The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Доступна мобильная платформа /e/OS 1.6, развиваемая создателем Mandrake Linux

13.12.2022 08:07

Представлен выпуск мобильной платформы /e/OS 1.6, нацеленной на сохранение конфиденциальности пользовательских данных. Платформа основана Гаэлем Дювалем (Gaël Duval), создателем дистрибутива Mandrake Linux. Проект предоставляет прошивки для многих популярных моделей смартфонов, а также под брендами Murena One, Murena Fairphone 3+/4 и Murena Galaxy S9 предлагает редакции смартфонов OnePlus One, Fairphone 3+/4 и Samsung Galaxy S9 с предустановленной прошивкой /e/OS. Всего официально поддерживается 209 смартфонов.

Прошивка /e/OS развивается как ответвление от платформы Android (используются наработки LineageOS), избавленное от привязки к сервисам и инфраструктуре Google, что позволяет с одной стороны сохранить совместимость с Android-приложениями и упростить поддержку оборудования, а с другой стороны блокировать передачу телеметрии на серверы Google и обеспечить высокий уровень конфиденциальности. Блокируется в том числе и неявная отправка информации, например, обращение к серверам Google при проверке доступности сети, резолвинге DNS и определении точного времени.

Для взаимодействия с сервисами Google предустановлен пакет microG, который позволяет обойтись без установки проприетарных компонентов и предлагает вместо сервисов Google независимые аналоги. Например, для определения местоположения по Wi-Fi и базовым станциям (без GPS) задействована прослойка на основе Mozilla Location Service. Вместо поисковой системы Google предлагается собственный метапоисковый сервис на основе форка движка Searx, обеспечивающий анонимность отправляемых запросов.

Для синхронизации точного времени вместо Google NTP используется NTP Pool Project, а вместо DNS-серверов Google (8.8.8.8) - DNS-серверы текущего провайдера. В web-браузере по умолчанию включён блокировщик рекламы и скриптов для отслеживания перемещений. Для синхронизации файлов и данных приложений разработан собственный сервис, который может работать c инфраструктурой на базе NextCloud. Серверные компоненты основаны на открытом ПО и доступны для установки на подконтрольных пользователю системах.

Интерфейс пользователя существенно переработан и включает собственное окружение для запуска приложений BlissLauncher, улучшенную систему уведомлений, новый экран блокировки и иное стилевое оформление. В BlissLauncher задействован специально разработанный для проекта набор автоматически масштабируемых пиктограмм и подборка виджетов (например, виджет для показа прогноза погоды).

Проектом также развивается собственный менеджер аутентификации, позволяющий использовать для всех сервисов единую учётную запись (user@murena.io), регистрируемую в процессе первой установки. Учётную запись можно использовать для получения доступа к своему окружению через Web или на других устройствах. В облаке Murena Cloud бесплатно предоставляется 1ГБ для хранения своих данных, синхронизации приложений и резервных копий.

По умолчанию в состав входят такие приложения, как почтовый клиент (K9-mail), web-браузер (Bromite, ответвление от Chromium), программа для работы с камерой (OpenCamera), программа для отправки мгновенных сообщений (qksms), система для ведения заметок (nextcloud-notes), PDF-просмотрщик (PdfViewer), планировщик (opentasks), программа для работы с картами (Magic Earth), галерея фотографий (gallery3d), файловый менеджер (DocumentsUI).

Основные изменения в /e/OS 1.6:

  • Модернизирован стиль оформления всех приложений.
  • Из основного состава удалён просмотрщик документов на основе LibreOffice, который является сторонним проектом, не сопровождаемым организацией The Document Foundation. Для работы с офисными форматами рекомендуется установить приложение Collabora из каталога App Lounge.
  • В приложение для работы с камерой добавлены инструменты для редактирования фотографий после снимка.
  • В менеджер приложений App Lounge добавлена возможность поиска устанавливаемых web-приложений (PWA), улучшен процесс обновления и ускорена загрузка программ.
  • В средствах для обеспечения конфиденциальности реализовано отображения имени другого VPN.
  • В интерфейсе запуска приложений Bliss Launcher добавлен диалог с подтверждением полномочий вывода уведомлений, показываемый после разблокировки экрана. После удаления приложения обеспечено удаление и связанных с ним виджетов.
  • В почтовом клиенте реализовано обновление почтовых папок раз в 5 минут.
  • Из кодовой базы проекта LineageOS перенесены исправления ошибок и уязвимостей. Обновлены версии пакетов MicroG 0.2.25, App Lounge 2.4.1, Advanced Privacy 1.4.0, Orbot 16.6.2 и Bliss Launcher 1.6.0.
  • Для смартфонов Fairphone 4 и Fairphone 3 предоставлена возможность обновления прошивок до веток Android 12 и 11.


  1. Главная ссылка к новости (https://e.foundation/leaving-a...)
  2. OpenNews: Доступны открытая мобильная платформа /e/OS 1.0 и смартфон Murena One на её основе
  3. OpenNews: Второй бета-выпуск мобильной платформы /e/ доступен для 49 устройств
  4. OpenNews: Первый бета-выпуск мобильной платформы /e/, развиваемой создателем Mandrake Linux
  5. OpenNews: Выпуск Android-прошивки CalyxOS 2.8.0, не привязанной к сервисам Google
  6. OpenNews: В рамках проекта CopperheadOS развивается защищённый вариант платформы Android
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58317-e.foundation
Ключевые слова: e.foundation, eos
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (18) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Бывалый смузихлёб (?), 08:24, 13/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    > Вместо поисковой системы Google предлагается собственный метапоисковый сервис
    > на основе форка движка Searx, обеспечивающий анонимность отправляемых запросов

    Время идёт а ничего не меняется

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 08:26, 13/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Предложи свою
     
     
  • 3.32, Аноним (32), 09:09, 13/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Прошивка /e/OS развивается как ответвление от платформы Android

    Ничего своего там нет.

