(хотя одна и та же монопольная шарага) тоже не уверен.
    VK - жулики с NFT.
     

  • 1.11, nebularia (ok), 09:56, 30/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Сколько уже "намерены" было за этот год, не смешно уже. Писать новость надо, когда хоть что-то готово будет.
     
     
  • 2.75, penetrator (?), 11:27, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    почему несмешно? я угораю с этого треша
     

  • 1.12, Аноним (32), 09:56, 30/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +11 +/
    От создателей: «как перестать смеяться над планами роскосмоса и начать жить» ©
     
     
  • 2.16, Dzen Python (ok), 09:59, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Раньше я так смеялся над альтом, астрой, красноос и мсвс.
    Теперь не смешно - оно таки работает и задачи выполняет.
     
     
  • 3.18, Аноним (32), 10:01, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Спутники Глонасс тоже работу выполняют их правда не комплект на орбите и новые делать не из чего. А так да выполняют, но зачем?
     
     
  • 4.21, Аноним (21), 10:03, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    чтобы навигация работала когда отключат жопуэс
     
     
  • 5.26, Аноним (32), 10:09, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что ты такое собрался делать что его отключат? Может попытаться головой подумать?
     
     
  • 6.54, Аноним (21), 10:53, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > А что ты такое собрался делать что его отключат? Может попытаться головой
    > подумать?

    СВО же, и эта- тыкать неприлично.

     
  • 6.66, Аноним (66), 11:07, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да что угодно. За любое отклонение от "магистрального пути цивилизации" и заботе о своих интересах наказать могут. Не примет Дума закон о легализации педофилии, зоофилии и прочего ЛГБТ - и накажут. И между прочим логично. Не принимаете ценности современного общества - так и технологии этого общества вам не нужны. Логично же? Значит - отключить надо. Вообще происходящее сейчас на прогрессивном западе здорово напоминает СССР годов так 70-х. Тоже единственно правильный путь, никаких других путей быть не должно, та же борьба с инакомыслием... По сути тоже самое, просто лозунги другие, а методы... Думаю понимание у методистов КГБ и КПСС ребята нашли бы. Надеюсь, кончат так же.
     
  • 6.104, онон с хабры (?), 11:50, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже отключили: https://habr.com/en/post/694984/
     
  • 6.169, Аноним (169), 12:32, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как что? На Вашингтон же собираются.
     
  • 4.47, Аноним (47), 10:39, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    В гражданском применении Глонасс дает более точный результат, чем GPS. Плюсом ко всему бОльшая часть смартфонов используют gps глонасс бейдоу и другие системы вместе, что позволяет вычислять местоположении более точно. Глонасс работает ближе к северному полюсу

    Для военных и говорить нечего

    Глонасс это великолепная вещь, зря вы так

     
     
  • 5.113, Аноним (110), 12:00, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только спутники стали накрываться быстрее , чем запускают новые .
     
     
  • 6.118, Аноним (119), 12:05, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    главное что запускают
     
     
  • 7.145, Аноним (78), 12:25, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а бывают спутники камикадзе?
     
     
  • 8.181, Аноним (119), 12:38, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    конечно ... текст свёрнут, показать
     
  • 3.19, Аноним (21), 10:02, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    тырить проще, чем делать.
     
  • 2.61, Аноним (66), 11:00, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А чем вам Роскосмос не угодил? Да согласен, разгрести тот унаследованный бардак, который остался от СССР с его шапкозакидательством, авось и небось, было нелегко. Но ракеты падать перестали, Ангару все же доделали, Восточный тоже в рабочее состояние привели, Федерацию делают (переименуют еще пару раз, куда ж без этого) и сделают, порядок в отрасли с горем пополам навели. Нормально работают, задачи поставленные выполняют. Что еще надо?
     
  • 2.94, Анонус (?), 11:39, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сначала они тебя не замечают, потом смеются над тобой, затем борются с тобой. А потом ты побеждаешь.

    Недолго тебе смеяться осталось ххл

     
     
  • 3.133, Аноним (44), 12:16, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    прснсь, ты упрлс и обосрлс
     

  • 1.14, Аноним (14), 09:56, 30/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Ну а вдруг что то дельное выйдет. Дайте им шанс
     
     
  • 2.60, Avririon (ok), 10:59, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Более 35-ти лет подряд было множество шансов. Иллюзий уже нет.
     
