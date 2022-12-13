Доступна мобильная платформа /e/OS 1.6, развиваемая создателем Mandrake Linux

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|1.1, Бывалый смузихлёб (?), 08:24, 13/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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> Вместо поисковой системы Google предлагается собственный метапоисковый сервис
> на основе форка движка Searx, обеспечивающий анонимность отправляемых запросов
Время идёт а ничего не меняется
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|3.32, Аноним (32), 09:09, 13/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Прошивка /e/OS развивается как ответвление от платформы Android
Ничего своего там нет.
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|2.8, Аноним (8), 08:33, 13/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>собственный метапоисковый сервис на основе форка движка Searx
Думаю, ради этого всё и затевалось.
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|1.19, Аноним (19), 08:47, 13/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Проще самому андройд собрать из сурцов. Правда я уже писал, что меня бесит этот опенсурцный подход. Скачать 100 гигов сурцов, потом еще 100 гигов займут скомпиленые файлы, на все это уйдет часов 8, ибо часа 2 оно будет качаться, а потом часов 6 компилится. Жрать будет 100% проца и кучу дефицитной электроэнергии. И все это, чтобы в итоге получить образ размером 1Гб!!! Не проще ли его просто скачать? М? Почему никто не догадался эту муть опакетить?
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|2.36, Аноним (36), 09:16, 13/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Почему никто не догадался эту муть опакетить?
Она существует только в воображении автора дистрибутива?
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|3.44, Аноним (19), 09:34, 13/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну просто у мя два раздела. Я собрал 2 брэнча по 2 таргета каждый. У мя на разделе с срцами занято 240Гб, т.е. в среднем по 120Гб на бранч. Из низ 20 - это гапсы. Пробовал сделать общие гапсы на два бранча, т.к. они по ходу идентичны - но тока запарол все и заново придется качать. А на разделе с скомпиленными таргетами занято 400Гб, т.е. в среднем по 100Гб на таргет. Итого 640Гб. При этом сами файлики получаются по 900-1000Мб. Если их опакетить, то они будут занимать намного меньше. Там делов то. Файлики делятся на две категории. Нативные линуксевые либы и жаваские пакеты. И то и то прекрасно опакечивается. Самые жирные пакеты там - это ядро, swiftshader, llvm и art. Эти штуки могут по часу компилится. Остальное по мелочи.
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|1.21, Жироватт (ok), 08:48, 13/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–17 +/–
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> Всего официально поддерживается 209 смартфонов.
И ведь эпоха феерических портов "MIUI, Цыганоген, Каканоген, ЧищеныйСток от ув.ZeraTool02 плюсик в репу ставим, ShkoloOS by ZapadnyiVasyan666, читай шапку, прошивай зверька с ББ, доволен как слон" уже практически ушла.
1) На что надежда у авторов таких зборок, если сейчас фактически выбор сузился до стока и линейки? Про всякий постмаркет даже нет и речи.
2) Почему не чуть хуже, пусть и с нанонабором сервисов гугль и без "собственный поиск, базарю, анонимна, мля_буду@зуб_даю, ЦРУ с АНБ получают доступ всего к 99% базы, кроме ПРЕМИУМ-аккаунтов", но с расширенной базой устройств?
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|1.25, Аноним (19), 08:52, 13/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Основной трабл таких проектов в поддерживаемых телефонах, под которые им удалось собрать более или менее рабочее ядро. Какие-нибудь наиболее популярные гэлэкси Ахх не поддерживаются. А поддерживаемые древние телефоны уже давно на помойке. И стандартная опенсурцная отмазка. Тебе надо - сам и делай. Т.е. не обращайся к специалистам, которые в этом шарят, а учись сам с 0. Эффективный подход, ога.
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|2.50, Хру (?), 10:06, 13/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Основной трабл таких проектов в том, что люди не хотят за это платить. Ты вот пишешь "Т.е. не обращайся к специалистам, которые в этом шарят". Ты прав, поэтому обратись ко мне :)
Кикстартерный подход оправдал бы себя, если бы не было стольких контор которые тупо собрали кэш и ушли в закат.
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|1.35, Аноним (36), 09:15, 13/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Кто-нибудь видел хотя бы один из якобы поддерживаемых моделей смартфонов? Эти модели существуют?
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|1.41, лютый ж.... (?), 09:29, 13/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Если не торгуешь оружием/наркотой, то вполне комфортно сидеть на гугл пикселе, ничего не отключая. Обновы по 5 лет прилетают, респектабельный вендор. И чатики разумеется мэйнстримные использовать, а не "безопасный" глюкодром типа элемент и риот.
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|1.49, Аноним (49), 09:56, 13/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Если уж убунта в своё время не смогла зайти на рынок со своим убунто фоном (кстати картинка по середине прям в соответствующих тонах), то на что рассчитывают эти ребята..., - только если just for fun!
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