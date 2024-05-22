Релиз минималистичного дистрибутива Alpine Linux 3.20

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|2.2, Аноним (2), 21:17, 22/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ему бы платную поддержку давно бы уже вытеснил шляпу отовсюду.
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|3.3, Аноним (3), 21:49, 22/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Что и откуда может вытеснить дистрибутив, единственная область применения которого сомнительные образы докер?
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|5.20, Афанасий (?), 05:40, 23/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Напомни мне сколько кода созданного в рамках проекта Alpine Linux позаимствовали другие проекты? Какой их вклад в общее дело? Сколько серверов из топ–100 да даже 1000 работают на Alpine Linux? Список можно продолжать...
Alpine живет лишь в мире контейнеров мелких, средних проектов. Дальше этого он непригоден.
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|3.11, Аноним (11), 23:31, 22/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Ему бы платную поддержку давно бы уже вытеснил шляпу отовсюду.
Неа. У них API администрирования сломано - не совместимо со всем отсальным миром: опции в ком.строке только короткие. И все скрипты мира с ходу не совместимы с высокой вероятностью, админить неудобно и вот это вот всё неудобстро в работе. Не дома, а на работе мешает работать.
Потому RHEL не заменит. Безграмотная идея ключевой фишки дистра не даст.
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|2.6, Аноним (6), 22:46, 22/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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coreutils ты можешь поставить и сейчас, а вот glibc да, хотеть
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|1.10, Аноним (11), 23:29, 22/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Всё бы здорово, но т.к. они зачем-то выпилили длинные опции ком.строки "отовсюду", то писать скрипты под дистриутив неудобно. Простые инжи за недорого не помнят коротких опций и на урезанные скрипты под Aplpine смотрят плохо...
И сразу весь дистрибутив на последнем месте в выборе. Т.к. поломано основное средство администрирования.
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|2.16, Аноним (15), 00:55, 23/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Слишком простые "инжи". Не знают, что такое busybox и coreutils, и как в консоли запустить "apk add coreutils"
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|2.17, Алкоголизм (?), 01:24, 23/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Они не выпилили, просто по-умолчанию вместо gnu- и coreutils там busybox, который реализует базовый набор утилит, и при этом занимает около 1-2 Мб. Но это всё доустанавливается при желании.
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|1.18, WE (?), 05:27, 23/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Как основа для docker вполне годно. На самостоятельно проигрывает Coreos где только может.
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