     
  • 2.3, Бывалый смузихлёб (?), 08:26, 13/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    «Покуда есть на свете дураки, Обманом жить нам, стало быть, с руки»( ц. Приключения Буратино )
     
  • 2.8, Аноним (8), 08:33, 13/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >собственный метапоисковый сервис на основе форка движка Searx

    Думаю, ради этого всё и затевалось.

     

  • 1.19, Аноним (19), 08:47, 13/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Проще самому андройд собрать из сурцов. Правда я уже писал, что меня бесит этот опенсурцный подход. Скачать 100 гигов сурцов, потом еще 100 гигов займут скомпиленые файлы, на все это уйдет часов 8, ибо часа 2 оно будет качаться, а потом часов 6 компилится. Жрать будет 100% проца и кучу дефицитной электроэнергии. И все это, чтобы в итоге получить образ размером 1Гб!!! Не проще ли его просто скачать? М? Почему никто не догадался эту муть опакетить?
     
     
  • 2.36, Аноним (36), 09:16, 13/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Почему никто не догадался эту муть опакетить?

    Она существует только в воображении автора дистрибутива?

     
     
  • 3.44, Аноним (19), 09:34, 13/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну просто у мя два раздела. Я собрал 2 брэнча по 2 таргета каждый. У мя на разделе с срцами занято 240Гб, т.е. в среднем по 120Гб на бранч. Из низ 20 - это гапсы. Пробовал сделать общие гапсы на два бранча, т.к. они по ходу идентичны - но тока запарол все и заново придется качать. А на разделе с скомпиленными таргетами занято 400Гб, т.е. в среднем по 100Гб на таргет. Итого 640Гб. При этом сами файлики получаются по 900-1000Мб. Если их опакетить, то они будут занимать намного меньше. Там делов то. Файлики делятся на две категории. Нативные линуксевые либы и жаваские пакеты. И то и то прекрасно опакечивается. Самые жирные пакеты там - это ядро, swiftshader, llvm и art. Эти штуки могут по часу компилится. Остальное по мелочи.
     

  • 1.21, Жироватт (ok), 08:48, 13/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –17 +/
    > Всего официально поддерживается 209 смартфонов.

    И ведь эпоха феерических портов "MIUI, Цыганоген, Каканоген, ЧищеныйСток от ув.ZeraTool02 плюсик в репу ставим, ShkoloOS by ZapadnyiVasyan666, читай шапку, прошивай зверька с ББ, доволен как слон" уже практически ушла.

    1) На что надежда у авторов таких зборок, если сейчас фактически выбор сузился до стока и линейки? Про всякий постмаркет даже нет и речи.
    2) Почему не чуть хуже, пусть и с нанонабором сервисов гугль и без "собственный поиск, базарю, анонимна, мля_буду@зуб_даю, ЦРУ с АНБ получают доступ всего к 99% базы, кроме ПРЕМИУМ-аккаунтов", но с расширенной базой устройств?

     
  • 1.25, Аноним (19), 08:52, 13/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Основной трабл таких проектов в поддерживаемых телефонах, под которые им удалось собрать более или менее рабочее ядро. Какие-нибудь наиболее популярные гэлэкси Ахх не поддерживаются. А поддерживаемые древние телефоны уже давно на помойке. И стандартная опенсурцная отмазка. Тебе надо - сам и делай. Т.е. не обращайся к специалистам, которые в этом шарят, а учись сам с 0. Эффективный подход, ога.
     
     
  • 2.50, Хру (?), 10:06, 13/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Основной трабл таких проектов в том, что люди не хотят за это платить. Ты вот пишешь "Т.е. не обращайся к специалистам, которые в этом шарят". Ты прав, поэтому обратись ко мне :)

    Кикстартерный подход оправдал бы себя, если бы не было стольких контор которые тупо собрали кэш и ушли в закат.

     

  • 1.35, Аноним (36), 09:15, 13/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто-нибудь видел хотя бы один из якобы поддерживаемых моделей смартфонов? Эти модели существуют?
     
     
  • 2.37, Аноним (37), 09:25, 13/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://doc.e.foundation/devices
     
  • 2.47, ryoken (ok), 09:46, 13/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как минимум- есть мой Xiaomi Mi5S Plus. А чо? :)
     

  • 1.41, лютый ж.... (?), 09:29, 13/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Если не торгуешь оружием/наркотой, то вполне комфортно сидеть на гугл пикселе, ничего не отключая. Обновы по 5 лет прилетают, респектабельный вендор. И чатики разумеется мэйнстримные использовать, а не "безопасный" глюкодром типа элемент и риот.
     
     
  • 2.46, Аноним (46), 09:39, 13/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Многоув. тов. майор, перелогиньтесь.
     
  • 2.48, ryoken (ok), 09:47, 13/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>респектабельный вендор

    Это гугл-то? Знатно вы подлизнули...

     

  • 1.49, Аноним (49), 09:56, 13/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Если уж убунта в своё время не смогла зайти на рынок со своим убунто фоном (кстати картинка по середине прям в соответствующих тонах), то на что рассчитывают эти ребята..., - только если just for fun!
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2022 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру