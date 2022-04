Выпуск СУБД Redis 7.0

2.2 , ПАЖЕЛОЙ ЙОЖ ( ? ), 10:44, 28/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – А с каких пор редис стал субд?

2.3 , Аноним ( 3 ), 10:46, 28/04/2022 Так редиска же часто как кэш используется. Вполне валидное сравнение.

2.5 , Аноним ( 5 ), 10:46, 28/04/2022 Ну Redis в своё время был предложен как замена memcached с поддержкой сброса кэша на диск, а уже потом превратился в комбайн.

2.7 , Igor ( ?? ), 10:52, 28/04/2022 Ну обозвать redis СУБД - это чья та больная фантазия. Сами они себя называют "in-memory data store used by millions of developers as a database, cache, streaming engine, and message broker".

т.е. именно "системой хранения данных в памяти".

2.9 , Аноним ( 9 ), 10:58, 28/04/2022 На самом деле удобная вещь. Записал значение как в key-value бд, выставил ему время жизни, всё ты в шоколаде. Как ещё использовать я не представляю, только как кэш.

3.10 , Igor ( ?? ), 11:04, 28/04/2022 Ну - например у нас редиска используется как "общая память" для обмена информацией между процессами АСУТП.

4.13 , Аноним ( 9 ), 11:21, 28/04/2022 Как вариант. Я использую, чтобы не создавать лишнюю нагрузку от пользователей дорогими запросами там, где общие данные и им совсем не требуется актуальность. Но и сервис не то чтобы нагруженный, просто зачем тратить секунды там где нет никакого смысла их тратить. Несколько видов кеширования, это один из них. Возможно, стоит рассмотреть возможность применения для IPC, но у меня нет IPC на данный момент. Раньше Redis никогда не использовал, а тут решил пощупать что-то.

3.12 , Ivan ( ?? ), 11:18, 28/04/2022 У него еще куча полезных фич, кроме key/value стораджа.

Например:

- pub/sub

- shared lock