     
  • 3.197, Аноним (119), 12:54, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    все сбежали в польшу
     
  • 2.91, Аноним (78), 11:36, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    что то выйдет.
     

  • 1.24, Аноним (180), 10:05, 30/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Взглянув на VK и на свалку кода: ну.. удачи! Ещё и NFT приплетать стали. Перспективы не радуют.
    Лучше бы этот потенциал тратили на цифровую грамотность населения. Не то посмотришь на смартфон среднего человека - ужас. Все г.... тащат.
     
     
  • 2.28, Dzen Python (ok), 10:10, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Взглянув на VK и на свалку кода: ну.. удачи! Ещё и NFT приплетать стали. Перспективы не радуют.

    Копрорации, сэр. Копрорациям нужен не быстрый и эффективный код - копрорациям нужен ВАУ за очень нидорага, да так, чтобы инженера можно было отменить повесточкой в случае чего и не платить: ни роялти, ни даже нормальную зарплату. ВК при всем своёт - тоже копрорация.

    > Не то посмотришь на смартфон среднего человека - ужас. Все г.... тащат.

    Так, стопэ, а как же ужаленные, исступленые истеричные вопли про СВОБОДУ ВЫБОРА?

     

  • 1.30, Аноним (30), 10:10, 30/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Позорники, не могут свое создать
     
     
  • 2.33, Аноним (33), 10:15, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Гогуль тож позорник, сам ничего не может (кроме поиска) только скупает и доробатывает, а потмо портит.
     
     
  • 3.89, Аноним (78), 11:36, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    гогуль шмогуль, вон авторы Librem 5 запилили свой дистрибутив, а это стартап а не корпораций набор.
     
  • 2.192, Аноним (198), 12:48, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что сделал ты, ПИСКарь, кроме того, что загадил свой унитаз?
     

  • 1.35, Аноним (27), 10:16, 30/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Кто, блин, писал новость?

    OpenGApps никакие не Open и не являются альтернативой GApps.

    LineageOS не содержит альтернатив сервисам гугла.

    eOS работает на MicroG. И только MicroG тут упомянут к месту, и то с уточнением, что он функционирует через серверы Google.

     
     
  • 2.70, Аноним (78), 11:14, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У Яндекса есть вполне себе годные альтрнативы гугл сервисам, надо просто Взять АврораОС и адаптировать под неё их.
     
  • 2.86, Анонус (?), 11:34, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Еще и вместо ссылки на CalyxOS, ссылка на новость про обычный LineageOS
    https://calyxos.org/
     
  • 2.124, Admino (ok), 12:11, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Единственной альтернативой сервисам Google сегодня являются сервисы Huawei. Так что консорциуму будет над чем поработать.
     

  • 1.36, Аноним (-), 10:17, 30/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Астановитесь!!111
     
  • 1.37, Аноним (44), 10:25, 30/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Разв^WПилить
     
  • 1.45, Аноним (45), 10:36, 30/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Учитывая давление на гугл и список участников, это будет уродство без гугл сервисов. На это нужно?
     
     
  • 2.125, Admino (ok), 12:12, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > без гугл сервисов.

    Нужно.

     
  • 2.193, Аноним (198), 12:50, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы - это хто: ЛГБТ, Навальненыщи, Соросията, Бандеривци или просто не пришей к кобыле хвост?
     

  • 1.53, Avririon (ok), 10:51, 30/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    ЗoндOC
     
     
  • 2.87, Аноним (78), 11:34, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    и андроид и айос
     

  • 1.55, Аноним (66), 10:54, 30/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Нормальная затея, благо много компонентов уже есть.
    Google Search -> Yandex, Chrome -> Yandex.Browser, YouTube->RuTube, Google Play-RuStore, Google Drive->Yandex.Диск, Gmail->VK.Почта, да и для остального аналоги большей частью уже есть. Собственно такая разработка - скорее вопрос интеграции, не более. Вообще интересная штука будет - Андроид с полностью российской заменой гуглсофта. Интегрировать туда SberPay для монетизации приложений и добавить экосистему Сбера, чтобы все нужное сразу под рукой было. Так-то все необходимые сервисы в России давно есть свои и нормально работают с миллионами пользователей.
     
     
  • 2.71, Аноним (78), 11:15, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Gmail->VK.Почта

    яндекс почта не подойдет?

     

  • 1.56, troizet (ok), 10:55, 30/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Когда займутся, тогда и приходите!
     
  • 1.57, Аноним (57), 10:55, 30/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Яндекс откопает свой магазин приложений?
     
     
  • 2.88, Анонус (?), 11:35, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Есть прекрасно работающий RuStore
     

  • 1.64, Anonim1685 (?), 11:07, 30/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    LineageOS с бэкдорами, ясно
     
  • 1.69, Xasd9 (?), 11:11, 30/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    то есть Сбер ни как не успокоится со своими пропихиваниями Сертификатов в TLS/SSL HTTPS
     
  • 1.72, Аноним (78), 11:16, 30/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я хочу Аврора ОС с сервисами Яндекс, я не хочу сборку Андроида.
     
     
  • 2.112, Аноним (119), 11:58, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    дак купи.

    зачем хотеть?

     
     
  • 3.129, Аноним (78), 12:14, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    продашь?
     
     
  • 4.152, Аноним (119), 12:27, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    покупай

    https://auroraos.ru/devices

     
     
  • 5.165, Аноним (78), 12:31, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А с Яндекс сервисами есть? А Rustore есть? А почему рекламы нет?
     
     
  • 6.179, Аноним (119), 12:36, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    потому как 1.5 анонимам это не нужно. причем у 1 анонима из этих 1.5 нет денег...
     
  • 5.170, Аноним (78), 12:32, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А у меня денег нет, премию не выдали
     
     
  • 6.182, Аноним (32), 12:39, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что случилось?
     
     
  • 7.186, Аноним (119), 12:40, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да он на опеннете все время сидит и работу не работает...
     
  • 5.178, Аноним (78), 12:36, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >Физическое отключение
    >питания камеры и микрофона

    TrustPhone Т1 не хуже Librem 5 в этом плане, но почему то только для корпоративного рынка не для массового.

     
     
  • 6.184, Аноним (32), 12:39, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты же Аврору хочешь не забывай.
     
     
  • 7.200, Аноним (78), 13:00, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и чё?
     

  • 1.73, Аноним (73), 11:17, 30/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Лучше уж с кнопочным телефоном, цифровизацию концлагеря с прослушиваемым любым tls трафиком и сливанием скриншотов тов-у майору с 8 до 16 нуль нуль в рабочие дни мы не заказывали.
     
     
  • 2.114, Аноним (119), 12:00, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    сейчас кнопочные телефоны все с закладками.

    подпишут тебя на платный контент или будут отсылать платные смски в зимбабве

    это явно опаснее чем дядя майор...

     
     
  • 3.177, Аноним (32), 12:36, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда человек между хлебом и свободой выбирает хлеб, со временем он теряет все, в том числе и хлеб.
     
     
  • 4.195, Аноним (119), 12:52, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это точно - беги скорее в лес.

    там ты будешь свободен пока тебя санитары не поймают

     

  • 1.74, freehck (ok), 11:25, 30/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Отличная затея.

    Государству давно пора было заняться контролем хотя бы программной начинки, потому что все текущие решения на рынке -- завязаны на американские сервисы, и сливают инфу объективно не нашим людям.

    Теперь же мы как минимум поставим по дефолту наши сервисы. Яндекс.Браузер/Почта/Диск/Музыка, Рутуб тот же, поисковик дефолтный свой запихнём, всякие навигаторы/карты тоже наши по дефолту подрубим. И все данные останутся в стране.

    И всё это будет совместимо с огромной пачкой приложений, уже разработанных под ведроид, а не с двумя-с-половиной инвалидами из-под маргинальной Авроры. Есть шанс, что получится наконец хоть что-то юзабельное.

    Так что ребята молодцы, пусть пилят.

     
     
  • 2.77, kusb (?), 11:28, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Трололо
     
  • 2.83, Аноним (73), 11:31, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >и сливают инфу объективно не нашим людям

    И эти не наши люди тебе не выломают дверь и не упекут в кутузку при любом удобном случае по причине удаленности, а наши тебе это сделают по любому желанию левой пятки, ибо "был бы человек, а статья найдется".

    -> нашим людям наши несут куда большую непосредственную угрозу нежели не наши.

    Как это кому-то непонятно уже непонятно мне.

