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Опубликован postmarketOS 24.06, Linux-дистрибутив для смартфонов и мобильных устройств

17.06.2024 13:26

После 6 месяцев разработки представлен выпуск проекта postmarketOS 24.06, развивающего дистрибутив Linux для смартфонов, базирующийся на пакетной базе Alpine Linux, стандартной Си-библиотеке Musl и наборе утилит BusyBox. Целью проекта является предоставление Linux-дистрибутива для смартфонов, не зависящего от жизненного цикла поддержки официальных прошивок и не привязанного к типовым решениям основных игроков индустрии, задающих вектор развития. Сборки подготовлены для PINE64 PinePhone, Purism Librem 5 и 50 поддерживаемых сообществом устройств, включая OnePlus 6, Google Nexus 10, Nokia N900, Lenovo A6000, ASUS MeMo Pad 7, а также различные модели Samsung Galaxy и Xiaomi. Ограниченная экспериментальная поддержка предоставлена для более чем 500 устройств.

Окружение postmarketOS максимально унифицировано и выносит все специфичные для конкретных устройств компоненты в отдельный пакет, все остальные пакеты идентичны для всех устройств и основаны на пакетах Alpine Linux. В сборках по возможности используется ванильное ядро Linux, а если это невозможно, то ядра из прошивок, подготовленных производителями устройств. В качестве основных пользовательских оболочек предлагаются KDE Plasma Mobile, Phosh, GNOME Mobile и Sxmo, но имеется возможность установки и других окружений, включая MATE и Xfce.

В новом выпуске:

  • Число официально поддерживаемых разработчиками и сообществом устройств, для которых формируются готовые сборки, увеличено с 45 до 50. По сравнению с версией postmarketOS 23.12 добавлена поддержка общей платформы "Generic x86_64", пригодной для установки дистрибутива на многие обычные ПК и ноутбуки. Также добавлена платформа "NVIDIA Tegra armv7", которую можно использовать на устройствах с SoC NVIDIA Tegra 2/3/4, среди которых Asus Transformer, Google Nexus 7 (2012), LG Optimus Vu, Microsoft Surface RT и WEXLER Tab 7t. Кроме того, добавлены отдельные сборки для устройств Google Nexus 10, Lenovo ThinkPad X13s и Microsoft Surface RT.
  • В состав релиза включено 211 устройств из категории "testing", уровень поддержки которых варьируется от возможности загрузки до работоспособности почти всех функций. Сборки для данных устройств могут быть подготовлены при помощи инструментария pmbootstrap и готовых пакетов из репозитория проекта.
  • Пакетная база синхронизирована с Alpine Linux 3.20.
  • Оболочка KDE Plasma Mobile обновлена до версии 6.0.3 (ранее поставлялась версия 5.27.11). Задействован полностью переписанный домашний экран Folio, позволяющий пользователю произвольно размещать приложения и виджеты на страницах, распределять приложения по тематическим разделам, просматривать общий список приложений (жест сдвиг вверх) и выполнять поиск через вызов KRunner (жест сдвиг вниз). Добавлен интерфейс начальной настройки, показываемый при первом запуске и позволяющий быстро настроить Wi-Fi, параметры соединения через сотового оператора, часовой пояс, уровень масштабирования и яркость экрана.
  • Обновлено пользовательское окружение GNOME Mobile, в котором задействована редакция оболочки GNOME Shell, адаптированная для использования на смартфонах и планшетах с сенсорным экраном. Компоненты GNOME Mobile переведены на ветку GNOME Shell 46. Из улучшений отмечается новый обработчик, изменяющий настройки планировщика задач для отдельных процессов (выбирает высокопроизводительные или энергоэффективные ядра на ARM CPU) с целью повышения отзывчивости интерфейса, а также возможность показа экранной клавиатуры при двойном нажатии на нижнюю панель.
  • Окружение Phosh, основанное на технологиях GNOME и развиваемое компанией Purism для смартфона Librem 5, обновлено до версии 0.39 (ранее использовался выпуск 0.33). Среди изменений возможность распределения приложений по папкам в обзорном режиме, поддержка устройств с экранами, имеющими скруглённые углы или выемки, возможность выбора беспроводной сети через выпадающую панель быстрых настроек, открытие экранной клавиатуры при удержании касания к нижней панели.
  • Графическая оболочка Sxmo (Simple X Mobile), основанная на композитном менеджере Sway и придерживающаяся Unix-философии, обновлена до версии 1.16.3, в которой улучшено управление переходом в режим экономии энергии и добавлены настройки для Nokia N900, Xiaomi Redmi Note 4 и PineTab 2.
  • Для всех поддерживаемых интерфейсов добавлены новые зелёные обои.
  • Для устройств Chromebook предложены новые клавиатурные комбинации.для На Chromebook от компании Samsung реализована поддержка GPU-ускорения.
  • При сборке собственных образов предоставлена возможность установки пакетов cage (композитный сервер для работы в режиме интернет-киоска) и moonlight (клиент к NVIDIA GameStream).
  • Для ведения логов по умолчанию задействован инструментарий Logbookd, предоставляющий интерфейс для доступа к логам в стиле journalctl.
  • В initramfs добавлена поддержка загрузки с USB-устройств и реализована возможность экспорта логов в случае сбоя загрузки.
  • Для устройств на базе SoC Qualcomm Snapdragon 450/625/626/632 (MSM8953) добавлена поддержка GPS и модема (передача данных через сотового оператора, голосовые вызовы и SMS).
  • По умолчанию обеспечена установка несвободных прошивок.
  • Из репозитория удалён пакет osk-sdl, вместо которого для разблокировки шифрованных разделов задействован unl0kr.
  • В пакетах, связанных с интерфейсом пользователя, удалена жёсткая привязка к PulseAudio. PulseAudio пока остаётся по умолчанию, но в будущем намечен переход на PipeWire.

