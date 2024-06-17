Опубликован postmarketOS 24.06, Linux-дистрибутив для смартфонов и мобильных устройств

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|1.1, Швондик (?), 13:37, 17/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+9 +/–
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>>В следующем выпуске postmarketOS 24.12 планируют добавить новые зелёные обои.
это даже не смешно
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|1.2, Аноним (2), 13:38, 17/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Прикольное поделие.
"Поддерживается" кучка девайсов. Смартов штук 25.
Ну как поддерживается... минимум у семи моделей "Calls" в статусе "Partially implemented".
Камера ни у одного не имплеменчена в статусе "Yes, fully implemented"
GPS - треть Y, треть P, остальные вообще шляпа.
У 2/5 телефонов проблемы с mobile date.
Зато! "Для всех поддерживаемых интерфейсов добавлены новые зелёные обои"
Опенсорс который мы заслужили...
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|3.6, Аноним (-), 13:57, 17/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Что толсто? Я именно по этой ссылке и пошел.
Там есть целых два девайса в Main PINE64 PinePhone и Purism Librem 5 плюс то, что я описал выше в секции Community.
И это они называют "Devices that have had a lot of work put into them, where regressions are actively fixed, and the port is overall in a pretty good shape."
"pretty good shape", хаха, камеры не работают, гпс не работает, передача данных не работает...
А что ж тогда творится в all devices?))
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|4.11, нах. (?), 14:10, 17/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> А что ж тогда творится в all devices?))
обои зеленые!
Чо еще надо-то чтоб наслаждаться шва6одкой?!
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|5.13, Fjyj (-), 14:17, 17/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Чо еще надо-то чтоб наслаждаться
А в рамках щвa6одки мне можно синие обои?
Или "надо просто п̶о̶т̶е̶р̶п̶е̶т̶ь̶ подождать" до следущего релиза?
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|6.20, нах. (?), 14:45, 17/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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>> Чо еще надо-то чтоб наслаждаться
> А в рамках щвa6одки мне можно синие обои?
нет, конечно, так никуда не годится. Надо сперва приделать себе хвост (усы - по желанию), пару раз сменить гендерную идентичность (товарищмаёр, это все они, наши враги, а не я!), рассказать о своих неисчислимых страданиях по этому поводу, а там и про страдания от зеленых обоев ввернуть.
Скажи что хочешь желтенькие (они раз пять проголосуют и получишь как раз синие, как хотел)
> Или "надо просто п̶о̶т̶е̶р̶п̶е̶т̶ь̶ подождать" до следущего релиза?
не, ну не так же быстро. Релиза через три.
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|3.7, Аноним (7), 13:58, 17/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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То что они там есть, не значит что они нормально работают, из кучи моих "пост маркет" девайсов, там есть только два: это Redmi 4x, у которого не работает аппаратное ускорение, да и без ускорения тоже до интерфейса не добирается и Pixel 4a, у которого судя по описанию работает примерно всё, кроме самой главной части - тачскрина
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|4.10, Аноним (-), 14:10, 17/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Именно. Или Xiaomi Mi A2 Lite (xiaomi-daisy)
Один из немногих смартов по программе android one - с чистым андроидом, а не mi ui.
Camera Partial
GPS Partial
Mobile data Partial
Calls Partial
Modem Partial
Sensors Partial
При этом в LineageOS все работает нормально.
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|3.17, Аноним (17), 14:35, 17/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И по ссылке как раз то, что анон выше описал. Два с половиной десятка старых устройства с частичной поддержкой железа.
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|1.3, НяшМяш (ok), 13:44, 17/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> добавлена поддержка общей платформы "Generic x86_64", пригодной для установки дистрибутива на многие обычные ПК и ноутбуки
Надо будет попробовать на своём планшете
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|1.5, Аноним (5), 13:56, 17/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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>добавить начальную поддержку использования системного менеджера systemd вместо системы инициализации OpenRC
>в условиях постоянно растущей зависимости GNOME и KDE от компонентов systemd
Звучит так, как будто хвост научился таки вилять собакой. Да и в целом, ИМХО, идея прогибаться под ненужноД исключительно дурная.
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|2.14, Fjyj (-), 14:25, 17/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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В ситуации, когда ресурсы команды ограничены и вообще слабо предсказуемы (я вообще в душе не представляю как можно планирвовать и какой там bus-фактор на васянов), можно попасть в ситуацию: "или ты используешь системмд, или тебе приходится подпиливать GNOME и KDE"
Естественно выбор будет очевиден и не в пользу васянов-некролюбов
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|3.36, Аноним (36), 16:17, 17/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Нужно честно писать, что systemd-проблемы из-за GNOME. А то что-то на десктопах KDE совершенно похрену на наличие или отстуствие НенужноД.