     
     
  • 3.85, Аноним (78), 11:33, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >И эти не наши люди тебе не выломают дверь и не упекут в кутузку при любом удобном случае по причине удаленности

    Негры в США с тобою не соглы

     
     
  • 4.90, Аноним (73), 11:36, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ни разу не видел новостей о том что чернокожим носителям паспорта асашай сотрудники мвд рф дверь выносили
     
     
  • 5.154, Аноним (119), 12:28, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    а ты читай правильные новости
     
  • 3.93, freehck (ok), 11:38, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    >>и сливают инфу объективно не нашим людям
    > И эти не наши люди тебе не выломают дверь и не упекут
    > в кутузку при любом удобном случае по причине удаленности, а наши
    > тебе это сделают по любому желанию левой пятки, ибо "был бы
    > человек, а статья найдется".

    Да не волнуйтесь Вы так. Я гарантирую Вам, что Аноним с опеннета -- никому нахрен не нужен.

     
     
  • 4.95, Аноним (73), 11:39, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как аноним анониму гарантируете, "твердо и четко"?)

     
  • 3.130, Admino (ok), 12:14, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > эти не наши люди тебе не выломают дверь и не упекут в кутузку при любом удобном случае по причине удаленности,

    Это ты Буту расскажи, он посмеётся.

     
  • 2.84, Аноним (78), 11:33, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >а не с двумя-с-половиной инвалидами из-под маргинальной Авроры. Есть шанс, что получится наконец хоть что-то юзабельное.

    Так заставь Яндекс и остальные конторы приложения портировать под АвроруОС!

     
     
  • 3.158, Аноним (119), 12:29, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    вы уже определитись - одни воют что Яндекс и остальные конторы не нужно, вторые хотят заставить их портировать приложения...

     

  • 1.81, Аноним (78), 11:31, 30/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >в то время как уже развиваемая Ростелекомом ОС Аврора на кодовой базе Sailfish будет нацелена на использование в госучреждениях и корпорациях.

    Делайте Аврору для потребительского рынка пожалуйста!

     
     
  • 2.115, Аноним (119), 12:01, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    она не нужна...
     
     
  • 3.139, Аноним (78), 12:21, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так сделай нужной!!! Ничего себе, сначала купили что-то ненужное, чтобы потом нинужное нинужно.
     
     
  • 4.163, Аноним (119), 12:31, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    такова жизнь.

    для того чтобы это продавать, надо много приложений, например что-бы котиков считать, а не только шпалы...

    https://auroraos.ru/applications

     

  • 1.96, Аноним (98), 11:40, 30/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Это очень хорошо. Может быть яндекс свой магазин откапает и будет 1 нормальный а не 5 бесполезных
     
     
  • 2.100, Аноним (73), 11:44, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Будет 6 бесполезных и 1 гуглостор куда как лили так и будут лить всегда.
     
     
  • 3.106, Аноним (98), 11:51, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Приложение итак придется выпускать и в playmarket, и магазин huawei, и может быть в магазин amazon. Если к ним добавится один четвертый хороший это хорошо, если 5 бесполезный, в один из которых еще и только для юрлиц, это дно полное и смерть Российской мобильной разработки.
    Пока дно, скорее всего дном и останется.
     
     
  • 4.155, Аноним (32), 12:28, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты так говоришь как будто это что-то плохое.
     
  • 2.101, Аноним (98), 11:44, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    По крайней мере рынок мобильной разработки в России, не перестанет существовать полностью. Будет и своя ос и хоть какие-то магазины.
     
     
  • 3.105, Аноним (73), 11:50, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Денежно рынок любой разработки в рф состоял из яндекс/сбер/etc и аутсорс на внешние рынки (угадайте какие), ибо внутреннего рынка приложений и ит услуг с минимальной зарплатой меньше 200$ и стареющим населением никакого быть не может, максимум это магазин за 30 тр на битриксе для условноворонежского сто или сервиса доставки пиццасуши.
     
     
  • 4.109, kusb (?), 11:55, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Звучит странно и не похоже на правду.
     
     
  • 5.117, Аноним (119), 12:03, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    пузырь во всем мире схлопывается - вот слузехлебы бесятся...
     
     
  • 6.134, Аноним (73), 12:17, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    То-то щас хорошо тебе будет за пайку на заводе (не на настоящем, эффективном как у тойоты например) гайку нумер 6 точить, настало ваше время да?)

    Проклятые смузихлебы все жить не давали простому труженнику)))

     
     
  • 7.147, Аноним (27), 12:25, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Про эффективность завода Тойоты в интернетах увидел, да?
     
