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СУБД Redis переходит на проприетарную лицензию. Обсуждение удаления Redis из Fedora

21.03.2024 12:18

Компания Redis Ltd объявила об изменении лицензии на СУБД Redis, относящейся к классу NoSQL-систем. Начиная с выпуска Redis 7.4 код проекта будет распространяться под двумя проприетарными лицензиями RSALv2 (Redis Source Available License v2) и SSPLv1 (Server Side Public License v1), вместо ранее применявшейся лицензии BSD. Ранее под проприетарной лицензией поставлялся только код дополнительных модулей, в которых предлагались расширенные возможности для корпоративных пользователей (RediSearch, RedisGraph, RedisJSON, RedisML, RedisBloom и т.п.). Отныне проприетарная лицензия будет применяться и к основной кодовой базе СУБД.

Смена лицензии позволит интегрировать в основной состав будущих версий СУБД Redis проприетарные модули c реализацией расширенных типов и движков обработки данных, до этого предлагавшихся только в составе продукта Redis Stack. Старые выпуски останутся доступны под прежней лицензией BSD и смогут использоваться как основа для создания независимого форка.

Сопровождение старых веток Redis 7.x, выпущенных до смены лицензии, будет продолжаться как минимум до выпуска Redis Community Edition 9.0. Все патчи с исправлением уязвимостей и серьёзных проблем будут выпускаться для старых веток под лицензией BSD и смогут использоваться в форках. После завершения срока поддержки старых веток, патчи будут выпускаться только под лицензиями SSPL и RSAL, т.е. с этих пор авторам форков потребуется самостоятельно заниматься сопровождением.

Лицензии SSPL и RSAL не являются открытыми и вносят дополнительные ограничения, запрещающие бесплатное использование продукта для обеспечения работы облачных сервисов. По своим целям обе лицензии походят друг на друга, а отличия сводится к тому, что лицензия SSPL основана на копилефт лицензии AGPLv3, а лицензия RSAL основана на пермиссивной лицензии BSD.

Лицензия RSAL позволяет использовать, изменять, распространять и интегрировать код в приложения, за исключением случаев, когда эти приложения является коммерческими или используются для предоставления управляемых платных сервисов (для внутренних сервисов допускается бесплатное использование, ограничение касается только платных сервисов, предоставляющих доступ к Redis). В соответствии с принципами копилефта лицензия SSPL содержит требование поставки под той же лицензией не только кода самого приложения, но и исходных текстов всех компонентов, вовлечённых в предоставление облачного сервиса.

В качестве причины изменения лицензионной политики отмечается желание не допустить паразитирования провайдеров облачных сервисов на открытом ПО. Компанию Redis Inc не устраивает то, что облачные провайдеры создают производные коммерческие продукты и занимаются перепродажей Redis в виде облачных сервисов, но не принимают участия в жизни сообщества и не помогают в разработке. Создаётся ситуация когда выгоду получают ничем не связанные с проектом облачные провайдеры, перепродающие готовые открытые решения, а непосредственно разработчики остаются ни с чем.

Обе лицензии приводят к дискриминации отдельных категорий пользователей, что не позволяет считать их открытыми или свободными. Организация OSI (Open Source Initiative) заявила, что подобные лицензии не является открытыми и продукты на их основе следует считать проприетарными. Среди прочего, продукты под лицензиями SSPL и RSAL не могут включаться в свободные дистрибутивы, такие как Fedora и Debian. Разработчики проекта Fedora уже начали обсуждение удаления пакетов c Redis из репозиториев дистрибутива или его замены на свободных форк, который, как ожидается, будет сформирован представителями сообщества, недовольных сменой лицензии.

  1. Главная ссылка к новости (https://redis.com/blog/redis-a...)
  2. OpenNews: Используемая проектом MongoDB лицензия SSPL признана недопустимой в Fedora Linux
  3. OpenNews: СУБД MongoDB переведена на новую лицензию, которая пока не проверена на открытость
  4. OpenNews: Компания Redis Labs перевела модули с Commons Clause на собственную несвободную лицензию
  5. OpenNews: Создатель СУБД Redis передал сопровождение проекта сообществу
  6. OpenNews: Выпуск СУБД Redis 7.0
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60820-redis
Ключевые слова: redis, license, ssp
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (47) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, another_one (ok), 12:53, 21/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Пример монги оказался заразителен. Амазон опять сделает обертку вокруг постгресса?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 12:57, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://opennet.ru/60808-garnet
     
     
  • 3.28, Аноним (28), 13:48, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эти с ещё большей вероятностью могут поменять лицензию.
     