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|4.38, Аноним (-), 16:21, 17/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну так выкинули бы GNOME Mobile из списка пользовательских оболочек.
Но они почему-то его тянут (и Phosh).
Вообще с такой днищенской поддежкой устроств, замахиваться на KDE Plasma Mobile, Phosh, GNOME Mobile и Sxmo + MATE и Xfce это странно.
Напоминает мем про белокурую девушку на диване и пять молодцев вокруг.
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|2.33, Анон666 (?), 15:36, 17/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Исключительно в твоем мире. "Прогибаться, ненужноде, хвосты виляющие" - это всё ваши ролевые игры админов локалхоста, не надо делать вид, будто вас есть какое-то значимое количество.
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|1.9, Fjyj (-), 14:05, 17/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Интересно, а кому и зачем нужны девайсы у которых поддержка Screen даже не Partial (а таких весьма не мало), а вообще - NO ?
Причем девайсы не какие-то эксклюзивные, а вполне народные
Google Pixel 2, Samsung Galaxy S9, Xiaomi Redmi Note 6 Pro
Ну хотя бы они честно пишут
"All the devices in this table can at least boot postmarketOS"
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|2.19, Аноним (19), 14:39, 17/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну может в качестве какого-то маленького сервера какие-нибудь единицы людей решат воспользоваться старым смартфоном. Хотя конечно сомнительно. Еще может надеются, что кто-нибудь прийдет и поможет это исправить...
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|2.21, нах. (?), 14:46, 17/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Интересно, а кому и зачем нужны девайсы у которых поддержка Screen даже
> не Partial (а таких весьма не мало), а вообще - NO
обоев не видно, но они - зеленые! Что еще нужно любителю шва6одки?!
> "All the devices in this table can at least boot postmarketOS"
ВОТ! Загружаетсо!
Цель достигнута! (пришлите пожалуйста еще донатов)
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|3.22, Аноним (8), 14:54, 17/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Сильно же тебя порвало. Когда в Windows обои меняют также бегаешь по всем комментариям и пишешь о них?
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|4.27, User (??), 15:14, 17/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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В windows смысла бегать нет - там "цвет обоев" все видят - а вот тут не только лишь все, но и средь обладателей полутора устройств лишь некоторые. Только и остаётся новости писать и новости комментировать - ведь зелёные обои - это ВАЖНО, они с Гретою цвета одного и СИМВОЛИЗИРУЮТ!
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|1.15, Аноним (19), 14:32, 17/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Единственный смарт который работает и можно звонить и пользоваться интернетом (кроме Pine и Librem конечно) это Lenovo A6000. Остальными пользоваться можно с трудом потому что что-то важное обязательно не рботает или работает с грехом-пополам. Но у Lenovo a6000 только 1gb памяти(оперативной) c 2GB не найти, поэтому интернет может занять всю память если страницы очень нагруженные. И это очень жалко что они никак не справляются чтобы поддержать хотябы пару современных смартфонов.
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|3.28, Аноним (19), 15:18, 17/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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и BQ Aquaris X5 которые конечно найти та еще проблема. И нигде не работает камера:(
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|2.29, Аноним (19), 15:28, 17/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я немного опростоволосился по правде говоря там чилится Wileyfox Swift, SHIFT SHIFT6mq, BQ Aquaris X5 в как-бы полностью работающих кроме камеры. но их нигде практически нивозможно найти так что можно считать что их нет. А найти из работающих и поддерживаемых можно только lenovo a6000 и Xiaomi Redmi 2 и то сложно в нормальном состоянии.
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|3.30, Аноним (30), 15:33, 17/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Из всех перечисленных реально купить только Xiaomi Redmi 2. Только сильно не распространяйтесь об этом, чтобы барыги ценник вверх не задрали.
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|4.32, Аноним (19), 15:36, 17/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Lenovo a6000 я видел б/у в продаже тоже, ну не много и не часто, но его можно найти. У меня он есть.
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|3.35, Аноним (-), 16:15, 17/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Xiaomi Redmi 2
Хм, я правильно понимаю что речь про телефон 2015 года с 1GB RAM (2 если повезет) и 8/16 GB памяти?
