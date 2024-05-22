Релиз минималистичного дистрибутива Alpine Linux 3.20

> Ему бы платную поддержку давно бы уже вытеснил шляпу отовсюду.

Неа. У них API администрирования сломано - не совместимо со всем отсальным миром: опции в ком.строке только короткие. И все скрипты мира с ходу не совместимы с высокой вероятностью, админить неудобно и вот это вот всё неудобстро в работе. Не дома, а на работе мешает работать.

Потому RHEL не заменит. Безграмотная идея ключевой фишки дистра не даст.

