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Обновление СУБД Redis 6.2.6, 6.0.16 и 5.0.14 с устранением 8 уязвимостей

04.10.2021 20:40

Опубликованы корректирующие выпуски CУБД Redis 6.2.6, 6.0.16 и 5.0.14, в которых устранено 8 уязвимостей. Всем пользователям рекомендовано срочно обновить Redis до новых версий.

  • Четыре уязвимости (CVE-2021-41099, CVE-2021-32687, CVE-2021-32628, CVE-2021-32627) могут привести к переполнению буфера при обработке специально оформленных команд и сетевых запросов, но для эксплуатации необходимо чтобы некоторые параметры конфигурации (proto-max-bulk-len, set-max-intset-entries, hash-max-ziplist-*, proto-max-bulk-len, client-query-buffer-limit) были выставлены в очень большие значения.
  • Уязвимость CVE-2021-32762 может привести к переполнению буфера в redis-cli и redis-sentinel при разборе больших ответов на старых платформах.
  • Уязвимость CVE-2021-32675 может привести к отказу в обслуживании при обработке интенсивно потупающих RESP-запросов с большим числом элементов.
  • Уязвимость CVE-2021-32672 может привести к чтению содержимого памяти через манипуляции с Lua Debugger.
  • Уязвимость CVE-2021-32626 позволяет вызвать переполнение буфера при запуске специально оформленных Lua-скриптов.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/redis/redis...)
  2. OpenNews: Создатель СУБД Redis передал сопровождение проекта сообществу
  3. OpenNews: Выпуск СУБД Redis 6.0
  4. OpenNews: Компания Redis Labs перевела модули с Commons Clause на собственную несвободную лицензию
  5. OpenNews: Основан проект GoodFORM, который продолжит развитие свободных модулей к СУБД Redis
  6. OpenNews: Изменение лицензионной политики проекта Redis
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55919-redis
Ключевые слова: redis
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Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, QwertyReg (ok), 20:54, 04/10/2021 [ответить]  
    		• +/
    >привести к переполнению буфера
    >переполнение буфера
    >могут привести к переполнению буфера

    Нет-нет, нам точно не нужен язык с защитой памяти.

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 20:59, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Он нам и ##### не нужен ваш язык!
    Это просто хипстеры-рукожопы не умеют на си писать. А вот настоящие программисты™ таких ошибок никогда не делают! А если и делают, то это потому что так и задумывалось!
     
  • 2.3, Онаним (?), 21:02, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Перепишете на любимке - приходите, похвалитесь.
     
     
  • 3.6, freecoder (ok), 21:47, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже ламанули переписывать, ждите.
     
  • 2.4, Dzen Python (ok), 21:19, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ага. Особенно тот, где для любой нестандартной оптимизации требуется накручивать ансейф и продираться не через простой синтаксис С, а через нагромождение хипстоконструкций. Дайте два...терабайта памяти, растобазе как раз хватит
     
     
  • 3.8, freecoder (ok), 21:55, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Си не умрет никогда, так и знай!
    На вас работы хватит, не переживай.
     
  • 2.5, Аноним (5), 21:24, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вам нужно книжки открыть и головой научиться пользоваться.

    А вот что не нужно, так это криворукие растоманы.

     
     
  • 3.7, freecoder (ok), 21:53, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вам не нужно книжки открывать и головой учиться думать.

    А вот что нужно, так это пряморукие сишники.

     
     
  • 4.9, Аноним (9), 22:02, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > нужно ... пряморукие сишники.

    Дык где ж ты их на всех напасёшься?

     
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