В следующем выпуске postmarketOS 24.12 планируют добавить начальную поддержку использования системного менеджера systemd вместо системы инициализации OpenRC. В качестве причины реализации поддержки systemd упоминается сложность сопровождения стека инициализации на базе OpenRC в условиях постоянно растущей зависимости GNOME и KDE от компонентов systemd.

  1. Главная ссылка к новости (https://postmarketos.org/blog/...)
  2. OpenNews: Релиз минималистичного дистрибутива Alpine Linux 3.20
  3. OpenNews: Выпуск Phosh 0.39, GNOME-окружения для смартфонов
  4. OpenNews: Проект postmarketOS представил сборки на базе systemd
  5. OpenNews: Доступен postmarketOS 23.12, Linux-дистрибутив для смартфонов и мобильных устройств
  6. OpenNews: Доступна мобильная платформа KDE Plasma Mobile 6
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61380-postmarketos
Ключевые слова: postmarketos
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  • 1.1, Швондик (?), 13:37, 17/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    >>В следующем выпуске postmarketOS 24.12 планируют добавить новые зелёные обои.

    это даже не смешно

     
  • 1.2, Аноним (2), 13:38, 17/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Прикольное поделие.
    "Поддерживается" кучка девайсов. Смартов штук 25.
    Ну как поддерживается... минимум у семи моделей "Calls" в статусе "Partially implemented".
    Камера ни у одного не имплеменчена в статусе "Yes, fully implemented"
    GPS - треть Y, треть P, остальные вообще шляпа.
    У 2/5 телефонов проблемы с mobile date.

    Зато! "Для всех поддерживаемых интерфейсов добавлены новые зелёные обои"
    Опенсорс который мы заслужили...

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 13:48, 17/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    толсто.
    https://wiki.postmarketos.org/wiki/Devices
     
     
  • 3.6, Аноним (-), 13:57, 17/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что толсто? Я именно по этой ссылке и пошел.
    Там есть целых два девайса в Main PINE64 PinePhone и Purism Librem 5 плюс то, что я описал выше в секции Community.
    И это они называют "Devices that have had a lot of work put into them, where regressions are actively fixed, and the port is overall in a pretty good shape."

    "pretty good shape", хаха, камеры не работают, гпс не работает, передача данных не работает...
    А что ж тогда творится в all devices?))

     
     
  • 4.11, нах. (?), 14:10, 17/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > А что ж тогда творится в all devices?))

    обои зеленые!

    Чо еще надо-то чтоб наслаждаться шва6одкой?!

     
     
  • 5.13, Fjyj (-), 14:17, 17/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Чо еще надо-то чтоб наслаждаться

    А в рамках щвa6одки мне можно синие обои?
    Или "надо просто п̶о̶т̶е̶р̶п̶е̶т̶ь̶ подождать" до следущего релиза?

