Опубликован postmarketOS 24.06, Linux-дистрибутив для смартфонов и мобильных устройств

2.34 , Аноним ( 19 ), 15:38, 17/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну это не сам arm а производители железа на нём так решают делать, насколько я понимаю. Но конечно arm в этом немного способствует.

2.37 , Аноним ( - ), 16:17, 17/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Но как видишь, у людей проблем нет.

Проблемы есть у прдоликов, которые чего-то решили, что покупая телефон, покупают и исходные коды тоже.

Но всегда можно купить "полностью*" открытый телефон, ну придется слегка доплатить.

Но свобода стричь немамонтов того стоит. *но это не точно

3.44 , Аноним ( 30 ), 17:27, 17/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Но всегда можно купить "полностью*" открытый телефон, ну придется слегка доплатить. Пока на рынке не появился телефон на RISC-V ни о какой открытости модно не заикаться.

4.46 , Аноним ( - ), 17:36, 17/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Пока на рынке не появился телефон на RISC-V ни о какой открытости модно не заикаться. А что будет мешать RISC процессор делать с закрытым кодом?

Я не помню чтобы там была раковая лиценнзия обязующая открывать кода. И что будет мешать в RISC процессор засунуть какой-то закрытый gsm модуль.

Или вайфай. Или gps/glonas. С прямым доступом ко всему. Как производителю будет выгодно - так он и сделает.

И что-то мне подсказывает, что ситуация не слишком поменяется.

5.47 , Аноним ( 30 ), 17:38, 17/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я говорю про открытый SoC на RISC-V а ты мне начинаешь демагогию по лопате размазывать. Без RISC-V вообще никаких даже намеков на открытость не будет.

6.48 , Аноним ( - ), 17:42, 17/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ты написал "Пока на рынке не появился телефон на RISC-V ни о какой открытости модно не заикаться." > Я говорю про открытый SoC на RISC-V а ты мне начинаешь демагогию по лопате размазывать. Без RISC-V вообще никаких даже намеков на открытость не будет. А теперь начинаешь оправдываться и наезжать.

Изволь изъясняться внятно, а не чушню пороть. Я тебя спрашиваю "что мешает выпускать закрытый SoC на RISC-V"?

Какая у производителя будет мотивация дарить конкурентам свои наработки, крому удовлетворения пары процентов "особенных"?