А кому такое старье вообще надо?
Оно ж даже современный браузер будет запускать через раз.
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|4.43, Аноним (30), 17:26, 17/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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НУ это то что по карману местным экспертам. Если ты богатенький Буратино, ты можешь купить себе PinePhone.
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|1.18, Аноним (19), 14:37, 17/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А на ноутбуках эта система совсем не интересна если есть возможность поставить другой дистрибутив. Потому что в ней катастрофически как по мне мало пакетов в репозитории. А самому компилять еще и muslсоздает проблемы.
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|1.31, Цыган (?), 15:35, 17/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Хорошее доказательство того, что arm это тивоизированный одноразовый вендорлок.
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|2.34, Аноним (19), 15:38, 17/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну это не сам arm а производители железа на нём так решают делать, насколько я понимаю. Но конечно arm в этом немного способствует.
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|2.37, Аноним (-), 16:17, 17/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Но как видишь, у людей проблем нет.
Проблемы есть у прдоликов, которые чего-то решили, что покупая телефон, покупают и исходные коды тоже.
Но всегда можно купить "полностью*" открытый телефон, ну придется слегка доплатить.
Но свобода стричь немамонтов того стоит.
*но это не точно
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|3.44, Аноним (30), 17:27, 17/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Но всегда можно купить "полностью*" открытый телефон, ну придется слегка доплатить.
Пока на рынке не появился телефон на RISC-V ни о какой открытости модно не заикаться.
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|4.46, Аноним (-), 17:36, 17/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Пока на рынке не появился телефон на RISC-V ни о какой открытости модно не заикаться.
А что будет мешать RISC процессор делать с закрытым кодом?
Я не помню чтобы там была раковая лиценнзия обязующая открывать кода.
И что будет мешать в RISC процессор засунуть какой-то закрытый gsm модуль.
Или вайфай. Или gps/glonas. С прямым доступом ко всему.
Как производителю будет выгодно - так он и сделает.
И что-то мне подсказывает, что ситуация не слишком поменяется.
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|5.47, Аноним (30), 17:38, 17/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я говорю про открытый SoC на RISC-V а ты мне начинаешь демагогию по лопате размазывать. Без RISC-V вообще никаких даже намеков на открытость не будет.
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|6.48, Аноним (-), 17:42, 17/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты написал "Пока на рынке не появился телефон на RISC-V ни о какой открытости модно не заикаться."
> Я говорю про открытый SoC на RISC-V а ты мне начинаешь демагогию по лопате размазывать. Без RISC-V вообще никаких даже намеков на открытость не будет.
А теперь начинаешь оправдываться и наезжать.
Изволь изъясняться внятно, а не чушню пороть.
Я тебя спрашиваю "что мешает выпускать закрытый SoC на RISC-V"?
Какая у производителя будет мотивация дарить конкурентам свои наработки, крому удовлетворения пары процентов "особенных"?
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|1.40, Аноним (40), 16:43, 17/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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С одной стороны, сабж не работает. Имею в виду, конечно, на современных девайсах и с полной поддержкой железа.
С другой стороны, в следующем году будет Р-Фон с интегрированным тов. Майором и по оверпрайсу. И только для юриков. И ещё не известно насколько он юзабелен.
Всё тлен, короче.
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|2.41, Аноним (-), 17:16, 17/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> С одной стороны, сабж не работает. Имею в виду, конечно, на современных девайсах и с полной поддержкой железа.
Хм... типикал ситуация для опенсорса.
Можно посмотреть на всякие фри-либ-каноебут и там будет не лучше.
> С другой стороны, в следующем году будет Р-Фон с интегрированным тов. Майором и по оверпрайсу. И только для юриков. И ещё не известно насколько он юзабелен.
Тебе что мало одноплатника МП21 на ельбрюсе?
Сейчас вот-вот его будут поставлять во все организации, потом в школы, чтобы детки тремировались, потом частникам (не больше 3х в одни руки, а то спрос огого!), и потом на его базе сделают мобильник, аналогов которому не будет во всем мире, столицу перенесут и устроят галактический турнир по шахматам на мобильниках.
В общем нужно немного потерпеть и все налажится!
> Всё тлен, короче.
Да ладно, прям как в сказке.
Чем дальше - тем страшнее.
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|3.45, Аноним (30), 17:28, 17/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Хм... типикал ситуация для опенсорса.
Бери опенсорс и делай из него Айфон, кто тебе мешает?
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