     
     
  • 6.20, нах. (?), 14:45, 17/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    >> Чо еще надо-то чтоб наслаждаться
    > А в рамках щвa6одки мне можно синие обои?

    нет, конечно, так никуда не годится. Надо сперва приделать себе хвост (усы - по желанию), пару раз сменить гендерную идентичность (товарищмаёр, это все они, наши враги, а не я!), рассказать о своих неисчислимых страданиях по этому поводу, а там и про страдания от зеленых обоев ввернуть.

    Скажи что хочешь желтенькие (они раз пять проголосуют и получишь как раз синие, как хотел)

    > Или "надо просто п̶о̶т̶е̶р̶п̶е̶т̶ь̶ подождать" до следущего релиза?

    не, ну не так же быстро. Релиза через три.


     
  • 3.7, Аноним (7), 13:58, 17/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    То что они там есть, не значит что они нормально работают, из кучи моих "пост маркет" девайсов, там есть только два: это Redmi 4x, у которого не работает аппаратное ускорение, да и без ускорения тоже до интерфейса не добирается и Pixel 4a, у которого судя по описанию работает примерно всё, кроме самой главной части - тачскрина
     
     
  • 4.10, Аноним (-), 14:10, 17/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Именно. Или Xiaomi Mi A2 Lite (xiaomi-daisy)
    Один из немногих смартов по программе android one - с чистым андроидом, а не mi ui.
    Camera Partial
    GPS Partial
    Mobile data Partial
    Calls Partial

    Modem Partial
    Sensors Partial

    При этом в LineageOS все работает нормально.

     
  • 4.42, Анон из села Кукуево (?), 17:24, 17/06/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.17, Аноним (17), 14:35, 17/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И по ссылке как раз то, что анон выше описал. Два с половиной десятка старых устройства с частичной поддержкой железа.
     

  • 1.3, НяшМяш (ok), 13:44, 17/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > добавлена поддержка общей платформы "Generic x86_64", пригодной для установки дистрибутива на многие обычные ПК и ноутбуки

    Надо будет попробовать на своём планшете

     
  • 1.5, Аноним (5), 13:56, 17/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    >добавить начальную поддержку использования системного менеджера systemd вместо системы инициализации OpenRC
    >в условиях постоянно растущей зависимости GNOME и KDE от компонентов systemd

    Звучит так, как будто хвост научился таки вилять собакой. Да и в целом, ИМХО, идея прогибаться под ненужноД исключительно дурная.

     
     
  • 2.8, Аноним (8), 14:02, 17/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там оставят выбор. Можно и OpenRC поставить
     
  • 2.14, Fjyj (-), 14:25, 17/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В ситуации, когда ресурсы команды ограничены и вообще слабо предсказуемы (я вообще в душе не представляю как можно планирвовать и какой там bus-фактор на васянов), можно попасть в ситуацию: "или ты используешь системмд, или тебе приходится подпиливать GNOME и KDE"

    Естественно выбор будет очевиден и не в пользу васянов-некролюбов

     
     
  • 3.36, Аноним (36), 16:17, 17/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Нужно честно писать, что systemd-проблемы из-за GNOME. А то что-то на десктопах KDE совершенно похрену на наличие или отстуствие НенужноД.
     
     
  • 4.38, Аноним (-), 16:21, 17/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так выкинули бы GNOME Mobile из списка пользовательских оболочек.
    Но они почему-то его тянут (и Phosh).

    Вообще с такой днищенской поддежкой устроств, замахиваться на KDE Plasma Mobile, Phosh, GNOME Mobile и Sxmo + MATE и Xfce это странно.
    Напоминает мем про белокурую девушку на диване и пять молодцев вокруг.

     
  • 2.33, Анон666 (?), 15:36, 17/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Исключительно в твоем мире. "Прогибаться, ненужноде, хвосты виляющие" - это всё ваши ролевые игры админов локалхоста, не надо делать вид, будто вас есть какое-то значимое количество.
     

  • 1.9, Fjyj (-), 14:05, 17/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно, а кому и зачем нужны девайсы у которых поддержка Screen даже не Partial (а таких весьма не мало), а вообще - NO ?

