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Выпуск СУБД Redis 7.0

28.04.2022 10:26

Опубликован релиз СУБД Redis 7.0, относящейся к классу NoSQL-систем. Redis предоставляет функции для хранения данных в формате ключ/значение, расширенные поддержкой структурированных форматов данных, таких как списки, хэши и множества, а также возможностью выполнения на стороне сервера скриптов-обработчиков на языке Lua. Код проекта поставляется под лицензией BSD. Дополнительные модули, в которых предлагаются расширенные возможности для корпоративных пользователей, такие как RediSearch, RedisGraph, RedisJSON, RedisML, RedisBloom, с 2019 года поставляются под проприетарной лицензией RSAL. Развитие открытых вариантов данных модулей под лицензией AGPLv3 пытался продолжить проект GoodFORM, который последнее время находится в стагнации.

В отличие от систем хранения в оперативной памяти, таких как Memcached, Redis обеспечивает постоянное хранение данных на диске и гарантирует сохранность БД в случае аварийного завершения работы. Исходные тексты проекта распространяются в рамках лицензии BSD. Клиентские библиотеки доступны для большинства популярных языков, включая Perl, Python, PHP, Java, Ruby и Tcl. Redis поддерживает транзакции, позволяющие выполнить за один шаг группу команд, гарантируя непротиворечивость и последовательность (команды от других запросов не могут вклиниться) выполнения заданного набора команд, а в случае проблем позволяя откатить изменения. Все данные в полном объёме кэшируются в оперативной памяти.

Для управления данными предоставляются такие команды, как инкремент/декремент, стандартные операции над списками и множествами (объединение, пересечение), переименование ключей, множественные выборки и функции сортировки. Поддерживается два режима хранения: периодическая синхронизация данных на диск и ведение на диске лога изменений. Во втором случае гарантируется полная сохранность всех изменений. Возможна организация master-slave репликации данных на несколько серверов, осуществляемая в неблокирующем режиме. Доступен также режим обмена сообщениями "публикация/подписка", при котором создаётся канал, сообщения из которого распространяются клиентам по подписке.

Ключевые изменения в Redis 7.0:

  • Добавлена поддержка функций, выполняемых на стороне сервера. В отличие от ранее поддерживаемых скриптов на языке Lua, функции не привязаны к приложению и нацелены реализацию дополнительной логики, расширяющей возможности сервера. Функции обрабатываются неразрывно с данными и в привязке к БД, а не к приложению, в том числе реплицируются и сохраняются в постоянном хранилище.
  • Предложена вторая редакция ACL, позволяющая управлять доступом к данным на основе ключей и допускающая определение разных наборов правил доступа к командам с возможностью привязки нескольких селекторов (наборов полномочий) к каждому пользователю. Каждый ключ может быть отождествлён с определённым полномочиями, например, можно ограничить доступ только чтением или записью определённого подмножества ключей.
  • Предоставлена работающая в кластере секционированная (sharded) реализация парадигмы распространения сообщений по подписке (Publish-Subscribe), при которой сообщение отправляется определённому узлу, к которому привязан канал сообщений, после чего это сообщение перенаправляется остальным узлам, входящим в секцию (shard). Клиенты могут получать сообщения по подписке на канал, как подключаясь к основному узлу, так и ко вторичным узлам секции. Управление производится при помощи команд SSUBSCRIBE, SUNSUBSCRIBE и SPUBLISH.
  • Добавлена поддержка обработки подкоманд в большинстве контекстов.
  • Добавлены новые команды:
  • Предоставлена возможность обработки сразу нескольких конфигураций в одном вызове CONFIG SET/GET.
  • В утилиту redis-cli добавлены опции "--json", "-2", "--scan", "--functions-rdb".
  • Клиентам по умолчанию отключён доступ к настройкам и командам, влияющим на безопасность (например, отключены команды DEBUG и MODULE, запрещено изменение конфигураций с флагом PROTECTED_CONFIG). В redis-cli прекращён вывод в файл с историей команд, содержащих конфиденциальные данные.
  • Внесена большая порция оптимизаций, нацеленных на повышение производительности и снижение потребления памяти. Например, существенно снижено потребление памяти при включении режима кластера, при выполнении операций copy-on-write и при работе с хэшами и ключами zset. Улучшена логика сброса данных на диск (вызова fsync). Сокращено число сетевых пакетов и обращений к системным вызовам при отправке ответов клиенту. Повышена эффективность репликации.
  • Устранена уязвимость CVE-2022-24735 в окружении для исполнения Lua-скриптов, позволяющая осуществить подстановку своего Lua-кода и добиться его выполнения в контексте другого пользователя, в том числе имеющего более высокие привилегии.

