Обновление СУБД Redis 6.2.6, 6.0.16 и 5.0.14 с устранением 8 уязвимостей

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|1.1, QwertyReg (ok), 20:54, 04/10/2021 [ответить]
|+/–
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>привести к переполнению буфера
>переполнение буфера
>могут привести к переполнению буфера
Нет-нет, нам точно не нужен язык с защитой памяти.
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|2.2, Аноним (2), 20:59, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Он нам и ##### не нужен ваш язык!
Это просто хипстеры-рукожопы не умеют на си писать. А вот настоящие программисты™ таких ошибок никогда не делают! А если и делают, то это потому что так и задумывалось!
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|2.4, Dzen Python (ok), 21:19, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ага. Особенно тот, где для любой нестандартной оптимизации требуется накручивать ансейф и продираться не через простой синтаксис С, а через нагромождение хипстоконструкций. Дайте два...терабайта памяти, растобазе как раз хватит
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|2.5, Аноним (5), 21:24, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Вам нужно книжки открыть и головой научиться пользоваться.
А вот что не нужно, так это криворукие растоманы.
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|3.7, freecoder (ok), 21:53, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вам не нужно книжки открывать и головой учиться думать.
А вот что нужно, так это пряморукие сишники.
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|4.9, Аноним (9), 22:02, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> нужно ... пряморукие сишники.
Дык где ж ты их на всех напасёшься?
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