     
  • 8.159, Аноним (32), 12:30, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что не так с заводами Тойоты, давай по пунктам Хоть поржем с твоей глупости ... текст свёрнут, показать
     
  • 8.160, Аноним (73), 12:30, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, воочию наблюдаю каждый день на дорогах продукцию одни и других и сделал нех... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.168, Аноним (119), 12:32, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    из трамвая ... текст свёрнут, показать
     
  • 8.171, Аноним (98), 12:32, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    там конвеер с биоробатами которым даже отойти от него нельзя Точить гайку номер... текст свёрнут, показать
     
  • 8.175, Аноним (175), 12:35, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Капитализацию компании и долю рынка подсмотрел, сравнил ... текст свёрнут, показать
     
  • 6.142, Аноним (98), 12:24, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Хочешь поработать на военном заводе в горячем цеху с неработающей вытяжкой? Могу адрес подсказать, там рабочих всегда не хватает.
     
     
  • 7.166, Аноним (73), 12:31, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Военный
    >Неработающий

    Ну что и требовалось доказать. Нет, не хочу поработать в месте, где болт кладут на обслуживание оборудования.

     
     
  • 8.172, Аноним (98), 12:34, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    хорошее оборудование, ГДР 1971 год Где еще такое увидеть ... текст свёрнут, показать
     
  • 5.131, Аноним (98), 12:15, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Но это правда. Большая часть разработчиков это аутсорс.
    И даже якобы российские фирмы такие как яндекс, зарегистрированы где угодно только не в России.
     
     
  • 6.137, Аноним (73), 12:18, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Тут ватные админы локалхоста пасутся в основном, до их места работы реалии ИТ рынка как правило не доносятся, отсюда и непонимание и уход в отрицание
     
  • 6.141, kusb (?), 12:23, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    То что они зарегистрированы не в России ничего не значит же - у того же Яндекса рынок в основном Россия. Они делают это чтобы меньше зависеть от государства.
    Это в самом деле российские фирмы. Российская фирма может быть зарегистрирована на Кипре.
     
     
  • 7.148, Аноним (98), 12:26, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это по сути такой же аутсорс. Они могут кинуть ит-батраков и нанять новых где угодно.
     
  • 7.167, Аноним (32), 12:31, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А что случилось что они не хотят зависеть от государства? Может что-то случилось причём прям давно?
     
  • 6.144, Аноним (175), 12:24, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    "якобы российские" - ключевое словосочетание. Яндекс в этом году продолжил вывозить всё важное и перспективное, оставив только чемодан без ручки.
     
     
  • 7.156, Аноним (27), 12:29, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вовремя вывозит! Как раз к тому времени, когда начнут арестовывать собственность компаний из России.

    Потом будут жаловаться, что они же международная компания, их-то за что?!

     
  • 4.136, Аноним (98), 12:18, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не смотря на это есть много российских организаций у которых прибыль из России. Банки, пицца-додо, хостинги, провайдеры. У них есть мобильные клиенты.
     
     
  • 5.150, Аноним (73), 12:26, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Банки можно смело вычеркивать - это так себе участники ИТ рынка, им ничего кроме как самих себя окучить не нужно, если бы не платежные системы и возможность за любой чих как следствие заплатить через интернет карточкой, никакой банк бы поднял пятую точку и мы бы до сих сидели бы почти в 2023 году на ява апплетах в интернет банке работающем только в ie6, банки это антоним слову "прогресс" в силу своей специфики.

    За мишурой и "ИТ-трансформациями" надо видеть суть.

     
     
  • 6.185, Аноним (98), 12:40, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сразу видно как плохо "ява-аплет" для ie6 сбербанка ужастно работает на телефонах.
    Хорошо что есть анонимные эксперты которые "видят суть" и расскажут её ослепленным "мишурой" смузихлебам
     
  • 5.162, Аноним (175), 12:31, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Если с рынка ушёл Michelin и Continental, то это не значит, что нужно изобретать круглое колесо, используя "вражеское", американское ядро. Можно спокойно пойти и прикупить в пользование колёса, произведённые в странах, с удовольствием отправляющих своё - китайское.
    Сомневаюсь, что "импортозамещённое" колесо окажется круглее купленного.
     