    Причем девайсы не какие-то эксклюзивные, а вполне народные
    Google Pixel 2, Samsung Galaxy S9, Xiaomi Redmi Note 6 Pro

    Ну хотя бы они честно пишут
    "All the devices in this table can at least boot postmarketOS"

     
     
  • 2.19, Аноним (19), 14:39, 17/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну может в качестве какого-то маленького сервера какие-нибудь единицы людей решат воспользоваться старым смартфоном. Хотя конечно сомнительно. Еще может надеются, что кто-нибудь прийдет и поможет это исправить...
     
  • 2.21, нах. (?), 14:46, 17/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Интересно, а кому и зачем нужны девайсы у которых поддержка Screen даже
    > не Partial (а таких весьма не мало), а вообще - NO

    обоев не видно, но они - зеленые! Что еще нужно любителю шва6одки?!

    > "All the devices in this table can at least boot postmarketOS"

    ВОТ! Загружаетсо!
    Цель достигнута! (пришлите пожалуйста еще донатов)

     
     
  • 3.22, Аноним (8), 14:54, 17/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сильно же тебя порвало. Когда в Windows обои меняют также бегаешь по всем комментариям и пишешь о них?
     
     
  • 4.27, User (??), 15:14, 17/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В windows смысла бегать нет - там "цвет обоев" все видят - а вот тут не только лишь все, но и средь обладателей полутора устройств лишь некоторые. Только и остаётся новости писать и новости комментировать - ведь зелёные обои - это ВАЖНО, они с Гретою цвета одного и СИМВОЛИЗИРУЮТ!
     
  • 3.23, Аноним (19), 14:58, 17/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если им и присылают донаты, то это какие-то копейки..
     

  • 1.15, Аноним (19), 14:32, 17/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Единственный смарт который работает и можно звонить и пользоваться интернетом (кроме Pine и Librem конечно) это Lenovo A6000. Остальными пользоваться можно с трудом потому что что-то важное обязательно не рботает или работает с грехом-пополам. Но у Lenovo a6000 только 1gb памяти(оперативной) c 2GB не найти, поэтому интернет может занять всю память если страницы очень нагруженные.  И это очень жалко что они никак не справляются чтобы поддержать хотябы пару современных смартфонов.
     
     
  • 2.16, Аноним (19), 14:33, 17/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Имеется ввиду из поддерживаемых PosmarketOS.
     
  • 2.25, Аноним (19), 15:01, 17/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Cорри есть еще Xiaomi Redmi 2.
     
     
  • 3.28, Аноним (19), 15:18, 17/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и BQ Aquaris X5 которые конечно найти та еще проблема. И нигде не работает камера:(
     
     
  • 4.39, Аноним (36), 16:25, 17/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да и х с ней. Главное: звонки/SMS, 4G, WiFi.
     
  • 2.29, Аноним (19), 15:28, 17/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я немного опростоволосился по правде говоря там чилится Wileyfox Swift, SHIFT SHIFT6mq, BQ Aquaris X5 в как-бы полностью работающих кроме камеры. но их нигде практически нивозможно найти так что можно считать что их нет. А найти из работающих и поддерживаемых можно только lenovo a6000 и Xiaomi Redmi 2 и то сложно в нормальном состоянии.
     
     
  • 3.30, Аноним (30), 15:33, 17/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Из всех перечисленных реально купить только Xiaomi Redmi 2. Только сильно не распространяйтесь об этом, чтобы барыги ценник вверх не задрали.
     
     
  • 4.32, Аноним (19), 15:36, 17/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Lenovo a6000 я видел б/у в продаже тоже, ну не много и не часто, но его можно найти. У меня он есть.
     
  • 3.35, Аноним (-), 16:15, 17/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Xiaomi Redmi 2

    Хм, я правильно понимаю что речь про телефон 2015 года с 1GB RAM (2 если повезет) и 8/16 GB памяти?
    А кому такое старье вообще надо?
    Оно ж даже современный браузер будет запускать через раз.

     
     
  • 4.43, Аноним (30), 17:26, 17/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    НУ это то что по карману местным экспертам. Если ты богатенький Буратино, ты можешь купить себе PinePhone.
     