  • 1.2, Аноним (2), 12:56, 21/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    ну memcached все еще ведь свободный?
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 13:00, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    а кому он ещё нужен?
     
     
  • 3.12, Аноним (2), 13:11, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тому же, кому и редис был нужен
     
     
  • 4.14, Аноним (14), 13:21, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.opennet.me/opennews/art.shtml?num=60808
    > Для обращения к хранилищу применяется протокол RESP, что позволяет использовать Garnet с немодифицированными клиентами Redis.
     
     
  • 5.33, Аноним (28), 14:00, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Полагаю, изменение лицензии на garnet для дальнейшего развития совместимости с проприетарными redis.
     
  • 4.22, Аноним (22), 13:37, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сравнивать redis и memcached все равно, что сравнивать комбайн с лопатой.
    Посмотрите, хотя-бы ради общего развития, на функциональность redis:
    https://redis.io/commands/
    Из этого богатства memcached поддерживает только SET и GET.
     
     
  • 5.46, Пряник (?), 14:32, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Поддерживает функционал - не значит хорошо работает.
     
  • 2.19, Аноним (19), 13:29, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В наше время, написать простейшее клиент-серверное приложение на сокетах для хранения ключ-значения даже школьник может. Зачем вам завязываться на чужие поделки?
     
     
  • 3.25, Аноним (2), 13:46, 21/03/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.43, Аноним (43), 14:25, 21/03/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

     ....ответы скрыты (9)

  • 1.3, Аноним (4), 12:56, 21/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Да нафиг не нужно, уже наделали аналогов.
     
  • 1.5, Аноним (5), 12:57, 21/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    выкладывают по BSD а потом ноют.... падазрительна
     

  • 1.7, commrade (?), 13:04, 21/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    nextcloud c redis усё перехожу на memcached.
     
     
  • 2.49, Аноним (49), 14:43, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А зачем ему вообще редис?
     
     
  • 3.51, Аноним (51), 14:49, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Возможно, для связки с self-hosted OnlyOffice Online.
     

  • 1.8, Аноним (8), 13:08, 21/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ждём очередной OpenRedis (нет)
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 13:10, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    microsoft что-то знали
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=60808
     
     
  • 3.29, Аноним (28), 13:50, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ждём новости "garnet меняет лицензию на проприетарную".
     
  • 2.45, Пряник (?), 14:30, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если редис нужен сообществу, то его форкнут. А если не нужен, то туда ему и дорога.
     

  • 1.9, Аноним (9), 13:10, 21/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    лол, как будто бы кто-то использует Redis из пакетов федоры.
     
  • 1.11, Бывалый Смузихлёб (ok), 13:11, 21/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    успiх чи ни ?
    Но, похоже, редиску допилили-таки до прода, а значит, можно с чистой совестью слать всех участников бесплатного тестирования и доработки ибо запахло-таки деньгами
     
  • 1.15, Аноним (19), 13:24, 21/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Захотелось бабок? Этого не может быть!
     
  • 1.16, YetAnotherOnanym (ok), 13:24, 21/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > запрещающие бесплатное использование продукта для обеспечения работы облачных сервисов
    > лицензия SSPL содержит требование поставки под той же лицензией не только кода самого приложения, но и исходных текстов всех компонентов, вовлечённых в предоставление облачного сервиса

    Копилефт - это единственная настоящая свобода.

     
  • 1.17, 12yoexpert (ok), 13:25, 21/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    как будто чего-то другого можно было ожидать от проекта, использующего модное скам-выражение no-sql
     
     
  • 2.27, Машинист (?), 13:47, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ого, сообщение из 2010 года!
     
     
  • 3.34, Аноним (28), 14:02, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не самое древнее. Ждём про "бесполезность этих ваших канпуктеров" из 1980-х.
     

  • 1.20, Штыбель (?), 13:32, 21/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Когда разрабы Kubernetes сменят лицензию на проприетарную, вот тогда начнётся жара)
     
     
  • 2.26, Аноним (26), 13:46, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А как же дохер? Про дохер то забыли...
     
  • 2.48, penetrator (?), 14:42, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    наконец-то это бессмысленное поделие сдохнет

    а вот если Ansible станет проприетарным, тогда будет плохо тем кому надо в автоматизацию, но его скорее всего форкнут

     

  • 1.23, IdeaFix (ok), 13:39, 21/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда уже на несвободную лицензию переведут gnome и systemd?
     
  • 1.24, Аноним (24), 13:40, 21/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    чёт про keydb.dev все забыли, по ходу
     
  • 1.30, Аноним (30), 13:51, 21/03/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.31, Аноним (31), 13:59, 21/03/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.32, Аноним (32), 13:59, 21/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Выбирают BSD, а потом ноют "другие используют наш труд, делают бабки, но не дают нам патчи! они нас кидают!".

    (И при этом BSD выбрали, чтоб всегда иметь возможность сменить лицензию на проприетарную ... и кинуть сообщество)

    Никогда такого не было, и вот опять

     
     
  • 2.36, Аноним (-), 14:12, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Проблема не в патча И даже не в васяндрах из сообщества Проблема в гулага, ама... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 3.39, Аноним (32), 14:17, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Еще есть AGPL, а ядро вообще под второй версией, вот сейчас бы по нему оценивать защиту GPL.

    Этот паразитизм когда другие (а также авторы проекта) продают свои продукты на базе BSD но с закрытыми патчами - это главное за что, ценят BSD. Плач и истерики непонятны.

     
     
  • 4.40, Аноним (32), 14:19, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    добавлю ... просто авторы Redis-а хотели быть единственными на этой грядке, у кого будут закрытые патчи и дополнения, но что-то пошло не так.
     
  • 3.44, Аноним (32), 14:29, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Так паразиты из сообщества сколько лет на халяву использовали редис.

    Во-первых не надо всех под одну гребенку. BSD-шники говорят, что патчи надо меинтейнить, и выгоднее отдавать патчи в апстрим, чем держать их у себя. И наверняка такие были (или BSD-шники совсем ничего не понимают).

    > Пусть теперь сами поддерживают.

    А вот тут фокус. Redis не только увел под свои новые лицензии все патчи в том числе и добросовесных провайдеров (поимели, но такое ожидаемо), но и эти "паразиты" теперь будут поддерживать форк под BSD, из которого владельцы Redis будут невозбранно копировать все себе под свои проприетарные лицензии. Паразитизм на паразитизме. Паразительно.

     
     
  • 4.47, Аноним (-), 14:40, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > все патчи в том числе и добросовесных провайдеров

    Все патчи как были под BSD так и остались.
    Кто хочет - может брать. В том числе и сама редиска.
    Так что тут мимо, ничто никуда не пропало.

    > теперь будут поддерживать форк под BSD

    Обещают что будут. Это немного разные вещи))

    > невозбранно копировать все себе под свои проприетарные лицензии.

    А разве им что-то мешает заразить форк GPL? И дальше выкладывать под GPL?
    Вроде ничего. Кроме того, что тогда им мало кто захочет пользоваться.

     
  • 2.37, Аноним (-), 14:12, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не думаю, что 2009 было такое кол-во облаков и облачных провайдеров.
    Но времена меняются и надо к ним приспосабливаться.
    Просто одна из вариаций BSL лицензии как у монго, кокроча и тд.

    Посмотрим, что получится.

     

  • 1.41, Golangdev (?), 14:20, 21/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Отстой (
     
  • 1.42, Аноним (42), 14:24, 21/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Очень важно соблюдать лицензии для сервера на кухне. А то вдруг кто зайдёт проверить.
     
  • 1.50, Аноним (49), 14:45, 21/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Настолько странная бидэ что под фортки сетапа нормального официально по сей день нет
     

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