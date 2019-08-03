СУБД Redis переходит на проприетарную лицензию. Обсуждение удаления Redis из Fedora

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|5.33, Аноним (28), 14:00, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Полагаю, изменение лицензии на garnet для дальнейшего развития совместимости с проприетарными redis.
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|4.22, Аноним (22), 13:37, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Сравнивать redis и memcached все равно, что сравнивать комбайн с лопатой.
Посмотрите, хотя-бы ради общего развития, на функциональность redis:
https://redis.io/commands/
Из этого богатства memcached поддерживает только SET и GET.
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|2.19, Аноним (19), 13:29, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В наше время, написать простейшее клиент-серверное приложение на сокетах для хранения ключ-значения даже школьник может. Зачем вам завязываться на чужие поделки?
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|2.45, Пряник (?), 14:30, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если редис нужен сообществу, то его форкнут. А если не нужен, то туда ему и дорога.
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|1.11, Бывалый Смузихлёб (ok), 13:11, 21/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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успiх чи ни ?
Но, похоже, редиску допилили-таки до прода, а значит, можно с чистой совестью слать всех участников бесплатного тестирования и доработки ибо запахло-таки деньгами
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|1.16, YetAnotherOnanym (ok), 13:24, 21/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> запрещающие бесплатное использование продукта для обеспечения работы облачных сервисов
> лицензия SSPL содержит требование поставки под той же лицензией не только кода самого приложения, но и исходных текстов всех компонентов, вовлечённых в предоставление облачного сервиса
Копилефт - это единственная настоящая свобода.
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|1.17, 12yoexpert (ok), 13:25, 21/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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как будто чего-то другого можно было ожидать от проекта, использующего модное скам-выражение no-sql
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|3.34, Аноним (28), 14:02, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не самое древнее. Ждём про "бесполезность этих ваших канпуктеров" из 1980-х.
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|1.20, Штыбель (?), 13:32, 21/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Когда разрабы Kubernetes сменят лицензию на проприетарную, вот тогда начнётся жара)
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|2.48, penetrator (?), 14:42, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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наконец-то это бессмысленное поделие сдохнет
а вот если Ansible станет проприетарным, тогда будет плохо тем кому надо в автоматизацию, но его скорее всего форкнут
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|1.32, Аноним (32), 13:59, 21/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Выбирают BSD, а потом ноют "другие используют наш труд, делают бабки, но не дают нам патчи! они нас кидают!".
(И при этом BSD выбрали, чтоб всегда иметь возможность сменить лицензию на проприетарную ... и кинуть сообщество)
Никогда такого не было, и вот опять
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|2.36, Аноним (-), 14:12, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
Проблема не в патча И даже не в васяндрах из сообщества Проблема в гулага, ама... большой текст свёрнут, показать
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|3.39, Аноним (32), 14:17, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Еще есть AGPL, а ядро вообще под второй версией, вот сейчас бы по нему оценивать защиту GPL.
Этот паразитизм когда другие (а также авторы проекта) продают свои продукты на базе BSD но с закрытыми патчами - это главное за что, ценят BSD. Плач и истерики непонятны.
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|4.40, Аноним (32), 14:19, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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добавлю ... просто авторы Redis-а хотели быть единственными на этой грядке, у кого будут закрытые патчи и дополнения, но что-то пошло не так.
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|3.44, Аноним (32), 14:29, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Так паразиты из сообщества сколько лет на халяву использовали редис.
Во-первых не надо всех под одну гребенку. BSD-шники говорят, что патчи надо меинтейнить, и выгоднее отдавать патчи в апстрим, чем держать их у себя. И наверняка такие были (или BSD-шники совсем ничего не понимают).
> Пусть теперь сами поддерживают.
А вот тут фокус. Redis не только увел под свои новые лицензии все патчи в том числе и добросовесных провайдеров (поимели, но такое ожидаемо), но и эти "паразиты" теперь будут поддерживать форк под BSD, из которого владельцы Redis будут невозбранно копировать все себе под свои проприетарные лицензии. Паразитизм на паразитизме. Паразительно.
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|4.47, Аноним (-), 14:40, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> все патчи в том числе и добросовесных провайдеров
Все патчи как были под BSD так и остались.
Кто хочет - может брать. В том числе и сама редиска.
Так что тут мимо, ничто никуда не пропало.
> теперь будут поддерживать форк под BSD
Обещают что будут. Это немного разные вещи))
> невозбранно копировать все себе под свои проприетарные лицензии.
А разве им что-то мешает заразить форк GPL? И дальше выкладывать под GPL?
Вроде ничего. Кроме того, что тогда им мало кто захочет пользоваться.
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|2.37, Аноним (-), 14:12, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не думаю, что 2009 было такое кол-во облаков и облачных провайдеров.
Но времена меняются и надо к ним приспосабливаться.
Просто одна из вариаций BSL лицензии как у монго, кокроча и тд.
Посмотрим, что получится.
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|1.42, Аноним (42), 14:24, 21/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Очень важно соблюдать лицензии для сервера на кухне. А то вдруг кто зайдёт проверить.
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|1.50, Аноним (49), 14:45, 21/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Настолько странная бидэ что под фортки сетапа нормального официально по сей день нет
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