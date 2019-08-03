The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Основан проект Redict, который будет развивать форк СУБД Redis

21.03.2024 20:07

В ответ на изменение лицензии на СУБД Redis создан форк, который будет распространяться под именем Redict и продолжит развитие кодовой базы, соответствующей выпуску Redis 7.2.4, последнему под лицензией BSD. Redict можно будет использовать как прозрачную замену Redis 7.2.4, но совместимости с будущими версиями Redis, которые будут формироваться под проприетарной лицензией не гарантируется.

Форк основал Дрю ДеВолт (Drew DeVault), автор пользовательского окружения Sway, языка программирования Hare, почтового клиента Aerc и платформы совместной разработки SourceHut. К работе над форком присоединился Хельвенн Моннье (Haelwenn Monnier), автор браузера BadWolf (на базе WebKitGTK) и платформы Pleroma для развёртывания федеративных социальных сетей.

Лицензия на код Redict изменена с BSD на GPLv3, т.е. проект Redict сможет переносить исправления, публикуемые для старых версий Redis под лицензией BSD, но исправления и изменения, созданные для Redict под лицензией GPLv3 не получится перенести в Redis. Проект также не будет требовать от разработчиков подписания соглашения о передаче имущественных прав на код, что в случае намерения изменить лицензию в будущем потребует согласования данного шага с каждым из разработчиков.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/linux...)
  2. OpenNews: СУБД Redis переходит на проприетарную лицензию. Обсуждение удаления Redis из Fedora
  3. OpenNews: Microsoft открыл код хранилища Garnet, совместимого с Redis
  4. OpenNews: Выпуск СУБД Redis 7.0
  5. OpenNews: Компания Redis Labs перевела модули с Commons Clause на собственную несвободную лицензию
  6. OpenNews: Выпуск Dragonfly 1.0, системы для кэширования данных в оперативной памяти
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60823-redict
Ключевые слова: redict, redis
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Я (??), 20:11, 21/03/2024 [ответить]  
    		• +/
    Шустро
     
     
  • 2.6, Корпорация Зла (?), 20:40, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    мы раньше!
     

  • 1.3, Аноним (3), 20:13, 21/03/2024 [ответить]  
    		• +/
    А Торантул вместо Редиски? Блюдо другое, или лучше?
     
  • 1.4, Аноним (4), 20:21, 21/03/2024 [ответить]  
    		• +/
    Форк ради форка. А кто деньги то давать будет? Типа фонда апача?
     
  • 1.5, Вы забыли заполнить поле Name (?), 20:33, 21/03/2024 [ответить]  
    		• +/
    Лол, а чо на codeberg, а не sourcehut?
     
  • 1.7, твёрдый ветер (?), 20:42, 21/03/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.8, Аноним (8), 20:57, 21/03/2024 [ответить]  
    		• +/
    Codeberg.org уже лежит :)
     
  • 1.9, Аноним (-), 21:03, 21/03/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2024 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру