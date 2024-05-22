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Релиз минималистичного дистрибутива Alpine Linux 3.20

22.05.2024 20:55

Доступен релиз Alpine Linux 3.20, минималистичного дистрибутива, построенного на базе системной библиотеки Musl и набора утилит BusyBox. Дистрибутив отличается повышенными требованиями к обеспечению безопасности и собран с защитой SSP (Stack Smashing Protection). В качестве системы инициализации используется OpenRC, для управления пакетами применяется собственный пакетный менеджер apk. Alpine применяется для формирования официальных образов контейнеров Docker и используется в проекте PostmarketOS. Загрузочные iso-образы (x86_64, x86, armhf, aarch64, armv7, ppc64le, s390x) подготовлены в шести вариантах: стандартном (209 МБ), загружаемом по сети (229 МБ), расширенном (975 МБ), для виртуальных машин (61 MB) и для гипервизора Xen (956 МБ).

В новом выпуске:

  • Добавлена начальная поддержка 64-разрядной архитектуры RISC-V. Сформирован образ minirootfs, размером 3 МБ.
  • Предложены пакеты с новыми версиями графических окружений KDE 6, GNOME 46 и Sway 1.9.
  • Обновлены версии пакетов, среди прочего доступны выпуски LLVM 18, Node.js 20.10, Python 3.12, Ruby 3.3, Rust 1.78, Crystal 1.12, Go 1.22, .NET 8.0, grub 2.12, nginx 1.26, Nim 2.0, OpenJDK 22, R 4.4.
  • Пакеты с СУБД Redis заменены на форк Valkey, в связи с переводом Redis на проприетарную лицензию.

  1. Главная ссылка к новости (https://alpinelinux.org/posts/...)
  2. OpenNews: Релиз минималистичного дистрибутива Alpine Linux 3.19
  3. OpenNews: Alpine Linux покинул наиболее активный сопровождающий
  4. OpenNews: Docker-образы Alpine поставлялись с пустым паролем пользователя root
  5. OpenNews: Уязвимость в пакетном менеджере APK, позволяющая удалённо выполнить код в Alpine Linux
  6. OpenNews: Перевод официальных образов Docker с Ubuntu на Alpine
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61230-alpine
Ключевые слова: alpine
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (18) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 21:12, 22/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Ему бы вариант с glibc+coreutils...
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 21:17, 22/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ему бы платную поддержку давно бы уже вытеснил шляпу отовсюду.
     
     
  • 3.3, Аноним (3), 21:49, 22/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Что и откуда может вытеснить дистрибутив, единственная область применения которого сомнительные образы докер?
     
     
  • 4.4, aaa (??), 21:51, 22/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как же PostmarketOS?
     
  • 4.7, нейм (?), 23:04, 22/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    которых в обиходе больше, чем рхела, ой
     
     
  • 5.15, Аноним (15), 00:52, 23/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Таки да.
    А еще бактерий больше, чем людей. И что?
     
  • 5.20, Афанасий (?), 05:40, 23/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Напомни мне сколько кода созданного в рамках проекта Alpine Linux позаимствовали другие проекты? Какой их вклад в общее дело? Сколько серверов из топ–100 да даже 1000 работают на Alpine Linux? Список можно продолжать...

    Alpine живет лишь в мире контейнеров мелких, средних проектов. Дальше этого он непригоден.

     
  • 4.9, Аноним (2), 23:24, 22/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Подскажу в альпайн тоже можно поставить докер.
     
  • 3.11, Аноним (11), 23:31, 22/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Ему бы платную поддержку давно бы уже вытеснил шляпу отовсюду.

    Неа. У них API администрирования сломано - не совместимо со всем отсальным миром: опции в ком.строке только короткие. И все скрипты мира с ходу не совместимы с высокой вероятностью, админить неудобно и вот это вот всё неудобстро в работе. Не дома, а на работе мешает работать.

    Потому RHEL не заменит. Безграмотная идея ключевой фишки дистра не даст.

     
  • 2.6, Аноним (6), 22:46, 22/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    coreutils ты можешь поставить и сейчас, а вот glibc да, хотеть
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 23:13, 22/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://wiki.alpinelinux.org/wiki/Running_glibc_programs а это что?
     
     
  • 4.13, Аноним (6), 23:53, 22/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну поставь мне дрова одной известной фирмы с gcompat, умник
     
     
  • 5.14, Аноним (8), 00:03, 23/05/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.10, Аноним (11), 23:29, 22/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Всё бы здорово, но т.к. они зачем-то выпилили длинные опции ком.строки "отовсюду", то писать скрипты под дистриутив неудобно. Простые инжи за недорого не помнят коротких опций и на урезанные скрипты под Aplpine смотрят плохо...

    И сразу весь дистрибутив на последнем месте в выборе. Т.к. поломано основное средство администрирования.

     
     
  • 2.16, Аноним (15), 00:55, 23/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Слишком простые "инжи". Не знают, что такое busybox и coreutils, и как в консоли запустить "apk add coreutils"
     
  • 2.17, Алкоголизм (?), 01:24, 23/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они не выпилили, просто по-умолчанию вместо gnu- и coreutils там busybox, который реализует базовый набор утилит, и при этом занимает около 1-2 Мб. Но это всё доустанавливается при желании.
     

  • 1.18, WE (?), 05:27, 23/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как основа для docker вполне годно. На самостоятельно проигрывает Coreos где только может.
     
  • 1.19, Аноним (19), 05:32, 23/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Проще обычный debian в контейнере использовать:

    https://habr.com/ru/articles/486202

     

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