     
  • 6.173, Аноним (32), 12:34, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А там уже гляди и китайское станет отечественным и учить ты в школе будешь не русский, а китайский. Причём в том же концлагере что и уйгуры.
     

     ....большая нить свёрнута, показать (29)

  • 1.97, Аноним (169), 11:41, 30/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Был MS-DOS, а у нас будет FSB-OS.
     
     
  • 2.103, Аноним (98), 11:45, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    freedos
     
  • 2.116, Аноним (119), 12:02, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у вас будет...
     
  • 2.120, Аноним (120), 12:08, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    FSB-olgen-OS
     

  • 1.121, pashev.ru (?), 12:09, 30/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Ну и хорошо. Я вот уже на браузер Яндекса перешёл.
     
     
  • 2.135, Аноним (175), 12:18, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чем движок Я.Браузера лучше движка Хромиум? Возможно, вэб-стандарты лучше поддерживаются? Или с JS на сайтах работает быстрее?
     
     
  • 3.140, Аноним (78), 12:23, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нужен свои интернет и свои браузеры, а чтобы ими пользовались, нужно запретить все остальное
     
  • 3.189, Аноним (189), 12:43, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чебурнет, с самыми безопасными сертификатами, только в нем работает же
     
  • 3.191, Анонус (?), 12:47, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кэширует агрессивнее
     
  • 2.138, Аноним (44), 12:19, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Держи при себе свои камингауты, голубчик
     

  • 1.127, Аноним (175), 12:13, 30/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    А могли бы попросить Huawei поделиться разработками железа и софта с обязательным ребрендингом ХормониОСь в VЯСРось, и логистикой через Узбекистан.
    Обошлось бы дешевле, лучше и патриотичнее.
     
     
  • 2.151, Аноним (32), 12:27, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Протекторат не может просить своего господина в Китае дать ему что-либо. Китай сам решает что кому и когда давать. Зачем Китаю что давать своему подчиненному решительно не понятно.  
     
  • 2.188, Анонус (?), 12:43, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это тот Хуавей который поставки прекратил и филиал закрывает? Ну попросить-то конечно можно.
     

  • 1.132, Аноним (132), 12:15, 30/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нужно. Больше добавить нечего.
     
     
  • 2.174, pic (?), 12:35, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По оценкам источников издания на российском рынке электроники, на разработку системы потребуется не больше _года_. Однако точные сроки пока не называются.

    https://www.cnews.ru/news/top/2022-12-30_v_rossii_poyavitsya_otechestvennaya

     

  • 1.146, Аноним (146), 12:25, 30/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    На sailfish os (=аврора) можно пускать андроид-приложения в lxc андроид-слое.
     
     
  • 2.176, Аноним (198), 12:35, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не угадал. На Аврора - не можно. Я на этих канбков затратил около 15 тыщ на покупку смартфона с SailFish Ru пару лет назад. Выхлоп нулевой. Ну вы поняли: Ростелеком - это не та компания, с которой нужно иметь дело.
     

  • 1.187, Rodegast (ok), 12:42, 30/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Давно пора!
     
  • 1.190, pic (?), 12:46, 30/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Google при блокировке властями YouTube скорее всего закроет доступ к аккаунтам Google. Поэтому готовятся заранее со своей мобильной системой. 1-2 года осталось.
     
     
  • 2.194, Аноним (132), 12:51, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    К черту этот YouTube. Помойка.
     

  • 1.199, Аноним (202), 12:59, 30/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не хотятъ-съ в Android принимать сертификатъ отъ Минцифры, а когда пользователь ставитъ дополнительный - Android выводит сообщение о MiTM.
     
  • 1.201, Аноним (202), 13:01, 30/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вангую обязательность предустановки "российского" 붉은-Андроида на продаваемые там телефоны.
     
  • 1.203, Ананимаз (?), 13:08, 30/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Г-ди, дайте просто телефон с кдешечкой, умеющий звонить и смсить. С открытым тулкитом для сборки под него. Разве я прошу многого?
    А нахрена населению блоатваре, с кучей шпионящей фигни, жрущей память и батарейку.
     
     
  • 2.204, Аноним (202), 13:10, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >нахрена населению блоатваре
    >телефон с кдешечкой

    Которая сама bloatware на основе кастрированного HTML-рендерера, обозванного Qt Quick.

     

  • 1.205, Аноним (205), 13:13, 30/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    да ты чё...
    прям на базе?
     

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