    Дополнительно можно отметить уязвимость (CVE-2022-0543) в пакетах с Redis для Ubuntu и Debian (проблема специфична для отдельных сборок и не связана самим Redis), позволяющую выполнить произвольный код на языке Lua на удалённом сервере и обойти механизм sandbox-изоляции окружения для выполнения скриптов в Redis.

  • Устранена уязвимость CVE-2022-24736, позволяющая добиться аварийного завершения процесса redis-server из-за разыменования нулевого указателя. Атака совершается через загрузку специально оформленных Lua-скриптов.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/redis/redis...)
  2. OpenNews: Выпуск СУБД Redis 6.0
  3. OpenNews: Создатель СУБД Redis передал сопровождение проекта сообществу
  4. OpenNews: Обновление СУБД Redis 6.2.6, 6.0.16 и 5.0.14 с устранением 8 уязвимостей
  5. OpenNews: Компания Redis Labs перевела модули с Commons Clause на собственную несвободную лицензию
  6. OpenNews: Изменение лицензионной политики проекта Redis
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57100-redis
Ключевые слова: redis, nosql
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Обсуждение (14) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, А где же каменты (?), 10:32, 28/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как БД и мемкэшд соотносятся? Сравнили зелёное и длинное.
     
     
  • 2.2, ПАЖЕЛОЙ ЙОЖ (?), 10:44, 28/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А с каких пор редис стал субд?
     
  • 2.3, Аноним (3), 10:46, 28/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так редиска же часто как кэш используется. Вполне валидное сравнение.
     
  • 2.5, Аноним (5), 10:46, 28/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну Redis в своё время был предложен как замена memcached с поддержкой сброса кэша на диск, а уже потом превратился в комбайн.
     
  • 2.7, Igor (??), 10:52, 28/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну обозвать redis СУБД - это чья та больная фантазия. Сами они себя называют "in-memory data store used by millions of developers as a database, cache, streaming engine, and message broker".
    т.е. именно "системой хранения данных в памяти".
     
  • 2.9, Аноним (9), 10:58, 28/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На самом деле удобная вещь. Записал значение как в key-value бд, выставил ему время жизни, всё ты в шоколаде. Как ещё использовать я не представляю, только как кэш.
     
     
  • 3.10, Igor (??), 11:04, 28/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну - например у нас редиска используется как "общая память" для обмена информацией между процессами АСУТП.
     
     
  • 4.13, Аноним (9), 11:21, 28/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как вариант. Я использую, чтобы не создавать лишнюю нагрузку от пользователей дорогими запросами там, где общие данные и им совсем не требуется актуальность. Но и сервис не то чтобы нагруженный, просто зачем тратить секунды там где нет никакого смысла их тратить. Несколько видов кеширования, это один из них. Возможно, стоит рассмотреть возможность применения для IPC, но у меня нет IPC на данный момент. Раньше Redis никогда не использовал, а тут решил пощупать что-то.
     
  • 3.12, Ivan (??), 11:18, 28/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У него еще куча полезных фич, кроме key/value стораджа.
    Например:
    - pub/sub
    - shared lock
     

  • 1.4, Аноним (4), 10:46, 28/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Многопоточность так и не прикрутили?
     
  • 1.6, Аноним (6), 10:47, 28/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    О, как накачу арч, надо салат из редиски сделать, спасибо что напомнили.
     
  • 1.8, Аноним (9), 10:56, 28/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я только знаю, что 6.2.6 работал с luajit-2.0.5 (2.1.0 выдаёт ошибки), и в 6.2.7 зависимость от lua-5.1 который жуткое старьё и легаси. Ничего не вижу про это в новости.
     
  • 1.11, Аноним (11), 11:17, 28/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ребята, а реально запилить сайт который будет использовать только редиску, без любого SQL?
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 11:26, 28/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Без проблем. В целом можно даже на диск скидывать сторадж, но будет медленнее.  
     
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