  • 1.18, Аноним (19), 14:37, 17/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А на ноутбуках эта система совсем не интересна если есть возможность поставить другой дистрибутив. Потому что в ней катастрофически как по мне мало пакетов в репозитории. А самому компилять еще и muslсоздает проблемы.
     
  • 1.24, Аноним (-), 14:58, 17/06/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.31, Цыган (?), 15:35, 17/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Хорошее доказательство того, что arm это тивоизированный одноразовый вендорлок.
     
     
  • 2.34, Аноним (19), 15:38, 17/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну это не сам arm а производители железа на нём так решают делать, насколько я понимаю. Но конечно arm в этом немного способствует.
     
  • 2.37, Аноним (-), 16:17, 17/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но как видишь, у людей проблем нет.
    Проблемы есть у прдоликов, которые чего-то решили, что покупая телефон, покупают и исходные коды тоже.
    Но всегда можно купить "полностью*" открытый телефон, ну придется слегка доплатить.
    Но свобода стричь немамонтов того стоит.

    *но это не точно

     
     
  • 3.44, Аноним (30), 17:27, 17/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Но всегда можно купить "полностью*" открытый телефон, ну придется слегка доплатить.

    Пока на рынке не появился телефон на RISC-V ни о какой открытости модно не заикаться.

     
     
  • 4.46, Аноним (-), 17:36, 17/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Пока на рынке не появился телефон на RISC-V ни о какой открытости модно не заикаться.

    А что будет мешать RISC процессор делать с закрытым кодом?
    Я не помню чтобы там была раковая лиценнзия обязующая открывать кода.

    И что будет мешать в RISC процессор засунуть какой-то закрытый gsm модуль.
    Или вайфай. Или gps/glonas. С прямым доступом ко всему.

    Как производителю будет выгодно - так он и сделает.
    И что-то мне подсказывает, что ситуация не слишком поменяется.


     
     
  • 5.47, Аноним (30), 17:38, 17/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я говорю про открытый SoC на RISC-V а ты мне начинаешь демагогию по лопате размазывать. Без RISC-V вообще никаких даже намеков на открытость не будет.
     
     
  • 6.48, Аноним (-), 17:42, 17/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты написал "Пока на рынке не появился телефон на RISC-V ни о какой открытости модно не заикаться."

    > Я говорю про открытый SoC на RISC-V а ты мне начинаешь демагогию по лопате размазывать. Без RISC-V вообще никаких даже намеков на открытость не будет.

    А теперь начинаешь оправдываться и наезжать.
    Изволь изъясняться внятно, а не чушню пороть.

    Я тебя спрашиваю "что мешает выпускать закрытый SoC на RISC-V"?
    Какая у производителя будет мотивация дарить конкурентам свои наработки, крому удовлетворения пары процентов "особенных"?

     

  • 1.40, Аноним (40), 16:43, 17/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    С одной стороны, сабж не работает. Имею в виду, конечно, на современных девайсах и с полной поддержкой железа.

    С другой стороны, в следующем году будет Р-Фон с интегрированным тов. Майором и по оверпрайсу. И только для юриков. И ещё не известно насколько он юзабелен.

    Всё тлен, короче.

     
     
  • 2.41, Аноним (-), 17:16, 17/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > С одной стороны, сабж не работает. Имею в виду, конечно, на современных девайсах и с полной поддержкой железа.

    Хм... типикал ситуация для опенсорса.
    Можно посмотреть на всякие фри-либ-каноебут и там будет не лучше.

    > С другой стороны, в следующем году будет Р-Фон с интегрированным тов. Майором и по оверпрайсу. И только для юриков. И ещё не известно насколько он юзабелен.

    Тебе что мало одноплатника МП21 на ельбрюсе?
    Сейчас вот-вот его будут поставлять во все организации, потом в школы, чтобы детки тремировались, потом частникам (не больше 3х в одни руки, а то спрос огого!), и потом на его базе сделают мобильник, аналогов которому не будет во всем мире, столицу перенесут и устроят галактический турнир по шахматам на мобильниках.
    В общем нужно немного потерпеть и все налажится!

    > Всё тлен, короче.

    Да ладно, прям как в сказке.
    Чем дальше - тем страшнее.

     
     
  • 3.45, Аноним (30), 17:28, 17/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Хм... типикал ситуация для опенсорса.

    Бери опенсорс и делай из него Айфон, кто тебе мешает?

     

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