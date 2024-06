Опубликован postmarketOS 24.06, Linux-дистрибутив для смартфонов и мобильных устройств

Что толсто? Я именно по этой ссылке и пошел.

Там есть целых два девайса в Main PINE64 PinePhone и Purism Librem 5 плюс то, что я описал выше в секции Community.

И это они называют "Devices that have had a lot of work put into them, where regressions are actively fixed, and the port is overall in a pretty good shape." "pretty good shape", хаха, камеры не работают, гпс не работает, передача данных не работает...

А что ж тогда творится в all devices?))